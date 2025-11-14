Die zunehmende Zahl an Naturkatastrophen kann der Allianz offensichtlich nichts anhaben: Der Versicherer hebt das Ziel für das operative Ergebnis im Jahr 2025 an. Für die Aktionäre dürfte dies eine weitere und möglicherweise noch deutlichere Anhebung der Dividende bedeuten, als aktuell erwartet.In den ersten neun Monaten 2025 stieg das gesamte Geschäftsvolumen um 8,5 Prozent auf 141,2 Mrd. Euro. Das operative Ergebnis erreichte 13,1 Mrd. Euro. Das ...Den vollständigen Artikel lesen ...
