Freitag, 21.11.2025 - Börsentäglich über 12.000 News
ActiveVoices: Warum Investoren hinschauen - und welches Telekom-Upside denkbar ist
WKN: A2P6EP | ISIN: IE00BL0BMZ89 | Ticker-Symbol: VVGM
Tradegate
20.11.25 | 21:12
29,805 Euro
+1,10 % +0,325
PR Newswire
21.11.2025 08:06 Uhr
VanEck UCITS ETFs Plc - Net Asset Value(s)

VanEck UCITS ETFs Plc - Net Asset Value(s)

PR Newswire

LONDON, United Kingdom, November 21

Fund Name NAV Date Ticker Symbol ISIN Shares in Issue Net Asset Value NAV per Share
VanEck Emerging Markets High Yield Bond UCITS ETF 2025-11-20 IE00BF541080 311000.000 41360546.06 132.9921
VanEck Global Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF 2025-11-20 IE00BF540Z61 851000.000 61540577.43 72.3156
VanEck Gold Miners UCITS ETF 2025-11-20 IE00BQQP9F84 40150000.000 3314718507.29 82.5584
VanEck S&P Global Mining UCITS ETF 2025-11-20 IE00BDFBTQ78 19725000.000 951549169.72 48.2408
VanEck Video Gaming and eSports UCITS ETF 2025-11-20 IE00BYWQWR46 12350000.000 859325590.89 69.5810
VanEck Junior Gold Miners UCITS ETF 2025-11-20 IE00BQQP9G91 12700000.000 1080601036.44 85.0867
VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond UCITS ETF 2025-11-20 IE00BDS67326 2378000.000 159809477.49 67.2033
VanEck Morningstar US ESG Wide Moat UCITS ETF 2025-11-20 IE00BQQP9H09 6150000.000 370522664.32 60.2476
VanEck Morningstar Global Wide Moat UCITS ETF 2025-11-20 IE00BL0BMZ89 4100000.000 141014431.96 34.3938
VanEck Semiconductor UCITS ETF 2025-11-20 IE00BMC38736 56450000.000 3115691944.32 55.1938
VanEck Hydrogen Economy UCITS ETF 2025-11-20 IE00BMDH1538 12100000.000 85463459.04 7.0631
VanEck Crypto and Blockchain Innovators UCITS ETF 2025-11-20 IE00BMDKNW35 42600000.000 482620928.40 11.3291
VanEck New China UCITS ETF 2025-11-20 IE0000H445G8 470000.000 8063342.45 17.1560
VanEck Rare Earth and Strategic Metals UCITS ETF 2025-11-20 IE0002PG6CA6 39700000.000 558257731.17 14.0619
VanEck Sustainable Future of Food UCITS ETF 2025-11-20 IE0005B8WVT6 480000.000 10189830.38 21.2288
VanEck Space Innovators UCITS ETF 2025-11-20 IE000YU9K6K2 9040000.000 476546911.86 52.7154
VanEck Genomics and Healthcare Innovators UCITS ETF 2025-11-20 IE000B9PQW54 650000.000 14397511.96 22.1500
VanEck Circular Economy UCITS ETF 2025-11-20 IE0001J5A2T9 475000.000 11673280.95 24.5753
VanEck Medical Robotics & Bionic Engineering UCITS ETF 2025-11-20 IE0005TF96I9 400000.000 8181080.09 20.4527
VanEck Uranium and Nuclear Technologies UCITS ETF 2025-11-20 IE000M7V94E1 27420000.000 1427343694.99 52.0548
VANECK OIL SERVICES UCITS ETF 2025-11-20 IE000NXF88S1 1370000.000 30018923.82 21.9116
VANECK DEFENSE UCITS ETF 2025-11-20 IE000YYE6WK5 123850000.000 7183049870.31 57.9980
VanEck US Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF 2025-11-20 IE000J6CHW80 2574000.000 62354224.94 24.2246
VanEck Morningstar US Wide Moat UCITS ETF 2025-11-20 IE0007I99HX7 1800000.000 42249344.21 23.4719
VanEck Morningstar US SMID Moat UCITS ETF 2025-11-20 IE000SBU19F7 550000.000 12338726.30 22.4340
VanEck Quantum Computing UCITS ETF 2025-11-20 IE0007Y8Y157 17000000.000 391805350.66 23.0474

