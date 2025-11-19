Die Photovoltaikentwicklerin solmotion project GmbH startet in Süddeutschland drei Agri-PV-Anlagen mit mehr als 15 MWp Gesamtleistung. Trotz fehlender EU-beihilferechtlicher Genehmigung setzt das Unternehmen auf neue Vermarktungsansätze und Batteriespeicher. Agri-PV-Projekte trotzen politischem StillstandDer Ausbau von Agri-Photovoltaik (Agri-PV) geriet zuletzt ins Stocken. Grund ist die ausstehende beihilferechtliche Genehmigung der EU, die viele Projekte wirtschaftlich erschwert. Die Ravensburger ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.