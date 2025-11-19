Weiterlesen bei unserem Partner Finanzen100...

Link

Die Nervosität an der Wall Street ist vor den so wichtigen Nvidia Zahlen mit Händen zu greifen. Heute Abend nach Börsenschluss in New York ist es so weit. Der Fear&Greed Index ist mit 11 Punkten schon mitten im Quantil extremer Angst. Die Indizes eilten dem voraus und schlossen gestern mit deutlichen Verlusten bei erhöhter Volatilität. Die Nasdaq gab 1,2 % nach, der DOW JONES 1,1 % , der marktbreite S&P500 0,8 %. Der VIX steht bei knapp 25, also erhöht und das Verhältnis von Gewinnern zu Verlierern war negativ. Wir nutzen den Stillstand vor den Zahlen und schauen auf die Unternehmen.Das ist ein Auszug aus dem Marktkompass im Bernecker Börsenkompass. Wenn Sie sich einen Überblick verschaffen wollen, dann werfen Sie gerne mal einen Blick auf unserehier. Probieren Sie es aus.