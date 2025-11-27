In Deutschland streitet sich die Regierungspartei CDU intern über die Rentenreform, denn das vom Koalitionspartner SPD vorgestellte Rentenpaket fällt deutlich höher aus, als erwartet und würde den Staatshaushalt folgender Regierungen massiv belasten. Das ist im Koalitionsvertrag aber nicht vereinbart und so streiten die Parteifreunde der CDU bisher noch intern. Der Internationale Währungsfonds (IWF) sieht derweil ein ganz anderes Reformpaket als wichtig an: Schlupflöcher bei der Erbschaftsteuer ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Der Finanzinvestor