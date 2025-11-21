VanEck UCITS ETFs Plc - Net Asset Value(s)
PR Newswire
LONDON, United Kingdom, November 21
|Fund Name
|NAV Date
|Ticker Symbol
|ISIN
|Shares in Issue
|Net Asset Value
|NAV per Share
|VanEck Emerging Markets High Yield Bond UCITS ETF
|2025-11-20
|IE00BF541080
|311000.000
|41360546.06
|132.9921
|VanEck Global Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF
|2025-11-20
|IE00BF540Z61
|851000.000
|61540577.43
|72.3156
|VanEck Gold Miners UCITS ETF
|2025-11-20
|IE00BQQP9F84
|40150000.000
|3314718507.29
|82.5584
|VanEck S&P Global Mining UCITS ETF
|2025-11-20
|IE00BDFBTQ78
|19725000.000
|951549169.72
|48.2408
|VanEck Video Gaming and eSports UCITS ETF
|2025-11-20
|IE00BYWQWR46
|12350000.000
|859325590.89
|69.5810
|VanEck Junior Gold Miners UCITS ETF
|2025-11-20
|IE00BQQP9G91
|12700000.000
|1080601036.44
|85.0867
|VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond UCITS ETF
|2025-11-20
|IE00BDS67326
|2378000.000
|159809477.49
|67.2033
|VanEck Morningstar US ESG Wide Moat UCITS ETF
|2025-11-20
|IE00BQQP9H09
|6150000.000
|370522664.32
|60.2476
|VanEck Morningstar Global Wide Moat UCITS ETF
|2025-11-20
|IE00BL0BMZ89
|4100000.000
|141014431.96
|34.3938
|VanEck Semiconductor UCITS ETF
|2025-11-20
|IE00BMC38736
|56450000.000
|3115691944.32
|55.1938
|VanEck Hydrogen Economy UCITS ETF
|2025-11-20
|IE00BMDH1538
|12100000.000
|85463459.04
|7.0631
|VanEck Crypto and Blockchain Innovators UCITS ETF
|2025-11-20
|IE00BMDKNW35
|42600000.000
|482620928.40
|11.3291
|VanEck New China UCITS ETF
|2025-11-20
|IE0000H445G8
|470000.000
|8063342.45
|17.1560
|VanEck Rare Earth and Strategic Metals UCITS ETF
|2025-11-20
|IE0002PG6CA6
|39700000.000
|558257731.17
|14.0619
|VanEck Sustainable Future of Food UCITS ETF
|2025-11-20
|IE0005B8WVT6
|480000.000
|10189830.38
|21.2288
|VanEck Space Innovators UCITS ETF
|2025-11-20
|IE000YU9K6K2
|9040000.000
|476546911.86
|52.7154
|VanEck Genomics and Healthcare Innovators UCITS ETF
|2025-11-20
|IE000B9PQW54
|650000.000
|14397511.96
|22.1500
|VanEck Circular Economy UCITS ETF
|2025-11-20
|IE0001J5A2T9
|475000.000
|11673280.95
|24.5753
|VanEck Medical Robotics & Bionic Engineering UCITS ETF
|2025-11-20
|IE0005TF96I9
|400000.000
|8181080.09
|20.4527
|VanEck Uranium and Nuclear Technologies UCITS ETF
|2025-11-20
|IE000M7V94E1
|27420000.000
|1427343694.99
|52.0548
|VANECK OIL SERVICES UCITS ETF
|2025-11-20
|IE000NXF88S1
|1370000.000
|30018923.82
|21.9116
|VANECK DEFENSE UCITS ETF
|2025-11-20
|IE000YYE6WK5
|123850000.000
|7183049870.31
|57.9980
|VanEck US Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF
|2025-11-20
|IE000J6CHW80
|2574000.000
|62354224.94
|24.2246
|VanEck Morningstar US Wide Moat UCITS ETF
|2025-11-20
|IE0007I99HX7
|1800000.000
|42249344.21
|23.4719
|VanEck Morningstar US SMID Moat UCITS ETF
|2025-11-20
|IE000SBU19F7
|550000.000
|12338726.30
|22.4340
|VanEck Quantum Computing UCITS ETF
|2025-11-20
|IE0007Y8Y157
|17000000.000
|391805350.66
|23.0474
