In dieser Ausgabe der Trader-Interview-Reihe spricht Lothar Albert mit René Berteit über fünf viel diskutierte Aktien kurz vor dem ...
|14:01
|Trader-Interview mit René Berteit über Novo Nordisk, Nvidia, Broadcom, Allianz und Bayer
|In dieser Ausgabe der Trader-Interview-Reihe spricht Lothar Albert mit René Berteit über fünf viel diskutierte Aktien kurz vor dem ..
|Allianz Beratungs- und Vertriebs-AG: Die Vertriebsspitze wird neu aufgestellt
|ALLIANZ SE wankt - jetzt entscheidet sich alles!
|Wochenende-Spezial: Allianz-Aktie polarisiert - kommt am Montag die Überraschung?
|Samstag Meldung zu ALLIANZ SE - jetzt wird's ernst!
|BAYER AG zögert - ich wittere jetzt eine stille Chance!
|Aktienmarkt ohne klare Richtung - u.a. mit Bayer, Infineon, Nordex, SAP - Börse München
|Uneinheitlich: Die deutschen Aktienbörsen haben in der vergangenen Woche in überschaubaren Grenzen geschwankt und ohne klare Richtung geschlossen. Die erste Wochenhälfte war von einer Zurückhaltung...
|BAYER AG: Jetzt entscheidet sich alles - ich handle!
|Bayer Aktie - das Comeback: 40 Euro oder Pullback?
|Die Bayer Aktie hat in den letzten Wochen wichtige charttechnische Durchbrüche geschafft. Auf die Chancen einer Bodenbildung am Baissetief 18,37/18,34 Euro seit November hatten wir in 4investors.de-Chartchecks...
|Oracle, Broadcom, Lululemon, Adidas und Puma - Was steckt hinter den Kursbewegungen?
|Broadcom wackelt: Warum Analysten trotzdem weiter bullish bleiben
|Die Broadcom-Aktie notiert aktuell bei 308 EUR und hat damit zuletzt deutlich an Boden verloren. Auslöser waren eine vage KI-Prognose für 2026, Margenverschiebungen und eine abrupte Neubewertung im...
|Broadcom bulges with Anthropic, AI orders
|UBS stuft NOVO NORDISK auf 'Neutral'
|ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Novo Nordisk mit einem Kursziel von 295 dänischen Kronen auf "Neutral" belassen. Dies schrieb Matthew Weston nach Auswertung...
|Morgen-Update: Novo nordisk-Aktie stabil - Marktbeobachter rechnen mit Bewegung.
|Novo Nordisk Aktie: Kommt jetzt der große Rebound?
|© Foto: fn SymbolbildDer dänische Pharmakonzern hat ein dramatisches Jahr 2025 hinter sich. Die Aktie brach um mehr als 50 Prozent ein und notiert aktuell bei rund 42,90 Euro. Doch nach diesem massiven...
|Sonntag-Meldung zu NOVO NORDISK A/S - jetzt wird's ernst
|US-Vorbörse: Nvidia, Micron, Tilray, iRobot und ServiceNow mit viel Bewegung
|Söllner: 3 Hot-Stocks für 2026! Xiaomi-Killer, Nvidia, Bitcoin, Silver, Tesla, VW, Palantir, EOS
|Im Hotstock Report - Jahresabschluss ziehen wir Bilanz und blicken gezielt nach vorn auf die wichtigsten Anlagethemen für 2026. Im Fokus stehen KI und ihre Profiteure von Disney/OpenAI über Nvidia,...
|Stock Market Today: Dow Rises As Nvidia Rebounds; Tesla Near Buy Point (Live Coverage)
|Intel Eyes $1.6 Billion AI Chip Buy As It Takes On Nvidia's Turf