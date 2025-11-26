Anzeige
Bodycote Plc - Transaction in Own Shares

PR Newswire

LONDON, United Kingdom, November 26

Bodycotewww.bodycote.com

26 November 2025

Bodycote plc

Share Buyback Programme - Transactions in Own Securities

Bodycote plc (the Company) announces that, in accordance with the terms of its share buyback extension programme announced on 30 July 2025 (the Extended Programme), it has purchased the following number of its ordinary shares of 17 3 / 11 pence each (Ordinary Shares) through Jefferies International Limited:

Date of purchase:

25 November 2025

Aggregate number of ordinary shares purchased:

40,039

Highest price paid per share (pence per share):

617.0p

Lowest price paid per share (pence per share):

604.50p

Volume weighted average price paid per share

(pence per share)

611.78p

The Company intends to cancel these Ordinary Shares.

Following the purchase, settlement and cancellation of these Ordinary Shares, the Company will have 174,255,639 Ordinary Shares in issue, with no shares held in treasury. This figure represents the total number of voting rights.

In accordance with Article 5(1)(b) of Regulation (EU) No 596/2014 as it applies in the UK (the Market Abuse Regulation), the table below contains the detailed breakdown of the individual trades made by Jefferies International Limited on behalf of the Company as part of the Programm2e.

Since the commencement of this Extended Programme, the Company has purchased a total of 3,054,765 Ordinary Shares. In addition to the 14,145,768 Ordinary Shares purchased under the Share Buyback Programme between March 2024 and July 2025, the Company has purchased a total of 17,200,533 Ordinary Shares.

This announcement is made in accordance with the requirements of UK Listing Rule 9.6.6.

For further information, please contact:

Bodycote plc

Jim Fairbairn, Chief Executive Officer

Ben Fidler, Chief Financial Officer

Peter Lapthorn, Head of FP&A and Investor Relations

Tel: +44 1625 505300

FTI Consulting

Richard Mountain

Susanne Yule

Tel: +44 203 727 1340

Schedule of Purchases

Transaction Details:

Issuer name: Bodycote plc

ISIN: GB00B3FLWH99

LEI: 213800V93QFW53NB7Y29

Intermediary name: Jefferies International Limited

Intermediary code: JEFFGB2XXXX

Time zone: GMT

Currency: GBP

Individual Transactions:

Number of shares purchased

Transaction price (pence per share)

Time of transaction

Transaction reference number

Venue

16

608.5

25/11/2025 08:04:42

00501027257TRLO1.1.1

TRQX

16

608

25/11/2025 08:04:55

00501027346TRLO1.1.1

AQXE

28

608

25/11/2025 08:04:56

00501027352TRLO1.1.1

CHIX

68

608

25/11/2025 08:05:09

00501027492TRLO1.1.1

BATE

25

608.5

25/11/2025 08:05:09

00501027493TRLO1.1.1

BATE

462

604.5

25/11/2025 08:09:04

00501029267TRLO1.1.1

XLON

1

608

25/11/2025 08:09:37

00501029359TRLO1.1.1

AQXE

15

608

25/11/2025 08:09:37

00501029358TRLO1.1.1

AQXE

26

606

25/11/2025 08:10:46

00501029610TRLO1.1.1

CHIX

16

606

25/11/2025 08:11:16

00501029731TRLO1.1.1

TRQX

170

606

25/11/2025 08:13:35

00501030255TRLO1.1.1

XLON

100

605.5

25/11/2025 08:13:35

00501030256TRLO1.1.1

BATE

16

608

25/11/2025 08:14:22

00501030438TRLO1.1.1

AQXE

17

606

25/11/2025 08:15:15

00501030639TRLO1.1.1

TRQX

27

606

25/11/2025 08:15:19

00501030661TRLO1.1.1

CHIX

12

608

25/11/2025 08:18:00

00501031275TRLO1.1.1

AQXE

4

606

25/11/2025 08:19:57

00501031583TRLO1.1.1

TRQX

6

606

25/11/2025 08:19:57

00501031584TRLO1.1.1

TRQX

4

608

25/11/2025 08:23:52

00501032225TRLO1.1.1

AQXE

128

608.5

25/11/2025 08:23:56

00501032245TRLO1.1.1

BATE

21

608.5

25/11/2025 08:24:00

00501032252TRLO1.1.1

TRQX

86

608.5

25/11/2025 08:24:01

00501032256TRLO1.1.1

XLON

126

608.5

25/11/2025 08:24:01

00501032255TRLO1.1.1

XLON

42

608.5

25/11/2025 08:24:01

00501032257TRLO1.1.1

XLON

32

610

25/11/2025 08:28:38

00501033059TRLO1.1.1

BATE

58

610

25/11/2025 08:28:41

00501033061TRLO1.1.1

BATE

92

610

25/11/2025 08:30:22

00501033349TRLO1.1.1

BATE

26

609.5

25/11/2025 08:30:49

00501033421TRLO1.1.1

AQXE

44

609.5

25/11/2025 08:30:49

00501033423TRLO1.1.1

XLON

140

609.5

25/11/2025 08:30:49

00501033422TRLO1.1.1

XLON

298

609.5

25/11/2025 08:30:49

00501033424TRLO1.1.1

XLON

35

609

25/11/2025 08:30:52

00501033430TRLO1.1.1

CHIX

29

609

25/11/2025 08:30:52

00501033431TRLO1.1.1

CHIX

15

608.5

25/11/2025 08:31:23

00501033498TRLO1.1.1

TRQX

34

609.5

25/11/2025 08:32:39

00501033650TRLO1.1.1

XLON

92

609.5

25/11/2025 08:32:39

00501033649TRLO1.1.1

XLON

15

609.5

25/11/2025 08:34:08

00501033827TRLO1.1.1

AQXE

99

609

25/11/2025 08:34:26

00501033848TRLO1.1.1

BATE

32

609

25/11/2025 08:34:56

00501033917TRLO1.1.1

CHIX

27

609.5

25/11/2025 08:35:07

00501033957TRLO1.1.1

XLON

35

609.5

25/11/2025 08:35:07

00501033958TRLO1.1.1

XLON

68

609.5

25/11/2025 08:35:07

00501033959TRLO1.1.1

XLON

125

609.5

25/11/2025 08:35:07

00501033960TRLO1.1.1

XLON

17

609.5

25/11/2025 08:35:18

00501033984TRLO1.1.1

TRQX

14

609.5

25/11/2025 08:37:53

00501034327TRLO1.1.1

AQXE

26

609

25/11/2025 08:38:39

00501034461TRLO1.1.1

CHIX

14

609.5

25/11/2025 08:40:02

00501034709TRLO1.1.1

TRQX

102

610

25/11/2025 08:43:08

00501035188TRLO1.1.1

BATE

185

608.5

25/11/2025 08:44:19

00501035362TRLO1.1.1

XLON

68

608.5

25/11/2025 08:44:24

00501035368TRLO1.1.1

XLON

17

608.5

25/11/2025 08:44:56

00501035492TRLO1.1.1

AQXE

27

608

25/11/2025 08:46:39

00501035874TRLO1.1.1

CHIX

7

608.5

25/11/2025 08:46:39

00501035875TRLO1.1.1

CHIX

23

607.5

25/11/2025 08:48:07

00501036144TRLO1.1.1

XLON

72

607.5

25/11/2025 08:48:07

00501036143TRLO1.1.1

XLON

126

607.5

25/11/2025 08:48:07

00501036142TRLO1.1.1

XLON

18

607.5

25/11/2025 08:48:09

00501036149TRLO1.1.1

TRQX

14

608.5

25/11/2025 08:50:54

00501036743TRLO1.1.1

AQXE

7

607

25/11/2025 08:51:16

00501036779TRLO1.1.1

BATE

95

607

25/11/2025 08:51:16

00501036780TRLO1.1.1

BATE

120

606

25/11/2025 08:53:24

00501037023TRLO1.1.1

XLON

72

606

25/11/2025 08:53:24

00501037024TRLO1.1.1

XLON

16

606

25/11/2025 08:54:00

00501037133TRLO1.1.1

TRQX

6

606

25/11/2025 08:55:52

00501037508TRLO1.1.1

CHIX

28

606

25/11/2025 08:55:52

00501037509TRLO1.1.1

CHIX

76

606

25/11/2025 08:56:02

00501037527TRLO1.1.1

BATE

43

606

25/11/2025 08:59:32

00501037959TRLO1.1.1

XLON

56

606

25/11/2025 08:59:32

00501037961TRLO1.1.1

XLON

126

606

25/11/2025 08:59:32

00501037960TRLO1.1.1

XLON

15

607.5

25/11/2025 08:59:54

00501037997TRLO1.1.1

AQXE

16

606

25/11/2025 09:00:01

00501038031TRLO1.1.1

TRQX

29

606

25/11/2025 09:02:51

00501038405TRLO1.1.1

CHIX

125

609

25/11/2025 09:19:07

00501040630TRLO1.1.1

XLON

89

609

25/11/2025 09:19:07

00501040631TRLO1.1.1

XLON

263

609

25/11/2025 09:19:07

00501040632TRLO1.1.1

XLON

117

609.5

25/11/2025 09:21:54

00501041021TRLO1.1.1

XLON

140

610

25/11/2025 09:24:03

00501041184TRLO1.1.1

BATE

1

610

25/11/2025 09:24:03

00501041185TRLO1.1.1

BATE

30

610

25/11/2025 09:24:03

00501041187TRLO1.1.1

AQXE

93

610

25/11/2025 09:24:03

00501041186TRLO1.1.1

BATE

15

610

25/11/2025 09:24:03

00501041188TRLO1.1.1

AQXE

29

610

25/11/2025 09:24:06

00501041193TRLO1.1.1

CHIX

16

609.5

25/11/2025 09:25:02

00501041336TRLO1.1.1

TRQX

16

609.5

25/11/2025 09:25:02

00501041337TRLO1.1.1

TRQX

33

610

25/11/2025 09:26:38

00501041657TRLO1.1.1

CHIX

16

609.5

25/11/2025 09:27:08

00501041735TRLO1.1.1

TRQX

14

609

25/11/2025 09:28:49

00501041988TRLO1.1.1

BATE

69

609

25/11/2025 09:28:51

00501041992TRLO1.1.1

BATE

50

609.5

25/11/2025 09:28:53

00501041994TRLO1.1.1

XLON

51

609.5

25/11/2025 09:28:53

00501041995TRLO1.1.1

XLON

125

609.5

25/11/2025 09:28:53

00501041993TRLO1.1.1

XLON

16

609.5

25/11/2025 09:28:53

00501041996TRLO1.1.1

XLON

15

610

25/11/2025 09:29:55

00501042117TRLO1.1.1

AQXE

33

609.5

25/11/2025 09:33:33

00501042829TRLO1.1.1

CHIX

54

609.5

25/11/2025 09:34:49

00501042969TRLO1.1.1

XLON

82

609.5

25/11/2025 09:34:49

00501042970TRLO1.1.1

XLON

13

609.5

25/11/2025 09:35:26

00501043074TRLO1.1.1

TRQX

3

609.5

25/11/2025 09:35:26

00501043075TRLO1.1.1

TRQX

91

609

25/11/2025 09:36:16

00501043153TRLO1.1.1

BATE

13

609.5

25/11/2025 09:36:27

00501043169TRLO1.1.1

AQXE

195

609

25/11/2025 09:40:52

00501043775TRLO1.1.1

XLON

15

609.5

25/11/2025 09:42:29

00501043955TRLO1.1.1

TRQX

25

609.5

25/11/2025 09:42:48

00501044002TRLO1.1.1

CHIX

17

609.5

25/11/2025 09:46:04

00501044467TRLO1.1.1

AQXE

145

609

25/11/2025 09:46:42

00501044532TRLO1.1.1

XLON

15

609.5

25/11/2025 09:50:42

00501045089TRLO1.1.1

TRQX

79

609

25/11/2025 09:53:03

00501045436TRLO1.1.1

XLON

52

609

25/11/2025 09:53:15

00501045442TRLO1.1.1

XLON

15

609.5

25/11/2025 09:54:29

00501045581TRLO1.1.1

AQXE

31

609.5

25/11/2025 09:55:35

00501045735TRLO1.1.1

CHIX

32

609.5

25/11/2025 09:55:36

00501045743TRLO1.1.1

XLON

85

609.5

25/11/2025 09:55:36

00501045742TRLO1.1.1

XLON

3

610

25/11/2025 10:00:19

00501046493TRLO1.1.1

CHIX

22

610

25/11/2025 10:00:19

00501046494TRLO1.1.1

CHIX

21

609.5

25/11/2025 10:00:43

00501046579TRLO1.1.1

XLON

121

609.5

25/11/2025 10:00:43

00501046578TRLO1.1.1

XLON

17

609.5

25/11/2025 10:01:07

00501046623TRLO1.1.1

TRQX

17

609.5

25/11/2025 10:05:24

00501047064TRLO1.1.1

AQXE

68

609

25/11/2025 10:06:10

00501047197TRLO1.1.1

XLON

85

609

25/11/2025 10:06:10

00501047196TRLO1.1.1

XLON

37

609.5

25/11/2025 10:12:16

00501048178TRLO1.1.1

CHIX

106

609

25/11/2025 10:17:22

00501048991TRLO1.1.1

BATE

194

609

25/11/2025 10:17:22

00501048990TRLO1.1.1

BATE

17

609

25/11/2025 10:17:22

00501048993TRLO1.1.1

TRQX

185

609

25/11/2025 10:17:22

00501048992TRLO1.1.1

XLON

13

609.5

25/11/2025 10:30:23

00501050861TRLO1.1.1

XLON

13

609.5

25/11/2025 10:30:23

00501050862TRLO1.1.1

XLON

107

609.5

25/11/2025 10:30:36

00501050896TRLO1.1.1

BATE

127

609.5

25/11/2025 10:30:36

00501050897TRLO1.1.1

XLON

21

609.5

25/11/2025 10:30:36

00501050898TRLO1.1.1

CHIX

10

609.5

25/11/2025 10:30:36

00501050899TRLO1.1.1

CHIX

16

609.5

25/11/2025 10:32:16

00501051147TRLO1.1.1

AQXE

130

610.5

25/11/2025 10:34:15

00501051507TRLO1.1.1

BATE

4

610.5

25/11/2025 10:35:12

00501051641TRLO1.1.1

TRQX

14

610.5

25/11/2025 10:35:19

00501051653TRLO1.1.1

TRQX

360

610.5

25/11/2025 10:35:19

00501051652TRLO1.1.1

XLON

26

610.5

25/11/2025 10:36:33

00501051844TRLO1.1.1

CHIX

19

610.5

25/11/2025 10:37:35

00501052040TRLO1.1.1

TRQX

58

610.5

25/11/2025 10:38:13

00501052113TRLO1.1.1

XLON

77

610.5

25/11/2025 10:38:13

00501052114TRLO1.1.1

XLON

24

610.5

25/11/2025 10:40:12

00501052374TRLO1.1.1

CHIX

18

610.5

25/11/2025 10:42:23

00501052842TRLO1.1.1

TRQX

5

610.5

25/11/2025 10:43:43

00501053083TRLO1.1.1

BATE

17

610.5

25/11/2025 10:43:43

00501053084TRLO1.1.1

BATE

71

610.5

25/11/2025 10:44:26

00501053196TRLO1.1.1

BATE

12

610

25/11/2025 10:44:26

00501053197TRLO1.1.1

AQXE

15

610

25/11/2025 10:44:26

00501053198TRLO1.1.1

AQXE

15

610

25/11/2025 10:44:26

00501053199TRLO1.1.1

AQXE

24

609

25/11/2025 10:46:18

00501053486TRLO1.1.1

XLON

13

610

25/11/2025 10:49:56

00501053998TRLO1.1.1

AQXE

2

610

25/11/2025 10:51:05

00501054299TRLO1.1.1

AQXE

25

610

25/11/2025 10:51:12

00501054314TRLO1.1.1

XLON

134

610

25/11/2025 10:51:12

00501054313TRLO1.1.1

XLON

15

609.5

25/11/2025 10:53:08

00501054724TRLO1.1.1

TRQX

27

609.5

25/11/2025 10:53:08

00501054723TRLO1.1.1

CHIX

14

610

25/11/2025 10:57:19

00501055316TRLO1.1.1

AQXE

11

609.5

25/11/2025 10:59:31

00501055631TRLO1.1.1

BATE

30

610.5

25/11/2025 11:02:13

00501056130TRLO1.1.1

CHIX

18

609.5

25/11/2025 11:05:14

00501056488TRLO1.1.1

TRQX

129

610

25/11/2025 11:05:14

00501056487TRLO1.1.1

XLON

264

610

25/11/2025 11:05:14

00501056486TRLO1.1.1

XLON

104

609.5

25/11/2025 11:05:16

00501056491TRLO1.1.1

BATE

16

610

25/11/2025 11:06:25

00501056622TRLO1.1.1

AQXE

24

609.5

25/11/2025 11:07:36

00501056730TRLO1.1.1

CHIX

77

609.5

25/11/2025 11:07:40

00501056736TRLO1.1.1

BATE

68

609.5

25/11/2025 11:07:48

00501056750TRLO1.1.1

XLON

148

609.5

25/11/2025 11:07:48

00501056751TRLO1.1.1

XLON

16

609.5

25/11/2025 11:09:56

00501057070TRLO1.1.1

TRQX

15

610

25/11/2025 11:13:33

00501057684TRLO1.1.1

AQXE

16

610

25/11/2025 11:14:35

00501057908TRLO1.1.1

BATE

56

610

25/11/2025 11:14:35

00501057907TRLO1.1.1

BATE

235

610

25/11/2025 11:15:07

00501057976TRLO1.1.1

XLON

25

610

25/11/2025 11:16:14

00501058108TRLO1.1.1

CHIX

17

609.5

25/11/2025 11:20:00

00501058560TRLO1.1.1

TRQX

78

609.5

25/11/2025 11:20:12

00501058588TRLO1.1.1

BATE

37

609.5

25/11/2025 11:21:30

00501058715TRLO1.1.1

XLON

54

609.5

25/11/2025 11:21:30

00501058714TRLO1.1.1

XLON

74

609.5

25/11/2025 11:21:30

00501058713TRLO1.1.1

XLON

40

609.5

25/11/2025 11:21:30

00501058716TRLO1.1.1

XLON

15

610

25/11/2025 11:21:44

00501058743TRLO1.1.1

AQXE

25

609.5

25/11/2025 11:22:10

00501058790TRLO1.1.1

CHIX

17

609.5

25/11/2025 11:24:53

00501059104TRLO1.1.1

TRQX

10

609.5

25/11/2025 11:25:18

00501059172TRLO1.1.1

BATE

78

609.5

25/11/2025 11:25:18

00501059173TRLO1.1.1

BATE

160

609.5

25/11/2025 11:27:08

00501059450TRLO1.1.1

XLON

25

609.5

25/11/2025 11:28:42

00501059671TRLO1.1.1

CHIX

15

610

25/11/2025 11:29:57

00501059854TRLO1.1.1

AQXE

158

609.5

25/11/2025 11:31:51

00501060110TRLO1.1.1

XLON

13

610

25/11/2025 11:33:23

00501060318TRLO1.1.1

AQXE

26

609.5

25/11/2025 11:35:30

00501060561TRLO1.1.1

BATE

60

609.5

25/11/2025 11:35:30

00501060562TRLO1.1.1

BATE

57

609.5

25/11/2025 11:36:17

00501060661TRLO1.1.1

XLON

85

609.5

25/11/2025 11:36:17

00501060662TRLO1.1.1

XLON

7

609.5

25/11/2025 11:37:24

00501060771TRLO1.1.1

TRQX

2

609.5

25/11/2025 11:37:24

00501060773TRLO1.1.1

TRQX

13

609.5

25/11/2025 11:37:24

00501060772TRLO1.1.1

TRQX

29

609.5

25/11/2025 11:38:34

00501060928TRLO1.1.1

CHIX

84

609.5

25/11/2025 11:41:26

00501061432TRLO1.1.1

BATE

17

609

25/11/2025 11:42:13

00501061567TRLO1.1.1

AQXE

156

608.5

25/11/2025 11:43:22

00501061678TRLO1.1.1

XLON

16

608

25/11/2025 11:46:23

00501062139TRLO1.1.1

TRQX

13

608

25/11/2025 11:47:58

00501062374TRLO1.1.1

CHIX

13

608

25/11/2025 11:47:58

00501062375TRLO1.1.1

CHIX

2

608

25/11/2025 11:47:59

00501062376TRLO1.1.1

CHIX

68

608.5

25/11/2025 11:48:04

00501062383TRLO1.1.1

XLON

85

608.5

25/11/2025 11:48:04

00501062384TRLO1.1.1

XLON

15

608.5

25/11/2025 11:48:04

00501062385TRLO1.1.1

XLON

90

608.5

25/11/2025 11:49:37

00501062568TRLO1.1.1

BATE

15

608.5

25/11/2025 11:49:57

00501062607TRLO1.1.1

AQXE

13

608

25/11/2025 11:51:58

00501062917TRLO1.1.1

TRQX

176

608

25/11/2025 11:53:56

00501063205TRLO1.1.1

XLON

25

608

25/11/2025 11:55:08

00501063402TRLO1.1.1

CHIX

13

608

25/11/2025 11:56:51

00501063721TRLO1.1.1

AQXE

130

608

25/11/2025 11:58:41

00501064089TRLO1.1.1

XLON

19

608.5

25/11/2025 11:59:52

00501064340TRLO1.1.1

TRQX

97

608.5

25/11/2025 12:01:23

00501064928TRLO1.1.1

BATE

29

608.5

25/11/2025 12:03:14

00501065463TRLO1.1.1

CHIX

226

608.5

25/11/2025 12:04:28

00501066066TRLO1.1.1

XLON

19

608.5

25/11/2025 12:05:02

00501066190TRLO1.1.1

AQXE

16

608.5

25/11/2025 12:05:06

00501066201TRLO1.1.1

TRQX

17

608.5

25/11/2025 12:06:00

00501066362TRLO1.1.1

BATE

84

608.5

25/11/2025 12:06:00

00501066361TRLO1.1.1

BATE

29

608.5

25/11/2025 12:07:01

00501066504TRLO1.1.1

XLON

103

608.5

25/11/2025 12:07:01

00501066503TRLO1.1.1

XLON

6

608.5

25/11/2025 12:07:21

00501066546TRLO1.1.1

CHIX

24

608.5

25/11/2025 12:07:21

00501066547TRLO1.1.1

CHIX

16

608.5

25/11/2025 12:09:34

00501066876TRLO1.1.1

AQXE

16

608.5

25/11/2025 12:10:20

00501066955TRLO1.1.1

TRQX

43

608.5

25/11/2025 12:11:19

00501067134TRLO1.1.1

XLON

57

608.5

25/11/2025 12:11:19

00501067136TRLO1.1.1

XLON

103

608.5

25/11/2025 12:11:19

00501067135TRLO1.1.1

XLON

104

608.5

25/11/2025 12:13:07

00501067419TRLO1.1.1

BATE

12

608.5

25/11/2025 12:13:32

00501067545TRLO1.1.1

AQXE

30

608.5

25/11/2025 12:13:38

00501067563TRLO1.1.1

XLON

111

608.5

25/11/2025 12:13:38

00501067564TRLO1.1.1

XLON

8

608.5

25/11/2025 12:13:43

00501067579TRLO1.1.1

CHIX

25

608.5

25/11/2025 12:13:43

00501067580TRLO1.1.1

CHIX

14

608.5

25/11/2025 12:15:01

00501067853TRLO1.1.1

TRQX

17

608

25/11/2025 12:17:11

00501068413TRLO1.1.1

XLON

21

608

25/11/2025 12:18:02

00501068588TRLO1.1.1

CHIX

65

608

25/11/2025 12:18:02

00501068589TRLO1.1.1

XLON

36

608

25/11/2025 12:18:02

00501068590TRLO1.1.1

XLON

92

608

25/11/2025 12:19:35

00501068797TRLO1.1.1

BATE

17

608

25/11/2025 12:20:42

00501069060TRLO1.1.1

AQXE

18

608.5

25/11/2025 12:20:51

00501069079TRLO1.1.1

TRQX

252

608

25/11/2025 12:21:24

00501069150TRLO1.1.1

XLON

55

608

25/11/2025 12:25:00

00501069635TRLO1.1.1

BATE

3

608.5

25/11/2025 12:25:59

00501069786TRLO1.1.1

TRQX

13

608.5

25/11/2025 12:25:59

00501069785TRLO1.1.1

TRQX

54

608

25/11/2025 12:28:56

00501070198TRLO1.1.1

CHIX

102

608

25/11/2025 12:28:56

00501070199TRLO1.1.1

BATE

32

608

25/11/2025 12:28:56

00501070200TRLO1.1.1

XLON

174

608

25/11/2025 12:28:56

00501070201TRLO1.1.1

XLON

28

608

25/11/2025 12:30:40

00501070486TRLO1.1.1

AQXE

13

608

25/11/2025 12:30:40

00501070487TRLO1.1.1

AQXE

3

608.5

25/11/2025 12:31:19

00501070583TRLO1.1.1

TRQX

13

608.5

25/11/2025 12:31:19

00501070582TRLO1.1.1

TRQX

172

608

25/11/2025 12:35:01

00501071099TRLO1.1.1

XLON

13

608

25/11/2025 12:36:37

00501071340TRLO1.1.1

CHIX

13

608

25/11/2025 12:36:37

00501071341TRLO1.1.1

CHIX

2

608

25/11/2025 12:36:37

00501071342TRLO1.1.1

CHIX

109

608

25/11/2025 12:36:42

00501071383TRLO1.1.1

BATE

68

608

25/11/2025 12:37:11

00501071437TRLO1.1.1

XLON

113

608

25/11/2025 12:37:11

00501071436TRLO1.1.1

XLON

30

608

25/11/2025 12:37:11

00501071438TRLO1.1.1

XLON

49

608

25/11/2025 12:37:11

00501071439TRLO1.1.1

XLON

14

608

25/11/2025 12:39:08

00501071686TRLO1.1.1

AQXE

13

608.5

25/11/2025 12:39:27

00501071750TRLO1.1.1

TRQX

6

608.5

25/11/2025 12:39:27

00501071751TRLO1.1.1

TRQX

78

608

25/11/2025 12:40:17

00501071927TRLO1.1.1

BATE

41

608

25/11/2025 12:40:43

00501071994TRLO1.1.1

XLON

71

608

25/11/2025 12:40:43

00501071993TRLO1.1.1

XLON

8

608

25/11/2025 12:40:43

00501071996TRLO1.1.1

XLON

10

608

25/11/2025 12:40:43

00501071995TRLO1.1.1

XLON

29

608

25/11/2025 12:41:17

00501072063TRLO1.1.1

CHIX

53

612

25/11/2025 12:44:18

00501074253TRLO1.1.1

XLON

77

612

25/11/2025 12:44:19

00501074260TRLO1.1.1

XLON

19

609.5

25/11/2025 12:46:08

00501075630TRLO1.1.1

TRQX

92

610

25/11/2025 12:46:54

00501075922TRLO1.1.1

BATE

24

610

25/11/2025 12:47:00

00501075952TRLO1.1.1

CHIX

176

610

25/11/2025 12:47:32

00501076063TRLO1.1.1

XLON

13

611.5

25/11/2025 12:50:15

00501076789TRLO1.1.1

AQXE

15

611.5

25/11/2025 12:50:15

00501076790TRLO1.1.1

AQXE

59

610

25/11/2025 12:51:06

00501076993TRLO1.1.1

XLON

13

610

25/11/2025 12:51:07

00501076997TRLO1.1.1

XLON

72

610

25/11/2025 12:51:07

00501076998TRLO1.1.1

XLON

13

609.5

25/11/2025 12:53:45

00501077465TRLO1.1.1

TRQX

4

609.5

25/11/2025 12:53:49

00501077466TRLO1.1.1

TRQX

68

610

25/11/2025 12:54:37

00501077565TRLO1.1.1

XLON

5

610

25/11/2025 12:54:37

00501077566TRLO1.1.1

XLON

61

610

25/11/2025 12:54:37

00501077567TRLO1.1.1

XLON

7

610

25/11/2025 12:55:43

00501077716TRLO1.1.1

CHIX

13

610

25/11/2025 12:55:43

00501077717TRLO1.1.1

CHIX

2

610

25/11/2025 12:55:43

00501077718TRLO1.1.1

CHIX

89

610

25/11/2025 12:55:47

00501077722TRLO1.1.1

BATE

16

610.5

25/11/2025 12:57:55

00501078250TRLO1.1.1

AQXE

138

610

25/11/2025 12:58:08

00501078274TRLO1.1.1

XLON

29

610

25/11/2025 12:59:19

00501078468TRLO1.1.1

CHIX

17

609.5

25/11/2025 13:01:36

00501078899TRLO1.1.1

TRQX

148

609.5

25/11/2025 13:01:36

00501078898TRLO1.1.1

XLON

16

610

25/11/2025 13:02:34

00501079034TRLO1.1.1

AQXE

125

610

25/11/2025 13:02:37

00501079046TRLO1.1.1

BATE

148

609.5

25/11/2025 13:04:39

00501079461TRLO1.1.1

XLON

7

610

25/11/2025 13:05:08

00501079521TRLO1.1.1

CHIX

22

610

25/11/2025 13:05:08

00501079522TRLO1.1.1

CHIX

18

610

25/11/2025 13:09:29

00501080134TRLO1.1.1

AQXE

90

610

25/11/2025 13:09:46

00501080183TRLO1.1.1

BATE

29

610.5

25/11/2025 13:11:35

00501080534TRLO1.1.1

CHIX

132

610.5

25/11/2025 13:12:20

00501080681TRLO1.1.1

XLON

191

610.5

25/11/2025 13:13:52

00501080945TRLO1.1.1

XLON

205

610.5

25/11/2025 13:16:39

00501081425TRLO1.1.1

XLON

29

610.5

25/11/2025 13:21:01

00501082159TRLO1.1.1

CHIX

29

610.5

25/11/2025 13:21:01

00501082160TRLO1.1.1

CHIX

151

611

25/11/2025 13:25:30

00501083378TRLO1.1.1

BATE

22

611

25/11/2025 13:25:30

00501083380TRLO1.1.1

CHIX

95

611

25/11/2025 13:25:30

00501083379TRLO1.1.1

BATE

292

611

25/11/2025 13:25:30

00501083381TRLO1.1.1

XLON

56

611

25/11/2025 13:25:30

00501083383TRLO1.1.1

TRQX

206

611

25/11/2025 13:25:30

00501083382TRLO1.1.1

XLON

16

611

25/11/2025 13:25:30

00501083384TRLO1.1.1

TRQX

16

611

25/11/2025 13:27:30

00501083772TRLO1.1.1

TRQX

105

611

25/11/2025 13:28:35

00501083876TRLO1.1.1

BATE

27

611

25/11/2025 13:30:11

00501084151TRLO1.1.1

CHIX

170

611

25/11/2025 13:30:33

00501084258TRLO1.1.1

XLON

16

611

25/11/2025 13:31:43

00501084593TRLO1.1.1

TRQX

33

611

25/11/2025 13:32:47

00501084912TRLO1.1.1

XLON

163

611

25/11/2025 13:32:47

00501084913TRLO1.1.1

XLON

18

610.5

25/11/2025 13:32:49

00501084921TRLO1.1.1

AQXE

30

610.5

25/11/2025 13:32:49

00501084920TRLO1.1.1

AQXE

18

610.5

25/11/2025 13:32:49

00501084922TRLO1.1.1

AQXE

6

610.5

25/11/2025 13:33:13

00501085002TRLO1.1.1

BATE

70

610.5

25/11/2025 13:33:13

00501085003TRLO1.1.1

BATE

18

610.5

25/11/2025 13:35:00

00501085403TRLO1.1.1

AQXE

42

610

25/11/2025 13:35:07

00501085436TRLO1.1.1

XLON

24

610

25/11/2025 13:35:07

00501085437TRLO1.1.1

XLON

70

610

25/11/2025 13:35:07

00501085438TRLO1.1.1

XLON

5

610.5

25/11/2025 13:35:41

00501085542TRLO1.1.1

TRQX

11

610.5

25/11/2025 13:35:41

00501085541TRLO1.1.1

TRQX

27

610

25/11/2025 13:35:45

00501085556TRLO1.1.1

CHIX

34

611.5

25/11/2025 13:40:13

00501086372TRLO1.1.1

CHIX

276

611.5

25/11/2025 13:40:13

00501086371TRLO1.1.1

XLON

17

611.5

25/11/2025 13:40:23

00501086401TRLO1.1.1

TRQX

138

611.5

25/11/2025 13:41:51

00501086612TRLO1.1.1

XLON

23

611.5

25/11/2025 13:43:22

00501086997TRLO1.1.1

CHIX

54

611.5

25/11/2025 13:45:03

00501087429TRLO1.1.1

XLON

28

611.5

25/11/2025 13:46:41

00501087833TRLO1.1.1

CHIX

180

611.5

25/11/2025 13:46:41

00501087834TRLO1.1.1

XLON

229

612

25/11/2025 13:49:10

00501088489TRLO1.1.1

BATE

141

612

25/11/2025 13:49:17

00501088524TRLO1.1.1

XLON

28

613

25/11/2025 13:54:53

00501089938TRLO1.1.1

CHIX

112

613

25/11/2025 13:54:53

00501089939TRLO1.1.1

BATE

94

613

25/11/2025 13:54:53

00501089940TRLO1.1.1

BATE

195

613

25/11/2025 13:54:53

00501089942TRLO1.1.1

XLON

295

613

25/11/2025 13:54:53

00501089941TRLO1.1.1

XLON

14

613

25/11/2025 13:54:53

00501089943TRLO1.1.1

TRQX

14

613

25/11/2025 13:54:53

00501089946TRLO1.1.1

TRQX

17

613

25/11/2025 13:54:53

00501089944TRLO1.1.1

TRQX

19

613

25/11/2025 13:54:53

00501089945TRLO1.1.1

TRQX

96

613

25/11/2025 13:56:51

00501090258TRLO1.1.1

BATE

32

612.5

25/11/2025 13:56:55

00501090283TRLO1.1.1

CHIX

5

613

25/11/2025 13:58:56

00501090815TRLO1.1.1

TRQX

13

613

25/11/2025 13:58:56

00501090814TRLO1.1.1

TRQX

6

612.5

25/11/2025 13:59:03

00501090826TRLO1.1.1

XLON

54

613

25/11/2025 13:59:03

00501090827TRLO1.1.1

XLON

65

613

25/11/2025 13:59:03

00501090828TRLO1.1.1

XLON

68

613

25/11/2025 14:01:58

00501091416TRLO1.1.1

BATE

255

613

25/11/2025 14:01:58

00501091417TRLO1.1.1

XLON

80

612.5

25/11/2025 14:03:09

00501091641TRLO1.1.1

BATE

14

612

25/11/2025 14:04:04

00501091867TRLO1.1.1

AQXE

17

612

25/11/2025 14:04:04

00501091869TRLO1.1.1

AQXE

76

612

25/11/2025 14:04:04

00501091868TRLO1.1.1

AQXE

28

612.5

25/11/2025 14:04:07

00501091900TRLO1.1.1

CHIX

17

612.5

25/11/2025 14:05:01

00501092080TRLO1.1.1

TRQX

123

611.5

25/11/2025 14:05:39

00501092164TRLO1.1.1

XLON

15

612

25/11/2025 14:06:28

00501092350TRLO1.1.1

AQXE

43

611

25/11/2025 14:08:09

00501092658TRLO1.1.1

CHIX

54

611.5

25/11/2025 14:09:06

00501092916TRLO1.1.1

XLON

63

611.5

25/11/2025 14:09:06

00501092917TRLO1.1.1

XLON

87

611.5

25/11/2025 14:09:06

00501092918TRLO1.1.1

XLON

15

612

25/11/2025 14:09:47

00501093166TRLO1.1.1

TRQX

79

612

25/11/2025 14:10:31

00501093314TRLO1.1.1

BATE

1

610.5

25/11/2025 14:11:59

00501093593TRLO1.1.1

CHIX

6

610.5

25/11/2025 14:11:59

00501093592TRLO1.1.1

CHIX

20

611

25/11/2025 14:11:59

00501093594TRLO1.1.1

CHIX

174

610.5

25/11/2025 14:12:25

00501093649TRLO1.1.1

XLON

13

611

25/11/2025 14:14:37

00501094159TRLO1.1.1

TRQX

101

611

25/11/2025 14:16:00

00501094451TRLO1.1.1

BATE

18

610

25/11/2025 14:16:01

00501094457TRLO1.1.1

AQXE

148

610

25/11/2025 14:17:25

00501094782TRLO1.1.1

XLON

29

611

25/11/2025 14:17:59

00501094890TRLO1.1.1

CHIX

17

610

25/11/2025 14:18:56

00501095047TRLO1.1.1

AQXE

61

610.5

25/11/2025 14:20:19

00501095263TRLO1.1.1

XLON

53

610.5

25/11/2025 14:20:19

00501095265TRLO1.1.1

XLON

76

610.5

25/11/2025 14:20:19

00501095264TRLO1.1.1

XLON

90

611

25/11/2025 14:21:09

00501095429TRLO1.1.1

BATE

16

610.5

25/11/2025 14:21:33

00501095534TRLO1.1.1

TRQX

3

611

25/11/2025 14:23:05

00501096072TRLO1.1.1

CHIX

13

611

25/11/2025 14:23:05

00501096073TRLO1.1.1

CHIX

9

611

25/11/2025 14:23:05

00501096074TRLO1.1.1

CHIX

166

610

25/11/2025 14:24:37

00501096470TRLO1.1.1

XLON

72

611

25/11/2025 14:28:10

00501097332TRLO1.1.1

BATE

150

611

25/11/2025 14:29:51

00501097872TRLO1.1.1

XLON

30

611

25/11/2025 14:30:00

00501097940TRLO1.1.1

CHIX

86

612

25/11/2025 14:30:34

00501099434TRLO1.1.1

BATE

114

614

25/11/2025 14:34:47

00501102450TRLO1.1.1

XLON

9

614

25/11/2025 14:34:47

00501102452TRLO1.1.1

XLON

36

614

25/11/2025 14:34:47

00501102451TRLO1.1.1

XLON

30

614

25/11/2025 14:35:26

00501102929TRLO1.1.1

CHIX

80

613.5

25/11/2025 14:35:26

00501102930TRLO1.1.1

BATE

62

614

25/11/2025 14:37:01

00501104536TRLO1.1.1

XLON

115

614

25/11/2025 14:37:01

00501104537TRLO1.1.1

XLON

91

613.5

25/11/2025 14:37:04

00501104613TRLO1.1.1

BATE

33

613.5

25/11/2025 14:37:04

00501104614TRLO1.1.1

CHIX

213

613.5

25/11/2025 14:37:04

00501104615TRLO1.1.1

XLON

166

613.5

25/11/2025 14:39:11

00501108342TRLO1.1.1

XLON

15

613

25/11/2025 14:39:18

00501108604TRLO1.1.1

AQXE

44

613

25/11/2025 14:39:18

00501108603TRLO1.1.1

AQXE

17

613

25/11/2025 14:39:18

00501108605TRLO1.1.1

AQXE

23

613

25/11/2025 14:39:18

00501108607TRLO1.1.1

TRQX

30

613

25/11/2025 14:39:18

00501108606TRLO1.1.1

TRQX

13

613

25/11/2025 14:39:18

00501108609TRLO1.1.1

TRQX

18

613

25/11/2025 14:39:18

00501108608TRLO1.1.1

TRQX

7

613

25/11/2025 14:40:11

00501110238TRLO1.1.1

CHIX

26

613.5

25/11/2025 14:40:11

00501110239TRLO1.1.1

CHIX

205

612

25/11/2025 14:40:56

00501111211TRLO1.1.1

XLON

107

613.5

25/11/2025 14:40:58

00501111331TRLO1.1.1

BATE

5

612.5

25/11/2025 14:41:14

00501111685TRLO1.1.1

AQXE

13

612.5

25/11/2025 14:41:14

00501111686TRLO1.1.1

AQXE

18

613

25/11/2025 14:42:45

00501113576TRLO1.1.1

TRQX

4

612.5

25/11/2025 14:44:00

00501115385TRLO1.1.1

AQXE

161

612

25/11/2025 14:44:00

00501115388TRLO1.1.1

XLON

165

612

25/11/2025 14:44:00

00501115387TRLO1.1.1

XLON

14

612.5

25/11/2025 14:44:00

00501115386TRLO1.1.1

AQXE

76

612

25/11/2025 14:44:27

00501116218TRLO1.1.1

BATE

6

612

25/11/2025 14:44:44

00501116800TRLO1.1.1

CHIX

27

612

25/11/2025 14:44:44

00501116801TRLO1.1.1

CHIX

14

613

25/11/2025 14:46:20

00501119982TRLO1.1.1

TRQX

2

613

25/11/2025 14:46:20

00501119983TRLO1.1.1

TRQX

3

613

25/11/2025 14:46:20

00501119984TRLO1.1.1

TRQX

144

612.5

25/11/2025 14:46:45

00501120669TRLO1.1.1

XLON

91

612.5

25/11/2025 14:47:40

00501121950TRLO1.1.1

BATE

176

612.5

25/11/2025 14:47:40

00501121951TRLO1.1.1

XLON

18

612.5

25/11/2025 14:47:53

00501122232TRLO1.1.1

AQXE

6

612.5

25/11/2025 14:48:12

00501123153TRLO1.1.1

CHIX

21

612.5

25/11/2025 14:48:12

00501123154TRLO1.1.1

CHIX

72

612

25/11/2025 14:48:35

00501123762TRLO1.1.1

BATE

17

613

25/11/2025 14:49:54

00501126009TRLO1.1.1

TRQX

4

612

25/11/2025 14:50:32

00501126864TRLO1.1.1

XLON

4

612.5

25/11/2025 14:50:36

00501126972TRLO1.1.1

AQXE

15

612.5

25/11/2025 14:50:36

00501126973TRLO1.1.1

AQXE

33

612.5

25/11/2025 14:51:04

00501127583TRLO1.1.1

CHIX

150

612.5

25/11/2025 14:51:04

00501127584TRLO1.1.1

XLON

24

613.5

25/11/2025 14:52:58

00501129615TRLO1.1.1

CHIX

104

613

25/11/2025 14:53:37

00501130614TRLO1.1.1

BATE

177

613

25/11/2025 14:53:37

00501130615TRLO1.1.1

XLON

150

613

25/11/2025 14:53:37

00501130616TRLO1.1.1

XLON

1

613.5

25/11/2025 14:55:16

00501132508TRLO1.1.1

CHIX

26

613.5

25/11/2025 14:55:41

00501132965TRLO1.1.1

CHIX

141

613.5

25/11/2025 14:55:41

00501132966TRLO1.1.1

XLON

5

613

25/11/2025 14:56:15

00501133605TRLO1.1.1

TRQX

13

613

25/11/2025 14:56:15

00501133604TRLO1.1.1

TRQX

104

613

25/11/2025 14:56:15

00501133603TRLO1.1.1

BATE

18

613

25/11/2025 14:56:15

00501133606TRLO1.1.1

TRQX

155

613.5

25/11/2025 14:59:06

00501137976TRLO1.1.1

XLON

5

613

25/11/2025 14:59:35

00501138565TRLO1.1.1

CHIX

1

613

25/11/2025 15:00:00

00501139174TRLO1.1.1

TRQX

254

613.5

25/11/2025 15:00:59

00501140666TRLO1.1.1

XLON

25

613

25/11/2025 15:02:01

00501142158TRLO1.1.1

CHIX

32

613

25/11/2025 15:02:01

00501142159TRLO1.1.1

CHIX

91

613

25/11/2025 15:02:01

00501142161TRLO1.1.1

BATE

94

613

25/11/2025 15:02:01

00501142160TRLO1.1.1

BATE

5

613

25/11/2025 15:02:14

00501142481TRLO1.1.1

TRQX

30

613.5

25/11/2025 15:02:59

00501143501TRLO1.1.1

XLON

124

613.5

25/11/2025 15:02:59

00501143502TRLO1.1.1

XLON

12

613.5

25/11/2025 15:02:59

00501143503TRLO1.1.1

XLON

105

613

25/11/2025 15:04:24

00501145314TRLO1.1.1

BATE

24

613

25/11/2025 15:04:48

00501145852TRLO1.1.1

XLON

147

613

25/11/2025 15:04:48

00501145853TRLO1.1.1

XLON

16

613

25/11/2025 15:05:05

00501146187TRLO1.1.1

TRQX

31

613

25/11/2025 15:05:05

00501146186TRLO1.1.1

CHIX

28

613

25/11/2025 15:05:05

00501146188TRLO1.1.1

TRQX

179

613

25/11/2025 15:06:44

00501148439TRLO1.1.1

XLON

6

613

25/11/2025 15:07:35

00501149175TRLO1.1.1

TRQX

27

613

25/11/2025 15:07:51

00501149334TRLO1.1.1

CHIX

89

613

25/11/2025 15:07:51

00501149333TRLO1.1.1

BATE

76

613

25/11/2025 15:08:10

00501149585TRLO1.1.1

AQXE

68

613.5

25/11/2025 15:10:35

00501151578TRLO1.1.1

XLON

78

613.5

25/11/2025 15:10:35

00501151577TRLO1.1.1

XLON

155

613.5

25/11/2025 15:10:35

00501151579TRLO1.1.1

XLON

28

613.5

25/11/2025 15:11:01

00501152092TRLO1.1.1

CHIX

181

613

25/11/2025 15:11:16

00501152419TRLO1.1.1

XLON

96

614.5

25/11/2025 15:13:09

00501154521TRLO1.1.1

BATE

145

615

25/11/2025 15:14:02

00501155515TRLO1.1.1

XLON

19

615

25/11/2025 15:14:08

00501155589TRLO1.1.1

TRQX

26

615

25/11/2025 15:14:08

00501155590TRLO1.1.1

TRQX

33

615

25/11/2025 15:14:33

00501156061TRLO1.1.1

CHIX

12

615

25/11/2025 15:16:06

00501157848TRLO1.1.1

BATE

75

615

25/11/2025 15:16:06

00501157849TRLO1.1.1

BATE

146

615

25/11/2025 15:16:06

00501157850TRLO1.1.1

XLON

19

615

25/11/2025 15:17:49

00501160167TRLO1.1.1

TRQX

146

615

25/11/2025 15:17:49

00501160166TRLO1.1.1

XLON

101

615

25/11/2025 15:18:17

00501160729TRLO1.1.1

BATE

151

615

25/11/2025 15:19:47

00501162482TRLO1.1.1

XLON

17

615

25/11/2025 15:20:25

00501163178TRLO1.1.1

CHIX

18

615

25/11/2025 15:20:25

00501163177TRLO1.1.1

CHIX

27

615

25/11/2025 15:20:25

00501163176TRLO1.1.1

CHIX

7

615

25/11/2025 15:20:30

00501163261TRLO1.1.1

TRQX

106

615

25/11/2025 15:20:45

00501163564TRLO1.1.1

BATE

55

615

25/11/2025 15:22:07

00501164781TRLO1.1.1

XLON

21

615

25/11/2025 15:22:07

00501164783TRLO1.1.1

XLON

76

615

25/11/2025 15:22:07

00501164782TRLO1.1.1

XLON

122

614.5

25/11/2025 15:22:26

00501165025TRLO1.1.1

XLON

11

615

25/11/2025 15:22:41

00501165245TRLO1.1.1

TRQX

21

615

25/11/2025 15:22:41

00501165244TRLO1.1.1

TRQX

15

614.5

25/11/2025 15:23:06

00501165988TRLO1.1.1

AQXE

15

614.5

25/11/2025 15:23:06

00501165990TRLO1.1.1

AQXE

15

614.5

25/11/2025 15:23:06

00501165991TRLO1.1.1

AQXE

59

614.5

25/11/2025 15:23:06

00501165989TRLO1.1.1

AQXE

22

614.5

25/11/2025 15:23:06

00501165993TRLO1.1.1

XLON

127

614.5

25/11/2025 15:23:06

00501165992TRLO1.1.1

XLON

18

615

25/11/2025 15:25:12

00501168498TRLO1.1.1

TRQX

164

615

25/11/2025 15:25:20

00501168646TRLO1.1.1

XLON

18

615.5

25/11/2025 15:26:42

00501170060TRLO1.1.1

AQXE

13

615

25/11/2025 15:27:23

00501170975TRLO1.1.1

XLON

211

615

25/11/2025 15:27:23

00501170979TRLO1.1.1

XLON

18

615.5

25/11/2025 15:29:08

00501173637TRLO1.1.1

AQXE

190

616

25/11/2025 15:30:06

00501175156TRLO1.1.1

XLON

109

616

25/11/2025 15:30:15

00501175452TRLO1.1.1

BATE

13

616.5

25/11/2025 15:32:21

00501177764TRLO1.1.1

AQXE

90

616.5

25/11/2025 15:33:45

00501179590TRLO1.1.1

BATE

2

616.5

25/11/2025 15:34:50

00501180785TRLO1.1.1

AQXE

17

616.5

25/11/2025 15:34:50

00501180784TRLO1.1.1

AQXE

107

616.5

25/11/2025 15:35:13

00501181231TRLO1.1.1

CHIX

207

616

25/11/2025 15:35:15

00501181290TRLO1.1.1

XLON

94

616.5

25/11/2025 15:35:51

00501181933TRLO1.1.1

BATE

5

616

25/11/2025 15:35:53

00501181990TRLO1.1.1

TRQX

13

616.5

25/11/2025 15:35:53

00501181991TRLO1.1.1

TRQX

16

617

25/11/2025 15:38:14

00501184901TRLO1.1.1

AQXE

15

616.5

25/11/2025 15:38:15

00501184937TRLO1.1.1

BATE

135

616.5

25/11/2025 15:38:15

00501184936TRLO1.1.1

BATE

22

616.5

25/11/2025 15:38:15

00501184939TRLO1.1.1

CHIX

29

616.5

25/11/2025 15:38:15

00501184940TRLO1.1.1

CHIX

85

616.5

25/11/2025 15:38:15

00501184938TRLO1.1.1

BATE

17

616.5

25/11/2025 15:38:15

00501184944TRLO1.1.1

TRQX

31

616.5

25/11/2025 15:38:15

00501184943TRLO1.1.1

TRQX

175

616.5

25/11/2025 15:38:15

00501184941TRLO1.1.1

XLON

234

616.5

25/11/2025 15:38:15

00501184942TRLO1.1.1

XLON

65

616.5

25/11/2025 15:40:10

00501186430TRLO1.1.1

XLON

111

616.5

25/11/2025 15:40:10

00501186431TRLO1.1.1

XLON

16

616.5

25/11/2025 15:41:38

00501187490TRLO1.1.1

AQXE

156

616.5

25/11/2025 15:42:29

00501187999TRLO1.1.1

XLON

87

616.5

25/11/2025 15:43:03

00501188436TRLO1.1.1

BATE

138

616

25/11/2025 15:43:34

00501188751TRLO1.1.1

XLON

30

616

25/11/2025 15:43:36

00501188774TRLO1.1.1

CHIX

13

616.5

25/11/2025 15:43:39

00501188798TRLO1.1.1

TRQX

2

616.5

25/11/2025 15:43:39

00501188799TRLO1.1.1

TRQX

16

616.5

25/11/2025 15:45:05

00501189934TRLO1.1.1

AQXE

100

616.5

25/11/2025 15:45:44

00501190370TRLO1.1.1

BATE

31

616.5

25/11/2025 15:45:51

00501190449TRLO1.1.1

CHIX

2

617

25/11/2025 15:46:48

00501191209TRLO1.1.1

XLON

118

617

25/11/2025 15:46:48

00501191210TRLO1.1.1

XLON

62

617

25/11/2025 15:46:48

00501191211TRLO1.1.1

XLON

104

617

25/11/2025 15:46:48

00501191212TRLO1.1.1

XLON

78

617

25/11/2025 15:48:00

00501192292TRLO1.1.1

BATE

7

616.5

25/11/2025 15:48:28

00501192622TRLO1.1.1

TRQX

7

616.5

25/11/2025 15:48:28

00501192623TRLO1.1.1

TRQX

16

616.5

25/11/2025 15:48:41

00501192806TRLO1.1.1

AQXE

102

616.5

25/11/2025 15:49:07

00501193168TRLO1.1.1

XLON

35

616.5

25/11/2025 15:49:07

00501193169TRLO1.1.1

XLON

28

616

25/11/2025 15:51:08

00501194799TRLO1.1.1

CHIX

19

616

25/11/2025 15:51:08

00501194800TRLO1.1.1

TRQX

228

615.5

25/11/2025 15:51:57

00501195261TRLO1.1.1

XLON

12

616

25/11/2025 15:53:06

00501195841TRLO1.1.1

CHIX

15

616

25/11/2025 15:53:28

00501196058TRLO1.1.1

CHIX

15

616

25/11/2025 15:53:28

00501196059TRLO1.1.1

TRQX

17

616

25/11/2025 15:53:32

00501196099TRLO1.1.1

BATE

80

616

25/11/2025 15:53:32

00501196100TRLO1.1.1

BATE

174

615.5

25/11/2025 15:54:19

00501196679TRLO1.1.1

XLON

17

616

25/11/2025 15:54:30

00501196906TRLO1.1.1

AQXE

12

615

25/11/2025 15:55:22

00501197418TRLO1.1.1

CHIX

11

615.5

25/11/2025 15:55:22

00501197419TRLO1.1.1

CHIX

5

616

25/11/2025 15:55:36

00501197546TRLO1.1.1

TRQX

6

616

25/11/2025 15:55:36

00501197545TRLO1.1.1

TRQX

5

616

25/11/2025 15:55:36

00501197547TRLO1.1.1

TRQX

207

615.5

25/11/2025 15:57:06

00501198471TRLO1.1.1

XLON

18

616

25/11/2025 15:58:47

00501199361TRLO1.1.1

TRQX

178

616

25/11/2025 15:59:35

00501199855TRLO1.1.1

XLON

106

616

25/11/2025 16:00:27

00501200393TRLO1.1.1

BATE

29

616

25/11/2025 16:02:28

00501201804TRLO1.1.1

CHIX

41

616

25/11/2025 16:02:28

00501201805TRLO1.1.1

BATE

54

616

25/11/2025 16:02:28

00501201803TRLO1.1.1

BATE

17

616

25/11/2025 16:02:28

00501201806TRLO1.1.1

TRQX

17

616

25/11/2025 16:02:28

00501201807TRLO1.1.1

AQXE

19

616

25/11/2025 16:02:28

00501201808TRLO1.1.1

AQXE

142

616

25/11/2025 16:02:28

00501201809TRLO1.1.1

XLON

13

616

25/11/2025 16:04:17

00501203377TRLO1.1.1

XLON

77

616

25/11/2025 16:04:17

00501203376TRLO1.1.1

XLON

65

616

25/11/2025 16:04:17

00501203378TRLO1.1.1

XLON

13

616

25/11/2025 16:04:52

00501203888TRLO1.1.1

TRQX

5

616

25/11/2025 16:04:53

00501203895TRLO1.1.1

CHIX

24

616

25/11/2025 16:04:53

00501203896TRLO1.1.1

CHIX

4

616

25/11/2025 16:04:55

00501203920TRLO1.1.1

AQXE

11

616

25/11/2025 16:04:55

00501203921TRLO1.1.1

AQXE

93

616

25/11/2025 16:04:59

00501203966TRLO1.1.1

BATE

131

616

25/11/2025 16:06:34

00501204946TRLO1.1.1

XLON

11

616

25/11/2025 16:06:34

00501204947TRLO1.1.1

XLON

23

615.5

25/11/2025 16:06:43

00501204998TRLO1.1.1

CHIX

15

616

25/11/2025 16:07:18

00501205334TRLO1.1.1

AQXE

6

616

25/11/2025 16:07:39

00501205496TRLO1.1.1

BATE

84

616

25/11/2025 16:07:39

00501205497TRLO1.1.1

BATE

18

616

25/11/2025 16:07:51

00501205592TRLO1.1.1

TRQX

41

616

25/11/2025 16:08:58

00501206217TRLO1.1.1

XLON

68

616

25/11/2025 16:08:58

00501206216TRLO1.1.1

XLON

69

616

25/11/2025 16:08:58

00501206218TRLO1.1.1

XLON

60

616

25/11/2025 16:08:58

00501206219TRLO1.1.1

XLON

4

616.5

25/11/2025 16:13:33

00501209840TRLO1.1.1

BATE

7

616.5

25/11/2025 16:13:33

00501209841TRLO1.1.1

BATE

93

616.5

25/11/2025 16:14:27

00501210701TRLO1.1.1

BATE

127

616.5

25/11/2025 16:14:27

00501210700TRLO1.1.1

BATE

31

616.5

25/11/2025 16:14:27

00501210702TRLO1.1.1

CHIX

62

616.5

25/11/2025 16:14:27

00501210703TRLO1.1.1

CHIX

13

616.5

25/11/2025 16:14:27

00501210707TRLO1.1.1

TRQX

75

616.5

25/11/2025 16:14:27

00501210704TRLO1.1.1

XLON

142

616.5

25/11/2025 16:14:27

00501210706TRLO1.1.1

XLON

348

616.5

25/11/2025 16:14:27

00501210705TRLO1.1.1

XLON

16

616.5

25/11/2025 16:14:27

00501210709TRLO1.1.1

TRQX

17

616.5

25/11/2025 16:14:27

00501210708TRLO1.1.1

TRQX

44

616.5

25/11/2025 16:16:25

00501212639TRLO1.1.1

TRQX

51

616.5

25/11/2025 16:16:30

00501212717TRLO1.1.1

XLON

93

616.5

25/11/2025 16:16:30

00501212718TRLO1.1.1

XLON

85

616.5

25/11/2025 16:16:31

00501212730TRLO1.1.1

CHIX

24

616.5

25/11/2025 16:16:41

00501212912TRLO1.1.1

BATE

273

616.5

25/11/2025 16:16:41

00501212913TRLO1.1.1

BATE

630

616

25/11/2025 16:17:21

00501213530TRLO1.1.1

XLON

13

616.5

25/11/2025 16:18:35

00501214442TRLO1.1.1

TRQX

67

616.5

25/11/2025 16:19:09

00501214978TRLO1.1.1

BATE

207

616

25/11/2025 16:20:06

00501215588TRLO1.1.1

XLON

13

616.5

25/11/2025 16:20:44

00501216232TRLO1.1.1

TRQX

70

616.5

25/11/2025 16:21:09

00501216598TRLO1.1.1

BATE

91

617

25/11/2025 16:22:26

00501217553TRLO1.1.1

XLON

152

617

25/11/2025 16:22:26

00501217554TRLO1.1.1

XLON

13

616.5

25/11/2025 16:23:03

00501217937TRLO1.1.1

TRQX

38

616.5

25/11/2025 16:23:10

00501218042TRLO1.1.1

AQXE

72

616.5

25/11/2025 16:23:10

00501218041TRLO1.1.1

AQXE

26

616.5

25/11/2025 16:23:21

00501218140TRLO1.1.1

BATE

17

616.5

25/11/2025 16:24:17

00501218751TRLO1.1.1

AQXE

80

616.5

25/11/2025 16:24:17

00501218750TRLO1.1.1

CHIX

17

616.5

25/11/2025 16:24:17

00501218752TRLO1.1.1

AQXE

176

616.5

25/11/2025 16:24:34

00501218944TRLO1.1.1

XLON

105

616.5

25/11/2025 16:26:26

00501220173TRLO1.1.1

BATE

6

616.5

25/11/2025 16:26:40

00501220311TRLO1.1.1

CHIX

1

616.5

25/11/2025 16:26:40

00501220312TRLO1.1.1

CHIX

6

616.5

25/11/2025 16:27:47

00501221010TRLO1.1.1

TRQX

159

616.5

25/11/2025 16:28:03

00501221154TRLO1.1.1

XLON

9

616.5

25/11/2025 16:28:56

00501221697TRLO1.1.1

TRQX

4

616.5

25/11/2025 16:29:06

00501221778TRLO1.1.1

AQXE

1

616.5

25/11/2025 16:29:24

00501221924TRLO1.1.1

AQXE


