Männedorf, Schweiz, 17. November 2025 - Die Tecan Group (SIX Swiss Exchange: TECN) gab heute bekannt, dass Tania Micki, seit Februar 2020 Chief Financial Officer und Mitglied der Konzernleitung, das Unternehmen verlassen wird, um eine externe Position anzunehmen. Sie wird ihre Funktion bis Mai 2026 weiterhin ausüben, um einen reibungslosen Übergang zu gewährleisten. Tecan wird ihre Nachfolge zu gegebener Zeit im Rahmen des unternehmensweiten Nachfolgeprozesses nominieren.

Der Verwaltungsrat und CEO Monica Manotas danken Tania Micki für ihr grosses Engagement und ihre bedeutenden Beiträge zur Finanzstrategie, zur Optimierung von Prozessen und zur operativen Exzellenz im Finanzbereich von Tecan. Der Verwaltungsrat und das Management wünschen ihr für die Zukunft weiterhin viel Erfolg.

Tecan (www.tecan.com) trägt dazu bei, das Leben und die Gesundheit der Menschen zu verbessern, indem das Unternehmen seine Kunden befähigt, Innovationen im Gesundheitswesen weltweit zu skalieren - von der Life-Science-Forschung bis zur Klinik. Tecan ist ein Pionier und weltweit führender Anbieter in der Laborautomation. Als Originalgerätehersteller (OEM) ist Tecan auch führend in der Entwicklung und Herstellung von OEM-Laborinstrumenten, Komponenten sowie Instrumenten für die Medizinaltechnik, die vom jeweiligen Partnerunternehmen vertrieben werden. Tecan wurde 1980 in der Schweiz gegründet. Das Unternehmen beschäftigt mehr als 3'000 Mitarbeitende und verfügt über Produktions-, Forschungs- und Entwicklungsstätten in Europa, Nordamerika und in Asien. In über 70 Ländern unterhält es ein Vertriebs- und Servicenetz. Im Jahr 2024 erzielte Tecan einen Umsatz von CHF 934 Mio. (USD 1,062 Mio.; EUR 984 Mio.). Die Namenaktien der Tecan Group werden an der SIX Swiss Exchange gehandelt (TECN; ISIN CH0012100191).

