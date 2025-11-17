Anzeige
Bodycote Plc - Transaction in Own Shares

Bodycote Plc - Transaction in Own Shares

PR Newswire

LONDON, United Kingdom, November 17

Bodycotewww.bodycote.com

17 November 2025

Bodycote plc

Share Buyback Programme - Transactions in Own Securities

Bodycote plc (the Company) announces that, in accordance with the terms of its share buyback extension programme announced on 30 July 2025 (the Extended Programme), it has purchased the following number of its ordinary shares of 17 3 / 11 pence each (Ordinary Shares) through Jefferies International Limited:

Date of purchase:

14 November 2025

Aggregate number of ordinary shares purchased:

39,955

Highest price paid per share (pence per share):

617.00p

Lowest price paid per share (pence per share):

609.50p

Volume weighted average price paid per share

(pence per share)

613.05p

The Company intends to cancel these Ordinary Shares.

Following the purchase, settlement and cancellation of these Ordinary Shares, the Company will have 174,531,530 Ordinary Shares in issue, with no shares held in treasury. This figure represents the total number of voting rights.

In accordance with Article 5(1)(b) of Regulation (EU) No 596/2014 as it applies in the UK (the Market Abuse Regulation), the table below contains the detailed breakdown of the individual trades made by Jefferies International Limited on behalf of the Company as part of the Programm2e.

Since the commencement of this Extended Programme, the Company has purchased a total of 2,778,874 Ordinary Shares. In addition to the 14,145,768 Ordinary Shares purchased under the Share Buyback Programme between March 2024 and July 2025, the Company has purchased a total of 16,924,642 Ordinary Shares.

This announcement is made in accordance with the requirements of UK Listing Rule 9.6.6.

For further information, please contact:

Bodycote plc

Jim Fairbairn, Chief Executive Officer

Ben Fidler, Chief Financial Officer

Peter Lapthorn, Head of FP&A and Investor Relations

Tel: +44 1625 505300

FTI Consulting

Richard Mountain

Susanne Yule

Tel: +44 203 727 1340

Schedule of Purchases

Transaction Details:

Issuer name: Bodycote plc

ISIN: GB00B3FLWH99

LEI: 213800V93QFW53NB7Y29

Intermediary name: Jefferies International Limited

Intermediary code: JEFFGB2XXXX

Time zone: GMT

Currency: GBP

Individual Transactions:

Number of shares purchased

Transaction price (pence per share)

Time of transaction

Transaction reference number

Venue

160

615

14/11/2025 08:04:05

00499020623TRLO1.1.1

XLON

11

613

14/11/2025 08:05:55

00499021338TRLO1.1.1

CHIX

14

613

14/11/2025 08:06:10

00499021418TRLO1.1.1

CHIX

97

613

14/11/2025 08:06:10

00499021417TRLO1.1.1

BATE

11

614

14/11/2025 08:06:47

00499021844TRLO1.1.1

TRQX

3

614

14/11/2025 08:07:14

00499022029TRLO1.1.1

TRQX

3

614

14/11/2025 08:07:28

00499022202TRLO1.1.1

TRQX

164

614

14/11/2025 08:08:15

00499022417TRLO1.1.1

XLON

22

613

14/11/2025 08:09:51

00499022968TRLO1.1.1

AQXE

95

614

14/11/2025 08:12:12

00499023960TRLO1.1.1

BATE

27

614

14/11/2025 08:12:45

00499024080TRLO1.1.1

CHIX

18

613

14/11/2025 08:17:31

00499025535TRLO1.1.1

XLON

60

613

14/11/2025 08:17:31

00499025534TRLO1.1.1

XLON

88

613

14/11/2025 08:17:31

00499025536TRLO1.1.1

XLON

96

613

14/11/2025 08:20:01

00499026120TRLO1.1.1

BATE

4

614

14/11/2025 08:20:03

00499026142TRLO1.1.1

BATE

27

614

14/11/2025 08:20:03

00499026141TRLO1.1.1

CHIX

20

614.5

14/11/2025 08:25:27

00499027788TRLO1.1.1

XLON

176

614.5

14/11/2025 08:25:27

00499027789TRLO1.1.1

XLON

99

614

14/11/2025 08:26:56

00499028323TRLO1.1.1

BATE

28

614

14/11/2025 08:27:06

00499028350TRLO1.1.1

CHIX

167

614.5

14/11/2025 08:35:38

00499030868TRLO1.1.1

XLON

2

613

14/11/2025 08:42:27

00499032884TRLO1.1.1

XLON

26

613

14/11/2025 08:42:27

00499032883TRLO1.1.1

XLON

47

613

14/11/2025 08:42:27

00499032885TRLO1.1.1

XLON

100

613

14/11/2025 08:42:27

00499032886TRLO1.1.1

XLON

21

614

14/11/2025 08:42:27

00499032887TRLO1.1.1

XLON

2

616

14/11/2025 08:48:02

00499034208TRLO1.1.1

XLON

32

616

14/11/2025 08:48:02

00499034207TRLO1.1.1

CHIX

176

616

14/11/2025 08:48:02

00499034209TRLO1.1.1

XLON

76

615.5

14/11/2025 08:53:45

00499035295TRLO1.1.1

XLON

92

615.5

14/11/2025 08:53:45

00499035296TRLO1.1.1

XLON

26

615

14/11/2025 08:56:06

00499035729TRLO1.1.1

CHIX

119

615

14/11/2025 08:57:50

00499036068TRLO1.1.1

BATE

208

614.5

14/11/2025 08:59:57

00499036533TRLO1.1.1

XLON

19

614

14/11/2025 09:00:20

00499036700TRLO1.1.1

TRQX

22

613.5

14/11/2025 09:01:03

00499036978TRLO1.1.1

AQXE

4

614

14/11/2025 09:04:27

00499037722TRLO1.1.1

TRQX

9

614

14/11/2025 09:04:27

00499037723TRLO1.1.1

TRQX

16

613.5

14/11/2025 09:06:00

00499038250TRLO1.1.1

AQXE

185

613

14/11/2025 09:08:24

00499038644TRLO1.1.1

XLON

30

613

14/11/2025 09:09:31

00499038797TRLO1.1.1

CHIX

117

613

14/11/2025 09:09:31

00499038796TRLO1.1.1

BATE

12

614

14/11/2025 09:13:24

00499039614TRLO1.1.1

TRQX

17

614.5

14/11/2025 09:14:13

00499039798TRLO1.1.1

XLON

142

614.5

14/11/2025 09:14:13

00499039797TRLO1.1.1

XLON

4

614

14/11/2025 09:14:16

00499039811TRLO1.1.1

TRQX

8

614.5

14/11/2025 09:16:29

00499040283TRLO1.1.1

AQXE

12

614.5

14/11/2025 09:16:29

00499040282TRLO1.1.1

AQXE

12

614.5

14/11/2025 09:16:45

00499040332TRLO1.1.1

CHIX

2

614.5

14/11/2025 09:17:37

00499040480TRLO1.1.1

CHIX

8

614.5

14/11/2025 09:17:37

00499040479TRLO1.1.1

CHIX

135

614.5

14/11/2025 09:19:17

00499040812TRLO1.1.1

XLON

194

614.5

14/11/2025 09:28:52

00499042350TRLO1.1.1

XLON

6

614

14/11/2025 09:31:40

00499042843TRLO1.1.1

TRQX

12

614

14/11/2025 09:31:40

00499042842TRLO1.1.1

TRQX

190

614

14/11/2025 09:45:05

00499045180TRLO1.1.1

XLON

28

614

14/11/2025 09:45:12

00499045198TRLO1.1.1

CHIX

18

614

14/11/2025 09:45:49

00499045351TRLO1.1.1

TRQX

12

614.5

14/11/2025 09:47:12

00499045590TRLO1.1.1

AQXE

8

614.5

14/11/2025 09:47:12

00499045591TRLO1.1.1

AQXE

116

614

14/11/2025 09:48:20

00499045765TRLO1.1.1

XLON

1

614

14/11/2025 09:54:22

00499046747TRLO1.1.1

XLON

16

614

14/11/2025 09:55:30

00499046981TRLO1.1.1

BATE

28

614

14/11/2025 09:55:30

00499046983TRLO1.1.1

CHIX

93

614

14/11/2025 09:55:30

00499046980TRLO1.1.1

BATE

109

614

14/11/2025 09:55:30

00499046982TRLO1.1.1

BATE

19

614

14/11/2025 09:55:30

00499046985TRLO1.1.1

TRQX

164

614

14/11/2025 09:55:30

00499046984TRLO1.1.1

XLON

22

614

14/11/2025 09:56:05

00499047077TRLO1.1.1

AQXE

149

614

14/11/2025 09:57:28

00499047340TRLO1.1.1

XLON

28

614

14/11/2025 10:02:27

00499048344TRLO1.1.1

CHIX

36

615

14/11/2025 10:04:30

00499048650TRLO1.1.1

XLON

39

615

14/11/2025 10:04:30

00499048651TRLO1.1.1

XLON

90

615

14/11/2025 10:04:30

00499048652TRLO1.1.1

XLON

3

614

14/11/2025 10:04:53

00499048717TRLO1.1.1

TRQX

110

614

14/11/2025 10:04:53

00499048716TRLO1.1.1

BATE

18

614

14/11/2025 10:05:15

00499048775TRLO1.1.1

AQXE

14

614

14/11/2025 10:07:24

00499049105TRLO1.1.1

TRQX

32

615

14/11/2025 10:09:36

00499049353TRLO1.1.1

XLON

34

615

14/11/2025 10:09:36

00499049352TRLO1.1.1

XLON

39

615

14/11/2025 10:09:36

00499049354TRLO1.1.1

XLON

50

615

14/11/2025 10:09:36

00499049355TRLO1.1.1

XLON

12

615

14/11/2025 10:14:42

00499050099TRLO1.1.1

XLON

39

615

14/11/2025 10:14:42

00499050101TRLO1.1.1

XLON

50

615

14/11/2025 10:14:42

00499050100TRLO1.1.1

XLON

30

615

14/11/2025 10:14:42

00499050102TRLO1.1.1

XLON

48

614

14/11/2025 10:16:21

00499050611TRLO1.1.1

BATE

60

614

14/11/2025 10:16:21

00499050610TRLO1.1.1

BATE

18

614

14/11/2025 10:16:21

00499050612TRLO1.1.1

TRQX

22

614

14/11/2025 10:16:27

00499050659TRLO1.1.1

AQXE

12

614

14/11/2025 10:18:40

00499051000TRLO1.1.1

CHIX

5

614

14/11/2025 10:18:40

00499051002TRLO1.1.1

CHIX

12

614

14/11/2025 10:18:40

00499051001TRLO1.1.1

CHIX

50

615

14/11/2025 10:18:48

00499051022TRLO1.1.1

XLON

39

615

14/11/2025 10:18:48

00499051023TRLO1.1.1

XLON

72

615

14/11/2025 10:18:48

00499051024TRLO1.1.1

XLON

12

614

14/11/2025 10:24:00

00499051714TRLO1.1.1

CHIX

61

614

14/11/2025 10:26:02

00499051911TRLO1.1.1

BATE

15

614

14/11/2025 10:27:17

00499052015TRLO1.1.1

CHIX

18

614

14/11/2025 10:27:17

00499052016TRLO1.1.1

AQXE

199

613.5

14/11/2025 10:29:20

00499052336TRLO1.1.1

XLON

25

614

14/11/2025 10:30:13

00499052489TRLO1.1.1

CHIX

13

614

14/11/2025 10:30:23

00499052513TRLO1.1.1

TRQX

98

614

14/11/2025 10:31:23

00499052669TRLO1.1.1

BATE

20

614

14/11/2025 10:31:43

00499052721TRLO1.1.1

AQXE

18

614

14/11/2025 10:32:57

00499052901TRLO1.1.1

TRQX

297

613.5

14/11/2025 10:35:33

00499053238TRLO1.1.1

XLON

156

613.5

14/11/2025 10:40:45

00499054099TRLO1.1.1

XLON

115

614

14/11/2025 10:44:44

00499054619TRLO1.1.1

BATE

16

614

14/11/2025 10:44:45

00499054622TRLO1.1.1

AQXE

7

614

14/11/2025 10:44:45

00499054623TRLO1.1.1

AQXE

49

614

14/11/2025 10:49:32

00499055196TRLO1.1.1

XLON

53

614

14/11/2025 10:49:32

00499055197TRLO1.1.1

XLON

53

614

14/11/2025 10:49:32

00499055198TRLO1.1.1

XLON

20

614

14/11/2025 10:52:54

00499055738TRLO1.1.1

TRQX

23

614

14/11/2025 10:53:28

00499055830TRLO1.1.1

AQXE

61

613.5

14/11/2025 10:53:48

00499055875TRLO1.1.1

BATE

73

614

14/11/2025 10:53:48

00499055876TRLO1.1.1

BATE

12

612.5

14/11/2025 10:54:04

00499055897TRLO1.1.1

CHIX

221

613

14/11/2025 10:54:33

00499055979TRLO1.1.1

XLON

31

612.5

14/11/2025 10:59:37

00499056964TRLO1.1.1

CHIX

23

613.5

14/11/2025 11:00:39

00499057097TRLO1.1.1

AQXE

21

614

14/11/2025 11:00:46

00499057106TRLO1.1.1

BATE

91

614

14/11/2025 11:00:46

00499057107TRLO1.1.1

BATE

27

612.5

14/11/2025 11:01:58

00499057301TRLO1.1.1

CHIX

22

614

14/11/2025 11:01:59

00499057307TRLO1.1.1

TRQX

96

611.5

14/11/2025 11:01:59

00499057308TRLO1.1.1

XLON

12

611.5

14/11/2025 11:05:25

00499057735TRLO1.1.1

XLON

256

611.5

14/11/2025 11:05:25

00499057737TRLO1.1.1

XLON

15

612.5

14/11/2025 11:07:44

00499058157TRLO1.1.1

TRQX

3

612.5

14/11/2025 11:08:53

00499058333TRLO1.1.1

BATE

105

612.5

14/11/2025 11:08:53

00499058334TRLO1.1.1

BATE

26

612.5

14/11/2025 11:09:39

00499058466TRLO1.1.1

CHIX

20

613

14/11/2025 11:10:02

00499058544TRLO1.1.1

AQXE

151

612

14/11/2025 11:10:03

00499058545TRLO1.1.1

XLON

129

612

14/11/2025 11:12:47

00499059135TRLO1.1.1

XLON

11

613

14/11/2025 11:18:50

00499060559TRLO1.1.1

AQXE

12

613

14/11/2025 11:18:50

00499060558TRLO1.1.1

AQXE

19

612

14/11/2025 11:20:52

00499060876TRLO1.1.1

TRQX

247

612

14/11/2025 11:20:52

00499060875TRLO1.1.1

XLON

19

612

14/11/2025 11:24:47

00499061430TRLO1.1.1

TRQX

128

612

14/11/2025 11:26:07

00499061730TRLO1.1.1

XLON

21

613

14/11/2025 11:26:32

00499061771TRLO1.1.1

AQXE

225

612.5

14/11/2025 11:30:47

00499062254TRLO1.1.1

XLON

20

613

14/11/2025 11:33:23

00499062646TRLO1.1.1

AQXE

48

612.5

14/11/2025 11:35:13

00499062831TRLO1.1.1

CHIX

20

612.5

14/11/2025 11:35:13

00499062832TRLO1.1.1

TRQX

180

612.5

14/11/2025 11:35:55

00499063014TRLO1.1.1

XLON

36

612.5

14/11/2025 11:37:14

00499063245TRLO1.1.1

CHIX

130

612

14/11/2025 11:40:22

00499063795TRLO1.1.1

BATE

40

612

14/11/2025 11:40:22

00499063796TRLO1.1.1

BATE

131

612

14/11/2025 11:40:22

00499063797TRLO1.1.1

BATE

17

612

14/11/2025 11:41:27

00499063966TRLO1.1.1

TRQX

30

612

14/11/2025 11:41:36

00499063983TRLO1.1.1

XLON

174

612

14/11/2025 11:41:36

00499063984TRLO1.1.1

XLON

37

612

14/11/2025 11:43:03

00499064194TRLO1.1.1

CHIX

20

613

14/11/2025 11:43:05

00499064196TRLO1.1.1

AQXE

61

611.5

14/11/2025 11:46:48

00499064972TRLO1.1.1

BATE

71

611.5

14/11/2025 11:46:48

00499064971TRLO1.1.1

BATE

31

611.5

14/11/2025 11:49:47

00499067163TRLO1.1.1

CHIX

48

611.5

14/11/2025 11:49:56

00499067189TRLO1.1.1

XLON

109

611.5

14/11/2025 11:49:56

00499067190TRLO1.1.1

XLON

22

613

14/11/2025 11:49:59

00499067203TRLO1.1.1

AQXE

3

613

14/11/2025 11:49:59

00499067204TRLO1.1.1

AQXE

22

612

14/11/2025 11:51:40

00499067615TRLO1.1.1

TRQX

163

611.5

14/11/2025 11:52:14

00499067889TRLO1.1.1

XLON

113

611.5

14/11/2025 11:53:07

00499068132TRLO1.1.1

BATE

12

611.5

14/11/2025 11:58:02

00499068898TRLO1.1.1

BATE

117

611.5

14/11/2025 11:58:02

00499068899TRLO1.1.1

BATE

32

611.5

14/11/2025 11:58:14

00499068946TRLO1.1.1

CHIX

224

611.5

14/11/2025 11:59:31

00499069204TRLO1.1.1

XLON

15

611.5

14/11/2025 12:00:31

00499069571TRLO1.1.1

TRQX

5

612

14/11/2025 12:00:31

00499069572TRLO1.1.1

TRQX

189

611

14/11/2025 12:01:52

00499069906TRLO1.1.1

XLON

25

611.5

14/11/2025 12:02:11

00499070011TRLO1.1.1

AQXE

26

610.5

14/11/2025 12:03:56

00499070464TRLO1.1.1

CHIX

61

610

14/11/2025 12:05:43

00499070788TRLO1.1.1

XLON

117

610

14/11/2025 12:06:02

00499070885TRLO1.1.1

XLON

1

610

14/11/2025 12:06:51

00499071092TRLO1.1.1

XLON

12

610

14/11/2025 12:06:51

00499071093TRLO1.1.1

XLON

176

610

14/11/2025 12:15:56

00499072703TRLO1.1.1

XLON

180

611

14/11/2025 12:19:51

00499073316TRLO1.1.1

XLON

30

611

14/11/2025 12:22:40

00499073848TRLO1.1.1

XLON

64

611

14/11/2025 12:22:40

00499073850TRLO1.1.1

XLON

102

611

14/11/2025 12:22:40

00499073849TRLO1.1.1

XLON

153

612

14/11/2025 12:27:54

00499074812TRLO1.1.1

XLON

15

612

14/11/2025 12:27:54

00499074813TRLO1.1.1

XLON

169

612

14/11/2025 12:32:53

00499075708TRLO1.1.1

XLON

151

612

14/11/2025 12:36:36

00499076516TRLO1.1.1

XLON

12

611

14/11/2025 12:42:26

00499077840TRLO1.1.1

XLON

29

611

14/11/2025 12:42:26

00499077841TRLO1.1.1

XLON

51

611

14/11/2025 12:42:26

00499077842TRLO1.1.1

XLON

72

611

14/11/2025 12:42:26

00499077843TRLO1.1.1

XLON

148

611

14/11/2025 12:46:00

00499078616TRLO1.1.1

XLON

33

610

14/11/2025 12:52:33

00499079372TRLO1.1.1

XLON

12

610

14/11/2025 12:52:33

00499079373TRLO1.1.1

XLON

140

610

14/11/2025 12:53:51

00499079522TRLO1.1.1

XLON

123

609.5

14/11/2025 12:56:00

00499079941TRLO1.1.1

XLON

12

610

14/11/2025 12:57:39

00499080223TRLO1.1.1

AQXE

71

610.5

14/11/2025 12:57:42

00499080227TRLO1.1.1

BATE

71

610.5

14/11/2025 12:58:00

00499080256TRLO1.1.1

BATE

43

610.5

14/11/2025 12:58:00

00499080257TRLO1.1.1

CHIX

13

610.5

14/11/2025 12:58:19

00499080283TRLO1.1.1

BATE

80

610

14/11/2025 13:03:33

00499081050TRLO1.1.1

XLON

97

610

14/11/2025 13:03:33

00499081051TRLO1.1.1

XLON

72

610

14/11/2025 13:09:13

00499081906TRLO1.1.1

XLON

85

610

14/11/2025 13:09:13

00499081907TRLO1.1.1

XLON

30

610

14/11/2025 13:10:05

00499082010TRLO1.1.1

AQXE

164

610.5

14/11/2025 13:10:25

00499082110TRLO1.1.1

BATE

184

610

14/11/2025 13:17:30

00499083233TRLO1.1.1

XLON

70

611

14/11/2025 13:22:06

00499083838TRLO1.1.1

XLON

24

611

14/11/2025 13:22:06

00499083840TRLO1.1.1

XLON

38

611

14/11/2025 13:22:06

00499083839TRLO1.1.1

XLON

101

611

14/11/2025 13:26:42

00499084739TRLO1.1.1

XLON

70

611

14/11/2025 13:26:42

00499084740TRLO1.1.1

XLON

33

611

14/11/2025 13:30:18

00499085269TRLO1.1.1

XLON

132

611

14/11/2025 13:30:45

00499085387TRLO1.1.1

XLON

32

611

14/11/2025 13:30:45

00499085388TRLO1.1.1

TRQX

48

611.5

14/11/2025 13:30:45

00499085389TRLO1.1.1

CHIX

180

611.5

14/11/2025 13:30:48

00499085394TRLO1.1.1

BATE

182

611

14/11/2025 13:33:50

00499085977TRLO1.1.1

XLON

132

611

14/11/2025 13:36:05

00499086452TRLO1.1.1

XLON

161

611

14/11/2025 13:36:42

00499086563TRLO1.1.1

BATE

33

611.5

14/11/2025 13:37:09

00499086653TRLO1.1.1

AQXE

53

611.5

14/11/2025 13:37:44

00499086763TRLO1.1.1

CHIX

159

611

14/11/2025 13:37:52

00499086776TRLO1.1.1

XLON

34

611

14/11/2025 13:40:09

00499087136TRLO1.1.1

TRQX

15

611

14/11/2025 13:42:58

00499087896TRLO1.1.1

BATE

219

611.5

14/11/2025 13:43:00

00499087900TRLO1.1.1

XLON

3

612

14/11/2025 13:43:41

00499088068TRLO1.1.1

AQXE

32

612

14/11/2025 13:43:41

00499088067TRLO1.1.1

AQXE

113

611.5

14/11/2025 13:44:19

00499088837TRLO1.1.1

BATE

168

613.5

14/11/2025 13:49:11

00499090209TRLO1.1.1

BATE

138

613.5

14/11/2025 13:49:14

00499090239TRLO1.1.1

XLON

43

613

14/11/2025 13:49:15

00499090241TRLO1.1.1

CHIX

24

613.5

14/11/2025 13:49:15

00499090240TRLO1.1.1

XLON

48

613

14/11/2025 13:49:15

00499090242TRLO1.1.1

CHIX

312

613

14/11/2025 13:49:15

00499090243TRLO1.1.1

XLON

66

613

14/11/2025 13:51:15

00499090752TRLO1.1.1

XLON

34

613.5

14/11/2025 14:01:38

00499092857TRLO1.1.1

AQXE

34

613.5

14/11/2025 14:01:38

00499092858TRLO1.1.1

AQXE

298

613.5

14/11/2025 14:01:38

00499092859TRLO1.1.1

XLON

170

613.5

14/11/2025 14:01:38

00499092860TRLO1.1.1

XLON

180

613.5

14/11/2025 14:01:38

00499092861TRLO1.1.1

XLON

270

613.5

14/11/2025 14:01:38

00499092862TRLO1.1.1

XLON

44

613

14/11/2025 14:01:39

00499092864TRLO1.1.1

CHIX

163

613

14/11/2025 14:01:39

00499092863TRLO1.1.1

BATE

24

613

14/11/2025 14:01:39

00499092866TRLO1.1.1

TRQX

155

613

14/11/2025 14:01:39

00499092865TRLO1.1.1

BATE

29

613

14/11/2025 14:01:39

00499092867TRLO1.1.1

TRQX

38

613

14/11/2025 14:01:39

00499092868TRLO1.1.1

TRQX

39

613

14/11/2025 14:04:10

00499093450TRLO1.1.1

XLON

50

613

14/11/2025 14:04:10

00499093451TRLO1.1.1

XLON

101

613

14/11/2025 14:04:10

00499093452TRLO1.1.1

XLON

160

613

14/11/2025 14:04:29

00499093494TRLO1.1.1

BATE

51

612.5

14/11/2025 14:06:19

00499094000TRLO1.1.1

CHIX

32

612.5

14/11/2025 14:06:19

00499094001TRLO1.1.1

TRQX

8

613

14/11/2025 14:07:02

00499094166TRLO1.1.1

AQXE

17

613

14/11/2025 14:07:02

00499094167TRLO1.1.1

AQXE

11

613

14/11/2025 14:07:02

00499094168TRLO1.1.1

AQXE

181

612.5

14/11/2025 14:07:45

00499094301TRLO1.1.1

XLON

37

612

14/11/2025 14:09:24

00499094742TRLO1.1.1

CHIX

9

612

14/11/2025 14:10:49

00499095125TRLO1.1.1

AQXE

17

612.5

14/11/2025 14:10:49

00499095126TRLO1.1.1

AQXE

151

611

14/11/2025 14:12:05

00499095463TRLO1.1.1

BATE

158

611

14/11/2025 14:12:06

00499095467TRLO1.1.1

XLON

158

611

14/11/2025 14:14:05

00499095946TRLO1.1.1

XLON

12

612.5

14/11/2025 14:16:32

00499096511TRLO1.1.1

TRQX

21

612.5

14/11/2025 14:16:32

00499096512TRLO1.1.1

TRQX

59

611.5

14/11/2025 14:16:52

00499096550TRLO1.1.1

XLON

79

611.5

14/11/2025 14:16:52

00499096551TRLO1.1.1

XLON

42

611

14/11/2025 14:17:46

00499096824TRLO1.1.1

CHIX

183

611

14/11/2025 14:24:46

00499098406TRLO1.1.1

XLON

129

610.5

14/11/2025 14:27:25

00499099040TRLO1.1.1

XLON

174

610

14/11/2025 14:30:06

00499099870TRLO1.1.1

BATE

52

610.5

14/11/2025 14:30:24

00499100739TRLO1.1.1

XLON

108

610.5

14/11/2025 14:30:24

00499100740TRLO1.1.1

XLON

21

610.5

14/11/2025 14:30:49

00499101487TRLO1.1.1

TRQX

13

610.5

14/11/2025 14:30:49

00499101488TRLO1.1.1

TRQX

57

609.5

14/11/2025 14:31:36

00499103004TRLO1.1.1

CHIX

125

610

14/11/2025 14:33:03

00499104770TRLO1.1.1

XLON

59

610.5

14/11/2025 14:33:03

00499104771TRLO1.1.1

XLON

152

610

14/11/2025 14:33:59

00499105698TRLO1.1.1

BATE

59

612

14/11/2025 14:37:31

00499109622TRLO1.1.1

CHIX

37

611.5

14/11/2025 14:39:30

00499111820TRLO1.1.1

TRQX

173

611.5

14/11/2025 14:39:30

00499111819TRLO1.1.1

XLON

209

611.5

14/11/2025 14:39:30

00499111818TRLO1.1.1

XLON

506

613.5

14/11/2025 14:44:44

00499116535TRLO1.1.1

XLON

46

613

14/11/2025 14:47:45

00499120337TRLO1.1.1

CHIX

412

613.5

14/11/2025 14:47:48

00499120402TRLO1.1.1

XLON

170

613.5

14/11/2025 14:47:55

00499120501TRLO1.1.1

BATE

55

613

14/11/2025 14:47:55

00499120504TRLO1.1.1

CHIX

128

613

14/11/2025 14:47:55

00499120503TRLO1.1.1

BATE

226

613

14/11/2025 14:47:55

00499120502TRLO1.1.1

BATE

45

613

14/11/2025 14:47:55

00499120506TRLO1.1.1

AQXE

90

613

14/11/2025 14:47:55

00499120505TRLO1.1.1

AQXE

154

613.5

14/11/2025 14:51:35

00499124039TRLO1.1.1

XLON

200

613.5

14/11/2025 14:51:35

00499124038TRLO1.1.1

XLON

34

613.5

14/11/2025 14:51:35

00499124040TRLO1.1.1

TRQX

35

613.5

14/11/2025 14:51:35

00499124041TRLO1.1.1

TRQX

57

614

14/11/2025 14:53:33

00499125633TRLO1.1.1

CHIX

197

614

14/11/2025 14:53:33

00499125634TRLO1.1.1

XLON

33

614

14/11/2025 14:53:59

00499125895TRLO1.1.1

AQXE

42

614

14/11/2025 14:53:59

00499125894TRLO1.1.1

AQXE

36

614

14/11/2025 14:54:05

00499125954TRLO1.1.1

TRQX

3

614

14/11/2025 14:54:30

00499126209TRLO1.1.1

BATE

155

614

14/11/2025 14:54:30

00499126208TRLO1.1.1

BATE

230

613.5

14/11/2025 14:55:41

00499127089TRLO1.1.1

XLON

161

613.5

14/11/2025 14:55:41

00499127090TRLO1.1.1

XLON

177

614.5

14/11/2025 14:58:24

00499129551TRLO1.1.1

BATE

68

615

14/11/2025 14:59:38

00499130632TRLO1.1.1

XLON

76

615

14/11/2025 14:59:38

00499130633TRLO1.1.1

XLON

58

615

14/11/2025 15:01:06

00499132159TRLO1.1.1

CHIX

153

614

14/11/2025 15:03:03

00499133553TRLO1.1.1

XLON

180

614

14/11/2025 15:05:14

00499135384TRLO1.1.1

XLON

167

616

14/11/2025 15:09:51

00499139008TRLO1.1.1

XLON

192

615

14/11/2025 15:11:52

00499140694TRLO1.1.1

XLON

162

615.5

14/11/2025 15:11:52

00499140693TRLO1.1.1

BATE

20

615

14/11/2025 15:13:37

00499141983TRLO1.1.1

TRQX

22

615

14/11/2025 15:13:37

00499141984TRLO1.1.1

TRQX

2

615

14/11/2025 15:13:37

00499141985TRLO1.1.1

TRQX

12

616

14/11/2025 15:13:40

00499142002TRLO1.1.1

CHIX

39

616

14/11/2025 15:13:40

00499142001TRLO1.1.1

CHIX

21

616

14/11/2025 15:13:40

00499142003TRLO1.1.1

CHIX

154

614.5

14/11/2025 15:15:04

00499143012TRLO1.1.1

XLON

23

614.5

14/11/2025 15:15:04

00499143013TRLO1.1.1

XLON

162

614.5

14/11/2025 15:15:04

00499143014TRLO1.1.1

XLON

10

614.5

14/11/2025 15:15:04

00499143015TRLO1.1.1

XLON

65

615

14/11/2025 15:15:41

00499143473TRLO1.1.1

BATE

106

615

14/11/2025 15:15:41

00499143474TRLO1.1.1

BATE

127

615

14/11/2025 15:16:53

00499144466TRLO1.1.1

XLON

19

615

14/11/2025 15:18:18

00499145590TRLO1.1.1

CHIX

24

615

14/11/2025 15:18:18

00499145591TRLO1.1.1

CHIX

5

615

14/11/2025 15:18:18

00499145593TRLO1.1.1

CHIX

7

615

14/11/2025 15:18:18

00499145592TRLO1.1.1

CHIX

1

615

14/11/2025 15:18:59

00499146141TRLO1.1.1

CHIX

38

615

14/11/2025 15:18:59

00499146143TRLO1.1.1

TRQX

156

615

14/11/2025 15:18:59

00499146142TRLO1.1.1

XLON

66

615

14/11/2025 15:20:38

00499147688TRLO1.1.1

XLON

114

615

14/11/2025 15:20:38

00499147687TRLO1.1.1

XLON

193

615

14/11/2025 15:20:40

00499147702TRLO1.1.1

BATE

54

614.5

14/11/2025 15:21:25

00499148445TRLO1.1.1

AQXE

54

614.5

14/11/2025 15:21:25

00499148447TRLO1.1.1

AQXE

180

614.5

14/11/2025 15:21:25

00499148449TRLO1.1.1

XLON

61

614.5

14/11/2025 15:23:12

00499149551TRLO1.1.1

CHIX

219

613.5

14/11/2025 15:23:33

00499149898TRLO1.1.1

XLON

186

614

14/11/2025 15:24:15

00499150375TRLO1.1.1

BATE

157

613

14/11/2025 15:25:09

00499150829TRLO1.1.1

XLON

13

613

14/11/2025 15:25:09

00499150830TRLO1.1.1

XLON

144

613

14/11/2025 15:25:09

00499150831TRLO1.1.1

XLON

8

614.5

14/11/2025 15:25:58

00499151391TRLO1.1.1

TRQX

37

614.5

14/11/2025 15:25:58

00499151390TRLO1.1.1

TRQX

39

613.5

14/11/2025 15:27:15

00499152107TRLO1.1.1

AQXE

160

613.5

14/11/2025 15:28:44

00499152874TRLO1.1.1

XLON

24

614.5

14/11/2025 15:29:47

00499153272TRLO1.1.1

TRQX

5

614.5

14/11/2025 15:29:47

00499153274TRLO1.1.1

TRQX

12

614.5

14/11/2025 15:29:47

00499153273TRLO1.1.1

TRQX

120

613.5

14/11/2025 15:30:57

00499153662TRLO1.1.1

XLON

160

613.5

14/11/2025 15:30:57

00499153663TRLO1.1.1

XLON

180

613.5

14/11/2025 15:30:57

00499153661TRLO1.1.1

BATE

166

613.5

14/11/2025 15:30:57

00499153664TRLO1.1.1

XLON

37

613.5

14/11/2025 15:31:10

00499153707TRLO1.1.1

AQXE

68

613.5

14/11/2025 15:31:37

00499153877TRLO1.1.1

CHIX

192

612.5

14/11/2025 15:31:55

00499153989TRLO1.1.1

XLON

134

613

14/11/2025 15:34:02

00499154583TRLO1.1.1

XLON

192

614

14/11/2025 15:36:09

00499155299TRLO1.1.1

BATE

65

613.5

14/11/2025 15:37:10

00499155519TRLO1.1.1

CHIX

182

613.5

14/11/2025 15:37:10

00499155520TRLO1.1.1

XLON

192

613.5

14/11/2025 15:37:10

00499155521TRLO1.1.1

XLON

32

613

14/11/2025 15:37:10

00499155522TRLO1.1.1

TRQX

74

615

14/11/2025 15:43:34

00499158488TRLO1.1.1

XLON

22

615

14/11/2025 15:43:34

00499158489TRLO1.1.1

XLON

98

615

14/11/2025 15:43:34

00499158490TRLO1.1.1

XLON

396

614.5

14/11/2025 15:45:24

00499159162TRLO1.1.1

XLON

62

615.5

14/11/2025 15:46:58

00499159738TRLO1.1.1

CHIX

24

616

14/11/2025 15:47:26

00499160026TRLO1.1.1

BATE

300

616

14/11/2025 15:47:26

00499160025TRLO1.1.1

BATE

231

616

14/11/2025 15:47:33

00499160095TRLO1.1.1

XLON

52

615.5

14/11/2025 15:47:43

00499160135TRLO1.1.1

AQXE

76

615.5

14/11/2025 15:47:43

00499160134TRLO1.1.1

AQXE

191

615.5

14/11/2025 15:47:43

00499160136TRLO1.1.1

XLON

46

615

14/11/2025 15:47:43

00499160137TRLO1.1.1

TRQX

26

615.5

14/11/2025 15:49:27

00499162641TRLO1.1.1

CHIX

41

616

14/11/2025 15:49:27

00499162642TRLO1.1.1

CHIX

180

615.5

14/11/2025 15:49:35

00499162716TRLO1.1.1

BATE

169

615

14/11/2025 15:50:14

00499162964TRLO1.1.1

XLON

128

614

14/11/2025 15:50:32

00499163050TRLO1.1.1

BATE

153

614.5

14/11/2025 15:53:36

00499164247TRLO1.1.1

XLON

211

614.5

14/11/2025 15:53:36

00499164246TRLO1.1.1

XLON

36

614.5

14/11/2025 15:54:52

00499164744TRLO1.1.1

TRQX

60

614.5

14/11/2025 15:55:04

00499164788TRLO1.1.1

CHIX

53

615

14/11/2025 15:55:06

00499164798TRLO1.1.1

AQXE

180

614.5

14/11/2025 15:56:00

00499165147TRLO1.1.1

BATE

12

614.5

14/11/2025 15:56:07

00499165169TRLO1.1.1

XLON

154

614.5

14/11/2025 15:56:07

00499165170TRLO1.1.1

XLON

12

614.5

14/11/2025 15:57:57

00499165714TRLO1.1.1

TRQX

30

614.5

14/11/2025 15:57:57

00499165715TRLO1.1.1

TRQX

172

614.5

14/11/2025 15:57:59

00499165737TRLO1.1.1

XLON

139

614.5

14/11/2025 15:58:44

00499166215TRLO1.1.1

BATE

56

614.5

14/11/2025 16:00:14

00499167227TRLO1.1.1

CHIX

192

614.5

14/11/2025 16:00:20

00499167294TRLO1.1.1

XLON

51

615

14/11/2025 16:00:57

00499167629TRLO1.1.1

AQXE

15

614.5

14/11/2025 16:01:45

00499167886TRLO1.1.1

TRQX

26

614.5

14/11/2025 16:01:45

00499167887TRLO1.1.1

TRQX

173

614.5

14/11/2025 16:02:12

00499168140TRLO1.1.1

BATE

159

614.5

14/11/2025 16:02:49

00499168329TRLO1.1.1

XLON

53

614.5

14/11/2025 16:02:59

00499168373TRLO1.1.1

CHIX

141

613.5

14/11/2025 16:04:33

00499169262TRLO1.1.1

XLON

187

613.5

14/11/2025 16:04:33

00499169263TRLO1.1.1

XLON

159

613.5

14/11/2025 16:04:33

00499169264TRLO1.1.1

XLON

171

614.5

14/11/2025 16:04:54

00499169387TRLO1.1.1

BATE

44

613.5

14/11/2025 16:05:08

00499169479TRLO1.1.1

AQXE

38

613.5

14/11/2025 16:06:17

00499170054TRLO1.1.1

TRQX

49

613.5

14/11/2025 16:06:32

00499170189TRLO1.1.1

XLON

116

613.5

14/11/2025 16:06:32

00499170188TRLO1.1.1

XLON

133

613.5

14/11/2025 16:07:02

00499170386TRLO1.1.1

BATE

155

613

14/11/2025 16:08:13

00499170978TRLO1.1.1

XLON

26

613.5

14/11/2025 16:09:13

00499171273TRLO1.1.1

CHIX

11

613.5

14/11/2025 16:09:13

00499171275TRLO1.1.1

CHIX

33

613.5

14/11/2025 16:09:13

00499171274TRLO1.1.1

CHIX

35

613.5

14/11/2025 16:09:18

00499171298TRLO1.1.1

AQXE

37

613.5

14/11/2025 16:09:30

00499171364TRLO1.1.1

TRQX

172

613

14/11/2025 16:10:14

00499171615TRLO1.1.1

XLON

91

614.5

14/11/2025 16:12:31

00499172824TRLO1.1.1

XLON

26

614.5

14/11/2025 16:12:31

00499172827TRLO1.1.1

XLON

91

614.5

14/11/2025 16:12:31

00499172825TRLO1.1.1

XLON

156

614.5

14/11/2025 16:12:31

00499172826TRLO1.1.1

XLON

424

615.5

14/11/2025 16:15:13

00499174156TRLO1.1.1

XLON

32

616

14/11/2025 16:15:19

00499174199TRLO1.1.1

AQXE

86

616

14/11/2025 16:15:19

00499174200TRLO1.1.1

AQXE

34

616

14/11/2025 16:15:39

00499174383TRLO1.1.1

TRQX

88

616

14/11/2025 16:15:39

00499174384TRLO1.1.1

TRQX

304

616

14/11/2025 16:16:18

00499174650TRLO1.1.1

BATE

46

616.5

14/11/2025 16:17:21

00499175106TRLO1.1.1

AQXE

312

616

14/11/2025 16:17:26

00499175123TRLO1.1.1

XLON

70

617

14/11/2025 16:19:05

00499175809TRLO1.1.1

CHIX

204

617

14/11/2025 16:19:05

00499175808TRLO1.1.1

CHIX

645

617

14/11/2025 16:19:15

00499175850TRLO1.1.1

XLON

299

616.5

14/11/2025 16:19:15

00499175852TRLO1.1.1

XLON

34

617

14/11/2025 16:19:15

00499175851TRLO1.1.1

XLON

34

617

14/11/2025 16:19:25

00499175903TRLO1.1.1

TRQX

47

617

14/11/2025 16:19:27

00499175906TRLO1.1.1

BATE

31

617

14/11/2025 16:19:27

00499175907TRLO1.1.1

BATE

180

617

14/11/2025 16:19:27

00499175908TRLO1.1.1

BATE

294

617

14/11/2025 16:19:27

00499175909TRLO1.1.1

BATE

275

616

14/11/2025 16:21:08

00499176624TRLO1.1.1

XLON

32

616.5

14/11/2025 16:21:11

00499176634TRLO1.1.1

AQXE

1

617

14/11/2025 16:21:11

00499176635TRLO1.1.1

AQXE

98

616.5

14/11/2025 16:21:13

00499176649TRLO1.1.1

BATE

113

616.5

14/11/2025 16:21:13

00499176650TRLO1.1.1

BATE

32

616.5

14/11/2025 16:22:04

00499176910TRLO1.1.1

CHIX

3

616.5

14/11/2025 16:22:04

00499176911TRLO1.1.1

AQXE

263

616.5

14/11/2025 16:23:12

00499177256TRLO1.1.1

XLON

24

616.5

14/11/2025 16:24:40

00499177833TRLO1.1.1

CHIX

26

616.5

14/11/2025 16:24:40

00499177832TRLO1.1.1

AQXE

177

616.5

14/11/2025 16:24:40

00499177834TRLO1.1.1

BATE

183

616.5

14/11/2025 16:24:40

00499177835TRLO1.1.1

XLON

26

616

14/11/2025 16:24:40

00499177836TRLO1.1.1

TRQX

16

616

14/11/2025 16:26:13

00499178502TRLO1.1.1

TRQX

304

616

14/11/2025 16:26:34

00499178704TRLO1.1.1

XLON

18

616.5

14/11/2025 16:26:42

00499178741TRLO1.1.1

BATE

16

616

14/11/2025 16:27:08

00499179027TRLO1.1.1

XLON


