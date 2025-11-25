Anzeige
Bodycote Plc - Transaction in Own Shares

Bodycote Plc - Transaction in Own Shares

PR Newswire

LONDON, United Kingdom, November 25

Bodycotewww.bodycote.com

25 November 2025

Bodycote plc

Share Buyback Programme - Transactions in Own Securities

Bodycote plc (the Company) announces that, in accordance with the terms of its share buyback extension programme announced on 30 July 2025 (the Extended Programme), it has purchased the following number of its ordinary shares of 17 3 / 11 pence each (Ordinary Shares) through Jefferies International Limited:

Date of purchase:

24 November 2025

Aggregate number of ordinary shares purchased:

40,039

Highest price paid per share (pence per share):

612.50p

Lowest price paid per share (pence per share):

604.50p

Volume weighted average price paid per share

(pence per share)

608.06p

The Company intends to cancel these Ordinary Shares.

Following the purchase, settlement and cancellation of these Ordinary Shares, the Company will have 174,295,678 Ordinary Shares in issue, with no shares held in treasury. This figure represents the total number of voting rights.

In accordance with Article 5(1)(b) of Regulation (EU) No 596/2014 as it applies in the UK (the Market Abuse Regulation), the table below contains the detailed breakdown of the individual trades made by Jefferies International Limited on behalf of the Company as part of the Programm2e.

Since the commencement of this Extended Programme, the Company has purchased a total of 3,014,726 Ordinary Shares. In addition to the 14,145,768 Ordinary Shares purchased under the Share Buyback Programme between March 2024 and July 2025, the Company has purchased a total of 17,160,494 Ordinary Shares.

This announcement is made in accordance with the requirements of UK Listing Rule 9.6.6.

For further information, please contact:

Bodycote plc

Jim Fairbairn, Chief Executive Officer

Ben Fidler, Chief Financial Officer

Peter Lapthorn, Head of FP&A and Investor Relations

Tel: +44 1625 505300

FTI Consulting

Richard Mountain

Susanne Yule

Tel: +44 203 727 1340

Schedule of Purchases

Transaction Details:

Issuer name: Bodycote plc

ISIN: GB00B3FLWH99

LEI: 213800V93QFW53NB7Y29

Intermediary name: Jefferies International Limited

Intermediary code: JEFFGB2XXXX

Time zone: GMT

Currency: GBP

Individual Transactions:

Number of shares purchased

Transaction price (pence per share)

Time of transaction

Transaction reference number

Venue

32

606

24/11/2025 08:04:25

00500621064TRLO1.1.1

XLON

70

606

24/11/2025 08:04:25

00500621065TRLO1.1.1

XLON

31

606.5

24/11/2025 08:04:25

00500621066TRLO1.1.1

XLON

57

606.5

24/11/2025 08:04:25

00500621067TRLO1.1.1

XLON

32

607

24/11/2025 08:04:25

00500621068TRLO1.1.1

XLON

2

608

24/11/2025 08:04:25

00500621069TRLO1.1.1

XLON

97

605.5

24/11/2025 08:05:04

00500621210TRLO1.1.1

BATE

13

606

24/11/2025 08:06:08

00500621498TRLO1.1.1

CHIX

57

608

24/11/2025 08:08:00

00500622113TRLO1.1.1

XLON

31

608

24/11/2025 08:08:00

00500622114TRLO1.1.1

XLON

92

608

24/11/2025 08:08:00

00500622115TRLO1.1.1

XLON

19

605.5

24/11/2025 08:09:08

00500622414TRLO1.1.1

AQXE

20

606

24/11/2025 08:09:08

00500622413TRLO1.1.1

CHIX

19

605.5

24/11/2025 08:09:08

00500622415TRLO1.1.1

TRQX

87

606

24/11/2025 08:09:35

00500622469TRLO1.1.1

BATE

151

606

24/11/2025 08:10:58

00500622856TRLO1.1.1

XLON

201

608

24/11/2025 08:15:03

00500623781TRLO1.1.1

XLON

15

607.5

24/11/2025 08:15:03

00500623784TRLO1.1.1

AQXE

25

607.5

24/11/2025 08:15:03

00500623783TRLO1.1.1

CHIX

33

607.5

24/11/2025 08:15:03

00500623782TRLO1.1.1

CHIX

17

607.5

24/11/2025 08:15:03

00500623785TRLO1.1.1

TRQX

18

607.5

24/11/2025 08:17:05

00500624219TRLO1.1.1

BATE

105

608.5

24/11/2025 08:20:10

00500624863TRLO1.1.1

BATE

30

608.5

24/11/2025 08:22:31

00500625418TRLO1.1.1

BATE

47

608.5

24/11/2025 08:22:31

00500625419TRLO1.1.1

BATE

18

609

24/11/2025 08:24:31

00500625857TRLO1.1.1

TRQX

329

609

24/11/2025 08:24:38

00500625889TRLO1.1.1

XLON

96

609

24/11/2025 08:25:04

00500626007TRLO1.1.1

BATE

18

609

24/11/2025 08:26:23

00500626341TRLO1.1.1

TRQX

203

609

24/11/2025 08:26:56

00500626461TRLO1.1.1

XLON

24

609

24/11/2025 08:28:26

00500626736TRLO1.1.1

TRQX

8

608.5

24/11/2025 08:28:30

00500626745TRLO1.1.1

AQXE

13

609

24/11/2025 08:34:53

00500628165TRLO1.1.1

XLON

29

609

24/11/2025 08:34:53

00500628163TRLO1.1.1

CHIX

30

609

24/11/2025 08:34:53

00500628164TRLO1.1.1

CHIX

13

609

24/11/2025 08:34:53

00500628167TRLO1.1.1

XLON

30

609

24/11/2025 08:34:53

00500628166TRLO1.1.1

CHIX

166

609

24/11/2025 08:34:53

00500628168TRLO1.1.1

XLON

14

611

24/11/2025 08:50:59

00500632029TRLO1.1.1

CHIX

15

611

24/11/2025 08:50:59

00500632030TRLO1.1.1

CHIX

15

611

24/11/2025 08:50:59

00500632031TRLO1.1.1

CHIX

1

610.5

24/11/2025 08:50:59

00500632032TRLO1.1.1

XLON

12

610.5

24/11/2025 08:50:59

00500632033TRLO1.1.1

XLON

1

610.5

24/11/2025 08:50:59

00500632034TRLO1.1.1

XLON

220

611.5

24/11/2025 08:51:36

00500632295TRLO1.1.1

BATE

17

611

24/11/2025 08:51:37

00500632297TRLO1.1.1

TRQX

40

611

24/11/2025 08:51:37

00500632296TRLO1.1.1

TRQX

48

611

24/11/2025 08:51:37

00500632298TRLO1.1.1

XLON

234

611

24/11/2025 08:51:37

00500632299TRLO1.1.1

XLON

402

611

24/11/2025 08:51:37

00500632300TRLO1.1.1

XLON

28

612

24/11/2025 08:53:29

00500632911TRLO1.1.1

CHIX

32

611.5

24/11/2025 08:53:44

00500632972TRLO1.1.1

AQXE

70

611.5

24/11/2025 08:53:44

00500632971TRLO1.1.1

AQXE

16

611.5

24/11/2025 08:53:44

00500632973TRLO1.1.1

AQXE

110

611.5

24/11/2025 08:53:48

00500632998TRLO1.1.1

BATE

148

611

24/11/2025 08:58:02

00500634395TRLO1.1.1

XLON

120

611

24/11/2025 08:58:14

00500634428TRLO1.1.1

BATE

3

611

24/11/2025 08:58:18

00500634436TRLO1.1.1

CHIX

29

611

24/11/2025 08:58:18

00500634437TRLO1.1.1

CHIX

14

611

24/11/2025 08:58:48

00500634527TRLO1.1.1

TRQX

3

611

24/11/2025 08:58:48

00500634528TRLO1.1.1

TRQX

25

610.5

24/11/2025 09:00:46

00500635145TRLO1.1.1

XLON

126

610.5

24/11/2025 09:00:46

00500635146TRLO1.1.1

XLON

27

611

24/11/2025 09:00:46

00500635148TRLO1.1.1

XLON

31

611

24/11/2025 09:00:46

00500635147TRLO1.1.1

XLON

16

610

24/11/2025 09:02:52

00500635752TRLO1.1.1

AQXE

2

611

24/11/2025 09:05:33

00500636362TRLO1.1.1

TRQX

13

611

24/11/2025 09:05:33

00500636361TRLO1.1.1

TRQX

2

611

24/11/2025 09:06:29

00500636569TRLO1.1.1

TRQX

95

609.5

24/11/2025 09:06:29

00500636570TRLO1.1.1

BATE

85

611

24/11/2025 09:12:35

00500637777TRLO1.1.1

BATE

40

611.5

24/11/2025 09:13:16

00500637964TRLO1.1.1

XLON

125

611.5

24/11/2025 09:13:16

00500637965TRLO1.1.1

XLON

165

611.5

24/11/2025 09:13:16

00500637966TRLO1.1.1

XLON

43

611.5

24/11/2025 09:15:41

00500638477TRLO1.1.1

XLON

116

611.5

24/11/2025 09:15:41

00500638478TRLO1.1.1

XLON

21

611

24/11/2025 09:18:02

00500638873TRLO1.1.1

TRQX

26

610.5

24/11/2025 09:19:03

00500639297TRLO1.1.1

CHIX

31

610.5

24/11/2025 09:19:03

00500639298TRLO1.1.1

CHIX

89

610.5

24/11/2025 09:20:08

00500639745TRLO1.1.1

BATE

9

610

24/11/2025 09:22:44

00500640620TRLO1.1.1

AQXE

31

610

24/11/2025 09:23:37

00500640933TRLO1.1.1

CHIX

16

610.5

24/11/2025 09:23:55

00500641045TRLO1.1.1

TRQX

10

610.5

24/11/2025 09:24:34

00500641264TRLO1.1.1

XLON

40

610.5

24/11/2025 09:24:34

00500641262TRLO1.1.1

XLON

126

610.5

24/11/2025 09:24:34

00500641263TRLO1.1.1

XLON

19

610

24/11/2025 09:25:02

00500641411TRLO1.1.1

AQXE

17

609.5

24/11/2025 09:27:04

00500642326TRLO1.1.1

AQXE

40

608.5

24/11/2025 09:29:33

00500643218TRLO1.1.1

XLON

56

608.5

24/11/2025 09:29:33

00500643219TRLO1.1.1

XLON

40

609

24/11/2025 09:29:33

00500643220TRLO1.1.1

XLON

29

609

24/11/2025 09:29:33

00500643222TRLO1.1.1

XLON

52

609

24/11/2025 09:29:33

00500643221TRLO1.1.1

XLON

59

610

24/11/2025 09:30:11

00500643481TRLO1.1.1

BATE

16

610.5

24/11/2025 09:30:11

00500643482TRLO1.1.1

BATE

29

610

24/11/2025 09:34:33

00500644881TRLO1.1.1

CHIX

16

608.5

24/11/2025 09:35:08

00500645090TRLO1.1.1

TRQX

150

609

24/11/2025 09:35:50

00500645326TRLO1.1.1

XLON

84

610.5

24/11/2025 09:36:57

00500645758TRLO1.1.1

BATE

19

610.5

24/11/2025 09:41:25

00500647112TRLO1.1.1

AQXE

126

612.5

24/11/2025 09:55:42

00500651412TRLO1.1.1

BATE

29

612

24/11/2025 09:56:57

00500651734TRLO1.1.1

CHIX

80

612

24/11/2025 09:56:57

00500651735TRLO1.1.1

XLON

124

612

24/11/2025 09:56:57

00500651736TRLO1.1.1

XLON

5

611.5

24/11/2025 09:57:01

00500651777TRLO1.1.1

TRQX

1

611.5

24/11/2025 09:57:01

00500651779TRLO1.1.1

TRQX

13

611.5

24/11/2025 09:57:01

00500651778TRLO1.1.1

TRQX

20

611.5

24/11/2025 09:57:01

00500651780TRLO1.1.1

AQXE

21

611.5

24/11/2025 10:00:13

00500652681TRLO1.1.1

XLON

171

611.5

24/11/2025 10:00:13

00500652682TRLO1.1.1

XLON

29

612.5

24/11/2025 10:04:11

00500653798TRLO1.1.1

CHIX

15

612

24/11/2025 10:04:22

00500653861TRLO1.1.1

TRQX

106

612.5

24/11/2025 10:07:04

00500654732TRLO1.1.1

BATE

6

612.5

24/11/2025 10:07:04

00500654733TRLO1.1.1

AQXE

8

612.5

24/11/2025 10:07:04

00500654734TRLO1.1.1

AQXE

180

612.5

24/11/2025 10:07:12

00500654795TRLO1.1.1

XLON

30

612.5

24/11/2025 10:12:08

00500656119TRLO1.1.1

CHIX

18

612.5

24/11/2025 10:12:32

00500656237TRLO1.1.1

TRQX

17

612.5

24/11/2025 10:12:41

00500656281TRLO1.1.1

AQXE

39

612

24/11/2025 10:13:23

00500656460TRLO1.1.1

XLON

165

612

24/11/2025 10:13:23

00500656461TRLO1.1.1

XLON

98

612.5

24/11/2025 10:15:21

00500657147TRLO1.1.1

BATE

17

612.5

24/11/2025 10:21:30

00500658814TRLO1.1.1

AQXE

180

612

24/11/2025 10:23:45

00500659345TRLO1.1.1

XLON

3

612.5

24/11/2025 10:24:26

00500659606TRLO1.1.1

TRQX

16

612.5

24/11/2025 10:24:26

00500659605TRLO1.1.1

TRQX

13

612

24/11/2025 10:24:52

00500659731TRLO1.1.1

CHIX

15

612

24/11/2025 10:24:52

00500659732TRLO1.1.1

CHIX

86

612

24/11/2025 10:24:56

00500659755TRLO1.1.1

BATE

51

612

24/11/2025 10:26:00

00500660206TRLO1.1.1

XLON

125

612

24/11/2025 10:26:00

00500660207TRLO1.1.1

XLON

9

612

24/11/2025 10:26:00

00500660208TRLO1.1.1

XLON

14

612.5

24/11/2025 10:29:25

00500661120TRLO1.1.1

TRQX

29

612.5

24/11/2025 10:30:44

00500661609TRLO1.1.1

CHIX

17

612.5

24/11/2025 10:35:28

00500663139TRLO1.1.1

AQXE

52

611

24/11/2025 10:47:53

00500666693TRLO1.1.1

XLON

51

611

24/11/2025 10:47:53

00500666694TRLO1.1.1

XLON

78

611

24/11/2025 10:47:53

00500666695TRLO1.1.1

XLON

16

612.5

24/11/2025 10:51:46

00500667867TRLO1.1.1

AQXE

2

612.5

24/11/2025 10:51:46

00500667868TRLO1.1.1

AQXE

32

610.5

24/11/2025 10:52:34

00500668065TRLO1.1.1

CHIX

16

610

24/11/2025 11:01:02

00500670838TRLO1.1.1

BATE

67

610

24/11/2025 11:01:02

00500670839TRLO1.1.1

BATE

197

610

24/11/2025 11:01:02

00500670840TRLO1.1.1

XLON

6

610

24/11/2025 11:01:02

00500670842TRLO1.1.1

BATE

24

610

24/11/2025 11:01:02

00500670841TRLO1.1.1

BATE

2

610

24/11/2025 11:01:02

00500670844TRLO1.1.1

BATE

22

610

24/11/2025 11:01:02

00500670843TRLO1.1.1

BATE

21

609.5

24/11/2025 11:01:39

00500671051TRLO1.1.1

TRQX

32

609.5

24/11/2025 11:02:26

00500671272TRLO1.1.1

CHIX

3

610

24/11/2025 11:04:03

00500671789TRLO1.1.1

XLON

9

610

24/11/2025 11:04:03

00500671790TRLO1.1.1

XLON

5

610

24/11/2025 11:04:03

00500671791TRLO1.1.1

XLON

216

610

24/11/2025 11:06:19

00500672344TRLO1.1.1

XLON

59

610

24/11/2025 11:08:45

00500673016TRLO1.1.1

XLON

7

610

24/11/2025 11:08:45

00500673019TRLO1.1.1

XLON

33

610

24/11/2025 11:08:45

00500673018TRLO1.1.1

XLON

38

610

24/11/2025 11:08:45

00500673017TRLO1.1.1

XLON

16

610

24/11/2025 11:09:02

00500673068TRLO1.1.1

XLON

133

609.5

24/11/2025 11:09:11

00500673102TRLO1.1.1

BATE

20

609.5

24/11/2025 11:12:50

00500674175TRLO1.1.1

AQXE

17

609.5

24/11/2025 11:12:50

00500674177TRLO1.1.1

TRQX

19

609.5

24/11/2025 11:12:50

00500674176TRLO1.1.1

TRQX

35

609.5

24/11/2025 11:14:31

00500674617TRLO1.1.1

CHIX

20

609.5

24/11/2025 11:15:03

00500674786TRLO1.1.1

AQXE

53

609.5

24/11/2025 11:16:06

00500675105TRLO1.1.1

XLON

65

609.5

24/11/2025 11:16:06

00500675104TRLO1.1.1

XLON

68

609.5

24/11/2025 11:16:06

00500675106TRLO1.1.1

XLON

108

609.5

24/11/2025 11:17:23

00500675458TRLO1.1.1

BATE

6

609.5

24/11/2025 11:20:43

00500676743TRLO1.1.1

TRQX

13

609.5

24/11/2025 11:21:03

00500676897TRLO1.1.1

TRQX

14

609.5

24/11/2025 11:21:03

00500676896TRLO1.1.1

AQXE

33

609.5

24/11/2025 11:26:49

00500678879TRLO1.1.1

XLON

33

609.5

24/11/2025 11:26:49

00500678881TRLO1.1.1

CHIX

187

609.5

24/11/2025 11:26:49

00500678880TRLO1.1.1

XLON

122

609

24/11/2025 11:28:14

00500679261TRLO1.1.1

BATE

19

609

24/11/2025 11:28:56

00500679453TRLO1.1.1

TRQX

6

609

24/11/2025 11:29:37

00500679616TRLO1.1.1

CHIX

22

609

24/11/2025 11:29:37

00500679617TRLO1.1.1

CHIX

30

609

24/11/2025 11:30:06

00500679768TRLO1.1.1

XLON

165

609

24/11/2025 11:30:06

00500679767TRLO1.1.1

XLON

18

608.5

24/11/2025 11:34:01

00500680872TRLO1.1.1

AQXE

46

608.5

24/11/2025 11:34:36

00500681004TRLO1.1.1

XLON

143

608.5

24/11/2025 11:34:36

00500681003TRLO1.1.1

XLON

13

609.5

24/11/2025 11:43:07

00500682991TRLO1.1.1

TRQX

7

609.5

24/11/2025 11:43:07

00500682992TRLO1.1.1

TRQX

4

609.5

24/11/2025 11:46:49

00500683999TRLO1.1.1

TRQX

13

609.5

24/11/2025 11:46:49

00500683998TRLO1.1.1

TRQX

50

609

24/11/2025 11:47:04

00500684068TRLO1.1.1

BATE

83

609

24/11/2025 11:47:04

00500684067TRLO1.1.1

BATE

20

609

24/11/2025 11:47:04

00500684070TRLO1.1.1

AQXE

30

609

24/11/2025 11:47:04

00500684069TRLO1.1.1

CHIX

207

609

24/11/2025 11:47:04

00500684071TRLO1.1.1

XLON

1

609

24/11/2025 11:49:16

00500684660TRLO1.1.1

CHIX

7

609

24/11/2025 11:49:16

00500684659TRLO1.1.1

CHIX

1

609

24/11/2025 11:49:16

00500684662TRLO1.1.1

CHIX

1

609

24/11/2025 11:49:16

00500684663TRLO1.1.1

CHIX

23

609

24/11/2025 11:49:16

00500684661TRLO1.1.1

CHIX

201

609

24/11/2025 11:49:25

00500684704TRLO1.1.1

XLON

16

609

24/11/2025 11:49:41

00500684783TRLO1.1.1

AQXE

109

609

24/11/2025 11:50:40

00500685130TRLO1.1.1

BATE

13

609.5

24/11/2025 11:56:58

00500686971TRLO1.1.1

CHIX

16

609.5

24/11/2025 11:56:58

00500686972TRLO1.1.1

CHIX

178

609

24/11/2025 11:57:09

00500686998TRLO1.1.1

XLON

18

609

24/11/2025 11:57:09

00500686999TRLO1.1.1

AQXE

19

609

24/11/2025 11:57:12

00500687012TRLO1.1.1

TRQX

18

609

24/11/2025 11:58:23

00500687412TRLO1.1.1

BATE

91

609

24/11/2025 11:58:23

00500687411TRLO1.1.1

BATE

26

609

24/11/2025 12:00:00

00500687802TRLO1.1.1

XLON

3

609

24/11/2025 12:00:00

00500687804TRLO1.1.1

XLON

10

609

24/11/2025 12:00:00

00500687803TRLO1.1.1

XLON

131

609

24/11/2025 12:00:19

00500687912TRLO1.1.1

XLON

36

609

24/11/2025 12:12:01

00500690675TRLO1.1.1

CHIX

38

609

24/11/2025 12:12:01

00500690673TRLO1.1.1

CHIX

125

609

24/11/2025 12:12:01

00500690674TRLO1.1.1

BATE

6

609

24/11/2025 12:12:01

00500690677TRLO1.1.1

AQXE

16

609

24/11/2025 12:12:01

00500690676TRLO1.1.1

AQXE

27

609

24/11/2025 12:12:01

00500690678TRLO1.1.1

AQXE

20

609

24/11/2025 12:12:01

00500690679TRLO1.1.1

TRQX

29

609

24/11/2025 12:12:01

00500690680TRLO1.1.1

TRQX

174

609

24/11/2025 12:12:01

00500690682TRLO1.1.1

XLON

251

609

24/11/2025 12:12:01

00500690681TRLO1.1.1

XLON

160

608.5

24/11/2025 12:12:46

00500690841TRLO1.1.1

XLON

6

609

24/11/2025 12:14:14

00500691104TRLO1.1.1

BATE

42

609

24/11/2025 12:14:14

00500691105TRLO1.1.1

BATE

37

609

24/11/2025 12:14:14

00500691106TRLO1.1.1

BATE

4

609

24/11/2025 12:14:14

00500691107TRLO1.1.1

BATE

4

609

24/11/2025 12:14:14

00500691108TRLO1.1.1

BATE

34

609

24/11/2025 12:14:14

00500691109TRLO1.1.1

BATE

121

609

24/11/2025 12:16:15

00500691487TRLO1.1.1

XLON

92

609

24/11/2025 12:16:44

00500691577TRLO1.1.1

XLON

3

609

24/11/2025 12:16:44

00500691578TRLO1.1.1

XLON

6

609

24/11/2025 12:17:03

00500691618TRLO1.1.1

AQXE

10

609

24/11/2025 12:17:26

00500691750TRLO1.1.1

AQXE

34

609

24/11/2025 12:17:26

00500691749TRLO1.1.1

CHIX

130

608.5

24/11/2025 12:19:09

00500692160TRLO1.1.1

BATE

65

608

24/11/2025 12:21:18

00500692658TRLO1.1.1

XLON

127

608

24/11/2025 12:21:18

00500692659TRLO1.1.1

XLON

31

608.5

24/11/2025 12:21:18

00500692660TRLO1.1.1

XLON

20

608.5

24/11/2025 12:21:19

00500692662TRLO1.1.1

TRQX

19

608.5

24/11/2025 12:23:16

00500693054TRLO1.1.1

AQXE

20

608.5

24/11/2025 12:24:12

00500693208TRLO1.1.1

TRQX

202

608.5

24/11/2025 12:27:31

00500693805TRLO1.1.1

XLON

19

608.5

24/11/2025 12:29:50

00500694427TRLO1.1.1

AQXE

1

608.5

24/11/2025 12:30:32

00500694616TRLO1.1.1

TRQX

13

608.5

24/11/2025 12:30:32

00500694617TRLO1.1.1

TRQX

6

608.5

24/11/2025 12:31:11

00500694712TRLO1.1.1

TRQX

264

608.5

24/11/2025 12:31:17

00500694742TRLO1.1.1

XLON

36

608.5

24/11/2025 12:34:53

00500695390TRLO1.1.1

CHIX

36

608.5

24/11/2025 12:34:53

00500695391TRLO1.1.1

CHIX

1

608.5

24/11/2025 12:35:06

00500695448TRLO1.1.1

BATE

28

608.5

24/11/2025 12:35:06

00500695447TRLO1.1.1

BATE

80

608.5

24/11/2025 12:35:06

00500695449TRLO1.1.1

BATE

122

608.5

24/11/2025 12:35:06

00500695450TRLO1.1.1

BATE

65

608

24/11/2025 12:37:07

00500695973TRLO1.1.1

XLON

65

608

24/11/2025 12:37:07

00500695974TRLO1.1.1

XLON

102

608

24/11/2025 12:37:07

00500695975TRLO1.1.1

XLON

17

608

24/11/2025 12:37:51

00500696127TRLO1.1.1

AQXE

5

608

24/11/2025 12:39:55

00500696517TRLO1.1.1

CHIX

31

608

24/11/2025 12:39:55

00500696518TRLO1.1.1

CHIX

22

608

24/11/2025 12:40:13

00500696602TRLO1.1.1

TRQX

132

608

24/11/2025 12:43:20

00500697286TRLO1.1.1

BATE

16

608

24/11/2025 12:43:20

00500697287TRLO1.1.1

AQXE

53

608

24/11/2025 12:44:12

00500697415TRLO1.1.1

XLON

115

608

24/11/2025 12:44:12

00500697416TRLO1.1.1

XLON

4

608

24/11/2025 12:45:35

00500697628TRLO1.1.1

CHIX

23

608

24/11/2025 12:45:35

00500697629TRLO1.1.1

CHIX

264

608

24/11/2025 12:48:16

00500698188TRLO1.1.1

XLON

20

608

24/11/2025 12:50:17

00500698675TRLO1.1.1

AQXE

112

608

24/11/2025 12:51:26

00500698897TRLO1.1.1

BATE

14

608

24/11/2025 12:53:21

00500699240TRLO1.1.1

XLON

184

608

24/11/2025 12:53:21

00500699239TRLO1.1.1

XLON

33

608

24/11/2025 12:55:10

00500699924TRLO1.1.1

CHIX

20

608

24/11/2025 12:57:18

00500700546TRLO1.1.1

AQXE

114

608

24/11/2025 12:58:17

00500700721TRLO1.1.1

BATE

18

607.5

24/11/2025 12:58:56

00500700859TRLO1.1.1

TRQX

20

607.5

24/11/2025 12:58:56

00500700858TRLO1.1.1

TRQX

32

608

24/11/2025 13:00:19

00500701192TRLO1.1.1

CHIX

3

608

24/11/2025 13:02:51

00500701650TRLO1.1.1

AQXE

13

608

24/11/2025 13:02:51

00500701649TRLO1.1.1

AQXE

151

607

24/11/2025 13:04:03

00500701842TRLO1.1.1

XLON

33

608

24/11/2025 13:05:43

00500702202TRLO1.1.1

CHIX

124

608

24/11/2025 13:06:12

00500702293TRLO1.1.1

BATE

196

607.5

24/11/2025 13:07:14

00500702538TRLO1.1.1

XLON

20

607.5

24/11/2025 13:07:14

00500702539TRLO1.1.1

XLON

153

608.5

24/11/2025 13:11:03

00500703372TRLO1.1.1

XLON

33

608.5

24/11/2025 13:17:36

00500704763TRLO1.1.1

CHIX

2

609

24/11/2025 13:18:44

00500705117TRLO1.1.1

XLON

225

609

24/11/2025 13:18:44

00500705118TRLO1.1.1

XLON

21

609

24/11/2025 13:18:47

00500705130TRLO1.1.1

TRQX

15

609

24/11/2025 13:19:31

00500705313TRLO1.1.1

BATE

113

609

24/11/2025 13:19:31

00500705314TRLO1.1.1

BATE

277

609

24/11/2025 13:20:46

00500705559TRLO1.1.1

XLON

40

609

24/11/2025 13:21:18

00500705680TRLO1.1.1

CHIX

62

609

24/11/2025 13:21:49

00500705784TRLO1.1.1

BATE

71

609

24/11/2025 13:21:49

00500705783TRLO1.1.1

BATE

199

609

24/11/2025 13:22:43

00500706014TRLO1.1.1

XLON

19

609

24/11/2025 13:23:41

00500706246TRLO1.1.1

TRQX

65

609

24/11/2025 13:24:33

00500706428TRLO1.1.1

XLON

69

609

24/11/2025 13:24:33

00500706429TRLO1.1.1

XLON

57

609

24/11/2025 13:24:33

00500706430TRLO1.1.1

XLON

124

609

24/11/2025 13:26:31

00500707049TRLO1.1.1

BATE

67

609

24/11/2025 13:27:21

00500707189TRLO1.1.1

XLON

94

609

24/11/2025 13:27:21

00500707190TRLO1.1.1

XLON

21

608.5

24/11/2025 13:27:21

00500707191TRLO1.1.1

AQXE

17

608.5

24/11/2025 13:27:21

00500707193TRLO1.1.1

AQXE

21

608.5

24/11/2025 13:27:21

00500707192TRLO1.1.1

AQXE

40

608.5

24/11/2025 13:27:21

00500707194TRLO1.1.1

TRQX

18

608.5

24/11/2025 13:27:21

00500707195TRLO1.1.1

TRQX

34

608.5

24/11/2025 13:28:56

00500707704TRLO1.1.1

CHIX

19

608.5

24/11/2025 13:30:07

00500707932TRLO1.1.1

TRQX

21

608.5

24/11/2025 13:30:12

00500707956TRLO1.1.1

AQXE

165

608.5

24/11/2025 13:30:34

00500708061TRLO1.1.1

XLON

39

608

24/11/2025 13:33:09

00500708817TRLO1.1.1

CHIX

101

608

24/11/2025 13:33:27

00500708878TRLO1.1.1

BATE

203

606.5

24/11/2025 13:37:34

00500709988TRLO1.1.1

XLON

13

608.5

24/11/2025 13:40:53

00500710661TRLO1.1.1

AQXE

12

608.5

24/11/2025 13:40:53

00500710662TRLO1.1.1

AQXE

5

608

24/11/2025 13:41:00

00500710684TRLO1.1.1

TRQX

2

608.5

24/11/2025 13:41:00

00500710687TRLO1.1.1

TRQX

9

608.5

24/11/2025 13:41:00

00500710686TRLO1.1.1

TRQX

13

608.5

24/11/2025 13:41:00

00500710685TRLO1.1.1

TRQX

71

608

24/11/2025 13:41:40

00500710862TRLO1.1.1

BATE

77

608

24/11/2025 13:41:40

00500710863TRLO1.1.1

BATE

185

607

24/11/2025 13:41:47

00500710885TRLO1.1.1

XLON

205

607

24/11/2025 13:43:47

00500711593TRLO1.1.1

XLON

10

607

24/11/2025 13:43:52

00500711633TRLO1.1.1

CHIX

40

607

24/11/2025 13:43:52

00500711632TRLO1.1.1

CHIX

25

606.5

24/11/2025 13:46:42

00500712706TRLO1.1.1

AQXE

14

607.5

24/11/2025 13:47:26

00500712926TRLO1.1.1

BATE

93

608

24/11/2025 13:47:26

00500712927TRLO1.1.1

BATE

42

608

24/11/2025 13:47:26

00500712928TRLO1.1.1

BATE

23

607

24/11/2025 13:47:27

00500712932TRLO1.1.1

TRQX

42

606.5

24/11/2025 13:47:53

00500713086TRLO1.1.1

CHIX

151

606.5

24/11/2025 13:47:53

00500713088TRLO1.1.1

XLON

144

606.5

24/11/2025 13:52:07

00500714387TRLO1.1.1

BATE

43

606.5

24/11/2025 13:53:34

00500714822TRLO1.1.1

CHIX

192

606.5

24/11/2025 13:53:34

00500714824TRLO1.1.1

XLON

234

606.5

24/11/2025 13:53:34

00500714823TRLO1.1.1

XLON

32

606.5

24/11/2025 13:56:12

00500715770TRLO1.1.1

TRQX

160

606.5

24/11/2025 13:56:12

00500715769TRLO1.1.1

XLON

4

606.5

24/11/2025 13:57:14

00500716142TRLO1.1.1

AQXE

8

606.5

24/11/2025 13:58:53

00500716819TRLO1.1.1

XLON

65

606.5

24/11/2025 13:58:53

00500716817TRLO1.1.1

XLON

126

606.5

24/11/2025 13:58:53

00500716818TRLO1.1.1

XLON

2

606.5

24/11/2025 13:58:53

00500716820TRLO1.1.1

XLON

29

606.5

24/11/2025 13:59:16

00500716948TRLO1.1.1

AQXE

28

606.5

24/11/2025 13:59:21

00500716974TRLO1.1.1

TRQX

23

605.5

24/11/2025 13:59:29

00500717010TRLO1.1.1

CHIX

152

606

24/11/2025 14:00:52

00500717594TRLO1.1.1

XLON

22

605.5

24/11/2025 14:00:52

00500717595TRLO1.1.1

CHIX

160

606.5

24/11/2025 14:01:07

00500717645TRLO1.1.1

BATE

21

606.5

24/11/2025 14:01:32

00500717753TRLO1.1.1

AQXE

68

606

24/11/2025 14:06:41

00500719456TRLO1.1.1

XLON

179

605.5

24/11/2025 14:07:44

00500719860TRLO1.1.1

XLON

147

606

24/11/2025 14:07:57

00500719897TRLO1.1.1

BATE

4

606

24/11/2025 14:08:36

00500720058TRLO1.1.1

CHIX

36

606

24/11/2025 14:08:36

00500720059TRLO1.1.1

CHIX

28

606

24/11/2025 14:09:03

00500720172TRLO1.1.1

TRQX

1

606

24/11/2025 14:10:42

00500720760TRLO1.1.1

AQXE

12

606

24/11/2025 14:14:56

00500721926TRLO1.1.1

CHIX

38

606

24/11/2025 14:15:32

00500722179TRLO1.1.1

CHIX

147

606

24/11/2025 14:15:32

00500722178TRLO1.1.1

BATE

29

606

24/11/2025 14:15:32

00500722180TRLO1.1.1

AQXE

204

605.5

24/11/2025 14:20:00

00500723529TRLO1.1.1

XLON

55

605.5

24/11/2025 14:20:00

00500723531TRLO1.1.1

XLON

115

605.5

24/11/2025 14:20:00

00500723530TRLO1.1.1

XLON

28

606

24/11/2025 14:20:59

00500723860TRLO1.1.1

AQXE

180

605.5

24/11/2025 14:21:28

00500723998TRLO1.1.1

XLON

31

606

24/11/2025 14:22:42

00500724345TRLO1.1.1

TRQX

48

605.5

24/11/2025 14:24:54

00500724994TRLO1.1.1

CHIX

151

605.5

24/11/2025 14:24:54

00500724993TRLO1.1.1

BATE

233

605

24/11/2025 14:25:03

00500725066TRLO1.1.1

XLON

20

605.5

24/11/2025 14:26:46

00500725499TRLO1.1.1

AQXE

197

605

24/11/2025 14:28:02

00500725970TRLO1.1.1

XLON

25

604.5

24/11/2025 14:30:01

00500726966TRLO1.1.1

TRQX

230

606

24/11/2025 14:32:55

00500732283TRLO1.1.1

XLON

39

605.5

24/11/2025 14:32:55

00500732284TRLO1.1.1

BATE

137

605.5

24/11/2025 14:32:55

00500732285TRLO1.1.1

BATE

31

606

24/11/2025 14:33:36

00500732784TRLO1.1.1

CHIX

15

606

24/11/2025 14:33:36

00500732785TRLO1.1.1

CHIX

200

605.5

24/11/2025 14:34:57

00500734550TRLO1.1.1

XLON

29

605

24/11/2025 14:34:57

00500734552TRLO1.1.1

TRQX

213

605.5

24/11/2025 14:36:41

00500736254TRLO1.1.1

XLON

41

606

24/11/2025 14:36:55

00500736374TRLO1.1.1

CHIX

26

604.5

24/11/2025 14:38:36

00500737822TRLO1.1.1

AQXE

29

604.5

24/11/2025 14:38:36

00500737821TRLO1.1.1

AQXE

7

605

24/11/2025 14:38:40

00500737898TRLO1.1.1

BATE

153

605

24/11/2025 14:38:40

00500737899TRLO1.1.1

BATE

3

605

24/11/2025 14:38:44

00500737940TRLO1.1.1

TRQX

23

605

24/11/2025 14:38:44

00500737941TRLO1.1.1

TRQX

20

605

24/11/2025 14:39:14

00500738444TRLO1.1.1

XLON

79

605

24/11/2025 14:39:14

00500738445TRLO1.1.1

XLON

93

605

24/11/2025 14:39:14

00500738446TRLO1.1.1

XLON

165

605.5

24/11/2025 14:41:08

00500739988TRLO1.1.1

XLON

197

607

24/11/2025 14:43:11

00500741755TRLO1.1.1

XLON

53

607

24/11/2025 14:43:11

00500741756TRLO1.1.1

CHIX

27

606.5

24/11/2025 14:43:12

00500741816TRLO1.1.1

AQXE

28

606.5

24/11/2025 14:43:12

00500741817TRLO1.1.1

TRQX

180

606.5

24/11/2025 14:44:22

00500744360TRLO1.1.1

BATE

58

607

24/11/2025 14:47:46

00500753090TRLO1.1.1

XLON

125

607

24/11/2025 14:47:46

00500753091TRLO1.1.1

XLON

14

606.5

24/11/2025 14:47:51

00500753205TRLO1.1.1

XLON

159

606.5

24/11/2025 14:49:01

00500755342TRLO1.1.1

XLON

174

606.5

24/11/2025 14:49:01

00500755341TRLO1.1.1

BATE

3

606.5

24/11/2025 14:49:01

00500755344TRLO1.1.1

TRQX

61

606.5

24/11/2025 14:49:01

00500755343TRLO1.1.1

XLON

104

606.5

24/11/2025 14:49:01

00500755345TRLO1.1.1

XLON

25

606.5

24/11/2025 14:49:01

00500755346TRLO1.1.1

TRQX

28

606.5

24/11/2025 14:49:06

00500755621TRLO1.1.1

AQXE

44

606.5

24/11/2025 14:49:23

00500756275TRLO1.1.1

CHIX

46

608

24/11/2025 14:52:32

00500760627TRLO1.1.1

CHIX

225

608

24/11/2025 14:52:52

00500760877TRLO1.1.1

XLON

72

607.5

24/11/2025 14:53:00

00500760973TRLO1.1.1

BATE

72

607.5

24/11/2025 14:53:00

00500760974TRLO1.1.1

BATE

204

607.5

24/11/2025 14:55:02

00500762482TRLO1.1.1

XLON

44

608

24/11/2025 14:57:05

00500764146TRLO1.1.1

CHIX

53

608.5

24/11/2025 14:57:59

00500764862TRLO1.1.1

BATE

69

608.5

24/11/2025 14:57:59

00500764863TRLO1.1.1

BATE

197

608.5

24/11/2025 14:58:07

00500764965TRLO1.1.1

XLON

28

608.5

24/11/2025 14:58:34

00500765607TRLO1.1.1

TRQX

29

608.5

24/11/2025 14:58:34

00500765608TRLO1.1.1

TRQX

27

608.5

24/11/2025 14:58:41

00500765714TRLO1.1.1

AQXE

32

608.5

24/11/2025 14:58:41

00500765715TRLO1.1.1

AQXE

233

608.5

24/11/2025 15:00:48

00500768400TRLO1.1.1

XLON

27

608.5

24/11/2025 15:01:01

00500768725TRLO1.1.1

AQXE

26

608.5

24/11/2025 15:01:32

00500769308TRLO1.1.1

TRQX

146

608.5

24/11/2025 15:02:34

00500770300TRLO1.1.1

BATE

28

608.5

24/11/2025 15:05:09

00500772509TRLO1.1.1

AQXE

9

608.5

24/11/2025 15:05:36

00500772953TRLO1.1.1

XLON

10

608.5

24/11/2025 15:05:36

00500772954TRLO1.1.1

XLON

98

608.5

24/11/2025 15:05:36

00500772955TRLO1.1.1

XLON

49

608.5

24/11/2025 15:05:36

00500772957TRLO1.1.1

XLON

54

608.5

24/11/2025 15:05:36

00500772956TRLO1.1.1

XLON

114

608

24/11/2025 15:06:01

00500773361TRLO1.1.1

XLON

1

608.5

24/11/2025 15:06:03

00500773410TRLO1.1.1

BATE

7

608.5

24/11/2025 15:06:03

00500773411TRLO1.1.1

BATE

22

608.5

24/11/2025 15:06:03

00500773412TRLO1.1.1

BATE

125

608.5

24/11/2025 15:06:08

00500773497TRLO1.1.1

BATE

13

608.5

24/11/2025 15:08:13

00500775516TRLO1.1.1

AQXE

6

608.5

24/11/2025 15:08:13

00500775517TRLO1.1.1

AQXE

44

608

24/11/2025 15:08:41

00500776068TRLO1.1.1

CHIX

53

608

24/11/2025 15:08:41

00500776069TRLO1.1.1

CHIX

68

608

24/11/2025 15:08:41

00500776070TRLO1.1.1

XLON

183

608

24/11/2025 15:08:41

00500776071TRLO1.1.1

XLON

31

608

24/11/2025 15:08:41

00500776072TRLO1.1.1

TRQX

32

608

24/11/2025 15:08:41

00500776073TRLO1.1.1

XLON

13

608

24/11/2025 15:08:41

00500776074TRLO1.1.1

XLON

140

608

24/11/2025 15:08:41

00500776075TRLO1.1.1

XLON

155

608

24/11/2025 15:08:41

00500776076TRLO1.1.1

XLON

4

608

24/11/2025 15:10:34

00500778083TRLO1.1.1

BATE

163

608

24/11/2025 15:10:34

00500778084TRLO1.1.1

BATE

92

608

24/11/2025 15:10:47

00500778251TRLO1.1.1

XLON

6

608

24/11/2025 15:10:47

00500778252TRLO1.1.1

XLON

3

608

24/11/2025 15:10:47

00500778253TRLO1.1.1

XLON

63

608

24/11/2025 15:11:01

00500778496TRLO1.1.1

XLON

27

608

24/11/2025 15:11:10

00500778698TRLO1.1.1

TRQX

54

608

24/11/2025 15:13:01

00500780569TRLO1.1.1

XLON

124

608

24/11/2025 15:13:01

00500780568TRLO1.1.1

XLON

7

608

24/11/2025 15:13:01

00500780570TRLO1.1.1

XLON

23

608

24/11/2025 15:13:16

00500780808TRLO1.1.1

AQXE

58

608.5

24/11/2025 15:15:23

00500783194TRLO1.1.1

XLON

35

608.5

24/11/2025 15:15:23

00500783196TRLO1.1.1

XLON

103

608.5

24/11/2025 15:15:23

00500783197TRLO1.1.1

XLON

43

608.5

24/11/2025 15:16:06

00500783883TRLO1.1.1

CHIX

156

608.5

24/11/2025 15:16:08

00500783936TRLO1.1.1

BATE

32

608.5

24/11/2025 15:16:08

00500783937TRLO1.1.1

TRQX

36

608.5

24/11/2025 15:18:19

00500786213TRLO1.1.1

CHIX

166

608.5

24/11/2025 15:19:19

00500788101TRLO1.1.1

BATE

44

608.5

24/11/2025 15:20:43

00500789734TRLO1.1.1

CHIX

27

608.5

24/11/2025 15:22:20

00500791287TRLO1.1.1

AQXE

49

608.5

24/11/2025 15:22:26

00500791371TRLO1.1.1

CHIX

27

608.5

24/11/2025 15:22:26

00500791372TRLO1.1.1

TRQX

29

608.5

24/11/2025 15:24:16

00500793198TRLO1.1.1

AQXE

39

608.5

24/11/2025 15:24:49

00500793789TRLO1.1.1

CHIX

186

608

24/11/2025 15:24:51

00500793913TRLO1.1.1

XLON

18

608

24/11/2025 15:24:51

00500793914TRLO1.1.1

XLON

125

608

24/11/2025 15:24:51

00500793915TRLO1.1.1

XLON

132

608

24/11/2025 15:25:25

00500794758TRLO1.1.1

BATE

205

608

24/11/2025 15:25:25

00500794759TRLO1.1.1

XLON

128

608

24/11/2025 15:25:25

00500794760TRLO1.1.1

XLON

163

608

24/11/2025 15:25:25

00500794761TRLO1.1.1

XLON

1

608.5

24/11/2025 15:25:34

00500795040TRLO1.1.1

TRQX

5

608.5

24/11/2025 15:25:34

00500795042TRLO1.1.1

TRQX

23

608.5

24/11/2025 15:25:34

00500795043TRLO1.1.1

TRQX

96

607

24/11/2025 15:27:02

00500796469TRLO1.1.1

BATE

26

608.5

24/11/2025 15:27:55

00500797488TRLO1.1.1

AQXE

185

609

24/11/2025 15:29:13

00500798710TRLO1.1.1

XLON

26

609

24/11/2025 15:29:17

00500798789TRLO1.1.1

TRQX

169

609

24/11/2025 15:29:17

00500798790TRLO1.1.1

XLON

148

609

24/11/2025 15:29:29

00500798927TRLO1.1.1

BATE

28

609

24/11/2025 15:30:17

00500799619TRLO1.1.1

AQXE

3

609

24/11/2025 15:33:07

00500802132TRLO1.1.1

TRQX

13

609

24/11/2025 15:33:07

00500802133TRLO1.1.1

TRQX

11

609

24/11/2025 15:33:07

00500802134TRLO1.1.1

TRQX

79

608.5

24/11/2025 15:33:24

00500802391TRLO1.1.1

XLON

142

608.5

24/11/2025 15:33:39

00500802656TRLO1.1.1

XLON

11

608.5

24/11/2025 15:33:56

00500802898TRLO1.1.1

XLON

74

608.5

24/11/2025 15:33:56

00500802899TRLO1.1.1

XLON

71

608.5

24/11/2025 15:34:03

00500802974TRLO1.1.1

XLON

128

609

24/11/2025 15:34:34

00500803429TRLO1.1.1

BATE

4

609

24/11/2025 15:34:34

00500803430TRLO1.1.1

BATE

48

608.5

24/11/2025 15:35:18

00500804126TRLO1.1.1

CHIX

28

609

24/11/2025 15:35:56

00500804561TRLO1.1.1

AQXE

199

609

24/11/2025 15:36:27

00500805048TRLO1.1.1

XLON

46

609

24/11/2025 15:37:12

00500805747TRLO1.1.1

CHIX

176

608.5

24/11/2025 15:37:29

00500805927TRLO1.1.1

XLON

31

608.5

24/11/2025 15:38:56

00500807309TRLO1.1.1

TRQX

4

609

24/11/2025 15:39:38

00500807954TRLO1.1.1

CHIX

42

609

24/11/2025 15:39:38

00500807955TRLO1.1.1

CHIX

180

608.5

24/11/2025 15:39:43

00500808059TRLO1.1.1

XLON

144

608.5

24/11/2025 15:40:16

00500808651TRLO1.1.1

BATE

23

608.5

24/11/2025 15:40:28

00500808844TRLO1.1.1

AQXE

41

608.5

24/11/2025 15:44:41

00500813202TRLO1.1.1

CHIX

231

608.5

24/11/2025 15:44:41

00500813203TRLO1.1.1

XLON

156

608.5

24/11/2025 15:44:44

00500813261TRLO1.1.1

BATE

209

608

24/11/2025 15:46:31

00500815009TRLO1.1.1

XLON

27

608.5

24/11/2025 15:46:33

00500815040TRLO1.1.1

TRQX

25

608.5

24/11/2025 15:49:04

00500817283TRLO1.1.1

TRQX

212

608

24/11/2025 15:49:34

00500817910TRLO1.1.1

XLON

26

608

24/11/2025 15:50:29

00500818744TRLO1.1.1

AQXE

53

608

24/11/2025 15:51:36

00500819790TRLO1.1.1

CHIX

85

608

24/11/2025 15:51:46

00500819915TRLO1.1.1

XLON

97

608

24/11/2025 15:51:46

00500819914TRLO1.1.1

XLON

150

607.5

24/11/2025 15:51:52

00500820034TRLO1.1.1

BATE

25

608

24/11/2025 15:52:43

00500820645TRLO1.1.1

AQXE

35

607.5

24/11/2025 15:55:22

00500822904TRLO1.1.1

XLON

32

607.5

24/11/2025 15:55:28

00500822963TRLO1.1.1

TRQX

188

607.5

24/11/2025 15:56:54

00500824193TRLO1.1.1

BATE

37

607.5

24/11/2025 15:57:06

00500824350TRLO1.1.1

CHIX

17

607.5

24/11/2025 15:57:06

00500824351TRLO1.1.1

CHIX

197

607

24/11/2025 15:58:41

00500825543TRLO1.1.1

XLON

97

607

24/11/2025 15:58:41

00500825544TRLO1.1.1

XLON

82

607

24/11/2025 15:58:41

00500825545TRLO1.1.1

XLON

26

607.5

24/11/2025 16:00:06

00500827074TRLO1.1.1

AQXE

24

607.5

24/11/2025 16:00:10

00500827141TRLO1.1.1

TRQX

73

607.5

24/11/2025 16:02:02

00500828699TRLO1.1.1

BATE

73

608

24/11/2025 16:02:32

00500829275TRLO1.1.1

XLON

37

608.5

24/11/2025 16:03:10

00500829809TRLO1.1.1

CHIX

29

608

24/11/2025 16:03:42

00500830307TRLO1.1.1

AQXE

208

608

24/11/2025 16:03:42

00500830309TRLO1.1.1

XLON

218

608

24/11/2025 16:03:42

00500830308TRLO1.1.1

XLON

28

608

24/11/2025 16:03:47

00500830380TRLO1.1.1

TRQX

47

607.5

24/11/2025 16:06:43

00500832826TRLO1.1.1

CHIX

30

607.5

24/11/2025 16:07:04

00500833124TRLO1.1.1

AQXE

98

607.5

24/11/2025 16:07:10

00500833208TRLO1.1.1

XLON

7

607.5

24/11/2025 16:07:10

00500833210TRLO1.1.1

XLON

126

607.5

24/11/2025 16:07:10

00500833209TRLO1.1.1

XLON

179

607.5

24/11/2025 16:07:17

00500833333TRLO1.1.1

BATE

27

608

24/11/2025 16:07:53

00500833895TRLO1.1.1

TRQX

47

607

24/11/2025 16:09:10

00500834959TRLO1.1.1

XLON

149

607

24/11/2025 16:09:10

00500834960TRLO1.1.1

XLON

4

607

24/11/2025 16:10:03

00500835919TRLO1.1.1

BATE

153

607

24/11/2025 16:10:03

00500835921TRLO1.1.1

BATE

1

607

24/11/2025 16:11:22

00500837526TRLO1.1.1

CHIX

6

607

24/11/2025 16:11:22

00500837527TRLO1.1.1

CHIX

37

607

24/11/2025 16:11:22

00500837528TRLO1.1.1

CHIX

70

607

24/11/2025 16:12:13

00500838543TRLO1.1.1

XLON

87

607

24/11/2025 16:12:13

00500838545TRLO1.1.1

XLON

127

607

24/11/2025 16:12:13

00500838544TRLO1.1.1

XLON

66

607

24/11/2025 16:12:13

00500838546TRLO1.1.1

XLON

67

607

24/11/2025 16:12:13

00500838547TRLO1.1.1

XLON

26

607

24/11/2025 16:13:13

00500839577TRLO1.1.1

AQXE

29

607

24/11/2025 16:13:13

00500839578TRLO1.1.1

TRQX

161

607

24/11/2025 16:14:11

00500840939TRLO1.1.1

BATE

70

606.5

24/11/2025 16:14:38

00500841447TRLO1.1.1

XLON

4

607

24/11/2025 16:14:43

00500841526TRLO1.1.1

CHIX

43

607

24/11/2025 16:14:43

00500841527TRLO1.1.1

CHIX

1

607

24/11/2025 16:15:36

00500843064TRLO1.1.1

TRQX

59

607

24/11/2025 16:15:36

00500843065TRLO1.1.1

TRQX

47

606.5

24/11/2025 16:15:36

00500843066TRLO1.1.1

BATE

65

606.5

24/11/2025 16:16:32

00500844154TRLO1.1.1

XLON

100

606.5

24/11/2025 16:16:32

00500844153TRLO1.1.1

XLON

2

607

24/11/2025 16:16:34

00500844185TRLO1.1.1

CHIX

94

607

24/11/2025 16:16:34

00500844186TRLO1.1.1

CHIX

67

606.5

24/11/2025 16:17:23

00500845046TRLO1.1.1

BATE

40

607

24/11/2025 16:18:10

00500845848TRLO1.1.1

AQXE

42

607

24/11/2025 16:18:10

00500845849TRLO1.1.1

AQXE

23

607

24/11/2025 16:18:25

00500846092TRLO1.1.1

TRQX

86

606.5

24/11/2025 16:18:53

00500846593TRLO1.1.1

BATE

237

606.5

24/11/2025 16:18:53

00500846592TRLO1.1.1

BATE

201

606.5

24/11/2025 16:18:53

00500846594TRLO1.1.1

XLON

17

606.5

24/11/2025 16:19:54

00500847636TRLO1.1.1

CHIX

24

606.5

24/11/2025 16:19:54

00500847637TRLO1.1.1

CHIX

6

607

24/11/2025 16:21:05

00500848851TRLO1.1.1

BATE

84

607

24/11/2025 16:21:05

00500848852TRLO1.1.1

BATE

9

607

24/11/2025 16:21:05

00500848853TRLO1.1.1

CHIX

212

607

24/11/2025 16:21:05

00500848854TRLO1.1.1

XLON

624

607

24/11/2025 16:21:05

00500848855TRLO1.1.1

XLON

25

607

24/11/2025 16:21:10

00500848936TRLO1.1.1

AQXE

5

606.5

24/11/2025 16:21:56

00500849694TRLO1.1.1

BATE

17

606.5

24/11/2025 16:22:20

00500850121TRLO1.1.1

BATE

21

606.5

24/11/2025 16:22:35

00500850428TRLO1.1.1

TRQX

6

606.5

24/11/2025 16:22:40

00500850485TRLO1.1.1

AQXE

11

606.5

24/11/2025 16:22:40

00500850486TRLO1.1.1

CHIX

9

606.5

24/11/2025 16:22:40

00500850487TRLO1.1.1

CHIX

2

606.5

24/11/2025 16:23:21

00500851075TRLO1.1.1

CHIX

9

606.5

24/11/2025 16:23:21

00500851074TRLO1.1.1

AQXE

16

606.5

24/11/2025 16:23:21

00500851073TRLO1.1.1

BATE

4

606.5

24/11/2025 16:23:21

00500851077TRLO1.1.1

TRQX

246

606.5

24/11/2025 16:23:21

00500851076TRLO1.1.1

XLON

1

606

24/11/2025 16:24:26

00500852197TRLO1.1.1

AQXE

42

609.5

24/11/2025 16:26:07

00500854063TRLO1.1.1

BATE

35

609.5

24/11/2025 16:26:08

00500854078TRLO1.1.1

XLON

53

609.5

24/11/2025 16:26:08

00500854079TRLO1.1.1

XLON

189

609.5

24/11/2025 16:26:08

00500854080TRLO1.1.1

XLON

7

609.5

24/11/2025 16:26:08

00500854083TRLO1.1.1

CHIX

1

610

24/11/2025 16:26:24

00500854379TRLO1.1.1

AQXE

8

608.5

24/11/2025 16:29:06

00500856919TRLO1.1.1

TRQX


