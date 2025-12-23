DJ PTA-DD: Rostra AG: Mitteilung über Eigengeschäfte von Führungskräften gemäß Artikel 19 MAR
Rostra AG: Mitteilung über Eigengeschäfte von Führungskräften gemäß Artikel 19 MAR
Düsseldorf (pta000/23.12.2025/17:30 UTC+1) - Mitteilung
1 Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen a) Name Rostra Holdings Pte. Ltd. 2 Grund der Meldung a) Position/Status In enger Beziehung b) Erstmeldung Timothy Nuy Aufsichtsrat 3 Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht a) Name Rostra AG b) LEI 894500IFXG2OP0EKXD21 4 Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften Beschreibung des a) Finanzinstruments, Art des Aktie Instruments Kennung DE000A40UTR3 b) Art des Geschäfts Sonstiges Erwerb von 1.479.808 Aktien im Rahmen einer Kapitalerhöhung gegen Sacheinlagen zum Ausgabebetrag von EUR 1,00 je Aktie c) Preis(e) Volumen nicht bezifferbar nicht bezifferbar d) Aggregierter Preis Aggregiertes Volumen nicht bezifferbar nicht bezifferbar e) Datum des Geschäfts 19.12.2025 UTC+1 f) Ort des Geschäfts Außerhalb eines Handelsplatzes
