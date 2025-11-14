Anzeige
Mehr »
Freitag, 14.11.2025 - Börsentäglich über 12.000 News
Trump. Zölle. Craig Parry. Vizsla Copper wird zur strategisch wichtigsten Kupferaktie Nordamerikas
Anzeige

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Fonds
Kurs
%

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Themen
Kurs
%

Erweiterte Suche

WKN: A0RDRL | ISIN: GB00B3FLWH99 | Ticker-Symbol: 21T
Frankfurt
14.11.25 | 08:07
6,900 Euro
0,00 % 0,000
Branche
Maschinenbau
Aktienmarkt
FTSE-250
1-Jahres-Chart
BODYCOTE PLC Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
BODYCOTE PLC 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
6,9007,20008:32
PR Newswire
14.11.2025 08:06 Uhr
87 Leser
Artikel bewerten:
(0)

Bodycote Plc - Transaction in Own Shares

Bodycote Plc - Transaction in Own Shares

PR Newswire

LONDON, United Kingdom, November 14

Bodycotewww.bodycote.com

14 November 2025

Bodycote plc

Share Buyback Programme - Transactions in Own Securities

Bodycote plc (the Company) announces that, in accordance with the terms of its share buyback extension programme announced on 30 July 2025 (the Extended Programme), it has purchased the following number of its ordinary shares of 17 3 / 11 pence each (Ordinary Shares) through Jefferies International Limited:

Date of purchase:

13 November 2025

Aggregate number of ordinary shares purchased:

39,955

Highest price paid per share (pence per share):

629.50p

Lowest price paid per share (pence per share):

621.50p

Volume weighted average price paid per share

(pence per share)

625.34p

The Company intends to cancel these Ordinary Shares.

Following the purchase, settlement and cancellation of these Ordinary Shares, the Company will have 174,571,4850 Ordinary Shares in issue, with no shares held in treasury. This figure represents the total number of voting rights.

In accordance with Article 5(1)(b) of Regulation (EU) No 596/2014 as it applies in the UK (the Market Abuse Regulation), the table below contains the detailed breakdown of the individual trades made by Jefferies International Limited on behalf of the Company as part of the Programm2e.

Since the commencement of this Extended Programme, the Company has purchased a total of 2,738,919 Ordinary Shares. In addition to the 14,145,768 Ordinary Shares purchased under the Share Buyback Programme between March 2024 and July 2025, the Company has purchased a total of 16,884,687 Ordinary Shares.

This announcement is made in accordance with the requirements of UK Listing Rule 9.6.6.

For further information, please contact:

Bodycote plc

Jim Fairbairn, Chief Executive Officer

Ben Fidler, Chief Financial Officer

Peter Lapthorn, Head of FP&A and Investor Relations

Tel: +44 1625 505300

FTI Consulting

Richard Mountain

Susanne Yule

Tel: +44 203 727 1340

Schedule of Purchases

Transaction Details:

Issuer name: Bodycote plc

ISIN: GB00B3FLWH99

LEI: 213800V93QFW53NB7Y29

Intermediary name: Jefferies International Limited

Intermediary code: JEFFGB2XXXX

Time zone: GMT

Currency: GBP

Individual Transactions:

Number of shares purchased

Transaction price (pence per share)

Time of transaction

Transaction reference number

Venue

36

625

13/11/2025 08:05:11

00498741902TRLO1.1.1

XLON

36

625.5

13/11/2025 08:05:11

00498741903TRLO1.1.1

XLON

111

625.5

13/11/2025 08:05:11

00498741904TRLO1.1.1

XLON

89

624.5

13/11/2025 08:07:40

00498742301TRLO1.1.1

BATE

13

624.5

13/11/2025 08:07:40

00498742302TRLO1.1.1

TRQX

13

625.5

13/11/2025 08:07:42

00498742316TRLO1.1.1

AQXE

9

626

13/11/2025 08:07:53

00498742337TRLO1.1.1

AQXE

3

625.5

13/11/2025 08:07:57

00498742351TRLO1.1.1

CHIX

27

625.5

13/11/2025 08:07:57

00498742352TRLO1.1.1

CHIX

171

626

13/11/2025 08:09:09

00498742648TRLO1.1.1

XLON

188

629

13/11/2025 08:19:22

00498744979TRLO1.1.1

XLON

94

629

13/11/2025 08:20:13

00498745208TRLO1.1.1

BATE

124

629

13/11/2025 08:21:31

00498745597TRLO1.1.1

XLON

165

629

13/11/2025 08:25:17

00498746584TRLO1.1.1

XLON

108

629

13/11/2025 08:29:07

00498747504TRLO1.1.1

BATE

36

629

13/11/2025 08:31:50

00498748200TRLO1.1.1

XLON

53

629

13/11/2025 08:31:50

00498748201TRLO1.1.1

XLON

58

629

13/11/2025 08:31:50

00498748202TRLO1.1.1

XLON

156

629

13/11/2025 08:33:42

00498748681TRLO1.1.1

XLON

13

629

13/11/2025 08:34:26

00498748823TRLO1.1.1

BATE

67

629

13/11/2025 08:34:26

00498748824TRLO1.1.1

BATE

3

629

13/11/2025 08:38:46

00498749905TRLO1.1.1

XLON

36

629

13/11/2025 08:38:46

00498749906TRLO1.1.1

XLON

53

629

13/11/2025 08:38:46

00498749907TRLO1.1.1

XLON

23

629.5

13/11/2025 08:41:19

00498750616TRLO1.1.1

AQXE

46

629.5

13/11/2025 08:41:19

00498750615TRLO1.1.1

AQXE

56

629.5

13/11/2025 08:41:19

00498750617TRLO1.1.1

CHIX

22

629.5

13/11/2025 08:41:19

00498750619TRLO1.1.1

TRQX

28

629.5

13/11/2025 08:41:19

00498750618TRLO1.1.1

CHIX

8

629.5

13/11/2025 08:41:19

00498750620TRLO1.1.1

TRQX

30

629.5

13/11/2025 08:41:19

00498750621TRLO1.1.1

TRQX

40

629.5

13/11/2025 08:42:01

00498750744TRLO1.1.1

BATE

50

629.5

13/11/2025 08:42:01

00498750742TRLO1.1.1

BATE

220

629.5

13/11/2025 08:43:13

00498751073TRLO1.1.1

XLON

29

629.5

13/11/2025 08:43:43

00498751168TRLO1.1.1

CHIX

15

629.5

13/11/2025 08:49:36

00498752511TRLO1.1.1

TRQX

224

629.5

13/11/2025 08:50:55

00498752946TRLO1.1.1

XLON

22

629.5

13/11/2025 08:50:58

00498752958TRLO1.1.1

CHIX

88

629.5

13/11/2025 08:52:13

00498753263TRLO1.1.1

BATE

140

629.5

13/11/2025 08:54:49

00498753890TRLO1.1.1

XLON

90

629.5

13/11/2025 08:56:02

00498754262TRLO1.1.1

BATE

8

629.5

13/11/2025 08:56:10

00498754285TRLO1.1.1

AQXE

16

629.5

13/11/2025 08:56:10

00498754286TRLO1.1.1

TRQX

10

629.5

13/11/2025 08:56:40

00498754454TRLO1.1.1

AQXE

124

629.5

13/11/2025 08:57:05

00498754532TRLO1.1.1

XLON

28

629.5

13/11/2025 08:58:35

00498754845TRLO1.1.1

CHIX

5

629.5

13/11/2025 08:59:29

00498755027TRLO1.1.1

AQXE

7

629.5

13/11/2025 08:59:29

00498755028TRLO1.1.1

AQXE

14

629.5

13/11/2025 09:00:11

00498755218TRLO1.1.1

TRQX

22

629.5

13/11/2025 09:01:35

00498755560TRLO1.1.1

AQXE

19

629

13/11/2025 09:03:49

00498756087TRLO1.1.1

AQXE

193

628

13/11/2025 09:08:06

00498757178TRLO1.1.1

XLON

14

629

13/11/2025 09:08:06

00498757177TRLO1.1.1

TRQX

96

628.5

13/11/2025 09:08:07

00498757180TRLO1.1.1

BATE

157

628

13/11/2025 09:10:07

00498757660TRLO1.1.1

XLON

28

628

13/11/2025 09:10:08

00498757664TRLO1.1.1

CHIX

20

628

13/11/2025 09:12:49

00498758457TRLO1.1.1

AQXE

103

627

13/11/2025 09:16:26

00498759493TRLO1.1.1

BATE

137

626.5

13/11/2025 09:16:26

00498759494TRLO1.1.1

XLON

34

626

13/11/2025 09:22:24

00498760897TRLO1.1.1

CHIX

16

626.5

13/11/2025 09:22:47

00498760976TRLO1.1.1

TRQX

260

626

13/11/2025 09:27:35

00498761984TRLO1.1.1

XLON

15

626.5

13/11/2025 09:28:29

00498762215TRLO1.1.1

TRQX

109

626

13/11/2025 09:29:40

00498762498TRLO1.1.1

BATE

27

626

13/11/2025 09:30:14

00498762629TRLO1.1.1

CHIX

22

625.5

13/11/2025 09:31:37

00498763012TRLO1.1.1

AQXE

49

625.5

13/11/2025 09:32:56

00498763308TRLO1.1.1

XLON

45

625.5

13/11/2025 09:32:56

00498763310TRLO1.1.1

XLON

100

625.5

13/11/2025 09:32:56

00498763309TRLO1.1.1

XLON

23

626

13/11/2025 09:32:56

00498763311TRLO1.1.1

XLON

15

626.5

13/11/2025 09:34:52

00498763774TRLO1.1.1

TRQX

9

625.5

13/11/2025 09:35:45

00498764038TRLO1.1.1

AQXE

12

625.5

13/11/2025 09:35:45

00498764037TRLO1.1.1

AQXE

87

625.5

13/11/2025 09:37:45

00498764601TRLO1.1.1

BATE

23

625

13/11/2025 09:37:57

00498764666TRLO1.1.1

CHIX

59

625

13/11/2025 09:38:05

00498764704TRLO1.1.1

XLON

99

625

13/11/2025 09:38:05

00498764703TRLO1.1.1

XLON

15

626.5

13/11/2025 09:42:34

00498765557TRLO1.1.1

TRQX

22

625.5

13/11/2025 09:46:23

00498766496TRLO1.1.1

CHIX

163

625.5

13/11/2025 09:46:23

00498766497TRLO1.1.1

XLON

95

625.5

13/11/2025 09:46:38

00498766557TRLO1.1.1

BATE

191

625.5

13/11/2025 09:49:56

00498767311TRLO1.1.1

XLON

144

626.5

13/11/2025 09:55:10

00498768533TRLO1.1.1

XLON

29

627

13/11/2025 10:00:58

00498769919TRLO1.1.1

CHIX

88

627

13/11/2025 10:00:58

00498769918TRLO1.1.1

BATE

16

627

13/11/2025 10:00:58

00498769921TRLO1.1.1

TRQX

22

627

13/11/2025 10:00:58

00498769920TRLO1.1.1

CHIX

19

627.5

13/11/2025 10:04:50

00498770761TRLO1.1.1

AQXE

25

627.5

13/11/2025 10:06:49

00498771215TRLO1.1.1

AQXE

21

627.5

13/11/2025 10:09:35

00498771884TRLO1.1.1

AQXE

29

627

13/11/2025 10:10:04

00498771988TRLO1.1.1

TRQX

94

627

13/11/2025 10:10:04

00498771986TRLO1.1.1

BATE

160

627

13/11/2025 10:10:04

00498771987TRLO1.1.1

XLON

260

627

13/11/2025 10:10:33

00498772089TRLO1.1.1

XLON

21

627.5

13/11/2025 10:11:31

00498772342TRLO1.1.1

AQXE

89

627

13/11/2025 10:14:31

00498773063TRLO1.1.1

BATE

24

627

13/11/2025 10:14:47

00498773151TRLO1.1.1

CHIX

129

627

13/11/2025 10:15:18

00498773289TRLO1.1.1

XLON

13

626.5

13/11/2025 10:15:26

00498773330TRLO1.1.1

TRQX

15

626.5

13/11/2025 10:17:36

00498773779TRLO1.1.1

AQXE

1

626.5

13/11/2025 10:19:36

00498774142TRLO1.1.1

BATE

74

626.5

13/11/2025 10:19:36

00498774143TRLO1.1.1

BATE

12

626.5

13/11/2025 10:24:09

00498775315TRLO1.1.1

TRQX

5

626.5

13/11/2025 10:24:09

00498775316TRLO1.1.1

TRQX

25

626.5

13/11/2025 10:24:14

00498775335TRLO1.1.1

XLON

36

626.5

13/11/2025 10:24:14

00498775334TRLO1.1.1

XLON

77

626.5

13/11/2025 10:24:14

00498775333TRLO1.1.1

XLON

4

626.5

13/11/2025 10:26:16

00498775765TRLO1.1.1

CHIX

9

626.5

13/11/2025 10:26:16

00498775763TRLO1.1.1

CHIX

12

626.5

13/11/2025 10:26:16

00498775764TRLO1.1.1

CHIX

166

626.5

13/11/2025 10:26:23

00498775781TRLO1.1.1

XLON

18

626.5

13/11/2025 10:26:34

00498775833TRLO1.1.1

AQXE

17

625.5

13/11/2025 10:28:47

00498776336TRLO1.1.1

CHIX

1

625.5

13/11/2025 10:28:47

00498776337TRLO1.1.1

CHIX

86

625.5

13/11/2025 10:31:04

00498776911TRLO1.1.1

BATE

171

626

13/11/2025 10:31:20

00498776964TRLO1.1.1

XLON

92

627.5

13/11/2025 10:37:31

00498778612TRLO1.1.1

BATE

28

628

13/11/2025 10:41:19

00498779331TRLO1.1.1

CHIX

33

628

13/11/2025 10:41:19

00498779332TRLO1.1.1

CHIX

22

628

13/11/2025 10:41:22

00498779343TRLO1.1.1

AQXE

16

628

13/11/2025 10:41:30

00498779360TRLO1.1.1

TRQX

74

628

13/11/2025 10:42:32

00498779557TRLO1.1.1

BATE

354

627.5

13/11/2025 10:42:32

00498779558TRLO1.1.1

XLON

16

628

13/11/2025 10:43:31

00498779753TRLO1.1.1

TRQX

23

628

13/11/2025 10:43:31

00498779754TRLO1.1.1

AQXE

16

627.5

13/11/2025 10:45:30

00498780229TRLO1.1.1

TRQX

122

627.5

13/11/2025 10:45:58

00498780310TRLO1.1.1

XLON

100

627.5

13/11/2025 10:45:58

00498780311TRLO1.1.1

XLON

90

628

13/11/2025 10:47:07

00498780559TRLO1.1.1

BATE

12

628

13/11/2025 10:48:05

00498780809TRLO1.1.1

AQXE

11

628

13/11/2025 10:48:05

00498780810TRLO1.1.1

AQXE

26

628

13/11/2025 10:51:57

00498781572TRLO1.1.1

CHIX

12

627.5

13/11/2025 10:52:22

00498781650TRLO1.1.1

TRQX

303

627.5

13/11/2025 10:53:31

00498781909TRLO1.1.1

XLON

88

627

13/11/2025 10:55:41

00498782383TRLO1.1.1

BATE

13

627.5

13/11/2025 10:55:53

00498782450TRLO1.1.1

TRQX

23

627.5

13/11/2025 10:55:57

00498782466TRLO1.1.1

AQXE

2

627.5

13/11/2025 10:55:57

00498782467TRLO1.1.1

TRQX

30

628

13/11/2025 10:58:04

00498783192TRLO1.1.1

CHIX

198

626.5

13/11/2025 11:00:00

00498783800TRLO1.1.1

XLON

29

627

13/11/2025 11:01:30

00498784153TRLO1.1.1

BATE

78

627

13/11/2025 11:01:30

00498784154TRLO1.1.1

BATE

15

627.5

13/11/2025 11:02:11

00498784301TRLO1.1.1

TRQX

155

626.5

13/11/2025 11:03:49

00498784805TRLO1.1.1

XLON

20

627.5

13/11/2025 11:04:14

00498784934TRLO1.1.1

AQXE

27

628

13/11/2025 11:04:23

00498784968TRLO1.1.1

CHIX

144

626.5

13/11/2025 11:08:00

00498785644TRLO1.1.1

XLON

15

627

13/11/2025 11:10:05

00498786122TRLO1.1.1

TRQX

2

626.5

13/11/2025 11:10:32

00498786209TRLO1.1.1

CHIX

26

627.5

13/11/2025 11:10:32

00498786210TRLO1.1.1

CHIX

23

626.5

13/11/2025 11:12:32

00498786558TRLO1.1.1

AQXE

108

627

13/11/2025 11:13:09

00498786688TRLO1.1.1

BATE

48

626.5

13/11/2025 11:14:16

00498786883TRLO1.1.1

XLON

49

626.5

13/11/2025 11:14:16

00498786882TRLO1.1.1

XLON

63

626.5

13/11/2025 11:14:16

00498786881TRLO1.1.1

XLON

19

626

13/11/2025 11:17:36

00498787721TRLO1.1.1

AQXE

14

626

13/11/2025 11:17:42

00498787736TRLO1.1.1

TRQX

2

626

13/11/2025 11:18:48

00498788073TRLO1.1.1

CHIX

26

626

13/11/2025 11:18:48

00498788072TRLO1.1.1

CHIX

168

625.5

13/11/2025 11:20:36

00498788495TRLO1.1.1

XLON

57

626

13/11/2025 11:22:06

00498788817TRLO1.1.1

BATE

32

626

13/11/2025 11:22:06

00498788818TRLO1.1.1

BATE

18

626

13/11/2025 11:26:44

00498789866TRLO1.1.1

TRQX

23

626

13/11/2025 11:26:57

00498789943TRLO1.1.1

XLON

122

626

13/11/2025 11:26:57

00498789944TRLO1.1.1

XLON

65

626

13/11/2025 11:26:57

00498789945TRLO1.1.1

XLON

23

626

13/11/2025 11:27:02

00498789971TRLO1.1.1

CHIX

88

626

13/11/2025 11:27:06

00498789991TRLO1.1.1

BATE

10

626

13/11/2025 11:27:12

00498790006TRLO1.1.1

AQXE

10

626

13/11/2025 11:27:12

00498790007TRLO1.1.1

AQXE

152

626

13/11/2025 11:29:35

00498790560TRLO1.1.1

XLON

1

626

13/11/2025 11:31:41

00498791231TRLO1.1.1

TRQX

12

626

13/11/2025 11:34:59

00498791827TRLO1.1.1

TRQX

18

626

13/11/2025 11:34:59

00498791825TRLO1.1.1

AQXE

29

626

13/11/2025 11:34:59

00498791826TRLO1.1.1

CHIX

111

626

13/11/2025 11:36:25

00498792218TRLO1.1.1

BATE

244

626

13/11/2025 11:36:25

00498792219TRLO1.1.1

XLON

12

626.5

13/11/2025 11:43:19

00498793579TRLO1.1.1

TRQX

33

626

13/11/2025 11:44:25

00498793868TRLO1.1.1

CHIX

230

626

13/11/2025 11:44:25

00498793870TRLO1.1.1

XLON

21

626

13/11/2025 11:44:25

00498793871TRLO1.1.1

AQXE

48

626

13/11/2025 11:44:48

00498793911TRLO1.1.1

BATE

31

626.5

13/11/2025 11:58:03

00498804638TRLO1.1.1

CHIX

247

626.5

13/11/2025 11:58:03

00498804639TRLO1.1.1

XLON

36

626.5

13/11/2025 12:00:21

00498805331TRLO1.1.1

XLON

300

626.5

13/11/2025 12:00:21

00498805330TRLO1.1.1

XLON

23

626.5

13/11/2025 12:00:22

00498805332TRLO1.1.1

CHIX

41

626.5

13/11/2025 12:00:26

00498805357TRLO1.1.1

BATE

64

626.5

13/11/2025 12:00:26

00498805356TRLO1.1.1

BATE

23

626.5

13/11/2025 12:00:28

00498805362TRLO1.1.1

AQXE

18

626.5

13/11/2025 12:00:31

00498805383TRLO1.1.1

TRQX

20

626.5

13/11/2025 12:02:40

00498805913TRLO1.1.1

AQXE

14

626.5

13/11/2025 12:03:58

00498806195TRLO1.1.1

TRQX

62

626

13/11/2025 12:05:02

00498806517TRLO1.1.1

BATE

29

626.5

13/11/2025 12:05:08

00498806552TRLO1.1.1

CHIX

177

626.5

13/11/2025 12:05:12

00498806566TRLO1.1.1

XLON

18

626

13/11/2025 12:05:12

00498806567TRLO1.1.1

AQXE

43

626

13/11/2025 12:05:12

00498806568TRLO1.1.1

BATE

267

626

13/11/2025 12:09:32

00498807627TRLO1.1.1

XLON

27

626

13/11/2025 12:12:49

00498808346TRLO1.1.1

CHIX

174

626

13/11/2025 12:14:02

00498808622TRLO1.1.1

XLON

27

626

13/11/2025 12:18:00

00498809352TRLO1.1.1

CHIX

199

626

13/11/2025 12:18:00

00498809351TRLO1.1.1

XLON

72

625.5

13/11/2025 12:18:15

00498809404TRLO1.1.1

BATE

55

625.5

13/11/2025 12:18:15

00498809405TRLO1.1.1

BATE

80

625.5

13/11/2025 12:18:15

00498809406TRLO1.1.1

BATE

104

625.5

13/11/2025 12:18:15

00498809407TRLO1.1.1

BATE

15

625.5

13/11/2025 12:18:15

00498809409TRLO1.1.1

TRQX

16

625.5

13/11/2025 12:18:15

00498809408TRLO1.1.1

TRQX

16

625.5

13/11/2025 12:18:15

00498809410TRLO1.1.1

TRQX

16

625.5

13/11/2025 12:18:15

00498809411TRLO1.1.1

TRQX

21

625.5

13/11/2025 12:18:15

00498809413TRLO1.1.1

AQXE

22

625.5

13/11/2025 12:18:15

00498809412TRLO1.1.1

AQXE

22

625

13/11/2025 12:20:09

00498809934TRLO1.1.1

AQXE

16

625.5

13/11/2025 12:21:12

00498810196TRLO1.1.1

TRQX

32

625.5

13/11/2025 12:22:16

00498810664TRLO1.1.1

XLON

49

625.5

13/11/2025 12:22:16

00498810662TRLO1.1.1

XLON

97

625.5

13/11/2025 12:22:16

00498810663TRLO1.1.1

XLON

1

625.5

13/11/2025 12:22:16

00498810665TRLO1.1.1

XLON

7

625.5

13/11/2025 12:22:16

00498810666TRLO1.1.1

XLON

27

625.5

13/11/2025 12:22:54

00498810840TRLO1.1.1

CHIX

52

625.5

13/11/2025 12:23:47

00498811094TRLO1.1.1

BATE

1

625.5

13/11/2025 12:23:47

00498811096TRLO1.1.1

BATE

28

625.5

13/11/2025 12:23:47

00498811095TRLO1.1.1

BATE

19

625.5

13/11/2025 12:23:48

00498811101TRLO1.1.1

BATE

16

625

13/11/2025 12:26:59

00498811818TRLO1.1.1

TRQX

215

624.5

13/11/2025 12:27:55

00498811967TRLO1.1.1

XLON

30

624.5

13/11/2025 12:27:55

00498811968TRLO1.1.1

XLON

13

625

13/11/2025 12:28:49

00498812140TRLO1.1.1

CHIX

14

625

13/11/2025 12:28:49

00498812141TRLO1.1.1

CHIX

20

624.5

13/11/2025 12:29:09

00498812195TRLO1.1.1

AQXE

25

625

13/11/2025 12:30:24

00498812425TRLO1.1.1

BATE

69

625

13/11/2025 12:30:24

00498812424TRLO1.1.1

BATE

98

624.5

13/11/2025 12:31:30

00498812635TRLO1.1.1

XLON

52

624.5

13/11/2025 12:31:30

00498812636TRLO1.1.1

XLON

16

624.5

13/11/2025 12:33:37

00498813047TRLO1.1.1

TRQX

7

624.5

13/11/2025 12:33:39

00498813053TRLO1.1.1

AQXE

13

624.5

13/11/2025 12:33:39

00498813052TRLO1.1.1

AQXE

28

624.5

13/11/2025 12:37:10

00498813802TRLO1.1.1

CHIX

52

624.5

13/11/2025 12:37:39

00498813873TRLO1.1.1

XLON

40

624.5

13/11/2025 12:37:39

00498813874TRLO1.1.1

XLON

139

624.5

13/11/2025 12:37:39

00498813875TRLO1.1.1

XLON

100

624.5

13/11/2025 12:37:41

00498813882TRLO1.1.1

BATE

3

624.5

13/11/2025 12:38:33

00498813999TRLO1.1.1

AQXE

9

624.5

13/11/2025 12:38:33

00498814000TRLO1.1.1

AQXE

10

624.5

13/11/2025 12:38:33

00498814001TRLO1.1.1

AQXE

16

624.5

13/11/2025 12:39:56

00498814235TRLO1.1.1

TRQX

26

623.5

13/11/2025 12:42:31

00498814675TRLO1.1.1

CHIX

1

623.5

13/11/2025 12:45:04

00498815146TRLO1.1.1

AQXE

17

623.5

13/11/2025 12:45:04

00498815145TRLO1.1.1

AQXE

35

623.5

13/11/2025 12:45:47

00498815285TRLO1.1.1

BATE

39

623.5

13/11/2025 12:45:47

00498815284TRLO1.1.1

BATE

18

623.5

13/11/2025 12:47:26

00498815806TRLO1.1.1

TRQX

96

623.5

13/11/2025 12:49:39

00498816295TRLO1.1.1

BATE

9

623.5

13/11/2025 12:49:44

00498816327TRLO1.1.1

XLON

72

623.5

13/11/2025 12:49:44

00498816326TRLO1.1.1

XLON

84

623.5

13/11/2025 12:49:44

00498816328TRLO1.1.1

XLON

16

623.5

13/11/2025 12:50:06

00498816398TRLO1.1.1

AQXE

30

623

13/11/2025 12:51:19

00498816669TRLO1.1.1

CHIX

170

623

13/11/2025 12:51:19

00498816670TRLO1.1.1

XLON

14

623

13/11/2025 12:53:15

00498817045TRLO1.1.1

TRQX

164

623

13/11/2025 12:56:55

00498817939TRLO1.1.1

XLON

89

623

13/11/2025 12:57:07

00498817970TRLO1.1.1

BATE

49

623

13/11/2025 12:58:36

00498818236TRLO1.1.1

XLON

52

623

13/11/2025 12:58:36

00498818237TRLO1.1.1

XLON

95

623

13/11/2025 12:58:36

00498818238TRLO1.1.1

XLON

49

623

13/11/2025 12:58:41

00498818257TRLO1.1.1

XLON

23

623

13/11/2025 12:59:56

00498818501TRLO1.1.1

AQXE

29

623

13/11/2025 13:00:42

00498818765TRLO1.1.1

CHIX

12

623.5

13/11/2025 13:01:25

00498818946TRLO1.1.1

TRQX

198

623

13/11/2025 13:03:11

00498819363TRLO1.1.1

XLON

69

623

13/11/2025 13:03:33

00498819416TRLO1.1.1

BATE

19

623

13/11/2025 13:05:27

00498819793TRLO1.1.1

AQXE

147

623

13/11/2025 13:08:44

00498820446TRLO1.1.1

XLON

16

623

13/11/2025 13:09:01

00498820520TRLO1.1.1

TRQX

89

623

13/11/2025 13:09:53

00498820662TRLO1.1.1

BATE

6

623

13/11/2025 13:09:53

00498820663TRLO1.1.1

BATE

7

623

13/11/2025 13:14:29

00498821637TRLO1.1.1

AQXE

14

623

13/11/2025 13:14:29

00498821638TRLO1.1.1

AQXE

35

623

13/11/2025 13:15:53

00498822022TRLO1.1.1

XLON

105

623

13/11/2025 13:15:53

00498822021TRLO1.1.1

XLON

112

623

13/11/2025 13:15:53

00498822023TRLO1.1.1

XLON

2

623

13/11/2025 13:16:02

00498822075TRLO1.1.1

CHIX

20

623

13/11/2025 13:17:20

00498822355TRLO1.1.1

CHIX

27

623

13/11/2025 13:17:20

00498822356TRLO1.1.1

CHIX

24

623

13/11/2025 13:17:54

00498822486TRLO1.1.1

TRQX

70

623

13/11/2025 13:21:36

00498823327TRLO1.1.1

BATE

40

623

13/11/2025 13:21:36

00498823328TRLO1.1.1

BATE

28

623.5

13/11/2025 13:27:17

00498824718TRLO1.1.1

CHIX

15

624

13/11/2025 13:27:28

00498824798TRLO1.1.1

TRQX

183

623.5

13/11/2025 13:30:29

00498825543TRLO1.1.1

XLON

28

623.5

13/11/2025 13:31:26

00498825811TRLO1.1.1

CHIX

15

624

13/11/2025 13:31:54

00498825918TRLO1.1.1

TRQX

17

623

13/11/2025 13:32:25

00498826119TRLO1.1.1

AQXE

22

623

13/11/2025 13:32:25

00498826118TRLO1.1.1

AQXE

99

623

13/11/2025 13:32:25

00498826120TRLO1.1.1

BATE

169

623

13/11/2025 13:32:25

00498826121TRLO1.1.1

XLON

89

623

13/11/2025 13:34:04

00498826724TRLO1.1.1

BATE

22

623

13/11/2025 13:34:11

00498826762TRLO1.1.1

AQXE

340

622.5

13/11/2025 13:34:24

00498826839TRLO1.1.1

XLON

30

622.5

13/11/2025 13:34:50

00498827002TRLO1.1.1

CHIX

97

622.5

13/11/2025 13:37:03

00498827546TRLO1.1.1

BATE

211

622.5

13/11/2025 13:37:16

00498827595TRLO1.1.1

XLON

1

622.5

13/11/2025 13:37:25

00498827622TRLO1.1.1

AQXE

30

623.5

13/11/2025 13:42:38

00498828852TRLO1.1.1

CHIX

49

624

13/11/2025 13:45:09

00498829439TRLO1.1.1

XLON

114

624

13/11/2025 13:45:09

00498829440TRLO1.1.1

XLON

35

624

13/11/2025 13:45:09

00498829441TRLO1.1.1

XLON

28

624.5

13/11/2025 13:49:12

00498830700TRLO1.1.1

CHIX

35

624.5

13/11/2025 13:49:12

00498830699TRLO1.1.1

CHIX

342

624.5

13/11/2025 13:49:12

00498830702TRLO1.1.1

XLON

48

625

13/11/2025 13:49:12

00498830701TRLO1.1.1

TRQX

168

624.5

13/11/2025 13:49:12

00498830703TRLO1.1.1

XLON

16

625

13/11/2025 13:50:53

00498831179TRLO1.1.1

TRQX

232

625

13/11/2025 13:51:48

00498831377TRLO1.1.1

BATE

64

625

13/11/2025 13:51:48

00498831381TRLO1.1.1

AQXE

21

625

13/11/2025 13:54:09

00498831944TRLO1.1.1

AQXE

21

625

13/11/2025 13:54:09

00498831945TRLO1.1.1

AQXE

65

625

13/11/2025 13:54:09

00498831946TRLO1.1.1

BATE

43

624.5

13/11/2025 13:55:41

00498832262TRLO1.1.1

CHIX

14

625

13/11/2025 13:55:41

00498832264TRLO1.1.1

TRQX

168

625

13/11/2025 13:55:41

00498832263TRLO1.1.1

XLON

16

625

13/11/2025 13:55:41

00498832265TRLO1.1.1

TRQX

34

625

13/11/2025 13:56:43

00498832601TRLO1.1.1

BATE

76

625

13/11/2025 13:56:43

00498832602TRLO1.1.1

BATE

336

625

13/11/2025 13:58:11

00498833013TRLO1.1.1

XLON

87

625

13/11/2025 13:59:38

00498833483TRLO1.1.1

BATE

16

625

13/11/2025 13:59:38

00498833484TRLO1.1.1

TRQX

21

625

13/11/2025 14:02:45

00498834459TRLO1.1.1

CHIX

22

625

13/11/2025 14:02:45

00498834461TRLO1.1.1

AQXE

27

625

13/11/2025 14:02:45

00498834460TRLO1.1.1

CHIX

16

625

13/11/2025 14:02:45

00498834463TRLO1.1.1

TRQX

162

625

13/11/2025 14:02:45

00498834462TRLO1.1.1

XLON

84

625

13/11/2025 14:03:24

00498834608TRLO1.1.1

BATE

50

624.5

13/11/2025 14:04:54

00498835436TRLO1.1.1

XLON

114

624.5

13/11/2025 14:04:54

00498835437TRLO1.1.1

XLON

17

624.5

13/11/2025 14:05:00

00498835474TRLO1.1.1

AQXE

19

624

13/11/2025 14:07:18

00498836200TRLO1.1.1

AQXE

50

624.5

13/11/2025 14:07:23

00498836214TRLO1.1.1

XLON

64

624.5

13/11/2025 14:07:23

00498836215TRLO1.1.1

XLON

44

624.5

13/11/2025 14:07:23

00498836217TRLO1.1.1

XLON

122

624.5

13/11/2025 14:07:23

00498836216TRLO1.1.1

XLON

77

624

13/11/2025 14:07:30

00498836250TRLO1.1.1

BATE

23

625

13/11/2025 14:09:00

00498836700TRLO1.1.1

CHIX

4

625

13/11/2025 14:09:48

00498836914TRLO1.1.1

CHIX

17

624

13/11/2025 14:10:01

00498836962TRLO1.1.1

TRQX

88

623.5

13/11/2025 14:13:13

00498837925TRLO1.1.1

BATE

50

623.5

13/11/2025 14:13:37

00498838052TRLO1.1.1

XLON

64

623.5

13/11/2025 14:13:37

00498838051TRLO1.1.1

XLON

48

623.5

13/11/2025 14:13:37

00498838053TRLO1.1.1

XLON

30

623.5

13/11/2025 14:14:53

00498838373TRLO1.1.1

CHIX

165

622.5

13/11/2025 14:14:53

00498838374TRLO1.1.1

XLON

15

622.5

13/11/2025 14:15:04

00498838421TRLO1.1.1

TRQX

21

622.5

13/11/2025 14:17:06

00498839148TRLO1.1.1

AQXE

111

625.5

13/11/2025 14:20:47

00498840390TRLO1.1.1

XLON

124

625.5

13/11/2025 14:20:47

00498840391TRLO1.1.1

XLON

24

625.5

13/11/2025 14:24:15

00498841623TRLO1.1.1

CHIX

108

626

13/11/2025 14:25:08

00498841882TRLO1.1.1

BATE

170

625.5

13/11/2025 14:25:57

00498842115TRLO1.1.1

XLON

99

625.5

13/11/2025 14:27:14

00498842515TRLO1.1.1

BATE

16

625

13/11/2025 14:27:44

00498842680TRLO1.1.1

TRQX

16

625

13/11/2025 14:27:44

00498842681TRLO1.1.1

TRQX

21

625.5

13/11/2025 14:28:08

00498842874TRLO1.1.1

CHIX

18

625.5

13/11/2025 14:28:26

00498842991TRLO1.1.1

XLON

34

625.5

13/11/2025 14:28:26

00498842993TRLO1.1.1

XLON

122

625.5

13/11/2025 14:28:26

00498842992TRLO1.1.1

XLON

22

625.5

13/11/2025 14:29:25

00498843377TRLO1.1.1

AQXE

34

625.5

13/11/2025 14:29:59

00498843629TRLO1.1.1

AQXE

31

625.5

13/11/2025 14:31:19

00498846445TRLO1.1.1

CHIX

231

625.5

13/11/2025 14:32:19

00498847289TRLO1.1.1

XLON

9

626.5

13/11/2025 14:33:23

00498848052TRLO1.1.1

BATE

22

627

13/11/2025 14:34:06

00498848526TRLO1.1.1

AQXE

19

627

13/11/2025 14:34:12

00498848581TRLO1.1.1

CHIX

16

627.5

13/11/2025 14:34:22

00498848672TRLO1.1.1

TRQX

90

627.5

13/11/2025 14:35:22

00498849392TRLO1.1.1

BATE

158

627

13/11/2025 14:35:43

00498849742TRLO1.1.1

XLON

81

626.5

13/11/2025 14:36:10

00498850089TRLO1.1.1

BATE

7

626.5

13/11/2025 14:36:43

00498850422TRLO1.1.1

TRQX

25

627

13/11/2025 14:36:58

00498850563TRLO1.1.1

CHIX

4

627

13/11/2025 14:37:15

00498850727TRLO1.1.1

AQXE

19

627

13/11/2025 14:37:15

00498850726TRLO1.1.1

AQXE

72

627

13/11/2025 14:37:37

00498850925TRLO1.1.1

XLON

122

627

13/11/2025 14:37:37

00498850926TRLO1.1.1

XLON

107

626.5

13/11/2025 14:38:31

00498851295TRLO1.1.1

BATE

9

626.5

13/11/2025 14:40:03

00498852022TRLO1.1.1

TRQX

15

626.5

13/11/2025 14:40:03

00498852023TRLO1.1.1

TRQX

46

627

13/11/2025 14:40:03

00498852029TRLO1.1.1

XLON

102

627

13/11/2025 14:40:03

00498852031TRLO1.1.1

XLON

122

627

13/11/2025 14:40:03

00498852030TRLO1.1.1

XLON

60

627

13/11/2025 14:40:03

00498852032TRLO1.1.1

XLON

14

627

13/11/2025 14:40:06

00498852070TRLO1.1.1

CHIX

12

627

13/11/2025 14:40:06

00498852071TRLO1.1.1

CHIX

62

628

13/11/2025 14:43:10

00498853857TRLO1.1.1

XLON

30

628

13/11/2025 14:43:10

00498853860TRLO1.1.1

XLON

60

628

13/11/2025 14:43:10

00498853859TRLO1.1.1

XLON

121

628

13/11/2025 14:43:10

00498853858TRLO1.1.1

XLON

25

627.5

13/11/2025 14:43:36

00498854158TRLO1.1.1

BATE

77

627.5

13/11/2025 14:43:36

00498854159TRLO1.1.1

BATE

3

627

13/11/2025 14:44:13

00498854542TRLO1.1.1

AQXE

29

627

13/11/2025 14:44:13

00498854543TRLO1.1.1

AQXE

24

627

13/11/2025 14:44:13

00498854544TRLO1.1.1

CHIX

20

627

13/11/2025 14:44:28

00498854690TRLO1.1.1

AQXE

9

627

13/11/2025 14:44:57

00498854948TRLO1.1.1

TRQX

9

627

13/11/2025 14:44:57

00498854949TRLO1.1.1

TRQX

85

627.5

13/11/2025 14:45:28

00498855420TRLO1.1.1

BATE

20

627

13/11/2025 14:47:03

00498856331TRLO1.1.1

AQXE

18

627.5

13/11/2025 14:47:04

00498856339TRLO1.1.1

TRQX

153

627

13/11/2025 14:47:18

00498856480TRLO1.1.1

XLON

92

627.5

13/11/2025 14:47:23

00498856537TRLO1.1.1

BATE

28

627

13/11/2025 14:48:40

00498857252TRLO1.1.1

CHIX

12

627.5

13/11/2025 14:48:45

00498857296TRLO1.1.1

TRQX

182

627

13/11/2025 14:49:41

00498857839TRLO1.1.1

XLON

187

627

13/11/2025 14:49:41

00498857840TRLO1.1.1

XLON

21

627

13/11/2025 14:50:33

00498858413TRLO1.1.1

AQXE

100

627.5

13/11/2025 14:50:33

00498858412TRLO1.1.1

BATE

27

627

13/11/2025 14:50:40

00498858468TRLO1.1.1

CHIX

9

627.5

13/11/2025 14:51:07

00498859067TRLO1.1.1

TRQX

7

627.5

13/11/2025 14:51:07

00498859068TRLO1.1.1

TRQX

174

627

13/11/2025 14:52:28

00498861691TRLO1.1.1

XLON

16

627.5

13/11/2025 14:53:04

00498862376TRLO1.1.1

TRQX

31

627

13/11/2025 14:53:27

00498862541TRLO1.1.1

CHIX

160

626

13/11/2025 14:54:18

00498862973TRLO1.1.1

XLON

32

626.5

13/11/2025 14:54:50

00498863232TRLO1.1.1

AQXE

13

627.5

13/11/2025 14:54:56

00498863293TRLO1.1.1

TRQX

94

626.5

13/11/2025 14:55:15

00498863499TRLO1.1.1

BATE

30

627

13/11/2025 14:56:50

00498864224TRLO1.1.1

CHIX

15

627.5

13/11/2025 14:57:20

00498864561TRLO1.1.1

TRQX

90

627

13/11/2025 14:57:24

00498864602TRLO1.1.1

BATE

283

627

13/11/2025 14:59:27

00498865766TRLO1.1.1

XLON

17

627.5

13/11/2025 15:00:11

00498866453TRLO1.1.1

TRQX

187

627

13/11/2025 15:00:11

00498866454TRLO1.1.1

XLON

41

627

13/11/2025 15:00:40

00498866924TRLO1.1.1

BATE

8

627

13/11/2025 15:00:40

00498866929TRLO1.1.1

BATE

25

627

13/11/2025 15:00:49

00498867023TRLO1.1.1

CHIX

37

627

13/11/2025 15:01:19

00498867341TRLO1.1.1

BATE

19

627

13/11/2025 15:01:32

00498867550TRLO1.1.1

AQXE

19

627

13/11/2025 15:01:32

00498867551TRLO1.1.1

AQXE

30

627

13/11/2025 15:03:33

00498868989TRLO1.1.1

CHIX

13

627.5

13/11/2025 15:03:41

00498869063TRLO1.1.1

TRQX

35

627

13/11/2025 15:04:42

00498869738TRLO1.1.1

BATE

61

627

13/11/2025 15:04:42

00498869739TRLO1.1.1

BATE

23

627

13/11/2025 15:05:10

00498870090TRLO1.1.1

AQXE

16

627

13/11/2025 15:05:12

00498870103TRLO1.1.1

XLON

145

627

13/11/2025 15:05:14

00498870119TRLO1.1.1

XLON

15

627.5

13/11/2025 15:05:44

00498870424TRLO1.1.1

TRQX

40

627.5

13/11/2025 15:06:31

00498870942TRLO1.1.1

XLON

141

627.5

13/11/2025 15:07:50

00498871843TRLO1.1.1

XLON

8

627.5

13/11/2025 15:07:51

00498871856TRLO1.1.1

XLON

5

627.5

13/11/2025 15:08:00

00498871970TRLO1.1.1

CHIX

24

627.5

13/11/2025 15:08:14

00498872163TRLO1.1.1

XLON

187

627.5

13/11/2025 15:08:14

00498872164TRLO1.1.1

XLON

52

627.5

13/11/2025 15:08:14

00498872166TRLO1.1.1

XLON

152

627.5

13/11/2025 15:08:14

00498872165TRLO1.1.1

XLON

9

628.5

13/11/2025 15:10:22

00498873652TRLO1.1.1

CHIX

16

628.5

13/11/2025 15:10:22

00498873653TRLO1.1.1

CHIX

25

628.5

13/11/2025 15:10:22

00498873654TRLO1.1.1

CHIX

79

628.5

13/11/2025 15:10:28

00498873731TRLO1.1.1

XLON

85

628.5

13/11/2025 15:10:28

00498873730TRLO1.1.1

XLON

94

628.5

13/11/2025 15:12:48

00498876360TRLO1.1.1

XLON

62

628.5

13/11/2025 15:12:48

00498876361TRLO1.1.1

XLON

22

628.5

13/11/2025 15:12:49

00498876370TRLO1.1.1

CHIX

4

628.5

13/11/2025 15:14:59

00498878128TRLO1.1.1

BATE

104

628.5

13/11/2025 15:14:59

00498878129TRLO1.1.1

BATE

25

628.5

13/11/2025 15:14:59

00498878130TRLO1.1.1

CHIX

210

628.5

13/11/2025 15:17:06

00498879910TRLO1.1.1

BATE

25

628.5

13/11/2025 15:17:06

00498879911TRLO1.1.1

CHIX

178

628.5

13/11/2025 15:17:06

00498879912TRLO1.1.1

XLON

186

628.5

13/11/2025 15:17:06

00498879913TRLO1.1.1

XLON

15

628.5

13/11/2025 15:17:06

00498879915TRLO1.1.1

TRQX

45

628.5

13/11/2025 15:17:06

00498879916TRLO1.1.1

TRQX

48

628.5

13/11/2025 15:17:06

00498879914TRLO1.1.1

XLON

21

628

13/11/2025 15:17:06

00498879919TRLO1.1.1

AQXE

22

628

13/11/2025 15:17:06

00498879920TRLO1.1.1

AQXE

33

628

13/11/2025 15:17:06

00498879918TRLO1.1.1

AQXE

15

628.5

13/11/2025 15:19:02

00498881048TRLO1.1.1

TRQX

82

627.5

13/11/2025 15:19:09

00498881110TRLO1.1.1

BATE

22

627.5

13/11/2025 15:19:09

00498881111TRLO1.1.1

BATE

20

628

13/11/2025 15:19:13

00498881128TRLO1.1.1

AQXE

17

627.5

13/11/2025 15:20:27

00498881903TRLO1.1.1

CHIX

15

628

13/11/2025 15:20:56

00498882163TRLO1.1.1

TRQX

23

628

13/11/2025 15:21:44

00498882713TRLO1.1.1

AQXE

111

627.5

13/11/2025 15:21:44

00498882715TRLO1.1.1

BATE

191

627.5

13/11/2025 15:21:44

00498882716TRLO1.1.1

XLON

189

627.5

13/11/2025 15:21:44

00498882717TRLO1.1.1

XLON

159

627

13/11/2025 15:22:17

00498883042TRLO1.1.1

XLON

85

627

13/11/2025 15:23:54

00498884101TRLO1.1.1

BATE

50

627

13/11/2025 15:23:57

00498884137TRLO1.1.1

CHIX

23

627.5

13/11/2025 15:24:18

00498884381TRLO1.1.1

AQXE

17

627

13/11/2025 15:24:21

00498884400TRLO1.1.1

TRQX

74

627

13/11/2025 15:24:44

00498884646TRLO1.1.1

XLON

21

627

13/11/2025 15:24:44

00498884648TRLO1.1.1

XLON

90

627

13/11/2025 15:24:44

00498884647TRLO1.1.1

XLON

13

626.5

13/11/2025 15:26:33

00498886054TRLO1.1.1

TRQX

223

626

13/11/2025 15:26:46

00498886270TRLO1.1.1

XLON

22

626

13/11/2025 15:26:54

00498886343TRLO1.1.1

AQXE

28

626

13/11/2025 15:27:40

00498886897TRLO1.1.1

CHIX

88

626

13/11/2025 15:28:02

00498887115TRLO1.1.1

BATE

88

626

13/11/2025 15:28:02

00498887116TRLO1.1.1

BATE

13

626.5

13/11/2025 15:28:57

00498887794TRLO1.1.1

TRQX

3

626.5

13/11/2025 15:28:57

00498887808TRLO1.1.1

TRQX

140

626.5

13/11/2025 15:30:18

00498888767TRLO1.1.1

XLON

16

627

13/11/2025 15:31:46

00498889752TRLO1.1.1

AQXE

74

627

13/11/2025 15:32:17

00498890038TRLO1.1.1

XLON

86

627

13/11/2025 15:32:17

00498890039TRLO1.1.1

XLON

2

626.5

13/11/2025 15:33:38

00498890931TRLO1.1.1

TRQX

12

626.5

13/11/2025 15:33:38

00498890929TRLO1.1.1

TRQX

19

627

13/11/2025 15:34:07

00498891213TRLO1.1.1

AQXE

26

626

13/11/2025 15:34:33

00498891529TRLO1.1.1

CHIX

37

626

13/11/2025 15:34:33

00498891530TRLO1.1.1

CHIX

113

626

13/11/2025 15:34:33

00498891531TRLO1.1.1

BATE

74

626

13/11/2025 15:34:35

00498891541TRLO1.1.1

XLON

124

626

13/11/2025 15:34:35

00498891542TRLO1.1.1

XLON

15

626.5

13/11/2025 15:35:57

00498892376TRLO1.1.1

TRQX

80

626

13/11/2025 15:36:27

00498892618TRLO1.1.1

BATE

50

626

13/11/2025 15:36:28

00498892628TRLO1.1.1

XLON

124

626

13/11/2025 15:36:28

00498892629TRLO1.1.1

XLON

22

626.5

13/11/2025 15:37:32

00498893471TRLO1.1.1

AQXE

1

626.5

13/11/2025 15:37:47

00498893664TRLO1.1.1

TRQX

12

626.5

13/11/2025 15:37:47

00498893663TRLO1.1.1

TRQX

157

625.5

13/11/2025 15:38:07

00498893879TRLO1.1.1

XLON

31

626

13/11/2025 15:38:33

00498894046TRLO1.1.1

CHIX

27

626

13/11/2025 15:39:10

00498894396TRLO1.1.1

BATE

65

626

13/11/2025 15:39:10

00498894395TRLO1.1.1

BATE

22

626.5

13/11/2025 15:41:14

00498895603TRLO1.1.1

AQXE

22

626

13/11/2025 15:41:37

00498895786TRLO1.1.1

CHIX

15

626.5

13/11/2025 15:41:52

00498895942TRLO1.1.1

TRQX

177

625.5

13/11/2025 15:42:59

00498896564TRLO1.1.1

XLON

89

626

13/11/2025 15:43:28

00498896840TRLO1.1.1

BATE

17

626

13/11/2025 15:45:06

00498897834TRLO1.1.1

TRQX

157

625.5

13/11/2025 15:45:20

00498898003TRLO1.1.1

XLON

190

625.5

13/11/2025 15:45:20

00498898002TRLO1.1.1

XLON

23

626

13/11/2025 15:45:49

00498898514TRLO1.1.1

AQXE

86

626

13/11/2025 15:46:00

00498898622TRLO1.1.1

BATE

26

625

13/11/2025 15:46:47

00498899219TRLO1.1.1

CHIX

5

625.5

13/11/2025 15:46:47

00498899220TRLO1.1.1

CHIX

20

625.5

13/11/2025 15:47:42

00498900029TRLO1.1.1

AQXE

74

625

13/11/2025 15:47:51

00498900135TRLO1.1.1

XLON

94

625

13/11/2025 15:47:51

00498900136TRLO1.1.1

XLON

17

625

13/11/2025 15:48:47

00498901032TRLO1.1.1

TRQX

108

625

13/11/2025 15:49:09

00498901205TRLO1.1.1

BATE

20

624.5

13/11/2025 15:50:28

00498901980TRLO1.1.1

AQXE

163

624

13/11/2025 15:51:57

00498902934TRLO1.1.1

XLON

337

624

13/11/2025 15:51:57

00498902935TRLO1.1.1

XLON

25

623.5

13/11/2025 15:51:57

00498902936TRLO1.1.1

CHIX

35

623

13/11/2025 15:52:44

00498903508TRLO1.1.1

CHIX

20

624

13/11/2025 15:53:41

00498904130TRLO1.1.1

AQXE

113

623.5

13/11/2025 15:55:33

00498905343TRLO1.1.1

BATE

25

624

13/11/2025 15:55:43

00498905480TRLO1.1.1

CHIX

10

624

13/11/2025 15:56:07

00498905723TRLO1.1.1

XLON

181

624

13/11/2025 15:56:07

00498905724TRLO1.1.1

XLON

15

623.5

13/11/2025 15:56:36

00498906002TRLO1.1.1

TRQX

9

623.5

13/11/2025 15:56:36

00498906003TRLO1.1.1

TRQX

4

623.5

13/11/2025 15:57:00

00498906222TRLO1.1.1

TRQX

21

624

13/11/2025 15:57:32

00498906569TRLO1.1.1

AQXE

90

623.5

13/11/2025 15:57:54

00498906771TRLO1.1.1

BATE

15

623.5

13/11/2025 15:58:45

00498907228TRLO1.1.1

TRQX

5

623.5

13/11/2025 16:01:47

00498909610TRLO1.1.1

BATE

167

623.5

13/11/2025 16:01:47

00498909612TRLO1.1.1

XLON

182

623.5

13/11/2025 16:01:47

00498909611TRLO1.1.1

XLON

25

623.5

13/11/2025 16:01:47

00498909614TRLO1.1.1

CHIX

25

623.5

13/11/2025 16:01:47

00498909615TRLO1.1.1

CHIX

97

623.5

13/11/2025 16:01:47

00498909613TRLO1.1.1

BATE

18

623.5

13/11/2025 16:01:47

00498909617TRLO1.1.1

TRQX

20

623.5

13/11/2025 16:01:47

00498909616TRLO1.1.1

AQXE

23

623.5

13/11/2025 16:03:47

00498910955TRLO1.1.1

AQXE

182

623.5

13/11/2025 16:04:06

00498911133TRLO1.1.1

XLON

25

623.5

13/11/2025 16:04:32

00498911511TRLO1.1.1

BATE

65

623.5

13/11/2025 16:04:32

00498911512TRLO1.1.1

BATE

14

623.5

13/11/2025 16:04:32

00498911513TRLO1.1.1

BATE

12

623

13/11/2025 16:04:57

00498911841TRLO1.1.1

TRQX

28

623

13/11/2025 16:05:33

00498912316TRLO1.1.1

CHIX

17

623

13/11/2025 16:05:48

00498912480TRLO1.1.1

AQXE

74

623

13/11/2025 16:06:14

00498912784TRLO1.1.1

XLON

96

623

13/11/2025 16:06:14

00498912785TRLO1.1.1

XLON

22

622

13/11/2025 16:06:48

00498913135TRLO1.1.1

CHIX

157

622

13/11/2025 16:06:48

00498913136TRLO1.1.1

XLON

20

622

13/11/2025 16:07:31

00498913613TRLO1.1.1

AQXE

77

622

13/11/2025 16:07:42

00498913736TRLO1.1.1

BATE

22

622.5

13/11/2025 16:10:19

00498915780TRLO1.1.1

AQXE

87

622

13/11/2025 16:12:03

00498916832TRLO1.1.1

BATE

87

622

13/11/2025 16:12:03

00498916833TRLO1.1.1

BATE

158

622

13/11/2025 16:12:35

00498917246TRLO1.1.1

XLON

29

622

13/11/2025 16:12:35

00498917247TRLO1.1.1

CHIX

38

622

13/11/2025 16:12:35

00498917248TRLO1.1.1

XLON

178

622

13/11/2025 16:12:35

00498917249TRLO1.1.1

XLON

212

622

13/11/2025 16:12:35

00498917250TRLO1.1.1

XLON

15

622

13/11/2025 16:12:35

00498917251TRLO1.1.1

TRQX

15

622

13/11/2025 16:12:35

00498917252TRLO1.1.1

TRQX

15

622

13/11/2025 16:12:35

00498917253TRLO1.1.1

TRQX

15

622

13/11/2025 16:12:35

00498917254TRLO1.1.1

TRQX

18

622.5

13/11/2025 16:12:38

00498917279TRLO1.1.1

AQXE

28

621.5

13/11/2025 16:14:05

00498918107TRLO1.1.1

CHIX

139

621.5

13/11/2025 16:14:05

00498918108TRLO1.1.1

XLON

92

622

13/11/2025 16:14:05

00498918106TRLO1.1.1

BATE

16

621.5

13/11/2025 16:14:56

00498918679TRLO1.1.1

TRQX

334

622.5

13/11/2025 16:16:06

00498919683TRLO1.1.1

BATE

75

622.5

13/11/2025 16:16:07

00498919687TRLO1.1.1

XLON

340

622.5

13/11/2025 16:16:07

00498919688TRLO1.1.1

XLON

359

622.5

13/11/2025 16:16:07

00498919689TRLO1.1.1

XLON

31

622

13/11/2025 16:16:07

00498919694TRLO1.1.1

AQXE

9

622.5

13/11/2025 16:16:08

00498919707TRLO1.1.1

CHIX

26

623

13/11/2025 16:16:08

00498919708TRLO1.1.1

CHIX

48

623

13/11/2025 16:16:08

00498919709TRLO1.1.1

CHIX

83

623

13/11/2025 16:18:28

00498921157TRLO1.1.1

BATE

59

623

13/11/2025 16:18:30

00498921191TRLO1.1.1

AQXE

46

623

13/11/2025 16:18:34

00498921243TRLO1.1.1

CHIX

275

622.5

13/11/2025 16:18:35

00498921286TRLO1.1.1

XLON

46

622.5

13/11/2025 16:19:21

00498921867TRLO1.1.1

TRQX

16

622.5

13/11/2025 16:19:21

00498921868TRLO1.1.1

TRQX

253

622.5

13/11/2025 16:20:30

00498922729TRLO1.1.1

XLON

21

623

13/11/2025 16:20:50

00498922918TRLO1.1.1

AQXE

34

623

13/11/2025 16:21:37

00498923421TRLO1.1.1

CHIX

23

622.5

13/11/2025 16:21:58

00498923702TRLO1.1.1

TRQX

16

623

13/11/2025 16:22:33

00498924130TRLO1.1.1

AQXE

218

623

13/11/2025 16:22:43

00498924212TRLO1.1.1

XLON

22

623

13/11/2025 16:23:32

00498924788TRLO1.1.1

CHIX

217

623

13/11/2025 16:24:06

00498925235TRLO1.1.1

BATE

17

623

13/11/2025 16:24:38

00498925612TRLO1.1.1

AQXE

6

622.5

13/11/2025 16:24:42

00498925650TRLO1.1.1

CHIX

13

622.5

13/11/2025 16:24:42

00498925651TRLO1.1.1

TRQX

170

622.5

13/11/2025 16:24:53

00498925810TRLO1.1.1

XLON

40

622.5

13/11/2025 16:24:53

00498925811TRLO1.1.1

XLON

40

623

13/11/2025 16:26:26

00498926869TRLO1.1.1

BATE

9

623

13/11/2025 16:26:28

00498926885TRLO1.1.1

AQXE

8

622.5

13/11/2025 16:26:55

00498927187TRLO1.1.1

CHIX

7

622.5

13/11/2025 16:27:37

00498927773TRLO1.1.1

CHIX

176

622.5

13/11/2025 16:27:37

00498927774TRLO1.1.1

XLON

11

622.5

13/11/2025 16:27:55

00498928069TRLO1.1.1

TRQX


© 2025 PR Newswire
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.