DJ PTA-Adhoc: Rostra AG: Rostra AG hat Kapitalerhöhung erfolgreich abgeschlossen - Bruttoemissionserlös in Höhe von rd. EUR 4,5 Mio.

Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR

Rostra AG: Rostra AG hat Kapitalerhöhung erfolgreich abgeschlossen - Bruttoemissionserlös in Höhe von rd. EUR 4,5 Mio.

Düsseldorf (pta000/08.12.2025/16:30 UTC+1)

Düsseldorf, 8. Dezember 2025 -Vorstand und Aufsichtsrat der Gesellschaft haben heute das finale Volumen für die von der Hauptversammlung am 20. August 2025 beschlossene Kapitalerhöhung gegen Bar- und Sacheinlagen festgesetzt. Neben dem Erwerb der 49 %-Beteiligung an der DIVCORP INVESTMENTS LTD, Zypern ("DIVCORP") gegen Ausgabe von 2.014.183 Aktien an die Gesellschafter der DICORP sind insgesamt 2.255.622 neue Aktien gegen Bareinlagen in Höhe von EUR 2,00 je Aktie im Rahmen des Bezugsangebotes bezogen bzw. im Rahmen der begleitenden Privatplatzierung erworben worden, davon 2.085.008 Aktien durch den Großaktionär Rostra Holdings PTE. LTD. Das Grundkapital beträgt nach Durchführung der Kapitalerhöhung EUR 6.666.667,00.

Der Gesellschaft fließt somit ein Bruttoemissionserlös in Höhe von rd. EUR 4,5 Mio. zu. Die Mittel aus der Barkapitalerhöhung sollen für die Finanzierung des Ausbaus des operativen Geschäfts von in 2025 erworbenen Beteiligungen, die Finanzierung von zukünftigen Akquistionen sowie für allgemeine Unternehmenszwecke verwendet werden.

Der Vorstand

