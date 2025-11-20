Anzeige
WKN: A0RDRL | ISIN: GB00B3FLWH99
Frankfurt
20.11.25 | 08:04
6,750 Euro
0,00 % 0,000
Branche
Maschinenbau
Aktienmarkt
FTSE-250
Bodycote Plc - Transaction in Own Shares

PR Newswire

LONDON, United Kingdom, November 20

Bodycotewww.bodycote.com

20 November 2025

Bodycote plc

Share Buyback Programme - Transactions in Own Securities

Bodycote plc (the Company) announces that, in accordance with the terms of its share buyback extension programme announced on 30 July 2025 (the Extended Programme), it has purchased the following number of its ordinary shares of 17 3 / 11 pence each (Ordinary Shares) through Jefferies International Limited:

Date of purchase:

19 November 2025

Aggregate number of ordinary shares purchased:

39,179

Highest price paid per share (pence per share):

614.50p

Lowest price paid per share (pence per share):

597.00p

Volume weighted average price paid per share

(pence per share)

607.55p

The Company intends to cancel these Ordinary Shares.

Following the purchase, settlement and cancellation of these Ordinary Shares, the Company will have 174,414,099 Ordinary Shares in issue, with no shares held in treasury. This figure represents the total number of voting rights.

In accordance with Article 5(1)(b) of Regulation (EU) No 596/2014 as it applies in the UK (the Market Abuse Regulation), the table below contains the detailed breakdown of the individual trades made by Jefferies International Limited on behalf of the Company as part of the Programm2e.

Since the commencement of this Extended Programme, the Company has purchased a total of 2,896,305 Ordinary Shares. In addition to the 14,145,768 Ordinary Shares purchased under the Share Buyback Programme between March 2024 and July 2025, the Company has purchased a total of 17,042,073 Ordinary Shares.

This announcement is made in accordance with the requirements of UK Listing Rule 9.6.6.

For further information, please contact:

Bodycote plc

Jim Fairbairn, Chief Executive Officer

Ben Fidler, Chief Financial Officer

Peter Lapthorn, Head of FP&A and Investor Relations

Tel: +44 1625 505300

FTI Consulting

Richard Mountain

Susanne Yule

Tel: +44 203 727 1340

Schedule of Purchases

Transaction Details:

Issuer name: Bodycote plc

ISIN: GB00B3FLWH99

LEI: 213800V93QFW53NB7Y29

Intermediary name: Jefferies International Limited

Intermediary code: JEFFGB2XXXX

Time zone: GMT

Currency: GBP

Individual Transactions:

Number of shares purchased

Transaction price (pence per share)

Time of transaction

Transaction reference number

Venue

170

605.5

19/11/2025 08:04:01

00499777853TRLO1.1.1

XLON

16

603

19/11/2025 08:05:20

00499778024TRLO1.1.1

TRQX

6

601

19/11/2025 08:06:03

00499778150TRLO1.1.1

CHIX

21

601

19/11/2025 08:06:03

00499778151TRLO1.1.1

CHIX

19

601

19/11/2025 08:06:08

00499778158TRLO1.1.1

AQXE

113

600.5

19/11/2025 08:06:38

00499778224TRLO1.1.1

BATE

136

597.5

19/11/2025 08:07:39

00499778316TRLO1.1.1

XLON

15

597

19/11/2025 08:10:55

00499778821TRLO1.1.1

AQXE

52

597

19/11/2025 08:17:37

00499779951TRLO1.1.1

XLON

80

597

19/11/2025 08:17:37

00499779950TRLO1.1.1

XLON

33

597

19/11/2025 08:17:37

00499779952TRLO1.1.1

XLON

97

600

19/11/2025 08:20:28

00499780550TRLO1.1.1

BATE

119

599.5

19/11/2025 08:22:03

00499780764TRLO1.1.1

XLON

22

599.5

19/11/2025 08:22:03

00499780765TRLO1.1.1

XLON

27

600.5

19/11/2025 08:28:53

00499781645TRLO1.1.1

CHIX

69

600.5

19/11/2025 08:28:53

00499781646TRLO1.1.1

XLON

17

600.5

19/11/2025 08:28:53

00499781647TRLO1.1.1

TRQX

88

600.5

19/11/2025 08:28:56

00499781652TRLO1.1.1

XLON

147

601.5

19/11/2025 08:32:14

00499782267TRLO1.1.1

XLON

121

600

19/11/2025 08:34:28

00499782541TRLO1.1.1

BATE

34

600.5

19/11/2025 08:34:41

00499782582TRLO1.1.1

XLON

51

600.5

19/11/2025 08:34:41

00499782583TRLO1.1.1

XLON

34

601

19/11/2025 08:34:41

00499782584TRLO1.1.1

XLON

42

601

19/11/2025 08:34:41

00499782585TRLO1.1.1

XLON

29

601

19/11/2025 08:36:04

00499782768TRLO1.1.1

CHIX

19

601

19/11/2025 08:36:35

00499782826TRLO1.1.1

TRQX

85

600

19/11/2025 08:38:42

00499783049TRLO1.1.1

BATE

34

600.5

19/11/2025 08:40:55

00499783558TRLO1.1.1

XLON

50

600.5

19/11/2025 08:40:55

00499783559TRLO1.1.1

XLON

31

600.5

19/11/2025 08:40:55

00499783560TRLO1.1.1

XLON

48

600.5

19/11/2025 08:40:55

00499783561TRLO1.1.1

XLON

25

600.5

19/11/2025 08:42:07

00499783779TRLO1.1.1

CHIX

15

600.5

19/11/2025 08:45:07

00499784276TRLO1.1.1

TRQX

157

601

19/11/2025 08:45:56

00499784425TRLO1.1.1

XLON

70

601

19/11/2025 08:49:17

00499784859TRLO1.1.1

XLON

80

601

19/11/2025 08:49:17

00499784858TRLO1.1.1

XLON

27

601.5

19/11/2025 08:49:35

00499784907TRLO1.1.1

CHIX

29

601

19/11/2025 08:51:48

00499785249TRLO1.1.1

XLON

107

601

19/11/2025 08:51:48

00499785250TRLO1.1.1

XLON

22

601

19/11/2025 08:54:17

00499785656TRLO1.1.1

CHIX

18

600.5

19/11/2025 08:55:22

00499785855TRLO1.1.1

TRQX

18

600.5

19/11/2025 08:58:05

00499786155TRLO1.1.1

TRQX

104

600

19/11/2025 08:58:42

00499786195TRLO1.1.1

BATE

48

600

19/11/2025 08:58:42

00499786196TRLO1.1.1

BATE

58

600

19/11/2025 08:58:46

00499786208TRLO1.1.1

BATE

43

600.5

19/11/2025 08:59:47

00499786331TRLO1.1.1

XLON

42

600.5

19/11/2025 08:59:47

00499786333TRLO1.1.1

XLON

80

600.5

19/11/2025 08:59:47

00499786332TRLO1.1.1

XLON

43

601

19/11/2025 08:59:47

00499786334TRLO1.1.1

XLON

73

601

19/11/2025 08:59:47

00499786335TRLO1.1.1

XLON

26

600.5

19/11/2025 09:03:25

00499786917TRLO1.1.1

CHIX

15

600.5

19/11/2025 09:03:44

00499786988TRLO1.1.1

TRQX

151

603

19/11/2025 09:09:47

00499787862TRLO1.1.1

XLON

49

602.5

19/11/2025 09:11:11

00499788166TRLO1.1.1

BATE

18

603.5

19/11/2025 09:14:33

00499788753TRLO1.1.1

TRQX

234

603.5

19/11/2025 09:14:33

00499788752TRLO1.1.1

XLON

114

604.5

19/11/2025 09:32:04

00499792234TRLO1.1.1

AQXE

19

604.5

19/11/2025 09:32:04

00499792235TRLO1.1.1

AQXE

28

604.5

19/11/2025 09:32:04

00499792236TRLO1.1.1

CHIX

33

604.5

19/11/2025 09:32:04

00499792237TRLO1.1.1

CHIX

16

604.5

19/11/2025 09:32:04

00499792240TRLO1.1.1

TRQX

22

604.5

19/11/2025 09:32:04

00499792238TRLO1.1.1

AQXE

166

604.5

19/11/2025 09:32:04

00499792239TRLO1.1.1

XLON

281

605

19/11/2025 09:35:34

00499793043TRLO1.1.1

XLON

13

604.5

19/11/2025 09:38:44

00499793525TRLO1.1.1

TRQX

32

604.5

19/11/2025 09:38:44

00499793524TRLO1.1.1

CHIX

315

604.5

19/11/2025 09:40:23

00499793817TRLO1.1.1

BATE

34

605

19/11/2025 09:40:32

00499793871TRLO1.1.1

XLON

39

605

19/11/2025 09:40:32

00499793869TRLO1.1.1

XLON

70

605

19/11/2025 09:40:32

00499793870TRLO1.1.1

XLON

78

605

19/11/2025 09:40:32

00499793872TRLO1.1.1

XLON

44

604.5

19/11/2025 09:40:37

00499793900TRLO1.1.1

BATE

15

604.5

19/11/2025 09:40:37

00499793902TRLO1.1.1

AQXE

103

604.5

19/11/2025 09:40:37

00499793901TRLO1.1.1

BATE

21

604.5

19/11/2025 09:40:47

00499793938TRLO1.1.1

CHIX

19

604.5

19/11/2025 09:42:42

00499794296TRLO1.1.1

TRQX

93

604.5

19/11/2025 09:44:28

00499794586TRLO1.1.1

BATE

155

604.5

19/11/2025 09:46:12

00499794955TRLO1.1.1

XLON

19

605

19/11/2025 09:46:23

00499795037TRLO1.1.1

AQXE

17

604.5

19/11/2025 09:47:47

00499795262TRLO1.1.1

TRQX

30

605

19/11/2025 09:50:55

00499795817TRLO1.1.1

CHIX

198

604.5

19/11/2025 09:52:54

00499796103TRLO1.1.1

XLON

102

604.5

19/11/2025 09:54:31

00499796318TRLO1.1.1

BATE

21

605

19/11/2025 09:57:03

00499796668TRLO1.1.1

AQXE

132

604.5

19/11/2025 09:57:57

00499796833TRLO1.1.1

XLON

183

604.5

19/11/2025 10:05:35

00499798498TRLO1.1.1

XLON

3

603.5

19/11/2025 10:08:24

00499799133TRLO1.1.1

CHIX

12

604

19/11/2025 10:08:24

00499799135TRLO1.1.1

CHIX

14

604

19/11/2025 10:08:24

00499799134TRLO1.1.1

CHIX

13

604

19/11/2025 10:08:56

00499799274TRLO1.1.1

AQXE

6

604

19/11/2025 10:09:08

00499799351TRLO1.1.1

AQXE

120

603.5

19/11/2025 10:10:17

00499799519TRLO1.1.1

BATE

20

604

19/11/2025 10:10:17

00499799520TRLO1.1.1

TRQX

165

603.5

19/11/2025 10:11:48

00499799828TRLO1.1.1

XLON

29

603.5

19/11/2025 10:18:21

00499801153TRLO1.1.1

CHIX

19

604

19/11/2025 10:18:29

00499801170TRLO1.1.1

AQXE

177

603.5

19/11/2025 10:18:36

00499801183TRLO1.1.1

XLON

18

604

19/11/2025 10:18:59

00499801238TRLO1.1.1

TRQX

106

604.5

19/11/2025 10:20:22

00499801432TRLO1.1.1

BATE

123

603.5

19/11/2025 10:26:25

00499802599TRLO1.1.1

XLON

19

604

19/11/2025 10:28:30

00499803016TRLO1.1.1

AQXE

16

604

19/11/2025 10:29:02

00499803113TRLO1.1.1

TRQX

134

604

19/11/2025 10:29:02

00499803112TRLO1.1.1

XLON

13

604

19/11/2025 10:29:02

00499803114TRLO1.1.1

XLON

29

604

19/11/2025 10:29:11

00499803157TRLO1.1.1

CHIX

118

604.5

19/11/2025 10:32:55

00499803801TRLO1.1.1

BATE

147

604

19/11/2025 10:35:00

00499804143TRLO1.1.1

XLON

29

604

19/11/2025 10:39:14

00499804933TRLO1.1.1

CHIX

3

604

19/11/2025 10:39:38

00499804996TRLO1.1.1

BATE

77

604.5

19/11/2025 10:39:38

00499804997TRLO1.1.1

BATE

19

604

19/11/2025 10:40:19

00499805205TRLO1.1.1

TRQX

3

603.5

19/11/2025 10:42:42

00499805725TRLO1.1.1

AQXE

1

604

19/11/2025 10:42:42

00499805726TRLO1.1.1

AQXE

13

604

19/11/2025 10:42:42

00499805727TRLO1.1.1

AQXE

2

604

19/11/2025 10:42:42

00499805728TRLO1.1.1

AQXE

220

604

19/11/2025 10:44:12

00499806242TRLO1.1.1

XLON

17

604

19/11/2025 10:47:57

00499807091TRLO1.1.1

TRQX

19

603.5

19/11/2025 10:50:06

00499807610TRLO1.1.1

AQXE

198

604.5

19/11/2025 10:53:47

00499808183TRLO1.1.1

XLON

151

604.5

19/11/2025 10:59:46

00499809331TRLO1.1.1

XLON

33

605

19/11/2025 10:59:49

00499809339TRLO1.1.1

CHIX

30

605

19/11/2025 11:02:24

00499809879TRLO1.1.1

CHIX

18

604.5

19/11/2025 11:05:38

00499810557TRLO1.1.1

TRQX

149

604.5

19/11/2025 11:05:38

00499810556TRLO1.1.1

XLON

5

605

19/11/2025 11:11:20

00499811692TRLO1.1.1

BATE

186

605

19/11/2025 11:11:20

00499811690TRLO1.1.1

BATE

190

605

19/11/2025 11:11:22

00499811716TRLO1.1.1

XLON

10

605.5

19/11/2025 11:15:04

00499812343TRLO1.1.1

CHIX

21

605.5

19/11/2025 11:16:04

00499812532TRLO1.1.1

CHIX

19

605.5

19/11/2025 11:16:04

00499812535TRLO1.1.1

TRQX

20

605.5

19/11/2025 11:16:04

00499812534TRLO1.1.1

AQXE

22

605.5

19/11/2025 11:16:04

00499812533TRLO1.1.1

AQXE

114

605.5

19/11/2025 11:17:08

00499812695TRLO1.1.1

BATE

165

605.5

19/11/2025 11:17:33

00499812763TRLO1.1.1

XLON

13

605.5

19/11/2025 11:19:12

00499813010TRLO1.1.1

CHIX

103

606

19/11/2025 11:21:20

00499813310TRLO1.1.1

BATE

17

606

19/11/2025 11:21:20

00499813311TRLO1.1.1

TRQX

86

606.5

19/11/2025 11:31:11

00499815206TRLO1.1.1

XLON

25

606.5

19/11/2025 11:31:11

00499815207TRLO1.1.1

XLON

43

606.5

19/11/2025 11:31:11

00499815208TRLO1.1.1

XLON

22

605.5

19/11/2025 11:36:44

00499816152TRLO1.1.1

AQXE

19

606.5

19/11/2025 11:37:19

00499816248TRLO1.1.1

TRQX

3

606.5

19/11/2025 11:37:19

00499816249TRLO1.1.1

TRQX

136

606.5

19/11/2025 11:37:57

00499816334TRLO1.1.1

BATE

110

607.5

19/11/2025 11:50:50

00499818460TRLO1.1.1

XLON

21

607.5

19/11/2025 11:50:50

00499818462TRLO1.1.1

XLON

187

607.5

19/11/2025 11:50:50

00499818461TRLO1.1.1

XLON

34

607.5

19/11/2025 11:51:18

00499818537TRLO1.1.1

CHIX

34

607.5

19/11/2025 11:51:18

00499818538TRLO1.1.1

CHIX

25

607.5

19/11/2025 11:53:11

00499819062TRLO1.1.1

TRQX

148

607.5

19/11/2025 11:53:11

00499819061TRLO1.1.1

BATE

24

607.5

19/11/2025 11:53:45

00499819200TRLO1.1.1

AQXE

228

607.5

19/11/2025 11:53:45

00499819201TRLO1.1.1

XLON

145

607

19/11/2025 11:57:21

00499820140TRLO1.1.1

XLON

7

607.5

19/11/2025 11:58:50

00499820349TRLO1.1.1

AQXE

13

607.5

19/11/2025 11:58:50

00499820348TRLO1.1.1

AQXE

97

607.5

19/11/2025 12:00:55

00499820672TRLO1.1.1

BATE

233

607.5

19/11/2025 12:02:29

00499820930TRLO1.1.1

XLON

147

607.5

19/11/2025 12:05:29

00499821438TRLO1.1.1

XLON

2

607.5

19/11/2025 12:06:32

00499821593TRLO1.1.1

AQXE

34

608

19/11/2025 12:07:52

00499821898TRLO1.1.1

CHIX

34

608

19/11/2025 12:07:52

00499821899TRLO1.1.1

CHIX

22

608

19/11/2025 12:07:52

00499821900TRLO1.1.1

TRQX

23

608

19/11/2025 12:07:52

00499821901TRLO1.1.1

TRQX

107

608

19/11/2025 12:09:02

00499822087TRLO1.1.1

BATE

159

608

19/11/2025 12:09:02

00499822088TRLO1.1.1

XLON

183

608

19/11/2025 12:14:09

00499822873TRLO1.1.1

XLON

38

608

19/11/2025 12:15:00

00499823001TRLO1.1.1

CHIX

116

607.5

19/11/2025 12:16:03

00499823151TRLO1.1.1

BATE

55

608

19/11/2025 12:16:17

00499823211TRLO1.1.1

XLON

69

608

19/11/2025 12:16:17

00499823212TRLO1.1.1

XLON

47

608

19/11/2025 12:16:17

00499823213TRLO1.1.1

XLON

24

607.5

19/11/2025 12:17:04

00499823315TRLO1.1.1

AQXE

28

607.5

19/11/2025 12:17:04

00499823314TRLO1.1.1

AQXE

23

608

19/11/2025 12:17:21

00499823351TRLO1.1.1

TRQX

131

607.5

19/11/2025 12:17:44

00499823412TRLO1.1.1

BATE

155

607

19/11/2025 12:19:50

00499823782TRLO1.1.1

XLON

10

607

19/11/2025 12:19:50

00499823783TRLO1.1.1

XLON

1

607

19/11/2025 12:20:01

00499823816TRLO1.1.1

CHIX

30

607

19/11/2025 12:20:01

00499823817TRLO1.1.1

CHIX

14

607

19/11/2025 12:20:35

00499823962TRLO1.1.1

AQXE

10

607.5

19/11/2025 12:20:35

00499823963TRLO1.1.1

AQXE

9

606.5

19/11/2025 12:21:14

00499824108TRLO1.1.1

TRQX

18

606.5

19/11/2025 12:25:17

00499824852TRLO1.1.1

TRQX

21

606.5

19/11/2025 12:29:53

00499825821TRLO1.1.1

TRQX

78

606

19/11/2025 12:32:02

00499826257TRLO1.1.1

BATE

111

606

19/11/2025 12:32:02

00499826256TRLO1.1.1

BATE

333

606.5

19/11/2025 12:33:50

00499826582TRLO1.1.1

XLON

36

606.5

19/11/2025 12:35:44

00499827050TRLO1.1.1

CHIX

191

606.5

19/11/2025 12:35:44

00499827049TRLO1.1.1

XLON

21

606.5

19/11/2025 12:35:44

00499827052TRLO1.1.1

TRQX

47

606.5

19/11/2025 12:35:44

00499827051TRLO1.1.1

CHIX

15

607

19/11/2025 12:38:52

00499827700TRLO1.1.1

XLON

49

607

19/11/2025 12:38:52

00499827702TRLO1.1.1

XLON

69

607

19/11/2025 12:38:52

00499827701TRLO1.1.1

XLON

27

606.5

19/11/2025 12:38:52

00499827704TRLO1.1.1

AQXE

44

607

19/11/2025 12:38:52

00499827703TRLO1.1.1

XLON

100

606.5

19/11/2025 12:38:58

00499827718TRLO1.1.1

BATE

27

606.5

19/11/2025 12:40:09

00499828030TRLO1.1.1

CHIX

13

606.5

19/11/2025 12:40:55

00499828191TRLO1.1.1

AQXE

235

606.5

19/11/2025 12:41:02

00499828205TRLO1.1.1

XLON

128

608

19/11/2025 12:45:20

00499828983TRLO1.1.1

BATE

24

608

19/11/2025 12:45:20

00499828984TRLO1.1.1

TRQX

257

608.5

19/11/2025 12:48:36

00499829594TRLO1.1.1

XLON

43

608.5

19/11/2025 12:56:22

00499831064TRLO1.1.1

XLON

74

608.5

19/11/2025 12:56:22

00499831065TRLO1.1.1

XLON

59

608.5

19/11/2025 12:56:22

00499831066TRLO1.1.1

XLON

23

608

19/11/2025 13:00:21

00499831752TRLO1.1.1

XLON

73

608

19/11/2025 13:00:21

00499831751TRLO1.1.1

XLON

21

608.5

19/11/2025 13:00:21

00499831753TRLO1.1.1

XLON

41

608.5

19/11/2025 13:00:21

00499831754TRLO1.1.1

XLON

3

608

19/11/2025 13:01:31

00499832026TRLO1.1.1

AQXE

13

608

19/11/2025 13:01:31

00499832027TRLO1.1.1

AQXE

12

608

19/11/2025 13:01:31

00499832028TRLO1.1.1

AQXE

29

608

19/11/2025 13:01:58

00499832203TRLO1.1.1

TRQX

13

608

19/11/2025 13:01:58

00499832207TRLO1.1.1

CHIX

30

608

19/11/2025 13:01:58

00499832208TRLO1.1.1

CHIX

26

608

19/11/2025 13:02:07

00499832239TRLO1.1.1

BATE

140

608

19/11/2025 13:02:07

00499832238TRLO1.1.1

BATE

80

608

19/11/2025 13:03:41

00499832609TRLO1.1.1

XLON

84

608

19/11/2025 13:03:41

00499832610TRLO1.1.1

XLON

31

608

19/11/2025 13:06:57

00499833287TRLO1.1.1

XLON

103

608

19/11/2025 13:06:57

00499833288TRLO1.1.1

XLON

24

608

19/11/2025 13:08:11

00499833649TRLO1.1.1

AQXE

13

608

19/11/2025 13:08:52

00499833722TRLO1.1.1

TRQX

12

608

19/11/2025 13:08:52

00499833723TRLO1.1.1

TRQX

43

608

19/11/2025 13:09:09

00499833837TRLO1.1.1

CHIX

32

608

19/11/2025 13:09:29

00499833886TRLO1.1.1

XLON

43

608

19/11/2025 13:09:29

00499833887TRLO1.1.1

XLON

63

608

19/11/2025 13:09:29

00499833888TRLO1.1.1

XLON

118

608

19/11/2025 13:10:54

00499834220TRLO1.1.1

BATE

36

608.5

19/11/2025 13:13:11

00499834709TRLO1.1.1

XLON

118

608.5

19/11/2025 13:13:11

00499834710TRLO1.1.1

XLON

13

608

19/11/2025 13:15:37

00499835193TRLO1.1.1

TRQX

11

608

19/11/2025 13:15:37

00499835194TRLO1.1.1

TRQX

2

607

19/11/2025 13:16:55

00499835446TRLO1.1.1

AQXE

43

607

19/11/2025 13:16:55

00499835448TRLO1.1.1

CHIX

26

607.5

19/11/2025 13:16:55

00499835447TRLO1.1.1

AQXE

168

607

19/11/2025 13:17:00

00499835462TRLO1.1.1

XLON

175

608

19/11/2025 13:30:04

00499837802TRLO1.1.1

XLON

75

607.5

19/11/2025 13:30:14

00499837852TRLO1.1.1

BATE

161

608

19/11/2025 13:35:07

00499839017TRLO1.1.1

BATE

25

608

19/11/2025 13:35:07

00499839019TRLO1.1.1

BATE

39

608

19/11/2025 13:35:07

00499839020TRLO1.1.1

CHIX

124

608

19/11/2025 13:35:07

00499839018TRLO1.1.1

BATE

49

608

19/11/2025 13:35:07

00499839021TRLO1.1.1

CHIX

136

608

19/11/2025 13:35:07

00499839022TRLO1.1.1

BATE

416

608

19/11/2025 13:35:07

00499839023TRLO1.1.1

XLON

30

608

19/11/2025 13:35:07

00499839026TRLO1.1.1

TRQX

154

608

19/11/2025 13:35:07

00499839025TRLO1.1.1

XLON

187

608

19/11/2025 13:35:07

00499839024TRLO1.1.1

XLON

27

608

19/11/2025 13:35:07

00499839027TRLO1.1.1

TRQX

1

608.5

19/11/2025 13:40:34

00499840323TRLO1.1.1

CHIX

13

608.5

19/11/2025 13:40:34

00499840322TRLO1.1.1

CHIX

188

610

19/11/2025 13:43:02

00499840800TRLO1.1.1

XLON

6

610

19/11/2025 13:45:38

00499841317TRLO1.1.1

XLON

187

610.5

19/11/2025 13:53:26

00499842965TRLO1.1.1

XLON

774

610.5

19/11/2025 13:53:29

00499842982TRLO1.1.1

XLON

75

610.5

19/11/2025 13:55:41

00499843446TRLO1.1.1

BATE

104

610.5

19/11/2025 13:55:41

00499843447TRLO1.1.1

BATE

14

610.5

19/11/2025 13:55:44

00499843459TRLO1.1.1

XLON

181

610.5

19/11/2025 13:55:44

00499843460TRLO1.1.1

XLON

155

610.5

19/11/2025 13:57:25

00499843852TRLO1.1.1

BATE

3

610.5

19/11/2025 13:57:44

00499843897TRLO1.1.1

XLON

12

610.5

19/11/2025 13:57:44

00499843896TRLO1.1.1

XLON

152

610.5

19/11/2025 13:57:44

00499843898TRLO1.1.1

XLON

30

610

19/11/2025 13:58:40

00499844137TRLO1.1.1

AQXE

24

610

19/11/2025 13:58:40

00499844141TRLO1.1.1

AQXE

30

610

19/11/2025 13:58:40

00499844139TRLO1.1.1

AQXE

48

610

19/11/2025 13:58:40

00499844140TRLO1.1.1

CHIX

100

610

19/11/2025 13:58:40

00499844138TRLO1.1.1

AQXE

9

610

19/11/2025 13:58:40

00499844142TRLO1.1.1

CHIX

31

610

19/11/2025 13:58:40

00499844143TRLO1.1.1

CHIX

133

610

19/11/2025 13:58:40

00499844144TRLO1.1.1

XLON

41

610

19/11/2025 13:58:40

00499844147TRLO1.1.1

CHIX

49

610

19/11/2025 13:58:40

00499844146TRLO1.1.1

CHIX

176

610

19/11/2025 13:58:40

00499844145TRLO1.1.1

BATE

27

610

19/11/2025 13:58:40

00499844150TRLO1.1.1

TRQX

27

610

19/11/2025 13:58:40

00499844151TRLO1.1.1

TRQX

28

610

19/11/2025 13:58:40

00499844149TRLO1.1.1

TRQX

34

610

19/11/2025 13:58:40

00499844148TRLO1.1.1

TRQX

166

610

19/11/2025 14:01:21

00499844989TRLO1.1.1

XLON

26

610.5

19/11/2025 14:02:20

00499845233TRLO1.1.1

AQXE

28

610

19/11/2025 14:02:26

00499845255TRLO1.1.1

TRQX

166

610

19/11/2025 14:02:26

00499845254TRLO1.1.1

BATE

150

610

19/11/2025 14:03:14

00499845457TRLO1.1.1

XLON

42

610

19/11/2025 14:07:21

00499846409TRLO1.1.1

CHIX

190

610

19/11/2025 14:07:34

00499846489TRLO1.1.1

XLON

141

610

19/11/2025 14:08:01

00499846613TRLO1.1.1

BATE

21

610

19/11/2025 14:09:28

00499846954TRLO1.1.1

TRQX

140

610

19/11/2025 14:11:13

00499847285TRLO1.1.1

XLON

16

610

19/11/2025 14:11:42

00499847381TRLO1.1.1

CHIX

23

610

19/11/2025 14:11:42

00499847382TRLO1.1.1

CHIX

29

610

19/11/2025 14:12:18

00499847516TRLO1.1.1

AQXE

138

610

19/11/2025 14:13:26

00499847793TRLO1.1.1

BATE

180

610

19/11/2025 14:14:51

00499848138TRLO1.1.1

XLON

54

610

19/11/2025 14:18:44

00499849370TRLO1.1.1

XLON

80

610

19/11/2025 14:18:44

00499849369TRLO1.1.1

XLON

14

610

19/11/2025 14:18:44

00499849371TRLO1.1.1

XLON

5

609.5

19/11/2025 14:18:52

00499849412TRLO1.1.1

TRQX

25

609.5

19/11/2025 14:18:52

00499849411TRLO1.1.1

TRQX

38

608.5

19/11/2025 14:20:54

00499850133TRLO1.1.1

CHIX

132

608.5

19/11/2025 14:20:55

00499850136TRLO1.1.1

BATE

27

608.5

19/11/2025 14:21:14

00499850213TRLO1.1.1

AQXE

167

608

19/11/2025 14:22:37

00499850632TRLO1.1.1

XLON

3

608.5

19/11/2025 14:23:10

00499850814TRLO1.1.1

TRQX

18

608.5

19/11/2025 14:23:10

00499850815TRLO1.1.1

TRQX

2

608.5

19/11/2025 14:25:59

00499851861TRLO1.1.1

CHIX

30

608.5

19/11/2025 14:25:59

00499851862TRLO1.1.1

CHIX

177

608

19/11/2025 14:26:14

00499851949TRLO1.1.1

XLON

25

608.5

19/11/2025 14:28:36

00499852697TRLO1.1.1

AQXE

138

608

19/11/2025 14:29:42

00499853082TRLO1.1.1

BATE

20

608

19/11/2025 14:29:42

00499853088TRLO1.1.1

XLON

140

608

19/11/2025 14:29:42

00499853087TRLO1.1.1

XLON

149

609.5

19/11/2025 14:32:49

00499858264TRLO1.1.1

XLON

31

610

19/11/2025 14:33:59

00499859681TRLO1.1.1

AQXE

155

610.5

19/11/2025 14:34:54

00499860888TRLO1.1.1

XLON

34

610.5

19/11/2025 14:35:21

00499861631TRLO1.1.1

CHIX

14

610.5

19/11/2025 14:35:23

00499861669TRLO1.1.1

CHIX

167

610

19/11/2025 14:35:34

00499862031TRLO1.1.1

BATE

28

610

19/11/2025 14:35:36

00499862072TRLO1.1.1

TRQX

124

610

19/11/2025 14:37:53

00499866003TRLO1.1.1

XLON

57

610

19/11/2025 14:37:53

00499866005TRLO1.1.1

XLON

98

610

19/11/2025 14:37:53

00499866004TRLO1.1.1

XLON

26

610

19/11/2025 14:37:53

00499866006TRLO1.1.1

TRQX

37

610

19/11/2025 14:38:28

00499866917TRLO1.1.1

CHIX

46

610

19/11/2025 14:39:56

00499869004TRLO1.1.1

XLON

114

610

19/11/2025 14:39:56

00499869006TRLO1.1.1

XLON

29

609

19/11/2025 14:40:56

00499870344TRLO1.1.1

TRQX

155

610

19/11/2025 14:41:05

00499870490TRLO1.1.1

BATE

180

609

19/11/2025 14:42:04

00499871769TRLO1.1.1

XLON

45

611.5

19/11/2025 14:44:11

00499873977TRLO1.1.1

CHIX

26

611.5

19/11/2025 14:44:11

00499873978TRLO1.1.1

AQXE

157

611.5

19/11/2025 14:44:11

00499873979TRLO1.1.1

XLON

143

611

19/11/2025 14:45:15

00499875256TRLO1.1.1

BATE

22

611.5

19/11/2025 14:46:11

00499876282TRLO1.1.1

AQXE

41

612.5

19/11/2025 14:48:55

00499880280TRLO1.1.1

CHIX

141

612.5

19/11/2025 14:50:07

00499881876TRLO1.1.1

BATE

179

612.5

19/11/2025 14:50:41

00499882978TRLO1.1.1

XLON

43

613

19/11/2025 14:52:02

00499884700TRLO1.1.1

CHIX

118

613

19/11/2025 14:52:02

00499884699TRLO1.1.1

BATE

354

613

19/11/2025 14:52:02

00499884701TRLO1.1.1

XLON

26

612.5

19/11/2025 14:52:06

00499884910TRLO1.1.1

AQXE

28

612.5

19/11/2025 14:52:06

00499884911TRLO1.1.1

AQXE

25

612.5

19/11/2025 14:52:11

00499885054TRLO1.1.1

TRQX

41

612.5

19/11/2025 14:52:11

00499885053TRLO1.1.1

TRQX

3

612.5

19/11/2025 14:54:28

00499888507TRLO1.1.1

XLON

67

612.5

19/11/2025 14:54:28

00499888506TRLO1.1.1

XLON

105

612.5

19/11/2025 14:54:28

00499888505TRLO1.1.1

XLON

27

612

19/11/2025 14:56:37

00499890752TRLO1.1.1

TRQX

50

612

19/11/2025 14:56:38

00499890763TRLO1.1.1

XLON

104

612

19/11/2025 14:56:38

00499890764TRLO1.1.1

XLON

39

612.5

19/11/2025 14:56:38

00499890765TRLO1.1.1

XLON

43

613

19/11/2025 14:59:05

00499893653TRLO1.1.1

CHIX

178

613

19/11/2025 14:59:05

00499893654TRLO1.1.1

XLON

27

612.5

19/11/2025 14:59:23

00499894010TRLO1.1.1

AQXE

173

612.5

19/11/2025 14:59:23

00499894009TRLO1.1.1

BATE

165

612

19/11/2025 15:00:13

00499895112TRLO1.1.1

XLON

41

612.5

19/11/2025 15:01:33

00499896380TRLO1.1.1

CHIX

19

614

19/11/2025 15:02:41

00499897347TRLO1.1.1

AQXE

25

614

19/11/2025 15:04:23

00499899162TRLO1.1.1

AQXE

41

613.5

19/11/2025 15:05:26

00499900404TRLO1.1.1

CHIX

133

613.5

19/11/2025 15:05:26

00499900405TRLO1.1.1

BATE

170

613.5

19/11/2025 15:05:26

00499900406TRLO1.1.1

BATE

11

613.5

19/11/2025 15:05:26

00499900408TRLO1.1.1

XLON

175

613.5

19/11/2025 15:05:26

00499900409TRLO1.1.1

XLON

213

613.5

19/11/2025 15:05:26

00499900407TRLO1.1.1

XLON

30

613.5

19/11/2025 15:05:26

00499900411TRLO1.1.1

TRQX

175

613.5

19/11/2025 15:05:26

00499900410TRLO1.1.1

XLON

7

614

19/11/2025 15:06:32

00499901418TRLO1.1.1

AQXE

18

614

19/11/2025 15:06:32

00499901419TRLO1.1.1

AQXE

158

613.5

19/11/2025 15:07:05

00499902029TRLO1.1.1

XLON

130

613.5

19/11/2025 15:10:08

00499904734TRLO1.1.1

BATE

30

613.5

19/11/2025 15:10:08

00499904736TRLO1.1.1

TRQX

183

613.5

19/11/2025 15:10:08

00499904735TRLO1.1.1

XLON

25

613.5

19/11/2025 15:10:44

00499905350TRLO1.1.1

CHIX

23

613.5

19/11/2025 15:10:44

00499905351TRLO1.1.1

CHIX

8

614

19/11/2025 15:11:06

00499905695TRLO1.1.1

AQXE

13

614

19/11/2025 15:11:06

00499905694TRLO1.1.1

AQXE

160

613

19/11/2025 15:12:40

00499907247TRLO1.1.1

XLON

23

614

19/11/2025 15:13:07

00499907783TRLO1.1.1

AQXE

26

614

19/11/2025 15:13:49

00499908580TRLO1.1.1

TRQX

40

614

19/11/2025 15:14:43

00499909513TRLO1.1.1

CHIX

54

614.5

19/11/2025 15:16:48

00499911812TRLO1.1.1

BATE

94

614.5

19/11/2025 15:16:48

00499911813TRLO1.1.1

BATE

38

614.5

19/11/2025 15:16:49

00499911819TRLO1.1.1

XLON

211

614.5

19/11/2025 15:16:49

00499911820TRLO1.1.1

XLON

43

614

19/11/2025 15:18:17

00499913038TRLO1.1.1

CHIX

176

614

19/11/2025 15:18:17

00499913039TRLO1.1.1

XLON

176

614

19/11/2025 15:18:17

00499913040TRLO1.1.1

XLON

25

613.5

19/11/2025 15:18:27

00499913209TRLO1.1.1

TRQX

23

614

19/11/2025 15:18:39

00499913460TRLO1.1.1

AQXE

2

614

19/11/2025 15:19:13

00499914122TRLO1.1.1

BATE

142

614

19/11/2025 15:19:13

00499914123TRLO1.1.1

BATE

104

614

19/11/2025 15:20:23

00499915370TRLO1.1.1

XLON

25

614

19/11/2025 15:20:26

00499915452TRLO1.1.1

XLON

27

614.5

19/11/2025 15:21:31

00499916675TRLO1.1.1

TRQX

47

614

19/11/2025 15:23:19

00499918531TRLO1.1.1

CHIX

171

614

19/11/2025 15:23:19

00499918532TRLO1.1.1

XLON

26

614

19/11/2025 15:23:19

00499918533TRLO1.1.1

AQXE

170

614

19/11/2025 15:23:28

00499918731TRLO1.1.1

BATE

25

614.5

19/11/2025 15:23:41

00499918992TRLO1.1.1

TRQX

11

614

19/11/2025 15:25:18

00499920715TRLO1.1.1

XLON

104

614

19/11/2025 15:25:18

00499920716TRLO1.1.1

XLON

99

614

19/11/2025 15:25:18

00499920717TRLO1.1.1

XLON

19

614

19/11/2025 15:25:47

00499921172TRLO1.1.1

AQXE

7

614

19/11/2025 15:25:47

00499921173TRLO1.1.1

AQXE

153

614

19/11/2025 15:26:30

00499921754TRLO1.1.1

BATE

179

613.5

19/11/2025 15:26:34

00499921829TRLO1.1.1

XLON

45

613.5

19/11/2025 15:26:57

00499922159TRLO1.1.1

CHIX

26

614.5

19/11/2025 15:27:41

00499922937TRLO1.1.1

TRQX

2

613.5

19/11/2025 15:28:40

00499923807TRLO1.1.1

BATE

123

614

19/11/2025 15:28:40

00499923808TRLO1.1.1

BATE

40

613.5

19/11/2025 15:28:52

00499923993TRLO1.1.1

XLON

132

613.5

19/11/2025 15:28:52

00499923992TRLO1.1.1

XLON

25

614

19/11/2025 15:29:40

00499924944TRLO1.1.1

AQXE

1

614

19/11/2025 15:29:40

00499924945TRLO1.1.1

AQXE

155

613.5

19/11/2025 15:30:31

00499926047TRLO1.1.1

XLON

21

613.5

19/11/2025 15:32:25

00499927533TRLO1.1.1

TRQX

157

613.5

19/11/2025 15:32:25

00499927536TRLO1.1.1

XLON

7

613.5

19/11/2025 15:32:25

00499927537TRLO1.1.1

TRQX

2

613

19/11/2025 15:34:01

00499928878TRLO1.1.1

CHIX

42

613

19/11/2025 15:34:03

00499928884TRLO1.1.1

CHIX

8

613.5

19/11/2025 15:34:30

00499929292TRLO1.1.1

AQXE

18

613.5

19/11/2025 15:34:30

00499929293TRLO1.1.1

AQXE

43

613

19/11/2025 15:34:39

00499929393TRLO1.1.1

XLON

67

613

19/11/2025 15:35:04

00499929738TRLO1.1.1

BATE

68

613.5

19/11/2025 15:37:00

00499931389TRLO1.1.1

XLON

100

613.5

19/11/2025 15:37:00

00499931390TRLO1.1.1

XLON

31

613.5

19/11/2025 15:37:00

00499931392TRLO1.1.1

TRQX

212

613.5

19/11/2025 15:37:00

00499931391TRLO1.1.1

XLON

153

613.5

19/11/2025 15:37:08

00499931515TRLO1.1.1

BATE

47

614

19/11/2025 15:38:15

00499932692TRLO1.1.1

CHIX

128

613.5

19/11/2025 15:38:51

00499933247TRLO1.1.1

XLON

25

613.5

19/11/2025 15:39:14

00499933646TRLO1.1.1

AQXE

41

613

19/11/2025 15:40:59

00499935006TRLO1.1.1

XLON

104

613

19/11/2025 15:40:59

00499935005TRLO1.1.1

XLON

1

613

19/11/2025 15:41:07

00499935090TRLO1.1.1

TRQX

24

613.5

19/11/2025 15:41:07

00499935091TRLO1.1.1

TRQX

50

612

19/11/2025 15:43:06

00499936613TRLO1.1.1

XLON

4

612

19/11/2025 15:43:06

00499936614TRLO1.1.1

XLON

90

612.5

19/11/2025 15:43:06

00499936615TRLO1.1.1

XLON

180

612

19/11/2025 15:44:42

00499937715TRLO1.1.1

BATE

27

612

19/11/2025 15:46:59

00499939572TRLO1.1.1

AQXE

25

612

19/11/2025 15:46:59

00499939574TRLO1.1.1

TRQX

178

612

19/11/2025 15:46:59

00499939573TRLO1.1.1

XLON

34

611.5

19/11/2025 15:48:32

00499940766TRLO1.1.1

CHIX

34

611.5

19/11/2025 15:48:32

00499940767TRLO1.1.1

CHIX

154

611.5

19/11/2025 15:48:32

00499940768TRLO1.1.1

XLON

157

612

19/11/2025 15:49:22

00499941352TRLO1.1.1

BATE

24

612

19/11/2025 15:49:22

00499941353TRLO1.1.1

BATE

27

611

19/11/2025 15:50:31

00499942247TRLO1.1.1

AQXE

48

611.5

19/11/2025 15:50:40

00499942378TRLO1.1.1

XLON

133

611.5

19/11/2025 15:50:40

00499942377TRLO1.1.1

XLON

126

611

19/11/2025 15:52:40

00499944148TRLO1.1.1

XLON

18

610.5

19/11/2025 15:53:41

00499945087TRLO1.1.1

CHIX

21

610.5

19/11/2025 15:53:41

00499945088TRLO1.1.1

CHIX

25

611

19/11/2025 15:55:05

00499946365TRLO1.1.1

AQXE

2

610.5

19/11/2025 15:55:44

00499947016TRLO1.1.1

TRQX

29

610.5

19/11/2025 15:55:45

00499947046TRLO1.1.1

TRQX

177

610.5

19/11/2025 15:55:57

00499947158TRLO1.1.1

XLON

144

610.5

19/11/2025 15:56:21

00499947537TRLO1.1.1

BATE

44

610.5

19/11/2025 15:56:31

00499947648TRLO1.1.1

CHIX

24

611

19/11/2025 15:57:11

00499948132TRLO1.1.1

AQXE

19

610.5

19/11/2025 15:57:47

00499948565TRLO1.1.1

TRQX

28

610.5

19/11/2025 15:58:16

00499948952TRLO1.1.1

XLON

70

610.5

19/11/2025 15:58:16

00499948951TRLO1.1.1

XLON

90

610.5

19/11/2025 15:58:16

00499948953TRLO1.1.1

XLON

3

611

19/11/2025 16:01:25

00499951174TRLO1.1.1

XLON

70

611

19/11/2025 16:01:25

00499951176TRLO1.1.1

XLON

84

611

19/11/2025 16:01:25

00499951175TRLO1.1.1

XLON

230

611

19/11/2025 16:01:25

00499951177TRLO1.1.1

XLON

25

610.5

19/11/2025 16:01:39

00499951380TRLO1.1.1

TRQX

44

610.5

19/11/2025 16:01:39

00499951379TRLO1.1.1

CHIX

149

610.5

19/11/2025 16:01:39

00499951378TRLO1.1.1

BATE

2

611

19/11/2025 16:02:18

00499951752TRLO1.1.1

AQXE

28

611

19/11/2025 16:02:18

00499951753TRLO1.1.1

AQXE

147

610.5

19/11/2025 16:03:54

00499952952TRLO1.1.1

BATE

183

610.5

19/11/2025 16:04:11

00499953268TRLO1.1.1

XLON

30

610.5

19/11/2025 16:04:52

00499953649TRLO1.1.1

TRQX

145

609.5

19/11/2025 16:06:06

00499954601TRLO1.1.1

XLON

21

611

19/11/2025 16:06:25

00499954835TRLO1.1.1

AQXE

2

610.5

19/11/2025 16:08:57

00499956317TRLO1.1.1

AQXE

20

611

19/11/2025 16:08:57

00499956318TRLO1.1.1

AQXE

77

611

19/11/2025 16:11:22

00499958427TRLO1.1.1

BATE

17

611

19/11/2025 16:11:25

00499958471TRLO1.1.1

CHIX

39

611

19/11/2025 16:11:25

00499958470TRLO1.1.1

CHIX

128

612

19/11/2025 16:16:09

00499961726TRLO1.1.1

XLON

150

612

19/11/2025 16:16:09

00499961727TRLO1.1.1

XLON

337

612

19/11/2025 16:16:09

00499961728TRLO1.1.1

XLON

2

612

19/11/2025 16:16:09

00499961742TRLO1.1.1

TRQX

19

612

19/11/2025 16:16:09

00499961743TRLO1.1.1

TRQX

69

612

19/11/2025 16:16:09

00499961744TRLO1.1.1

TRQX

115

612

19/11/2025 16:17:19

00499962736TRLO1.1.1

CHIX

581

612

19/11/2025 16:18:11

00499963454TRLO1.1.1

XLON

45

612

19/11/2025 16:18:40

00499963822TRLO1.1.1

TRQX

213

611.5

19/11/2025 16:18:43

00499963847TRLO1.1.1

BATE

29

611.5

19/11/2025 16:18:43

00499963848TRLO1.1.1

BATE

60

611.5

19/11/2025 16:18:43

00499963849TRLO1.1.1

CHIX

36

611.5

19/11/2025 16:18:43

00499963852TRLO1.1.1

AQXE

78

611.5

19/11/2025 16:18:43

00499963851TRLO1.1.1

AQXE

406

611.5

19/11/2025 16:18:43

00499963850TRLO1.1.1

BATE

445

611.5

19/11/2025 16:18:43

00499963853TRLO1.1.1

XLON

205

611

19/11/2025 16:20:58

00499967109TRLO1.1.1

XLON

184

611.5

19/11/2025 16:21:02

00499967316TRLO1.1.1

BATE

2

611.5

19/11/2025 16:22:07

00499968534TRLO1.1.1

TRQX

20

611.5

19/11/2025 16:22:07

00499968535TRLO1.1.1

TRQX

19

611.5

19/11/2025 16:22:19

00499968678TRLO1.1.1

AQXE

2

611

19/11/2025 16:23:12

00499969242TRLO1.1.1

AQXE

15

611

19/11/2025 16:23:12

00499969243TRLO1.1.1

BATE

34

611

19/11/2025 16:23:12

00499969241TRLO1.1.1

CHIX

3

611

19/11/2025 16:23:12

00499969244TRLO1.1.1

TRQX

233

611.5

19/11/2025 16:23:34

00499969475TRLO1.1.1

XLON

36

611.5

19/11/2025 16:25:28

00499970673TRLO1.1.1

CHIX

9

611.5

19/11/2025 16:25:33

00499970726TRLO1.1.1

TRQX

1

612

19/11/2025 16:25:40

00499970827TRLO1.1.1

AQXE

4

612

19/11/2025 16:25:40

00499970826TRLO1.1.1

AQXE

2

612

19/11/2025 16:25:40

00499970828TRLO1.1.1

AQXE

5

612

19/11/2025 16:25:40

00499970829TRLO1.1.1

AQXE

21

611

19/11/2025 16:25:53

00499971038TRLO1.1.1

BATE

146

611.5

19/11/2025 16:25:57

00499971062TRLO1.1.1

XLON

78

611.5

19/11/2025 16:25:57

00499971063TRLO1.1.1

XLON

26

611.5

19/11/2025 16:27:06

00499971944TRLO1.1.1

XLON

57

611

19/11/2025 16:29:09

00499973218TRLO1.1.1

BATE



