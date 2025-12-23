DJ PTA-PVR: Rostra AG: Veröffentlichung nach § 40 Abs. 1 WpHG

Veröffentlichung gem. -- 40 Abs. 1 WpHG

Rostra AG: Veröffentlichung nach -- 40 Abs. 1 WpHG

Düsseldorf (pta000/23.12.2025/18:00 UTC+1) - Veröffentlichung einer Stimmrechtsmitteilung

Stimmrechtsmitteilung

1. Angaben zum Emittenten

Name: Rostra AG Legal Entity Identifier (LEI): 894500IFXG2OP0EKXD21 Straße, Hausnr: Fritz-Vomfelde-Straße 34 PLZ: 40547 Ort: Düsseldorf, Deutschland

2. Grund der Mitteilung Änderung der Gesamtzahl der Stimmrechte

3. Angaben zum Mitteilungspflichtigen Natürliche Person (Vorname, Nachname): Marc Schweiker Geburtsdatum: 24.05.1972

4. Namen der Aktionäre mit 3% oder mehr Stimmrechte, wenn abweichend von 3.

5. Datum der Schwellenberührung 19.12.2025

6. Gesamtstimmrechtsanteile

Anteil Stimmrechte in % Anteil Instrumente in % Summe Anteile in % Gesamtzahl der Stimmrechte (Summe 7.a.) (Summe 7.b.1.+ 7.b.2.) (Summe 7.a. + 7.b.) nach -- 41 WpHG neu 2,00 0,00 2,00 4.411.045 letzte 3,03 Mitteilung

7. Einzelheiten zu den Stimmrechtsbeständen

a. Stimmrechte (---- 33, 34 WpHG)

ISIN absolut direkt (-- 33 absolut zugerechnet (-- 34 direkt in % (-- 33 zugerechnet in % (-- 34 WpHG) WpHG) WpHG) WpHG) DE000A3MQRK6 88.001 0 2,00 0,00 Summe: 88.001 2,00

b.1. Instrumente i.S.d. -- 38 Abs. 1 Nr. 1 WpHG

Art des Instruments Fälligkeit / Verfall Ausübungszeitraum / Laufzeit Stimmrechte absolut Stimmrechte in % Summe: 0 0,00

b.2. Instrumente i.S.d. -- 38 Abs. 1 Nr. 2 WpHG

Art des Verfalldatum Ausübungszeitraum / Barausgleich oder physische Stimmrechte Stimmrechte in Instruments Laufzeit Abwicklung absolut % Summe: 0 0,00

8. Informationen in Bezug auf den Mitteilungspflichtigen

Mitteilungspflichtiger (3.) wird weder beherrscht noch beherrscht Mitteilungspflichtiger andere Unternehmen, die Stimmrechte des Emittenten (1.) halten oder denen Stimmrechte des Emittenten zugerechnet werden.

9. Bei Vollmacht gemäß -- 34 Abs. 3 WpHG (nur möglich bei einer Zurechnung nach -- 34 Abs. 1 Satz 1 Nr. 6 WpHG)

Datum der Hauptversammlung: N/A

Gesamtstimmrechtsanteile (6.) nach der Hauptversammlung:

Anteil Stimmrechte Anteil Instrumente Summe Anteile % % %

10. Sonstige Informationen

Datum 23.12.2025

Aussender: Rostra AG Fritz-Vomfelde-Straße 34 40547 Düsseldorf Deutschland Ansprechpartner: Wolfgang Maßberg Tel.: +49 211 53883434 E-Mail: info@rostra.ag Website: rostra.ag ISIN(s): DE000A3MQRK6 (Aktie) DE000A40UTR3 (Aktie) Börse(n): Regulierter Markt in Frankfurt

