Für die US-Börsen zeichnet sich am Montag eine leichte Stabilisierung ab. Vor der im weiteren Wochenverlauf erwarteten, verspäteten Veröffentlichung wichtiger US-Konjunkturdaten sowie den Geschäftszahlen des Tech-Riesen Nvidia hält sich die Kaufbereitschaft der Anleger aber in Grenzen. Knapp eine Stunde vor Handelsbeginn taxierte der Broker IG den Dow Jones Industrial 0,1 Prozent tiefer auf 47.082 Punkte. Nach einem Rekordhoch zur Wochenmitte hatte der Leitindex am Donnerstag deutliche Gewinnmitnahmen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
