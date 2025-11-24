VanEck UCITS ETFs Plc - Net Asset Value(s)
PR Newswire
LONDON, United Kingdom, November 24
|Fund Name
|NAV Date
|Ticker Symbol
|ISIN
|Shares in Issue
|Net Asset Value
|NAV per Share
|VanEck Emerging Markets High Yield Bond UCITS ETF
|2025-11-21
|IE00BF541080
|311000.000
|41328471.45
|132.8890
|VanEck Global Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF
|2025-11-21
|IE00BF540Z61
|851000.000
|61460472.17
|72.2215
|VanEck Gold Miners UCITS ETF
|2025-11-21
|IE00BQQP9F84
|40200000.000
|3320444090.46
|82.5981
|VanEck S&P Global Mining UCITS ETF
|2025-11-21
|IE00BDFBTQ78
|19725000.000
|937091515.42
|47.5078
|VanEck Video Gaming and eSports UCITS ETF
|2025-11-21
|IE00BYWQWR46
|12350000.000
|864075944.34
|69.9657
|VanEck Junior Gold Miners UCITS ETF
|2025-11-21
|IE00BQQP9G91
|12700000.000
|1073311527.48
|84.5127
|VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond UCITS ETF
|2025-11-21
|IE00BDS67326
|2388000.000
|159578377.56
|66.8251
|VanEck Morningstar US ESG Wide Moat UCITS ETF
|2025-11-21
|IE00BQQP9H09
|6100000.000
|376055236.07
|61.6484
|VanEck Morningstar Global Wide Moat UCITS ETF
|2025-11-21
|IE00BL0BMZ89
|4100000.000
|141223254.18
|34.4447
|VanEck Semiconductor UCITS ETF
|2025-11-21
|IE00BMC38736
|56200000.000
|3116783658.28
|55.4588
|VanEck Hydrogen Economy UCITS ETF
|2025-11-21
|IE00BMDH1538
|12100000.000
|84858467.87
|7.0131
|VanEck Crypto and Blockchain Innovators UCITS ETF
|2025-11-21
|IE00BMDKNW35
|42600000.000
|478885139.87
|11.2414
|VanEck New China UCITS ETF
|2025-11-21
|IE0000H445G8
|470000.000
|7905751.78
|16.8207
|VanEck Rare Earth and Strategic Metals UCITS ETF
|2025-11-21
|IE0002PG6CA6
|39700000.000
|528007661.43
|13.2999
|VanEck Sustainable Future of Food UCITS ETF
|2025-11-21
|IE0005B8WVT6
|480000.000
|10331484.95
|21.5239
|VanEck Space Innovators UCITS ETF
|2025-11-21
|IE000YU9K6K2
|9090000.000
|479883125.79
|52.7924
|VanEck Genomics and Healthcare Innovators UCITS ETF
|2025-11-21
|IE000B9PQW54
|650000.000
|14577295.89
|22.4266
|VanEck Circular Economy UCITS ETF
|2025-11-21
|IE0001J5A2T9
|475000.000
|11731528.72
|24.6980
|VanEck Medical Robotics & Bionic Engineering UCITS ETF
|2025-11-21
|IE0005TF96I9
|400000.000
|8368376.30
|20.9209
|VanEck Uranium and Nuclear Technologies UCITS ETF
|2025-11-21
|IE000M7V94E1
|27420000.000
|1392837821.31
|50.7964
|VANECK OIL SERVICES UCITS ETF
|2025-11-21
|IE000NXF88S1
|1370000.000
|30672160.23
|22.3884
|VANECK DEFENSE UCITS ETF
|2025-11-21
|IE000YYE6WK5
|123850000.000
|7055190916.92
|56.9656
|VanEck US Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF
|2025-11-21
|IE000J6CHW80
|2574000.000
|62404759.09
|24.2443
|VanEck Morningstar US Wide Moat UCITS ETF
|2025-11-21
|IE0007I99HX7
|1800000.000
|43256169.31
|24.0312
|VanEck Morningstar US SMID Moat UCITS ETF
|2025-11-21
|IE000SBU19F7
|550000.000
|12619005.44
|22.9436
|VanEck Quantum Computing UCITS ETF
|2025-11-21
|IE0007Y8Y157
|17050000.000
|396151706.53
|23.2347
© 2025 PR Newswire