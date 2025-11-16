Kritischer Rüstungs-Rohstoff Wolfram: Wie Trigg Minerals, Almonty Industries und Rheinmetall von sicherheitspolitischem Druck beeinflusst werden könnten

Anzeige / Werbung

Werbung - Interessenkonflikte und Disclaimer beachten -Auftraggeber: Trigg Minerals (ISIN: AU0000046021)

Die geopolitische Neubewertung kritischer Metalle rückt Wolfram verstärkt in den Mittelpunkt verteidigungsrelevanter Lieferketten.

Die Bedeutung von Wolfram für Rüstungsindustrie und Hochtechnologie nimmt weiter zu. Der Rohstoff zählt zu den strategisch sensibelsten Metallen, da er in panzerbrechender Munition, Hochtemperaturlegierungen, Präzisionswerkstoffen und Komponenten moderner Verteidigungssysteme eingesetzt wird. Gleichzeitig ist das Marktumfeld stark konzentriert: Ein Großteil der weltweiten Produktion stammt aus China, was westliche Staaten zunehmend als sicherheitspolitisches Risiko einordnen. Die US-Regierung verstärkt aktuell Programme zur On-Shoring-Strategie bei kritischen Rohstoffen - etwa mit einer Fördermaßnahme des U.S. Department of War, die 43,4 Mio. US$ für die inländische Produktion von Antimon-Trisulfid vergeben hat. Diese Dynamik zeigt exemplarisch: Sobald Materialien wie Antimon oder Wolfram verteidigungstechnisch relevant sind, rückt die Versorgungssicherheit in den Fokus.

Trigg Minerals Ltd (WKN A2P4LQ, ISIN AU0000046021)

Trigg Minerals positioniert sich mit Fokus auf Wolfram- und Antimonprojekte in sogenannten Tier-1-Jurisdiktionen der USA. Möglich wird dies durch jüngste Akquisitionen, darunter der historische Nightingale Tungsten District in Nevada sowie das Tennessee Mountain Tungsten Project. In einem Umfeld, in dem US-Förderprogramme wie das erwähnte Antimon-Projekt gezielt in inländische Rohstoffproduktion investieren, erhält Triggs Ansatz politischen Rückenwind. Der Zeitpunkt erscheint günstig: Der Rohstoffmarkt für Wolfram dürfte von verstärkter staatlicher Beschaffung und strategischer Neuausrichtung profitieren.

Almonty Industries Inc. (WKN A414Q8, ISIN CA0203987072)

Almonty operiert bereits im Produktionssegment und gilt seit Jahren als einer der wichtigsten westlichen Wolframanbieter. Das Unternehmen treibt unter anderem Projekte in Europa und Asien voran, wodurch es eine andere Position in der Wertschöpfungskette einnimmt als ein reiner Explorer wie Trigg. Gleichzeitig bleibt auch hier das Risiko: Minenbetrieb ist kapitalintensiv, Preisvolatilität bei Wolfram bleibt hoch, und geopolitische sowie regulatorische Rahmenbedingungen können kurzfristig zu Belastungen führen.

Rheinmetall AG (WKN 703000, ISIN DE0007030009)

Rheinmetall als großer Rüstungskonzern ist nicht primär Rohstoffproduzent, steht aber exemplarisch für die Abnehmerseite, denn das Unternehmen benötigt Materialien wie Wolfram oder Antimon in Schutzsystemen, Munition oder Hochtechnologieanwendungen. Damit ist Rheinmetall indirekt von der Versorgungsunsicherheit betroffen: Engpässe bei der Materialbeschaffung könnten die Produktion verteuerter oder verzögern.

Die Situation im Wolfram-Markt steht exemplarisch für die Dynamik kritischer Rohstoffe: Ein hoher technischer Bedarf trifft auf eine weitgehende Konzentration der Förderung und zunehmende politische Steuerung - etwa durch Exportkontrollen und Zielsetzungen zur Rohstoff-Unabhängigkeit. Vor diesem Hintergrund könnte Trigg Minerals von seinen US-basierten Projekten profitieren, da sie in einer politisch gewerteten Region und in einem strategisch relevanten Rohstoffsegment angesiedelt sind. Almonty Industries hingegen scheint von etablierten Produktionsanlagen zu profitieren, während Rheinmetall als Teil der Verbraucher-Industrie die Bedeutung stabiler Rohstofflieferketten spiegelt. Gleichzeitig bleiben Herausforderungen bestehen: Explorations- und Genehmigungsrisiken, Kosten- und Zeitaufwand bis zur Produktion sowie die Frage, wie schnell neue Lieferquellen konkret auf den Markt kommen können.

Der Ausblick zeigt, dass der Wolfram-Markt voraussichtlich weiter im Fokus stehen dürfte - sowohl bei staatlicher Rohstoffstrategie als auch bei Unternehmensentwicklungen.

Quellen:

https://www.war.gov/News/Releases/Release/Article/4319016/department-of-war-awards-434-million-to-further-on-shore-antimony-trisulfide-pr

Lassen Sie sich in den Verteiler für Trigg Minerals Ltd oder Nebenwerte eintragen. Einfach eine E-Mail an Eva Reuter: e.reuter@dr-reuter.eu mit dem Hinweis: "Verteiler Trigg Minerals Ltd" oder "Nebenwerte".

Trigg Minerals Ltd

Land: Perth, Australia

ISIN: AU0000046021

WKN: A2P4LQ

Disclaimer/Risikohinweis

Interessenkonflikte: Mit Trigg Minerals existiert ein entgeltlicher IR und PR-Vertrag. Inhalt der Dienstleistungen ist u.a., den Bekanntheitsgrad des Unternehmens zu erhöhen. Dr. Reuter Investor Relations handelt daher bei der Erstellung und Verbreitung des Artikels im Interesse von der Trigg Mineral. Es handelt sich um eine werbliche redaktionelle Darstellung. Aktien von Iondrive können sich im Besitz von Mitarbeitern oder Autoren von Dr. Reuter Investor Relations - unter Berücksichtigung der Regeln der Market Abuse Regulation (MAR) befinden.



Unternehmensrisiken: Wie bei jedem Unternehmen bestehen Risiken hinsichtlich der Umsetzung des Geschäftsmodells. Es ist nicht gewährleistet, dass sich das Geschäftsmodell entsprechend den Planungen umsetzen lässt. Weitere Unternehmensrisiken können Sie auf der Webseite von Trigg Minerals einsehen: https://trigg.com.au/



Investitionsrisiken: Investitionen sollten nur mit Mitteln getätigt werden, die zur freien Verfügung stehen und nicht für die Sicherung des Lebensunterhaltes benötigt werden. Es ist nicht gesichert, dass ein Verkauf der Anteile über die Börse zu jedem Zeitpunkt möglich sein wird. Grundsätzlich unterliegen Aktien immer dem Risiko eines Totalverlustes.



Disclaimer: Alle in diesem Newsletter / Artikel veröffentlichten Informationen beruhen auf sorgfältigen Recherchen. Die Informationen stellen weder ein Verkaufsangebot für die behandelte(n) Aktie(n) noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Den Ausführungen liegen Quellen zugrunde, die der Herausgeber für vertrauenswürdig erachtet.



Quellen: Insbesondere werden zur Darstellung & Beurteilung der Gesellschaften Informationen der Unternehmenswebseite verfügbaren Informationen berücksichtigt. In der Regel besteht zudem ein direkter Kontakt zum Vorstand / IR-Team der jeweiligen analysierten bzw. vorgestellten Gesellschaft. Der Artikel wurde vor Veröffentlichung Trigg Minerals vorgelegt, um die Richtigkeit aller Angaben prüfen zu lassen.



Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Mitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen, einschließlich Aussagen über das Unternehmen. Wo immer möglich, wurden Wörter wie "können", "werden", "sollten", "könnten", "erwarten", "planen", "beabsichtigen", "antizipieren", "glauben", "schätzen", "vorhersagen" oder "potenziell" oder die Verneinung oder andere Variationen dieser Wörter oder ähnliche Wörter oder Phrasen verwendet, um diese zukunftsgerichteten Aussagen zu identifizieren. Diese Aussagen spiegeln die gegenwärtigen Einschätzungen der Geschäftsleitung wider und basieren auf Informationen, die der Geschäftsleitung zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Berichts vorlagen.



Zukunftsgerichtete Aussagen sind mit erheblichen Risiken, Ungewissheiten und Annahmen verbunden. Viele Faktoren können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften erheblich von den Ergebnissen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen erörtert oder impliziert werden. Diese Faktoren sollten sorgfältig berücksichtigt werden, und der Leser sollte sich nicht in unangemessener Weise auf die zukunftsgerichteten Aussagen verlassen. Obwohl die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen auf Annahmen beruhen, die das Management für vernünftig hält, kann das Unternehmen den Lesern nicht versichern, dass die tatsächlichen Ergebnisse mit diesen zukunftsgerichteten Aussagen übereinstimmen werden. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, diese Aussagen zu aktualisieren oder zu überarbeiten, um neuen Ereignissen oder Umständen Rechnung zu tragen, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.





Verantwortlich & Kontakt für Rückfragen

Dr. Reuter Investor Relations

Dr. Eva Reuter

Friedrich-Ebert-Anlage 35-37

60327 Frankfurt

+49 (0) 69 1532 5857

www.dr-reuter.eu

www.small-microcap.eu



Für Fragen bitte Nachricht an ereuter@dr-reuter.eu



Über Dr. Reuter Investor Relations: Dr. Reuter Investor Relations ist eine Investor Relations Agentur / Investor Relations Agency mit der folgenden Servicepalette: Small Cap Investor Relations, Retail Investor Relations, Privataktionäre, Institutional Investor Relations, Institutionelles Investor Relations, Finanz- Public Relations, ESG-Services, Roadshows, Investor Access, Kapitalmarkt-Compliance, Equity Research.

The post Kritischer Rüstungs-Rohstoff Wolfram: Wie Trigg Minerals, Almonty Industries und Rheinmetall von sicherheitspolitischem Druck beeinflusst werden könnten appeared first on Small- and MicroCap Equity.

Enthaltene Werte: DE0007030009,AU0000046021,CA0203987072