VanEck UCITS ETFs Plc - Net Asset Value(s)
PR Newswire
LONDON, United Kingdom, November 20
|Fund Name
|NAV Date
|Ticker Symbol
|ISIN
|Shares in Issue
|Net Asset Value
|NAV per Share
|VanEck Emerging Markets High Yield Bond UCITS ETF
|2025-11-19
|IE00BF541080
|311000.000
|41308796.99
|132.8257
|VanEck Global Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF
|2025-11-19
|IE00BF540Z61
|851000.000
|61515768.92
|72.2864
|VanEck Gold Miners UCITS ETF
|2025-11-19
|IE00BQQP9F84
|39850000.000
|3421411552.30
|85.8573
|VanEck S&P Global Mining UCITS ETF
|2025-11-19
|IE00BDFBTQ78
|19725000.000
|972227962.66
|49.2891
|VanEck Video Gaming and eSports UCITS ETF
|2025-11-19
|IE00BYWQWR46
|12350000.000
|865055767.51
|70.0450
|VanEck Junior Gold Miners UCITS ETF
|2025-11-19
|IE00BQQP9G91
|12550000.000
|1108100569.55
|88.2949
|VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond UCITS ETF
|2025-11-19
|IE00BDS67326
|2378000.000
|159887110.05
|67.2360
|VanEck Morningstar US ESG Wide Moat UCITS ETF
|2025-11-19
|IE00BQQP9H09
|6150000.000
|375354122.05
|61.0332
|VanEck Morningstar Global Wide Moat UCITS ETF
|2025-11-19
|IE00BL0BMZ89
|4100000.000
|141153374.65
|34.4277
|VanEck Semiconductor UCITS ETF
|2025-11-19
|IE00BMC38736
|56500000.000
|3273293216.63
|57.9344
|VanEck Hydrogen Economy UCITS ETF
|2025-11-19
|IE00BMDH1538
|12100000.000
|87452491.78
|7.2275
|VanEck Crypto and Blockchain Innovators UCITS ETF
|2025-11-19
|IE00BMDKNW35
|42600000.000
|505749376.24
|11.8721
|VanEck New China UCITS ETF
|2025-11-19
|IE0000H445G8
|470000.000
|8090006.05
|17.2128
|VanEck Rare Earth and Strategic Metals UCITS ETF
|2025-11-19
|IE0002PG6CA6
|39700000.000
|564050117.01
|14.2078
|VanEck Sustainable Future of Food UCITS ETF
|2025-11-19
|IE0005B8WVT6
|480000.000
|10283096.36
|21.4231
|VanEck Space Innovators UCITS ETF
|2025-11-19
|IE000YU9K6K2
|9140000.000
|501795169.94
|54.9010
|VanEck Genomics and Healthcare Innovators UCITS ETF
|2025-11-19
|IE000B9PQW54
|650000.000
|14407556.62
|22.1655
|VanEck Circular Economy UCITS ETF
|2025-11-19
|IE0001J5A2T9
|475000.000
|11721960.19
|24.6778
|VanEck Medical Robotics & Bionic Engineering UCITS ETF
|2025-11-19
|IE0005TF96I9
|400000.000
|8319397.95
|20.7985
|VanEck Uranium and Nuclear Technologies UCITS ETF
|2025-11-19
|IE000M7V94E1
|27370000.000
|1493242634.41
|54.5576
|VANECK OIL SERVICES UCITS ETF
|2025-11-19
|IE000NXF88S1
|1320000.000
|29746133.49
|22.5349
|VANECK DEFENSE UCITS ETF
|2025-11-19
|IE000YYE6WK5
|123850000.000
|7245066353.05
|58.4987
|VanEck US Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF
|2025-11-19
|IE000J6CHW80
|2574000.000
|62288915.52
|24.1993
|VanEck Morningstar US Wide Moat UCITS ETF
|2025-11-19
|IE0007I99HX7
|1800000.000
|42727366.87
|23.7374
|VanEck Morningstar US SMID Moat UCITS ETF
|2025-11-19
|IE000SBU19F7
|550000.000
|12476335.33
|22.6842
|VanEck Quantum Computing UCITS ETF
|2025-11-19
|IE0007Y8Y157
|17000000.000
|405663248.21
|23.8625
© 2025 PR Newswire