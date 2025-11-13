The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 13.11.2025
Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 13.11.2025
ISIN Name
CA89103M2094 TORCHLIGHT INNOVATIONS
CA9226413032 VENERABLE VENTURES LTD.
NO0013384651 STANDARDCOIN AS NK 10,-
XS1811792792 SAMSONITE F. 18/26 REGS
XS2159874002 LUKOIL SEC. 20/30 REGS
Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 13.11.2025
ISIN Name
CA89103M2094 TORCHLIGHT INNOVATIONS
CA9226413032 VENERABLE VENTURES LTD.
NO0013384651 STANDARDCOIN AS NK 10,-
XS1811792792 SAMSONITE F. 18/26 REGS
XS2159874002 LUKOIL SEC. 20/30 REGS
© 2025 Xetra Newsboard