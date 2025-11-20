Bodycote Plc - Transaction in Own Shares
LONDON, United Kingdom, November 20
20 November 2025
Bodycote plc
Share Buyback Programme - Transactions in Own Securities
Bodycote plc (the Company) announces that, in accordance with the terms of its share buyback extension programme announced on 30 July 2025 (the Extended Programme), it has purchased the following number of its ordinary shares of 17 3 / 11 pence each (Ordinary Shares) through Jefferies International Limited:
Date of purchase:
19 November 2025
Aggregate number of ordinary shares purchased:
39,179
Highest price paid per share (pence per share):
614.50p
Lowest price paid per share (pence per share):
597.00p
Volume weighted average price paid per share
(pence per share)
607.55p
The Company intends to cancel these Ordinary Shares.
Following the purchase, settlement and cancellation of these Ordinary Shares, the Company will have 174,414,099 Ordinary Shares in issue, with no shares held in treasury. This figure represents the total number of voting rights.
In accordance with Article 5(1)(b) of Regulation (EU) No 596/2014 as it applies in the UK (the Market Abuse Regulation), the table below contains the detailed breakdown of the individual trades made by Jefferies International Limited on behalf of the Company as part of the Programm2e.
Since the commencement of this Extended Programme, the Company has purchased a total of 2,896,305 Ordinary Shares. In addition to the 14,145,768 Ordinary Shares purchased under the Share Buyback Programme between March 2024 and July 2025, the Company has purchased a total of 17,042,073 Ordinary Shares.
This announcement is made in accordance with the requirements of UK Listing Rule 9.6.6.
For further information, please contact:
Bodycote plc
Jim Fairbairn, Chief Executive Officer
Ben Fidler, Chief Financial Officer
Peter Lapthorn, Head of FP&A and Investor Relations
Tel: +44 1625 505300
FTI Consulting
Richard Mountain
Susanne Yule
Tel: +44 203 727 1340
Schedule of Purchases
Transaction Details:
Issuer name: Bodycote plc
ISIN: GB00B3FLWH99
LEI: 213800V93QFW53NB7Y29
Intermediary name: Jefferies International Limited
Intermediary code: JEFFGB2XXXX
Time zone: GMT
Currency: GBP
Individual Transactions:
Number of shares purchased
Transaction price (pence per share)
Time of transaction
Transaction reference number
Venue
170
605.5
19/11/2025 08:04:01
00499777853TRLO1.1.1
XLON
16
603
19/11/2025 08:05:20
00499778024TRLO1.1.1
TRQX
6
601
19/11/2025 08:06:03
00499778150TRLO1.1.1
CHIX
21
601
19/11/2025 08:06:03
00499778151TRLO1.1.1
CHIX
19
601
19/11/2025 08:06:08
00499778158TRLO1.1.1
AQXE
113
600.5
19/11/2025 08:06:38
00499778224TRLO1.1.1
BATE
136
597.5
19/11/2025 08:07:39
00499778316TRLO1.1.1
XLON
15
597
19/11/2025 08:10:55
00499778821TRLO1.1.1
AQXE
52
597
19/11/2025 08:17:37
00499779951TRLO1.1.1
XLON
80
597
19/11/2025 08:17:37
00499779950TRLO1.1.1
XLON
33
597
19/11/2025 08:17:37
00499779952TRLO1.1.1
XLON
97
600
19/11/2025 08:20:28
00499780550TRLO1.1.1
BATE
119
599.5
19/11/2025 08:22:03
00499780764TRLO1.1.1
XLON
22
599.5
19/11/2025 08:22:03
00499780765TRLO1.1.1
XLON
27
600.5
19/11/2025 08:28:53
00499781645TRLO1.1.1
CHIX
69
600.5
19/11/2025 08:28:53
00499781646TRLO1.1.1
XLON
17
600.5
19/11/2025 08:28:53
00499781647TRLO1.1.1
TRQX
88
600.5
19/11/2025 08:28:56
00499781652TRLO1.1.1
XLON
147
601.5
19/11/2025 08:32:14
00499782267TRLO1.1.1
XLON
121
600
19/11/2025 08:34:28
00499782541TRLO1.1.1
BATE
34
600.5
19/11/2025 08:34:41
00499782582TRLO1.1.1
XLON
51
600.5
19/11/2025 08:34:41
00499782583TRLO1.1.1
XLON
34
601
19/11/2025 08:34:41
00499782584TRLO1.1.1
XLON
42
601
19/11/2025 08:34:41
00499782585TRLO1.1.1
XLON
29
601
19/11/2025 08:36:04
00499782768TRLO1.1.1
CHIX
19
601
19/11/2025 08:36:35
00499782826TRLO1.1.1
TRQX
85
600
19/11/2025 08:38:42
00499783049TRLO1.1.1
BATE
34
600.5
19/11/2025 08:40:55
00499783558TRLO1.1.1
XLON
50
600.5
19/11/2025 08:40:55
00499783559TRLO1.1.1
XLON
31
600.5
19/11/2025 08:40:55
00499783560TRLO1.1.1
XLON
48
600.5
19/11/2025 08:40:55
00499783561TRLO1.1.1
XLON
25
600.5
19/11/2025 08:42:07
00499783779TRLO1.1.1
CHIX
15
600.5
19/11/2025 08:45:07
00499784276TRLO1.1.1
TRQX
157
601
19/11/2025 08:45:56
00499784425TRLO1.1.1
XLON
70
601
19/11/2025 08:49:17
00499784859TRLO1.1.1
XLON
80
601
19/11/2025 08:49:17
00499784858TRLO1.1.1
XLON
27
601.5
19/11/2025 08:49:35
00499784907TRLO1.1.1
CHIX
29
601
19/11/2025 08:51:48
00499785249TRLO1.1.1
XLON
107
601
19/11/2025 08:51:48
00499785250TRLO1.1.1
XLON
22
601
19/11/2025 08:54:17
00499785656TRLO1.1.1
CHIX
18
600.5
19/11/2025 08:55:22
00499785855TRLO1.1.1
TRQX
18
600.5
19/11/2025 08:58:05
00499786155TRLO1.1.1
TRQX
104
600
19/11/2025 08:58:42
00499786195TRLO1.1.1
BATE
48
600
19/11/2025 08:58:42
00499786196TRLO1.1.1
BATE
58
600
19/11/2025 08:58:46
00499786208TRLO1.1.1
BATE
43
600.5
19/11/2025 08:59:47
00499786331TRLO1.1.1
XLON
42
600.5
19/11/2025 08:59:47
00499786333TRLO1.1.1
XLON
80
600.5
19/11/2025 08:59:47
00499786332TRLO1.1.1
XLON
43
601
19/11/2025 08:59:47
00499786334TRLO1.1.1
XLON
73
601
19/11/2025 08:59:47
00499786335TRLO1.1.1
XLON
26
600.5
19/11/2025 09:03:25
00499786917TRLO1.1.1
CHIX
15
600.5
19/11/2025 09:03:44
00499786988TRLO1.1.1
TRQX
151
603
19/11/2025 09:09:47
00499787862TRLO1.1.1
XLON
49
602.5
19/11/2025 09:11:11
00499788166TRLO1.1.1
BATE
18
603.5
19/11/2025 09:14:33
00499788753TRLO1.1.1
TRQX
234
603.5
19/11/2025 09:14:33
00499788752TRLO1.1.1
XLON
114
604.5
19/11/2025 09:32:04
00499792234TRLO1.1.1
AQXE
19
604.5
19/11/2025 09:32:04
00499792235TRLO1.1.1
AQXE
28
604.5
19/11/2025 09:32:04
00499792236TRLO1.1.1
CHIX
33
604.5
19/11/2025 09:32:04
00499792237TRLO1.1.1
CHIX
16
604.5
19/11/2025 09:32:04
00499792240TRLO1.1.1
TRQX
22
604.5
19/11/2025 09:32:04
00499792238TRLO1.1.1
AQXE
166
604.5
19/11/2025 09:32:04
00499792239TRLO1.1.1
XLON
281
605
19/11/2025 09:35:34
00499793043TRLO1.1.1
XLON
13
604.5
19/11/2025 09:38:44
00499793525TRLO1.1.1
TRQX
32
604.5
19/11/2025 09:38:44
00499793524TRLO1.1.1
CHIX
315
604.5
19/11/2025 09:40:23
00499793817TRLO1.1.1
BATE
34
605
19/11/2025 09:40:32
00499793871TRLO1.1.1
XLON
39
605
19/11/2025 09:40:32
00499793869TRLO1.1.1
XLON
70
605
19/11/2025 09:40:32
00499793870TRLO1.1.1
XLON
78
605
19/11/2025 09:40:32
00499793872TRLO1.1.1
XLON
44
604.5
19/11/2025 09:40:37
00499793900TRLO1.1.1
BATE
15
604.5
19/11/2025 09:40:37
00499793902TRLO1.1.1
AQXE
103
604.5
19/11/2025 09:40:37
00499793901TRLO1.1.1
BATE
21
604.5
19/11/2025 09:40:47
00499793938TRLO1.1.1
CHIX
19
604.5
19/11/2025 09:42:42
00499794296TRLO1.1.1
TRQX
93
604.5
19/11/2025 09:44:28
00499794586TRLO1.1.1
BATE
155
604.5
19/11/2025 09:46:12
00499794955TRLO1.1.1
XLON
19
605
19/11/2025 09:46:23
00499795037TRLO1.1.1
AQXE
17
604.5
19/11/2025 09:47:47
00499795262TRLO1.1.1
TRQX
30
605
19/11/2025 09:50:55
00499795817TRLO1.1.1
CHIX
198
604.5
19/11/2025 09:52:54
00499796103TRLO1.1.1
XLON
102
604.5
19/11/2025 09:54:31
00499796318TRLO1.1.1
BATE
21
605
19/11/2025 09:57:03
00499796668TRLO1.1.1
AQXE
132
604.5
19/11/2025 09:57:57
00499796833TRLO1.1.1
XLON
183
604.5
19/11/2025 10:05:35
00499798498TRLO1.1.1
XLON
3
603.5
19/11/2025 10:08:24
00499799133TRLO1.1.1
CHIX
12
604
19/11/2025 10:08:24
00499799135TRLO1.1.1
CHIX
14
604
19/11/2025 10:08:24
00499799134TRLO1.1.1
CHIX
13
604
19/11/2025 10:08:56
00499799274TRLO1.1.1
AQXE
6
604
19/11/2025 10:09:08
00499799351TRLO1.1.1
AQXE
120
603.5
19/11/2025 10:10:17
00499799519TRLO1.1.1
BATE
20
604
19/11/2025 10:10:17
00499799520TRLO1.1.1
TRQX
165
603.5
19/11/2025 10:11:48
00499799828TRLO1.1.1
XLON
29
603.5
19/11/2025 10:18:21
00499801153TRLO1.1.1
CHIX
19
604
19/11/2025 10:18:29
00499801170TRLO1.1.1
AQXE
177
603.5
19/11/2025 10:18:36
00499801183TRLO1.1.1
XLON
18
604
19/11/2025 10:18:59
00499801238TRLO1.1.1
TRQX
106
604.5
19/11/2025 10:20:22
00499801432TRLO1.1.1
BATE
123
603.5
19/11/2025 10:26:25
00499802599TRLO1.1.1
XLON
19
604
19/11/2025 10:28:30
00499803016TRLO1.1.1
AQXE
16
604
19/11/2025 10:29:02
00499803113TRLO1.1.1
TRQX
134
604
19/11/2025 10:29:02
00499803112TRLO1.1.1
XLON
13
604
19/11/2025 10:29:02
00499803114TRLO1.1.1
XLON
29
604
19/11/2025 10:29:11
00499803157TRLO1.1.1
CHIX
118
604.5
19/11/2025 10:32:55
00499803801TRLO1.1.1
BATE
147
604
19/11/2025 10:35:00
00499804143TRLO1.1.1
XLON
29
604
19/11/2025 10:39:14
00499804933TRLO1.1.1
CHIX
3
604
19/11/2025 10:39:38
00499804996TRLO1.1.1
BATE
77
604.5
19/11/2025 10:39:38
00499804997TRLO1.1.1
BATE
19
604
19/11/2025 10:40:19
00499805205TRLO1.1.1
TRQX
3
603.5
19/11/2025 10:42:42
00499805725TRLO1.1.1
AQXE
1
604
19/11/2025 10:42:42
00499805726TRLO1.1.1
AQXE
13
604
19/11/2025 10:42:42
00499805727TRLO1.1.1
AQXE
2
604
19/11/2025 10:42:42
00499805728TRLO1.1.1
AQXE
220
604
19/11/2025 10:44:12
00499806242TRLO1.1.1
XLON
17
604
19/11/2025 10:47:57
00499807091TRLO1.1.1
TRQX
19
603.5
19/11/2025 10:50:06
00499807610TRLO1.1.1
AQXE
198
604.5
19/11/2025 10:53:47
00499808183TRLO1.1.1
XLON
151
604.5
19/11/2025 10:59:46
00499809331TRLO1.1.1
XLON
33
605
19/11/2025 10:59:49
00499809339TRLO1.1.1
CHIX
30
605
19/11/2025 11:02:24
00499809879TRLO1.1.1
CHIX
18
604.5
19/11/2025 11:05:38
00499810557TRLO1.1.1
TRQX
149
604.5
19/11/2025 11:05:38
00499810556TRLO1.1.1
XLON
5
605
19/11/2025 11:11:20
00499811692TRLO1.1.1
BATE
186
605
19/11/2025 11:11:20
00499811690TRLO1.1.1
BATE
190
605
19/11/2025 11:11:22
00499811716TRLO1.1.1
XLON
10
605.5
19/11/2025 11:15:04
00499812343TRLO1.1.1
CHIX
21
605.5
19/11/2025 11:16:04
00499812532TRLO1.1.1
CHIX
19
605.5
19/11/2025 11:16:04
00499812535TRLO1.1.1
TRQX
20
605.5
19/11/2025 11:16:04
00499812534TRLO1.1.1
AQXE
22
605.5
19/11/2025 11:16:04
00499812533TRLO1.1.1
AQXE
114
605.5
19/11/2025 11:17:08
00499812695TRLO1.1.1
BATE
165
605.5
19/11/2025 11:17:33
00499812763TRLO1.1.1
XLON
13
605.5
19/11/2025 11:19:12
00499813010TRLO1.1.1
CHIX
103
606
19/11/2025 11:21:20
00499813310TRLO1.1.1
BATE
17
606
19/11/2025 11:21:20
00499813311TRLO1.1.1
TRQX
86
606.5
19/11/2025 11:31:11
00499815206TRLO1.1.1
XLON
25
606.5
19/11/2025 11:31:11
00499815207TRLO1.1.1
XLON
43
606.5
19/11/2025 11:31:11
00499815208TRLO1.1.1
XLON
22
605.5
19/11/2025 11:36:44
00499816152TRLO1.1.1
AQXE
19
606.5
19/11/2025 11:37:19
00499816248TRLO1.1.1
TRQX
3
606.5
19/11/2025 11:37:19
00499816249TRLO1.1.1
TRQX
136
606.5
19/11/2025 11:37:57
00499816334TRLO1.1.1
BATE
110
607.5
19/11/2025 11:50:50
00499818460TRLO1.1.1
XLON
21
607.5
19/11/2025 11:50:50
00499818462TRLO1.1.1
XLON
187
607.5
19/11/2025 11:50:50
00499818461TRLO1.1.1
XLON
34
607.5
19/11/2025 11:51:18
00499818537TRLO1.1.1
CHIX
34
607.5
19/11/2025 11:51:18
00499818538TRLO1.1.1
CHIX
25
607.5
19/11/2025 11:53:11
00499819062TRLO1.1.1
TRQX
148
607.5
19/11/2025 11:53:11
00499819061TRLO1.1.1
BATE
24
607.5
19/11/2025 11:53:45
00499819200TRLO1.1.1
AQXE
228
607.5
19/11/2025 11:53:45
00499819201TRLO1.1.1
XLON
145
607
19/11/2025 11:57:21
00499820140TRLO1.1.1
XLON
7
607.5
19/11/2025 11:58:50
00499820349TRLO1.1.1
AQXE
13
607.5
19/11/2025 11:58:50
00499820348TRLO1.1.1
AQXE
97
607.5
19/11/2025 12:00:55
00499820672TRLO1.1.1
BATE
233
607.5
19/11/2025 12:02:29
00499820930TRLO1.1.1
XLON
147
607.5
19/11/2025 12:05:29
00499821438TRLO1.1.1
XLON
2
607.5
19/11/2025 12:06:32
00499821593TRLO1.1.1
AQXE
34
608
19/11/2025 12:07:52
00499821898TRLO1.1.1
CHIX
34
608
19/11/2025 12:07:52
00499821899TRLO1.1.1
CHIX
22
608
19/11/2025 12:07:52
00499821900TRLO1.1.1
TRQX
23
608
19/11/2025 12:07:52
00499821901TRLO1.1.1
TRQX
107
608
19/11/2025 12:09:02
00499822087TRLO1.1.1
BATE
159
608
19/11/2025 12:09:02
00499822088TRLO1.1.1
XLON
183
608
19/11/2025 12:14:09
00499822873TRLO1.1.1
XLON
38
608
19/11/2025 12:15:00
00499823001TRLO1.1.1
CHIX
116
607.5
19/11/2025 12:16:03
00499823151TRLO1.1.1
BATE
55
608
19/11/2025 12:16:17
00499823211TRLO1.1.1
XLON
69
608
19/11/2025 12:16:17
00499823212TRLO1.1.1
XLON
47
608
19/11/2025 12:16:17
00499823213TRLO1.1.1
XLON
24
607.5
19/11/2025 12:17:04
00499823315TRLO1.1.1
AQXE
28
607.5
19/11/2025 12:17:04
00499823314TRLO1.1.1
AQXE
23
608
19/11/2025 12:17:21
00499823351TRLO1.1.1
TRQX
131
607.5
19/11/2025 12:17:44
00499823412TRLO1.1.1
BATE
155
607
19/11/2025 12:19:50
00499823782TRLO1.1.1
XLON
10
607
19/11/2025 12:19:50
00499823783TRLO1.1.1
XLON
1
607
19/11/2025 12:20:01
00499823816TRLO1.1.1
CHIX
30
607
19/11/2025 12:20:01
00499823817TRLO1.1.1
CHIX
14
607
19/11/2025 12:20:35
00499823962TRLO1.1.1
AQXE
10
607.5
19/11/2025 12:20:35
00499823963TRLO1.1.1
AQXE
9
606.5
19/11/2025 12:21:14
00499824108TRLO1.1.1
TRQX
18
606.5
19/11/2025 12:25:17
00499824852TRLO1.1.1
TRQX
21
606.5
19/11/2025 12:29:53
00499825821TRLO1.1.1
TRQX
78
606
19/11/2025 12:32:02
00499826257TRLO1.1.1
BATE
111
606
19/11/2025 12:32:02
00499826256TRLO1.1.1
BATE
333
606.5
19/11/2025 12:33:50
00499826582TRLO1.1.1
XLON
36
606.5
19/11/2025 12:35:44
00499827050TRLO1.1.1
CHIX
191
606.5
19/11/2025 12:35:44
00499827049TRLO1.1.1
XLON
21
606.5
19/11/2025 12:35:44
00499827052TRLO1.1.1
TRQX
47
606.5
19/11/2025 12:35:44
00499827051TRLO1.1.1
CHIX
15
607
19/11/2025 12:38:52
00499827700TRLO1.1.1
XLON
49
607
19/11/2025 12:38:52
00499827702TRLO1.1.1
XLON
69
607
19/11/2025 12:38:52
00499827701TRLO1.1.1
XLON
27
606.5
19/11/2025 12:38:52
00499827704TRLO1.1.1
AQXE
44
607
19/11/2025 12:38:52
00499827703TRLO1.1.1
XLON
100
606.5
19/11/2025 12:38:58
00499827718TRLO1.1.1
BATE
27
606.5
19/11/2025 12:40:09
00499828030TRLO1.1.1
CHIX
13
606.5
19/11/2025 12:40:55
00499828191TRLO1.1.1
AQXE
235
606.5
19/11/2025 12:41:02
00499828205TRLO1.1.1
XLON
128
608
19/11/2025 12:45:20
00499828983TRLO1.1.1
BATE
24
608
19/11/2025 12:45:20
00499828984TRLO1.1.1
TRQX
257
608.5
19/11/2025 12:48:36
00499829594TRLO1.1.1
XLON
43
608.5
19/11/2025 12:56:22
00499831064TRLO1.1.1
XLON
74
608.5
19/11/2025 12:56:22
00499831065TRLO1.1.1
XLON
59
608.5
19/11/2025 12:56:22
00499831066TRLO1.1.1
XLON
23
608
19/11/2025 13:00:21
00499831752TRLO1.1.1
XLON
73
608
19/11/2025 13:00:21
00499831751TRLO1.1.1
XLON
21
608.5
19/11/2025 13:00:21
00499831753TRLO1.1.1
XLON
41
608.5
19/11/2025 13:00:21
00499831754TRLO1.1.1
XLON
3
608
19/11/2025 13:01:31
00499832026TRLO1.1.1
AQXE
13
608
19/11/2025 13:01:31
00499832027TRLO1.1.1
AQXE
12
608
19/11/2025 13:01:31
00499832028TRLO1.1.1
AQXE
29
608
19/11/2025 13:01:58
00499832203TRLO1.1.1
TRQX
13
608
19/11/2025 13:01:58
00499832207TRLO1.1.1
CHIX
30
608
19/11/2025 13:01:58
00499832208TRLO1.1.1
CHIX
26
608
19/11/2025 13:02:07
00499832239TRLO1.1.1
BATE
140
608
19/11/2025 13:02:07
00499832238TRLO1.1.1
BATE
80
608
19/11/2025 13:03:41
00499832609TRLO1.1.1
XLON
84
608
19/11/2025 13:03:41
00499832610TRLO1.1.1
XLON
31
608
19/11/2025 13:06:57
00499833287TRLO1.1.1
XLON
103
608
19/11/2025 13:06:57
00499833288TRLO1.1.1
XLON
24
608
19/11/2025 13:08:11
00499833649TRLO1.1.1
AQXE
13
608
19/11/2025 13:08:52
00499833722TRLO1.1.1
TRQX
12
608
19/11/2025 13:08:52
00499833723TRLO1.1.1
TRQX
43
608
19/11/2025 13:09:09
00499833837TRLO1.1.1
CHIX
32
608
19/11/2025 13:09:29
00499833886TRLO1.1.1
XLON
43
608
19/11/2025 13:09:29
00499833887TRLO1.1.1
XLON
63
608
19/11/2025 13:09:29
00499833888TRLO1.1.1
XLON
118
608
19/11/2025 13:10:54
00499834220TRLO1.1.1
BATE
36
608.5
19/11/2025 13:13:11
00499834709TRLO1.1.1
XLON
118
608.5
19/11/2025 13:13:11
00499834710TRLO1.1.1
XLON
13
608
19/11/2025 13:15:37
00499835193TRLO1.1.1
TRQX
11
608
19/11/2025 13:15:37
00499835194TRLO1.1.1
TRQX
2
607
19/11/2025 13:16:55
00499835446TRLO1.1.1
AQXE
43
607
19/11/2025 13:16:55
00499835448TRLO1.1.1
CHIX
26
607.5
19/11/2025 13:16:55
00499835447TRLO1.1.1
AQXE
168
607
19/11/2025 13:17:00
00499835462TRLO1.1.1
XLON
175
608
19/11/2025 13:30:04
00499837802TRLO1.1.1
XLON
75
607.5
19/11/2025 13:30:14
00499837852TRLO1.1.1
BATE
161
608
19/11/2025 13:35:07
00499839017TRLO1.1.1
BATE
25
608
19/11/2025 13:35:07
00499839019TRLO1.1.1
BATE
39
608
19/11/2025 13:35:07
00499839020TRLO1.1.1
CHIX
124
608
19/11/2025 13:35:07
00499839018TRLO1.1.1
BATE
49
608
19/11/2025 13:35:07
00499839021TRLO1.1.1
CHIX
136
608
19/11/2025 13:35:07
00499839022TRLO1.1.1
BATE
416
608
19/11/2025 13:35:07
00499839023TRLO1.1.1
XLON
30
608
19/11/2025 13:35:07
00499839026TRLO1.1.1
TRQX
154
608
19/11/2025 13:35:07
00499839025TRLO1.1.1
XLON
187
608
19/11/2025 13:35:07
00499839024TRLO1.1.1
XLON
27
608
19/11/2025 13:35:07
00499839027TRLO1.1.1
TRQX
1
608.5
19/11/2025 13:40:34
00499840323TRLO1.1.1
CHIX
13
608.5
19/11/2025 13:40:34
00499840322TRLO1.1.1
CHIX
188
610
19/11/2025 13:43:02
00499840800TRLO1.1.1
XLON
6
610
19/11/2025 13:45:38
00499841317TRLO1.1.1
XLON
187
610.5
19/11/2025 13:53:26
00499842965TRLO1.1.1
XLON
774
610.5
19/11/2025 13:53:29
00499842982TRLO1.1.1
XLON
75
610.5
19/11/2025 13:55:41
00499843446TRLO1.1.1
BATE
104
610.5
19/11/2025 13:55:41
00499843447TRLO1.1.1
BATE
14
610.5
19/11/2025 13:55:44
00499843459TRLO1.1.1
XLON
181
610.5
19/11/2025 13:55:44
00499843460TRLO1.1.1
XLON
155
610.5
19/11/2025 13:57:25
00499843852TRLO1.1.1
BATE
3
610.5
19/11/2025 13:57:44
00499843897TRLO1.1.1
XLON
12
610.5
19/11/2025 13:57:44
00499843896TRLO1.1.1
XLON
152
610.5
19/11/2025 13:57:44
00499843898TRLO1.1.1
XLON
30
610
19/11/2025 13:58:40
00499844137TRLO1.1.1
AQXE
24
610
19/11/2025 13:58:40
00499844141TRLO1.1.1
AQXE
30
610
19/11/2025 13:58:40
00499844139TRLO1.1.1
AQXE
48
610
19/11/2025 13:58:40
00499844140TRLO1.1.1
CHIX
100
610
19/11/2025 13:58:40
00499844138TRLO1.1.1
AQXE
9
610
19/11/2025 13:58:40
00499844142TRLO1.1.1
CHIX
31
610
19/11/2025 13:58:40
00499844143TRLO1.1.1
CHIX
133
610
19/11/2025 13:58:40
00499844144TRLO1.1.1
XLON
41
610
19/11/2025 13:58:40
00499844147TRLO1.1.1
CHIX
49
610
19/11/2025 13:58:40
00499844146TRLO1.1.1
CHIX
176
610
19/11/2025 13:58:40
00499844145TRLO1.1.1
BATE
27
610
19/11/2025 13:58:40
00499844150TRLO1.1.1
TRQX
27
610
19/11/2025 13:58:40
00499844151TRLO1.1.1
TRQX
28
610
19/11/2025 13:58:40
00499844149TRLO1.1.1
TRQX
34
610
19/11/2025 13:58:40
00499844148TRLO1.1.1
TRQX
166
610
19/11/2025 14:01:21
00499844989TRLO1.1.1
XLON
26
610.5
19/11/2025 14:02:20
00499845233TRLO1.1.1
AQXE
28
610
19/11/2025 14:02:26
00499845255TRLO1.1.1
TRQX
166
610
19/11/2025 14:02:26
00499845254TRLO1.1.1
BATE
150
610
19/11/2025 14:03:14
00499845457TRLO1.1.1
XLON
42
610
19/11/2025 14:07:21
00499846409TRLO1.1.1
CHIX
190
610
19/11/2025 14:07:34
00499846489TRLO1.1.1
XLON
141
610
19/11/2025 14:08:01
00499846613TRLO1.1.1
BATE
21
610
19/11/2025 14:09:28
00499846954TRLO1.1.1
TRQX
140
610
19/11/2025 14:11:13
00499847285TRLO1.1.1
XLON
16
610
19/11/2025 14:11:42
00499847381TRLO1.1.1
CHIX
23
610
19/11/2025 14:11:42
00499847382TRLO1.1.1
CHIX
29
610
19/11/2025 14:12:18
00499847516TRLO1.1.1
AQXE
138
610
19/11/2025 14:13:26
00499847793TRLO1.1.1
BATE
180
610
19/11/2025 14:14:51
00499848138TRLO1.1.1
XLON
54
610
19/11/2025 14:18:44
00499849370TRLO1.1.1
XLON
80
610
19/11/2025 14:18:44
00499849369TRLO1.1.1
XLON
14
610
19/11/2025 14:18:44
00499849371TRLO1.1.1
XLON
5
609.5
19/11/2025 14:18:52
00499849412TRLO1.1.1
TRQX
25
609.5
19/11/2025 14:18:52
00499849411TRLO1.1.1
TRQX
38
608.5
19/11/2025 14:20:54
00499850133TRLO1.1.1
CHIX
132
608.5
19/11/2025 14:20:55
00499850136TRLO1.1.1
BATE
27
608.5
19/11/2025 14:21:14
00499850213TRLO1.1.1
AQXE
167
608
19/11/2025 14:22:37
00499850632TRLO1.1.1
XLON
3
608.5
19/11/2025 14:23:10
00499850814TRLO1.1.1
TRQX
18
608.5
19/11/2025 14:23:10
00499850815TRLO1.1.1
TRQX
2
608.5
19/11/2025 14:25:59
00499851861TRLO1.1.1
CHIX
30
608.5
19/11/2025 14:25:59
00499851862TRLO1.1.1
CHIX
177
608
19/11/2025 14:26:14
00499851949TRLO1.1.1
XLON
25
608.5
19/11/2025 14:28:36
00499852697TRLO1.1.1
AQXE
138
608
19/11/2025 14:29:42
00499853082TRLO1.1.1
BATE
20
608
19/11/2025 14:29:42
00499853088TRLO1.1.1
XLON
140
608
19/11/2025 14:29:42
00499853087TRLO1.1.1
XLON
149
609.5
19/11/2025 14:32:49
00499858264TRLO1.1.1
XLON
31
610
19/11/2025 14:33:59
00499859681TRLO1.1.1
AQXE
155
610.5
19/11/2025 14:34:54
00499860888TRLO1.1.1
XLON
34
610.5
19/11/2025 14:35:21
00499861631TRLO1.1.1
CHIX
14
610.5
19/11/2025 14:35:23
00499861669TRLO1.1.1
CHIX
167
610
19/11/2025 14:35:34
00499862031TRLO1.1.1
BATE
28
610
19/11/2025 14:35:36
00499862072TRLO1.1.1
TRQX
124
610
19/11/2025 14:37:53
00499866003TRLO1.1.1
XLON
57
610
19/11/2025 14:37:53
00499866005TRLO1.1.1
XLON
98
610
19/11/2025 14:37:53
00499866004TRLO1.1.1
XLON
26
610
19/11/2025 14:37:53
00499866006TRLO1.1.1
TRQX
37
610
19/11/2025 14:38:28
00499866917TRLO1.1.1
CHIX
46
610
19/11/2025 14:39:56
00499869004TRLO1.1.1
XLON
114
610
19/11/2025 14:39:56
00499869006TRLO1.1.1
XLON
29
609
19/11/2025 14:40:56
00499870344TRLO1.1.1
TRQX
155
610
19/11/2025 14:41:05
00499870490TRLO1.1.1
BATE
180
609
19/11/2025 14:42:04
00499871769TRLO1.1.1
XLON
45
611.5
19/11/2025 14:44:11
00499873977TRLO1.1.1
CHIX
26
611.5
19/11/2025 14:44:11
00499873978TRLO1.1.1
AQXE
157
611.5
19/11/2025 14:44:11
00499873979TRLO1.1.1
XLON
143
611
19/11/2025 14:45:15
00499875256TRLO1.1.1
BATE
22
611.5
19/11/2025 14:46:11
00499876282TRLO1.1.1
AQXE
41
612.5
19/11/2025 14:48:55
00499880280TRLO1.1.1
CHIX
141
612.5
19/11/2025 14:50:07
00499881876TRLO1.1.1
BATE
179
612.5
19/11/2025 14:50:41
00499882978TRLO1.1.1
XLON
43
613
19/11/2025 14:52:02
00499884700TRLO1.1.1
CHIX
118
613
19/11/2025 14:52:02
00499884699TRLO1.1.1
BATE
354
613
19/11/2025 14:52:02
00499884701TRLO1.1.1
XLON
26
612.5
19/11/2025 14:52:06
00499884910TRLO1.1.1
AQXE
28
612.5
19/11/2025 14:52:06
00499884911TRLO1.1.1
AQXE
25
612.5
19/11/2025 14:52:11
00499885054TRLO1.1.1
TRQX
41
612.5
19/11/2025 14:52:11
00499885053TRLO1.1.1
TRQX
3
612.5
19/11/2025 14:54:28
00499888507TRLO1.1.1
XLON
67
612.5
19/11/2025 14:54:28
00499888506TRLO1.1.1
XLON
105
612.5
19/11/2025 14:54:28
00499888505TRLO1.1.1
XLON
27
612
19/11/2025 14:56:37
00499890752TRLO1.1.1
TRQX
50
612
19/11/2025 14:56:38
00499890763TRLO1.1.1
XLON
104
612
19/11/2025 14:56:38
00499890764TRLO1.1.1
XLON
39
612.5
19/11/2025 14:56:38
00499890765TRLO1.1.1
XLON
43
613
19/11/2025 14:59:05
00499893653TRLO1.1.1
CHIX
178
613
19/11/2025 14:59:05
00499893654TRLO1.1.1
XLON
27
612.5
19/11/2025 14:59:23
00499894010TRLO1.1.1
AQXE
173
612.5
19/11/2025 14:59:23
00499894009TRLO1.1.1
BATE
165
612
19/11/2025 15:00:13
00499895112TRLO1.1.1
XLON
41
612.5
19/11/2025 15:01:33
00499896380TRLO1.1.1
CHIX
19
614
19/11/2025 15:02:41
00499897347TRLO1.1.1
AQXE
25
614
19/11/2025 15:04:23
00499899162TRLO1.1.1
AQXE
41
613.5
19/11/2025 15:05:26
00499900404TRLO1.1.1
CHIX
133
613.5
19/11/2025 15:05:26
00499900405TRLO1.1.1
BATE
170
613.5
19/11/2025 15:05:26
00499900406TRLO1.1.1
BATE
11
613.5
19/11/2025 15:05:26
00499900408TRLO1.1.1
XLON
175
613.5
19/11/2025 15:05:26
00499900409TRLO1.1.1
XLON
213
613.5
19/11/2025 15:05:26
00499900407TRLO1.1.1
XLON
30
613.5
19/11/2025 15:05:26
00499900411TRLO1.1.1
TRQX
175
613.5
19/11/2025 15:05:26
00499900410TRLO1.1.1
XLON
7
614
19/11/2025 15:06:32
00499901418TRLO1.1.1
AQXE
18
614
19/11/2025 15:06:32
00499901419TRLO1.1.1
AQXE
158
613.5
19/11/2025 15:07:05
00499902029TRLO1.1.1
XLON
130
613.5
19/11/2025 15:10:08
00499904734TRLO1.1.1
BATE
30
613.5
19/11/2025 15:10:08
00499904736TRLO1.1.1
TRQX
183
613.5
19/11/2025 15:10:08
00499904735TRLO1.1.1
XLON
25
613.5
19/11/2025 15:10:44
00499905350TRLO1.1.1
CHIX
23
613.5
19/11/2025 15:10:44
00499905351TRLO1.1.1
CHIX
8
614
19/11/2025 15:11:06
00499905695TRLO1.1.1
AQXE
13
614
19/11/2025 15:11:06
00499905694TRLO1.1.1
AQXE
160
613
19/11/2025 15:12:40
00499907247TRLO1.1.1
XLON
23
614
19/11/2025 15:13:07
00499907783TRLO1.1.1
AQXE
26
614
19/11/2025 15:13:49
00499908580TRLO1.1.1
TRQX
40
614
19/11/2025 15:14:43
00499909513TRLO1.1.1
CHIX
54
614.5
19/11/2025 15:16:48
00499911812TRLO1.1.1
BATE
94
614.5
19/11/2025 15:16:48
00499911813TRLO1.1.1
BATE
38
614.5
19/11/2025 15:16:49
00499911819TRLO1.1.1
XLON
211
614.5
19/11/2025 15:16:49
00499911820TRLO1.1.1
XLON
43
614
19/11/2025 15:18:17
00499913038TRLO1.1.1
CHIX
176
614
19/11/2025 15:18:17
00499913039TRLO1.1.1
XLON
176
614
19/11/2025 15:18:17
00499913040TRLO1.1.1
XLON
25
613.5
19/11/2025 15:18:27
00499913209TRLO1.1.1
TRQX
23
614
19/11/2025 15:18:39
00499913460TRLO1.1.1
AQXE
2
614
19/11/2025 15:19:13
00499914122TRLO1.1.1
BATE
142
614
19/11/2025 15:19:13
00499914123TRLO1.1.1
BATE
104
614
19/11/2025 15:20:23
00499915370TRLO1.1.1
XLON
25
614
19/11/2025 15:20:26
00499915452TRLO1.1.1
XLON
27
614.5
19/11/2025 15:21:31
00499916675TRLO1.1.1
TRQX
47
614
19/11/2025 15:23:19
00499918531TRLO1.1.1
CHIX
171
614
19/11/2025 15:23:19
00499918532TRLO1.1.1
XLON
26
614
19/11/2025 15:23:19
00499918533TRLO1.1.1
AQXE
170
614
19/11/2025 15:23:28
00499918731TRLO1.1.1
BATE
25
614.5
19/11/2025 15:23:41
00499918992TRLO1.1.1
TRQX
11
614
19/11/2025 15:25:18
00499920715TRLO1.1.1
XLON
104
614
19/11/2025 15:25:18
00499920716TRLO1.1.1
XLON
99
614
19/11/2025 15:25:18
00499920717TRLO1.1.1
XLON
19
614
19/11/2025 15:25:47
00499921172TRLO1.1.1
AQXE
7
614
19/11/2025 15:25:47
00499921173TRLO1.1.1
AQXE
153
614
19/11/2025 15:26:30
00499921754TRLO1.1.1
BATE
179
613.5
19/11/2025 15:26:34
00499921829TRLO1.1.1
XLON
45
613.5
19/11/2025 15:26:57
00499922159TRLO1.1.1
CHIX
26
614.5
19/11/2025 15:27:41
00499922937TRLO1.1.1
TRQX
2
613.5
19/11/2025 15:28:40
00499923807TRLO1.1.1
BATE
123
614
19/11/2025 15:28:40
00499923808TRLO1.1.1
BATE
40
613.5
19/11/2025 15:28:52
00499923993TRLO1.1.1
XLON
132
613.5
19/11/2025 15:28:52
00499923992TRLO1.1.1
XLON
25
614
19/11/2025 15:29:40
00499924944TRLO1.1.1
AQXE
1
614
19/11/2025 15:29:40
00499924945TRLO1.1.1
AQXE
155
613.5
19/11/2025 15:30:31
00499926047TRLO1.1.1
XLON
21
613.5
19/11/2025 15:32:25
00499927533TRLO1.1.1
TRQX
157
613.5
19/11/2025 15:32:25
00499927536TRLO1.1.1
XLON
7
613.5
19/11/2025 15:32:25
00499927537TRLO1.1.1
TRQX
2
613
19/11/2025 15:34:01
00499928878TRLO1.1.1
CHIX
42
613
19/11/2025 15:34:03
00499928884TRLO1.1.1
CHIX
8
613.5
19/11/2025 15:34:30
00499929292TRLO1.1.1
AQXE
18
613.5
19/11/2025 15:34:30
00499929293TRLO1.1.1
AQXE
43
613
19/11/2025 15:34:39
00499929393TRLO1.1.1
XLON
67
613
19/11/2025 15:35:04
00499929738TRLO1.1.1
BATE
68
613.5
19/11/2025 15:37:00
00499931389TRLO1.1.1
XLON
100
613.5
19/11/2025 15:37:00
00499931390TRLO1.1.1
XLON
31
613.5
19/11/2025 15:37:00
00499931392TRLO1.1.1
TRQX
212
613.5
19/11/2025 15:37:00
00499931391TRLO1.1.1
XLON
153
613.5
19/11/2025 15:37:08
00499931515TRLO1.1.1
BATE
47
614
19/11/2025 15:38:15
00499932692TRLO1.1.1
CHIX
128
613.5
19/11/2025 15:38:51
00499933247TRLO1.1.1
XLON
25
613.5
19/11/2025 15:39:14
00499933646TRLO1.1.1
AQXE
41
613
19/11/2025 15:40:59
00499935006TRLO1.1.1
XLON
104
613
19/11/2025 15:40:59
00499935005TRLO1.1.1
XLON
1
613
19/11/2025 15:41:07
00499935090TRLO1.1.1
TRQX
24
613.5
19/11/2025 15:41:07
00499935091TRLO1.1.1
TRQX
50
612
19/11/2025 15:43:06
00499936613TRLO1.1.1
XLON
4
612
19/11/2025 15:43:06
00499936614TRLO1.1.1
XLON
90
612.5
19/11/2025 15:43:06
00499936615TRLO1.1.1
XLON
180
612
19/11/2025 15:44:42
00499937715TRLO1.1.1
BATE
27
612
19/11/2025 15:46:59
00499939572TRLO1.1.1
AQXE
25
612
19/11/2025 15:46:59
00499939574TRLO1.1.1
TRQX
178
612
19/11/2025 15:46:59
00499939573TRLO1.1.1
XLON
34
611.5
19/11/2025 15:48:32
00499940766TRLO1.1.1
CHIX
34
611.5
19/11/2025 15:48:32
00499940767TRLO1.1.1
CHIX
154
611.5
19/11/2025 15:48:32
00499940768TRLO1.1.1
XLON
157
612
19/11/2025 15:49:22
00499941352TRLO1.1.1
BATE
24
612
19/11/2025 15:49:22
00499941353TRLO1.1.1
BATE
27
611
19/11/2025 15:50:31
00499942247TRLO1.1.1
AQXE
48
611.5
19/11/2025 15:50:40
00499942378TRLO1.1.1
XLON
133
611.5
19/11/2025 15:50:40
00499942377TRLO1.1.1
XLON
126
611
19/11/2025 15:52:40
00499944148TRLO1.1.1
XLON
18
610.5
19/11/2025 15:53:41
00499945087TRLO1.1.1
CHIX
21
610.5
19/11/2025 15:53:41
00499945088TRLO1.1.1
CHIX
25
611
19/11/2025 15:55:05
00499946365TRLO1.1.1
AQXE
2
610.5
19/11/2025 15:55:44
00499947016TRLO1.1.1
TRQX
29
610.5
19/11/2025 15:55:45
00499947046TRLO1.1.1
TRQX
177
610.5
19/11/2025 15:55:57
00499947158TRLO1.1.1
XLON
144
610.5
19/11/2025 15:56:21
00499947537TRLO1.1.1
BATE
44
610.5
19/11/2025 15:56:31
00499947648TRLO1.1.1
CHIX
24
611
19/11/2025 15:57:11
00499948132TRLO1.1.1
AQXE
19
610.5
19/11/2025 15:57:47
00499948565TRLO1.1.1
TRQX
28
610.5
19/11/2025 15:58:16
00499948952TRLO1.1.1
XLON
70
610.5
19/11/2025 15:58:16
00499948951TRLO1.1.1
XLON
90
610.5
19/11/2025 15:58:16
00499948953TRLO1.1.1
XLON
3
611
19/11/2025 16:01:25
00499951174TRLO1.1.1
XLON
70
611
19/11/2025 16:01:25
00499951176TRLO1.1.1
XLON
84
611
19/11/2025 16:01:25
00499951175TRLO1.1.1
XLON
230
611
19/11/2025 16:01:25
00499951177TRLO1.1.1
XLON
25
610.5
19/11/2025 16:01:39
00499951380TRLO1.1.1
TRQX
44
610.5
19/11/2025 16:01:39
00499951379TRLO1.1.1
CHIX
149
610.5
19/11/2025 16:01:39
00499951378TRLO1.1.1
BATE
2
611
19/11/2025 16:02:18
00499951752TRLO1.1.1
AQXE
28
611
19/11/2025 16:02:18
00499951753TRLO1.1.1
AQXE
147
610.5
19/11/2025 16:03:54
00499952952TRLO1.1.1
BATE
183
610.5
19/11/2025 16:04:11
00499953268TRLO1.1.1
XLON
30
610.5
19/11/2025 16:04:52
00499953649TRLO1.1.1
TRQX
145
609.5
19/11/2025 16:06:06
00499954601TRLO1.1.1
XLON
21
611
19/11/2025 16:06:25
00499954835TRLO1.1.1
AQXE
2
610.5
19/11/2025 16:08:57
00499956317TRLO1.1.1
AQXE
20
611
19/11/2025 16:08:57
00499956318TRLO1.1.1
AQXE
77
611
19/11/2025 16:11:22
00499958427TRLO1.1.1
BATE
17
611
19/11/2025 16:11:25
00499958471TRLO1.1.1
CHIX
39
611
19/11/2025 16:11:25
00499958470TRLO1.1.1
CHIX
128
612
19/11/2025 16:16:09
00499961726TRLO1.1.1
XLON
150
612
19/11/2025 16:16:09
00499961727TRLO1.1.1
XLON
337
612
19/11/2025 16:16:09
00499961728TRLO1.1.1
XLON
2
612
19/11/2025 16:16:09
00499961742TRLO1.1.1
TRQX
19
612
19/11/2025 16:16:09
00499961743TRLO1.1.1
TRQX
69
612
19/11/2025 16:16:09
00499961744TRLO1.1.1
TRQX
115
612
19/11/2025 16:17:19
00499962736TRLO1.1.1
CHIX
581
612
19/11/2025 16:18:11
00499963454TRLO1.1.1
XLON
45
612
19/11/2025 16:18:40
00499963822TRLO1.1.1
TRQX
213
611.5
19/11/2025 16:18:43
00499963847TRLO1.1.1
BATE
29
611.5
19/11/2025 16:18:43
00499963848TRLO1.1.1
BATE
60
611.5
19/11/2025 16:18:43
00499963849TRLO1.1.1
CHIX
36
611.5
19/11/2025 16:18:43
00499963852TRLO1.1.1
AQXE
78
611.5
19/11/2025 16:18:43
00499963851TRLO1.1.1
AQXE
406
611.5
19/11/2025 16:18:43
00499963850TRLO1.1.1
BATE
445
611.5
19/11/2025 16:18:43
00499963853TRLO1.1.1
XLON
205
611
19/11/2025 16:20:58
00499967109TRLO1.1.1
XLON
184
611.5
19/11/2025 16:21:02
00499967316TRLO1.1.1
BATE
2
611.5
19/11/2025 16:22:07
00499968534TRLO1.1.1
TRQX
20
611.5
19/11/2025 16:22:07
00499968535TRLO1.1.1
TRQX
19
611.5
19/11/2025 16:22:19
00499968678TRLO1.1.1
AQXE
2
611
19/11/2025 16:23:12
00499969242TRLO1.1.1
AQXE
15
611
19/11/2025 16:23:12
00499969243TRLO1.1.1
BATE
34
611
19/11/2025 16:23:12
00499969241TRLO1.1.1
CHIX
3
611
19/11/2025 16:23:12
00499969244TRLO1.1.1
TRQX
233
611.5
19/11/2025 16:23:34
00499969475TRLO1.1.1
XLON
36
611.5
19/11/2025 16:25:28
00499970673TRLO1.1.1
CHIX
9
611.5
19/11/2025 16:25:33
00499970726TRLO1.1.1
TRQX
1
612
19/11/2025 16:25:40
00499970827TRLO1.1.1
AQXE
4
612
19/11/2025 16:25:40
00499970826TRLO1.1.1
AQXE
2
612
19/11/2025 16:25:40
00499970828TRLO1.1.1
AQXE
5
612
19/11/2025 16:25:40
00499970829TRLO1.1.1
AQXE
21
611
19/11/2025 16:25:53
00499971038TRLO1.1.1
BATE
146
611.5
19/11/2025 16:25:57
00499971062TRLO1.1.1
XLON
78
611.5
19/11/2025 16:25:57
00499971063TRLO1.1.1
XLON
26
611.5
19/11/2025 16:27:06
00499971944TRLO1.1.1
XLON
57
611
19/11/2025 16:29:09
00499973218TRLO1.1.1
BATE
4269903_0.jpeg