Nach dem starken Wochenstart zeichnen sich im DAX am Dienstag zunächst weitere Gewinne ab. Knapp eine Stunde vor Handelsbeginn signalisierte der X-DAX als Indikator für den deutschen Leitindex ein Plus von 0,35 Prozent auf 24.043 Punkte. Damit würde dem DAX doch noch der Anstieg über seine 100-Tage-Durchschnittslinie gelingen, an der die Erholung tags zuvor abgeebbt war. Aktuell liegt sie mit 24.023 Punkten exakt am Vortageshoch.Ein Ende des Teilstillstands der US-Regierungsgeschäfte (Shutdown), ...

