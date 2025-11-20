Anzeige
PR Newswire
20.11.2025 08:06 Uhr
93 Leser
Artikel bewerten:
(0)

VanEck UCITS ETFs Plc - Net Asset Value(s)

LONDON, United Kingdom, November 20

Fund Name NAV Date Ticker Symbol ISIN Shares in Issue Net Asset Value NAV per Share
VanEck Emerging Markets High Yield Bond UCITS ETF 2025-11-19 IE00BF541080 311000.000 41308796.99 132.8257
VanEck Global Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF 2025-11-19 IE00BF540Z61 851000.000 61515768.92 72.2864
VanEck Gold Miners UCITS ETF 2025-11-19 IE00BQQP9F84 39850000.000 3421411552.30 85.8573
VanEck S&P Global Mining UCITS ETF 2025-11-19 IE00BDFBTQ78 19725000.000 972227962.66 49.2891
VanEck Video Gaming and eSports UCITS ETF 2025-11-19 IE00BYWQWR46 12350000.000 865055767.51 70.0450
VanEck Junior Gold Miners UCITS ETF 2025-11-19 IE00BQQP9G91 12550000.000 1108100569.55 88.2949
VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond UCITS ETF 2025-11-19 IE00BDS67326 2378000.000 159887110.05 67.2360
VanEck Morningstar US ESG Wide Moat UCITS ETF 2025-11-19 IE00BQQP9H09 6150000.000 375354122.05 61.0332
VanEck Morningstar Global Wide Moat UCITS ETF 2025-11-19 IE00BL0BMZ89 4100000.000 141153374.65 34.4277
VanEck Semiconductor UCITS ETF 2025-11-19 IE00BMC38736 56500000.000 3273293216.63 57.9344
VanEck Hydrogen Economy UCITS ETF 2025-11-19 IE00BMDH1538 12100000.000 87452491.78 7.2275
VanEck Crypto and Blockchain Innovators UCITS ETF 2025-11-19 IE00BMDKNW35 42600000.000 505749376.24 11.8721
VanEck New China UCITS ETF 2025-11-19 IE0000H445G8 470000.000 8090006.05 17.2128
VanEck Rare Earth and Strategic Metals UCITS ETF 2025-11-19 IE0002PG6CA6 39700000.000 564050117.01 14.2078
VanEck Sustainable Future of Food UCITS ETF 2025-11-19 IE0005B8WVT6 480000.000 10283096.36 21.4231
VanEck Space Innovators UCITS ETF 2025-11-19 IE000YU9K6K2 9140000.000 501795169.94 54.9010
VanEck Genomics and Healthcare Innovators UCITS ETF 2025-11-19 IE000B9PQW54 650000.000 14407556.62 22.1655
VanEck Circular Economy UCITS ETF 2025-11-19 IE0001J5A2T9 475000.000 11721960.19 24.6778
VanEck Medical Robotics & Bionic Engineering UCITS ETF 2025-11-19 IE0005TF96I9 400000.000 8319397.95 20.7985
VanEck Uranium and Nuclear Technologies UCITS ETF 2025-11-19 IE000M7V94E1 27370000.000 1493242634.41 54.5576
VANECK OIL SERVICES UCITS ETF 2025-11-19 IE000NXF88S1 1320000.000 29746133.49 22.5349
VANECK DEFENSE UCITS ETF 2025-11-19 IE000YYE6WK5 123850000.000 7245066353.05 58.4987
VanEck US Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF 2025-11-19 IE000J6CHW80 2574000.000 62288915.52 24.1993
VanEck Morningstar US Wide Moat UCITS ETF 2025-11-19 IE0007I99HX7 1800000.000 42727366.87 23.7374
VanEck Morningstar US SMID Moat UCITS ETF 2025-11-19 IE000SBU19F7 550000.000 12476335.33 22.6842
VanEck Quantum Computing UCITS ETF 2025-11-19 IE0007Y8Y157 17000000.000 405663248.21 23.8625

