WKN: A3MQRK | ISIN: DE000A3MQRK6 | Ticker-Symbol: 3330
Xetra
08.12.25 | 16:44
1,900 Euro
+7,34 % +0,130
Branche
Chemie
Aktienmarkt
General Standard
1-Jahres-Chart
ROSTRA AG Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
ROSTRA AG 5-Tage-Chart
Dow Jones News
08.12.2025 17:03 Uhr
204 Leser
Artikel bewerten:
(0)

PTA-Adhoc: Rostra AG: Rostra AG hat Kapitalerhöhung erfolgreich abgeschlossen - Bruttoemissionserlös in Höhe von rd. EUR 4,5 Mio.

DJ PTA-Adhoc: Rostra AG: Rostra AG hat Kapitalerhöhung erfolgreich abgeschlossen - Bruttoemissionserlös in Höhe von rd. EUR 4,5 Mio.

Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR

Rostra AG: Rostra AG hat Kapitalerhöhung erfolgreich abgeschlossen - Bruttoemissionserlös in Höhe von rd. EUR 4,5 Mio.

Düsseldorf (pta000/08.12.2025/16:30 UTC+1)

Düsseldorf, 8. Dezember 2025 -Vorstand und Aufsichtsrat der Gesellschaft haben heute das finale Volumen für die von der Hauptversammlung am 20. August 2025 beschlossene Kapitalerhöhung gegen Bar- und Sacheinlagen festgesetzt. Neben dem Erwerb der 49 %-Beteiligung an der DIVCORP INVESTMENTS LTD, Zypern ("DIVCORP") gegen Ausgabe von 2.014.183 Aktien an die Gesellschafter der DICORP sind insgesamt 2.255.622 neue Aktien gegen Bareinlagen in Höhe von EUR 2,00 je Aktie im Rahmen des Bezugsangebotes bezogen bzw. im Rahmen der begleitenden Privatplatzierung erworben worden, davon 2.085.008 Aktien durch den Großaktionär Rostra Holdings PTE. LTD. Das Grundkapital beträgt nach Durchführung der Kapitalerhöhung EUR 6.666.667,00.

Der Gesellschaft fließt somit ein Bruttoemissionserlös in Höhe von rd. EUR 4,5 Mio. zu. Die Mittel aus der Barkapitalerhöhung sollen für die Finanzierung des Ausbaus des operativen Geschäfts von in 2025 erworbenen Beteiligungen, die Finanzierung von zukünftigen Akquistionen sowie für allgemeine Unternehmenszwecke verwendet werden.

Der Vorstand

(Ende)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Aussender:      Rostra AG 
           Fritz-Vomfelde-Straße 34 
           40547 Düsseldorf 
           Deutschland 
Ansprechpartner:   Wolfgang Maßberg 
Tel.:         +49 211 53883434 
E-Mail:        info@rostra.ag 
Website:       rostra.ag 
ISIN(s):       DE000A3MQRK6 (Aktie) DE000A40UTR3 (Aktie) 
Börse(n):       Regulierter Markt in Frankfurt

[ source: https://www.pressetext.com/news/1765207800374 ]

(c) pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext. Archiv: https://www.pressetext.com/channel/Adhoc . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

December 08, 2025 10:30 ET (15:30 GMT)

© 2025 Dow Jones News
