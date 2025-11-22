Anzeige / Werbung

Die deutsche Regierung verschärft die Vorschriften für medizinisches Cannabis: Online-Bestellungen ohne persönlichen Kontakt zu einem Arzt werden künftig verboten sein. Während viele Anbieter ihre Geschäftsmodelle anpassen müssen, könnte sich dies für Neural Therapeutics (WKN A3EV6Y, ISIN CA64069F1099) und seine deutsche Tochtergesellschaft Hanf.com als strategischer Vorteil erweisen. Denn das Unternehmen setzt vor allem auf physische Geschäfte, persönliche Beratung und ein breiteres Produktangebot - Faktoren, die im neuen regulatorischen Umfeld wahrscheinlich an Bedeutung gewinnen werden.

Regulatorische Änderung stärkt lokale Anbieter

Nach Angaben der Regierung sind die Importe von medizinischem Cannabis seit der teilweisen Legalisierung im April 2024 um mehr als 400 Prozent gestiegen - von 19 auf rund 80 Tonnen im ersten Halbjahr 2025. Diese Entwicklung ist nicht auf einen Anstieg der Patientenzahlen zurückzuführen, sondern auf den zunehmenden Missbrauch durch leicht zugängliche Online-Plattformen. Künftig sind Verschreibungen nur noch nach persönlicher Konsultation eines Arztes und Abgabe durch eine beratende Apotheke zulässig. Dies setzt Anbieter unter Druck, die auf Versandhandel und digitale Arztkonsultationen setzen. Für Unternehmen mit einem physischen Standort und Beratungskompetenz ergeben sich daraus jedoch Chancen. Hanf.com, eine Tochtergesellschaft von Neural Therapeutics, betreibt ein Netzwerk von Wellness-Fachgeschäften in Deutschland und bietet neben Hanfprodukten für Wellness und Ernährung auch ergänzende Beratungsleistungen an. Dieser direkte Zugang zu Kunden könnte sich in Zukunft als Wettbewerbsvorteil erweisen, insbesondere wenn die Online-Vertriebskanäle weiterhin eingeschränkt bleiben.

Persönlicher Kontakt als zukünftiger Marktfaktor

Während sich viele Marktteilnehmer auf verschreibungspflichtige medizinische Blüten konzentrieren, verfolgt Hanf.com ein differenziertes Konzept. Die Kombination aus physischer Präsenz, nicht verschreibungspflichtigen Hanfprodukten und Aufklärung vor Ort stärkt seine Position in einem Umfeld, das zunehmend Transparenz und Verantwortung fordert. Für Neural Therapeutics bedeutet dies eine strategisch wertvolle Plattform im europäischen Kernmarkt, die über die reine Anwendung von Arzneimitteln hinausgeht.

Ein internationaler Vergleich zeigt, dass unterschiedliche Geschäftsmodelle unterschiedlich auf regulatorische Veränderungen reagieren. Mind Medicine (MindMed) Inc. (WKN A2P09G, ISIN CA60255C8850) beispielsweise setzt bei seiner psychedelischen Forschung auf enge klinische Kooperationen und strenge regulatorische Standards, um neue Therapieformen für psychische Erkrankungen zu entwickeln. Dieser wissenschaftliche Ansatz unterstreicht die Bedeutung kontrollierter Bedingungen und klinischer Integrität für die Akzeptanz neuartiger Wirkstoffe. Tilray Brands Inc. (WKN A2JQSC, ISIN US88688T1007) verfolgt in Europa ebenfalls einen dezentraleren Ansatz und investiert in regionale Produktions- und Vertriebseinheiten, um den nationalen Vorschriften zu entsprechen. Der Aufbau einer stationären Präsenz - wie ihn Hanf.com mit seinen Filialen in ganz Deutschland umgesetzt hat - spiegelt diesen Trend wider und könnte ein langfristiges Modell für nachhaltiges Wachstum in einem regulierten Markt sein.

Die geplante Verschärfung der Gesetzgebung dürfte den Markt für medizinisches Cannabis in Deutschland erheblich verändern. Online-basierte Anbieter sehen sich neuen Hürden gegenüber, während physisch präsente und beratungsorientierte Konzepte an Bedeutung gewinnen. Mit ihrem Fokus auf Qualität, persönlicher Interaktion und stationären Angeboten sind Neural Therapeutics und Hanf.com gut positioniert, um von den strukturellen Vorteilen in diesem Umfeld zu profitieren.

Neural Therapeutics Inc.

Land: Kanada/Toronto

ISIN: CA64134N2032

https://neuraltherapeutics.ca/

Quellen:

https://www.zeit.de/politik/deutschland/2025-10/cannabis-medizinisch-online-rezept-versand-verbot

