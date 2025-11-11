3U Holding hat bereits letzte Woche die ihre Prognose gesenkt: statt der bislang avisierten 62-66 Mio EUR Umsatz peilt der Konzern nun 54-56 Mio EUR, dazu ein negatives EBITDA von -2,5 bis -3,5 Mio. € in Aussicht gestellt. Heute dann die Zahlen dazu - erste 9 Monate zeigen Schwächen. Und das ist vor allem im Segment des "Onlinehandels für Handwerker", dem geplanten Boost durch Exit-Kandidaten, bitter. Die erhoffte Markterholung bleibt bis jetzt aus. Und so musste die 3U Holding nach exorbitanten Erfoglen in der Vergangenheit, diesmal Schwächen offenbaren. Dazu aber auch - dem Zeitgeist geschuldet? ...

