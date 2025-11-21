Der schwedische Podcast-Monetarisierungsplattform-Betreiber Acast ist den nächsten Schritt gegangen. Seit dem gestrigen Donnerstag ist der Nebenwert am Hauptmarkt der Nasdaq in Stockholm notiert. Unter hohem Handelsvolumen stieg der AKTIONÄR-Hot-Stock erneut um gut fünf Prozent und markierte bei 33 Schwedische Kronen (umgerechnet 3,00 Euro) ein neues Mehrjahreshoch.Acast nutzte das Uplisting allerdings nicht, um eine Kapitalmaßnahme im gleichen Atemzug durchzuführen. Kein Wunder, befindet sich das ...

