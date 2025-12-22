DJ PTA-NVR: Rostra AG: Veröffentlichung der Gesamtzahl der Stimmrechte nach § 41 WpHG
Gesamtstimmrechte gemäß -- 41 WpHG
Rostra AG: Veröffentlichung der Gesamtzahl der Stimmrechte nach -- 41 WpHG
Düsseldorf (pta000/22.12.2025/12:00 UTC+1) - Veröffentlichung
1. Emittent Rostra AG, Fritz-Vomfelde-Straße 34, 40547 Düsseldorf, Deutschland
2. Art der Kapitalmaßnahme oder sonstigen Maßnahme
Sonstige (Kapital-)Maßnahme (-- 41 Abs. 1 WpHG) Stand zum / Datum der Wirksamkeit: 19.12.2025
3. Neue Gesamtzahl der Stimmrechte: 4.411.045 davon Anzahl Mehrstimmrechte: n/a
(Ende)
Aussender: Rostra AG Fritz-Vomfelde-Straße 34 40547 Düsseldorf Deutschland Ansprechpartner: Wolfgang Maßberg Tel.: +49 211 53883434 E-Mail: info@rostra.ag Website: rostra.ag ISIN(s): DE000A3MQRK6 (Aktie) DE000A40UTR3 (Aktie) Börse(n): Regulierter Markt in Frankfurt
