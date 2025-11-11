Die Zahlen zeichnen ein gemischtes Bild. 3U Holding AG (ISIN: DE0005167902) hat in den ersten neun Monaten 2025 einen leichten Umsatzrückgang von 1,9 Prozent auf 41,3 Millionen Euro hinnehmen müssen. Das EBITDA drehte deutlich ins Negative und belief sich auf minus 1,9 Millionen Euro nach plus 3,5 Millionen Euro im Vorjahr. Hauptursache sind notwendige Restrukturierungsaufwendungen im SHK-Segment, das unter der konjunkturbedingten Zurückhaltung in der Branche leidet. Während die Segmente ITK und Erneuerbare Energien sich planmäßig entwickelten und ihre Margen verbessern konnten, belastet das SHK-Onlinegeschäft ...Den vollständigen Artikel lesen ...
