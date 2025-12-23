Anzeige
Breaking News: Drohnenabwehr aus Israel für die NATO?!
WKN: A3MQRK | ISIN: DE000A3MQRK6 | Ticker-Symbol: 3330
Xetra
23.12.25 | 17:35
2,120 Euro
0,00 % 0,000
Branche
Chemie
Aktienmarkt
General Standard
Dow Jones News
23.12.2025 18:33 Uhr
258 Leser
PTA-PVR: Rostra AG: Veröffentlichung nach § 40 Abs. 1 WpHG

DJ PTA-PVR: Rostra AG: Veröffentlichung nach § 40 Abs. 1 WpHG

Veröffentlichung gem. -- 40 Abs. 1 WpHG

Rostra AG: Veröffentlichung nach -- 40 Abs. 1 WpHG

Düsseldorf (pta000/23.12.2025/18:00 UTC+1) - Veröffentlichung einer Stimmrechtsmitteilung

Stimmrechtsmitteilung

1. Angaben zum Emittenten 

Name:              Rostra AG 
Legal Entity Identifier (LEI): 894500IFXG2OP0EKXD21 
Straße, Hausnr:         Fritz-Vomfelde-Straße 34 
PLZ:              40547 
Ort:              Düsseldorf, Deutschland

2. Grund der Mitteilung Änderung der Gesamtzahl der Stimmrechte

3. Angaben zum Mitteilungspflichtigen Natürliche Person (Vorname, Nachname): Marc Schweiker Geburtsdatum: 24.05.1972

4. Namen der Aktionäre mit 3% oder mehr Stimmrechte, wenn abweichend von 3.

5. Datum der Schwellenberührung 19.12.2025

6. Gesamtstimmrechtsanteile 

Anteil Stimmrechte in %  Anteil Instrumente in %    Summe Anteile in %  Gesamtzahl der Stimmrechte 
          (Summe 7.a.)     (Summe 7.b.1.+ 7.b.2.)    (Summe 7.a. + 7.b.)     nach -- 41 WpHG 
   neu   2,00          0,00             2,00           4.411.045 
  letzte   3,03 
 Mitteilung

7. Einzelheiten zu den Stimmrechtsbeständen

a. Stimmrechte (---- 33, 34 WpHG) 

ISIN    absolut direkt (-- 33  absolut zugerechnet (-- 34   direkt in % (-- 33  zugerechnet in % (-- 34 
            WpHG)            WpHG)           WpHG)          WpHG) 
DE000A3MQRK6 88.001          0               2,00          0,00 
  Summe:                      88.001                         2,00

b.1. Instrumente i.S.d. -- 38 Abs. 1 Nr. 1 WpHG 

Art des Instruments Fälligkeit / Verfall Ausübungszeitraum / Laufzeit Stimmrechte absolut Stimmrechte in % 
                            Summe:           0        0,00

b.2. Instrumente i.S.d. -- 38 Abs. 1 Nr. 2 WpHG 

Art des   Verfalldatum  Ausübungszeitraum /   Barausgleich oder physische   Stimmrechte  Stimmrechte in 
 Instruments             Laufzeit          Abwicklung        absolut      % 
                                    Summe:           0       0,00

8. Informationen in Bezug auf den Mitteilungspflichtigen

Mitteilungspflichtiger (3.) wird weder beherrscht noch beherrscht Mitteilungspflichtiger andere Unternehmen, die Stimmrechte des Emittenten (1.) halten oder denen Stimmrechte des Emittenten zugerechnet werden.

9. Bei Vollmacht gemäß -- 34 Abs. 3 WpHG (nur möglich bei einer Zurechnung nach -- 34 Abs. 1 Satz 1 Nr. 6 WpHG)

Datum der Hauptversammlung: N/A

Gesamtstimmrechtsanteile (6.) nach der Hauptversammlung: 

Anteil Stimmrechte Anteil Instrumente Summe Anteile 
%         %         %

10. Sonstige Informationen

Datum 23.12.2025

(Ende)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Aussender:      Rostra AG 
           Fritz-Vomfelde-Straße 34 
           40547 Düsseldorf 
           Deutschland 
Ansprechpartner:   Wolfgang Maßberg 
Tel.:         +49 211 53883434 
E-Mail:        info@rostra.ag 
Website:       rostra.ag 
ISIN(s):       DE000A3MQRK6 (Aktie) DE000A40UTR3 (Aktie) 
Börse(n):       Regulierter Markt in Frankfurt

[ source: https://www.pressetext.com/news/1766509200879 ]

(c) pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext. Archiv: https://www.pressetext.com/channel/Adhoc . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

December 23, 2025 12:02 ET (17:02 GMT)

© 2025 Dow Jones News
