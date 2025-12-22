Anzeige
Montag, 22.12.2025

WKN: A3MQRK | ISIN: DE000A3MQRK6 | Ticker-Symbol: 3330
Xetra
19.12.25 | 17:35
2,160 Euro
-1,82 % -0,040
Branche
Chemie
Aktienmarkt
General Standard
Dow Jones News
22.12.2025 12:33 Uhr
PTA-NVR: Rostra AG: Veröffentlichung der Gesamtzahl der Stimmrechte nach § 41 WpHG

DJ PTA-NVR: Rostra AG: Veröffentlichung der Gesamtzahl der Stimmrechte nach § 41 WpHG

Gesamtstimmrechte gemäß -- 41 WpHG

Rostra AG: Veröffentlichung der Gesamtzahl der Stimmrechte nach -- 41 WpHG

Düsseldorf (pta000/22.12.2025/12:00 UTC+1) - Veröffentlichung

1. Emittent Rostra AG, Fritz-Vomfelde-Straße 34, 40547 Düsseldorf, Deutschland

2. Art der Kapitalmaßnahme oder sonstigen Maßnahme

Sonstige (Kapital-)Maßnahme (-- 41 Abs. 1 WpHG) Stand zum / Datum der Wirksamkeit: 19.12.2025

3. Neue Gesamtzahl der Stimmrechte: 4.411.045 davon Anzahl Mehrstimmrechte: n/a

(Ende)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Aussender:      Rostra AG 
           Fritz-Vomfelde-Straße 34 
           40547 Düsseldorf 
           Deutschland 
Ansprechpartner:   Wolfgang Maßberg 
Tel.:         +49 211 53883434 
E-Mail:        info@rostra.ag 
Website:       rostra.ag 
ISIN(s):       DE000A3MQRK6 (Aktie) DE000A40UTR3 (Aktie) 
Börse(n):       Regulierter Markt in Frankfurt

[ source: https://www.pressetext.com/news/1766401200801 ]

(c) pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext. Archiv: https://www.pressetext.com/channel/Adhoc . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

December 22, 2025 06:00 ET (11:00 GMT)

© 2025 Dow Jones News
