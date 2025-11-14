Bodycote Plc - Transaction in Own Shares
PR Newswire
LONDON, United Kingdom, November 14
www.bodycote.com
14 November 2025
Bodycote plc
Share Buyback Programme - Transactions in Own Securities
Bodycote plc (the Company) announces that, in accordance with the terms of its share buyback extension programme announced on 30 July 2025 (the Extended Programme), it has purchased the following number of its ordinary shares of 17 3 / 11 pence each (Ordinary Shares) through Jefferies International Limited:
Date of purchase:
13 November 2025
Aggregate number of ordinary shares purchased:
39,955
Highest price paid per share (pence per share):
629.50p
Lowest price paid per share (pence per share):
621.50p
Volume weighted average price paid per share
(pence per share)
625.34p
The Company intends to cancel these Ordinary Shares.
Following the purchase, settlement and cancellation of these Ordinary Shares, the Company will have 174,571,4850 Ordinary Shares in issue, with no shares held in treasury. This figure represents the total number of voting rights.
In accordance with Article 5(1)(b) of Regulation (EU) No 596/2014 as it applies in the UK (the Market Abuse Regulation), the table below contains the detailed breakdown of the individual trades made by Jefferies International Limited on behalf of the Company as part of the Programm2e.
Since the commencement of this Extended Programme, the Company has purchased a total of 2,738,919 Ordinary Shares. In addition to the 14,145,768 Ordinary Shares purchased under the Share Buyback Programme between March 2024 and July 2025, the Company has purchased a total of 16,884,687 Ordinary Shares.
This announcement is made in accordance with the requirements of UK Listing Rule 9.6.6.
For further information, please contact:
Bodycote plc
Jim Fairbairn, Chief Executive Officer
Ben Fidler, Chief Financial Officer
Peter Lapthorn, Head of FP&A and Investor Relations
Tel: +44 1625 505300
FTI Consulting
Richard Mountain
Susanne Yule
Tel: +44 203 727 1340
Schedule of Purchases
Transaction Details:
Issuer name: Bodycote plc
ISIN: GB00B3FLWH99
LEI: 213800V93QFW53NB7Y29
Intermediary name: Jefferies International Limited
Intermediary code: JEFFGB2XXXX
Time zone: GMT
Currency: GBP
Individual Transactions:
Number of shares purchased
Transaction price (pence per share)
Time of transaction
Transaction reference number
Venue
36
625
13/11/2025 08:05:11
00498741902TRLO1.1.1
XLON
36
625.5
13/11/2025 08:05:11
00498741903TRLO1.1.1
XLON
111
625.5
13/11/2025 08:05:11
00498741904TRLO1.1.1
XLON
89
624.5
13/11/2025 08:07:40
00498742301TRLO1.1.1
BATE
13
624.5
13/11/2025 08:07:40
00498742302TRLO1.1.1
TRQX
13
625.5
13/11/2025 08:07:42
00498742316TRLO1.1.1
AQXE
9
626
13/11/2025 08:07:53
00498742337TRLO1.1.1
AQXE
3
625.5
13/11/2025 08:07:57
00498742351TRLO1.1.1
CHIX
27
625.5
13/11/2025 08:07:57
00498742352TRLO1.1.1
CHIX
171
626
13/11/2025 08:09:09
00498742648TRLO1.1.1
XLON
188
629
13/11/2025 08:19:22
00498744979TRLO1.1.1
XLON
94
629
13/11/2025 08:20:13
00498745208TRLO1.1.1
BATE
124
629
13/11/2025 08:21:31
00498745597TRLO1.1.1
XLON
165
629
13/11/2025 08:25:17
00498746584TRLO1.1.1
XLON
108
629
13/11/2025 08:29:07
00498747504TRLO1.1.1
BATE
36
629
13/11/2025 08:31:50
00498748200TRLO1.1.1
XLON
53
629
13/11/2025 08:31:50
00498748201TRLO1.1.1
XLON
58
629
13/11/2025 08:31:50
00498748202TRLO1.1.1
XLON
156
629
13/11/2025 08:33:42
00498748681TRLO1.1.1
XLON
13
629
13/11/2025 08:34:26
00498748823TRLO1.1.1
BATE
67
629
13/11/2025 08:34:26
00498748824TRLO1.1.1
BATE
3
629
13/11/2025 08:38:46
00498749905TRLO1.1.1
XLON
36
629
13/11/2025 08:38:46
00498749906TRLO1.1.1
XLON
53
629
13/11/2025 08:38:46
00498749907TRLO1.1.1
XLON
23
629.5
13/11/2025 08:41:19
00498750616TRLO1.1.1
AQXE
46
629.5
13/11/2025 08:41:19
00498750615TRLO1.1.1
AQXE
56
629.5
13/11/2025 08:41:19
00498750617TRLO1.1.1
CHIX
22
629.5
13/11/2025 08:41:19
00498750619TRLO1.1.1
TRQX
28
629.5
13/11/2025 08:41:19
00498750618TRLO1.1.1
CHIX
8
629.5
13/11/2025 08:41:19
00498750620TRLO1.1.1
TRQX
30
629.5
13/11/2025 08:41:19
00498750621TRLO1.1.1
TRQX
40
629.5
13/11/2025 08:42:01
00498750744TRLO1.1.1
BATE
50
629.5
13/11/2025 08:42:01
00498750742TRLO1.1.1
BATE
220
629.5
13/11/2025 08:43:13
00498751073TRLO1.1.1
XLON
29
629.5
13/11/2025 08:43:43
00498751168TRLO1.1.1
CHIX
15
629.5
13/11/2025 08:49:36
00498752511TRLO1.1.1
TRQX
224
629.5
13/11/2025 08:50:55
00498752946TRLO1.1.1
XLON
22
629.5
13/11/2025 08:50:58
00498752958TRLO1.1.1
CHIX
88
629.5
13/11/2025 08:52:13
00498753263TRLO1.1.1
BATE
140
629.5
13/11/2025 08:54:49
00498753890TRLO1.1.1
XLON
90
629.5
13/11/2025 08:56:02
00498754262TRLO1.1.1
BATE
8
629.5
13/11/2025 08:56:10
00498754285TRLO1.1.1
AQXE
16
629.5
13/11/2025 08:56:10
00498754286TRLO1.1.1
TRQX
10
629.5
13/11/2025 08:56:40
00498754454TRLO1.1.1
AQXE
124
629.5
13/11/2025 08:57:05
00498754532TRLO1.1.1
XLON
28
629.5
13/11/2025 08:58:35
00498754845TRLO1.1.1
CHIX
5
629.5
13/11/2025 08:59:29
00498755027TRLO1.1.1
AQXE
7
629.5
13/11/2025 08:59:29
00498755028TRLO1.1.1
AQXE
14
629.5
13/11/2025 09:00:11
00498755218TRLO1.1.1
TRQX
22
629.5
13/11/2025 09:01:35
00498755560TRLO1.1.1
AQXE
19
629
13/11/2025 09:03:49
00498756087TRLO1.1.1
AQXE
193
628
13/11/2025 09:08:06
00498757178TRLO1.1.1
XLON
14
629
13/11/2025 09:08:06
00498757177TRLO1.1.1
TRQX
96
628.5
13/11/2025 09:08:07
00498757180TRLO1.1.1
BATE
157
628
13/11/2025 09:10:07
00498757660TRLO1.1.1
XLON
28
628
13/11/2025 09:10:08
00498757664TRLO1.1.1
CHIX
20
628
13/11/2025 09:12:49
00498758457TRLO1.1.1
AQXE
103
627
13/11/2025 09:16:26
00498759493TRLO1.1.1
BATE
137
626.5
13/11/2025 09:16:26
00498759494TRLO1.1.1
XLON
34
626
13/11/2025 09:22:24
00498760897TRLO1.1.1
CHIX
16
626.5
13/11/2025 09:22:47
00498760976TRLO1.1.1
TRQX
260
626
13/11/2025 09:27:35
00498761984TRLO1.1.1
XLON
15
626.5
13/11/2025 09:28:29
00498762215TRLO1.1.1
TRQX
109
626
13/11/2025 09:29:40
00498762498TRLO1.1.1
BATE
27
626
13/11/2025 09:30:14
00498762629TRLO1.1.1
CHIX
22
625.5
13/11/2025 09:31:37
00498763012TRLO1.1.1
AQXE
49
625.5
13/11/2025 09:32:56
00498763308TRLO1.1.1
XLON
45
625.5
13/11/2025 09:32:56
00498763310TRLO1.1.1
XLON
100
625.5
13/11/2025 09:32:56
00498763309TRLO1.1.1
XLON
23
626
13/11/2025 09:32:56
00498763311TRLO1.1.1
XLON
15
626.5
13/11/2025 09:34:52
00498763774TRLO1.1.1
TRQX
9
625.5
13/11/2025 09:35:45
00498764038TRLO1.1.1
AQXE
12
625.5
13/11/2025 09:35:45
00498764037TRLO1.1.1
AQXE
87
625.5
13/11/2025 09:37:45
00498764601TRLO1.1.1
BATE
23
625
13/11/2025 09:37:57
00498764666TRLO1.1.1
CHIX
59
625
13/11/2025 09:38:05
00498764704TRLO1.1.1
XLON
99
625
13/11/2025 09:38:05
00498764703TRLO1.1.1
XLON
15
626.5
13/11/2025 09:42:34
00498765557TRLO1.1.1
TRQX
22
625.5
13/11/2025 09:46:23
00498766496TRLO1.1.1
CHIX
163
625.5
13/11/2025 09:46:23
00498766497TRLO1.1.1
XLON
95
625.5
13/11/2025 09:46:38
00498766557TRLO1.1.1
BATE
191
625.5
13/11/2025 09:49:56
00498767311TRLO1.1.1
XLON
144
626.5
13/11/2025 09:55:10
00498768533TRLO1.1.1
XLON
29
627
13/11/2025 10:00:58
00498769919TRLO1.1.1
CHIX
88
627
13/11/2025 10:00:58
00498769918TRLO1.1.1
BATE
16
627
13/11/2025 10:00:58
00498769921TRLO1.1.1
TRQX
22
627
13/11/2025 10:00:58
00498769920TRLO1.1.1
CHIX
19
627.5
13/11/2025 10:04:50
00498770761TRLO1.1.1
AQXE
25
627.5
13/11/2025 10:06:49
00498771215TRLO1.1.1
AQXE
21
627.5
13/11/2025 10:09:35
00498771884TRLO1.1.1
AQXE
29
627
13/11/2025 10:10:04
00498771988TRLO1.1.1
TRQX
94
627
13/11/2025 10:10:04
00498771986TRLO1.1.1
BATE
160
627
13/11/2025 10:10:04
00498771987TRLO1.1.1
XLON
260
627
13/11/2025 10:10:33
00498772089TRLO1.1.1
XLON
21
627.5
13/11/2025 10:11:31
00498772342TRLO1.1.1
AQXE
89
627
13/11/2025 10:14:31
00498773063TRLO1.1.1
BATE
24
627
13/11/2025 10:14:47
00498773151TRLO1.1.1
CHIX
129
627
13/11/2025 10:15:18
00498773289TRLO1.1.1
XLON
13
626.5
13/11/2025 10:15:26
00498773330TRLO1.1.1
TRQX
15
626.5
13/11/2025 10:17:36
00498773779TRLO1.1.1
AQXE
1
626.5
13/11/2025 10:19:36
00498774142TRLO1.1.1
BATE
74
626.5
13/11/2025 10:19:36
00498774143TRLO1.1.1
BATE
12
626.5
13/11/2025 10:24:09
00498775315TRLO1.1.1
TRQX
5
626.5
13/11/2025 10:24:09
00498775316TRLO1.1.1
TRQX
25
626.5
13/11/2025 10:24:14
00498775335TRLO1.1.1
XLON
36
626.5
13/11/2025 10:24:14
00498775334TRLO1.1.1
XLON
77
626.5
13/11/2025 10:24:14
00498775333TRLO1.1.1
XLON
4
626.5
13/11/2025 10:26:16
00498775765TRLO1.1.1
CHIX
9
626.5
13/11/2025 10:26:16
00498775763TRLO1.1.1
CHIX
12
626.5
13/11/2025 10:26:16
00498775764TRLO1.1.1
CHIX
166
626.5
13/11/2025 10:26:23
00498775781TRLO1.1.1
XLON
18
626.5
13/11/2025 10:26:34
00498775833TRLO1.1.1
AQXE
17
625.5
13/11/2025 10:28:47
00498776336TRLO1.1.1
CHIX
1
625.5
13/11/2025 10:28:47
00498776337TRLO1.1.1
CHIX
86
625.5
13/11/2025 10:31:04
00498776911TRLO1.1.1
BATE
171
626
13/11/2025 10:31:20
00498776964TRLO1.1.1
XLON
92
627.5
13/11/2025 10:37:31
00498778612TRLO1.1.1
BATE
28
628
13/11/2025 10:41:19
00498779331TRLO1.1.1
CHIX
33
628
13/11/2025 10:41:19
00498779332TRLO1.1.1
CHIX
22
628
13/11/2025 10:41:22
00498779343TRLO1.1.1
AQXE
16
628
13/11/2025 10:41:30
00498779360TRLO1.1.1
TRQX
74
628
13/11/2025 10:42:32
00498779557TRLO1.1.1
BATE
354
627.5
13/11/2025 10:42:32
00498779558TRLO1.1.1
XLON
16
628
13/11/2025 10:43:31
00498779753TRLO1.1.1
TRQX
23
628
13/11/2025 10:43:31
00498779754TRLO1.1.1
AQXE
16
627.5
13/11/2025 10:45:30
00498780229TRLO1.1.1
TRQX
122
627.5
13/11/2025 10:45:58
00498780310TRLO1.1.1
XLON
100
627.5
13/11/2025 10:45:58
00498780311TRLO1.1.1
XLON
90
628
13/11/2025 10:47:07
00498780559TRLO1.1.1
BATE
12
628
13/11/2025 10:48:05
00498780809TRLO1.1.1
AQXE
11
628
13/11/2025 10:48:05
00498780810TRLO1.1.1
AQXE
26
628
13/11/2025 10:51:57
00498781572TRLO1.1.1
CHIX
12
627.5
13/11/2025 10:52:22
00498781650TRLO1.1.1
TRQX
303
627.5
13/11/2025 10:53:31
00498781909TRLO1.1.1
XLON
88
627
13/11/2025 10:55:41
00498782383TRLO1.1.1
BATE
13
627.5
13/11/2025 10:55:53
00498782450TRLO1.1.1
TRQX
23
627.5
13/11/2025 10:55:57
00498782466TRLO1.1.1
AQXE
2
627.5
13/11/2025 10:55:57
00498782467TRLO1.1.1
TRQX
30
628
13/11/2025 10:58:04
00498783192TRLO1.1.1
CHIX
198
626.5
13/11/2025 11:00:00
00498783800TRLO1.1.1
XLON
29
627
13/11/2025 11:01:30
00498784153TRLO1.1.1
BATE
78
627
13/11/2025 11:01:30
00498784154TRLO1.1.1
BATE
15
627.5
13/11/2025 11:02:11
00498784301TRLO1.1.1
TRQX
155
626.5
13/11/2025 11:03:49
00498784805TRLO1.1.1
XLON
20
627.5
13/11/2025 11:04:14
00498784934TRLO1.1.1
AQXE
27
628
13/11/2025 11:04:23
00498784968TRLO1.1.1
CHIX
144
626.5
13/11/2025 11:08:00
00498785644TRLO1.1.1
XLON
15
627
13/11/2025 11:10:05
00498786122TRLO1.1.1
TRQX
2
626.5
13/11/2025 11:10:32
00498786209TRLO1.1.1
CHIX
26
627.5
13/11/2025 11:10:32
00498786210TRLO1.1.1
CHIX
23
626.5
13/11/2025 11:12:32
00498786558TRLO1.1.1
AQXE
108
627
13/11/2025 11:13:09
00498786688TRLO1.1.1
BATE
48
626.5
13/11/2025 11:14:16
00498786883TRLO1.1.1
XLON
49
626.5
13/11/2025 11:14:16
00498786882TRLO1.1.1
XLON
63
626.5
13/11/2025 11:14:16
00498786881TRLO1.1.1
XLON
19
626
13/11/2025 11:17:36
00498787721TRLO1.1.1
AQXE
14
626
13/11/2025 11:17:42
00498787736TRLO1.1.1
TRQX
2
626
13/11/2025 11:18:48
00498788073TRLO1.1.1
CHIX
26
626
13/11/2025 11:18:48
00498788072TRLO1.1.1
CHIX
168
625.5
13/11/2025 11:20:36
00498788495TRLO1.1.1
XLON
57
626
13/11/2025 11:22:06
00498788817TRLO1.1.1
BATE
32
626
13/11/2025 11:22:06
00498788818TRLO1.1.1
BATE
18
626
13/11/2025 11:26:44
00498789866TRLO1.1.1
TRQX
23
626
13/11/2025 11:26:57
00498789943TRLO1.1.1
XLON
122
626
13/11/2025 11:26:57
00498789944TRLO1.1.1
XLON
65
626
13/11/2025 11:26:57
00498789945TRLO1.1.1
XLON
23
626
13/11/2025 11:27:02
00498789971TRLO1.1.1
CHIX
88
626
13/11/2025 11:27:06
00498789991TRLO1.1.1
BATE
10
626
13/11/2025 11:27:12
00498790006TRLO1.1.1
AQXE
10
626
13/11/2025 11:27:12
00498790007TRLO1.1.1
AQXE
152
626
13/11/2025 11:29:35
00498790560TRLO1.1.1
XLON
1
626
13/11/2025 11:31:41
00498791231TRLO1.1.1
TRQX
12
626
13/11/2025 11:34:59
00498791827TRLO1.1.1
TRQX
18
626
13/11/2025 11:34:59
00498791825TRLO1.1.1
AQXE
29
626
13/11/2025 11:34:59
00498791826TRLO1.1.1
CHIX
111
626
13/11/2025 11:36:25
00498792218TRLO1.1.1
BATE
244
626
13/11/2025 11:36:25
00498792219TRLO1.1.1
XLON
12
626.5
13/11/2025 11:43:19
00498793579TRLO1.1.1
TRQX
33
626
13/11/2025 11:44:25
00498793868TRLO1.1.1
CHIX
230
626
13/11/2025 11:44:25
00498793870TRLO1.1.1
XLON
21
626
13/11/2025 11:44:25
00498793871TRLO1.1.1
AQXE
48
626
13/11/2025 11:44:48
00498793911TRLO1.1.1
BATE
31
626.5
13/11/2025 11:58:03
00498804638TRLO1.1.1
CHIX
247
626.5
13/11/2025 11:58:03
00498804639TRLO1.1.1
XLON
36
626.5
13/11/2025 12:00:21
00498805331TRLO1.1.1
XLON
300
626.5
13/11/2025 12:00:21
00498805330TRLO1.1.1
XLON
23
626.5
13/11/2025 12:00:22
00498805332TRLO1.1.1
CHIX
41
626.5
13/11/2025 12:00:26
00498805357TRLO1.1.1
BATE
64
626.5
13/11/2025 12:00:26
00498805356TRLO1.1.1
BATE
23
626.5
13/11/2025 12:00:28
00498805362TRLO1.1.1
AQXE
18
626.5
13/11/2025 12:00:31
00498805383TRLO1.1.1
TRQX
20
626.5
13/11/2025 12:02:40
00498805913TRLO1.1.1
AQXE
14
626.5
13/11/2025 12:03:58
00498806195TRLO1.1.1
TRQX
62
626
13/11/2025 12:05:02
00498806517TRLO1.1.1
BATE
29
626.5
13/11/2025 12:05:08
00498806552TRLO1.1.1
CHIX
177
626.5
13/11/2025 12:05:12
00498806566TRLO1.1.1
XLON
18
626
13/11/2025 12:05:12
00498806567TRLO1.1.1
AQXE
43
626
13/11/2025 12:05:12
00498806568TRLO1.1.1
BATE
267
626
13/11/2025 12:09:32
00498807627TRLO1.1.1
XLON
27
626
13/11/2025 12:12:49
00498808346TRLO1.1.1
CHIX
174
626
13/11/2025 12:14:02
00498808622TRLO1.1.1
XLON
27
626
13/11/2025 12:18:00
00498809352TRLO1.1.1
CHIX
199
626
13/11/2025 12:18:00
00498809351TRLO1.1.1
XLON
72
625.5
13/11/2025 12:18:15
00498809404TRLO1.1.1
BATE
55
625.5
13/11/2025 12:18:15
00498809405TRLO1.1.1
BATE
80
625.5
13/11/2025 12:18:15
00498809406TRLO1.1.1
BATE
104
625.5
13/11/2025 12:18:15
00498809407TRLO1.1.1
BATE
15
625.5
13/11/2025 12:18:15
00498809409TRLO1.1.1
TRQX
16
625.5
13/11/2025 12:18:15
00498809408TRLO1.1.1
TRQX
16
625.5
13/11/2025 12:18:15
00498809410TRLO1.1.1
TRQX
16
625.5
13/11/2025 12:18:15
00498809411TRLO1.1.1
TRQX
21
625.5
13/11/2025 12:18:15
00498809413TRLO1.1.1
AQXE
22
625.5
13/11/2025 12:18:15
00498809412TRLO1.1.1
AQXE
22
625
13/11/2025 12:20:09
00498809934TRLO1.1.1
AQXE
16
625.5
13/11/2025 12:21:12
00498810196TRLO1.1.1
TRQX
32
625.5
13/11/2025 12:22:16
00498810664TRLO1.1.1
XLON
49
625.5
13/11/2025 12:22:16
00498810662TRLO1.1.1
XLON
97
625.5
13/11/2025 12:22:16
00498810663TRLO1.1.1
XLON
1
625.5
13/11/2025 12:22:16
00498810665TRLO1.1.1
XLON
7
625.5
13/11/2025 12:22:16
00498810666TRLO1.1.1
XLON
27
625.5
13/11/2025 12:22:54
00498810840TRLO1.1.1
CHIX
52
625.5
13/11/2025 12:23:47
00498811094TRLO1.1.1
BATE
1
625.5
13/11/2025 12:23:47
00498811096TRLO1.1.1
BATE
28
625.5
13/11/2025 12:23:47
00498811095TRLO1.1.1
BATE
19
625.5
13/11/2025 12:23:48
00498811101TRLO1.1.1
BATE
16
625
13/11/2025 12:26:59
00498811818TRLO1.1.1
TRQX
215
624.5
13/11/2025 12:27:55
00498811967TRLO1.1.1
XLON
30
624.5
13/11/2025 12:27:55
00498811968TRLO1.1.1
XLON
13
625
13/11/2025 12:28:49
00498812140TRLO1.1.1
CHIX
14
625
13/11/2025 12:28:49
00498812141TRLO1.1.1
CHIX
20
624.5
13/11/2025 12:29:09
00498812195TRLO1.1.1
AQXE
25
625
13/11/2025 12:30:24
00498812425TRLO1.1.1
BATE
69
625
13/11/2025 12:30:24
00498812424TRLO1.1.1
BATE
98
624.5
13/11/2025 12:31:30
00498812635TRLO1.1.1
XLON
52
624.5
13/11/2025 12:31:30
00498812636TRLO1.1.1
XLON
16
624.5
13/11/2025 12:33:37
00498813047TRLO1.1.1
TRQX
7
624.5
13/11/2025 12:33:39
00498813053TRLO1.1.1
AQXE
13
624.5
13/11/2025 12:33:39
00498813052TRLO1.1.1
AQXE
28
624.5
13/11/2025 12:37:10
00498813802TRLO1.1.1
CHIX
52
624.5
13/11/2025 12:37:39
00498813873TRLO1.1.1
XLON
40
624.5
13/11/2025 12:37:39
00498813874TRLO1.1.1
XLON
139
624.5
13/11/2025 12:37:39
00498813875TRLO1.1.1
XLON
100
624.5
13/11/2025 12:37:41
00498813882TRLO1.1.1
BATE
3
624.5
13/11/2025 12:38:33
00498813999TRLO1.1.1
AQXE
9
624.5
13/11/2025 12:38:33
00498814000TRLO1.1.1
AQXE
10
624.5
13/11/2025 12:38:33
00498814001TRLO1.1.1
AQXE
16
624.5
13/11/2025 12:39:56
00498814235TRLO1.1.1
TRQX
26
623.5
13/11/2025 12:42:31
00498814675TRLO1.1.1
CHIX
1
623.5
13/11/2025 12:45:04
00498815146TRLO1.1.1
AQXE
17
623.5
13/11/2025 12:45:04
00498815145TRLO1.1.1
AQXE
35
623.5
13/11/2025 12:45:47
00498815285TRLO1.1.1
BATE
39
623.5
13/11/2025 12:45:47
00498815284TRLO1.1.1
BATE
18
623.5
13/11/2025 12:47:26
00498815806TRLO1.1.1
TRQX
96
623.5
13/11/2025 12:49:39
00498816295TRLO1.1.1
BATE
9
623.5
13/11/2025 12:49:44
00498816327TRLO1.1.1
XLON
|
72
623.5
13/11/2025 12:49:44
00498816326TRLO1.1.1
XLON
84
623.5
13/11/2025 12:49:44
00498816328TRLO1.1.1
XLON
16
623.5
13/11/2025 12:50:06
00498816398TRLO1.1.1
AQXE
30
623
13/11/2025 12:51:19
00498816669TRLO1.1.1
CHIX
170
623
13/11/2025 12:51:19
00498816670TRLO1.1.1
XLON
14
623
13/11/2025 12:53:15
00498817045TRLO1.1.1
TRQX
164
623
13/11/2025 12:56:55
00498817939TRLO1.1.1
XLON
89
623
13/11/2025 12:57:07
00498817970TRLO1.1.1
BATE
49
623
13/11/2025 12:58:36
00498818236TRLO1.1.1
XLON
52
623
13/11/2025 12:58:36
00498818237TRLO1.1.1
XLON
95
623
13/11/2025 12:58:36
00498818238TRLO1.1.1
XLON
49
623
13/11/2025 12:58:41
00498818257TRLO1.1.1
XLON
23
623
13/11/2025 12:59:56
00498818501TRLO1.1.1
AQXE
29
623
13/11/2025 13:00:42
00498818765TRLO1.1.1
CHIX
12
623.5
13/11/2025 13:01:25
00498818946TRLO1.1.1
TRQX
198
623
13/11/2025 13:03:11
00498819363TRLO1.1.1
XLON
69
623
13/11/2025 13:03:33
00498819416TRLO1.1.1
BATE
19
623
13/11/2025 13:05:27
00498819793TRLO1.1.1
AQXE
147
623
13/11/2025 13:08:44
00498820446TRLO1.1.1
XLON
16
623
13/11/2025 13:09:01
00498820520TRLO1.1.1
TRQX
89
623
13/11/2025 13:09:53
00498820662TRLO1.1.1
BATE
6
623
13/11/2025 13:09:53
00498820663TRLO1.1.1
BATE
7
623
13/11/2025 13:14:29
00498821637TRLO1.1.1
AQXE
14
623
13/11/2025 13:14:29
00498821638TRLO1.1.1
AQXE
35
623
13/11/2025 13:15:53
00498822022TRLO1.1.1
XLON
105
|
623
13/11/2025 13:15:53
00498822021TRLO1.1.1
XLON
112
623
13/11/2025 13:15:53
00498822023TRLO1.1.1
XLON
2
623
13/11/2025 13:16:02
00498822075TRLO1.1.1
CHIX
20
623
13/11/2025 13:17:20
00498822355TRLO1.1.1
CHIX
27
623
13/11/2025 13:17:20
00498822356TRLO1.1.1
CHIX
24
623
13/11/2025 13:17:54
00498822486TRLO1.1.1
TRQX
70
623
13/11/2025 13:21:36
00498823327TRLO1.1.1
BATE
40
623
13/11/2025 13:21:36
00498823328TRLO1.1.1
BATE
28
623.5
13/11/2025 13:27:17
00498824718TRLO1.1.1
CHIX
15
624
13/11/2025 13:27:28
00498824798TRLO1.1.1
TRQX
183
623.5
13/11/2025 13:30:29
00498825543TRLO1.1.1
XLON
28
623.5
13/11/2025 13:31:26
00498825811TRLO1.1.1
CHIX
15
624
13/11/2025 13:31:54
00498825918TRLO1.1.1
TRQX
17
623
13/11/2025 13:32:25
00498826119TRLO1.1.1
AQXE
22
623
13/11/2025 13:32:25
00498826118TRLO1.1.1
AQXE
99
623
13/11/2025 13:32:25
00498826120TRLO1.1.1
BATE
169
623
13/11/2025 13:32:25
00498826121TRLO1.1.1
XLON
89
623
13/11/2025 13:34:04
00498826724TRLO1.1.1
BATE
22
623
13/11/2025 13:34:11
00498826762TRLO1.1.1
AQXE
340
622.5
13/11/2025 13:34:24
00498826839TRLO1.1.1
XLON
30
622.5
13/11/2025 13:34:50
00498827002TRLO1.1.1
CHIX
97
622.5
13/11/2025 13:37:03
00498827546TRLO1.1.1
BATE
211
622.5
13/11/2025 13:37:16
00498827595TRLO1.1.1
XLON
1
622.5
13/11/2025 13:37:25
00498827622TRLO1.1.1
AQXE
30
623.5
13/11/2025 13:42:38
00498828852TRLO1.1.1
CHIX
49
624
13/11/2025 13:45:09
00498829439TRLO1.1.1
XLON
114
624
13/11/2025 13:45:09
00498829440TRLO1.1.1
XLON
35
624
13/11/2025 13:45:09
00498829441TRLO1.1.1
XLON
28
624.5
13/11/2025 13:49:12
00498830700TRLO1.1.1
CHIX
35
624.5
13/11/2025 13:49:12
00498830699TRLO1.1.1
CHIX
342
624.5
13/11/2025 13:49:12
00498830702TRLO1.1.1
XLON
48
625
13/11/2025 13:49:12
00498830701TRLO1.1.1
TRQX
168
624.5
13/11/2025 13:49:12
00498830703TRLO1.1.1
XLON
16
625
13/11/2025 13:50:53
00498831179TRLO1.1.1
TRQX
232
625
13/11/2025 13:51:48
00498831377TRLO1.1.1
BATE
64
625
13/11/2025 13:51:48
00498831381TRLO1.1.1
AQXE
21
625
13/11/2025 13:54:09
00498831944TRLO1.1.1
AQXE
21
625
13/11/2025 13:54:09
00498831945TRLO1.1.1
AQXE
65
625
13/11/2025 13:54:09
00498831946TRLO1.1.1
BATE
43
624.5
13/11/2025 13:55:41
00498832262TRLO1.1.1
CHIX
14
625
13/11/2025 13:55:41
00498832264TRLO1.1.1
TRQX
168
625
13/11/2025 13:55:41
00498832263TRLO1.1.1
XLON
16
625
13/11/2025 13:55:41
00498832265TRLO1.1.1
TRQX
34
625
13/11/2025 13:56:43
00498832601TRLO1.1.1
BATE
76
625
13/11/2025 13:56:43
00498832602TRLO1.1.1
BATE
336
625
13/11/2025 13:58:11
00498833013TRLO1.1.1
XLON
87
625
13/11/2025 13:59:38
00498833483TRLO1.1.1
BATE
16
625
13/11/2025 13:59:38
00498833484TRLO1.1.1
TRQX
21
625
13/11/2025 14:02:45
00498834459TRLO1.1.1
CHIX
22
625
13/11/2025 14:02:45
00498834461TRLO1.1.1
AQXE
27
625
13/11/2025 14:02:45
00498834460TRLO1.1.1
CHIX
16
625
13/11/2025 14:02:45
00498834463TRLO1.1.1
TRQX
162
625
13/11/2025 14:02:45
00498834462TRLO1.1.1
XLON
84
625
13/11/2025 14:03:24
00498834608TRLO1.1.1
BATE
50
624.5
13/11/2025 14:04:54
00498835436TRLO1.1.1
XLON
114
624.5
13/11/2025 14:04:54
00498835437TRLO1.1.1
XLON
17
624.5
13/11/2025 14:05:00
00498835474TRLO1.1.1
AQXE
19
624
13/11/2025 14:07:18
00498836200TRLO1.1.1
AQXE
50
624.5
13/11/2025 14:07:23
00498836214TRLO1.1.1
XLON
64
624.5
13/11/2025 14:07:23
00498836215TRLO1.1.1
XLON
44
624.5
13/11/2025 14:07:23
00498836217TRLO1.1.1
XLON
122
624.5
13/11/2025 14:07:23
00498836216TRLO1.1.1
XLON
77
624
13/11/2025 14:07:30
00498836250TRLO1.1.1
BATE
23
625
13/11/2025 14:09:00
00498836700TRLO1.1.1
CHIX
4
625
13/11/2025 14:09:48
00498836914TRLO1.1.1
CHIX
17
624
13/11/2025 14:10:01
00498836962TRLO1.1.1
TRQX
88
623.5
13/11/2025 14:13:13
00498837925TRLO1.1.1
BATE
50
623.5
13/11/2025 14:13:37
00498838052TRLO1.1.1
XLON
64
623.5
13/11/2025 14:13:37
00498838051TRLO1.1.1
XLON
48
623.5
13/11/2025 14:13:37
00498838053TRLO1.1.1
XLON
30
623.5
13/11/2025 14:14:53
00498838373TRLO1.1.1
CHIX
165
622.5
13/11/2025 14:14:53
00498838374TRLO1.1.1
XLON
15
622.5
13/11/2025 14:15:04
00498838421TRLO1.1.1
TRQX
21
622.5
13/11/2025 14:17:06
00498839148TRLO1.1.1
AQXE
111
625.5
13/11/2025 14:20:47
00498840390TRLO1.1.1
XLON
124
625.5
13/11/2025 14:20:47
00498840391TRLO1.1.1
XLON
24
625.5
13/11/2025 14:24:15
00498841623TRLO1.1.1
CHIX
108
626
13/11/2025 14:25:08
00498841882TRLO1.1.1
BATE
170
625.5
13/11/2025 14:25:57
00498842115TRLO1.1.1
XLON
99
625.5
13/11/2025 14:27:14
00498842515TRLO1.1.1
BATE
16
625
13/11/2025 14:27:44
00498842680TRLO1.1.1
TRQX
16
625
13/11/2025 14:27:44
00498842681TRLO1.1.1
TRQX
21
625.5
13/11/2025 14:28:08
00498842874TRLO1.1.1
CHIX
18
625.5
13/11/2025 14:28:26
00498842991TRLO1.1.1
XLON
34
625.5
13/11/2025 14:28:26
00498842993TRLO1.1.1
XLON
122
625.5
13/11/2025 14:28:26
00498842992TRLO1.1.1
XLON
22
625.5
13/11/2025 14:29:25
00498843377TRLO1.1.1
AQXE
34
625.5
13/11/2025 14:29:59
00498843629TRLO1.1.1
AQXE
31
625.5
13/11/2025 14:31:19
00498846445TRLO1.1.1
CHIX
231
625.5
13/11/2025 14:32:19
00498847289TRLO1.1.1
XLON
9
626.5
13/11/2025 14:33:23
00498848052TRLO1.1.1
BATE
22
627
13/11/2025 14:34:06
00498848526TRLO1.1.1
AQXE
19
627
13/11/2025 14:34:12
00498848581TRLO1.1.1
CHIX
16
627.5
13/11/2025 14:34:22
00498848672TRLO1.1.1
TRQX
90
627.5
13/11/2025 14:35:22
00498849392TRLO1.1.1
BATE
158
627
13/11/2025 14:35:43
00498849742TRLO1.1.1
XLON
81
626.5
13/11/2025 14:36:10
00498850089TRLO1.1.1
BATE
7
626.5
13/11/2025 14:36:43
00498850422TRLO1.1.1
TRQX
25
627
13/11/2025 14:36:58
00498850563TRLO1.1.1
CHIX
4
627
13/11/2025 14:37:15
00498850727TRLO1.1.1
AQXE
19
627
13/11/2025 14:37:15
00498850726TRLO1.1.1
AQXE
72
627
13/11/2025 14:37:37
00498850925TRLO1.1.1
XLON
122
627
13/11/2025 14:37:37
00498850926TRLO1.1.1
XLON
107
626.5
13/11/2025 14:38:31
00498851295TRLO1.1.1
BATE
9
626.5
13/11/2025 14:40:03
00498852022TRLO1.1.1
TRQX
15
626.5
13/11/2025 14:40:03
00498852023TRLO1.1.1
TRQX
46
627
13/11/2025 14:40:03
00498852029TRLO1.1.1
XLON
102
627
13/11/2025 14:40:03
00498852031TRLO1.1.1
XLON
122
627
13/11/2025 14:40:03
00498852030TRLO1.1.1
XLON
60
627
13/11/2025 14:40:03
00498852032TRLO1.1.1
XLON
14
627
13/11/2025 14:40:06
00498852070TRLO1.1.1
CHIX
12
627
13/11/2025 14:40:06
00498852071TRLO1.1.1
CHIX
62
628
13/11/2025 14:43:10
00498853857TRLO1.1.1
XLON
30
628
13/11/2025 14:43:10
00498853860TRLO1.1.1
XLON
60
628
13/11/2025 14:43:10
00498853859TRLO1.1.1
XLON
121
628
13/11/2025 14:43:10
00498853858TRLO1.1.1
XLON
25
627.5
13/11/2025 14:43:36
00498854158TRLO1.1.1
BATE
77
627.5
13/11/2025 14:43:36
00498854159TRLO1.1.1
BATE
3
627
13/11/2025 14:44:13
00498854542TRLO1.1.1
AQXE
29
627
13/11/2025 14:44:13
00498854543TRLO1.1.1
AQXE
24
627
13/11/2025 14:44:13
00498854544TRLO1.1.1
CHIX
20
627
13/11/2025 14:44:28
00498854690TRLO1.1.1
AQXE
9
627
13/11/2025 14:44:57
00498854948TRLO1.1.1
TRQX
9
627
13/11/2025 14:44:57
00498854949TRLO1.1.1
TRQX
85
627.5
13/11/2025 14:45:28
00498855420TRLO1.1.1
BATE
20
627
13/11/2025 14:47:03
00498856331TRLO1.1.1
AQXE
18
627.5
13/11/2025 14:47:04
00498856339TRLO1.1.1
TRQX
153
627
13/11/2025 14:47:18
00498856480TRLO1.1.1
XLON
92
627.5
13/11/2025 14:47:23
00498856537TRLO1.1.1
BATE
28
627
13/11/2025 14:48:40
00498857252TRLO1.1.1
CHIX
12
627.5
13/11/2025 14:48:45
00498857296TRLO1.1.1
TRQX
182
627
13/11/2025 14:49:41
00498857839TRLO1.1.1
XLON
187
627
13/11/2025 14:49:41
00498857840TRLO1.1.1
XLON
21
627
13/11/2025 14:50:33
00498858413TRLO1.1.1
AQXE
100
627.5
13/11/2025 14:50:33
00498858412TRLO1.1.1
BATE
27
627
13/11/2025 14:50:40
00498858468TRLO1.1.1
CHIX
9
627.5
13/11/2025 14:51:07
00498859067TRLO1.1.1
TRQX
7
627.5
13/11/2025 14:51:07
00498859068TRLO1.1.1
TRQX
174
627
13/11/2025 14:52:28
00498861691TRLO1.1.1
XLON
16
|
627.5
13/11/2025 14:53:04
00498862376TRLO1.1.1
TRQX
31
627
13/11/2025 14:53:27
00498862541TRLO1.1.1
CHIX
160
626
13/11/2025 14:54:18
00498862973TRLO1.1.1
XLON
32
626.5
13/11/2025 14:54:50
00498863232TRLO1.1.1
AQXE
13
627.5
13/11/2025 14:54:56
00498863293TRLO1.1.1
TRQX
94
626.5
13/11/2025 14:55:15
00498863499TRLO1.1.1
BATE
30
627
13/11/2025 14:56:50
00498864224TRLO1.1.1
CHIX
15
627.5
13/11/2025 14:57:20
00498864561TRLO1.1.1
TRQX
90
627
13/11/2025 14:57:24
00498864602TRLO1.1.1
BATE
283
627
13/11/2025 14:59:27
00498865766TRLO1.1.1
XLON
17
627.5
13/11/2025 15:00:11
00498866453TRLO1.1.1
TRQX
187
627
13/11/2025 15:00:11
00498866454TRLO1.1.1
XLON
41
627
13/11/2025 15:00:40
00498866924TRLO1.1.1
BATE
8
627
13/11/2025 15:00:40
00498866929TRLO1.1.1
BATE
25
627
13/11/2025 15:00:49
00498867023TRLO1.1.1
CHIX
37
627
13/11/2025 15:01:19
00498867341TRLO1.1.1
BATE
19
627
13/11/2025 15:01:32
00498867550TRLO1.1.1
AQXE
19
627
13/11/2025 15:01:32
00498867551TRLO1.1.1
AQXE
30
627
13/11/2025 15:03:33
00498868989TRLO1.1.1
CHIX
13
627.5
13/11/2025 15:03:41
00498869063TRLO1.1.1
TRQX
35
627
13/11/2025 15:04:42
00498869738TRLO1.1.1
BATE
61
627
13/11/2025 15:04:42
00498869739TRLO1.1.1
BATE
23
627
13/11/2025 15:05:10
00498870090TRLO1.1.1
AQXE
16
627
13/11/2025 15:05:12
00498870103TRLO1.1.1
XLON
145
627
13/11/2025 15:05:14
00498870119TRLO1.1.1
XLON
15
627.5
13/11/2025 15:05:44
00498870424TRLO1.1.1
TRQX
40
627.5
13/11/2025 15:06:31
00498870942TRLO1.1.1
XLON
141
627.5
13/11/2025 15:07:50
00498871843TRLO1.1.1
XLON
8
627.5
13/11/2025 15:07:51
00498871856TRLO1.1.1
XLON
5
627.5
13/11/2025 15:08:00
00498871970TRLO1.1.1
CHIX
24
627.5
13/11/2025 15:08:14
00498872163TRLO1.1.1
XLON
187
627.5
13/11/2025 15:08:14
00498872164TRLO1.1.1
XLON
52
627.5
13/11/2025 15:08:14
00498872166TRLO1.1.1
XLON
152
627.5
13/11/2025 15:08:14
00498872165TRLO1.1.1
XLON
9
628.5
13/11/2025 15:10:22
00498873652TRLO1.1.1
CHIX
16
628.5
13/11/2025 15:10:22
00498873653TRLO1.1.1
CHIX
25
628.5
13/11/2025 15:10:22
00498873654TRLO1.1.1
CHIX
79
628.5
13/11/2025 15:10:28
00498873731TRLO1.1.1
XLON
85
|
628.5
13/11/2025 15:10:28
00498873730TRLO1.1.1
XLON
94
628.5
13/11/2025 15:12:48
00498876360TRLO1.1.1
XLON
62
628.5
13/11/2025 15:12:48
00498876361TRLO1.1.1
XLON
22
628.5
13/11/2025 15:12:49
00498876370TRLO1.1.1
CHIX
4
628.5
13/11/2025 15:14:59
00498878128TRLO1.1.1
BATE
104
628.5
13/11/2025 15:14:59
00498878129TRLO1.1.1
BATE
25
628.5
13/11/2025 15:14:59
00498878130TRLO1.1.1
CHIX
210
628.5
13/11/2025 15:17:06
00498879910TRLO1.1.1
BATE
25
628.5
13/11/2025 15:17:06
00498879911TRLO1.1.1
CHIX
178
628.5
13/11/2025 15:17:06
00498879912TRLO1.1.1
XLON
186
628.5
13/11/2025 15:17:06
00498879913TRLO1.1.1
XLON
15
628.5
13/11/2025 15:17:06
00498879915TRLO1.1.1
TRQX
45
628.5
13/11/2025 15:17:06
00498879916TRLO1.1.1
TRQX
48
628.5
13/11/2025 15:17:06
00498879914TRLO1.1.1
XLON
21
628
13/11/2025 15:17:06
00498879919TRLO1.1.1
AQXE
22
628
13/11/2025 15:17:06
00498879920TRLO1.1.1
AQXE
33
628
13/11/2025 15:17:06
00498879918TRLO1.1.1
AQXE
15
628.5
13/11/2025 15:19:02
00498881048TRLO1.1.1
TRQX
82
627.5
13/11/2025 15:19:09
00498881110TRLO1.1.1
BATE
22
627.5
13/11/2025 15:19:09
00498881111TRLO1.1.1
BATE
20
628
13/11/2025 15:19:13
00498881128TRLO1.1.1
AQXE
17
627.5
13/11/2025 15:20:27
00498881903TRLO1.1.1
CHIX
15
628
13/11/2025 15:20:56
00498882163TRLO1.1.1
TRQX
23
628
13/11/2025 15:21:44
00498882713TRLO1.1.1
AQXE
111
627.5
13/11/2025 15:21:44
00498882715TRLO1.1.1
BATE
191
627.5
13/11/2025 15:21:44
00498882716TRLO1.1.1
XLON
189
627.5
13/11/2025 15:21:44
00498882717TRLO1.1.1
XLON
159
627
13/11/2025 15:22:17
00498883042TRLO1.1.1
XLON
85
627
13/11/2025 15:23:54
00498884101TRLO1.1.1
BATE
50
627
13/11/2025 15:23:57
00498884137TRLO1.1.1
CHIX
23
627.5
13/11/2025 15:24:18
00498884381TRLO1.1.1
AQXE
17
627
13/11/2025 15:24:21
00498884400TRLO1.1.1
TRQX
74
627
13/11/2025 15:24:44
00498884646TRLO1.1.1
XLON
21
627
13/11/2025 15:24:44
00498884648TRLO1.1.1
XLON
90
627
13/11/2025 15:24:44
00498884647TRLO1.1.1
XLON
13
626.5
13/11/2025 15:26:33
00498886054TRLO1.1.1
TRQX
223
626
13/11/2025 15:26:46
00498886270TRLO1.1.1
XLON
22
626
13/11/2025 15:26:54
00498886343TRLO1.1.1
AQXE
|
28
626
13/11/2025 15:27:40
00498886897TRLO1.1.1
CHIX
88
626
13/11/2025 15:28:02
00498887115TRLO1.1.1
BATE
88
626
13/11/2025 15:28:02
00498887116TRLO1.1.1
BATE
13
626.5
13/11/2025 15:28:57
00498887794TRLO1.1.1
TRQX
3
626.5
13/11/2025 15:28:57
00498887808TRLO1.1.1
TRQX
140
626.5
13/11/2025 15:30:18
00498888767TRLO1.1.1
XLON
16
627
13/11/2025 15:31:46
00498889752TRLO1.1.1
AQXE
74
627
13/11/2025 15:32:17
00498890038TRLO1.1.1
XLON
86
627
13/11/2025 15:32:17
00498890039TRLO1.1.1
XLON
2
626.5
13/11/2025 15:33:38
00498890931TRLO1.1.1
TRQX
12
626.5
13/11/2025 15:33:38
00498890929TRLO1.1.1
TRQX
19
627
13/11/2025 15:34:07
00498891213TRLO1.1.1
AQXE
26
626
13/11/2025 15:34:33
00498891529TRLO1.1.1
CHIX
37
626
13/11/2025 15:34:33
00498891530TRLO1.1.1
CHIX
113
626
13/11/2025 15:34:33
00498891531TRLO1.1.1
BATE
74
626
13/11/2025 15:34:35
00498891541TRLO1.1.1
XLON
124
626
13/11/2025 15:34:35
00498891542TRLO1.1.1
XLON
15
626.5
13/11/2025 15:35:57
00498892376TRLO1.1.1
TRQX
80
626
13/11/2025 15:36:27
00498892618TRLO1.1.1
BATE
50
626
13/11/2025 15:36:28
00498892628TRLO1.1.1
XLON
124
626
13/11/2025 15:36:28
00498892629TRLO1.1.1
XLON
22
626.5
13/11/2025 15:37:32
00498893471TRLO1.1.1
AQXE
1
626.5
13/11/2025 15:37:47
00498893664TRLO1.1.1
TRQX
12
626.5
13/11/2025 15:37:47
00498893663TRLO1.1.1
TRQX
157
625.5
13/11/2025 15:38:07
00498893879TRLO1.1.1
XLON
31
626
13/11/2025 15:38:33
00498894046TRLO1.1.1
CHIX
27
626
13/11/2025 15:39:10
00498894396TRLO1.1.1
BATE
65
626
13/11/2025 15:39:10
00498894395TRLO1.1.1
BATE
22
626.5
13/11/2025 15:41:14
00498895603TRLO1.1.1
AQXE
22
626
13/11/2025 15:41:37
00498895786TRLO1.1.1
CHIX
15
626.5
13/11/2025 15:41:52
00498895942TRLO1.1.1
TRQX
177
625.5
13/11/2025 15:42:59
00498896564TRLO1.1.1
XLON
89
626
13/11/2025 15:43:28
00498896840TRLO1.1.1
BATE
17
626
13/11/2025 15:45:06
00498897834TRLO1.1.1
TRQX
157
625.5
13/11/2025 15:45:20
00498898003TRLO1.1.1
XLON
190
625.5
13/11/2025 15:45:20
00498898002TRLO1.1.1
XLON
23
626
13/11/2025 15:45:49
00498898514TRLO1.1.1
AQXE
86
626
13/11/2025 15:46:00
00498898622TRLO1.1.1
BATE
|
26
625
13/11/2025 15:46:47
00498899219TRLO1.1.1
CHIX
5
625.5
13/11/2025 15:46:47
00498899220TRLO1.1.1
CHIX
20
625.5
13/11/2025 15:47:42
00498900029TRLO1.1.1
AQXE
74
625
13/11/2025 15:47:51
00498900135TRLO1.1.1
XLON
94
625
13/11/2025 15:47:51
00498900136TRLO1.1.1
XLON
17
625
13/11/2025 15:48:47
00498901032TRLO1.1.1
TRQX
108
625
13/11/2025 15:49:09
00498901205TRLO1.1.1
BATE
20
624.5
13/11/2025 15:50:28
00498901980TRLO1.1.1
AQXE
163
624
13/11/2025 15:51:57
00498902934TRLO1.1.1
XLON
337
624
13/11/2025 15:51:57
00498902935TRLO1.1.1
XLON
25
623.5
13/11/2025 15:51:57
00498902936TRLO1.1.1
CHIX
35
623
13/11/2025 15:52:44
00498903508TRLO1.1.1
CHIX
20
624
13/11/2025 15:53:41
00498904130TRLO1.1.1
AQXE
113
623.5
13/11/2025 15:55:33
00498905343TRLO1.1.1
BATE
25
624
13/11/2025 15:55:43
00498905480TRLO1.1.1
CHIX
10
624
13/11/2025 15:56:07
00498905723TRLO1.1.1
XLON
181
624
13/11/2025 15:56:07
00498905724TRLO1.1.1
XLON
15
623.5
13/11/2025 15:56:36
00498906002TRLO1.1.1
TRQX
9
623.5
13/11/2025 15:56:36
00498906003TRLO1.1.1
TRQX
4
623.5
13/11/2025 15:57:00
00498906222TRLO1.1.1
TRQX
21
624
13/11/2025 15:57:32
00498906569TRLO1.1.1
AQXE
90
623.5
13/11/2025 15:57:54
00498906771TRLO1.1.1
BATE
15
623.5
13/11/2025 15:58:45
00498907228TRLO1.1.1
TRQX
5
623.5
13/11/2025 16:01:47
00498909610TRLO1.1.1
BATE
167
623.5
13/11/2025 16:01:47
00498909612TRLO1.1.1
XLON
182
623.5
13/11/2025 16:01:47
00498909611TRLO1.1.1
XLON
25
623.5
13/11/2025 16:01:47
00498909614TRLO1.1.1
CHIX
25
623.5
13/11/2025 16:01:47
00498909615TRLO1.1.1
CHIX
97
623.5
13/11/2025 16:01:47
00498909613TRLO1.1.1
BATE
18
623.5
13/11/2025 16:01:47
00498909617TRLO1.1.1
TRQX
20
623.5
13/11/2025 16:01:47
00498909616TRLO1.1.1
AQXE
23
623.5
13/11/2025 16:03:47
00498910955TRLO1.1.1
AQXE
182
623.5
13/11/2025 16:04:06
00498911133TRLO1.1.1
XLON
25
623.5
13/11/2025 16:04:32
00498911511TRLO1.1.1
BATE
65
623.5
13/11/2025 16:04:32
00498911512TRLO1.1.1
BATE
14
623.5
13/11/2025 16:04:32
00498911513TRLO1.1.1
BATE
12
623
13/11/2025 16:04:57
00498911841TRLO1.1.1
TRQX
28
623
13/11/2025 16:05:33
00498912316TRLO1.1.1
CHIX
17
623
13/11/2025 16:05:48
00498912480TRLO1.1.1
AQXE
74
623
13/11/2025 16:06:14
00498912784TRLO1.1.1
XLON
96
623
13/11/2025 16:06:14
00498912785TRLO1.1.1
XLON
22
622
13/11/2025 16:06:48
00498913135TRLO1.1.1
CHIX
157
622
13/11/2025 16:06:48
00498913136TRLO1.1.1
XLON
20
622
13/11/2025 16:07:31
00498913613TRLO1.1.1
AQXE
77
622
13/11/2025 16:07:42
00498913736TRLO1.1.1
BATE
22
622.5
13/11/2025 16:10:19
00498915780TRLO1.1.1
AQXE
87
622
13/11/2025 16:12:03
00498916832TRLO1.1.1
BATE
87
622
13/11/2025 16:12:03
00498916833TRLO1.1.1
BATE
158
622
13/11/2025 16:12:35
00498917246TRLO1.1.1
XLON
29
622
13/11/2025 16:12:35
00498917247TRLO1.1.1
CHIX
38
622
13/11/2025 16:12:35
00498917248TRLO1.1.1
XLON
178
622
13/11/2025 16:12:35
00498917249TRLO1.1.1
XLON
212
622
13/11/2025 16:12:35
00498917250TRLO1.1.1
XLON
15
622
13/11/2025 16:12:35
00498917251TRLO1.1.1
TRQX
15
622
13/11/2025 16:12:35
00498917252TRLO1.1.1
TRQX
15
622
13/11/2025 16:12:35
00498917253TRLO1.1.1
TRQX
15
622
13/11/2025 16:12:35
00498917254TRLO1.1.1
TRQX
18
622.5
13/11/2025 16:12:38
00498917279TRLO1.1.1
AQXE
28
621.5
13/11/2025 16:14:05
00498918107TRLO1.1.1
CHIX
139
621.5
13/11/2025 16:14:05
00498918108TRLO1.1.1
XLON
92
622
13/11/2025 16:14:05
00498918106TRLO1.1.1
BATE
16
621.5
13/11/2025 16:14:56
00498918679TRLO1.1.1
TRQX
334
622.5
13/11/2025 16:16:06
00498919683TRLO1.1.1
BATE
75
622.5
13/11/2025 16:16:07
00498919687TRLO1.1.1
XLON
340
622.5
13/11/2025 16:16:07
00498919688TRLO1.1.1
XLON
359
622.5
13/11/2025 16:16:07
00498919689TRLO1.1.1
XLON
31
622
13/11/2025 16:16:07
00498919694TRLO1.1.1
AQXE
9
622.5
13/11/2025 16:16:08
00498919707TRLO1.1.1
CHIX
26
623
13/11/2025 16:16:08
00498919708TRLO1.1.1
CHIX
48
623
13/11/2025 16:16:08
00498919709TRLO1.1.1
CHIX
83
623
13/11/2025 16:18:28
00498921157TRLO1.1.1
BATE
59
623
13/11/2025 16:18:30
00498921191TRLO1.1.1
AQXE
46
623
13/11/2025 16:18:34
00498921243TRLO1.1.1
CHIX
275
622.5
13/11/2025 16:18:35
00498921286TRLO1.1.1
XLON
46
622.5
13/11/2025 16:19:21
00498921867TRLO1.1.1
TRQX
16
622.5
13/11/2025 16:19:21
00498921868TRLO1.1.1
TRQX
253
622.5
13/11/2025 16:20:30
00498922729TRLO1.1.1
XLON
21
623
13/11/2025 16:20:50
00498922918TRLO1.1.1
AQXE
34
623
13/11/2025 16:21:37
00498923421TRLO1.1.1
CHIX
23
622.5
13/11/2025 16:21:58
00498923702TRLO1.1.1
TRQX
16
623
13/11/2025 16:22:33
00498924130TRLO1.1.1
AQXE
218
623
13/11/2025 16:22:43
00498924212TRLO1.1.1
XLON
22
623
13/11/2025 16:23:32
00498924788TRLO1.1.1
CHIX
217
623
13/11/2025 16:24:06
00498925235TRLO1.1.1
BATE
17
623
13/11/2025 16:24:38
00498925612TRLO1.1.1
AQXE
6
622.5
13/11/2025 16:24:42
00498925650TRLO1.1.1
CHIX
13
622.5
13/11/2025 16:24:42
00498925651TRLO1.1.1
TRQX
170
622.5
13/11/2025 16:24:53
00498925810TRLO1.1.1
XLON
40
622.5
13/11/2025 16:24:53
00498925811TRLO1.1.1
XLON
40
623
13/11/2025 16:26:26
00498926869TRLO1.1.1
BATE
9
623
13/11/2025 16:26:28
00498926885TRLO1.1.1
AQXE
8
622.5
13/11/2025 16:26:55
00498927187TRLO1.1.1
CHIX
7
622.5
13/11/2025 16:27:37
00498927773TRLO1.1.1
CHIX
176
622.5
13/11/2025 16:27:37
00498927774TRLO1.1.1
XLON
11
622.5
13/11/2025 16:27:55
00498928069TRLO1.1.1
TRQX