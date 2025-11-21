Anzeige
Bodycote Plc - Transaction in Own Shares

Bodycote Plc - Transaction in Own Shares

PR Newswire

LONDON, United Kingdom, November 21

Bodycotewww.bodycote.com

21 November 2025

Bodycote plc

Share Buyback Programme - Transactions in Own Securities

Bodycote plc (the Company) announces that, in accordance with the terms of its share buyback extension programme announced on 30 July 2025 (the Extended Programme), it has purchased the following number of its ordinary shares of 17 3 / 11 pence each (Ordinary Shares) through Jefferies International Limited:

Date of purchase:

20 November 2025

Aggregate number of ordinary shares purchased:

39,192

Highest price paid per share (pence per share):

615.50p

Lowest price paid per share (pence per share):

601.50p

Volume weighted average price paid per share

(pence per share)

606.56p

The Company intends to cancel these Ordinary Shares.

Following the purchase, settlement and cancellation of these Ordinary Shares, the Company will have 174,374,907 Ordinary Shares in issue, with no shares held in treasury. This figure represents the total number of voting rights.

In accordance with Article 5(1)(b) of Regulation (EU) No 596/2014 as it applies in the UK (the Market Abuse Regulation), the table below contains the detailed breakdown of the individual trades made by Jefferies International Limited on behalf of the Company as part of the Programm2e.

Since the commencement of this Extended Programme, the Company has purchased a total of 2,935,497 Ordinary Shares. In addition to the 14,145,768 Ordinary Shares purchased under the Share Buyback Programme between March 2024 and July 2025, the Company has purchased a total of 17,081,265 Ordinary Shares.

This announcement is made in accordance with the requirements of UK Listing Rule 9.6.6.

For further information, please contact:

Bodycote plc

Jim Fairbairn, Chief Executive Officer

Ben Fidler, Chief Financial Officer

Peter Lapthorn, Head of FP&A and Investor Relations

Tel: +44 1625 505300

FTI Consulting

Richard Mountain

Susanne Yule

Tel: +44 203 727 1340

Schedule of Purchases

Transaction Details:

Issuer name: Bodycote plc

ISIN: GB00B3FLWH99

LEI: 213800V93QFW53NB7Y29

Intermediary name: Jefferies International Limited

Intermediary code: JEFFGB2XXXX

Time zone: GMT

Currency: GBP

Individual Transactions:

Number of shares purchased

Transaction price (pence per share)

Time of transaction

Transaction reference number

Venue

163

613

20/11/2025 08:03:47

00500115882TRLO1.1.1

XLON

27

615.5

20/11/2025 08:05:57

00500116492TRLO1.1.1

CHIX

151

615.5

20/11/2025 08:08:29

00500117282TRLO1.1.1

XLON

16

615

20/11/2025 08:08:29

00500117289TRLO1.1.1

TRQX

20

615

20/11/2025 08:08:29

00500117288TRLO1.1.1

AQXE

107

615

20/11/2025 08:08:29

00500117287TRLO1.1.1

BATE

148

614

20/11/2025 08:10:41

00500117870TRLO1.1.1

XLON

73

615

20/11/2025 08:10:59

00500117978TRLO1.1.1

BATE

18

615

20/11/2025 08:11:43

00500118120TRLO1.1.1

AQXE

171

614

20/11/2025 08:17:11

00500119366TRLO1.1.1

XLON

17

615

20/11/2025 08:18:39

00500119686TRLO1.1.1

AQXE

32

615

20/11/2025 08:19:26

00500119815TRLO1.1.1

BATE

63

615

20/11/2025 08:19:26

00500119816TRLO1.1.1

BATE

18

614

20/11/2025 08:26:31

00500121029TRLO1.1.1

AQXE

24

611

20/11/2025 08:32:42

00500122139TRLO1.1.1

XLON

138

611

20/11/2025 08:32:42

00500122140TRLO1.1.1

XLON

19

612

20/11/2025 08:35:32

00500122693TRLO1.1.1

AQXE

159

611.5

20/11/2025 08:40:12

00500123640TRLO1.1.1

XLON

13

612

20/11/2025 08:43:05

00500124235TRLO1.1.1

CHIX

111

612

20/11/2025 08:44:18

00500124390TRLO1.1.1

BATE

21

612

20/11/2025 08:44:39

00500124462TRLO1.1.1

AQXE

181

612

20/11/2025 08:45:14

00500124559TRLO1.1.1

XLON

136

611.5

20/11/2025 08:51:02

00500125578TRLO1.1.1

XLON

15

611.5

20/11/2025 08:52:05

00500125736TRLO1.1.1

XLON

166

611.5

20/11/2025 08:59:04

00500126763TRLO1.1.1

XLON

17

611.5

20/11/2025 09:00:44

00500127336TRLO1.1.1

TRQX

27

611

20/11/2025 09:01:01

00500127433TRLO1.1.1

CHIX

110

610.5

20/11/2025 09:02:11

00500127785TRLO1.1.1

BATE

13

610.5

20/11/2025 09:02:42

00500127892TRLO1.1.1

AQXE

9

610.5

20/11/2025 09:02:42

00500127893TRLO1.1.1

AQXE

31

610.5

20/11/2025 09:03:12

00500127990TRLO1.1.1

XLON

52

610.5

20/11/2025 09:03:12

00500127991TRLO1.1.1

XLON

21

611

20/11/2025 09:03:12

00500127993TRLO1.1.1

XLON

30

611

20/11/2025 09:03:12

00500127992TRLO1.1.1

XLON

27

611

20/11/2025 09:09:38

00500130140TRLO1.1.1

CHIX

50

611

20/11/2025 09:09:57

00500130213TRLO1.1.1

XLON

63

611

20/11/2025 09:09:57

00500130214TRLO1.1.1

XLON

88

611

20/11/2025 09:10:11

00500130280TRLO1.1.1

XLON

94

611

20/11/2025 09:11:07

00500130621TRLO1.1.1

BATE

19

611

20/11/2025 09:15:49

00500132728TRLO1.1.1

TRQX

121

611

20/11/2025 09:18:06

00500133492TRLO1.1.1

XLON

66

611

20/11/2025 09:18:06

00500133493TRLO1.1.1

XLON

15

611

20/11/2025 09:19:00

00500133812TRLO1.1.1

TRQX

27

611

20/11/2025 09:20:08

00500134117TRLO1.1.1

CHIX

34

611.5

20/11/2025 09:21:51

00500134786TRLO1.1.1

XLON

108

611.5

20/11/2025 09:21:51

00500134785TRLO1.1.1

XLON

103

611

20/11/2025 09:24:26

00500135664TRLO1.1.1

BATE

13

611.5

20/11/2025 09:28:42

00500137032TRLO1.1.1

XLON

63

611.5

20/11/2025 09:28:42

00500137033TRLO1.1.1

XLON

16

611

20/11/2025 09:28:42

00500137036TRLO1.1.1

AQXE

31

611.5

20/11/2025 09:28:42

00500137034TRLO1.1.1

XLON

71

611.5

20/11/2025 09:28:42

00500137035TRLO1.1.1

XLON

16

611

20/11/2025 09:28:42

00500137037TRLO1.1.1

AQXE

19

611

20/11/2025 09:28:42

00500137038TRLO1.1.1

AQXE

40

609.5

20/11/2025 09:30:22

00500137762TRLO1.1.1

BATE

41

609.5

20/11/2025 09:30:22

00500137761TRLO1.1.1

BATE

17

609.5

20/11/2025 09:31:23

00500138217TRLO1.1.1

TRQX

27

609.5

20/11/2025 09:31:31

00500138247TRLO1.1.1

CHIX

133

608.5

20/11/2025 09:34:35

00500139172TRLO1.1.1

XLON

15

607.5

20/11/2025 09:38:14

00500140283TRLO1.1.1

CHIX

13

608

20/11/2025 09:38:14

00500140284TRLO1.1.1

CHIX

18

608.5

20/11/2025 09:38:20

00500140293TRLO1.1.1

TRQX

100

608

20/11/2025 09:39:49

00500140782TRLO1.1.1

BATE

20

608

20/11/2025 09:41:04

00500141246TRLO1.1.1

AQXE

15

608

20/11/2025 09:44:04

00500142138TRLO1.1.1

AQXE

16

608

20/11/2025 09:45:28

00500142624TRLO1.1.1

TRQX

26

608

20/11/2025 09:45:34

00500142671TRLO1.1.1

CHIX

164

606.5

20/11/2025 09:47:21

00500143260TRLO1.1.1

XLON

98

606.5

20/11/2025 09:47:23

00500143268TRLO1.1.1

BATE

13

606.5

20/11/2025 09:51:10

00500144496TRLO1.1.1

XLON

17

607

20/11/2025 09:53:18

00500145134TRLO1.1.1

TRQX

18

607

20/11/2025 09:53:49

00500145295TRLO1.1.1

AQXE

80

607

20/11/2025 09:54:38

00500145606TRLO1.1.1

XLON

32

607

20/11/2025 09:54:38

00500145609TRLO1.1.1

XLON

64

607

20/11/2025 09:54:38

00500145607TRLO1.1.1

XLON

122

607

20/11/2025 09:54:38

00500145608TRLO1.1.1

XLON

27

606.5

20/11/2025 09:54:55

00500145685TRLO1.1.1

CHIX

58

607

20/11/2025 09:56:52

00500146175TRLO1.1.1

XLON

108

607

20/11/2025 09:56:52

00500146174TRLO1.1.1

XLON

103

606.5

20/11/2025 10:00:16

00500147200TRLO1.1.1

BATE

39

607

20/11/2025 10:04:01

00500148322TRLO1.1.1

XLON

83

607

20/11/2025 10:04:01

00500148324TRLO1.1.1

XLON

85

607

20/11/2025 10:04:01

00500148323TRLO1.1.1

XLON

6

607

20/11/2025 10:05:18

00500148773TRLO1.1.1

AQXE

13

607

20/11/2025 10:05:18

00500148772TRLO1.1.1

AQXE

9

607

20/11/2025 10:06:08

00500149030TRLO1.1.1

TRQX

9

607

20/11/2025 10:06:08

00500149031TRLO1.1.1

TRQX

28

607

20/11/2025 10:06:09

00500149035TRLO1.1.1

CHIX

99

606.5

20/11/2025 10:08:11

00500149713TRLO1.1.1

BATE

183

605.5

20/11/2025 10:10:57

00500150525TRLO1.1.1

XLON

15

607

20/11/2025 10:11:38

00500150654TRLO1.1.1

TRQX

13

607

20/11/2025 10:12:29

00500150911TRLO1.1.1

AQXE

4

607

20/11/2025 10:12:29

00500150912TRLO1.1.1

AQXE

8

607

20/11/2025 10:12:47

00500150967TRLO1.1.1

CHIX

15

607

20/11/2025 10:12:47

00500150968TRLO1.1.1

CHIX

5

606.5

20/11/2025 10:15:55

00500152076TRLO1.1.1

BATE

95

606.5

20/11/2025 10:16:10

00500152136TRLO1.1.1

BATE

16

607

20/11/2025 10:19:55

00500153420TRLO1.1.1

TRQX

30

607

20/11/2025 10:23:17

00500154265TRLO1.1.1

CHIX

366

607

20/11/2025 10:25:56

00500154904TRLO1.1.1

XLON

18

607

20/11/2025 10:26:01

00500154940TRLO1.1.1

AQXE

19

607

20/11/2025 10:26:06

00500154989TRLO1.1.1

BATE

77

607

20/11/2025 10:26:06

00500154988TRLO1.1.1

BATE

12

607

20/11/2025 10:28:33

00500155700TRLO1.1.1

TRQX

5

607

20/11/2025 10:28:33

00500155701TRLO1.1.1

TRQX

8

606.5

20/11/2025 10:30:29

00500156084TRLO1.1.1

XLON

28

607

20/11/2025 10:35:18

00500157515TRLO1.1.1

CHIX

28

607.5

20/11/2025 10:35:23

00500157554TRLO1.1.1

XLON

43

607.5

20/11/2025 10:35:23

00500157556TRLO1.1.1

XLON

65

607.5

20/11/2025 10:35:23

00500157555TRLO1.1.1

XLON

83

607.5

20/11/2025 10:37:47

00500158264TRLO1.1.1

BATE

18

607.5

20/11/2025 10:38:18

00500158376TRLO1.1.1

AQXE

18

607.5

20/11/2025 10:38:18

00500158377TRLO1.1.1

AQXE

230

608.5

20/11/2025 10:40:38

00500158984TRLO1.1.1

XLON

154

609

20/11/2025 10:46:00

00500160397TRLO1.1.1

XLON

31

609

20/11/2025 10:47:07

00500160728TRLO1.1.1

CHIX

95

609.5

20/11/2025 10:47:08

00500160731TRLO1.1.1

BATE

13

609.5

20/11/2025 10:47:08

00500160732TRLO1.1.1

BATE

18

609

20/11/2025 10:49:04

00500161283TRLO1.1.1

AQXE

86

609.5

20/11/2025 10:53:47

00500162474TRLO1.1.1

BATE

21

609

20/11/2025 10:55:03

00500162789TRLO1.1.1

TRQX

25

609

20/11/2025 10:55:03

00500162788TRLO1.1.1

TRQX

91

608.5

20/11/2025 10:55:10

00500162814TRLO1.1.1

XLON

83

608.5

20/11/2025 10:55:10

00500162815TRLO1.1.1

XLON

22

608.5

20/11/2025 10:55:12

00500162816TRLO1.1.1

CHIX

6

609

20/11/2025 10:57:00

00500163395TRLO1.1.1

AQXE

12

609

20/11/2025 10:57:00

00500163396TRLO1.1.1

AQXE

136

608.5

20/11/2025 11:03:17

00500164758TRLO1.1.1

XLON

27

609.5

20/11/2025 11:06:11

00500165507TRLO1.1.1

CHIX

188

609.5

20/11/2025 11:07:03

00500165659TRLO1.1.1

XLON

17

609.5

20/11/2025 11:07:03

00500165661TRLO1.1.1

TRQX

116

609

20/11/2025 11:08:26

00500166135TRLO1.1.1

BATE

27

608

20/11/2025 11:09:24

00500166440TRLO1.1.1

CHIX

21

608

20/11/2025 11:11:10

00500167210TRLO1.1.1

AQXE

2

608

20/11/2025 11:14:44

00500168071TRLO1.1.1

AQXE

13

608

20/11/2025 11:14:44

00500168070TRLO1.1.1

AQXE

92

608

20/11/2025 11:15:26

00500168209TRLO1.1.1

BATE

29

607.5

20/11/2025 11:19:03

00500168995TRLO1.1.1

CHIX

154

607

20/11/2025 11:20:11

00500169218TRLO1.1.1

XLON

17

607

20/11/2025 11:20:15

00500169232TRLO1.1.1

TRQX

16

607

20/11/2025 11:21:14

00500169424TRLO1.1.1

AQXE

31

607

20/11/2025 11:22:10

00500169624TRLO1.1.1

XLON

63

607

20/11/2025 11:22:10

00500169625TRLO1.1.1

XLON

76

607

20/11/2025 11:22:10

00500169626TRLO1.1.1

XLON

105

607

20/11/2025 11:23:19

00500170041TRLO1.1.1

BATE

31

607

20/11/2025 11:24:17

00500170187TRLO1.1.1

XLON

163

607

20/11/2025 11:24:17

00500170188TRLO1.1.1

XLON

18

607

20/11/2025 11:24:40

00500170302TRLO1.1.1

TRQX

13

607

20/11/2025 11:26:47

00500170692TRLO1.1.1

CHIX

12

607

20/11/2025 11:26:47

00500170693TRLO1.1.1

CHIX

31

607

20/11/2025 11:28:18

00500171028TRLO1.1.1

XLON

115

607

20/11/2025 11:28:18

00500171029TRLO1.1.1

XLON

52

605.5

20/11/2025 11:31:31

00500171866TRLO1.1.1

BATE

40

605.5

20/11/2025 11:31:31

00500171867TRLO1.1.1

BATE

18

607

20/11/2025 11:32:11

00500172011TRLO1.1.1

AQXE

13

606.5

20/11/2025 11:32:56

00500172124TRLO1.1.1

TRQX

4

607

20/11/2025 11:32:56

00500172126TRLO1.1.1

TRQX

151

606

20/11/2025 11:35:17

00500172594TRLO1.1.1

XLON

16

606

20/11/2025 11:36:15

00500172751TRLO1.1.1

CHIX

11

606

20/11/2025 11:36:15

00500172752TRLO1.1.1

CHIX

31

606

20/11/2025 11:37:38

00500173095TRLO1.1.1

XLON

5

606

20/11/2025 11:37:38

00500173097TRLO1.1.1

XLON

85

606

20/11/2025 11:37:38

00500173096TRLO1.1.1

XLON

18

606.5

20/11/2025 11:39:20

00500173443TRLO1.1.1

AQXE

17

606

20/11/2025 11:40:25

00500173620TRLO1.1.1

TRQX

24

605.5

20/11/2025 11:43:36

00500174459TRLO1.1.1

CHIX

27

605

20/11/2025 11:44:16

00500174680TRLO1.1.1

BATE

148

605

20/11/2025 11:45:03

00500174974TRLO1.1.1

XLON

89

605

20/11/2025 11:46:25

00500175321TRLO1.1.1

BATE

18

605

20/11/2025 11:47:16

00500175499TRLO1.1.1

AQXE

152

605

20/11/2025 11:48:01

00500175689TRLO1.1.1

XLON

19

605

20/11/2025 11:49:25

00500175987TRLO1.1.1

TRQX

22

605

20/11/2025 11:51:22

00500176475TRLO1.1.1

CHIX

120

605

20/11/2025 11:54:43

00500177437TRLO1.1.1

BATE

28

605

20/11/2025 12:01:22

00500179512TRLO1.1.1

CHIX

292

605

20/11/2025 12:01:22

00500179513TRLO1.1.1

XLON

1

605

20/11/2025 12:01:22

00500179514TRLO1.1.1

TRQX

20

605

20/11/2025 12:01:22

00500179515TRLO1.1.1

TRQX

20

605

20/11/2025 12:01:25

00500179517TRLO1.1.1

AQXE

19

604.5

20/11/2025 12:03:06

00500180095TRLO1.1.1

AQXE

17

604.5

20/11/2025 12:03:26

00500180215TRLO1.1.1

TRQX

39

604

20/11/2025 12:05:16

00500180765TRLO1.1.1

XLON

65

604

20/11/2025 12:05:16

00500180767TRLO1.1.1

XLON

73

604

20/11/2025 12:05:16

00500180766TRLO1.1.1

XLON

33

604

20/11/2025 12:05:44

00500180877TRLO1.1.1

CHIX

116

604

20/11/2025 12:05:45

00500180884TRLO1.1.1

BATE

242

604

20/11/2025 12:07:51

00500181327TRLO1.1.1

XLON

4

604

20/11/2025 12:10:25

00500181835TRLO1.1.1

TRQX

33

604

20/11/2025 12:11:07

00500181959TRLO1.1.1

XLON

20

604

20/11/2025 12:12:38

00500182258TRLO1.1.1

TRQX

57

604

20/11/2025 12:12:38

00500182259TRLO1.1.1

XLON

107

604

20/11/2025 12:12:38

00500182257TRLO1.1.1

BATE

97

604

20/11/2025 12:12:38

00500182260TRLO1.1.1

XLON

107

604

20/11/2025 12:15:26

00500182850TRLO1.1.1

BATE

27

604

20/11/2025 12:15:41

00500182942TRLO1.1.1

CHIX

21

604.5

20/11/2025 12:27:12

00500185277TRLO1.1.1

AQXE

22

604.5

20/11/2025 12:27:12

00500185278TRLO1.1.1

AQXE

22

604.5

20/11/2025 12:27:12

00500185282TRLO1.1.1

AQXE

30

604.5

20/11/2025 12:27:12

00500185279TRLO1.1.1

CHIX

114

604.5

20/11/2025 12:27:12

00500185281TRLO1.1.1

BATE

118

604.5

20/11/2025 12:27:12

00500185280TRLO1.1.1

BATE

22

604.5

20/11/2025 12:27:12

00500185283TRLO1.1.1

AQXE

28

604.5

20/11/2025 12:27:12

00500185284TRLO1.1.1

CHIX

290

604.5

20/11/2025 12:27:12

00500185285TRLO1.1.1

XLON

16

604.5

20/11/2025 12:27:12

00500185288TRLO1.1.1

TRQX

162

604.5

20/11/2025 12:27:12

00500185287TRLO1.1.1

XLON

230

604.5

20/11/2025 12:27:12

00500185286TRLO1.1.1

XLON

18

604.5

20/11/2025 12:27:12

00500185289TRLO1.1.1

TRQX

18

604.5

20/11/2025 12:27:12

00500185290TRLO1.1.1

TRQX

22

603.5

20/11/2025 12:29:23

00500185792TRLO1.1.1

CHIX

156

603.5

20/11/2025 12:29:23

00500185794TRLO1.1.1

XLON

25

602.5

20/11/2025 12:30:19

00500185992TRLO1.1.1

CHIX

16

604

20/11/2025 12:30:59

00500186145TRLO1.1.1

AQXE

4

603.5

20/11/2025 12:31:26

00500186240TRLO1.1.1

TRQX

14

603.5

20/11/2025 12:31:26

00500186241TRLO1.1.1

TRQX

119

603

20/11/2025 12:31:42

00500186263TRLO1.1.1

BATE

18

603.5

20/11/2025 12:32:31

00500186383TRLO1.1.1

XLON

38

603.5

20/11/2025 12:32:31

00500186382TRLO1.1.1

XLON

77

603.5

20/11/2025 12:32:31

00500186381TRLO1.1.1

XLON

211

604.5

20/11/2025 12:36:27

00500187240TRLO1.1.1

XLON

29

605

20/11/2025 12:36:27

00500187239TRLO1.1.1

CHIX

18

605

20/11/2025 12:39:29

00500187895TRLO1.1.1

TRQX

20

605.5

20/11/2025 12:53:14

00500190535TRLO1.1.1

XLON

278

605.5

20/11/2025 12:53:14

00500190536TRLO1.1.1

XLON

26

605.5

20/11/2025 12:53:14

00500190538TRLO1.1.1

TRQX

22

605.5

20/11/2025 12:53:15

00500190544TRLO1.1.1

BATE

124

605.5

20/11/2025 12:53:15

00500190545TRLO1.1.1

BATE

31

605.5

20/11/2025 12:53:35

00500190596TRLO1.1.1

AQXE

28

605

20/11/2025 12:54:32

00500190770TRLO1.1.1

CHIX

149

605

20/11/2025 12:54:32

00500190771TRLO1.1.1

XLON

10

605

20/11/2025 12:58:22

00500191634TRLO1.1.1

CHIX

9

605.5

20/11/2025 12:58:22

00500191636TRLO1.1.1

TRQX

13

605.5

20/11/2025 12:58:22

00500191635TRLO1.1.1

TRQX

145

605

20/11/2025 12:58:22

00500191637TRLO1.1.1

XLON

23

605.5

20/11/2025 12:59:23

00500191790TRLO1.1.1

AQXE

3

605.5

20/11/2025 13:00:36

00500192125TRLO1.1.1

BATE

24

605.5

20/11/2025 13:00:36

00500192124TRLO1.1.1

BATE

109

605.5

20/11/2025 13:00:36

00500192126TRLO1.1.1

BATE

168

606

20/11/2025 13:02:19

00500192548TRLO1.1.1

XLON

41

606.5

20/11/2025 13:02:49

00500192669TRLO1.1.1

CHIX

70

606.5

20/11/2025 13:04:28

00500193062TRLO1.1.1

XLON

1

606.5

20/11/2025 13:04:28

00500193064TRLO1.1.1

XLON

39

606.5

20/11/2025 13:04:28

00500193063TRLO1.1.1

XLON

1

606

20/11/2025 13:05:39

00500193320TRLO1.1.1

TRQX

23

606

20/11/2025 13:06:13

00500193452TRLO1.1.1

TRQX

64

606.5

20/11/2025 13:06:53

00500193662TRLO1.1.1

XLON

70

606.5

20/11/2025 13:06:53

00500193663TRLO1.1.1

XLON

74

606.5

20/11/2025 13:06:53

00500193661TRLO1.1.1

XLON

144

606

20/11/2025 13:08:36

00500193986TRLO1.1.1

BATE

35

606.5

20/11/2025 13:08:38

00500194005TRLO1.1.1

CHIX

30

606.5

20/11/2025 13:10:16

00500194355TRLO1.1.1

XLON

65

606.5

20/11/2025 13:10:16

00500194354TRLO1.1.1

XLON

99

606.5

20/11/2025 13:10:16

00500194356TRLO1.1.1

XLON

30

606.5

20/11/2025 13:13:54

00500195031TRLO1.1.1

XLON

70

606.5

20/11/2025 13:13:54

00500195030TRLO1.1.1

XLON

82

606.5

20/11/2025 13:13:54

00500195032TRLO1.1.1

XLON

24

606

20/11/2025 13:16:05

00500195451TRLO1.1.1

TRQX

126

606

20/11/2025 13:17:06

00500195662TRLO1.1.1

XLON

158

606

20/11/2025 13:20:40

00500196341TRLO1.1.1

XLON

126

606.5

20/11/2025 13:28:15

00500198013TRLO1.1.1

BATE

24

606.5

20/11/2025 13:28:15

00500198014TRLO1.1.1

BATE

165

606

20/11/2025 13:28:55

00500198119TRLO1.1.1

BATE

29

606

20/11/2025 13:28:56

00500198124TRLO1.1.1

BATE

26

606

20/11/2025 13:28:56

00500198128TRLO1.1.1

TRQX

83

606

20/11/2025 13:28:56

00500198126TRLO1.1.1

XLON

160

606

20/11/2025 13:28:56

00500198127TRLO1.1.1

XLON

42

606

20/11/2025 13:28:56

00500198131TRLO1.1.1

CHIX

54

606

20/11/2025 13:28:56

00500198130TRLO1.1.1

CHIX

147

606

20/11/2025 13:28:56

00500198129TRLO1.1.1

XLON

24

605.5

20/11/2025 13:29:08

00500198171TRLO1.1.1

AQXE

28

605.5

20/11/2025 13:29:08

00500198170TRLO1.1.1

AQXE

26

605.5

20/11/2025 13:29:08

00500198172TRLO1.1.1

AQXE

31

605.5

20/11/2025 13:29:08

00500198173TRLO1.1.1

AQXE

36

605

20/11/2025 13:30:04

00500198501TRLO1.1.1

CHIX

5

605

20/11/2025 13:30:14

00500198578TRLO1.1.1

XLON

147

605

20/11/2025 13:30:14

00500198579TRLO1.1.1

XLON

22

605.5

20/11/2025 13:31:05

00500198983TRLO1.1.1

TRQX

150

606

20/11/2025 13:32:47

00500199780TRLO1.1.1

XLON

142

606

20/11/2025 13:33:25

00500199963TRLO1.1.1

BATE

29

606

20/11/2025 13:33:30

00500199992TRLO1.1.1

TRQX

34

605.5

20/11/2025 13:35:39

00500200528TRLO1.1.1

CHIX

24

606

20/11/2025 13:35:43

00500200564TRLO1.1.1

XLON

70

606

20/11/2025 13:35:43

00500200566TRLO1.1.1

XLON

112

606

20/11/2025 13:35:43

00500200565TRLO1.1.1

XLON

33

606

20/11/2025 13:35:43

00500200567TRLO1.1.1

XLON

6

606

20/11/2025 13:36:02

00500200661TRLO1.1.1

AQXE

10

606

20/11/2025 13:36:02

00500200663TRLO1.1.1

AQXE

13

606

20/11/2025 13:36:02

00500200662TRLO1.1.1

AQXE

131

605.5

20/11/2025 13:36:25

00500200781TRLO1.1.1

BATE

23

605.5

20/11/2025 13:37:23

00500200987TRLO1.1.1

TRQX

24

606

20/11/2025 13:37:52

00500201103TRLO1.1.1

XLON

50

606

20/11/2025 13:37:52

00500201102TRLO1.1.1

XLON

73

606

20/11/2025 13:37:52

00500201104TRLO1.1.1

XLON

6

606

20/11/2025 13:40:12

00500201665TRLO1.1.1

AQXE

22

606

20/11/2025 13:40:12

00500201666TRLO1.1.1

AQXE

125

605

20/11/2025 13:41:05

00500201881TRLO1.1.1

BATE

40

605

20/11/2025 13:41:05

00500201882TRLO1.1.1

CHIX

39

605.5

20/11/2025 13:41:07

00500201891TRLO1.1.1

XLON

71

605.5

20/11/2025 13:41:07

00500201890TRLO1.1.1

XLON

59

606

20/11/2025 13:41:07

00500201892TRLO1.1.1

XLON

20

605.5

20/11/2025 13:41:26

00500201927TRLO1.1.1

TRQX

38

605.5

20/11/2025 13:43:53

00500202507TRLO1.1.1

XLON

211

605.5

20/11/2025 13:43:53

00500202508TRLO1.1.1

XLON

40

605

20/11/2025 13:44:41

00500202801TRLO1.1.1

CHIX

148

604.5

20/11/2025 13:46:44

00500203400TRLO1.1.1

XLON

132

605.5

20/11/2025 13:52:30

00500204891TRLO1.1.1

XLON

57

605.5

20/11/2025 13:53:19

00500205077TRLO1.1.1

BATE

79

605.5

20/11/2025 13:53:19

00500205076TRLO1.1.1

BATE

102

605.5

20/11/2025 13:54:33

00500205375TRLO1.1.1

XLON

182

605.5

20/11/2025 13:54:33

00500205376TRLO1.1.1

XLON

140

605.5

20/11/2025 13:55:23

00500205562TRLO1.1.1

BATE

11

605

20/11/2025 13:56:18

00500205835TRLO1.1.1

CHIX

23

605

20/11/2025 13:56:18

00500205837TRLO1.1.1

AQXE

27

605

20/11/2025 13:56:18

00500205836TRLO1.1.1

AQXE

27

605

20/11/2025 13:56:18

00500205838TRLO1.1.1

AQXE

36

605

20/11/2025 13:56:18

00500205839TRLO1.1.1

CHIX

162

605

20/11/2025 13:56:18

00500205840TRLO1.1.1

XLON

24

605

20/11/2025 13:56:18

00500205841TRLO1.1.1

TRQX

24

605

20/11/2025 13:56:18

00500205842TRLO1.1.1

TRQX

136

605.5

20/11/2025 13:57:12

00500206082TRLO1.1.1

BATE

122

605

20/11/2025 13:59:05

00500206636TRLO1.1.1

XLON

2

605

20/11/2025 13:59:06

00500206638TRLO1.1.1

CHIX

25

605

20/11/2025 13:59:55

00500206838TRLO1.1.1

TRQX

27

605

20/11/2025 13:59:55

00500206837TRLO1.1.1

AQXE

41

605

20/11/2025 13:59:55

00500206836TRLO1.1.1

CHIX

167

604.5

20/11/2025 14:00:41

00500207092TRLO1.1.1

XLON

125

604

20/11/2025 14:02:03

00500207546TRLO1.1.1

XLON

23

604.5

20/11/2025 14:02:05

00500207571TRLO1.1.1

TRQX

121

605

20/11/2025 14:04:49

00500208405TRLO1.1.1

XLON

136

605

20/11/2025 14:04:49

00500208404TRLO1.1.1

BATE

55

605

20/11/2025 14:06:45

00500208902TRLO1.1.1

XLON

90

605

20/11/2025 14:06:45

00500208903TRLO1.1.1

XLON

27

605

20/11/2025 14:06:52

00500208945TRLO1.1.1

AQXE

47

605

20/11/2025 14:10:00

00500209990TRLO1.1.1

CHIX

120

605

20/11/2025 14:10:00

00500209991TRLO1.1.1

BATE

165

605

20/11/2025 14:10:07

00500210028TRLO1.1.1

XLON

26

606

20/11/2025 14:13:52

00500211028TRLO1.1.1

TRQX

155

606

20/11/2025 14:14:42

00500211206TRLO1.1.1

XLON

39

605.5

20/11/2025 14:15:10

00500211336TRLO1.1.1

CHIX

26

605

20/11/2025 14:17:23

00500212026TRLO1.1.1

AQXE

3

606

20/11/2025 14:18:00

00500212214TRLO1.1.1

TRQX

7

606

20/11/2025 14:18:00

00500212216TRLO1.1.1

TRQX

16

606

20/11/2025 14:18:00

00500212215TRLO1.1.1

TRQX

162

606

20/11/2025 14:18:35

00500212324TRLO1.1.1

XLON

38

607

20/11/2025 14:19:56

00500212646TRLO1.1.1

CHIX

125

607

20/11/2025 14:21:06

00500212969TRLO1.1.1

XLON

157

608

20/11/2025 14:21:17

00500213035TRLO1.1.1

BATE

26

607.5

20/11/2025 14:24:07

00500213987TRLO1.1.1

AQXE

150

609

20/11/2025 14:30:00

00500216167TRLO1.1.1

XLON

159

609

20/11/2025 14:32:43

00500220186TRLO1.1.1

XLON

32

609.5

20/11/2025 14:33:27

00500221080TRLO1.1.1

AQXE

49

609

20/11/2025 14:33:32

00500221152TRLO1.1.1

CHIX

172

609

20/11/2025 14:33:34

00500221161TRLO1.1.1

BATE

32

609

20/11/2025 14:33:41

00500221281TRLO1.1.1

TRQX

120

609

20/11/2025 14:35:14

00500222679TRLO1.1.1

XLON

150

609

20/11/2025 14:37:16

00500224440TRLO1.1.1

XLON

146

608

20/11/2025 14:38:21

00500225217TRLO1.1.1

XLON

28

608.5

20/11/2025 14:38:21

00500225226TRLO1.1.1

TRQX

24

609

20/11/2025 14:38:33

00500225336TRLO1.1.1

BATE

13

609

20/11/2025 14:38:33

00500225337TRLO1.1.1

BATE

125

609

20/11/2025 14:38:33

00500225338TRLO1.1.1

BATE

22

608.5

20/11/2025 14:39:06

00500225775TRLO1.1.1

CHIX

28

608.5

20/11/2025 14:39:06

00500225776TRLO1.1.1

CHIX

33

608.5

20/11/2025 14:39:57

00500226414TRLO1.1.1

AQXE

139

608.5

20/11/2025 14:40:16

00500226793TRLO1.1.1

XLON

97

608

20/11/2025 14:41:44

00500228052TRLO1.1.1

XLON

57

608.5

20/11/2025 14:43:15

00500229301TRLO1.1.1

BATE

95

609

20/11/2025 14:43:15

00500229302TRLO1.1.1

BATE

158

608

20/11/2025 14:43:22

00500229384TRLO1.1.1

XLON

145

608

20/11/2025 14:43:22

00500229385TRLO1.1.1

XLON

34

608.5

20/11/2025 14:44:24

00500230191TRLO1.1.1

AQXE

31

608.5

20/11/2025 14:44:36

00500230340TRLO1.1.1

TRQX

53

608.5

20/11/2025 14:45:27

00500231443TRLO1.1.1

CHIX

21

608

20/11/2025 14:45:56

00500232050TRLO1.1.1

XLON

74

608

20/11/2025 14:45:56

00500232049TRLO1.1.1

XLON

53

608

20/11/2025 14:45:56

00500232051TRLO1.1.1

XLON

136

608.5

20/11/2025 14:49:18

00500234779TRLO1.1.1

XLON

136

608.5

20/11/2025 14:49:18

00500234780TRLO1.1.1

XLON

31

609

20/11/2025 14:49:21

00500234807TRLO1.1.1

TRQX

112

609

20/11/2025 14:49:26

00500234863TRLO1.1.1

BATE

26

609

20/11/2025 14:49:26

00500234864TRLO1.1.1

BATE

34

608

20/11/2025 14:50:20

00500235686TRLO1.1.1

AQXE

44

608

20/11/2025 14:50:38

00500235934TRLO1.1.1

CHIX

116

607.5

20/11/2025 14:51:19

00500236394TRLO1.1.1

XLON

21

608

20/11/2025 14:51:42

00500236615TRLO1.1.1

BATE

90

608.5

20/11/2025 14:51:42

00500236616TRLO1.1.1

BATE

129

608

20/11/2025 14:52:42

00500237162TRLO1.1.1

XLON

39

608

20/11/2025 14:54:21

00500238184TRLO1.1.1

CHIX

70

608

20/11/2025 14:54:48

00500238486TRLO1.1.1

XLON

74

608

20/11/2025 14:54:48

00500238484TRLO1.1.1

XLON

13

608

20/11/2025 14:54:48

00500238487TRLO1.1.1

XLON

60

608

20/11/2025 14:54:53

00500238545TRLO1.1.1

BATE

11

608.5

20/11/2025 14:54:53

00500238548TRLO1.1.1

BATE

59

608.5

20/11/2025 14:54:53

00500238547TRLO1.1.1

BATE

68

610

20/11/2025 15:01:39

00500244118TRLO1.1.1

BATE

10

610

20/11/2025 15:01:39

00500244120TRLO1.1.1

BATE

104

610

20/11/2025 15:01:39

00500244119TRLO1.1.1

BATE

126

609.5

20/11/2025 15:04:48

00500246006TRLO1.1.1

XLON

148

609.5

20/11/2025 15:04:48

00500246005TRLO1.1.1

XLON

430

609.5

20/11/2025 15:04:48

00500246004TRLO1.1.1

XLON

34

609.5

20/11/2025 15:04:48

00500246007TRLO1.1.1

TRQX

48

609.5

20/11/2025 15:04:48

00500246008TRLO1.1.1

TRQX

148

609.5

20/11/2025 15:04:48

00500246009TRLO1.1.1

XLON

59

609.5

20/11/2025 15:04:48

00500246010TRLO1.1.1

CHIX

49

609

20/11/2025 15:05:28

00500246537TRLO1.1.1

CHIX

40

608.5

20/11/2025 15:05:33

00500246606TRLO1.1.1

AQXE

32

608.5

20/11/2025 15:05:33

00500246607TRLO1.1.1

AQXE

39

608.5

20/11/2025 15:05:33

00500246608TRLO1.1.1

AQXE

151

609

20/11/2025 15:05:50

00500246799TRLO1.1.1

BATE

99

608.5

20/11/2025 15:06:20

00500247046TRLO1.1.1

XLON

182

608.5

20/11/2025 15:06:28

00500247155TRLO1.1.1

XLON

57

608.5

20/11/2025 15:06:28

00500247156TRLO1.1.1

XLON

161

608

20/11/2025 15:09:01

00500248615TRLO1.1.1

XLON

31

608

20/11/2025 15:09:04

00500248634TRLO1.1.1

TRQX

42

607.5

20/11/2025 15:10:10

00500249424TRLO1.1.1

CHIX

28

608.5

20/11/2025 15:10:21

00500249532TRLO1.1.1

AQXE

19

608.5

20/11/2025 15:14:57

00500251989TRLO1.1.1

AQXE

13

608.5

20/11/2025 15:14:57

00500251990TRLO1.1.1

AQXE

180

609

20/11/2025 15:15:36

00500252529TRLO1.1.1

BATE

80

609.5

20/11/2025 15:15:43

00500252624TRLO1.1.1

XLON

21

609.5

20/11/2025 15:15:43

00500252626TRLO1.1.1

XLON

83

609.5

20/11/2025 15:15:43

00500252625TRLO1.1.1

XLON

454

609.5

20/11/2025 15:15:43

00500252627TRLO1.1.1

XLON

57

609.5

20/11/2025 15:15:51

00500252695TRLO1.1.1

CHIX

30

609.5

20/11/2025 15:15:53

00500252717TRLO1.1.1

TRQX

27

609.5

20/11/2025 15:16:47

00500253368TRLO1.1.1

TRQX

180

609.5

20/11/2025 15:16:47

00500253366TRLO1.1.1

BATE

92

610

20/11/2025 15:18:19

00500254126TRLO1.1.1

XLON

8

610

20/11/2025 15:18:19

00500254129TRLO1.1.1

XLON

20

610

20/11/2025 15:18:19

00500254128TRLO1.1.1

XLON

48

610

20/11/2025 15:18:19

00500254127TRLO1.1.1

XLON

29

609.5

20/11/2025 15:18:30

00500254253TRLO1.1.1

AQXE

44

609.5

20/11/2025 15:18:35

00500254283TRLO1.1.1

CHIX

132

609.5

20/11/2025 15:19:57

00500255007TRLO1.1.1

BATE

74

609.5

20/11/2025 15:20:33

00500255283TRLO1.1.1

XLON

82

609.5

20/11/2025 15:20:33

00500255284TRLO1.1.1

XLON

28

609.5

20/11/2025 15:20:43

00500255395TRLO1.1.1

TRQX

40

609.5

20/11/2025 15:21:44

00500255839TRLO1.1.1

BATE

96

609.5

20/11/2025 15:21:44

00500255838TRLO1.1.1

BATE

18

609.5

20/11/2025 15:22:36

00500256213TRLO1.1.1

XLON

81

609.5

20/11/2025 15:22:36

00500256214TRLO1.1.1

XLON

8

609.5

20/11/2025 15:22:36

00500256216TRLO1.1.1

XLON

36

609.5

20/11/2025 15:22:36

00500256215TRLO1.1.1

XLON

54

609.5

20/11/2025 15:24:10

00500256917TRLO1.1.1

CHIX

30

609.5

20/11/2025 15:24:42

00500257387TRLO1.1.1

AQXE

150

609

20/11/2025 15:25:55

00500258111TRLO1.1.1

XLON

150

609

20/11/2025 15:25:55

00500258113TRLO1.1.1

XLON

258

609

20/11/2025 15:25:55

00500258110TRLO1.1.1

XLON

6

609

20/11/2025 15:26:59

00500258705TRLO1.1.1

BATE

17

609

20/11/2025 15:26:59

00500258707TRLO1.1.1

BATE

145

609

20/11/2025 15:26:59

00500258706TRLO1.1.1

BATE

37

609

20/11/2025 15:27:02

00500258747TRLO1.1.1

TRQX

35

609

20/11/2025 15:27:54

00500259262TRLO1.1.1

XLON

58

609

20/11/2025 15:27:54

00500259263TRLO1.1.1

XLON

4

609

20/11/2025 15:27:54

00500259265TRLO1.1.1

XLON

81

609

20/11/2025 15:27:54

00500259264TRLO1.1.1

XLON

148

608.5

20/11/2025 15:29:52

00500260315TRLO1.1.1

XLON

34

608.5

20/11/2025 15:30:07

00500260494TRLO1.1.1

AQXE

154

608

20/11/2025 15:30:58

00500261274TRLO1.1.1

BATE

33

608.5

20/11/2025 15:31:05

00500261522TRLO1.1.1

TRQX

50

608

20/11/2025 15:31:57

00500264104TRLO1.1.1

CHIX

14

608

20/11/2025 15:32:10

00500264313TRLO1.1.1

XLON

58

608

20/11/2025 15:32:10

00500264314TRLO1.1.1

XLON

91

608

20/11/2025 15:32:10

00500264315TRLO1.1.1

XLON

15

608

20/11/2025 15:32:10

00500264316TRLO1.1.1

XLON

34

608

20/11/2025 15:34:27

00500265313TRLO1.1.1

AQXE

58

607.5

20/11/2025 15:35:00

00500265536TRLO1.1.1

XLON

58

607.5

20/11/2025 15:35:00

00500265537TRLO1.1.1

XLON

63

607.5

20/11/2025 15:35:00

00500265538TRLO1.1.1

XLON

26

607.5

20/11/2025 15:37:07

00500266384TRLO1.1.1

TRQX

124

607.5

20/11/2025 15:37:22

00500266450TRLO1.1.1

BATE

158

607

20/11/2025 15:38:13

00500266931TRLO1.1.1

XLON

143

607.5

20/11/2025 15:39:51

00500268667TRLO1.1.1

BATE

48

607

20/11/2025 15:40:11

00500268791TRLO1.1.1

CHIX

8

607

20/11/2025 15:40:11

00500268792TRLO1.1.1

XLON

159

607

20/11/2025 15:40:11

00500268793TRLO1.1.1

XLON

32

607.5

20/11/2025 15:41:09

00500269133TRLO1.1.1

AQXE

172

607

20/11/2025 15:42:04

00500269553TRLO1.1.1

XLON

38

607.5

20/11/2025 15:42:27

00500269688TRLO1.1.1

TRQX

144

606.5

20/11/2025 15:43:03

00500269964TRLO1.1.1

XLON

46

607

20/11/2025 15:43:05

00500269980TRLO1.1.1

CHIX

24

606

20/11/2025 15:45:19

00500270942TRLO1.1.1

XLON

41

606

20/11/2025 15:45:19

00500270944TRLO1.1.1

XLON

85

606

20/11/2025 15:45:19

00500270943TRLO1.1.1

XLON

39

606

20/11/2025 15:45:53

00500271277TRLO1.1.1

AQXE

53

605

20/11/2025 15:46:43

00500271629TRLO1.1.1

CHIX

174

605.5

20/11/2025 15:47:29

00500271970TRLO1.1.1

BATE

147

605.5

20/11/2025 15:47:35

00500272020TRLO1.1.1

XLON

46

605

20/11/2025 15:49:40

00500273497TRLO1.1.1

XLON

47

605

20/11/2025 15:49:40

00500273499TRLO1.1.1

XLON

86

605

20/11/2025 15:49:40

00500273498TRLO1.1.1

XLON

33

605.5

20/11/2025 15:49:42

00500273513TRLO1.1.1

TRQX

147

605.5

20/11/2025 15:51:18

00500274293TRLO1.1.1

BATE

6

605.5

20/11/2025 15:51:18

00500274295TRLO1.1.1

CHIX

37

605.5

20/11/2025 15:51:18

00500274294TRLO1.1.1

CHIX

26

605.5

20/11/2025 15:51:33

00500274449TRLO1.1.1

AQXE

173

605

20/11/2025 15:51:49

00500274588TRLO1.1.1

XLON

23

605.5

20/11/2025 15:52:33

00500274939TRLO1.1.1

TRQX

20

605.5

20/11/2025 15:54:56

00500276144TRLO1.1.1

BATE

94

605.5

20/11/2025 15:54:56

00500276143TRLO1.1.1

BATE

74

605

20/11/2025 15:56:42

00500276840TRLO1.1.1

XLON

86

605

20/11/2025 15:56:42

00500276841TRLO1.1.1

XLON

127

605

20/11/2025 15:56:42

00500276843TRLO1.1.1

XLON

160

605

20/11/2025 15:56:42

00500276842TRLO1.1.1

XLON

32

605

20/11/2025 15:59:32

00500278081TRLO1.1.1

AQXE

52

605

20/11/2025 15:59:32

00500278082TRLO1.1.1

CHIX

32

604.5

20/11/2025 16:00:43

00500278909TRLO1.1.1

AQXE

165

604.5

20/11/2025 16:00:43

00500278910TRLO1.1.1

XLON

37

605

20/11/2025 16:00:49

00500278954TRLO1.1.1

TRQX

182

603.5

20/11/2025 16:02:38

00500279728TRLO1.1.1

XLON

141

602.5

20/11/2025 16:03:00

00500279896TRLO1.1.1

XLON

161

603

20/11/2025 16:03:11

00500279976TRLO1.1.1

BATE

3

603

20/11/2025 16:03:11

00500279977TRLO1.1.1

BATE

29

602.5

20/11/2025 16:04:04

00500280264TRLO1.1.1

TRQX

2

601.5

20/11/2025 16:05:13

00500280889TRLO1.1.1

XLON

58

601.5

20/11/2025 16:05:13

00500280887TRLO1.1.1

XLON

58

601.5

20/11/2025 16:05:13

00500280888TRLO1.1.1

XLON

60

602

20/11/2025 16:05:13

00500280890TRLO1.1.1

XLON

53

601.5

20/11/2025 16:05:23

00500280957TRLO1.1.1

CHIX

34

604.5

20/11/2025 16:08:04

00500282325TRLO1.1.1

AQXE

59

604.5

20/11/2025 16:08:39

00500282593TRLO1.1.1

CHIX

78

604

20/11/2025 16:10:30

00500283507TRLO1.1.1

XLON

30

604

20/11/2025 16:10:30

00500283509TRLO1.1.1

XLON

116

604

20/11/2025 16:10:30

00500283510TRLO1.1.1

XLON

116

604

20/11/2025 16:10:30

00500283511TRLO1.1.1

XLON

164

604

20/11/2025 16:10:30

00500283508TRLO1.1.1

XLON

36

604.5

20/11/2025 16:10:39

00500283587TRLO1.1.1

TRQX

37

604.5

20/11/2025 16:11:15

00500283986TRLO1.1.1

AQXE

161

604

20/11/2025 16:11:49

00500284321TRLO1.1.1

XLON

43

604

20/11/2025 16:12:43

00500284881TRLO1.1.1

CHIX

28

604

20/11/2025 16:13:58

00500285509TRLO1.1.1

TRQX

62

604

20/11/2025 16:14:07

00500285611TRLO1.1.1

XLON

101

604

20/11/2025 16:14:07

00500285612TRLO1.1.1

XLON

85

604.5

20/11/2025 16:15:03

00500286046TRLO1.1.1

AQXE

584

604

20/11/2025 16:15:12

00500286122TRLO1.1.1

XLON

29

604

20/11/2025 16:15:59

00500286540TRLO1.1.1

BATE

372

604

20/11/2025 16:15:59

00500286539TRLO1.1.1

BATE

396

604

20/11/2025 16:15:59

00500286538TRLO1.1.1

BATE

104

604

20/11/2025 16:15:59

00500286541TRLO1.1.1

CHIX

75

604

20/11/2025 16:18:08

00500287650TRLO1.1.1

XLON

85

604

20/11/2025 16:18:08

00500287651TRLO1.1.1

TRQX

3

604

20/11/2025 16:18:46

00500288129TRLO1.1.1

TRQX

72

604

20/11/2025 16:18:46

00500288128TRLO1.1.1

XLON

116

604

20/11/2025 16:18:46

00500288127TRLO1.1.1

BATE

27

604

20/11/2025 16:18:47

00500288139TRLO1.1.1

AQXE

43

603.5

20/11/2025 16:19:12

00500288332TRLO1.1.1

CHIX

2

603

20/11/2025 16:20:04

00500288794TRLO1.1.1

AQXE

4

603

20/11/2025 16:20:04

00500288795TRLO1.1.1

TRQX

263

603

20/11/2025 16:20:04

00500288792TRLO1.1.1

XLON

16

603

20/11/2025 16:21:44

00500289749TRLO1.1.1

CHIX

7

603

20/11/2025 16:21:44

00500289750TRLO1.1.1

TRQX

27

603.5

20/11/2025 16:21:48

00500289776TRLO1.1.1

BATE

91

603.5

20/11/2025 16:21:48

00500289775TRLO1.1.1

BATE

17

603

20/11/2025 16:21:54

00500289853TRLO1.1.1

AQXE

148

603.5

20/11/2025 16:22:04

00500289970TRLO1.1.1

XLON

70

603.5

20/11/2025 16:22:04

00500289971TRLO1.1.1

XLON

74

603.5

20/11/2025 16:22:04

00500289972TRLO1.1.1

XLON

8

603.5

20/11/2025 16:22:04

00500289973TRLO1.1.1

XLON

3

602.5

20/11/2025 16:22:24

00500290267TRLO1.1.1

AQXE

12

602.5

20/11/2025 16:22:24

00500290266TRLO1.1.1

BATE

5

602.5

20/11/2025 16:22:24

00500290269TRLO1.1.1

CHIX

10

602.5

20/11/2025 16:22:24

00500290268TRLO1.1.1

CHIX

7

602.5

20/11/2025 16:24:00

00500291178TRLO1.1.1

CHIX

17

602.5

20/11/2025 16:24:00

00500291181TRLO1.1.1

TRQX

66

602.5

20/11/2025 16:24:00

00500291179TRLO1.1.1

BATE

123

602.5

20/11/2025 16:24:00

00500291180TRLO1.1.1

XLON

217

603

20/11/2025 16:25:53

00500292354TRLO1.1.1

XLON

11

602.5

20/11/2025 16:26:50

00500292883TRLO1.1.1

AQXE

60

603.5

20/11/2025 16:27:09

00500293098TRLO1.1.1

XLON


