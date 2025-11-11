Anzeige
Dienstag, 11.11.2025
Nuklear-Deal startet: 80-Mrd.-Dollar-Atomoffensive der USA
WKN: A3MQRK | ISIN: DE000A3MQRK6
Xetra
11.11.25 | 17:36
1,960 Euro
0,00 % 0,000
Branche
Chemie
Aktienmarkt
General Standard
1-Jahres-Chart
ROSTRA AG Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
ROSTRA AG 5-Tage-Chart
11.11.2025 18:33 Uhr
PTA-Adhoc: Rostra AG: Rostra AG beschließt Strukturänderung bei Erwerb einer Beteiligung an der DIVCORP INVESTMENTS LTD - Erwerb von 49 % statt ursprünglich geplanten 91,8 % an der Divcorp Investments Ltd

DJ PTA-Adhoc: Rostra AG: Rostra AG beschließt Strukturänderung bei Erwerb einer Beteiligung an der DIVCORP INVESTMENTS LTD - Erwerb von 49 % statt ursprünglich geplanten 91,8 % an der Divcorp Investments Ltd

Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR

Rostra AG: Rostra AG beschließt Strukturänderung bei Erwerb einer Beteiligung an der DIVCORP INVESTMENTS LTD

Erwerb von 49 % statt ursprünglich geplanten 91,8 % an der Divcorp Investments Ltd

Düsseldorf (pta000/11.11.2025/18:00 UTC+1)

Düsseldorf, 11. November 2025 - Der Vorstand der Gesellschaft hat nach neuerlichen Gesprächen mit den Aktionären der DIVCORP INVESTMENTS LTD, Zypern ("DIVCORP"), die durch Beschluss der ordentlichen Hauptversammlung der Gesellschaft am 20. August 2025 zur Übernahme von Aktien an der Gesellschaft gegen Einbringung der von ihnen jeweils gehaltenen Aktien an der DIVCORP (insgesamt 91,8 %) zugelassen wurden ("DIVCORP-Aktionäre"), beschlossen, die entsprechende Sachkapitalerhöhung nicht in vollem Umfang durchzuführen, sondern lediglich 49 % an der DIVCORP durch Einbringung gegen Ausgabe von 2.014.183 neuen Aktien der Gesellschaft zu erwerben. Hintergrund der beschlossenen Änderung ist, dass nicht länger die Bereitschaft aller DIVCORP-Aktionäre an einer Einbringung ihrer Aktien an der DIVCORP und der Übernahme neuer Aktien an der Gesellschaft besteht. Die 1.759.327 Aktien der Gesellschaft, die vor diesem Hintergrund nicht mehr im Rahmen der Sachkapitalerhöhung ausgegeben werden, sollen stattdessen gegen Bareinlage im Rahmen einer Privatplatzierung institutionellen Investoren in Deutschland und bestimmten anderen Jurisdiktionen außerhalb der Bundesrepublik Deutschland angeboten werden. Der Großaktionär Rostra Holdings PTE. LTD. hat sich gegenüber dem Vorstand verpflichtet, diese 1.759.327 Aktien der Gesellschaft zu zeichnen und zu übernehmen, sofern und soweit sie nicht anderweitig im Rahmen der Privatplatzierung verwertet werden können.

Rostra AG Der Vorstand

(Ende)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Aussender:      Rostra AG 
           Fritz-Vomfelde-Straße 34 
           40547 Düsseldorf 
           Deutschland 
Ansprechpartner:   Wolfgang Maßberg 
Tel.:         +49 211 53883434 
E-Mail:        info@rostra.ag 
Website:       rostra.ag 
ISIN(s):       DE000A3MQRK6 (Aktie) DE000A40UTR3 (Aktie) 
Börse(n):       Regulierter Markt in Frankfurt

[ source: https://www.pressetext.com/news/1762880400538 ]

(c) pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext. Archiv: https://www.pressetext.com/channel/Adhoc . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

November 11, 2025 12:00 ET (17:00 GMT)

© 2025 Dow Jones News
