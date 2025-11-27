Anzeige
Mehr »
Donnerstag, 27.11.2025 - Börsentäglich über 12.000 News
Kupfer-Superzyklus voraus: Dieses Top-Projekt in Nevada wird jetzt zum echten Investmentcase
Anzeige

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Fonds
Kurs
%

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Themen
Kurs
%

Erweiterte Suche

WKN: A41BF3 | ISIN: GB00BTK05J60 | Ticker-Symbol: NGL0
Xetra
26.11.25 | 17:35
32,500 Euro
+1,88 % +0,600
Branche
Rohstoffe
Aktienmarkt
FTSE-100
STOXX Europe 600
1-Jahres-Chart
ANGLO AMERICAN PLC Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
ANGLO AMERICAN PLC 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
31,80032,20008:00
31,70032,20007:54
Firmen im Artikel
5-Tage-Chart
ANGLO AMERICAN
ANGLO AMERICAN PLC Chart 1 Jahr
Unternehmen / AktienKurs%
ANGLO AMERICAN PLC32,500+1,88 %
HEIDELBERGER DRUCKMASCHINEN AG1,8760,00 %
POWER METALLIC MINES INC0,588-3,29 %
TECK RESOURCES LIMITED CL B37,200+1,28 %
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.