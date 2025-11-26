DJ PTA-Adhoc: CA Immobilien Anlagen AG: Beginn exklusiver Verkaufsverhandlungen für die Plattform in Tschechien

Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR

CA Immobilien Anlagen AG: Beginn exklusiver Verkaufsverhandlungen für die Plattform in Tschechien

Wien (pta000/26.11.2025/22:45 UTC+1)

Wien, 26.11.2025. Der Vorstand der CA Immobilien Anlagen AG hat heute, am 26. November 2025, beschlossen, eine Absichtserklärung (Letter of Intent) mit einem potenziellen Käufer abzuschließen, um eine exklusive Due Diligence und Verhandlungen mit dem Ziel eines möglichen Verkaufs des verbliebenen Portfolios in Tschechien durchzuführen. Der Ausgang einer solchen Transaktion ist ungewiss und vorbehaltlich einer finalen Gremienzustimmung, wobei eine mögliche Transaktion im Laufe des Jahres 2026 abgeschlossen werden soll.

(Ende)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Aussender: CA Immobilien Anlagen AG Mechelgasse 1 1030 Wien Österreich Ansprechpartner: Christoph Thurnberger Tel.: +43 1 532 5907 504 E-Mail: christoph.thurnberger@caimmo.com Website: www.caimmo.com ISIN(s): AT0000641352 (Aktie) Börse(n): Wiener Börse (Amtlicher Handel)

[ source: https://www.pressetext.com/news/1764193500048 ]

(c) pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext. Archiv: https://www.pressetext.com/channel/Adhoc . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

November 26, 2025 16:45 ET (21:45 GMT)