WKN: A0RDRL | ISIN: GB00B3FLWH99 | Ticker-Symbol: 21T
Frankfurt
12.11.25 | 08:25
6,950 Euro
0,00 % 0,000
Branche
Maschinenbau
Aktienmarkt
FTSE-250
1-Jahres-Chart
BODYCOTE PLC Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
BODYCOTE PLC 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
6,9507,25008:19
PR Newswire
13.11.2025 08:06 Uhr
57 Leser
Artikel bewerten:
(0)

Bodycote Plc - Transaction in Own Shares

Bodycote Plc - Transaction in Own Shares

PR Newswire

LONDON, United Kingdom, November 13

Bodycotewww.bodycote.com

13 November 2025

Bodycote plc

Share Buyback Programme - Transactions in Own Securities

Bodycote plc (the Company) announces that, in accordance with the terms of its share buyback extension programme announced on 30 July 2025 (the Extended Programme), it has purchased the following number of its ordinary shares of 17 3 / 11 pence each (Ordinary Shares) through Jefferies International Limited:

Date of purchase:

12 November 2025

Aggregate number of ordinary shares purchased:

39,955

Highest price paid per share (pence per share):

627.00p

Lowest price paid per share (pence per share):

618.50p

Volume weighted average price paid per share

(pence per share)

623.79p

The Company intends to cancel these Ordinary Shares.

Following the purchase, settlement and cancellation of these Ordinary Shares, the Company will have 174,611,440 Ordinary Shares in issue, with no shares held in treasury. This figure represents the total number of voting rights.

In accordance with Article 5(1)(b) of Regulation (EU) No 596/2014 as it applies in the UK (the Market Abuse Regulation), the table below contains the detailed breakdown of the individual trades made by Jefferies International Limited on behalf of the Company as part of the Programm2e.

Since the commencement of this Extended Programme, the Company has purchased a total of 2,698,964 Ordinary Shares. In addition to the 14,145,768 Ordinary Shares purchased under the Share Buyback Programme between March 2024 and July 2025, the Company has purchased a total of 16,844,732 Ordinary Shares.

This announcement is made in accordance with the requirements of UK Listing Rule 9.6.6.

For further information, please contact:

Bodycote plc

Jim Fairbairn, Chief Executive Officer

Ben Fidler, Chief Financial Officer

Peter Lapthorn, Head of FP&A and Investor Relations

Tel: +44 1625 505300

FTI Consulting

Richard Mountain

Susanne Yule

Tel: +44 203 727 1340

Schedule of Purchases

Transaction Details:

Issuer name: Bodycote plc

ISIN: GB00B3FLWH99

LEI: 213800V93QFW53NB7Y29

Intermediary name: Jefferies International Limited

Intermediary code: JEFFGB2XXXX

Time zone: GMT

Currency: GBP

Individual Transactions:

Number of shares purchased

Transaction price (pence per share)

Time of transaction

Transaction reference number

Venue

33

621.5

12/11/2025 08:07:28

00498510755TRLO1.1.1

XLON

57

621.5

12/11/2025 08:07:28

00498510756TRLO1.1.1

XLON

81

621.5

12/11/2025 08:07:28

00498510757TRLO1.1.1

XLON

23

620.5

12/11/2025 08:07:41

00498510837TRLO1.1.1

AQXE

65

620

12/11/2025 08:09:41

00498511466TRLO1.1.1

XLON

49

620

12/11/2025 08:09:41

00498511469TRLO1.1.1

XLON

61

620

12/11/2025 08:09:41

00498511468TRLO1.1.1

XLON

97

618.5

12/11/2025 08:09:44

00498511476TRLO1.1.1

BATE

15

620.5

12/11/2025 08:11:38

00498511934TRLO1.1.1

AQXE

123

619.5

12/11/2025 08:12:10

00498512151TRLO1.1.1

XLON

2

619.5

12/11/2025 08:12:10

00498512152TRLO1.1.1

XLON

71

619.5

12/11/2025 08:16:59

00498513347TRLO1.1.1

XLON

109

619.5

12/11/2025 08:16:59

00498513346TRLO1.1.1

XLON

45

619.5

12/11/2025 08:16:59

00498513348TRLO1.1.1

XLON

56

621

12/11/2025 08:21:40

00498514334TRLO1.1.1

XLON

58

621

12/11/2025 08:21:40

00498514335TRLO1.1.1

XLON

80

621

12/11/2025 08:21:40

00498514336TRLO1.1.1

XLON

83

621

12/11/2025 08:22:39

00498514538TRLO1.1.1

BATE

181

621.5

12/11/2025 08:27:44

00498515515TRLO1.1.1

XLON

41

621

12/11/2025 08:29:55

00498516313TRLO1.1.1

BATE

67

621

12/11/2025 08:29:55

00498516314TRLO1.1.1

BATE

23

621

12/11/2025 08:29:55

00498516316TRLO1.1.1

AQXE

28

621

12/11/2025 08:29:55

00498516317TRLO1.1.1

AQXE

96

621

12/11/2025 08:29:55

00498516315TRLO1.1.1

BATE

123

621

12/11/2025 08:30:10

00498516489TRLO1.1.1

XLON

30

621

12/11/2025 08:30:10

00498516490TRLO1.1.1

XLON

50

621.5

12/11/2025 08:31:40

00498516896TRLO1.1.1

CHIX

86

621

12/11/2025 08:33:21

00498517324TRLO1.1.1

BATE

28

621.5

12/11/2025 08:33:27

00498517343TRLO1.1.1

CHIX

168

621

12/11/2025 08:34:41

00498517783TRLO1.1.1

XLON

3

621.5

12/11/2025 08:35:03

00498517869TRLO1.1.1

CHIX

27

621.5

12/11/2025 08:35:03

00498517870TRLO1.1.1

CHIX

22

621.5

12/11/2025 08:37:27

00498518572TRLO1.1.1

CHIX

148

621

12/11/2025 08:40:09

00498519475TRLO1.1.1

XLON

19

621.5

12/11/2025 08:41:12

00498519764TRLO1.1.1

CHIX

7

621.5

12/11/2025 08:41:12

00498519765TRLO1.1.1

CHIX

96

621.5

12/11/2025 08:43:35

00498520559TRLO1.1.1

BATE

160

621

12/11/2025 08:43:50

00498520602TRLO1.1.1

XLON

19

621.5

12/11/2025 08:46:08

00498521198TRLO1.1.1

CHIX

5

621

12/11/2025 08:47:04

00498521411TRLO1.1.1

AQXE

26

621

12/11/2025 08:47:04

00498521410TRLO1.1.1

AQXE

44

621.5

12/11/2025 08:50:55

00498522608TRLO1.1.1

BATE

48

621.5

12/11/2025 08:50:55

00498522609TRLO1.1.1

BATE

148

621

12/11/2025 08:55:24

00498523486TRLO1.1.1

XLON

26

621.5

12/11/2025 08:55:24

00498523487TRLO1.1.1

CHIX

192

621.5

12/11/2025 08:57:52

00498523896TRLO1.1.1

XLON

23

621.5

12/11/2025 08:59:16

00498524105TRLO1.1.1

CHIX

38

622

12/11/2025 09:01:23

00498524750TRLO1.1.1

AQXE

96

622.5

12/11/2025 09:02:25

00498525133TRLO1.1.1

BATE

12

622

12/11/2025 09:06:11

00498526105TRLO1.1.1

AQXE

130

622

12/11/2025 09:06:11

00498526106TRLO1.1.1

XLON

19

622

12/11/2025 09:08:57

00498526679TRLO1.1.1

AQXE

280

622

12/11/2025 09:08:57

00498526680TRLO1.1.1

XLON

16

622

12/11/2025 09:08:57

00498526681TRLO1.1.1

TRQX

128

622

12/11/2025 09:08:57

00498526682TRLO1.1.1

TRQX

65

622

12/11/2025 09:09:23

00498526762TRLO1.1.1

BATE

37

622.5

12/11/2025 09:09:23

00498526763TRLO1.1.1

BATE

31

622.5

12/11/2025 09:14:40

00498527972TRLO1.1.1

CHIX

9

622.5

12/11/2025 09:14:40

00498527973TRLO1.1.1

CHIX

21

622

12/11/2025 09:17:50

00498528499TRLO1.1.1

TRQX

90

622

12/11/2025 09:17:50

00498528498TRLO1.1.1

BATE

31

622

12/11/2025 09:22:05

00498529423TRLO1.1.1

AQXE

280

622

12/11/2025 09:22:05

00498529424TRLO1.1.1

XLON

22

622

12/11/2025 09:22:47

00498529519TRLO1.1.1

CHIX

55

622

12/11/2025 09:25:59

00498530139TRLO1.1.1

XLON

62

622

12/11/2025 09:25:59

00498530140TRLO1.1.1

XLON

65

622

12/11/2025 09:25:59

00498530138TRLO1.1.1

XLON

23

622

12/11/2025 09:29:18

00498531024TRLO1.1.1

BATE

63

622

12/11/2025 09:29:18

00498531023TRLO1.1.1

BATE

26

621.5

12/11/2025 09:32:23

00498531604TRLO1.1.1

CHIX

15

621.5

12/11/2025 09:32:23

00498531605TRLO1.1.1

TRQX

21

621.5

12/11/2025 09:34:32

00498531990TRLO1.1.1

AQXE

16

621.5

12/11/2025 09:35:30

00498532214TRLO1.1.1

BATE

63

621.5

12/11/2025 09:35:30

00498532213TRLO1.1.1

BATE

2

621.5

12/11/2025 09:36:03

00498532297TRLO1.1.1

TRQX

13

621.5

12/11/2025 09:36:03

00498532296TRLO1.1.1

TRQX

284

621

12/11/2025 09:37:30

00498532593TRLO1.1.1

XLON

6

621

12/11/2025 09:38:14

00498532751TRLO1.1.1

AQXE

13

621

12/11/2025 09:38:14

00498532750TRLO1.1.1

AQXE

24

621

12/11/2025 09:41:46

00498533551TRLO1.1.1

CHIX

13

621

12/11/2025 09:41:46

00498533552TRLO1.1.1

TRQX

90

621

12/11/2025 09:41:53

00498533575TRLO1.1.1

XLON

58

621

12/11/2025 09:41:53

00498533576TRLO1.1.1

XLON

93

622.5

12/11/2025 09:51:58

00498535500TRLO1.1.1

BATE

29

622.5

12/11/2025 09:56:38

00498536623TRLO1.1.1

CHIX

310

622.5

12/11/2025 09:56:38

00498536624TRLO1.1.1

XLON

25

623.5

12/11/2025 10:03:27

00498538013TRLO1.1.1

CHIX

233

623.5

12/11/2025 10:03:27

00498538014TRLO1.1.1

XLON

213

623.5

12/11/2025 10:06:41

00498538754TRLO1.1.1

XLON

23

623

12/11/2025 10:09:12

00498539336TRLO1.1.1

AQXE

96

623

12/11/2025 10:09:12

00498539335TRLO1.1.1

BATE

101

623

12/11/2025 10:09:12

00498539334TRLO1.1.1

BATE

26

623

12/11/2025 10:09:12

00498539337TRLO1.1.1

AQXE

26

623

12/11/2025 10:10:25

00498539584TRLO1.1.1

CHIX

90

622.5

12/11/2025 10:12:18

00498539909TRLO1.1.1

XLON

60

622.5

12/11/2025 10:12:18

00498539910TRLO1.1.1

XLON

34

623.5

12/11/2025 10:22:01

00498541639TRLO1.1.1

CHIX

108

623.5

12/11/2025 10:22:01

00498541638TRLO1.1.1

BATE

17

623

12/11/2025 10:22:01

00498541642TRLO1.1.1

TRQX

30

623

12/11/2025 10:22:01

00498541641TRLO1.1.1

TRQX

205

623.5

12/11/2025 10:22:01

00498541640TRLO1.1.1

XLON

15

623

12/11/2025 10:22:01

00498541644TRLO1.1.1

TRQX

16

623

12/11/2025 10:22:01

00498541643TRLO1.1.1

TRQX

108

623.5

12/11/2025 10:26:17

00498542321TRLO1.1.1

BATE

225

623

12/11/2025 10:28:36

00498542680TRLO1.1.1

XLON

83

625

12/11/2025 10:35:16

00498543770TRLO1.1.1

BATE

71

626

12/11/2025 10:45:55

00498545640TRLO1.1.1

AQXE

28

626

12/11/2025 10:45:56

00498545642TRLO1.1.1

CHIX

366

625.5

12/11/2025 10:46:00

00498545667TRLO1.1.1

XLON

102

626

12/11/2025 10:46:00

00498545665TRLO1.1.1

BATE

174

626

12/11/2025 10:46:00

00498545666TRLO1.1.1

XLON

14

625.5

12/11/2025 10:46:00

00498545669TRLO1.1.1

TRQX

30

625.5

12/11/2025 10:46:00

00498545668TRLO1.1.1

TRQX

56

625.5

12/11/2025 10:48:01

00498545986TRLO1.1.1

XLON

18

626

12/11/2025 10:48:02

00498545991TRLO1.1.1

AQXE

42

626

12/11/2025 10:48:17

00498546009TRLO1.1.1

CHIX

26

626

12/11/2025 10:48:17

00498546010TRLO1.1.1

CHIX

88

626

12/11/2025 10:48:17

00498546011TRLO1.1.1

BATE

164

626

12/11/2025 10:50:00

00498546313TRLO1.1.1

XLON

215

626.5

12/11/2025 10:53:38

00498546861TRLO1.1.1

XLON

21

626

12/11/2025 10:54:14

00498546959TRLO1.1.1

AQXE

22

626

12/11/2025 10:54:14

00498546960TRLO1.1.1

AQXE

29

626

12/11/2025 10:55:43

00498547203TRLO1.1.1

CHIX

86

626

12/11/2025 10:56:00

00498547244TRLO1.1.1

BATE

159

626

12/11/2025 10:57:42

00498547510TRLO1.1.1

XLON

70

626

12/11/2025 10:58:53

00498547663TRLO1.1.1

BATE

14

626

12/11/2025 10:58:53

00498547666TRLO1.1.1

TRQX

16

626

12/11/2025 10:58:53

00498547665TRLO1.1.1

TRQX

19

626

12/11/2025 10:58:53

00498547664TRLO1.1.1

AQXE

1

626.5

12/11/2025 11:02:26

00498548368TRLO1.1.1

CHIX

22

626.5

12/11/2025 11:02:26

00498548369TRLO1.1.1

CHIX

6

626.5

12/11/2025 11:03:56

00498548581TRLO1.1.1

AQXE

225

626.5

12/11/2025 11:04:14

00498548633TRLO1.1.1

XLON

12

626.5

12/11/2025 11:06:35

00498548979TRLO1.1.1

AQXE

6

626.5

12/11/2025 11:09:07

00498549286TRLO1.1.1

AQXE

26

626.5

12/11/2025 11:09:07

00498549287TRLO1.1.1

CHIX

99

626.5

12/11/2025 11:09:38

00498549347TRLO1.1.1

BATE

225

626.5

12/11/2025 11:12:44

00498549806TRLO1.1.1

XLON

16

626.5

12/11/2025 11:12:44

00498549807TRLO1.1.1

AQXE

80

626.5

12/11/2025 11:13:40

00498549991TRLO1.1.1

BATE

21

626.5

12/11/2025 11:15:19

00498550255TRLO1.1.1

XLON

99

626.5

12/11/2025 11:15:19

00498550254TRLO1.1.1

XLON

6

626.5

12/11/2025 11:16:07

00498550377TRLO1.1.1

CHIX

1

626.5

12/11/2025 11:16:08

00498550379TRLO1.1.1

CHIX

17

626.5

12/11/2025 11:16:09

00498550383TRLO1.1.1

CHIX

20

626.5

12/11/2025 11:19:05

00498550903TRLO1.1.1

AQXE

1

626.5

12/11/2025 11:20:11

00498551051TRLO1.1.1

XLON

128

626.5

12/11/2025 11:20:11

00498551052TRLO1.1.1

XLON

51

626.5

12/11/2025 11:21:08

00498551177TRLO1.1.1

BATE

34

626.5

12/11/2025 11:21:08

00498551178TRLO1.1.1

BATE

27

626.5

12/11/2025 11:23:47

00498551567TRLO1.1.1

CHIX

90

626.5

12/11/2025 11:24:04

00498551594TRLO1.1.1

XLON

85

626.5

12/11/2025 11:24:04

00498551595TRLO1.1.1

XLON

17

626

12/11/2025 11:29:34

00498554379TRLO1.1.1

TRQX

22

626.5

12/11/2025 11:29:34

00498554378TRLO1.1.1

AQXE

14

626

12/11/2025 11:29:34

00498554380TRLO1.1.1

TRQX

14

626

12/11/2025 11:29:34

00498554381TRLO1.1.1

TRQX

30

626.5

12/11/2025 11:30:05

00498555124TRLO1.1.1

XLON

122

626.5

12/11/2025 11:30:05

00498555123TRLO1.1.1

XLON

65

626

12/11/2025 11:30:47

00498555342TRLO1.1.1

BATE

33

626

12/11/2025 11:30:47

00498555343TRLO1.1.1

BATE

15

626

12/11/2025 11:32:00

00498555892TRLO1.1.1

TRQX

26

625.5

12/11/2025 11:32:43

00498556211TRLO1.1.1

CHIX

129

625

12/11/2025 11:33:56

00498557138TRLO1.1.1

XLON

18

625.5

12/11/2025 11:35:28

00498557986TRLO1.1.1

AQXE

15

626

12/11/2025 11:37:18

00498558590TRLO1.1.1

TRQX

24

626

12/11/2025 11:44:10

00498559675TRLO1.1.1

CHIX

76

626

12/11/2025 11:44:10

00498559676TRLO1.1.1

BATE

175

626

12/11/2025 11:44:10

00498559677TRLO1.1.1

XLON

15

626

12/11/2025 11:44:10

00498559678TRLO1.1.1

TRQX

21

626

12/11/2025 11:44:10

00498559679TRLO1.1.1

AQXE

68

626

12/11/2025 11:46:03

00498560091TRLO1.1.1

BATE

25

626

12/11/2025 11:46:06

00498560097TRLO1.1.1

CHIX

32

626

12/11/2025 11:46:28

00498560162TRLO1.1.1

XLON

196

626

12/11/2025 11:46:28

00498560163TRLO1.1.1

XLON

15

626

12/11/2025 11:48:46

00498560531TRLO1.1.1

TRQX

57

626

12/11/2025 11:50:02

00498560742TRLO1.1.1

XLON

121

626

12/11/2025 11:50:02

00498560743TRLO1.1.1

XLON

57

626

12/11/2025 11:50:39

00498560811TRLO1.1.1

BATE

31

626

12/11/2025 11:50:39

00498560812TRLO1.1.1

BATE

12

626

12/11/2025 11:51:34

00498560934TRLO1.1.1

AQXE

12

626

12/11/2025 11:51:34

00498560935TRLO1.1.1

AQXE

25

626

12/11/2025 11:52:47

00498561120TRLO1.1.1

CHIX

224

626

12/11/2025 11:55:55

00498561563TRLO1.1.1

XLON

18

626

12/11/2025 12:00:00

00498562243TRLO1.1.1

TRQX

21

626

12/11/2025 12:00:00

00498562242TRLO1.1.1

AQXE

73

625

12/11/2025 12:00:32

00498562332TRLO1.1.1

BATE

22

625

12/11/2025 12:00:32

00498562333TRLO1.1.1

BATE

14

626

12/11/2025 12:01:21

00498562437TRLO1.1.1

XLON

73

626

12/11/2025 12:01:21

00498562438TRLO1.1.1

XLON

104

626

12/11/2025 12:01:21

00498562439TRLO1.1.1

XLON

19

626

12/11/2025 12:04:12

00498562935TRLO1.1.1

BATE

177

627

12/11/2025 12:05:14

00498563164TRLO1.1.1

XLON

18

626.5

12/11/2025 12:06:24

00498563301TRLO1.1.1

TRQX

26

626.5

12/11/2025 12:06:27

00498563303TRLO1.1.1

CHIX

106

626.5

12/11/2025 12:06:37

00498563325TRLO1.1.1

BATE

19

626

12/11/2025 12:06:40

00498563326TRLO1.1.1

AQXE

5

626.5

12/11/2025 12:13:12

00498564106TRLO1.1.1

BATE

88

626.5

12/11/2025 12:13:12

00498564105TRLO1.1.1

BATE

22

626

12/11/2025 12:13:12

00498564108TRLO1.1.1

AQXE

28

626

12/11/2025 12:13:12

00498564107TRLO1.1.1

CHIX

232

626

12/11/2025 12:13:12

00498564109TRLO1.1.1

XLON

17

626

12/11/2025 12:14:11

00498564283TRLO1.1.1

TRQX

4

626

12/11/2025 12:16:05

00498564553TRLO1.1.1

AQXE

19

626

12/11/2025 12:16:05

00498564552TRLO1.1.1

AQXE

65

626

12/11/2025 12:16:11

00498564564TRLO1.1.1

XLON

162

626

12/11/2025 12:16:11

00498564566TRLO1.1.1

XLON

27

625.5

12/11/2025 12:16:29

00498564588TRLO1.1.1

CHIX

29

626

12/11/2025 12:18:54

00498564851TRLO1.1.1

XLON

17

626

12/11/2025 12:18:54

00498564853TRLO1.1.1

XLON

65

626

12/11/2025 12:18:54

00498564852TRLO1.1.1

XLON

24

626

12/11/2025 12:18:54

00498564854TRLO1.1.1

XLON

21

625.5

12/11/2025 12:18:57

00498564859TRLO1.1.1

TRQX

11

626

12/11/2025 12:20:13

00498564992TRLO1.1.1

BATE

82

626.5

12/11/2025 12:20:13

00498564993TRLO1.1.1

BATE

1

625.5

12/11/2025 12:20:13

00498564994TRLO1.1.1

TRQX

16

625

12/11/2025 12:20:36

00498565046TRLO1.1.1

CHIX

21

624.5

12/11/2025 12:23:29

00498565397TRLO1.1.1

XLON

78

624.5

12/11/2025 12:24:00

00498565463TRLO1.1.1

XLON

90

624.5

12/11/2025 12:24:03

00498565471TRLO1.1.1

XLON

79

624.5

12/11/2025 12:27:10

00498565952TRLO1.1.1

XLON

11

624.5

12/11/2025 12:27:10

00498565955TRLO1.1.1

XLON

17

624.5

12/11/2025 12:27:10

00498565954TRLO1.1.1

XLON

54

624.5

12/11/2025 12:27:10

00498565953TRLO1.1.1

XLON

18

625.5

12/11/2025 12:36:22

00498567587TRLO1.1.1

CHIX

20

625

12/11/2025 12:38:21

00498567831TRLO1.1.1

AQXE

30

625

12/11/2025 12:38:21

00498567830TRLO1.1.1

AQXE

46

625.5

12/11/2025 12:38:21

00498567829TRLO1.1.1

CHIX

93

625

12/11/2025 12:38:21

00498567833TRLO1.1.1

BATE

116

625

12/11/2025 12:38:21

00498567832TRLO1.1.1

BATE

175

625

12/11/2025 12:38:21

00498567834TRLO1.1.1

XLON

12

625.5

12/11/2025 12:41:25

00498568251TRLO1.1.1

CHIX

89

625.5

12/11/2025 12:41:27

00498568253TRLO1.1.1

BATE

12

625.5

12/11/2025 12:41:27

00498568254TRLO1.1.1

CHIX

24

625.5

12/11/2025 12:47:05

00498569138TRLO1.1.1

CHIX

96

625.5

12/11/2025 12:47:05

00498569137TRLO1.1.1

BATE

19

625

12/11/2025 12:47:05

00498569139TRLO1.1.1

AQXE

23

625

12/11/2025 12:47:05

00498569140TRLO1.1.1

AQXE

133

625

12/11/2025 12:47:05

00498569141TRLO1.1.1

XLON

154

625

12/11/2025 12:47:05

00498569142TRLO1.1.1

XLON

15

625

12/11/2025 12:47:05

00498569145TRLO1.1.1

TRQX

45

625

12/11/2025 12:47:05

00498569144TRLO1.1.1

TRQX

164

625

12/11/2025 12:47:05

00498569143TRLO1.1.1

XLON

305

625

12/11/2025 12:51:21

00498569832TRLO1.1.1

XLON

26

625.5

12/11/2025 12:51:35

00498569867TRLO1.1.1

CHIX

102

625.5

12/11/2025 12:56:04

00498570579TRLO1.1.1

BATE

22

625.5

12/11/2025 12:57:09

00498570759TRLO1.1.1

CHIX

1

625

12/11/2025 13:00:45

00498571468TRLO1.1.1

AQXE

243

625

12/11/2025 13:00:45

00498571469TRLO1.1.1

XLON

12

625

12/11/2025 13:00:45

00498571470TRLO1.1.1

TRQX

15

625

12/11/2025 13:00:45

00498571472TRLO1.1.1

TRQX

18

625

12/11/2025 13:00:45

00498571471TRLO1.1.1

TRQX

6

625

12/11/2025 13:00:56

00498571523TRLO1.1.1

AQXE

37

625

12/11/2025 13:00:56

00498571522TRLO1.1.1

AQXE

112

625.5

12/11/2025 13:02:30

00498572056TRLO1.1.1

BATE

24

625.5

12/11/2025 13:03:11

00498572221TRLO1.1.1

CHIX

12

625

12/11/2025 13:04:01

00498572361TRLO1.1.1

AQXE

212

625

12/11/2025 13:04:01

00498572362TRLO1.1.1

XLON

130

625

12/11/2025 13:08:13

00498573149TRLO1.1.1

XLON

77

624

12/11/2025 13:09:31

00498573457TRLO1.1.1

BATE

6

624.5

12/11/2025 13:15:23

00498574517TRLO1.1.1

XLON

15

624.5

12/11/2025 13:15:23

00498574518TRLO1.1.1

XLON

66

624.5

12/11/2025 13:15:23

00498574519TRLO1.1.1

XLON

66

624.5

12/11/2025 13:15:23

00498574520TRLO1.1.1

XLON

75

624.5

12/11/2025 13:15:23

00498574521TRLO1.1.1

XLON

22

623.5

12/11/2025 13:20:13

00498575608TRLO1.1.1

TRQX

36

623.5

12/11/2025 13:20:13

00498575607TRLO1.1.1

AQXE

8

623.5

12/11/2025 13:20:13

00498575609TRLO1.1.1

TRQX

28

623.5

12/11/2025 13:20:15

00498575621TRLO1.1.1

CHIX

76

622.5

12/11/2025 13:21:31

00498575941TRLO1.1.1

BATE

16

623

12/11/2025 13:21:31

00498575942TRLO1.1.1

BATE

66

622.5

12/11/2025 13:21:57

00498576040TRLO1.1.1

XLON

66

622.5

12/11/2025 13:21:57

00498576041TRLO1.1.1

XLON

74

622.5

12/11/2025 13:21:57

00498576042TRLO1.1.1

XLON

20

622

12/11/2025 13:23:07

00498576266TRLO1.1.1

CHIX

40

623

12/11/2025 13:36:28

00498581074TRLO1.1.1

CHIX

137

623

12/11/2025 13:36:29

00498581077TRLO1.1.1

BATE

55

623

12/11/2025 13:36:30

00498581080TRLO1.1.1

XLON

62

623

12/11/2025 13:36:30

00498581079TRLO1.1.1

XLON

122

623

12/11/2025 13:36:30

00498581078TRLO1.1.1

XLON

37

623

12/11/2025 13:36:30

00498581081TRLO1.1.1

XLON

75

623

12/11/2025 13:36:30

00498581082TRLO1.1.1

XLON

4

623

12/11/2025 13:36:30

00498581084TRLO1.1.1

XLON

19

623

12/11/2025 13:36:30

00498581083TRLO1.1.1

XLON

3

623

12/11/2025 13:38:08

00498581582TRLO1.1.1

XLON

8

623

12/11/2025 13:38:08

00498581583TRLO1.1.1

XLON

26

623

12/11/2025 13:38:08

00498581585TRLO1.1.1

XLON

75

623

12/11/2025 13:38:08

00498581584TRLO1.1.1

XLON

22

623

12/11/2025 13:40:05

00498581977TRLO1.1.1

XLON

11

623

12/11/2025 13:40:05

00498581979TRLO1.1.1

XLON

13

623

12/11/2025 13:40:05

00498581978TRLO1.1.1

XLON

66

623

12/11/2025 13:40:05

00498581980TRLO1.1.1

XLON

32

623

12/11/2025 13:40:52

00498582169TRLO1.1.1

CHIX

28

623

12/11/2025 13:40:52

00498582170TRLO1.1.1

CHIX

37

623

12/11/2025 13:42:25

00498582490TRLO1.1.1

XLON

21

623

12/11/2025 13:42:25

00498582491TRLO1.1.1

XLON

41

623

12/11/2025 13:42:25

00498582492TRLO1.1.1

XLON

77

623

12/11/2025 13:42:25

00498582493TRLO1.1.1

XLON

126

623

12/11/2025 13:42:25

00498582494TRLO1.1.1

XLON

21

623

12/11/2025 13:42:57

00498582587TRLO1.1.1

CHIX

56

623

12/11/2025 13:44:31

00498582952TRLO1.1.1

XLON

244

623

12/11/2025 13:44:31

00498582953TRLO1.1.1

XLON

25

623

12/11/2025 13:46:48

00498583360TRLO1.1.1

CHIX

63

623

12/11/2025 13:47:03

00498583398TRLO1.1.1

TRQX

189

623

12/11/2025 13:47:17

00498583453TRLO1.1.1

XLON

90

622.5

12/11/2025 13:47:17

00498583456TRLO1.1.1

BATE

90

622.5

12/11/2025 13:47:17

00498583457TRLO1.1.1

BATE

19

622.5

12/11/2025 13:47:17

00498583459TRLO1.1.1

AQXE

38

622.5

12/11/2025 13:47:17

00498583458TRLO1.1.1

AQXE

19

622.5

12/11/2025 13:47:17

00498583461TRLO1.1.1

AQXE

29

622.5

12/11/2025 13:47:17

00498583462TRLO1.1.1

AQXE

78

622.5

12/11/2025 13:47:17

00498583460TRLO1.1.1

BATE

18

622.5

12/11/2025 13:49:55

00498584023TRLO1.1.1

XLON

6

622.5

12/11/2025 13:49:55

00498584025TRLO1.1.1

XLON

8

622.5

12/11/2025 13:49:55

00498584024TRLO1.1.1

XLON

18

622.5

12/11/2025 13:49:55

00498584026TRLO1.1.1

XLON

1

622.5

12/11/2025 13:49:55

00498584027TRLO1.1.1

XLON

1

622.5

12/11/2025 13:49:55

00498584028TRLO1.1.1

XLON

119

622.5

12/11/2025 13:49:55

00498584029TRLO1.1.1

XLON

22

622.5

12/11/2025 13:52:46

00498584672TRLO1.1.1

XLON

26

622.5

12/11/2025 13:52:46

00498584673TRLO1.1.1

XLON

69

622.5

12/11/2025 13:52:46

00498584671TRLO1.1.1

XLON

31

622.5

12/11/2025 13:52:46

00498584674TRLO1.1.1

XLON

32

622.5

12/11/2025 13:54:54

00498585049TRLO1.1.1

XLON

144

622.5

12/11/2025 13:54:54

00498585050TRLO1.1.1

XLON

20

622

12/11/2025 13:59:14

00498586155TRLO1.1.1

AQXE

21

622

12/11/2025 13:59:14

00498586154TRLO1.1.1

AQXE

40

622

12/11/2025 13:59:14

00498586158TRLO1.1.1

CHIX

91

622

12/11/2025 13:59:14

00498586157TRLO1.1.1

BATE

150

622

12/11/2025 13:59:14

00498586156TRLO1.1.1

BATE

29

622

12/11/2025 13:59:14

00498586160TRLO1.1.1

AQXE

30

622

12/11/2025 13:59:14

00498586159TRLO1.1.1

CHIX

142

622

12/11/2025 13:59:14

00498586161TRLO1.1.1

BATE

12

622

12/11/2025 13:59:14

00498586163TRLO1.1.1

TRQX

15

622

12/11/2025 13:59:14

00498586162TRLO1.1.1

TRQX

15

622

12/11/2025 13:59:14

00498586164TRLO1.1.1

TRQX

13

622

12/11/2025 13:59:14

00498586166TRLO1.1.1

TRQX

17

622

12/11/2025 13:59:14

00498586165TRLO1.1.1

TRQX

29

622

12/11/2025 13:59:32

00498586231TRLO1.1.1

XLON

65

622

12/11/2025 13:59:32

00498586230TRLO1.1.1

XLON

216

622

12/11/2025 13:59:32

00498586232TRLO1.1.1

XLON

24

621.5

12/11/2025 14:01:22

00498586771TRLO1.1.1

CHIX

15

621.5

12/11/2025 14:02:15

00498586940TRLO1.1.1

TRQX

5

621.5

12/11/2025 14:03:48

00498587425TRLO1.1.1

BATE

40

621.5

12/11/2025 14:03:48

00498587426TRLO1.1.1

BATE

53

621.5

12/11/2025 14:03:48

00498587427TRLO1.1.1

BATE

130

621

12/11/2025 14:04:11

00498587489TRLO1.1.1

XLON

22

621.5

12/11/2025 14:04:36

00498587605TRLO1.1.1

AQXE

20

620.5

12/11/2025 14:06:40

00498588198TRLO1.1.1

CHIX

4

620.5

12/11/2025 14:06:40

00498588199TRLO1.1.1

CHIX

29

620.5

12/11/2025 14:07:58

00498588727TRLO1.1.1

XLON

90

620.5

12/11/2025 14:07:58

00498588726TRLO1.1.1

XLON

1

620.5

12/11/2025 14:07:58

00498588728TRLO1.1.1

XLON

1

620.5

12/11/2025 14:07:58

00498588729TRLO1.1.1

XLON

18

621

12/11/2025 14:07:58

00498588730TRLO1.1.1

XLON

1

621

12/11/2025 14:07:58

00498588731TRLO1.1.1

XLON

1

621

12/11/2025 14:07:58

00498588732TRLO1.1.1

XLON

65

621

12/11/2025 14:07:58

00498588733TRLO1.1.1

XLON

22

621

12/11/2025 14:07:58

00498588734TRLO1.1.1

XLON

15

619.5

12/11/2025 14:12:15

00498589795TRLO1.1.1

TRQX

19

619.5

12/11/2025 14:12:15

00498589796TRLO1.1.1

AQXE

71

619.5

12/11/2025 14:12:15

00498589794TRLO1.1.1

BATE

12

619.5

12/11/2025 14:12:15

00498589797TRLO1.1.1

AQXE

8

619.5

12/11/2025 14:12:52

00498589928TRLO1.1.1

CHIX

16

619.5

12/11/2025 14:12:52

00498589927TRLO1.1.1

CHIX

188

619

12/11/2025 14:12:58

00498589962TRLO1.1.1

XLON

15

619.5

12/11/2025 14:14:46

00498590495TRLO1.1.1

TRQX

34

619.5

12/11/2025 14:16:28

00498590904TRLO1.1.1

BATE

41

619.5

12/11/2025 14:16:28

00498590905TRLO1.1.1

BATE

19

619.5

12/11/2025 14:16:28

00498590906TRLO1.1.1

BATE

144

619

12/11/2025 14:16:41

00498590930TRLO1.1.1

XLON

19

619.5

12/11/2025 14:17:37

00498591177TRLO1.1.1

AQXE

190

619

12/11/2025 14:20:05

00498592089TRLO1.1.1

XLON

104

619.5

12/11/2025 14:22:42

00498592737TRLO1.1.1

BATE

28

619.5

12/11/2025 14:22:43

00498592740TRLO1.1.1

CHIX

19

619.5

12/11/2025 14:22:47

00498592779TRLO1.1.1

AQXE

130

619

12/11/2025 14:23:06

00498592944TRLO1.1.1

XLON

15

619.5

12/11/2025 14:24:45

00498593450TRLO1.1.1

TRQX

15

619

12/11/2025 14:25:22

00498593666TRLO1.1.1

TRQX

27

619.5

12/11/2025 14:27:21

00498594261TRLO1.1.1

CHIX

204

619

12/11/2025 14:27:56

00498594439TRLO1.1.1

XLON

20

619.5

12/11/2025 14:28:41

00498594787TRLO1.1.1

AQXE

108

619.5

12/11/2025 14:30:06

00498595997TRLO1.1.1

BATE

15

619

12/11/2025 14:30:27

00498596575TRLO1.1.1

TRQX

1

619.5

12/11/2025 14:31:23

00498597686TRLO1.1.1

CHIX

22

619.5

12/11/2025 14:31:23

00498597687TRLO1.1.1

CHIX

88

621.5

12/11/2025 14:39:20

00498605033TRLO1.1.1

XLON

88

621.5

12/11/2025 14:39:20

00498605034TRLO1.1.1

XLON

33

621.5

12/11/2025 14:39:20

00498605037TRLO1.1.1

XLON

64

621.5

12/11/2025 14:39:20

00498605036TRLO1.1.1

XLON

186

621.5

12/11/2025 14:39:20

00498605035TRLO1.1.1

XLON

12

621.5

12/11/2025 14:39:20

00498605038TRLO1.1.1

XLON

95

621.5

12/11/2025 14:39:20

00498605039TRLO1.1.1

XLON

92

622

12/11/2025 14:41:19

00498606505TRLO1.1.1

BATE

70

622.5

12/11/2025 14:46:00

00498609637TRLO1.1.1

CHIX

28

622.5

12/11/2025 14:46:00

00498609638TRLO1.1.1

CHIX

90

622.5

12/11/2025 14:46:00

00498609639TRLO1.1.1

BATE

142

622.5

12/11/2025 14:46:00

00498609640TRLO1.1.1

BATE

28

622.5

12/11/2025 14:46:00

00498609642TRLO1.1.1

CHIX

90

622.5

12/11/2025 14:46:00

00498609641TRLO1.1.1

BATE

35

622.5

12/11/2025 14:46:00

00498609644TRLO1.1.1

TRQX

187

622.5

12/11/2025 14:46:00

00498609643TRLO1.1.1

XLON

17

622.5

12/11/2025 14:46:00

00498609645TRLO1.1.1

TRQX

19

622.5

12/11/2025 14:46:00

00498609646TRLO1.1.1

TRQX

29

623

12/11/2025 14:52:31

00498614116TRLO1.1.1

CHIX

86

623

12/11/2025 14:52:31

00498614115TRLO1.1.1

BATE

28

623

12/11/2025 14:52:31

00498614117TRLO1.1.1

CHIX

120

623

12/11/2025 14:52:31

00498614118TRLO1.1.1

BATE

180

623

12/11/2025 14:52:31

00498614119TRLO1.1.1

XLON

12

623

12/11/2025 14:52:31

00498614121TRLO1.1.1

XLON

201

623

12/11/2025 14:52:31

00498614120TRLO1.1.1

XLON

430

623

12/11/2025 14:52:31

00498614122TRLO1.1.1

XLON

154

623

12/11/2025 14:52:31

00498614125TRLO1.1.1

XLON

204

623

12/11/2025 14:52:31

00498614123TRLO1.1.1

XLON

282

624.5

12/11/2025 14:58:30

00498617971TRLO1.1.1

XLON

49

624.5

12/11/2025 14:58:33

00498617987TRLO1.1.1

TRQX

96

624.5

12/11/2025 14:58:34

00498618014TRLO1.1.1

BATE

6

624.5

12/11/2025 14:58:34

00498618015TRLO1.1.1

TRQX

37

624.5

12/11/2025 14:59:22

00498618560TRLO1.1.1

CHIX

26

624.5

12/11/2025 14:59:22

00498618561TRLO1.1.1

CHIX

21

624

12/11/2025 14:59:58

00498618936TRLO1.1.1

AQXE

21

624

12/11/2025 14:59:58

00498618938TRLO1.1.1

AQXE

96

624

12/11/2025 14:59:58

00498618939TRLO1.1.1

BATE

163

624

12/11/2025 14:59:58

00498618937TRLO1.1.1

AQXE

272

624

12/11/2025 14:59:58

00498618940TRLO1.1.1

XLON

16

623.5

12/11/2025 15:01:00

00498619969TRLO1.1.1

TRQX

92

626

12/11/2025 15:04:14

00498621997TRLO1.1.1

BATE

92

625.5

12/11/2025 15:05:04

00498623324TRLO1.1.1

BATE

204

625.5

12/11/2025 15:05:04

00498623325TRLO1.1.1

XLON

144

625.5

12/11/2025 15:05:04

00498623326TRLO1.1.1

XLON

88

625.5

12/11/2025 15:06:47

00498624870TRLO1.1.1

BATE

71

625.5

12/11/2025 15:07:06

00498625141TRLO1.1.1

XLON

98

625.5

12/11/2025 15:07:06

00498625142TRLO1.1.1

XLON

26

625

12/11/2025 15:07:46

00498625499TRLO1.1.1

CHIX

26

625

12/11/2025 15:07:46

00498625500TRLO1.1.1

CHIX

15

625

12/11/2025 15:07:46

00498625502TRLO1.1.1

TRQX

23

625

12/11/2025 15:07:46

00498625503TRLO1.1.1

TRQX

180

625

12/11/2025 15:07:46

00498625501TRLO1.1.1

XLON

15

625

12/11/2025 15:07:46

00498625504TRLO1.1.1

TRQX

21

625

12/11/2025 15:09:48

00498626555TRLO1.1.1

AQXE

1

625

12/11/2025 15:09:48

00498626557TRLO1.1.1

AQXE

43

625

12/11/2025 15:09:48

00498626556TRLO1.1.1

AQXE

27

625

12/11/2025 15:10:07

00498626705TRLO1.1.1

CHIX

113

625

12/11/2025 15:10:08

00498626713TRLO1.1.1

XLON

210

625

12/11/2025 15:10:08

00498626714TRLO1.1.1

XLON

100

625

12/11/2025 15:10:23

00498626956TRLO1.1.1

BATE

15

625

12/11/2025 15:10:35

00498627019TRLO1.1.1

TRQX

25

624.5

12/11/2025 15:12:28

00498628033TRLO1.1.1

CHIX

12

624.5

12/11/2025 15:12:55

00498628285TRLO1.1.1

XLON

76

625

12/11/2025 15:13:25

00498628606TRLO1.1.1

BATE

28

624.5

12/11/2025 15:13:25

00498628612TRLO1.1.1

XLON

182

624.5

12/11/2025 15:13:25

00498628613TRLO1.1.1

XLON

19

624.5

12/11/2025 15:13:25

00498628614TRLO1.1.1

XLON

33

625

12/11/2025 15:13:42

00498628796TRLO1.1.1

AQXE

15

625

12/11/2025 15:14:16

00498629135TRLO1.1.1

TRQX

6

624.5

12/11/2025 15:15:18

00498629716TRLO1.1.1

CHIX

23

624.5

12/11/2025 15:15:18

00498629715TRLO1.1.1

CHIX

221

624.5

12/11/2025 15:15:25

00498629755TRLO1.1.1

XLON

106

624.5

12/11/2025 15:16:06

00498630253TRLO1.1.1

BATE

17

625

12/11/2025 15:16:52

00498630723TRLO1.1.1

AQXE

23

625

12/11/2025 15:17:27

00498631110TRLO1.1.1

CHIX

130

624.5

12/11/2025 15:17:57

00498631367TRLO1.1.1

XLON

15

624.5

12/11/2025 15:19:21

00498632070TRLO1.1.1

TRQX

15

624.5

12/11/2025 15:19:21

00498632071TRLO1.1.1

TRQX

20

625.5

12/11/2025 15:22:42

00498633844TRLO1.1.1

AQXE

20

625.5

12/11/2025 15:22:42

00498633845TRLO1.1.1

AQXE

175

625.5

12/11/2025 15:22:42

00498633847TRLO1.1.1

XLON

181

625.5

12/11/2025 15:22:42

00498633846TRLO1.1.1

XLON

36

625

12/11/2025 15:23:36

00498634228TRLO1.1.1

BATE

110

625

12/11/2025 15:23:36

00498634227TRLO1.1.1

BATE

175

625

12/11/2025 15:23:36

00498634229TRLO1.1.1

XLON

19

625.5

12/11/2025 15:24:33

00498634741TRLO1.1.1

AQXE

28

625.5

12/11/2025 15:24:37

00498634764TRLO1.1.1

CHIX

25

625.5

12/11/2025 15:24:37

00498634765TRLO1.1.1

CHIX

71

626

12/11/2025 15:25:55

00498635406TRLO1.1.1

XLON

33

626

12/11/2025 15:25:55

00498635408TRLO1.1.1

XLON

68

626

12/11/2025 15:25:55

00498635407TRLO1.1.1

XLON

25

626

12/11/2025 15:26:50

00498635845TRLO1.1.1

CHIX

156

625.5

12/11/2025 15:28:54

00498636936TRLO1.1.1

XLON

26

626

12/11/2025 15:29:16

00498637212TRLO1.1.1

CHIX

163

625.5

12/11/2025 15:31:08

00498638143TRLO1.1.1

XLON

22

626

12/11/2025 15:31:47

00498638496TRLO1.1.1

CHIX

184

626

12/11/2025 15:33:43

00498639407TRLO1.1.1

XLON

88

625.5

12/11/2025 15:34:48

00498640230TRLO1.1.1

BATE

276

625.5

12/11/2025 15:34:48

00498640229TRLO1.1.1

BATE

145

625.5

12/11/2025 15:34:48

00498640231TRLO1.1.1

XLON

29

626

12/11/2025 15:35:11

00498642520TRLO1.1.1

CHIX

23

625.5

12/11/2025 15:36:37

00498644468TRLO1.1.1

AQXE

25

625.5

12/11/2025 15:36:37

00498644469TRLO1.1.1

AQXE

101

625

12/11/2025 15:36:37

00498644471TRLO1.1.1

BATE

161

625

12/11/2025 15:36:37

00498644472TRLO1.1.1

XLON

32

625.5

12/11/2025 15:36:37

00498644470TRLO1.1.1

AQXE

16

625

12/11/2025 15:36:37

00498644473TRLO1.1.1

TRQX

29

625

12/11/2025 15:36:37

00498644474TRLO1.1.1

TRQX

16

625

12/11/2025 15:36:37

00498644475TRLO1.1.1

TRQX

16

625

12/11/2025 15:36:37

00498644476TRLO1.1.1

TRQX

13

625

12/11/2025 15:38:56

00498646823TRLO1.1.1

TRQX

296

625

12/11/2025 15:38:56

00498646822TRLO1.1.1

XLON

30

625.5

12/11/2025 15:40:37

00498648954TRLO1.1.1

CHIX

168

625.5

12/11/2025 15:42:55

00498650964TRLO1.1.1

XLON

173

625.5

12/11/2025 15:44:43

00498652721TRLO1.1.1

XLON

43

625.5

12/11/2025 15:44:45

00498652730TRLO1.1.1

CHIX

15

625.5

12/11/2025 15:46:53

00498656480TRLO1.1.1

AQXE

19

625.5

12/11/2025 15:46:53

00498656481TRLO1.1.1

AQXE

34

625.5

12/11/2025 15:46:53

00498656479TRLO1.1.1

AQXE

85

625

12/11/2025 15:46:53

00498656482TRLO1.1.1

BATE

87

625

12/11/2025 15:46:53

00498656483TRLO1.1.1

BATE

87

625

12/11/2025 15:46:53

00498656484TRLO1.1.1

BATE

175

625

12/11/2025 15:46:53

00498656485TRLO1.1.1

XLON

13

625

12/11/2025 15:46:53

00498656488TRLO1.1.1

TRQX

15

625

12/11/2025 15:46:53

00498656487TRLO1.1.1

TRQX

17

625

12/11/2025 15:46:53

00498656486TRLO1.1.1

TRQX

29

625.5

12/11/2025 15:49:46

00498659452TRLO1.1.1

XLON

69

625.5

12/11/2025 15:49:46

00498659454TRLO1.1.1

XLON

122

625.5

12/11/2025 15:49:46

00498659453TRLO1.1.1

XLON

43

625.5

12/11/2025 15:49:46

00498659455TRLO1.1.1

XLON

28

625

12/11/2025 15:51:30

00498660513TRLO1.1.1

CHIX

100

625

12/11/2025 15:51:30

00498660512TRLO1.1.1

BATE

16

625

12/11/2025 15:51:30

00498660514TRLO1.1.1

TRQX

6

625.5

12/11/2025 15:53:06

00498661623TRLO1.1.1

AQXE

13

625.5

12/11/2025 15:53:06

00498661624TRLO1.1.1

AQXE

98

625.5

12/11/2025 15:53:15

00498661706TRLO1.1.1

XLON

98

625.5

12/11/2025 15:53:15

00498661707TRLO1.1.1

XLON

65

625.5

12/11/2025 15:53:15

00498661708TRLO1.1.1

XLON

24

625

12/11/2025 15:53:34

00498661994TRLO1.1.1

CHIX

109

624.5

12/11/2025 15:54:12

00498662790TRLO1.1.1

BATE

6

624.5

12/11/2025 15:54:44

00498663482TRLO1.1.1

TRQX

10

624.5

12/11/2025 15:54:44

00498663481TRLO1.1.1

TRQX

53

624.5

12/11/2025 15:55:36

00498664260TRLO1.1.1

XLON

98

624.5

12/11/2025 15:55:36

00498664259TRLO1.1.1

XLON

19

624.5

12/11/2025 15:55:36

00498664263TRLO1.1.1

AQXE

32

624

12/11/2025 15:56:24

00498664846TRLO1.1.1

CHIX

13

624.5

12/11/2025 15:57:38

00498665654TRLO1.1.1

TRQX

5

624

12/11/2025 15:58:08

00498666151TRLO1.1.1

BATE

96

624

12/11/2025 15:58:08

00498666152TRLO1.1.1

BATE

203

624

12/11/2025 15:58:10

00498666178TRLO1.1.1

XLON

18

624

12/11/2025 15:58:14

00498666296TRLO1.1.1

AQXE

15

624.5

12/11/2025 15:59:49

00498667894TRLO1.1.1

TRQX

27

624

12/11/2025 16:00:10

00498668375TRLO1.1.1

CHIX

151

624

12/11/2025 16:00:27

00498668513TRLO1.1.1

XLON

25

624

12/11/2025 16:02:13

00498669667TRLO1.1.1

CHIX

73

624

12/11/2025 16:02:21

00498669762TRLO1.1.1

BATE

23

624

12/11/2025 16:02:23

00498669777TRLO1.1.1

AQXE

16

624.5

12/11/2025 16:03:40

00498670306TRLO1.1.1

TRQX

27

624.5

12/11/2025 16:06:39

00498671756TRLO1.1.1

CHIX

104

624.5

12/11/2025 16:06:39

00498671757TRLO1.1.1

BATE

105

624.5

12/11/2025 16:06:39

00498671758TRLO1.1.1

BATE

333

624.5

12/11/2025 16:06:39

00498671759TRLO1.1.1

XLON

18

624.5

12/11/2025 16:06:39

00498671761TRLO1.1.1

TRQX

176

624.5

12/11/2025 16:06:39

00498671760TRLO1.1.1

XLON

28

625

12/11/2025 16:09:02

00498672749TRLO1.1.1

CHIX

186

625

12/11/2025 16:09:18

00498672866TRLO1.1.1

XLON

76

624.5

12/11/2025 16:10:37

00498673572TRLO1.1.1

BATE

99

624.5

12/11/2025 16:10:37

00498673573TRLO1.1.1

XLON

15

624.5

12/11/2025 16:10:37

00498673574TRLO1.1.1

TRQX

52

624.5

12/11/2025 16:10:37

00498673575TRLO1.1.1

XLON

209

624.5

12/11/2025 16:10:37

00498673576TRLO1.1.1

XLON

29

624.5

12/11/2025 16:12:28

00498674453TRLO1.1.1

CHIX

11

624.5

12/11/2025 16:12:56

00498674683TRLO1.1.1

XLON

20

624.5

12/11/2025 16:13:17

00498674891TRLO1.1.1

CHIX

293

624.5

12/11/2025 16:13:17

00498674890TRLO1.1.1

XLON

106

624.5

12/11/2025 16:13:18

00498674897TRLO1.1.1

BATE

16

624.5

12/11/2025 16:13:20

00498674909TRLO1.1.1

TRQX

23

624

12/11/2025 16:14:19

00498675390TRLO1.1.1

AQXE

38

624

12/11/2025 16:14:19

00498675389TRLO1.1.1

AQXE

16

624

12/11/2025 16:14:19

00498675391TRLO1.1.1

AQXE

23

624

12/11/2025 16:14:19

00498675392TRLO1.1.1

AQXE

58

624.5

12/11/2025 16:15:28

00498676130TRLO1.1.1

TRQX

56

624.5

12/11/2025 16:15:51

00498676338TRLO1.1.1

XLON

653

624.5

12/11/2025 16:15:51

00498676339TRLO1.1.1

XLON

92

624.5

12/11/2025 16:17:57

00498677336TRLO1.1.1

XLON

80

624.5

12/11/2025 16:17:57

00498677337TRLO1.1.1

XLON

28

624.5

12/11/2025 16:17:57

00498677338TRLO1.1.1

XLON

30

624.5

12/11/2025 16:19:16

00498677984TRLO1.1.1

CHIX

89

624.5

12/11/2025 16:19:16

00498677985TRLO1.1.1

CHIX

104

624.5

12/11/2025 16:19:16

00498677986TRLO1.1.1

BATE

129

624.5

12/11/2025 16:19:16

00498677988TRLO1.1.1

XLON

290

624.5

12/11/2025 16:19:16

00498677987TRLO1.1.1

BATE

26

624.5

12/11/2025 16:19:17

00498677991TRLO1.1.1

BATE

34

624.5

12/11/2025 16:19:52

00498678218TRLO1.1.1

TRQX

17

624.5

12/11/2025 16:19:57

00498678250TRLO1.1.1

BATE

52

624.5

12/11/2025 16:19:57

00498678251TRLO1.1.1

BATE

51

625

12/11/2025 16:22:59

00498680533TRLO1.1.1

CHIX

13

624.5

12/11/2025 16:25:04

00498681728TRLO1.1.1

TRQX

22

624.5

12/11/2025 16:25:04

00498681727TRLO1.1.1

TRQX

61

625

12/11/2025 16:25:04

00498681729TRLO1.1.1

XLON

35

625

12/11/2025 16:25:04

00498681731TRLO1.1.1

XLON

122

625

12/11/2025 16:25:04

00498681730TRLO1.1.1

XLON

33

625

12/11/2025 16:25:04

00498681732TRLO1.1.1

XLON

98

625

12/11/2025 16:25:04

00498681733TRLO1.1.1

XLON

260

625

12/11/2025 16:25:04

00498681734TRLO1.1.1

XLON

68

625

12/11/2025 16:26:01

00498682305TRLO1.1.1

BATE

108

625

12/11/2025 16:26:01

00498682306TRLO1.1.1

BATE

79

624.5

12/11/2025 16:26:01

00498682307TRLO1.1.1

XLON

73

625

12/11/2025 16:26:02

00498682329TRLO1.1.1

AQXE

25

625

12/11/2025 16:26:14

00498682424TRLO1.1.1

CHIX

70

625

12/11/2025 16:26:24

00498682506TRLO1.1.1

AQXE

38

625

12/11/2025 16:27:05

00498682836TRLO1.1.1

BATE

7

625

12/11/2025 16:27:10

00498682896TRLO1.1.1

TRQX

91

624.5

12/11/2025 16:27:56

00498683385TRLO1.1.1

XLON


