Mittwoch, 03.12.2025 - Börsentäglich über 12.000 News
Investitions-Update: Giant Mining Corp. setzt Segel für die Zukunft!
PTA-DD: Rostra AG: Mitteilung über Eigengeschäfte von Führungskräften gemäß Artikel 19 MAR

DJ PTA-DD: Rostra AG: Mitteilung über Eigengeschäfte von Führungskräften gemäß Artikel 19 MAR

Eigengeschäfte von Führungskräften gemäß Artikel 19 MAR

Rostra AG: Mitteilung über Eigengeschäfte von Führungskräften gemäß Artikel 19 MAR

Düsseldorf (pta000/03.12.2025/21:00 UTC+1) - Mitteilung 

1     Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen 
                             stehenden Personen 
a)      Name                                  Rostra Holdings Pte. Ltd. 
   2                          Grund der Meldung 
a)      Position/Status                             In enger Beziehung 
b)      Erstmeldung 
                                             Timothy Nuy 
                                             Aufsichtsrat 
   3    Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, 
                       zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht 
a)      Name                                  Rostra AG 
b)      LEI                                   894500IFXG2OP0EKXD21 
   4                    Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften 
a)      Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments         Aktie 
        Kennung                                 DE000A3MQRK6 
b)      Art des Geschäfts                            Kauf 
c)      Preis(e)                                Volumen 
        1,80 EUR                                5.400,00 EUR 
        1,80 EUR                                1.800,00 EUR 
        1,80 EUR                                1.800,00 EUR 
        1,80 EUR                                9.000,00 EUR 
        1,80 EUR                                720,00 EUR 
d)      Aggregierter Preis                           Aggregiertes Volumen 
        1,80 EUR                                18.720,00 EUR 
e)      Datum des Geschäfts                           02.12.2025 UTC+1 
f)      Ort des Geschäfts                            Xetra 
        MIC                                   XETR (Xetra)

(Ende)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Aussender:      Rostra AG 
           Fritz-Vomfelde-Straße 34 
           40547 Düsseldorf 
           Deutschland 
Ansprechpartner:   Wolfgang Maßberg 
Tel.:         +49 211 53883434 
E-Mail:        info@rostra.ag 
Website:       rostra.ag 
ISIN(s):       DE000A3MQRK6 (Aktie) DE000A40UTR3 (Aktie) 
Börse(n):       Regulierter Markt in Frankfurt

[ source: https://www.pressetext.com/news/1764792000265 ]

(c) pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext. Archiv: https://www.pressetext.com/channel/Adhoc . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

December 03, 2025 15:00 ET (20:00 GMT)

© 2025 Dow Jones News
