Kupfer-Preispush im Anmarsch: Strukturelles Defizit treibt Kupferpreis auch langfristig viel weiter nach oben!

In naher Zukunft könnte sich eine klaffende Lücke zwischen Kupferangebot- und -nachfrage etablieren, getrieben durch den wachsenden industriellen Hunger nach dem roten Metall, der auf eine abnehmende Produktion trifft.

schon immer wurde der Kupferbedarf vor allem von der industriellen Nachfrage getrieben. War es in der Bronzezeit noch die Legierung von Zinn und Kupfer, durch welche sich härtere und langlebigere Pflüge, Sicheln und Äxte schmieden ließen, werden heute große Mengen des roten Metalls in Elektroautos und Batteriespeichern, in der Infrastruktur für erneuerbare Energie und bei der Versorgung energiehungriger Datenzentren verbaut. Denn seine einzigartige elektrische Leitfähigkeit ermöglicht eine effiziente Stromübertragung, während seine hohe Wärmeleitfähigkeit die Kühlung von Servern übernimmt.

Parallel zu dieser steigenden Nachfrage nimmt die Produktion seit Jahren ab und kann den wachsenden Bedarf weder mittel- noch langfristig decken. Analysten sehen für 2026 ein historisches Defizit von fast 600.000 Tonnen, welches in den kommenden Jahren noch weiter zunehmen wird.

Quelle: https://finance.yahoo.com/news/copper-rallies-record-us-china-073926788.html

Den Grund sehen Experten vor allem darin, dass die Investitionen in neue Kupferprojekte im besten Fall schleppend vorangehen, trotzt derzeitiger Rekordgewinne der Kupferminenbetreiber.

Quelle: https://www.mining.com/charts-copper-mining-profits-top-100-billion-a-year-but-where-are-the-new-mines/

Anstelle der Finanzierung neuer "Greenfield"-Vorhaben, fließt das Kapital vornehmlich in Fusionen und in die Übernahmen bestehender Projekte, auch weil der Kupferpreis aktuell noch zu niedrig ist, um die Entwicklung neuer Minen attraktiv zu machen. Dafür nämlich, so Analysten, müsste der Preis bei 12.000 USD/Tonne oder am besten noch darüber liegen1. Das schließlich zeigt das enorme Aufholpotenzial, das im Kupferpreis steckt und von dem nicht zuletzt auch hungrige Explorer wie Mogotes Metals (WKN: A3ENQ6) gleich mehrfach profitieren.

Filo Sur: 3D-Modell zeigt mehrere spannende Ziele!

Mogotes Metals (WKN: A3ENQ6) Ausnahme-Asset "Filo Sur', das im "Vicuña Distrikt' und damit in DEM globalen "Kupfer-Gold-Silber'-Hotspot im argentinischen-chilenischen Grenzgebiet liegt, mit schätzungweise13 Millionen Tonnen Kupfer, 32 Millionen Unzen Gold und 659 Millionen Unzen Silber, lässt wieder einmal sein einmaliges Potenzial aufblitzen! Und zwar diesmal in Form der Ergebnisse eines 3D-geophysikalischen Modells. Dieses umreißt nun gleich mehrere überzeugende großflächigen Anomalien, und das auch noch direkt südlich der Mega-Ressource "Filo Del Sol'. Das von BHP/Lundin betriebene Projekt gilt als die größte "Greenfield'-Entdeckung der letzten 30 Jahre, mit geschätzten Reserven von phänomenalen 2,2 Milliarden Pfund Kupfer, 286 Millionen Unzen Silber und 133,33 Millionen Unzen Gold2.

Quelle: Mogotes Metals

Besonders beeindruckend ist dabei das Potenzial des Ziels Los Mogotes Metals (WKN: A3ENQ6), das mit einer Fläche von 1600 m x 800 m und seiner Lage direkt auf dem "Filo Del Sol'-Trend sowohl perfekt positioniert wie auch erstklassig dimensioniert ist.

Quelle: Mogotes Metals

Aber auch andere Gebiete wie "Meseta' weisen geologische Besonderheiten wie das Vorkommen edelmetallhaltiger, durch Quarz-Alunit alterierte Brekzien auf, die auf hochgradiges Ressourcen-Potenzial im Stile von "Filo Del Sol' hindeuten.

Quelle: Mogotes Metals

Umso entschlossener und zuversichtlicher geht Mogotes Metals (WKN: A3ENQ6) die letzten Vorbereitungen an, um die definierten, vorrangigen Kupfer- und Gold-Silber-Ziele im Rahmen eines Bohrprogramms systematisch zu erproben.

Quelle: Mogotes Metals

Letzte Tranche des "Filo Sur'-Deals überwiesen!

Um den erstklassigen Erfolg seiner 3D-Modellierung und die Definition einer Vielzahl neuer vielversprechender Ziele bei "Filo Sur' weiter zu verankern, hat Mogotes Metals (WKN: A3ENQ6)seine 100% Beteiligung an dem "Power'-Projekt nun abgeschlossen. Dafür hat der entschlossene Explorer insgesamt 4.687.500 Stammaktien an Golden Arrow Resources ausgegeben, für je 0,32 CAD pro Stammaktie. Ein Teil des Deals ist weiterhin, dass Mogotes Metals "Golden Arrow' eine Nettoschmelzabgabe in Höhe von 1,5% gewährt und 0,5% der Abgabe gegen Zahlung von 2 Mio. CAD erwerben kann.

Update zur Optionsvereinbarung für "La Perla Uno a Diez'!

Ende Juli dieses Jahres hatte Mogotes Metals eine Optionsvereinbarung mit Ingenieria e Inversiones Cerro Dorado Limitada und seiner chilenischen Tochter Mogotes Metals (WKN:A3ENQ6) Chile SPA geschlossen, um das vielversprechende Projekt "La Perla Uno a Diez' im Norden Chiles zu erwerben. Nun gab das Unternehmen ein kurzes Update hinsichtlich der zu leistenden Zahlungen.

Neben den 200.000,- USD in bar über einen Zeitraum von vier Jahren und der Ausgabe von insgesamt 411.764 Stammaktien zu je 0,20 USD, muss Mogotes jeweils am oder vor dem 29. Juli der Jahre 2026 bis 2029 Stammaktien im Wert von 70.000,- USD ausgeben.

Quelle: https://www.commodity-tv.com/play/mogotes-metals-drill-program-next-to-filo-del-sols-property-will-be-commenced-very-soon/

Fazit:

Das Kupferdefizit weitet sich immer absehbarer und dramatischer aus. Umso wichtiger werden damit Investitionen in Projekte, deren Entwicklungs- und Produktionspotenzial dazu beitragen kann, die drohenden Versorgungsengpässe zu verkleinern.

Mit "Filo Sur' hat Mogotes Metals (WKN: A3ENQ6) genau ein solches Projekt in seinem Portfolio. In unmittelbarer Nähe zu dem Ausnahme-Asset "Filo Del Sol' und mit einer großen Anzahl vielversprechender Ziele, besitzt das Grundstück mit seiner Lage im hochgradigen "Vicuña'-Distrikt einzigartiges Aufwärtspotenzial, das in der Branche seinesgleichen sucht und sicher bald noch größeres Interesse bei all jenen Akteuren wecken wird, die aktuell ihre Kupferengagements kontinuierlich und auf allen Ebenen erhöhen.

Jetzt einzusteigen, und das zu einem niedrigen Preis, bedeutet, sich den vollen Umfang baldiger Bewertungskorrekturen zu sichern und damit von Mogotes Metals (WKN: A3ENQ6) mächtigem Hebel zu profitieren.

