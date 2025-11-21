HANF.com mit starkem Wachstumskurs: Umsatzplus, Profitabilität und Expansionspläne

Anzeige / Werbung

HANF.com zählt zu den führenden Anbietern hochwertiger Hanfprodukte in Deutschland. Mit einem deutschlandweiten Filialnetz von aktuell 19 Geschäften sowie einem wachsenden Online-Shop verfolgt das Unternehmen konsequent das Ziel, Hanfprodukte aus der Nische zu holen und gesellschaftlich zu etablieren. Das Sortiment reicht dabei von CBD-Produkten über Rauchzubehör bis hin zu Lebensmitteln und Kosmetik auf Hanfbasis.

Im Geschäftsjahr 2024 konnte HANF.com ein kräftiges Umsatzwachstum von 65% erzielen. Der Umsatz stieg von rund 3 Millionen Euro auf 5 Millionen Euro, der operative Gewinn lag bei 555.000 Euro - einer Marge von rund 11%. Die Ergebniswende wurde maßgeblich durch die Expansion des Einzelhandelsgeschäfts ermöglicht. So wurden weitere Filialen eröffnet, das Franchisesystem ausgerollt und der Großhandel ausgebaut. Inzwischen beliefert HANF.com mehrere hundert CBD-Händler bundesweit. Auch das Online-Geschäft legte deutlich zu - von rund 500.000 Euro im Vorjahr auf 700.000 Euro im Jahr 2024.

Profitabilität sichern - auch in einem dynamischen Markt

Nach mehreren Jahren ist das Unternehmen zurück in der Gewinnzone. Die Marschrichtung für die kommenden Jahre ist klar: weiter wachsen - aber ohne steigende Fixkosten. Durch das Franchisemodell, schlanke Strukturen und organisches Wachstum soll die Rentabilität auch 2025 und 2026 erhalten bleiben. Während weitere Franchise- und Eigenläden in ganz Deutschland eröffnet werden, steigt der Umsatz, ohne dass Personal oder Kosten im selben Maße wachsen müssen.

Fokus Deutschland: Wachstum in der größten Volkswirtschaft Europas

Eine Expansion ins Ausland ist vorerst nicht geplant. HANF.com konzentriert sich vollständig auf den deutschen Markt - aus gutem Grund: Deutschland ist nicht nur die größte Volkswirtschaft Europas, sondern bietet auch innerhalb des Bundesgebiets noch großes Wachstumspotenzial. Besonders Bayern steht mit seiner wirtschaftlichen Stärke im Fokus. Von dort aus will HANF.com sein Franchisesystem bundesweit ausrollen - u.a. nach Nordrhein-Westfalen, Berlin, Hamburg und Rheinland-Pfalz. Auch das Online-Geschäft bleibt ein zentraler Wachstumsmotor. Laut Unternehmensschätzungen existieren rund 10 Millionen potenzielle Kunden in Deutschland - ein riesiger Markt, den HANF.com mit digitalen Vertriebskanälen effektiv erschließen will.

Margenmix im Blick: Großhandel boomt - Einzelhandel gleicht aus

In der ersten Jahreshälfte 2025 kam es aufgrund des gestiegenen Anteils des Großhandels zu einem Rückgang der Bruttomargen. Dennoch sieht sich das Unternehmen gut aufgestellt. Das margenstärkere Einzelhandelsgeschäft sowie das Online-Segment sollen den Margenrückgang im Großhandel mittelfristig ausgleichen. Durch gezielte Steuerung der Wachstumsfelder bleibt die Gesamtmarge stabil.

Produktinnovation als Differenzierungsmerkmal

HANF.com setzt verstärkt auf eigene Produktentwicklungen und exklusive CBD- sowie Wellnesslinien. Eine interne Entwicklungsabteilung identifiziert Trends und bringt kontinuierlich neue Produkte auf den Markt. Langfristig positioniert sich das Unternehmen strategisch für die bevorstehende Legalisierung von Cannabis in Deutschland. Mit Blick auf mögliche Lizenzen für den Verkauf von Genusscannabis will HANF.com künftig auch in diesem Markt mitmischen - mit erheblichen Wachstumsperspektiven.

Wachstum sichtbar - Bewertung lässt noch Luft nach oben

Die aktuellen Geschäftszahlen zeigen eine klare Wachstumsdynamik - mit 5 Millionen Euro Jahresumsatz und einem operativen Gewinn von 555.000 Euro ist HANF.com profitabel aufgestellt. Gleichzeitig liegt die Marktkapitalisierung derzeit bei nur 1,5 Millionen Euro, was einem EBITDA-Multiplikator von rund drei entspricht. Auf Basis des Halbjahresumsatzes 2025 von 3,1 Millionen Euro ergibt sich ein hochgerechneter Jahresumsatz von über 6,5 Millionen Euro. Damit liegt die Bewertung gemessen am Umsatz bei etwa 25 Eurocent je Euro. Vor dem Hintergrund der soliden finanziellen Entwicklung und des weiteren Wachstumskurses bietet diese Ausgangslage Spielraum für künftige unternehmerische Entwicklungen.

