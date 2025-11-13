Bodycote Plc - Transaction in Own Shares
LONDON, United Kingdom, November 13
13 November 2025
Bodycote plc
Share Buyback Programme - Transactions in Own Securities
Bodycote plc (the Company) announces that, in accordance with the terms of its share buyback extension programme announced on 30 July 2025 (the Extended Programme), it has purchased the following number of its ordinary shares of 17 3 / 11 pence each (Ordinary Shares) through Jefferies International Limited:
Date of purchase:
12 November 2025
Aggregate number of ordinary shares purchased:
39,955
Highest price paid per share (pence per share):
627.00p
Lowest price paid per share (pence per share):
618.50p
Volume weighted average price paid per share
(pence per share)
623.79p
The Company intends to cancel these Ordinary Shares.
Following the purchase, settlement and cancellation of these Ordinary Shares, the Company will have 174,611,440 Ordinary Shares in issue, with no shares held in treasury. This figure represents the total number of voting rights.
In accordance with Article 5(1)(b) of Regulation (EU) No 596/2014 as it applies in the UK (the Market Abuse Regulation), the table below contains the detailed breakdown of the individual trades made by Jefferies International Limited on behalf of the Company as part of the Programm2e.
Since the commencement of this Extended Programme, the Company has purchased a total of 2,698,964 Ordinary Shares. In addition to the 14,145,768 Ordinary Shares purchased under the Share Buyback Programme between March 2024 and July 2025, the Company has purchased a total of 16,844,732 Ordinary Shares.
This announcement is made in accordance with the requirements of UK Listing Rule 9.6.6.
For further information, please contact:
Bodycote plc
Jim Fairbairn, Chief Executive Officer
Ben Fidler, Chief Financial Officer
Peter Lapthorn, Head of FP&A and Investor Relations
Tel: +44 1625 505300
FTI Consulting
Richard Mountain
Susanne Yule
Tel: +44 203 727 1340
Schedule of Purchases
Transaction Details:
Issuer name: Bodycote plc
ISIN: GB00B3FLWH99
LEI: 213800V93QFW53NB7Y29
Intermediary name: Jefferies International Limited
Intermediary code: JEFFGB2XXXX
Time zone: GMT
Currency: GBP
Individual Transactions:
Number of shares purchased
Transaction price (pence per share)
Time of transaction
Transaction reference number
Venue
33
621.5
12/11/2025 08:07:28
00498510755TRLO1.1.1
XLON
57
621.5
12/11/2025 08:07:28
00498510756TRLO1.1.1
XLON
81
621.5
12/11/2025 08:07:28
00498510757TRLO1.1.1
XLON
23
620.5
12/11/2025 08:07:41
00498510837TRLO1.1.1
AQXE
65
620
12/11/2025 08:09:41
00498511466TRLO1.1.1
XLON
49
620
12/11/2025 08:09:41
00498511469TRLO1.1.1
XLON
61
620
12/11/2025 08:09:41
00498511468TRLO1.1.1
XLON
97
618.5
12/11/2025 08:09:44
00498511476TRLO1.1.1
BATE
15
620.5
12/11/2025 08:11:38
00498511934TRLO1.1.1
AQXE
123
619.5
12/11/2025 08:12:10
00498512151TRLO1.1.1
XLON
2
619.5
12/11/2025 08:12:10
00498512152TRLO1.1.1
XLON
71
619.5
12/11/2025 08:16:59
00498513347TRLO1.1.1
XLON
109
619.5
12/11/2025 08:16:59
00498513346TRLO1.1.1
XLON
45
619.5
12/11/2025 08:16:59
00498513348TRLO1.1.1
XLON
56
621
12/11/2025 08:21:40
00498514334TRLO1.1.1
XLON
58
621
12/11/2025 08:21:40
00498514335TRLO1.1.1
XLON
80
621
12/11/2025 08:21:40
00498514336TRLO1.1.1
XLON
83
621
12/11/2025 08:22:39
00498514538TRLO1.1.1
BATE
181
621.5
12/11/2025 08:27:44
00498515515TRLO1.1.1
XLON
41
621
12/11/2025 08:29:55
00498516313TRLO1.1.1
BATE
67
621
12/11/2025 08:29:55
00498516314TRLO1.1.1
BATE
23
621
12/11/2025 08:29:55
00498516316TRLO1.1.1
AQXE
28
621
12/11/2025 08:29:55
00498516317TRLO1.1.1
AQXE
96
621
12/11/2025 08:29:55
00498516315TRLO1.1.1
BATE
123
621
12/11/2025 08:30:10
00498516489TRLO1.1.1
XLON
30
621
12/11/2025 08:30:10
00498516490TRLO1.1.1
XLON
50
621.5
12/11/2025 08:31:40
00498516896TRLO1.1.1
CHIX
86
621
12/11/2025 08:33:21
00498517324TRLO1.1.1
BATE
28
621.5
12/11/2025 08:33:27
00498517343TRLO1.1.1
CHIX
168
621
12/11/2025 08:34:41
00498517783TRLO1.1.1
XLON
3
621.5
12/11/2025 08:35:03
00498517869TRLO1.1.1
CHIX
27
621.5
12/11/2025 08:35:03
00498517870TRLO1.1.1
CHIX
22
621.5
12/11/2025 08:37:27
00498518572TRLO1.1.1
CHIX
148
621
12/11/2025 08:40:09
00498519475TRLO1.1.1
XLON
19
621.5
12/11/2025 08:41:12
00498519764TRLO1.1.1
CHIX
7
621.5
12/11/2025 08:41:12
00498519765TRLO1.1.1
CHIX
96
621.5
12/11/2025 08:43:35
00498520559TRLO1.1.1
BATE
160
621
12/11/2025 08:43:50
00498520602TRLO1.1.1
XLON
19
621.5
12/11/2025 08:46:08
00498521198TRLO1.1.1
CHIX
5
621
12/11/2025 08:47:04
00498521411TRLO1.1.1
AQXE
26
621
12/11/2025 08:47:04
00498521410TRLO1.1.1
AQXE
44
621.5
12/11/2025 08:50:55
00498522608TRLO1.1.1
BATE
48
621.5
12/11/2025 08:50:55
00498522609TRLO1.1.1
BATE
148
621
12/11/2025 08:55:24
00498523486TRLO1.1.1
XLON
26
621.5
12/11/2025 08:55:24
00498523487TRLO1.1.1
CHIX
192
621.5
12/11/2025 08:57:52
00498523896TRLO1.1.1
XLON
23
621.5
12/11/2025 08:59:16
00498524105TRLO1.1.1
CHIX
38
622
12/11/2025 09:01:23
00498524750TRLO1.1.1
AQXE
96
622.5
12/11/2025 09:02:25
00498525133TRLO1.1.1
BATE
12
622
12/11/2025 09:06:11
00498526105TRLO1.1.1
AQXE
130
622
12/11/2025 09:06:11
00498526106TRLO1.1.1
XLON
19
622
12/11/2025 09:08:57
00498526679TRLO1.1.1
AQXE
280
622
12/11/2025 09:08:57
00498526680TRLO1.1.1
XLON
16
622
12/11/2025 09:08:57
00498526681TRLO1.1.1
TRQX
128
622
12/11/2025 09:08:57
00498526682TRLO1.1.1
TRQX
65
622
12/11/2025 09:09:23
00498526762TRLO1.1.1
BATE
37
622.5
12/11/2025 09:09:23
00498526763TRLO1.1.1
BATE
31
622.5
12/11/2025 09:14:40
00498527972TRLO1.1.1
CHIX
9
622.5
12/11/2025 09:14:40
00498527973TRLO1.1.1
CHIX
21
622
12/11/2025 09:17:50
00498528499TRLO1.1.1
TRQX
90
622
12/11/2025 09:17:50
00498528498TRLO1.1.1
BATE
31
622
12/11/2025 09:22:05
00498529423TRLO1.1.1
AQXE
280
622
12/11/2025 09:22:05
00498529424TRLO1.1.1
XLON
22
622
12/11/2025 09:22:47
00498529519TRLO1.1.1
CHIX
55
622
12/11/2025 09:25:59
00498530139TRLO1.1.1
XLON
62
622
12/11/2025 09:25:59
00498530140TRLO1.1.1
XLON
65
622
12/11/2025 09:25:59
00498530138TRLO1.1.1
XLON
23
622
12/11/2025 09:29:18
00498531024TRLO1.1.1
BATE
63
622
12/11/2025 09:29:18
00498531023TRLO1.1.1
BATE
26
621.5
12/11/2025 09:32:23
00498531604TRLO1.1.1
CHIX
15
621.5
12/11/2025 09:32:23
00498531605TRLO1.1.1
TRQX
21
621.5
12/11/2025 09:34:32
00498531990TRLO1.1.1
AQXE
16
621.5
12/11/2025 09:35:30
00498532214TRLO1.1.1
BATE
63
621.5
12/11/2025 09:35:30
00498532213TRLO1.1.1
BATE
2
621.5
12/11/2025 09:36:03
00498532297TRLO1.1.1
TRQX
13
621.5
12/11/2025 09:36:03
00498532296TRLO1.1.1
TRQX
284
621
12/11/2025 09:37:30
00498532593TRLO1.1.1
XLON
6
621
12/11/2025 09:38:14
00498532751TRLO1.1.1
AQXE
13
621
12/11/2025 09:38:14
00498532750TRLO1.1.1
AQXE
24
621
12/11/2025 09:41:46
00498533551TRLO1.1.1
CHIX
13
621
12/11/2025 09:41:46
00498533552TRLO1.1.1
TRQX
90
621
12/11/2025 09:41:53
00498533575TRLO1.1.1
XLON
58
621
12/11/2025 09:41:53
00498533576TRLO1.1.1
XLON
93
622.5
12/11/2025 09:51:58
00498535500TRLO1.1.1
BATE
29
622.5
12/11/2025 09:56:38
00498536623TRLO1.1.1
CHIX
310
622.5
12/11/2025 09:56:38
00498536624TRLO1.1.1
XLON
25
623.5
12/11/2025 10:03:27
00498538013TRLO1.1.1
CHIX
233
623.5
12/11/2025 10:03:27
00498538014TRLO1.1.1
XLON
213
623.5
12/11/2025 10:06:41
00498538754TRLO1.1.1
XLON
23
623
12/11/2025 10:09:12
00498539336TRLO1.1.1
AQXE
96
623
12/11/2025 10:09:12
00498539335TRLO1.1.1
BATE
101
623
12/11/2025 10:09:12
00498539334TRLO1.1.1
BATE
26
623
12/11/2025 10:09:12
00498539337TRLO1.1.1
AQXE
26
623
12/11/2025 10:10:25
00498539584TRLO1.1.1
CHIX
90
622.5
12/11/2025 10:12:18
00498539909TRLO1.1.1
XLON
60
622.5
12/11/2025 10:12:18
00498539910TRLO1.1.1
XLON
34
623.5
12/11/2025 10:22:01
00498541639TRLO1.1.1
CHIX
108
623.5
12/11/2025 10:22:01
00498541638TRLO1.1.1
BATE
17
623
12/11/2025 10:22:01
00498541642TRLO1.1.1
TRQX
30
623
12/11/2025 10:22:01
00498541641TRLO1.1.1
TRQX
205
623.5
12/11/2025 10:22:01
00498541640TRLO1.1.1
XLON
15
623
12/11/2025 10:22:01
00498541644TRLO1.1.1
TRQX
16
623
12/11/2025 10:22:01
00498541643TRLO1.1.1
TRQX
108
623.5
|
12/11/2025 10:26:17
00498542321TRLO1.1.1
BATE
225
623
12/11/2025 10:28:36
00498542680TRLO1.1.1
XLON
83
625
12/11/2025 10:35:16
00498543770TRLO1.1.1
BATE
71
626
12/11/2025 10:45:55
00498545640TRLO1.1.1
AQXE
28
626
12/11/2025 10:45:56
00498545642TRLO1.1.1
CHIX
366
625.5
12/11/2025 10:46:00
00498545667TRLO1.1.1
XLON
102
626
12/11/2025 10:46:00
00498545665TRLO1.1.1
BATE
174
626
12/11/2025 10:46:00
00498545666TRLO1.1.1
XLON
14
625.5
12/11/2025 10:46:00
00498545669TRLO1.1.1
TRQX
30
625.5
12/11/2025 10:46:00
00498545668TRLO1.1.1
TRQX
56
625.5
12/11/2025 10:48:01
00498545986TRLO1.1.1
XLON
18
626
12/11/2025 10:48:02
00498545991TRLO1.1.1
AQXE
42
626
12/11/2025 10:48:17
00498546009TRLO1.1.1
CHIX
26
626
12/11/2025 10:48:17
00498546010TRLO1.1.1
CHIX
88
626
12/11/2025 10:48:17
00498546011TRLO1.1.1
BATE
164
626
12/11/2025 10:50:00
00498546313TRLO1.1.1
XLON
215
626.5
12/11/2025 10:53:38
00498546861TRLO1.1.1
XLON
21
626
12/11/2025 10:54:14
00498546959TRLO1.1.1
AQXE
22
626
12/11/2025 10:54:14
00498546960TRLO1.1.1
AQXE
29
626
12/11/2025 10:55:43
00498547203TRLO1.1.1
CHIX
86
626
12/11/2025 10:56:00
00498547244TRLO1.1.1
BATE
159
626
12/11/2025 10:57:42
00498547510TRLO1.1.1
XLON
70
626
12/11/2025 10:58:53
00498547663TRLO1.1.1
BATE
14
626
12/11/2025 10:58:53
00498547666TRLO1.1.1
TRQX
16
626
12/11/2025 10:58:53
00498547665TRLO1.1.1
TRQX
19
626
12/11/2025 10:58:53
00498547664TRLO1.1.1
AQXE
1
626.5
12/11/2025 11:02:26
00498548368TRLO1.1.1
CHIX
22
626.5
12/11/2025 11:02:26
00498548369TRLO1.1.1
CHIX
6
626.5
12/11/2025 11:03:56
00498548581TRLO1.1.1
AQXE
225
626.5
12/11/2025 11:04:14
00498548633TRLO1.1.1
XLON
12
626.5
12/11/2025 11:06:35
00498548979TRLO1.1.1
AQXE
6
626.5
12/11/2025 11:09:07
00498549286TRLO1.1.1
AQXE
26
626.5
12/11/2025 11:09:07
00498549287TRLO1.1.1
CHIX
99
626.5
12/11/2025 11:09:38
00498549347TRLO1.1.1
BATE
225
626.5
12/11/2025 11:12:44
00498549806TRLO1.1.1
XLON
16
626.5
12/11/2025 11:12:44
00498549807TRLO1.1.1
AQXE
80
626.5
12/11/2025 11:13:40
00498549991TRLO1.1.1
BATE
21
626.5
12/11/2025 11:15:19
00498550255TRLO1.1.1
XLON
99
626.5
12/11/2025 11:15:19
00498550254TRLO1.1.1
XLON
6
626.5
12/11/2025 11:16:07
00498550377TRLO1.1.1
CHIX
1
626.5
12/11/2025 11:16:08
00498550379TRLO1.1.1
CHIX
17
626.5
12/11/2025 11:16:09
00498550383TRLO1.1.1
CHIX
20
626.5
12/11/2025 11:19:05
00498550903TRLO1.1.1
AQXE
1
626.5
12/11/2025 11:20:11
00498551051TRLO1.1.1
XLON
128
626.5
12/11/2025 11:20:11
00498551052TRLO1.1.1
XLON
51
626.5
12/11/2025 11:21:08
00498551177TRLO1.1.1
BATE
34
626.5
12/11/2025 11:21:08
00498551178TRLO1.1.1
BATE
27
626.5
12/11/2025 11:23:47
00498551567TRLO1.1.1
CHIX
90
626.5
12/11/2025 11:24:04
00498551594TRLO1.1.1
XLON
85
626.5
12/11/2025 11:24:04
00498551595TRLO1.1.1
XLON
17
626
12/11/2025 11:29:34
00498554379TRLO1.1.1
TRQX
22
626.5
12/11/2025 11:29:34
00498554378TRLO1.1.1
AQXE
14
626
12/11/2025 11:29:34
00498554380TRLO1.1.1
TRQX
14
626
12/11/2025 11:29:34
00498554381TRLO1.1.1
TRQX
30
626.5
12/11/2025 11:30:05
00498555124TRLO1.1.1
XLON
122
626.5
12/11/2025 11:30:05
00498555123TRLO1.1.1
XLON
65
626
12/11/2025 11:30:47
00498555342TRLO1.1.1
BATE
33
626
12/11/2025 11:30:47
00498555343TRLO1.1.1
BATE
15
626
12/11/2025 11:32:00
00498555892TRLO1.1.1
TRQX
26
625.5
12/11/2025 11:32:43
00498556211TRLO1.1.1
CHIX
129
625
12/11/2025 11:33:56
00498557138TRLO1.1.1
XLON
18
625.5
12/11/2025 11:35:28
00498557986TRLO1.1.1
AQXE
15
626
12/11/2025 11:37:18
00498558590TRLO1.1.1
TRQX
24
626
12/11/2025 11:44:10
00498559675TRLO1.1.1
CHIX
76
626
12/11/2025 11:44:10
00498559676TRLO1.1.1
BATE
175
626
12/11/2025 11:44:10
00498559677TRLO1.1.1
XLON
15
626
12/11/2025 11:44:10
00498559678TRLO1.1.1
TRQX
21
626
12/11/2025 11:44:10
00498559679TRLO1.1.1
AQXE
68
626
12/11/2025 11:46:03
00498560091TRLO1.1.1
BATE
25
626
12/11/2025 11:46:06
00498560097TRLO1.1.1
CHIX
32
626
12/11/2025 11:46:28
00498560162TRLO1.1.1
XLON
196
626
12/11/2025 11:46:28
00498560163TRLO1.1.1
XLON
15
626
12/11/2025 11:48:46
00498560531TRLO1.1.1
TRQX
57
626
12/11/2025 11:50:02
00498560742TRLO1.1.1
XLON
121
626
12/11/2025 11:50:02
00498560743TRLO1.1.1
XLON
57
626
12/11/2025 11:50:39
00498560811TRLO1.1.1
BATE
31
626
12/11/2025 11:50:39
00498560812TRLO1.1.1
BATE
12
626
12/11/2025 11:51:34
00498560934TRLO1.1.1
AQXE
12
626
12/11/2025 11:51:34
00498560935TRLO1.1.1
AQXE
25
626
12/11/2025 11:52:47
00498561120TRLO1.1.1
CHIX
224
626
12/11/2025 11:55:55
00498561563TRLO1.1.1
XLON
18
626
12/11/2025 12:00:00
00498562243TRLO1.1.1
TRQX
21
626
12/11/2025 12:00:00
00498562242TRLO1.1.1
AQXE
73
625
12/11/2025 12:00:32
00498562332TRLO1.1.1
BATE
22
625
12/11/2025 12:00:32
00498562333TRLO1.1.1
BATE
14
626
12/11/2025 12:01:21
00498562437TRLO1.1.1
XLON
73
626
12/11/2025 12:01:21
00498562438TRLO1.1.1
XLON
104
626
12/11/2025 12:01:21
00498562439TRLO1.1.1
XLON
19
626
12/11/2025 12:04:12
00498562935TRLO1.1.1
BATE
177
627
12/11/2025 12:05:14
00498563164TRLO1.1.1
XLON
18
626.5
12/11/2025 12:06:24
00498563301TRLO1.1.1
TRQX
26
626.5
12/11/2025 12:06:27
00498563303TRLO1.1.1
CHIX
106
626.5
12/11/2025 12:06:37
00498563325TRLO1.1.1
BATE
19
626
12/11/2025 12:06:40
00498563326TRLO1.1.1
AQXE
5
626.5
12/11/2025 12:13:12
00498564106TRLO1.1.1
BATE
88
626.5
12/11/2025 12:13:12
00498564105TRLO1.1.1
BATE
22
626
12/11/2025 12:13:12
00498564108TRLO1.1.1
AQXE
28
626
12/11/2025 12:13:12
00498564107TRLO1.1.1
CHIX
232
626
12/11/2025 12:13:12
00498564109TRLO1.1.1
XLON
17
626
12/11/2025 12:14:11
00498564283TRLO1.1.1
TRQX
4
626
12/11/2025 12:16:05
00498564553TRLO1.1.1
AQXE
19
626
12/11/2025 12:16:05
00498564552TRLO1.1.1
AQXE
65
626
12/11/2025 12:16:11
00498564564TRLO1.1.1
XLON
162
626
12/11/2025 12:16:11
00498564566TRLO1.1.1
XLON
27
625.5
12/11/2025 12:16:29
00498564588TRLO1.1.1
CHIX
29
626
12/11/2025 12:18:54
00498564851TRLO1.1.1
XLON
17
626
12/11/2025 12:18:54
00498564853TRLO1.1.1
XLON
65
626
12/11/2025 12:18:54
00498564852TRLO1.1.1
XLON
24
626
12/11/2025 12:18:54
00498564854TRLO1.1.1
XLON
21
625.5
12/11/2025 12:18:57
00498564859TRLO1.1.1
TRQX
11
626
12/11/2025 12:20:13
00498564992TRLO1.1.1
BATE
82
626.5
12/11/2025 12:20:13
00498564993TRLO1.1.1
BATE
1
625.5
12/11/2025 12:20:13
00498564994TRLO1.1.1
TRQX
16
625
12/11/2025 12:20:36
00498565046TRLO1.1.1
CHIX
21
624.5
12/11/2025 12:23:29
00498565397TRLO1.1.1
XLON
78
624.5
12/11/2025 12:24:00
00498565463TRLO1.1.1
XLON
90
624.5
12/11/2025 12:24:03
00498565471TRLO1.1.1
XLON
79
624.5
12/11/2025 12:27:10
00498565952TRLO1.1.1
XLON
11
624.5
12/11/2025 12:27:10
00498565955TRLO1.1.1
XLON
17
624.5
12/11/2025 12:27:10
00498565954TRLO1.1.1
XLON
54
624.5
12/11/2025 12:27:10
00498565953TRLO1.1.1
XLON
18
625.5
12/11/2025 12:36:22
00498567587TRLO1.1.1
CHIX
20
625
12/11/2025 12:38:21
00498567831TRLO1.1.1
AQXE
30
625
12/11/2025 12:38:21
00498567830TRLO1.1.1
AQXE
46
625.5
12/11/2025 12:38:21
00498567829TRLO1.1.1
CHIX
93
625
12/11/2025 12:38:21
00498567833TRLO1.1.1
BATE
116
625
12/11/2025 12:38:21
00498567832TRLO1.1.1
BATE
175
625
12/11/2025 12:38:21
00498567834TRLO1.1.1
XLON
12
625.5
12/11/2025 12:41:25
00498568251TRLO1.1.1
CHIX
89
625.5
12/11/2025 12:41:27
00498568253TRLO1.1.1
BATE
12
625.5
12/11/2025 12:41:27
00498568254TRLO1.1.1
CHIX
24
625.5
12/11/2025 12:47:05
00498569138TRLO1.1.1
CHIX
96
625.5
12/11/2025 12:47:05
00498569137TRLO1.1.1
BATE
19
625
12/11/2025 12:47:05
00498569139TRLO1.1.1
AQXE
23
625
12/11/2025 12:47:05
00498569140TRLO1.1.1
AQXE
133
625
12/11/2025 12:47:05
00498569141TRLO1.1.1
XLON
154
625
12/11/2025 12:47:05
00498569142TRLO1.1.1
XLON
15
625
12/11/2025 12:47:05
00498569145TRLO1.1.1
TRQX
45
625
12/11/2025 12:47:05
00498569144TRLO1.1.1
TRQX
164
625
12/11/2025 12:47:05
00498569143TRLO1.1.1
XLON
305
625
12/11/2025 12:51:21
00498569832TRLO1.1.1
XLON
26
625.5
12/11/2025 12:51:35
00498569867TRLO1.1.1
CHIX
102
625.5
12/11/2025 12:56:04
00498570579TRLO1.1.1
BATE
22
625.5
12/11/2025 12:57:09
00498570759TRLO1.1.1
CHIX
1
625
12/11/2025 13:00:45
00498571468TRLO1.1.1
AQXE
243
625
12/11/2025 13:00:45
00498571469TRLO1.1.1
XLON
12
625
12/11/2025 13:00:45
00498571470TRLO1.1.1
TRQX
15
625
12/11/2025 13:00:45
00498571472TRLO1.1.1
TRQX
18
625
12/11/2025 13:00:45
00498571471TRLO1.1.1
TRQX
6
625
12/11/2025 13:00:56
00498571523TRLO1.1.1
AQXE
37
625
12/11/2025 13:00:56
00498571522TRLO1.1.1
AQXE
112
625.5
12/11/2025 13:02:30
00498572056TRLO1.1.1
BATE
24
625.5
12/11/2025 13:03:11
00498572221TRLO1.1.1
CHIX
12
625
12/11/2025 13:04:01
00498572361TRLO1.1.1
AQXE
212
625
12/11/2025 13:04:01
00498572362TRLO1.1.1
XLON
130
625
12/11/2025 13:08:13
00498573149TRLO1.1.1
XLON
77
624
12/11/2025 13:09:31
00498573457TRLO1.1.1
BATE
6
624.5
12/11/2025 13:15:23
00498574517TRLO1.1.1
XLON
15
624.5
12/11/2025 13:15:23
00498574518TRLO1.1.1
XLON
66
624.5
12/11/2025 13:15:23
00498574519TRLO1.1.1
XLON
66
624.5
12/11/2025 13:15:23
00498574520TRLO1.1.1
XLON
75
624.5
12/11/2025 13:15:23
00498574521TRLO1.1.1
XLON
22
623.5
12/11/2025 13:20:13
00498575608TRLO1.1.1
TRQX
36
623.5
12/11/2025 13:20:13
00498575607TRLO1.1.1
AQXE
8
623.5
12/11/2025 13:20:13
00498575609TRLO1.1.1
TRQX
28
623.5
12/11/2025 13:20:15
00498575621TRLO1.1.1
CHIX
76
622.5
12/11/2025 13:21:31
00498575941TRLO1.1.1
BATE
16
623
12/11/2025 13:21:31
00498575942TRLO1.1.1
BATE
66
622.5
12/11/2025 13:21:57
00498576040TRLO1.1.1
XLON
66
622.5
12/11/2025 13:21:57
00498576041TRLO1.1.1
XLON
74
622.5
12/11/2025 13:21:57
00498576042TRLO1.1.1
XLON
20
622
12/11/2025 13:23:07
00498576266TRLO1.1.1
CHIX
40
623
12/11/2025 13:36:28
00498581074TRLO1.1.1
CHIX
137
623
12/11/2025 13:36:29
00498581077TRLO1.1.1
BATE
55
623
12/11/2025 13:36:30
00498581080TRLO1.1.1
XLON
62
623
12/11/2025 13:36:30
00498581079TRLO1.1.1
XLON
122
623
12/11/2025 13:36:30
00498581078TRLO1.1.1
XLON
37
623
12/11/2025 13:36:30
00498581081TRLO1.1.1
XLON
75
623
12/11/2025 13:36:30
00498581082TRLO1.1.1
XLON
4
623
12/11/2025 13:36:30
00498581084TRLO1.1.1
XLON
19
623
12/11/2025 13:36:30
00498581083TRLO1.1.1
XLON
3
623
12/11/2025 13:38:08
00498581582TRLO1.1.1
XLON
8
623
12/11/2025 13:38:08
00498581583TRLO1.1.1
XLON
26
623
12/11/2025 13:38:08
00498581585TRLO1.1.1
XLON
75
623
12/11/2025 13:38:08
00498581584TRLO1.1.1
XLON
22
623
12/11/2025 13:40:05
00498581977TRLO1.1.1
XLON
11
623
12/11/2025 13:40:05
00498581979TRLO1.1.1
XLON
13
623
12/11/2025 13:40:05
00498581978TRLO1.1.1
XLON
66
623
12/11/2025 13:40:05
00498581980TRLO1.1.1
XLON
32
623
12/11/2025 13:40:52
00498582169TRLO1.1.1
CHIX
|
28
623
12/11/2025 13:40:52
00498582170TRLO1.1.1
CHIX
37
623
12/11/2025 13:42:25
00498582490TRLO1.1.1
XLON
21
623
12/11/2025 13:42:25
00498582491TRLO1.1.1
XLON
41
623
12/11/2025 13:42:25
00498582492TRLO1.1.1
XLON
77
623
12/11/2025 13:42:25
00498582493TRLO1.1.1
XLON
126
623
12/11/2025 13:42:25
00498582494TRLO1.1.1
XLON
21
623
12/11/2025 13:42:57
00498582587TRLO1.1.1
CHIX
56
623
12/11/2025 13:44:31
00498582952TRLO1.1.1
XLON
244
623
12/11/2025 13:44:31
00498582953TRLO1.1.1
XLON
25
623
12/11/2025 13:46:48
00498583360TRLO1.1.1
CHIX
63
623
12/11/2025 13:47:03
00498583398TRLO1.1.1
TRQX
189
623
12/11/2025 13:47:17
00498583453TRLO1.1.1
XLON
90
622.5
12/11/2025 13:47:17
00498583456TRLO1.1.1
BATE
90
622.5
12/11/2025 13:47:17
00498583457TRLO1.1.1
BATE
19
622.5
12/11/2025 13:47:17
00498583459TRLO1.1.1
AQXE
38
622.5
12/11/2025 13:47:17
00498583458TRLO1.1.1
AQXE
19
622.5
12/11/2025 13:47:17
00498583461TRLO1.1.1
AQXE
29
622.5
12/11/2025 13:47:17
00498583462TRLO1.1.1
AQXE
78
622.5
12/11/2025 13:47:17
00498583460TRLO1.1.1
BATE
18
622.5
12/11/2025 13:49:55
00498584023TRLO1.1.1
XLON
6
622.5
12/11/2025 13:49:55
00498584025TRLO1.1.1
XLON
8
622.5
12/11/2025 13:49:55
00498584024TRLO1.1.1
XLON
18
622.5
12/11/2025 13:49:55
00498584026TRLO1.1.1
XLON
1
622.5
12/11/2025 13:49:55
00498584027TRLO1.1.1
XLON
1
622.5
12/11/2025 13:49:55
00498584028TRLO1.1.1
XLON
119
622.5
12/11/2025 13:49:55
00498584029TRLO1.1.1
XLON
22
622.5
12/11/2025 13:52:46
00498584672TRLO1.1.1
XLON
26
622.5
12/11/2025 13:52:46
00498584673TRLO1.1.1
XLON
69
622.5
12/11/2025 13:52:46
00498584671TRLO1.1.1
XLON
31
622.5
12/11/2025 13:52:46
00498584674TRLO1.1.1
XLON
32
622.5
12/11/2025 13:54:54
00498585049TRLO1.1.1
XLON
144
622.5
12/11/2025 13:54:54
00498585050TRLO1.1.1
XLON
20
622
12/11/2025 13:59:14
00498586155TRLO1.1.1
AQXE
21
622
12/11/2025 13:59:14
00498586154TRLO1.1.1
AQXE
40
622
12/11/2025 13:59:14
00498586158TRLO1.1.1
CHIX
91
622
12/11/2025 13:59:14
00498586157TRLO1.1.1
BATE
150
622
12/11/2025 13:59:14
00498586156TRLO1.1.1
BATE
29
622
12/11/2025 13:59:14
00498586160TRLO1.1.1
AQXE
30
622
12/11/2025 13:59:14
00498586159TRLO1.1.1
CHIX
142
622
12/11/2025 13:59:14
00498586161TRLO1.1.1
BATE
12
622
12/11/2025 13:59:14
00498586163TRLO1.1.1
TRQX
15
622
12/11/2025 13:59:14
00498586162TRLO1.1.1
TRQX
15
622
12/11/2025 13:59:14
00498586164TRLO1.1.1
TRQX
13
622
12/11/2025 13:59:14
00498586166TRLO1.1.1
TRQX
17
622
12/11/2025 13:59:14
00498586165TRLO1.1.1
TRQX
29
622
12/11/2025 13:59:32
00498586231TRLO1.1.1
XLON
65
622
12/11/2025 13:59:32
00498586230TRLO1.1.1
XLON
216
622
12/11/2025 13:59:32
00498586232TRLO1.1.1
XLON
24
621.5
12/11/2025 14:01:22
00498586771TRLO1.1.1
CHIX
15
621.5
12/11/2025 14:02:15
00498586940TRLO1.1.1
TRQX
5
621.5
12/11/2025 14:03:48
00498587425TRLO1.1.1
BATE
40
621.5
12/11/2025 14:03:48
00498587426TRLO1.1.1
BATE
53
621.5
12/11/2025 14:03:48
00498587427TRLO1.1.1
BATE
130
621
12/11/2025 14:04:11
00498587489TRLO1.1.1
XLON
22
621.5
12/11/2025 14:04:36
00498587605TRLO1.1.1
AQXE
20
620.5
12/11/2025 14:06:40
00498588198TRLO1.1.1
CHIX
4
620.5
12/11/2025 14:06:40
00498588199TRLO1.1.1
CHIX
29
620.5
12/11/2025 14:07:58
00498588727TRLO1.1.1
XLON
90
620.5
12/11/2025 14:07:58
00498588726TRLO1.1.1
XLON
1
620.5
12/11/2025 14:07:58
00498588728TRLO1.1.1
XLON
1
620.5
12/11/2025 14:07:58
00498588729TRLO1.1.1
XLON
18
621
12/11/2025 14:07:58
00498588730TRLO1.1.1
XLON
1
621
12/11/2025 14:07:58
00498588731TRLO1.1.1
XLON
1
|
621
12/11/2025 14:07:58
00498588732TRLO1.1.1
XLON
65
621
12/11/2025 14:07:58
00498588733TRLO1.1.1
XLON
22
621
12/11/2025 14:07:58
00498588734TRLO1.1.1
XLON
15
619.5
12/11/2025 14:12:15
00498589795TRLO1.1.1
TRQX
19
619.5
12/11/2025 14:12:15
00498589796TRLO1.1.1
AQXE
71
619.5
12/11/2025 14:12:15
00498589794TRLO1.1.1
BATE
12
619.5
12/11/2025 14:12:15
00498589797TRLO1.1.1
AQXE
8
619.5
12/11/2025 14:12:52
00498589928TRLO1.1.1
CHIX
16
619.5
12/11/2025 14:12:52
00498589927TRLO1.1.1
CHIX
188
619
12/11/2025 14:12:58
00498589962TRLO1.1.1
XLON
15
619.5
12/11/2025 14:14:46
00498590495TRLO1.1.1
TRQX
34
619.5
12/11/2025 14:16:28
00498590904TRLO1.1.1
BATE
41
619.5
12/11/2025 14:16:28
00498590905TRLO1.1.1
BATE
19
619.5
12/11/2025 14:16:28
00498590906TRLO1.1.1
BATE
144
619
12/11/2025 14:16:41
00498590930TRLO1.1.1
XLON
19
619.5
12/11/2025 14:17:37
00498591177TRLO1.1.1
AQXE
190
619
12/11/2025 14:20:05
00498592089TRLO1.1.1
XLON
104
619.5
12/11/2025 14:22:42
00498592737TRLO1.1.1
BATE
28
619.5
12/11/2025 14:22:43
00498592740TRLO1.1.1
CHIX
19
619.5
12/11/2025 14:22:47
00498592779TRLO1.1.1
AQXE
130
619
12/11/2025 14:23:06
00498592944TRLO1.1.1
XLON
15
619.5
12/11/2025 14:24:45
00498593450TRLO1.1.1
TRQX
15
619
12/11/2025 14:25:22
00498593666TRLO1.1.1
TRQX
27
619.5
12/11/2025 14:27:21
00498594261TRLO1.1.1
CHIX
204
619
12/11/2025 14:27:56
00498594439TRLO1.1.1
XLON
20
619.5
12/11/2025 14:28:41
00498594787TRLO1.1.1
AQXE
108
619.5
12/11/2025 14:30:06
00498595997TRLO1.1.1
BATE
15
619
12/11/2025 14:30:27
00498596575TRLO1.1.1
TRQX
1
619.5
12/11/2025 14:31:23
00498597686TRLO1.1.1
CHIX
22
619.5
12/11/2025 14:31:23
00498597687TRLO1.1.1
CHIX
88
621.5
12/11/2025 14:39:20
00498605033TRLO1.1.1
XLON
88
621.5
12/11/2025 14:39:20
00498605034TRLO1.1.1
XLON
33
621.5
12/11/2025 14:39:20
00498605037TRLO1.1.1
XLON
64
621.5
12/11/2025 14:39:20
00498605036TRLO1.1.1
XLON
186
621.5
12/11/2025 14:39:20
00498605035TRLO1.1.1
XLON
12
621.5
12/11/2025 14:39:20
00498605038TRLO1.1.1
XLON
95
621.5
12/11/2025 14:39:20
00498605039TRLO1.1.1
XLON
92
622
12/11/2025 14:41:19
00498606505TRLO1.1.1
BATE
70
622.5
12/11/2025 14:46:00
00498609637TRLO1.1.1
CHIX
28
622.5
12/11/2025 14:46:00
00498609638TRLO1.1.1
CHIX
90
622.5
12/11/2025 14:46:00
00498609639TRLO1.1.1
BATE
142
622.5
12/11/2025 14:46:00
00498609640TRLO1.1.1
BATE
28
622.5
12/11/2025 14:46:00
00498609642TRLO1.1.1
CHIX
90
622.5
12/11/2025 14:46:00
00498609641TRLO1.1.1
BATE
35
622.5
12/11/2025 14:46:00
00498609644TRLO1.1.1
TRQX
187
622.5
12/11/2025 14:46:00
00498609643TRLO1.1.1
XLON
17
622.5
12/11/2025 14:46:00
00498609645TRLO1.1.1
TRQX
19
622.5
12/11/2025 14:46:00
00498609646TRLO1.1.1
TRQX
29
623
12/11/2025 14:52:31
00498614116TRLO1.1.1
CHIX
86
623
12/11/2025 14:52:31
00498614115TRLO1.1.1
BATE
28
623
12/11/2025 14:52:31
00498614117TRLO1.1.1
CHIX
120
623
12/11/2025 14:52:31
00498614118TRLO1.1.1
BATE
180
623
12/11/2025 14:52:31
00498614119TRLO1.1.1
XLON
12
623
12/11/2025 14:52:31
00498614121TRLO1.1.1
XLON
201
623
12/11/2025 14:52:31
00498614120TRLO1.1.1
XLON
430
623
12/11/2025 14:52:31
00498614122TRLO1.1.1
XLON
154
623
12/11/2025 14:52:31
00498614125TRLO1.1.1
XLON
204
623
12/11/2025 14:52:31
00498614123TRLO1.1.1
XLON
282
624.5
12/11/2025 14:58:30
00498617971TRLO1.1.1
XLON
49
624.5
12/11/2025 14:58:33
00498617987TRLO1.1.1
TRQX
96
624.5
12/11/2025 14:58:34
00498618014TRLO1.1.1
BATE
6
624.5
12/11/2025 14:58:34
00498618015TRLO1.1.1
TRQX
37
624.5
12/11/2025 14:59:22
00498618560TRLO1.1.1
CHIX
26
624.5
12/11/2025 14:59:22
00498618561TRLO1.1.1
CHIX
21
624
12/11/2025 14:59:58
00498618936TRLO1.1.1
AQXE
21
624
12/11/2025 14:59:58
00498618938TRLO1.1.1
AQXE
96
624
12/11/2025 14:59:58
00498618939TRLO1.1.1
BATE
163
624
12/11/2025 14:59:58
00498618937TRLO1.1.1
AQXE
272
624
12/11/2025 14:59:58
00498618940TRLO1.1.1
XLON
16
623.5
12/11/2025 15:01:00
00498619969TRLO1.1.1
TRQX
92
626
12/11/2025 15:04:14
00498621997TRLO1.1.1
BATE
92
625.5
12/11/2025 15:05:04
00498623324TRLO1.1.1
BATE
204
625.5
12/11/2025 15:05:04
00498623325TRLO1.1.1
XLON
144
625.5
12/11/2025 15:05:04
00498623326TRLO1.1.1
XLON
88
625.5
12/11/2025 15:06:47
00498624870TRLO1.1.1
BATE
71
625.5
12/11/2025 15:07:06
00498625141TRLO1.1.1
XLON
98
625.5
12/11/2025 15:07:06
00498625142TRLO1.1.1
XLON
26
625
12/11/2025 15:07:46
00498625499TRLO1.1.1
CHIX
26
625
12/11/2025 15:07:46
00498625500TRLO1.1.1
CHIX
15
625
12/11/2025 15:07:46
00498625502TRLO1.1.1
TRQX
23
625
12/11/2025 15:07:46
00498625503TRLO1.1.1
TRQX
180
625
12/11/2025 15:07:46
00498625501TRLO1.1.1
XLON
15
625
12/11/2025 15:07:46
00498625504TRLO1.1.1
TRQX
21
625
12/11/2025 15:09:48
00498626555TRLO1.1.1
AQXE
1
625
12/11/2025 15:09:48
00498626557TRLO1.1.1
AQXE
43
625
12/11/2025 15:09:48
00498626556TRLO1.1.1
AQXE
27
625
12/11/2025 15:10:07
00498626705TRLO1.1.1
CHIX
113
625
12/11/2025 15:10:08
00498626713TRLO1.1.1
XLON
210
625
12/11/2025 15:10:08
00498626714TRLO1.1.1
XLON
100
625
12/11/2025 15:10:23
00498626956TRLO1.1.1
BATE
15
625
12/11/2025 15:10:35
00498627019TRLO1.1.1
TRQX
25
624.5
12/11/2025 15:12:28
00498628033TRLO1.1.1
CHIX
12
624.5
12/11/2025 15:12:55
00498628285TRLO1.1.1
XLON
76
625
12/11/2025 15:13:25
00498628606TRLO1.1.1
BATE
28
624.5
12/11/2025 15:13:25
00498628612TRLO1.1.1
XLON
182
624.5
12/11/2025 15:13:25
00498628613TRLO1.1.1
XLON
19
624.5
12/11/2025 15:13:25
00498628614TRLO1.1.1
XLON
33
625
12/11/2025 15:13:42
00498628796TRLO1.1.1
AQXE
15
625
12/11/2025 15:14:16
00498629135TRLO1.1.1
TRQX
6
624.5
12/11/2025 15:15:18
00498629716TRLO1.1.1
CHIX
23
624.5
12/11/2025 15:15:18
00498629715TRLO1.1.1
CHIX
221
624.5
12/11/2025 15:15:25
00498629755TRLO1.1.1
XLON
106
624.5
12/11/2025 15:16:06
00498630253TRLO1.1.1
BATE
17
625
12/11/2025 15:16:52
00498630723TRLO1.1.1
AQXE
23
625
12/11/2025 15:17:27
00498631110TRLO1.1.1
CHIX
130
624.5
12/11/2025 15:17:57
00498631367TRLO1.1.1
XLON
15
624.5
12/11/2025 15:19:21
00498632070TRLO1.1.1
TRQX
15
624.5
12/11/2025 15:19:21
00498632071TRLO1.1.1
TRQX
20
625.5
12/11/2025 15:22:42
00498633844TRLO1.1.1
AQXE
20
625.5
12/11/2025 15:22:42
00498633845TRLO1.1.1
AQXE
175
625.5
12/11/2025 15:22:42
00498633847TRLO1.1.1
XLON
181
625.5
12/11/2025 15:22:42
00498633846TRLO1.1.1
XLON
36
625
12/11/2025 15:23:36
00498634228TRLO1.1.1
BATE
110
625
12/11/2025 15:23:36
00498634227TRLO1.1.1
BATE
175
625
12/11/2025 15:23:36
00498634229TRLO1.1.1
XLON
19
625.5
12/11/2025 15:24:33
00498634741TRLO1.1.1
AQXE
28
625.5
12/11/2025 15:24:37
00498634764TRLO1.1.1
CHIX
25
625.5
12/11/2025 15:24:37
00498634765TRLO1.1.1
CHIX
71
626
12/11/2025 15:25:55
00498635406TRLO1.1.1
XLON
33
626
12/11/2025 15:25:55
00498635408TRLO1.1.1
XLON
68
626
12/11/2025 15:25:55
00498635407TRLO1.1.1
XLON
25
626
12/11/2025 15:26:50
00498635845TRLO1.1.1
CHIX
156
625.5
12/11/2025 15:28:54
00498636936TRLO1.1.1
XLON
26
626
12/11/2025 15:29:16
00498637212TRLO1.1.1
CHIX
163
625.5
12/11/2025 15:31:08
00498638143TRLO1.1.1
XLON
22
626
12/11/2025 15:31:47
00498638496TRLO1.1.1
CHIX
184
626
12/11/2025 15:33:43
00498639407TRLO1.1.1
XLON
88
625.5
12/11/2025 15:34:48
00498640230TRLO1.1.1
BATE
276
625.5
12/11/2025 15:34:48
00498640229TRLO1.1.1
BATE
145
625.5
12/11/2025 15:34:48
00498640231TRLO1.1.1
XLON
29
626
12/11/2025 15:35:11
00498642520TRLO1.1.1
CHIX
23
625.5
12/11/2025 15:36:37
00498644468TRLO1.1.1
AQXE
25
625.5
12/11/2025 15:36:37
00498644469TRLO1.1.1
AQXE
101
625
12/11/2025 15:36:37
00498644471TRLO1.1.1
BATE
161
625
12/11/2025 15:36:37
00498644472TRLO1.1.1
XLON
32
625.5
12/11/2025 15:36:37
00498644470TRLO1.1.1
AQXE
16
625
12/11/2025 15:36:37
00498644473TRLO1.1.1
TRQX
29
625
12/11/2025 15:36:37
00498644474TRLO1.1.1
TRQX
16
625
12/11/2025 15:36:37
00498644475TRLO1.1.1
TRQX
16
625
12/11/2025 15:36:37
00498644476TRLO1.1.1
TRQX
13
625
12/11/2025 15:38:56
00498646823TRLO1.1.1
TRQX
296
625
12/11/2025 15:38:56
00498646822TRLO1.1.1
XLON
30
625.5
12/11/2025 15:40:37
00498648954TRLO1.1.1
CHIX
168
625.5
12/11/2025 15:42:55
00498650964TRLO1.1.1
XLON
173
625.5
12/11/2025 15:44:43
00498652721TRLO1.1.1
XLON
43
625.5
12/11/2025 15:44:45
00498652730TRLO1.1.1
CHIX
15
625.5
12/11/2025 15:46:53
00498656480TRLO1.1.1
AQXE
19
625.5
12/11/2025 15:46:53
00498656481TRLO1.1.1
AQXE
34
625.5
12/11/2025 15:46:53
00498656479TRLO1.1.1
AQXE
85
625
12/11/2025 15:46:53
00498656482TRLO1.1.1
BATE
87
625
12/11/2025 15:46:53
00498656483TRLO1.1.1
BATE
87
625
12/11/2025 15:46:53
00498656484TRLO1.1.1
|
BATE
175
625
12/11/2025 15:46:53
00498656485TRLO1.1.1
XLON
13
625
12/11/2025 15:46:53
00498656488TRLO1.1.1
TRQX
15
625
12/11/2025 15:46:53
00498656487TRLO1.1.1
TRQX
17
625
12/11/2025 15:46:53
00498656486TRLO1.1.1
TRQX
29
625.5
12/11/2025 15:49:46
00498659452TRLO1.1.1
XLON
69
625.5
12/11/2025 15:49:46
00498659454TRLO1.1.1
XLON
122
625.5
12/11/2025 15:49:46
00498659453TRLO1.1.1
XLON
43
625.5
12/11/2025 15:49:46
00498659455TRLO1.1.1
XLON
28
625
12/11/2025 15:51:30
00498660513TRLO1.1.1
CHIX
100
625
12/11/2025 15:51:30
00498660512TRLO1.1.1
BATE
16
625
12/11/2025 15:51:30
00498660514TRLO1.1.1
TRQX
6
625.5
12/11/2025 15:53:06
00498661623TRLO1.1.1
AQXE
13
625.5
12/11/2025 15:53:06
00498661624TRLO1.1.1
AQXE
98
625.5
12/11/2025 15:53:15
00498661706TRLO1.1.1
XLON
98
625.5
12/11/2025 15:53:15
00498661707TRLO1.1.1
XLON
65
625.5
12/11/2025 15:53:15
00498661708TRLO1.1.1
XLON
24
625
12/11/2025 15:53:34
00498661994TRLO1.1.1
CHIX
109
624.5
12/11/2025 15:54:12
00498662790TRLO1.1.1
BATE
6
624.5
12/11/2025 15:54:44
00498663482TRLO1.1.1
TRQX
10
624.5
12/11/2025 15:54:44
00498663481TRLO1.1.1
TRQX
53
624.5
12/11/2025 15:55:36
00498664260TRLO1.1.1
XLON
98
624.5
12/11/2025 15:55:36
00498664259TRLO1.1.1
XLON
19
624.5
12/11/2025 15:55:36
00498664263TRLO1.1.1
AQXE
32
624
12/11/2025 15:56:24
00498664846TRLO1.1.1
CHIX
13
624.5
12/11/2025 15:57:38
00498665654TRLO1.1.1
TRQX
5
624
12/11/2025 15:58:08
00498666151TRLO1.1.1
BATE
96
624
12/11/2025 15:58:08
00498666152TRLO1.1.1
BATE
203
624
12/11/2025 15:58:10
00498666178TRLO1.1.1
XLON
18
624
12/11/2025 15:58:14
00498666296TRLO1.1.1
AQXE
15
624.5
12/11/2025 15:59:49
00498667894TRLO1.1.1
TRQX
27
624
12/11/2025 16:00:10
00498668375TRLO1.1.1
CHIX
151
624
12/11/2025 16:00:27
00498668513TRLO1.1.1
XLON
25
624
12/11/2025 16:02:13
00498669667TRLO1.1.1
CHIX
73
624
12/11/2025 16:02:21
00498669762TRLO1.1.1
BATE
23
624
12/11/2025 16:02:23
00498669777TRLO1.1.1
AQXE
16
624.5
12/11/2025 16:03:40
00498670306TRLO1.1.1
TRQX
27
624.5
12/11/2025 16:06:39
00498671756TRLO1.1.1
CHIX
104
624.5
12/11/2025 16:06:39
|
00498671757TRLO1.1.1
BATE
105
624.5
12/11/2025 16:06:39
00498671758TRLO1.1.1
BATE
333
624.5
12/11/2025 16:06:39
00498671759TRLO1.1.1
XLON
18
624.5
12/11/2025 16:06:39
00498671761TRLO1.1.1
TRQX
176
624.5
12/11/2025 16:06:39
00498671760TRLO1.1.1
XLON
28
625
12/11/2025 16:09:02
00498672749TRLO1.1.1
CHIX
186
625
12/11/2025 16:09:18
00498672866TRLO1.1.1
XLON
76
624.5
12/11/2025 16:10:37
00498673572TRLO1.1.1
BATE
99
624.5
12/11/2025 16:10:37
00498673573TRLO1.1.1
XLON
15
624.5
12/11/2025 16:10:37
00498673574TRLO1.1.1
TRQX
52
624.5
12/11/2025 16:10:37
00498673575TRLO1.1.1
XLON
209
624.5
12/11/2025 16:10:37
00498673576TRLO1.1.1
XLON
29
624.5
12/11/2025 16:12:28
00498674453TRLO1.1.1
CHIX
11
624.5
12/11/2025 16:12:56
00498674683TRLO1.1.1
XLON
20
624.5
12/11/2025 16:13:17
00498674891TRLO1.1.1
CHIX
293
624.5
12/11/2025 16:13:17
00498674890TRLO1.1.1
XLON
106
624.5
12/11/2025 16:13:18
00498674897TRLO1.1.1
BATE
16
624.5
12/11/2025 16:13:20
00498674909TRLO1.1.1
TRQX
23
624
12/11/2025 16:14:19
00498675390TRLO1.1.1
AQXE
38
624
12/11/2025 16:14:19
00498675389TRLO1.1.1
AQXE
16
624
12/11/2025 16:14:19
00498675391TRLO1.1.1
AQXE
23
624
12/11/2025 16:14:19
00498675392TRLO1.1.1
AQXE
58
624.5
12/11/2025 16:15:28
00498676130TRLO1.1.1
TRQX
56
624.5
12/11/2025 16:15:51
00498676338TRLO1.1.1
XLON
653
624.5
12/11/2025 16:15:51
00498676339TRLO1.1.1
XLON
92
624.5
12/11/2025 16:17:57
00498677336TRLO1.1.1
XLON
80
624.5
12/11/2025 16:17:57
00498677337TRLO1.1.1
XLON
28
624.5
12/11/2025 16:17:57
00498677338TRLO1.1.1
XLON
30
624.5
12/11/2025 16:19:16
00498677984TRLO1.1.1
CHIX
89
624.5
12/11/2025 16:19:16
00498677985TRLO1.1.1
CHIX
104
624.5
12/11/2025 16:19:16
00498677986TRLO1.1.1
BATE
129
624.5
12/11/2025 16:19:16
00498677988TRLO1.1.1
XLON
290
624.5
12/11/2025 16:19:16
00498677987TRLO1.1.1
BATE
26
624.5
12/11/2025 16:19:17
00498677991TRLO1.1.1
BATE
34
624.5
12/11/2025 16:19:52
00498678218TRLO1.1.1
TRQX
17
624.5
12/11/2025 16:19:57
00498678250TRLO1.1.1
BATE
52
624.5
12/11/2025 16:19:57
00498678251TRLO1.1.1
BATE
51
625
12/11/2025 16:22:59
00498680533TRLO1.1.1
CHIX
13
624.5
12/11/2025 16:25:04
00498681728TRLO1.1.1
TRQX
22
624.5
12/11/2025 16:25:04
00498681727TRLO1.1.1
TRQX
61
625
12/11/2025 16:25:04
00498681729TRLO1.1.1
XLON
35
625
12/11/2025 16:25:04
00498681731TRLO1.1.1
XLON
122
625
12/11/2025 16:25:04
00498681730TRLO1.1.1
XLON
33
625
12/11/2025 16:25:04
00498681732TRLO1.1.1
XLON
98
625
12/11/2025 16:25:04
00498681733TRLO1.1.1
XLON
260
625
12/11/2025 16:25:04
00498681734TRLO1.1.1
XLON
68
625
12/11/2025 16:26:01
00498682305TRLO1.1.1
BATE
108
625
12/11/2025 16:26:01
00498682306TRLO1.1.1
BATE
79
624.5
12/11/2025 16:26:01
00498682307TRLO1.1.1
XLON
73
625
12/11/2025 16:26:02
00498682329TRLO1.1.1
AQXE
25
625
12/11/2025 16:26:14
00498682424TRLO1.1.1
CHIX
70
625
12/11/2025 16:26:24
00498682506TRLO1.1.1
AQXE
38
625
12/11/2025 16:27:05
00498682836TRLO1.1.1
BATE
7
625
12/11/2025 16:27:10
00498682896TRLO1.1.1
TRQX
91
624.5
12/11/2025 16:27:56
00498683385TRLO1.1.1
XLON