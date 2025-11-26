Anzeige
Donnerstag, 27.11.2025
WKN: 876520 | ISIN: AT0000641352 | Ticker-Symbol: BZY
Tradegate
25.11.25 | 09:30
23,640 Euro
-0,17 % -0,040
Branche
Immobilien
Aktienmarkt
ATX
Dow Jones News
26.11.2025 23:21 Uhr
434 Leser
PTA-Adhoc: CA Immobilien Anlagen AG: Beginn exklusiver Verkaufsverhandlungen für die Plattform in Tschechien

CA Immobilien Anlagen AG: Beginn exklusiver Verkaufsverhandlungen für die Plattform in Tschechien

Wien (pta000/26.11.2025/22:45 UTC+1)

Wien, 26.11.2025. Der Vorstand der CA Immobilien Anlagen AG hat heute, am 26. November 2025, beschlossen, eine Absichtserklärung (Letter of Intent) mit einem potenziellen Käufer abzuschließen, um eine exklusive Due Diligence und Verhandlungen mit dem Ziel eines möglichen Verkaufs des verbliebenen Portfolios in Tschechien durchzuführen. Der Ausgang einer solchen Transaktion ist ungewiss und vorbehaltlich einer finalen Gremienzustimmung, wobei eine mögliche Transaktion im Laufe des Jahres 2026 abgeschlossen werden soll.

Aussender:      CA Immobilien Anlagen AG 
           Mechelgasse 1 
           1030 Wien 
           Österreich 
Ansprechpartner:   Christoph Thurnberger 
Tel.:         +43 1 532 5907 504 
E-Mail:        christoph.thurnberger@caimmo.com 
Website:       www.caimmo.com 
ISIN(s):       AT0000641352 (Aktie) 
Börse(n):       Wiener Börse (Amtlicher Handel)

[ source: https://www.pressetext.com/news/1764193500048 ]

(c) pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext. Archiv: https://www.pressetext.com/channel/Adhoc . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

November 26, 2025 16:45 ET (21:45 GMT)

© 2025 Dow Jones News
