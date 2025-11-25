Anzeige
Dienstag, 25.11.2025
WKN: A2JEMG | ISIN: IE00BF540Z61 | Ticker-Symbol: GFEA
PR Newswire
25.11.2025 08:06 Uhr
VanEck UCITS ETFs Plc - Net Asset Value(s)

PR Newswire

LONDON, United Kingdom, November 25

Fund Name NAV Date Ticker Symbol ISIN Shares in Issue Net Asset Value NAV per Share
VanEck Emerging Markets High Yield Bond UCITS ETF 2025-11-24 IE00BF541080 311000.000 41349668.49 132.9571
VanEck Global Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF 2025-11-24 IE00BF540Z61 851000.000 61581028.32 72.3631
VanEck Gold Miners UCITS ETF 2025-11-24 IE00BQQP9F84 40200000.000 3492700844.70 86.8831
VanEck S&P Global Mining UCITS ETF 2025-11-24 IE00BDFBTQ78 19725000.000 968762508.81 49.1134
VanEck Video Gaming and eSports UCITS ETF 2025-11-24 IE00BYWQWR46 12300000.000 874199197.76 71.0731
VanEck Junior Gold Miners UCITS ETF 2025-11-24 IE00BQQP9G91 12600000.000 1121731527.07 89.0263
VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond UCITS ETF 2025-11-24 IE00BDS67326 2388000.000 160006636.07 67.0045
VanEck Morningstar US ESG Wide Moat UCITS ETF 2025-11-24 IE00BQQP9H09 6100000.000 378062701.69 61.9775
VanEck Morningstar Global Wide Moat UCITS ETF 2025-11-24 IE00BL0BMZ89 4100000.000 141679452.57 34.5560
VanEck Semiconductor UCITS ETF 2025-11-24 IE00BMC38736 56050000.000 3237250412.03 57.7565
VanEck Hydrogen Economy UCITS ETF 2025-11-24 IE00BMDH1538 12100000.000 85405233.60 7.0583
VanEck Crypto and Blockchain Innovators UCITS ETF 2025-11-24 IE00BMDKNW35 43100000.000 530630389.33 12.3116
VanEck New China UCITS ETF 2025-11-24 IE0000H445G8 470000.000 7984944.79 16.9892
VanEck Rare Earth and Strategic Metals UCITS ETF 2025-11-24 IE0002PG6CA6 39700000.000 529217515.59 13.3304
VanEck Sustainable Future of Food UCITS ETF 2025-11-24 IE0005B8WVT6 530000.000 11363214.11 21.4400
VanEck Space Innovators UCITS ETF 2025-11-24 IE000YU9K6K2 9090000.000 492345482.90 54.1634
VanEck Genomics and Healthcare Innovators UCITS ETF 2025-11-24 IE000B9PQW54 650000.000 14828670.09 22.8133
VanEck Circular Economy UCITS ETF 2025-11-24 IE0001J5A2T9 475000.000 11766519.77 24.7716
VanEck Medical Robotics & Bionic Engineering UCITS ETF 2025-11-24 IE0005TF96I9 400000.000 8537095.90 21.3427
VanEck Uranium and Nuclear Technologies UCITS ETF 2025-11-24 IE000M7V94E1 27570000.000 1440486570.96 52.2483
VANECK OIL SERVICES UCITS ETF 2025-11-24 IE000NXF88S1 1370000.000 30848426.46 22.5171
VANECK DEFENSE UCITS ETF 2025-11-24 IE000YYE6WK5 123250000.000 7036144780.76 57.0884
VanEck US Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF 2025-11-24 IE000J6CHW80 2574000.000 62526688.59 24.2916
VanEck Morningstar US Wide Moat UCITS ETF 2025-11-24 IE0007I99HX7 1800000.000 43506106.03 24.1701
VanEck Morningstar US SMID Moat UCITS ETF 2025-11-24 IE000SBU19F7 550000.000 12628332.40 22.9606
VanEck Quantum Computing UCITS ETF 2025-11-24 IE0007Y8Y157 17050000.000 411616509.77 24.1417

