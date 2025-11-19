Anzeige
Bodycote Plc - Transaction in Own Shares

Bodycote Plc - Transaction in Own Shares

PR Newswire

LONDON, United Kingdom, November 19

Bodycotewww.bodycote.com

19 November 2025

Bodycote plc

Share Buyback Programme - Transactions in Own Securities

Bodycote plc (the Company) announces that, in accordance with the terms of its share buyback extension programme announced on 30 July 2025 (the Extended Programme), it has purchased the following number of its ordinary shares of 17 3 / 11 pence each (Ordinary Shares) through Jefferies International Limited:

Date of purchase:

18 November 2025

Aggregate number of ordinary shares purchased:

39,060

Highest price paid per share (pence per share):

603.50p

Lowest price paid per share (pence per share):

587.00p

Volume weighted average price paid per share

(pence per share)

599.23p

The Company intends to cancel these Ordinary Shares.

Following the purchase, settlement and cancellation of these Ordinary Shares, the Company will have 174,453,278 Ordinary Shares in issue, with no shares held in treasury. This figure represents the total number of voting rights.

In accordance with Article 5(1)(b) of Regulation (EU) No 596/2014 as it applies in the UK (the Market Abuse Regulation), the table below contains the detailed breakdown of the individual trades made by Jefferies International Limited on behalf of the Company as part of the Programm2e.

Since the commencement of this Extended Programme, the Company has purchased a total of 2,857,126 Ordinary Shares. In addition to the 14,145,768 Ordinary Shares purchased under the Share Buyback Programme between March 2024 and July 2025, the Company has purchased a total of 17,002,894 Ordinary Shares.

This announcement is made in accordance with the requirements of UK Listing Rule 9.6.6.

For further information, please contact:

Bodycote plc

Jim Fairbairn, Chief Executive Officer

Ben Fidler, Chief Financial Officer

Peter Lapthorn, Head of FP&A and Investor Relations

Tel: +44 1625 505300

FTI Consulting

Richard Mountain

Susanne Yule

Tel: +44 203 727 1340

Schedule of Purchases

Transaction Details:

Issuer name: Bodycote plc

ISIN: GB00B3FLWH99

LEI: 213800V93QFW53NB7Y29

Intermediary name: Jefferies International Limited

Intermediary code: JEFFGB2XXXX

Time zone: GMT

Currency: GBP

Individual Transactions:

Number of shares purchased

Transaction price (pence per share)

Time of transaction

Transaction reference number

Venue

171

593.5

18/11/2025 08:04:08

00499536513TRLO1.1.1

XLON

27

594

18/11/2025 08:06:04

00499536865TRLO1.1.1

CHIX

159

595.5

18/11/2025 08:07:59

00499537112TRLO1.1.1

XLON

3

595.5

18/11/2025 08:08:02

00499537129TRLO1.1.1

TRQX

13

595.5

18/11/2025 08:08:02

00499537130TRLO1.1.1

TRQX

17

593.5

18/11/2025 08:09:32

00499537371TRLO1.1.1

AQXE

106

593.5

18/11/2025 08:09:32

00499537370TRLO1.1.1

BATE

31

593

18/11/2025 08:11:30

00499537918TRLO1.1.1

BATE

53

593.5

18/11/2025 08:11:30

00499537919TRLO1.1.1

BATE

187

588.5

18/11/2025 08:16:47

00499539044TRLO1.1.1

XLON

174

587

18/11/2025 08:23:45

00499539901TRLO1.1.1

XLON

100

588.5

18/11/2025 08:25:32

00499540136TRLO1.1.1

BATE

29

588.5

18/11/2025 08:30:26

00499540856TRLO1.1.1

XLON

137

588.5

18/11/2025 08:30:26

00499540854TRLO1.1.1

XLON

32

593.5

18/11/2025 08:44:31

00499543749TRLO1.1.1

XLON

129

593.5

18/11/2025 08:44:31

00499543748TRLO1.1.1

XLON

36

593.5

18/11/2025 08:44:31

00499543750TRLO1.1.1

XLON

32

593.5

18/11/2025 08:46:11

00499544028TRLO1.1.1

XLON

87

593.5

18/11/2025 08:46:11

00499544029TRLO1.1.1

XLON

4

593.5

18/11/2025 08:46:14

00499544033TRLO1.1.1

CHIX

28

593.5

18/11/2025 08:46:14

00499544034TRLO1.1.1

CHIX

17

592.5

18/11/2025 08:48:23

00499544667TRLO1.1.1

TRQX

20

592

18/11/2025 08:48:44

00499544729TRLO1.1.1

AQXE

3

594

18/11/2025 08:50:31

00499545138TRLO1.1.1

CHIX

17

594

18/11/2025 08:50:31

00499545137TRLO1.1.1

CHIX

14

594

18/11/2025 08:52:38

00499545397TRLO1.1.1

AQXE

118

593.5

18/11/2025 08:52:38

00499545398TRLO1.1.1

BATE

200

594

18/11/2025 08:52:38

00499545399TRLO1.1.1

XLON

41

595.5

18/11/2025 08:57:56

00499546145TRLO1.1.1

XLON

15

596

18/11/2025 08:59:56

00499546449TRLO1.1.1

XLON

122

596

18/11/2025 08:59:56

00499546450TRLO1.1.1

XLON

157

602.5

18/11/2025 09:09:21

00499547800TRLO1.1.1

XLON

27

602

18/11/2025 09:11:00

00499548056TRLO1.1.1

CHIX

109

602.5

18/11/2025 09:11:47

00499548324TRLO1.1.1

BATE

20

601.5

18/11/2025 09:13:14

00499548540TRLO1.1.1

AQXE

149

601

18/11/2025 09:13:25

00499548554TRLO1.1.1

XLON

30

601.5

18/11/2025 09:21:02

00499549784TRLO1.1.1

XLON

57

601.5

18/11/2025 09:21:02

00499549785TRLO1.1.1

XLON

19

601.5

18/11/2025 09:21:02

00499549787TRLO1.1.1

XLON

50

601.5

18/11/2025 09:21:02

00499549786TRLO1.1.1

XLON

13

602

18/11/2025 09:21:52

00499549884TRLO1.1.1

BATE

98

602.5

18/11/2025 09:21:52

00499549885TRLO1.1.1

BATE

4

602

18/11/2025 09:23:15

00499550002TRLO1.1.1

CHIX

28

602

18/11/2025 09:23:15

00499550001TRLO1.1.1

CHIX

18

601

18/11/2025 09:25:46

00499550307TRLO1.1.1

AQXE

20

600.5

18/11/2025 09:25:46

00499550308TRLO1.1.1

TRQX

20

600.5

18/11/2025 09:25:46

00499550309TRLO1.1.1

TRQX

55

600.5

18/11/2025 09:28:33

00499550737TRLO1.1.1

XLON

9

600.5

18/11/2025 09:28:33

00499550740TRLO1.1.1

XLON

67

600.5

18/11/2025 09:28:33

00499550738TRLO1.1.1

XLON

127

600.5

18/11/2025 09:28:33

00499550739TRLO1.1.1

XLON

13

600.5

18/11/2025 09:30:29

00499551051TRLO1.1.1

TRQX

1

600.5

18/11/2025 09:30:29

00499551052TRLO1.1.1

TRQX

12

601

18/11/2025 09:37:31

00499552198TRLO1.1.1

XLON

193

601

18/11/2025 09:37:31

00499552199TRLO1.1.1

XLON

25

600.5

18/11/2025 09:38:21

00499552352TRLO1.1.1

CHIX

101

600.5

18/11/2025 09:38:21

00499552353TRLO1.1.1

BATE

14

600.5

18/11/2025 09:38:21

00499552354TRLO1.1.1

TRQX

29

600.5

18/11/2025 09:41:39

00499552779TRLO1.1.1

CHIX

108

600.5

18/11/2025 09:41:39

00499552780TRLO1.1.1

BATE

19

600

18/11/2025 09:42:06

00499552850TRLO1.1.1

AQXE

19

600

18/11/2025 09:42:06

00499552851TRLO1.1.1

AQXE

41

600.5

18/11/2025 09:44:18

00499553126TRLO1.1.1

XLON

67

600.5

18/11/2025 09:44:18

00499553127TRLO1.1.1

XLON

32

600.5

18/11/2025 09:44:18

00499553128TRLO1.1.1

XLON

90

600.5

18/11/2025 09:44:18

00499553129TRLO1.1.1

XLON

22

600.5

18/11/2025 09:47:48

00499553623TRLO1.1.1

CHIX

59

600.5

18/11/2025 09:48:58

00499553736TRLO1.1.1

XLON

28

601.5

18/11/2025 09:55:16

00499554792TRLO1.1.1

XLON

41

601.5

18/11/2025 09:55:16

00499554793TRLO1.1.1

XLON

65

601.5

18/11/2025 09:55:16

00499554791TRLO1.1.1

XLON

19

601.5

18/11/2025 09:55:16

00499554794TRLO1.1.1

XLON

33

601.5

18/11/2025 09:55:16

00499554795TRLO1.1.1

XLON

59

601.5

18/11/2025 09:59:01

00499555368TRLO1.1.1

XLON

71

601.5

18/11/2025 09:59:01

00499555369TRLO1.1.1

XLON

34

600.5

18/11/2025 09:59:04

00499555379TRLO1.1.1

CHIX

17

600.5

18/11/2025 09:59:04

00499555382TRLO1.1.1

TRQX

18

600.5

18/11/2025 09:59:04

00499555381TRLO1.1.1

TRQX

110

600.5

18/11/2025 09:59:04

00499555380TRLO1.1.1

BATE

100

601.5

18/11/2025 10:04:02

00499556137TRLO1.1.1

XLON

60

601.5

18/11/2025 10:04:02

00499556138TRLO1.1.1

XLON

16

601

18/11/2025 10:08:04

00499556659TRLO1.1.1

TRQX

52

601.5

18/11/2025 10:10:18

00499556937TRLO1.1.1

XLON

57

601.5

18/11/2025 10:10:18

00499556936TRLO1.1.1

XLON

61

601.5

18/11/2025 10:10:18

00499556938TRLO1.1.1

XLON

1

601

18/11/2025 10:10:18

00499556940TRLO1.1.1

AQXE

1

601

18/11/2025 10:10:18

00499556941TRLO1.1.1

AQXE

13

601

18/11/2025 10:10:18

00499556939TRLO1.1.1

AQXE

1

601

18/11/2025 10:10:18

00499556943TRLO1.1.1

AQXE

3

601

18/11/2025 10:10:18

00499556942TRLO1.1.1

AQXE

19

601

18/11/2025 10:10:18

00499556944TRLO1.1.1

AQXE

29

600.5

18/11/2025 10:11:17

00499557075TRLO1.1.1

CHIX

85

600.5

18/11/2025 10:11:17

00499557076TRLO1.1.1

BATE

104

600.5

18/11/2025 10:11:17

00499557077TRLO1.1.1

BATE

20

600.5

18/11/2025 10:13:48

00499557419TRLO1.1.1

AQXE

18

601

18/11/2025 10:16:26

00499557865TRLO1.1.1

TRQX

68

598.5

18/11/2025 10:17:01

00499557984TRLO1.1.1

XLON

100

598.5

18/11/2025 10:17:01

00499557983TRLO1.1.1

XLON

14

599

18/11/2025 10:18:40

00499558175TRLO1.1.1

CHIX

3

599

18/11/2025 10:18:40

00499558176TRLO1.1.1

CHIX

9

599

18/11/2025 10:18:40

00499558177TRLO1.1.1

CHIX

19

600

18/11/2025 10:31:35

00499560027TRLO1.1.1

TRQX

5

600.5

18/11/2025 10:32:01

00499560095TRLO1.1.1

AQXE

13

600.5

18/11/2025 10:32:18

00499560133TRLO1.1.1

AQXE

119

600

18/11/2025 10:32:44

00499560172TRLO1.1.1

BATE

3

600.5

18/11/2025 10:32:44

00499560173TRLO1.1.1

AQXE

33

600

18/11/2025 10:32:46

00499560174TRLO1.1.1

CHIX

53

599.5

18/11/2025 10:32:52

00499560180TRLO1.1.1

XLON

132

599.5

18/11/2025 10:33:18

00499560230TRLO1.1.1

XLON

2

599.5

18/11/2025 10:34:17

00499560427TRLO1.1.1

XLON

201

599.5

18/11/2025 10:36:45

00499560650TRLO1.1.1

XLON

27

599

18/11/2025 10:42:51

00499561381TRLO1.1.1

CHIX

120

599

18/11/2025 10:44:01

00499561483TRLO1.1.1

BATE

21

599.5

18/11/2025 10:44:08

00499561500TRLO1.1.1

TRQX

21

600.5

18/11/2025 10:44:18

00499561513TRLO1.1.1

AQXE

228

599.5

18/11/2025 10:46:00

00499561650TRLO1.1.1

XLON

18

600

18/11/2025 10:54:22

00499562520TRLO1.1.1

AQXE

2

599.5

18/11/2025 10:56:48

00499562921TRLO1.1.1

CHIX

4

599.5

18/11/2025 10:56:48

00499562922TRLO1.1.1

CHIX

177

599.5

18/11/2025 11:03:50

00499563893TRLO1.1.1

XLON

34

599.5

18/11/2025 11:09:05

00499564535TRLO1.1.1

CHIX

133

599.5

18/11/2025 11:09:05

00499564536TRLO1.1.1

XLON

25

599.5

18/11/2025 11:13:13

00499564913TRLO1.1.1

AQXE

156

599.5

18/11/2025 11:13:13

00499564914TRLO1.1.1

BATE

21

599.5

18/11/2025 11:13:13

00499564915TRLO1.1.1

TRQX

54

599.5

18/11/2025 11:13:34

00499564963TRLO1.1.1

XLON

95

599.5

18/11/2025 11:13:34

00499564964TRLO1.1.1

XLON

161

599.5

18/11/2025 11:21:50

00499565685TRLO1.1.1

XLON

4

600

18/11/2025 11:22:06

00499565739TRLO1.1.1

CHIX

5

600

18/11/2025 11:22:06

00499565740TRLO1.1.1

CHIX

25

600

18/11/2025 11:22:06

00499565741TRLO1.1.1

CHIX

120

600

18/11/2025 11:22:55

00499565784TRLO1.1.1

BATE

26

601

18/11/2025 11:24:39

00499566002TRLO1.1.1

AQXE

153

600.5

18/11/2025 11:31:40

00499566622TRLO1.1.1

XLON

33

600.5

18/11/2025 11:32:03

00499566653TRLO1.1.1

XLON

13

601

18/11/2025 11:37:36

00499567232TRLO1.1.1

AQXE

63

601

18/11/2025 11:38:02

00499567285TRLO1.1.1

XLON

67

601

18/11/2025 11:38:02

00499567284TRLO1.1.1

XLON

13

601

18/11/2025 11:38:02

00499567286TRLO1.1.1

AQXE

41

600.5

18/11/2025 11:38:02

00499567288TRLO1.1.1

CHIX

131

600.5

18/11/2025 11:38:02

00499567287TRLO1.1.1

BATE

27

600.5

18/11/2025 11:38:17

00499567334TRLO1.1.1

TRQX

51

600

18/11/2025 11:45:25

00499568024TRLO1.1.1

XLON

85

600

18/11/2025 11:45:25

00499568025TRLO1.1.1

XLON

112

600

18/11/2025 11:45:25

00499568026TRLO1.1.1

XLON

163

600

18/11/2025 11:54:38

00499569399TRLO1.1.1

XLON

161

600.5

18/11/2025 12:01:15

00499570251TRLO1.1.1

BATE

181

600

18/11/2025 12:03:08

00499570738TRLO1.1.1

XLON

27

600

18/11/2025 12:03:08

00499570745TRLO1.1.1

TRQX

127

601

18/11/2025 12:09:14

00499571522TRLO1.1.1

BATE

40

601

18/11/2025 12:12:39

00499571953TRLO1.1.1

CHIX

4

601

18/11/2025 12:12:39

00499571955TRLO1.1.1

CHIX

9

601

18/11/2025 12:12:39

00499571956TRLO1.1.1

CHIX

15

601

18/11/2025 12:12:39

00499571954TRLO1.1.1

CHIX

155

600

18/11/2025 12:18:02

00499572694TRLO1.1.1

XLON

17

600

18/11/2025 12:19:04

00499572811TRLO1.1.1

XLON

40

600

18/11/2025 12:21:05

00499573043TRLO1.1.1

CHIX

26

600

18/11/2025 12:21:05

00499573044TRLO1.1.1

AQXE

42

600

18/11/2025 12:21:05

00499573045TRLO1.1.1

XLON

144

600

18/11/2025 12:21:05

00499573046TRLO1.1.1

XLON

166

600

18/11/2025 12:21:29

00499573094TRLO1.1.1

BATE

29

600

18/11/2025 12:21:33

00499573108TRLO1.1.1

TRQX

262

600

18/11/2025 12:25:43

00499573549TRLO1.1.1

XLON

21

600

18/11/2025 12:27:04

00499573666TRLO1.1.1

TRQX

24

600

18/11/2025 12:27:54

00499573733TRLO1.1.1

AQXE

36

600.5

18/11/2025 12:30:26

00499574091TRLO1.1.1

XLON

229

600.5

18/11/2025 12:30:26

00499574092TRLO1.1.1

XLON

139

600.5

18/11/2025 12:34:28

00499574526TRLO1.1.1

XLON

32

601

18/11/2025 12:38:19

00499574971TRLO1.1.1

CHIX

222

601

18/11/2025 12:39:31

00499575172TRLO1.1.1

XLON

21

600.5

18/11/2025 12:39:31

00499575174TRLO1.1.1

BATE

124

600.5

18/11/2025 12:39:31

00499575173TRLO1.1.1

BATE

27

600.5

18/11/2025 12:39:31

00499575176TRLO1.1.1

AQXE

124

600.5

18/11/2025 12:39:31

00499575175TRLO1.1.1

BATE

47

601

18/11/2025 12:40:15

00499575352TRLO1.1.1

CHIX

26

600.5

18/11/2025 12:44:57

00499575879TRLO1.1.1

AQXE

131

600

18/11/2025 12:45:05

00499575893TRLO1.1.1

XLON

25

600

18/11/2025 12:45:05

00499575895TRLO1.1.1

TRQX

26

600

18/11/2025 12:45:05

00499575894TRLO1.1.1

TRQX

41

600

18/11/2025 12:47:00

00499576472TRLO1.1.1

CHIX

52

600

18/11/2025 12:47:58

00499576538TRLO1.1.1

XLON

173

600

18/11/2025 12:47:58

00499576539TRLO1.1.1

XLON

160

600

18/11/2025 12:48:21

00499576571TRLO1.1.1

BATE

141

600

18/11/2025 12:52:48

00499577148TRLO1.1.1

BATE

40

600

18/11/2025 12:53:16

00499577192TRLO1.1.1

CHIX

17

600.5

18/11/2025 12:54:03

00499577303TRLO1.1.1

AQXE

10

600.5

18/11/2025 12:54:03

00499577304TRLO1.1.1

AQXE

52

599.5

18/11/2025 12:55:53

00499577598TRLO1.1.1

XLON

127

599.5

18/11/2025 12:55:53

00499577599TRLO1.1.1

XLON

5

599.5

18/11/2025 12:55:53

00499577600TRLO1.1.1

XLON

151

599.5

18/11/2025 13:01:04

00499578252TRLO1.1.1

XLON

26

599.5

18/11/2025 13:01:37

00499578340TRLO1.1.1

XLON

29

600.5

18/11/2025 13:04:44

00499578923TRLO1.1.1

AQXE

189

600

18/11/2025 13:09:21

00499579477TRLO1.1.1

XLON

64

600

18/11/2025 13:11:59

00499579707TRLO1.1.1

XLON

66

600

18/11/2025 13:11:59

00499579706TRLO1.1.1

XLON

13

600.5

18/11/2025 13:14:54

00499579996TRLO1.1.1

AQXE

22

600.5

18/11/2025 13:15:14

00499580050TRLO1.1.1

AQXE

55

600

18/11/2025 13:15:26

00499580102TRLO1.1.1

CHIX

188

600

18/11/2025 13:15:26

00499580103TRLO1.1.1

BATE

152

600

18/11/2025 13:15:26

00499580104TRLO1.1.1

XLON

162

599

18/11/2025 13:18:47

00499580444TRLO1.1.1

XLON

157

600

18/11/2025 13:22:48

00499580832TRLO1.1.1

BATE

27

600.5

18/11/2025 13:24:24

00499581041TRLO1.1.1

AQXE

7

600.5

18/11/2025 13:24:24

00499581042TRLO1.1.1

AQXE

16

600

18/11/2025 13:24:57

00499581077TRLO1.1.1

TRQX

20

600

18/11/2025 13:25:07

00499581091TRLO1.1.1

TRQX

46

600

18/11/2025 13:27:33

00499581341TRLO1.1.1

CHIX

179

600

18/11/2025 13:27:33

00499581342TRLO1.1.1

XLON

109

601

18/11/2025 13:29:03

00499581491TRLO1.1.1

XLON

69

601

18/11/2025 13:29:08

00499581495TRLO1.1.1

XLON

173

601

18/11/2025 13:29:08

00499581496TRLO1.1.1

XLON

139

601

18/11/2025 13:30:08

00499581600TRLO1.1.1

BATE

14

601

18/11/2025 13:31:02

00499581723TRLO1.1.1

BATE

30

602

18/11/2025 13:35:02

00499582307TRLO1.1.1

TRQX

46

602

18/11/2025 13:35:02

00499582306TRLO1.1.1

CHIX

1

602.5

18/11/2025 13:38:48

00499582914TRLO1.1.1

XLON

43

602.5

18/11/2025 13:40:17

00499583060TRLO1.1.1

CHIX

168

602.5

18/11/2025 13:40:17

00499583061TRLO1.1.1

XLON

483

602.5

18/11/2025 13:40:17

00499583062TRLO1.1.1

XLON

194

603

18/11/2025 13:42:38

00499583291TRLO1.1.1

XLON

52

603

18/11/2025 13:42:38

00499583292TRLO1.1.1

XLON

68

603

18/11/2025 13:42:38

00499583293TRLO1.1.1

XLON

88

603

18/11/2025 13:42:38

00499583294TRLO1.1.1

XLON

51

602.5

18/11/2025 13:43:55

00499583464TRLO1.1.1

CHIX

127

603

18/11/2025 13:45:44

00499583848TRLO1.1.1

XLON

38

603

18/11/2025 13:45:44

00499583849TRLO1.1.1

XLON

14

603

18/11/2025 13:48:10

00499584112TRLO1.1.1

XLON

43

603

18/11/2025 13:48:10

00499584113TRLO1.1.1

XLON

111

603

18/11/2025 13:48:10

00499584114TRLO1.1.1

XLON

30

602

18/11/2025 13:49:37

00499584291TRLO1.1.1

AQXE

21

602

18/11/2025 13:49:37

00499584294TRLO1.1.1

AQXE

40

602

18/11/2025 13:49:37

00499584293TRLO1.1.1

AQXE

216

602

18/11/2025 13:49:37

00499584292TRLO1.1.1

BATE

11

602

18/11/2025 13:49:37

00499584296TRLO1.1.1

BATE

16

602

18/11/2025 13:49:37

00499584297TRLO1.1.1

AQXE

179

602

18/11/2025 13:49:37

00499584295TRLO1.1.1

BATE

24

602

18/11/2025 13:49:37

00499584300TRLO1.1.1

TRQX

30

602

18/11/2025 13:49:37

00499584299TRLO1.1.1

TRQX

30

602

18/11/2025 13:49:37

00499584301TRLO1.1.1

TRQX

179

602

18/11/2025 13:49:37

00499584298TRLO1.1.1

BATE

51

602

18/11/2025 13:50:37

00499584400TRLO1.1.1

CHIX

52

602.5

18/11/2025 13:50:44

00499584429TRLO1.1.1

XLON

66

602.5

18/11/2025 13:50:44

00499584430TRLO1.1.1

XLON

79

602.5

18/11/2025 13:50:44

00499584431TRLO1.1.1

XLON

29

601.5

18/11/2025 13:51:52

00499584639TRLO1.1.1

AQXE

24

601.5

18/11/2025 13:53:04

00499584731TRLO1.1.1

TRQX

66

602

18/11/2025 13:54:11

00499584919TRLO1.1.1

XLON

115

602

18/11/2025 13:54:11

00499584920TRLO1.1.1

XLON

190

602

18/11/2025 14:01:20

00499585810TRLO1.1.1

XLON

228

602

18/11/2025 14:01:20

00499585811TRLO1.1.1

XLON

231

602

18/11/2025 14:01:20

00499585812TRLO1.1.1

XLON

163

602

18/11/2025 14:01:20

00499585813TRLO1.1.1

BATE

36

602.5

18/11/2025 14:01:33

00499585859TRLO1.1.1

AQXE

57

602.5

18/11/2025 14:01:33

00499585860TRLO1.1.1

CHIX

10

602

18/11/2025 14:01:33

00499585861TRLO1.1.1

BATE

27

602

18/11/2025 14:01:33

00499585862TRLO1.1.1

BATE

149

602.5

18/11/2025 14:03:46

00499586245TRLO1.1.1

XLON

32

602.5

18/11/2025 14:04:35

00499586356TRLO1.1.1

AQXE

48

602

18/11/2025 14:05:25

00499586454TRLO1.1.1

CHIX

192

602

18/11/2025 14:05:27

00499586456TRLO1.1.1

BATE

49

602

18/11/2025 14:11:08

00499587275TRLO1.1.1

CHIX

153

602

18/11/2025 14:11:08

00499587274TRLO1.1.1

BATE

35

602

18/11/2025 14:11:08

00499587277TRLO1.1.1

TRQX

36

602

18/11/2025 14:11:08

00499587278TRLO1.1.1

TRQX

184

602

18/11/2025 14:11:08

00499587276TRLO1.1.1

XLON

67

602

18/11/2025 14:13:17

00499587616TRLO1.1.1

XLON

85

602

18/11/2025 14:13:17

00499587617TRLO1.1.1

XLON

44

602

18/11/2025 14:13:17

00499587618TRLO1.1.1

XLON

66

602

18/11/2025 14:15:43

00499588025TRLO1.1.1

BATE

54

602

18/11/2025 14:15:43

00499588026TRLO1.1.1

BATE

44

602

18/11/2025 14:15:48

00499588052TRLO1.1.1

XLON

67

602

18/11/2025 14:15:48

00499588051TRLO1.1.1

XLON

79

602

18/11/2025 14:19:22

00499588671TRLO1.1.1

XLON

21

602

18/11/2025 14:19:29

00499588683TRLO1.1.1

AQXE

31

602

18/11/2025 14:19:29

00499588684TRLO1.1.1

TRQX

34

602

18/11/2025 14:19:55

00499588781TRLO1.1.1

CHIX

15

602

18/11/2025 14:20:14

00499588850TRLO1.1.1

CHIX

30

602

18/11/2025 14:21:14

00499589100TRLO1.1.1

AQXE

194

601.5

18/11/2025 14:21:14

00499589105TRLO1.1.1

XLON

15

601.5

18/11/2025 14:23:22

00499589450TRLO1.1.1

BATE

108

601.5

18/11/2025 14:23:22

00499589451TRLO1.1.1

BATE

48

601.5

18/11/2025 14:23:50

00499589538TRLO1.1.1

XLON

91

601.5

18/11/2025 14:23:50

00499589537TRLO1.1.1

XLON

53

601.5

18/11/2025 14:29:40

00499590760TRLO1.1.1

XLON

103

601.5

18/11/2025 14:29:40

00499590761TRLO1.1.1

XLON

96

602.5

18/11/2025 14:35:03

00499595012TRLO1.1.1

XLON

17

602.5

18/11/2025 14:35:03

00499595015TRLO1.1.1

XLON

22

602.5

18/11/2025 14:35:03

00499595014TRLO1.1.1

XLON

62

602.5

18/11/2025 14:35:03

00499595013TRLO1.1.1

XLON

9

602.5

18/11/2025 14:37:53

00499596190TRLO1.1.1

XLON

93

602.5

18/11/2025 14:37:53

00499596191TRLO1.1.1

XLON

24

602.5

18/11/2025 14:37:53

00499596193TRLO1.1.1

XLON

30

602.5

18/11/2025 14:37:53

00499596192TRLO1.1.1

XLON

32

602.5

18/11/2025 14:37:57

00499596229TRLO1.1.1

BATE

152

602.5

18/11/2025 14:37:57

00499596230TRLO1.1.1

BATE

41

602

18/11/2025 14:39:24

00499596868TRLO1.1.1

TRQX

178

602

18/11/2025 14:40:07

00499597155TRLO1.1.1

XLON

45

602

18/11/2025 14:40:20

00499597277TRLO1.1.1

AQXE

66

602

18/11/2025 14:40:20

00499597278TRLO1.1.1

CHIX

178

601.5

18/11/2025 14:40:52

00499597527TRLO1.1.1

XLON

162

601.5

18/11/2025 14:41:53

00499598149TRLO1.1.1

BATE

178

601.5

18/11/2025 14:43:00

00499598586TRLO1.1.1

XLON

14

601.5

18/11/2025 14:43:18

00499598781TRLO1.1.1

CHIX

15

601.5

18/11/2025 14:43:18

00499598780TRLO1.1.1

CHIX

13

601.5

18/11/2025 14:43:18

00499598782TRLO1.1.1

CHIX

31

602

18/11/2025 14:43:41

00499598950TRLO1.1.1

TRQX

8

602

18/11/2025 14:45:02

00499599492TRLO1.1.1

AQXE

27

602

18/11/2025 14:45:02

00499599493TRLO1.1.1

AQXE

66

601.5

18/11/2025 14:45:08

00499599550TRLO1.1.1

XLON

89

601.5

18/11/2025 14:45:08

00499599551TRLO1.1.1

XLON

169

602.5

18/11/2025 14:46:19

00499600502TRLO1.1.1

XLON

162

602.5

18/11/2025 14:47:12

00499600820TRLO1.1.1

BATE

13

602.5

18/11/2025 14:47:12

00499600821TRLO1.1.1

BATE

37

602.5

18/11/2025 14:49:30

00499603779TRLO1.1.1

TRQX

176

602

18/11/2025 14:49:36

00499603838TRLO1.1.1

XLON

41

602

18/11/2025 14:52:16

00499608462TRLO1.1.1

AQXE

57

602

18/11/2025 14:52:16

00499608463TRLO1.1.1

CHIX

160

602

18/11/2025 14:52:16

00499608464TRLO1.1.1

XLON

233

602

18/11/2025 14:52:16

00499608465TRLO1.1.1

XLON

7

601.5

18/11/2025 14:52:22

00499608537TRLO1.1.1

BATE

128

602

18/11/2025 14:52:22

00499608538TRLO1.1.1

BATE

37

602.5

18/11/2025 14:54:41

00499611767TRLO1.1.1

XLON

150

602.5

18/11/2025 14:54:41

00499611766TRLO1.1.1

XLON

57

602

18/11/2025 14:55:11

00499612283TRLO1.1.1

CHIX

38

602.5

18/11/2025 14:55:20

00499612694TRLO1.1.1

TRQX

145

601.5

18/11/2025 14:55:31

00499613071TRLO1.1.1

XLON

25

602.5

18/11/2025 14:56:05

00499613994TRLO1.1.1

BATE

94

602.5

18/11/2025 14:56:05

00499613995TRLO1.1.1

BATE

153

602

18/11/2025 14:59:00

00499618378TRLO1.1.1

XLON

155

602

18/11/2025 14:59:00

00499618377TRLO1.1.1

BATE

144

602

18/11/2025 14:59:00

00499618379TRLO1.1.1

XLON

39

602

18/11/2025 14:59:21

00499619407TRLO1.1.1

AQXE

5

602

18/11/2025 15:00:53

00499620172TRLO1.1.1

XLON

147

602

18/11/2025 15:00:53

00499620173TRLO1.1.1

XLON

48

602

18/11/2025 15:01:27

00499620454TRLO1.1.1

CHIX

186

602

18/11/2025 15:01:27

00499620453TRLO1.1.1

BATE

23

602

18/11/2025 15:01:32

00499620681TRLO1.1.1

AQXE

185

601

18/11/2025 15:03:00

00499621596TRLO1.1.1

XLON

17

602

18/11/2025 15:04:16

00499622432TRLO1.1.1

TRQX

4

602

18/11/2025 15:04:16

00499622433TRLO1.1.1

TRQX

22

602

18/11/2025 15:04:16

00499622434TRLO1.1.1

TRQX

56

600.5

18/11/2025 15:04:47

00499622718TRLO1.1.1

XLON

114

600.5

18/11/2025 15:04:47

00499622717TRLO1.1.1

XLON

124

600.5

18/11/2025 15:05:06

00499622873TRLO1.1.1

BATE

69

600.5

18/11/2025 15:05:13

00499622928TRLO1.1.1

CHIX

33

601

18/11/2025 15:05:26

00499623114TRLO1.1.1

AQXE

180

601

18/11/2025 15:06:54

00499623904TRLO1.1.1

XLON

10

601

18/11/2025 15:10:01

00499625877TRLO1.1.1

XLON

270

601

18/11/2025 15:10:01

00499625876TRLO1.1.1

XLON

44

601

18/11/2025 15:10:01

00499625879TRLO1.1.1

AQXE

177

601

18/11/2025 15:10:01

00499625878TRLO1.1.1

XLON

51

600.5

18/11/2025 15:10:49

00499626440TRLO1.1.1

CHIX

75

600.5

18/11/2025 15:11:47

00499627206TRLO1.1.1

BATE

93

600.5

18/11/2025 15:11:47

00499627207TRLO1.1.1

BATE

124

601

18/11/2025 15:12:02

00499627335TRLO1.1.1

XLON

29

601

18/11/2025 15:12:02

00499627336TRLO1.1.1

XLON

28

601

18/11/2025 15:12:44

00499627627TRLO1.1.1

AQXE

140

600.5

18/11/2025 15:12:44

00499627630TRLO1.1.1

BATE

38

600.5

18/11/2025 15:12:44

00499627633TRLO1.1.1

TRQX

53

600.5

18/11/2025 15:12:44

00499627631TRLO1.1.1

XLON

66

600.5

18/11/2025 15:12:44

00499627632TRLO1.1.1

XLON

38

600.5

18/11/2025 15:12:44

00499627634TRLO1.1.1

TRQX

1

600.5

18/11/2025 15:14:48

00499628903TRLO1.1.1

XLON

65

600.5

18/11/2025 15:14:52

00499628947TRLO1.1.1

CHIX

13

600.5

18/11/2025 15:17:00

00499630185TRLO1.1.1

TRQX

17

600.5

18/11/2025 15:17:00

00499630186TRLO1.1.1

TRQX

59

600.5

18/11/2025 15:17:19

00499630424TRLO1.1.1

XLON

100

600.5

18/11/2025 15:17:19

00499630423TRLO1.1.1

XLON

25

600

18/11/2025 15:17:48

00499630717TRLO1.1.1

BATE

28

600

18/11/2025 15:17:48

00499630718TRLO1.1.1

BATE

128

600

18/11/2025 15:17:51

00499630746TRLO1.1.1

BATE

159

599.5

18/11/2025 15:18:02

00499630875TRLO1.1.1

XLON

266

599.5

18/11/2025 15:18:02

00499630876TRLO1.1.1

XLON

40

599.5

18/11/2025 15:18:03

00499630883TRLO1.1.1

AQXE

3

599.5

18/11/2025 15:18:48

00499631422TRLO1.1.1

CHIX

46

599.5

18/11/2025 15:18:48

00499631423TRLO1.1.1

CHIX

107

600

18/11/2025 15:19:25

00499631812TRLO1.1.1

BATE

32

601.5

18/11/2025 15:22:32

00499633445TRLO1.1.1

AQXE

202

601.5

18/11/2025 15:22:32

00499633446TRLO1.1.1

XLON

28

601.5

18/11/2025 15:22:32

00499633447TRLO1.1.1

TRQX

44

601.5

18/11/2025 15:22:32

00499633448TRLO1.1.1

XLON

194

601.5

18/11/2025 15:22:32

00499633449TRLO1.1.1

XLON

134

601.5

18/11/2025 15:24:39

00499634637TRLO1.1.1

XLON

134

601.5

18/11/2025 15:24:39

00499634638TRLO1.1.1

XLON

169

601.5

18/11/2025 15:24:39

00499634636TRLO1.1.1

BATE

58

601.5

18/11/2025 15:28:31

00499636842TRLO1.1.1

CHIX

100

601.5

18/11/2025 15:28:31

00499636841TRLO1.1.1

BATE

43

601.5

18/11/2025 15:28:31

00499636845TRLO1.1.1

TRQX

51

601.5

18/11/2025 15:28:31

00499636844TRLO1.1.1

BATE

132

601.5

18/11/2025 15:28:31

00499636846TRLO1.1.1

XLON

132

601.5

18/11/2025 15:28:31

00499636848TRLO1.1.1

XLON

144

601.5

18/11/2025 15:28:31

00499636847TRLO1.1.1

XLON

38

601

18/11/2025 15:29:16

00499637154TRLO1.1.1

TRQX

33

601

18/11/2025 15:29:30

00499637270TRLO1.1.1

AQXE

4

601.5

18/11/2025 15:29:30

00499637271TRLO1.1.1

AQXE

33

601.5

18/11/2025 15:31:13

00499638226TRLO1.1.1

AQXE

183

601

18/11/2025 15:31:35

00499638459TRLO1.1.1

BATE

43

600.5

18/11/2025 15:32:00

00499638694TRLO1.1.1

CHIX

173

600.5

18/11/2025 15:32:00

00499638695TRLO1.1.1

XLON

183

600.5

18/11/2025 15:32:00

00499638696TRLO1.1.1

XLON

196

601

18/11/2025 15:35:05

00499640740TRLO1.1.1

BATE

157

600.5

18/11/2025 15:35:20

00499640820TRLO1.1.1

XLON

35

601

18/11/2025 15:35:58

00499641170TRLO1.1.1

TRQX

32

600

18/11/2025 15:36:35

00499641693TRLO1.1.1

CHIX

15

601.5

18/11/2025 15:37:11

00499641978TRLO1.1.1

AQXE

21

601.5

18/11/2025 15:37:11

00499641977TRLO1.1.1

AQXE

37

600

18/11/2025 15:37:21

00499642086TRLO1.1.1

CHIX

74

600.5

18/11/2025 15:37:29

00499642130TRLO1.1.1

XLON

95

600.5

18/11/2025 15:37:29

00499642129TRLO1.1.1

XLON

69

600.5

18/11/2025 15:39:41

00499643168TRLO1.1.1

XLON

85

600.5

18/11/2025 15:39:41

00499643167TRLO1.1.1

XLON

21

601

18/11/2025 15:40:00

00499643303TRLO1.1.1

BATE

149

601

18/11/2025 15:40:00

00499643305TRLO1.1.1

BATE

4

601

18/11/2025 15:41:00

00499643813TRLO1.1.1

TRQX

29

601

18/11/2025 15:41:00

00499643812TRLO1.1.1

TRQX

52

600.5

18/11/2025 15:42:52

00499645098TRLO1.1.1

XLON

63

600.5

18/11/2025 15:42:52

00499645097TRLO1.1.1

CHIX

174

600.5

18/11/2025 15:42:52

00499645100TRLO1.1.1

XLON

183

600.5

18/11/2025 15:42:52

00499645099TRLO1.1.1

XLON

2

600.5

18/11/2025 15:43:29

00499645425TRLO1.1.1

AQXE

37

600.5

18/11/2025 15:43:30

00499645426TRLO1.1.1

AQXE

28

600.5

18/11/2025 15:43:44

00499645495TRLO1.1.1

BATE

117

601

18/11/2025 15:43:44

00499645496TRLO1.1.1

BATE

53

600.5

18/11/2025 15:45:02

00499646746TRLO1.1.1

XLON

100

600.5

18/11/2025 15:45:02

00499646745TRLO1.1.1

XLON

132

599.5

18/11/2025 15:46:04

00499647716TRLO1.1.1

XLON

170

600

18/11/2025 15:48:11

00499649151TRLO1.1.1

XLON

63

600

18/11/2025 15:49:16

00499649860TRLO1.1.1

CHIX

39

600

18/11/2025 15:49:49

00499650131TRLO1.1.1

AQXE

3

599.5

18/11/2025 15:50:09

00499650480TRLO1.1.1

BATE

34

599.5

18/11/2025 15:50:09

00499650483TRLO1.1.1

TRQX

158

599.5

18/11/2025 15:50:09

00499650481TRLO1.1.1

BATE

165

599.5

18/11/2025 15:50:09

00499650482TRLO1.1.1

XLON

182

600.5

18/11/2025 15:52:40

00499652223TRLO1.1.1

XLON

39

599.5

18/11/2025 15:53:46

00499653121TRLO1.1.1

TRQX

4

600.5

18/11/2025 15:57:42

00499655593TRLO1.1.1

XLON

45

600.5

18/11/2025 15:57:42

00499655592TRLO1.1.1

XLON

135

600.5

18/11/2025 15:57:42

00499655591TRLO1.1.1

XLON

28

600.5

18/11/2025 15:57:48

00499655644TRLO1.1.1

BATE

162

600.5

18/11/2025 15:57:48

00499655645TRLO1.1.1

BATE

13

600.5

18/11/2025 15:57:54

00499655672TRLO1.1.1

CHIX

41

600.5

18/11/2025 15:57:54

00499655673TRLO1.1.1

CHIX

229

600

18/11/2025 15:58:31

00499656029TRLO1.1.1

XLON

40

600

18/11/2025 15:58:31

00499656033TRLO1.1.1

AQXE

19

600

18/11/2025 15:58:42

00499656108TRLO1.1.1

TRQX

20

600

18/11/2025 15:58:42

00499656109TRLO1.1.1

TRQX

139

600.5

18/11/2025 16:00:09

00499656968TRLO1.1.1

BATE

58

600

18/11/2025 16:01:24

00499657720TRLO1.1.1

CHIX

125

600

18/11/2025 16:01:24

00499657721TRLO1.1.1

BATE

175

600

18/11/2025 16:01:24

00499657722TRLO1.1.1

XLON

239

600

18/11/2025 16:01:24

00499657723TRLO1.1.1

XLON

45

600

18/11/2025 16:02:29

00499658504TRLO1.1.1

AQXE

2

599

18/11/2025 16:03:40

00499659124TRLO1.1.1

XLON

37

600

18/11/2025 16:03:54

00499659254TRLO1.1.1

TRQX

43

599.5

18/11/2025 16:05:59

00499660335TRLO1.1.1

BATE

41

600

18/11/2025 16:05:59

00499660337TRLO1.1.1

BATE

76

600

18/11/2025 16:05:59

00499660336TRLO1.1.1

BATE

18

599.5

18/11/2025 16:06:14

00499660534TRLO1.1.1

XLON

36

599.5

18/11/2025 16:06:14

00499660535TRLO1.1.1

XLON

104

599.5

18/11/2025 16:06:38

00499660740TRLO1.1.1

XLON

1

600.5

18/11/2025 16:09:17

00499662692TRLO1.1.1

XLON

152

600.5

18/11/2025 16:09:17

00499662693TRLO1.1.1

XLON

2

600.5

18/11/2025 16:10:43

00499663685TRLO1.1.1

BATE

2

600.5

18/11/2025 16:10:43

00499663687TRLO1.1.1

BATE

43

600.5

18/11/2025 16:11:20

00499664003TRLO1.1.1

TRQX

42

600.5

18/11/2025 16:11:23

00499664111TRLO1.1.1

CHIX

32

600.5

18/11/2025 16:11:23

00499664112TRLO1.1.1

CHIX

68

600.5

18/11/2025 16:11:29

00499664199TRLO1.1.1

XLON

8

600.5

18/11/2025 16:11:29

00499664201TRLO1.1.1

XLON

92

600.5

18/11/2025 16:11:29

00499664200TRLO1.1.1

XLON

44

600.5

18/11/2025 16:11:48

00499664397TRLO1.1.1

AQXE

36

600

18/11/2025 16:12:30

00499664839TRLO1.1.1

BATE

192

600.5

18/11/2025 16:12:50

00499665106TRLO1.1.1

XLON

2

600.5

18/11/2025 16:13:33

00499665831TRLO1.1.1

CHIX

55

600.5

18/11/2025 16:13:38

00499665854TRLO1.1.1

CHIX

31

600.5

18/11/2025 16:14:26

00499666408TRLO1.1.1

XLON

131

600.5

18/11/2025 16:14:26

00499666409TRLO1.1.1

XLON

30

600.5

18/11/2025 16:14:44

00499666594TRLO1.1.1

BATE

137

600.5

18/11/2025 16:14:44

00499666593TRLO1.1.1

BATE

116

600.5

18/11/2025 16:15:00

00499666723TRLO1.1.1

AQXE

111

600.5

18/11/2025 16:15:01

00499666735TRLO1.1.1

TRQX

117

600

18/11/2025 16:15:29

00499667129TRLO1.1.1

XLON

350

600

18/11/2025 16:15:29

00499667130TRLO1.1.1

XLON

180

600

18/11/2025 16:15:29

00499667131TRLO1.1.1

XLON

452

600

18/11/2025 16:15:29

00499667132TRLO1.1.1

XLON

151

600

18/11/2025 16:15:29

00499667133TRLO1.1.1

CHIX

28

600.5

18/11/2025 16:19:03

00499669913TRLO1.1.1

AQXE

7

600.5

18/11/2025 16:19:47

00499670406TRLO1.1.1

XLON

142

600.5

18/11/2025 16:19:47

00499670407TRLO1.1.1

XLON

61

600.5

18/11/2025 16:19:47

00499670409TRLO1.1.1

XLON

328

600.5

18/11/2025 16:19:47

00499670408TRLO1.1.1

XLON

3

601

18/11/2025 16:21:17

00499671450TRLO1.1.1

BATE

2

601

18/11/2025 16:21:17

00499671452TRLO1.1.1

BATE

300

601

18/11/2025 16:21:17

00499671451TRLO1.1.1

BATE

2

601

18/11/2025 16:21:17

00499671453TRLO1.1.1

BATE

269

601

18/11/2025 16:21:18

00499671472TRLO1.1.1

BATE

6

601

18/11/2025 16:22:22

00499672017TRLO1.1.1

AQXE

2

601

18/11/2025 16:22:22

00499672018TRLO1.1.1

AQXE

132

601

18/11/2025 16:23:11

00499672535TRLO1.1.1

BATE

403

601

18/11/2025 16:23:24

00499672641TRLO1.1.1

XLON

60

601

18/11/2025 16:24:23

00499673507TRLO1.1.1

TRQX

249

601.5

18/11/2025 16:25:42

00499674713TRLO1.1.1

XLON

78

601.5

18/11/2025 16:29:09

00499677493TRLO1.1.1

BATE

31

602

18/11/2025 16:29:55

00499678311TRLO1.1.1

BATE

29

603.5

18/11/2025 16:29:56

00499678319TRLO1.1.1

AQXE

11

602.5

18/11/2025 16:29:56

00499678320TRLO1.1.1

XLON

118

603.5

18/11/2025 16:29:57

00499678346TRLO1.1.1

BATE

18

602.5

18/11/2025 16:29:57

00499678350TRLO1.1.1

XLON


