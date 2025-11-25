VanEck UCITS ETFs Plc - Net Asset Value(s)
PR Newswire
LONDON, United Kingdom, November 25
|Fund Name
|NAV Date
|Ticker Symbol
|ISIN
|Shares in Issue
|Net Asset Value
|NAV per Share
|VanEck Emerging Markets High Yield Bond UCITS ETF
|2025-11-24
|IE00BF541080
|311000.000
|41349668.49
|132.9571
|VanEck Global Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF
|2025-11-24
|IE00BF540Z61
|851000.000
|61581028.32
|72.3631
|VanEck Gold Miners UCITS ETF
|2025-11-24
|IE00BQQP9F84
|40200000.000
|3492700844.70
|86.8831
|VanEck S&P Global Mining UCITS ETF
|2025-11-24
|IE00BDFBTQ78
|19725000.000
|968762508.81
|49.1134
|VanEck Video Gaming and eSports UCITS ETF
|2025-11-24
|IE00BYWQWR46
|12300000.000
|874199197.76
|71.0731
|VanEck Junior Gold Miners UCITS ETF
|2025-11-24
|IE00BQQP9G91
|12600000.000
|1121731527.07
|89.0263
|VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond UCITS ETF
|2025-11-24
|IE00BDS67326
|2388000.000
|160006636.07
|67.0045
|VanEck Morningstar US ESG Wide Moat UCITS ETF
|2025-11-24
|IE00BQQP9H09
|6100000.000
|378062701.69
|61.9775
|VanEck Morningstar Global Wide Moat UCITS ETF
|2025-11-24
|IE00BL0BMZ89
|4100000.000
|141679452.57
|34.5560
|VanEck Semiconductor UCITS ETF
|2025-11-24
|IE00BMC38736
|56050000.000
|3237250412.03
|57.7565
|VanEck Hydrogen Economy UCITS ETF
|2025-11-24
|IE00BMDH1538
|12100000.000
|85405233.60
|7.0583
|VanEck Crypto and Blockchain Innovators UCITS ETF
|2025-11-24
|IE00BMDKNW35
|43100000.000
|530630389.33
|12.3116
|VanEck New China UCITS ETF
|2025-11-24
|IE0000H445G8
|470000.000
|7984944.79
|16.9892
|VanEck Rare Earth and Strategic Metals UCITS ETF
|2025-11-24
|IE0002PG6CA6
|39700000.000
|529217515.59
|13.3304
|VanEck Sustainable Future of Food UCITS ETF
|2025-11-24
|IE0005B8WVT6
|530000.000
|11363214.11
|21.4400
|VanEck Space Innovators UCITS ETF
|2025-11-24
|IE000YU9K6K2
|9090000.000
|492345482.90
|54.1634
|VanEck Genomics and Healthcare Innovators UCITS ETF
|2025-11-24
|IE000B9PQW54
|650000.000
|14828670.09
|22.8133
|VanEck Circular Economy UCITS ETF
|2025-11-24
|IE0001J5A2T9
|475000.000
|11766519.77
|24.7716
|VanEck Medical Robotics & Bionic Engineering UCITS ETF
|2025-11-24
|IE0005TF96I9
|400000.000
|8537095.90
|21.3427
|VanEck Uranium and Nuclear Technologies UCITS ETF
|2025-11-24
|IE000M7V94E1
|27570000.000
|1440486570.96
|52.2483
|VANECK OIL SERVICES UCITS ETF
|2025-11-24
|IE000NXF88S1
|1370000.000
|30848426.46
|22.5171
|VANECK DEFENSE UCITS ETF
|2025-11-24
|IE000YYE6WK5
|123250000.000
|7036144780.76
|57.0884
|VanEck US Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF
|2025-11-24
|IE000J6CHW80
|2574000.000
|62526688.59
|24.2916
|VanEck Morningstar US Wide Moat UCITS ETF
|2025-11-24
|IE0007I99HX7
|1800000.000
|43506106.03
|24.1701
|VanEck Morningstar US SMID Moat UCITS ETF
|2025-11-24
|IE000SBU19F7
|550000.000
|12628332.40
|22.9606
|VanEck Quantum Computing UCITS ETF
|2025-11-24
|IE0007Y8Y157
|17050000.000
|411616509.77
|24.1417
© 2025 PR Newswire