WKN: A2JEMG | ISIN: IE00BF540Z61 | Ticker-Symbol: GFEA
Stuttgart
21.11.25 | 21:45
62,20 Euro
+0,06 % +0,04
Branche
Finanzdienstleistungen
Aktienmarkt
Sonstige
1-Jahres-Chart
VANECK GLOBAL FALLEN ANGEL HIGH YIELD BOND UCITS ETF Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
VANECK GLOBAL FALLEN ANGEL HIGH YIELD BOND UCITS ETF 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
62,3163,1308:45
62,3163,1308:45
PR Newswire
24.11.2025 08:06 Uhr
87 Leser
Artikel bewerten:
(0)

VanEck UCITS ETFs Plc - Net Asset Value(s)

PR Newswire

LONDON, United Kingdom, November 24

Fund Name NAV Date Ticker Symbol ISIN Shares in Issue Net Asset Value NAV per Share
VanEck Emerging Markets High Yield Bond UCITS ETF 2025-11-21 IE00BF541080 311000.000 41328471.45 132.8890
VanEck Global Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF 2025-11-21 IE00BF540Z61 851000.000 61460472.17 72.2215
VanEck Gold Miners UCITS ETF 2025-11-21 IE00BQQP9F84 40200000.000 3320444090.46 82.5981
VanEck S&P Global Mining UCITS ETF 2025-11-21 IE00BDFBTQ78 19725000.000 937091515.42 47.5078
VanEck Video Gaming and eSports UCITS ETF 2025-11-21 IE00BYWQWR46 12350000.000 864075944.34 69.9657
VanEck Junior Gold Miners UCITS ETF 2025-11-21 IE00BQQP9G91 12700000.000 1073311527.48 84.5127
VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond UCITS ETF 2025-11-21 IE00BDS67326 2388000.000 159578377.56 66.8251
VanEck Morningstar US ESG Wide Moat UCITS ETF 2025-11-21 IE00BQQP9H09 6100000.000 376055236.07 61.6484
VanEck Morningstar Global Wide Moat UCITS ETF 2025-11-21 IE00BL0BMZ89 4100000.000 141223254.18 34.4447
VanEck Semiconductor UCITS ETF 2025-11-21 IE00BMC38736 56200000.000 3116783658.28 55.4588
VanEck Hydrogen Economy UCITS ETF 2025-11-21 IE00BMDH1538 12100000.000 84858467.87 7.0131
VanEck Crypto and Blockchain Innovators UCITS ETF 2025-11-21 IE00BMDKNW35 42600000.000 478885139.87 11.2414
VanEck New China UCITS ETF 2025-11-21 IE0000H445G8 470000.000 7905751.78 16.8207
VanEck Rare Earth and Strategic Metals UCITS ETF 2025-11-21 IE0002PG6CA6 39700000.000 528007661.43 13.2999
VanEck Sustainable Future of Food UCITS ETF 2025-11-21 IE0005B8WVT6 480000.000 10331484.95 21.5239
VanEck Space Innovators UCITS ETF 2025-11-21 IE000YU9K6K2 9090000.000 479883125.79 52.7924
VanEck Genomics and Healthcare Innovators UCITS ETF 2025-11-21 IE000B9PQW54 650000.000 14577295.89 22.4266
VanEck Circular Economy UCITS ETF 2025-11-21 IE0001J5A2T9 475000.000 11731528.72 24.6980
VanEck Medical Robotics & Bionic Engineering UCITS ETF 2025-11-21 IE0005TF96I9 400000.000 8368376.30 20.9209
VanEck Uranium and Nuclear Technologies UCITS ETF 2025-11-21 IE000M7V94E1 27420000.000 1392837821.31 50.7964
VANECK OIL SERVICES UCITS ETF 2025-11-21 IE000NXF88S1 1370000.000 30672160.23 22.3884
VANECK DEFENSE UCITS ETF 2025-11-21 IE000YYE6WK5 123850000.000 7055190916.92 56.9656
VanEck US Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF 2025-11-21 IE000J6CHW80 2574000.000 62404759.09 24.2443
VanEck Morningstar US Wide Moat UCITS ETF 2025-11-21 IE0007I99HX7 1800000.000 43256169.31 24.0312
VanEck Morningstar US SMID Moat UCITS ETF 2025-11-21 IE000SBU19F7 550000.000 12619005.44 22.9436
VanEck Quantum Computing UCITS ETF 2025-11-21 IE0007Y8Y157 17050000.000 396151706.53 23.2347

© 2025 PR Newswire
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.