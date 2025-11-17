The following instruments on XETRA do have their first trading 17.11.2025
Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag 17.11.2025
Aktien
1 CNE1000076P8 CNGR Advanced Material Co. Ltd.
2 US98923K1034 ZEEKR Intelligent Technology Holding Ltd. ADR
3 AU0000262644 Battery Age Minerals Ltd.
4 AU0000119810 BPM Minerals Ltd.
5 AU0000178113 Cosmos Exploration Ltd.
6 AU0000259061 Green Critical Minerals Ltd.
7 US5149521008 LandBridge Co. LLC
8 CA69607M1032 Palantir Technologies Inc. CDR
9 CA7183911055 Philip Morris International Inc. CDR
Anleihen/ETC
1 XS3229091015 Amcor UK Finance PLC
2 AU3CB0280295 Barclays PLC
3 XS3233451718 Digital Euro Finco LLC
4 XS3232967318 Nordea Bank Abp
5 DE000A4DFCD3 Bioenergiepark Küste Besitzgesellschaft mbH
6 DE000DW6ALK1 DZ BANK AG
7 DE000DW6ALJ3 DZ BANK AG
8 DE000DW6ALH7 DZ BANK AG
9 FR0014014A46 L'Oréal S.A.
10 XS3231216998 Repsol Europe Finance S.a.r.l.
11 US912810UP11 United States of America
12 US808513CK91 Charles Schwab Corp.
13 US808513CL74 Charles Schwab Corp.
14 XS3233452286 Digital Euro Finco LLC
15 FR0014014A38 L'Oréal S.A.
16 FR0014014A20 L'Oréal S.A.
17 XS3227335422 Powszechna Kasa Oszczednosci [PKO] Bank Polski S.A.
18 US91282CPJ44 United States of America
19 XS3218061631 Yieldmax Ultra Option Income Strategy ETC
Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag 17.11.2025
Aktien
1 CNE1000076P8 CNGR Advanced Material Co. Ltd.
2 US98923K1034 ZEEKR Intelligent Technology Holding Ltd. ADR
3 AU0000262644 Battery Age Minerals Ltd.
4 AU0000119810 BPM Minerals Ltd.
5 AU0000178113 Cosmos Exploration Ltd.
6 AU0000259061 Green Critical Minerals Ltd.
7 US5149521008 LandBridge Co. LLC
8 CA69607M1032 Palantir Technologies Inc. CDR
9 CA7183911055 Philip Morris International Inc. CDR
Anleihen/ETC
1 XS3229091015 Amcor UK Finance PLC
2 AU3CB0280295 Barclays PLC
3 XS3233451718 Digital Euro Finco LLC
4 XS3232967318 Nordea Bank Abp
5 DE000A4DFCD3 Bioenergiepark Küste Besitzgesellschaft mbH
6 DE000DW6ALK1 DZ BANK AG
7 DE000DW6ALJ3 DZ BANK AG
8 DE000DW6ALH7 DZ BANK AG
9 FR0014014A46 L'Oréal S.A.
10 XS3231216998 Repsol Europe Finance S.a.r.l.
11 US912810UP11 United States of America
12 US808513CK91 Charles Schwab Corp.
13 US808513CL74 Charles Schwab Corp.
14 XS3233452286 Digital Euro Finco LLC
15 FR0014014A38 L'Oréal S.A.
16 FR0014014A20 L'Oréal S.A.
17 XS3227335422 Powszechna Kasa Oszczednosci [PKO] Bank Polski S.A.
18 US91282CPJ44 United States of America
19 XS3218061631 Yieldmax Ultra Option Income Strategy ETC
