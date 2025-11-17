Die Zahlen für das dritte Quartal sind für den 18. Mai angekündigt und die werden entscheidend sein, wie es weiter geht. Die enorme Aufwärtslücke vom 27. Juni ist so gut wie geschlossen, bei guten Zahlen haben die Bären ihr Pulver wahrscheinlich verschossen. Eine Trading-Chance wird es so oder so geben, wer gut aufpasst könnte mit einem Hebel kassieren. Im laufenden Jahr hat die Aktie rund 25 Prozent zugelegt, auf Sicht von drei Jahren schneidet ...

Den vollständigen Artikel lesen ...