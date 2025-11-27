Anzeige
Mehr »
Donnerstag, 27.11.2025 - Börsentäglich über 12.000 News
Nächster Turbo: Armory verstärkt Team mit Top-Geologen!
Anzeige

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Fonds
Kurs
%

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Themen
Kurs
%

Erweiterte Suche

WKN: A0RDRL | ISIN: GB00B3FLWH99 | Ticker-Symbol: 21T
Frankfurt
27.11.25 | 09:09
7,100 Euro
+2,90 % +0,200
Branche
Maschinenbau
Aktienmarkt
FTSE-250
1-Jahres-Chart
BODYCOTE PLC Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
BODYCOTE PLC 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
7,0507,35009:32
PR Newswire
27.11.2025 08:06 Uhr
89 Leser
Artikel bewerten:
(0)

Bodycote Plc - Transaction in Own Shares

Bodycote Plc - Transaction in Own Shares

PR Newswire

LONDON, United Kingdom, November 27

Bodycotewww.bodycote.com

27 November 2025

Bodycote plc

Share Buyback Programme - Transactions in Own Securities

Bodycote plc (the Company) announces that, in accordance with the terms of its share buyback extension programme announced on 30 July 2025 (the Extended Programme), it has purchased the following number of its ordinary shares of 17 3 / 11 pence each (Ordinary Shares) through Jefferies International Limited:

Date of purchase:

26 November 2025

Aggregate number of ordinary shares purchased:

47,000

Highest price paid per share (pence per share):

623.50p

Lowest price paid per share (pence per share):

616.00p

Volume weighted average price paid per share

(pence per share)

620.76p

The Company intends to cancel these Ordinary Shares.

Following the purchase, settlement and cancellation of these Ordinary Shares, the Company will have 174,208,639 Ordinary Shares in issue, with no shares held in treasury. This figure represents the total number of voting rights.

In accordance with Article 5(1)(b) of Regulation (EU) No 596/2014 as it applies in the UK (the Market Abuse Regulation), the table below contains the detailed breakdown of the individual trades made by Jefferies International Limited on behalf of the Company as part of the Programm2e.

Since the commencement of this Extended Programme, the Company has purchased a total of 3,101,765 Ordinary Shares. In addition to the 14,145,768 Ordinary Shares purchased under the Share Buyback Programme between March 2024 and July 2025, the Company has purchased a total of 17,247,533 Ordinary Shares.

This announcement is made in accordance with the requirements of UK Listing Rule 9.6.6.

For further information, please contact:

Bodycote plc

Jim Fairbairn, Chief Executive Officer

Ben Fidler, Chief Financial Officer

Peter Lapthorn, Head of FP&A and Investor Relations

Tel: +44 1625 505300

FTI Consulting

Richard Mountain

Susanne Yule

Tel: +44 203 727 1340

Schedule of Purchases

Transaction Details:

Issuer name: Bodycote plc

ISIN: GB00B3FLWH99

LEI: 213800V93QFW53NB7Y29

Intermediary name: Jefferies International Limited

Intermediary code: JEFFGB2XXXX

Time zone: GMT

Currency: GBP

Individual Transactions:

Number of shares purchased

Transaction price (pence per share)

Time of transaction

Transaction reference number

Venue

25

618.5

26/11/2025 08:02:36

00501275487TRLO1.1.1

XLON

123

618.5

26/11/2025 08:02:36

00501275486TRLO1.1.1

XLON

5

619

26/11/2025 08:02:36

00501275488TRLO1.1.1

XLON

51

618

26/11/2025 08:05:40

00501275789TRLO1.1.1

XLON

32

618

26/11/2025 08:05:40

00501275791TRLO1.1.1

XLON

56

618

26/11/2025 08:05:40

00501275790TRLO1.1.1

XLON

120

618

26/11/2025 08:06:00

00501275811TRLO1.1.1

BATE

36

617.5

26/11/2025 08:06:00

00501275813TRLO1.1.1

CHIX

48

618

26/11/2025 08:06:00

00501275812TRLO1.1.1

XLON

25

617.5

26/11/2025 08:08:08

00501276024TRLO1.1.1

XLON

124

617.5

26/11/2025 08:08:08

00501276023TRLO1.1.1

XLON

94

617.5

26/11/2025 08:09:53

00501276279TRLO1.1.1

BATE

152

620

26/11/2025 08:13:13

00501276760TRLO1.1.1

XLON

12

620

26/11/2025 08:16:28

00501276947TRLO1.1.1

XLON

168

620

26/11/2025 08:16:28

00501276948TRLO1.1.1

XLON

145

620

26/11/2025 08:18:37

00501277067TRLO1.1.1

XLON

35

620

26/11/2025 08:21:31

00501277284TRLO1.1.1

XLON

60

620

26/11/2025 08:21:31

00501277283TRLO1.1.1

XLON

36

620

26/11/2025 08:21:31

00501277285TRLO1.1.1

XLON

57

620

26/11/2025 08:23:31

00501277479TRLO1.1.1

XLON

65

620

26/11/2025 08:23:31

00501277480TRLO1.1.1

XLON

130

619

26/11/2025 08:25:11

00501277700TRLO1.1.1

BATE

47

619

26/11/2025 08:25:11

00501277702TRLO1.1.1

BATE

71

619

26/11/2025 08:25:11

00501277701TRLO1.1.1

BATE

32

619

26/11/2025 08:25:20

00501277715TRLO1.1.1

CHIX

64

619

26/11/2025 08:25:20

00501277716TRLO1.1.1

CHIX

170

618.5

26/11/2025 08:26:16

00501277887TRLO1.1.1

XLON

121

619

26/11/2025 08:27:29

00501278172TRLO1.1.1

BATE

37

619.5

26/11/2025 08:33:45

00501278827TRLO1.1.1

CHIX

378

619.5

26/11/2025 08:33:45

00501278828TRLO1.1.1

XLON

91

619

26/11/2025 08:33:46

00501278831TRLO1.1.1

BATE

21

619.5

26/11/2025 08:35:57

00501279092TRLO1.1.1

XLON

123

619.5

26/11/2025 08:35:57

00501279091TRLO1.1.1

XLON

32

619

26/11/2025 08:36:40

00501279141TRLO1.1.1

CHIX

85

618.5

26/11/2025 08:38:24

00501279355TRLO1.1.1

BATE

123

619

26/11/2025 08:40:16

00501279527TRLO1.1.1

XLON

65

619

26/11/2025 08:40:16

00501279528TRLO1.1.1

XLON

161

619

26/11/2025 08:45:01

00501279849TRLO1.1.1

XLON

21

618.5

26/11/2025 08:47:04

00501280065TRLO1.1.1

TRQX

35

618.5

26/11/2025 08:47:04

00501280062TRLO1.1.1

CHIX

79

618.5

26/11/2025 08:47:04

00501280063TRLO1.1.1

BATE

84

618.5

26/11/2025 08:47:04

00501280064TRLO1.1.1

TRQX

21

618.5

26/11/2025 08:47:04

00501280066TRLO1.1.1

TRQX

133

619

26/11/2025 08:47:25

00501280103TRLO1.1.1

XLON

154

619.5

26/11/2025 08:50:49

00501280368TRLO1.1.1

XLON

31

619

26/11/2025 08:51:24

00501280414TRLO1.1.1

CHIX

59

618.5

26/11/2025 08:51:45

00501280474TRLO1.1.1

BATE

47

618.5

26/11/2025 08:51:45

00501280475TRLO1.1.1

BATE

21

618.5

26/11/2025 08:52:50

00501280639TRLO1.1.1

TRQX

25

618.5

26/11/2025 08:54:56

00501280839TRLO1.1.1

CHIX

39

619

26/11/2025 08:56:49

00501280988TRLO1.1.1

XLON

123

619

26/11/2025 08:56:49

00501280989TRLO1.1.1

XLON

6

619

26/11/2025 08:56:49

00501280990TRLO1.1.1

XLON

17

620.5

26/11/2025 08:59:53

00501281223TRLO1.1.1

XLON

33

620.5

26/11/2025 08:59:53

00501281224TRLO1.1.1

XLON

172

620.5

26/11/2025 08:59:55

00501281228TRLO1.1.1

XLON

122

620.5

26/11/2025 09:00:00

00501281234TRLO1.1.1

BATE

22

620

26/11/2025 09:03:33

00501281596TRLO1.1.1

TRQX

176

620

26/11/2025 09:05:10

00501281738TRLO1.1.1

XLON

32

620

26/11/2025 09:05:59

00501281814TRLO1.1.1

CHIX

108

620

26/11/2025 09:08:11

00501282078TRLO1.1.1

BATE

19

620

26/11/2025 09:09:07

00501282139TRLO1.1.1

TRQX

1

620

26/11/2025 09:09:07

00501282140TRLO1.1.1

TRQX

148

620

26/11/2025 09:09:47

00501282192TRLO1.1.1

XLON

12

620

26/11/2025 09:13:45

00501282549TRLO1.1.1

BATE

24

620

26/11/2025 09:13:45

00501282550TRLO1.1.1

BATE

9

620

26/11/2025 09:13:45

00501282552TRLO1.1.1

BATE

48

620

26/11/2025 09:13:45

00501282551TRLO1.1.1

BATE

55

620

26/11/2025 09:15:19

00501282664TRLO1.1.1

XLON

134

620

26/11/2025 09:15:19

00501282663TRLO1.1.1

XLON

21

619.5

26/11/2025 09:16:04

00501282714TRLO1.1.1

AQXE

21

619.5

26/11/2025 09:16:04

00501282715TRLO1.1.1

AQXE

147

619.5

26/11/2025 09:16:04

00501282713TRLO1.1.1

AQXE

38

619

26/11/2025 09:16:07

00501282717TRLO1.1.1

CHIX

12

620

26/11/2025 09:19:46

00501283062TRLO1.1.1

TRQX

8

620

26/11/2025 09:19:46

00501283063TRLO1.1.1

TRQX

26

618

26/11/2025 09:19:54

00501283078TRLO1.1.1

CHIX

16

618.5

26/11/2025 09:23:08

00501283333TRLO1.1.1

XLON

52

618.5

26/11/2025 09:23:08

00501283332TRLO1.1.1

XLON

191

618.5

26/11/2025 09:23:08

00501283334TRLO1.1.1

XLON

19

619

26/11/2025 09:26:23

00501283520TRLO1.1.1

AQXE

19

620

26/11/2025 09:27:51

00501283625TRLO1.1.1

TRQX

111

619

26/11/2025 09:28:13

00501283647TRLO1.1.1

BATE

83

620

26/11/2025 09:30:21

00501283770TRLO1.1.1

XLON

51

620

26/11/2025 09:30:21

00501283771TRLO1.1.1

XLON

34

620

26/11/2025 09:30:21

00501283772TRLO1.1.1

XLON

12

620

26/11/2025 09:34:38

00501284261TRLO1.1.1

TRQX

7

620

26/11/2025 09:34:38

00501284262TRLO1.1.1

TRQX

224

620

26/11/2025 09:35:05

00501284315TRLO1.1.1

XLON

123

620

26/11/2025 09:39:31

00501284534TRLO1.1.1

XLON

18

620

26/11/2025 09:39:31

00501284535TRLO1.1.1

XLON

38

619.5

26/11/2025 09:42:35

00501284777TRLO1.1.1

CHIX

122

619.5

26/11/2025 09:43:18

00501284850TRLO1.1.1

XLON

20

619

26/11/2025 09:44:31

00501284935TRLO1.1.1

AQXE

12

620

26/11/2025 09:44:47

00501284955TRLO1.1.1

BATE

100

620

26/11/2025 09:44:47

00501284954TRLO1.1.1

BATE

30

621

26/11/2025 09:45:12

00501285006TRLO1.1.1

CHIX

20

621.5

26/11/2025 09:51:16

00501285527TRLO1.1.1

AQXE

229

621.5

26/11/2025 09:51:16

00501285528TRLO1.1.1

XLON

28

621

26/11/2025 09:51:26

00501285562TRLO1.1.1

CHIX

123

621

26/11/2025 09:51:26

00501285561TRLO1.1.1

BATE

13

620.5

26/11/2025 09:53:50

00501285866TRLO1.1.1

CHIX

19

620.5

26/11/2025 09:53:50

00501285865TRLO1.1.1

CHIX

22

621

26/11/2025 09:54:23

00501285905TRLO1.1.1

AQXE

128

620.5

26/11/2025 09:55:25

00501285991TRLO1.1.1

BATE

123

620.5

26/11/2025 09:57:08

00501286158TRLO1.1.1

XLON

20

620.5

26/11/2025 09:57:08

00501286160TRLO1.1.1

XLON

66

620.5

26/11/2025 09:57:08

00501286159TRLO1.1.1

XLON

3

620.5

26/11/2025 09:57:08

00501286161TRLO1.1.1

XLON

3

621

26/11/2025 10:00:19

00501286593TRLO1.1.1

AQXE

12

621

26/11/2025 10:00:19

00501286592TRLO1.1.1

AQXE

52

620.5

26/11/2025 10:00:45

00501286616TRLO1.1.1

XLON

65

620.5

26/11/2025 10:00:45

00501286617TRLO1.1.1

XLON

110

620

26/11/2025 10:04:11

00501286863TRLO1.1.1

BATE

52

620.5

26/11/2025 10:04:44

00501286904TRLO1.1.1

XLON

52

620.5

26/11/2025 10:04:44

00501286905TRLO1.1.1

XLON

17

620.5

26/11/2025 10:04:44

00501286906TRLO1.1.1

XLON

12

620.5

26/11/2025 10:06:52

00501287088TRLO1.1.1

CHIX

23

620.5

26/11/2025 10:06:52

00501287089TRLO1.1.1

CHIX

12

620.5

26/11/2025 10:11:25

00501287521TRLO1.1.1

CHIX

12

620.5

26/11/2025 10:11:25

00501287522TRLO1.1.1

CHIX

7

620.5

26/11/2025 10:11:25

00501287523TRLO1.1.1

CHIX

21

621

26/11/2025 10:13:13

00501287709TRLO1.1.1

AQXE

113

620

26/11/2025 10:15:08

00501287925TRLO1.1.1

BATE

189

621

26/11/2025 10:18:39

00501288264TRLO1.1.1

XLON

157

621

26/11/2025 10:18:39

00501288265TRLO1.1.1

XLON

122

620.5

26/11/2025 10:21:08

00501288548TRLO1.1.1

XLON

23

620

26/11/2025 10:21:08

00501288550TRLO1.1.1

TRQX

23

620

26/11/2025 10:21:08

00501288551TRLO1.1.1

TRQX

52

620

26/11/2025 10:21:08

00501288549TRLO1.1.1

TRQX

18

620

26/11/2025 10:22:43

00501288725TRLO1.1.1

AQXE

30

620

26/11/2025 10:24:08

00501288890TRLO1.1.1

CHIX

52

620

26/11/2025 10:25:32

00501289064TRLO1.1.1

BATE

7

620

26/11/2025 10:25:32

00501289066TRLO1.1.1

BATE

52

620

26/11/2025 10:25:32

00501289065TRLO1.1.1

BATE

11

620

26/11/2025 10:26:19

00501289126TRLO1.1.1

XLON

26

620

26/11/2025 10:26:19

00501289127TRLO1.1.1

XLON

80

620

26/11/2025 10:26:19

00501289125TRLO1.1.1

XLON

72

620

26/11/2025 10:26:41

00501289145TRLO1.1.1

XLON

9

620

26/11/2025 10:26:41

00501289146TRLO1.1.1

XLON

16

619.5

26/11/2025 10:29:42

00501289537TRLO1.1.1

AQXE

12

620

26/11/2025 10:30:07

00501289578TRLO1.1.1

CHIX

8

620

26/11/2025 10:30:07

00501289580TRLO1.1.1

CHIX

12

620

26/11/2025 10:30:07

00501289579TRLO1.1.1

CHIX

16

619

26/11/2025 10:30:16

00501289593TRLO1.1.1

TRQX

17

619.5

26/11/2025 10:31:40

00501289700TRLO1.1.1

XLON

118

619.5

26/11/2025 10:31:40

00501289699TRLO1.1.1

XLON

44

620

26/11/2025 10:33:42

00501289937TRLO1.1.1

BATE

63

620

26/11/2025 10:33:42

00501289936TRLO1.1.1

BATE

121

619.5

26/11/2025 10:35:55

00501290107TRLO1.1.1

XLON

20

619.5

26/11/2025 10:38:41

00501290396TRLO1.1.1

AQXE

32

620

26/11/2025 10:38:41

00501290397TRLO1.1.1

CHIX

124

620

26/11/2025 10:40:55

00501290703TRLO1.1.1

XLON

23

619

26/11/2025 10:44:06

00501291129TRLO1.1.1

TRQX

21

619

26/11/2025 10:45:28

00501291336TRLO1.1.1

BATE

81

619

26/11/2025 10:45:28

00501291337TRLO1.1.1

BATE

41

619.5

26/11/2025 10:46:50

00501291489TRLO1.1.1

XLON

85

619.5

26/11/2025 10:46:50

00501291490TRLO1.1.1

XLON

34

619.5

26/11/2025 10:46:50

00501291491TRLO1.1.1

XLON

47

619.5

26/11/2025 10:46:50

00501291492TRLO1.1.1

XLON

15

619.5

26/11/2025 10:46:50

00501291493TRLO1.1.1

XLON

15

618.5

26/11/2025 10:47:01

00501291517TRLO1.1.1

TRQX

12

620

26/11/2025 10:48:10

00501291645TRLO1.1.1

CHIX

20

620

26/11/2025 10:48:10

00501291646TRLO1.1.1

CHIX

6

619

26/11/2025 10:48:12

00501291649TRLO1.1.1

AQXE

12

619

26/11/2025 10:48:12

00501291648TRLO1.1.1

AQXE

54

618.5

26/11/2025 10:53:51

00501292159TRLO1.1.1

XLON

8

618.5

26/11/2025 10:53:51

00501292161TRLO1.1.1

XLON

83

618.5

26/11/2025 10:53:51

00501292160TRLO1.1.1

XLON

122

619

26/11/2025 10:54:19

00501292194TRLO1.1.1

BATE

18

619

26/11/2025 10:58:33

00501292619TRLO1.1.1

AQXE

12

618.5

26/11/2025 10:58:48

00501292635TRLO1.1.1

XLON

1

620

26/11/2025 10:59:32

00501292693TRLO1.1.1

CHIX

12

620

26/11/2025 10:59:32

00501292694TRLO1.1.1

CHIX

17

620

26/11/2025 10:59:32

00501292695TRLO1.1.1

CHIX

19

619

26/11/2025 10:59:37

00501292700TRLO1.1.1

TRQX

19

619

26/11/2025 11:04:06

00501293066TRLO1.1.1

TRQX

43

618.5

26/11/2025 11:06:01

00501293321TRLO1.1.1

XLON

123

618.5

26/11/2025 11:06:01

00501293322TRLO1.1.1

XLON

41

618.5

26/11/2025 11:06:01

00501293323TRLO1.1.1

XLON

9

619

26/11/2025 11:06:42

00501293436TRLO1.1.1

CHIX

28

619.5

26/11/2025 11:06:42

00501293437TRLO1.1.1

CHIX

130

618.5

26/11/2025 11:08:22

00501293609TRLO1.1.1

BATE

19

618.5

26/11/2025 11:08:22

00501293610TRLO1.1.1

AQXE

141

618.5

26/11/2025 11:08:22

00501293611TRLO1.1.1

XLON

185

618.5

26/11/2025 11:10:56

00501293842TRLO1.1.1

XLON

19

619

26/11/2025 11:11:24

00501293862TRLO1.1.1

TRQX

110

618.5

26/11/2025 11:12:56

00501294025TRLO1.1.1

BATE

145

618.5

26/11/2025 11:13:49

00501294094TRLO1.1.1

XLON

7

618.5

26/11/2025 11:13:49

00501294095TRLO1.1.1

XLON

44

618.5

26/11/2025 11:13:54

00501294106TRLO1.1.1

XLON

17

618.5

26/11/2025 11:17:01

00501294690TRLO1.1.1

AQXE

37

618.5

26/11/2025 11:17:01

00501294689TRLO1.1.1

CHIX

19

619

26/11/2025 11:18:47

00501294901TRLO1.1.1

TRQX

2

618.5

26/11/2025 11:25:18

00501295720TRLO1.1.1

XLON

19

619

26/11/2025 11:25:46

00501295797TRLO1.1.1

AQXE

324

619

26/11/2025 11:27:07

00501296006TRLO1.1.1

XLON

19

619

26/11/2025 11:28:05

00501296136TRLO1.1.1

TRQX

37

618.5

26/11/2025 11:28:28

00501296198TRLO1.1.1

CHIX

119

618.5

26/11/2025 11:28:32

00501296213TRLO1.1.1

BATE

9

618

26/11/2025 11:30:57

00501296523TRLO1.1.1

XLON

147

618

26/11/2025 11:30:57

00501296522TRLO1.1.1

XLON

12

618

26/11/2025 11:30:57

00501296525TRLO1.1.1

XLON

38

618

26/11/2025 11:30:57

00501296524TRLO1.1.1

XLON

94

618

26/11/2025 11:32:19

00501296757TRLO1.1.1

BATE

199

618

26/11/2025 11:33:28

00501297042TRLO1.1.1

XLON

19

618.5

26/11/2025 11:37:24

00501297566TRLO1.1.1

AQXE

2

618.5

26/11/2025 11:37:24

00501297568TRLO1.1.1

AQXE

33

618.5

26/11/2025 11:37:24

00501297567TRLO1.1.1

CHIX

20

618.5

26/11/2025 11:37:28

00501297578TRLO1.1.1

TRQX

161

618

26/11/2025 11:39:49

00501297848TRLO1.1.1

XLON

34

618

26/11/2025 11:39:52

00501297854TRLO1.1.1

CHIX

2

621

26/11/2025 11:42:05

00501298436TRLO1.1.1

TRQX

16

621

26/11/2025 11:42:05

00501298435TRLO1.1.1

TRQX

109

621.5

26/11/2025 11:43:22

00501298729TRLO1.1.1

BATE

20

621

26/11/2025 11:43:23

00501298730TRLO1.1.1

AQXE

230

622.5

26/11/2025 11:45:15

00501299007TRLO1.1.1

XLON

102

622

26/11/2025 11:45:42

00501299070TRLO1.1.1

BATE

32

621

26/11/2025 11:48:56

00501299564TRLO1.1.1

CHIX

7

620.5

26/11/2025 11:49:43

00501299690TRLO1.1.1

XLON

179

620.5

26/11/2025 11:49:43

00501299689TRLO1.1.1

XLON

18

621.5

26/11/2025 11:50:21

00501299727TRLO1.1.1

TRQX

1

621

26/11/2025 11:51:29

00501299867TRLO1.1.1

AQXE

29

621

26/11/2025 11:51:29

00501299866TRLO1.1.1

AQXE

17

621.5

26/11/2025 11:54:32

00501300287TRLO1.1.1

BATE

63

621.5

26/11/2025 11:54:32

00501300286TRLO1.1.1

BATE

4

621.5

26/11/2025 11:54:32

00501300288TRLO1.1.1

BATE

59

621

26/11/2025 11:54:32

00501300289TRLO1.1.1

XLON

85

621

26/11/2025 11:54:32

00501300290TRLO1.1.1

XLON

17

621.5

26/11/2025 11:56:14

00501300628TRLO1.1.1

TRQX

134

621

26/11/2025 11:57:38

00501300821TRLO1.1.1

XLON

34

620.5

26/11/2025 11:58:26

00501301130TRLO1.1.1

CHIX

18

620

26/11/2025 11:59:30

00501301321TRLO1.1.1

AQXE

84

619.5

26/11/2025 12:01:04

00501301580TRLO1.1.1

BATE

39

619.5

26/11/2025 12:01:52

00501301651TRLO1.1.1

XLON

21

620

26/11/2025 12:03:13

00501301882TRLO1.1.1

TRQX

84

620.5

26/11/2025 12:07:16

00501302421TRLO1.1.1

BATE

18

620.5

26/11/2025 12:07:16

00501302423TRLO1.1.1

AQXE

33

620.5

26/11/2025 12:07:16

00501302422TRLO1.1.1

CHIX

64

620.5

26/11/2025 12:07:16

00501302424TRLO1.1.1

XLON

79

620.5

26/11/2025 12:07:16

00501302426TRLO1.1.1

XLON

135

620.5

26/11/2025 12:07:16

00501302427TRLO1.1.1

XLON

148

620.5

26/11/2025 12:07:16

00501302425TRLO1.1.1

XLON

21

619

26/11/2025 12:08:51

00501302977TRLO1.1.1

TRQX

29

620

26/11/2025 12:09:32

00501303157TRLO1.1.1

CHIX

116

619.5

26/11/2025 12:09:36

00501303178TRLO1.1.1

BATE

51

619

26/11/2025 12:10:55

00501303385TRLO1.1.1

XLON

52

619

26/11/2025 12:10:55

00501303386TRLO1.1.1

XLON

102

619

26/11/2025 12:10:55

00501303387TRLO1.1.1

XLON

18

620.5

26/11/2025 12:11:07

00501303409TRLO1.1.1

AQXE

125

619

26/11/2025 12:13:24

00501303787TRLO1.1.1

XLON

5

619.5

26/11/2025 12:14:41

00501303946TRLO1.1.1

CHIX

31

619.5

26/11/2025 12:14:41

00501303947TRLO1.1.1

CHIX

18

618.5

26/11/2025 12:15:03

00501304035TRLO1.1.1

AQXE

22

618.5

26/11/2025 12:16:38

00501304401TRLO1.1.1

TRQX

101

618.5

26/11/2025 12:17:52

00501304663TRLO1.1.1

BATE

13

618

26/11/2025 12:18:07

00501304695TRLO1.1.1

CHIX

16

618

26/11/2025 12:18:07

00501304694TRLO1.1.1

CHIX

104

618.5

26/11/2025 12:19:36

00501304885TRLO1.1.1

BATE

316

617

26/11/2025 12:19:38

00501304906TRLO1.1.1

XLON

20

617

26/11/2025 12:20:08

00501305008TRLO1.1.1

TRQX

22

617.5

26/11/2025 12:21:21

00501305420TRLO1.1.1

AQXE

148

617

26/11/2025 12:25:22

00501305968TRLO1.1.1

XLON

18

617

26/11/2025 12:25:22

00501305969TRLO1.1.1

XLON

102

617

26/11/2025 12:25:59

00501306036TRLO1.1.1

BATE

14

617.5

26/11/2025 12:27:25

00501306230TRLO1.1.1

AQXE

211

617

26/11/2025 12:27:30

00501306235TRLO1.1.1

XLON

20

617

26/11/2025 12:28:17

00501306358TRLO1.1.1

TRQX

41

617

26/11/2025 12:30:35

00501306679TRLO1.1.1

XLON

62

617

26/11/2025 12:30:35

00501306680TRLO1.1.1

XLON

145

617

26/11/2025 12:30:35

00501306681TRLO1.1.1

XLON

18

617.5

26/11/2025 12:30:36

00501306682TRLO1.1.1

AQXE

109

617

26/11/2025 12:30:52

00501306722TRLO1.1.1

BATE

117

617

26/11/2025 12:33:13

00501307065TRLO1.1.1

XLON

29

616.5

26/11/2025 12:34:42

00501307289TRLO1.1.1

CHIX

35

616.5

26/11/2025 12:34:42

00501307288TRLO1.1.1

CHIX

20

617

26/11/2025 12:34:52

00501307319TRLO1.1.1

TRQX

22

616

26/11/2025 12:36:19

00501307464TRLO1.1.1

XLON

32

617

26/11/2025 12:38:55

00501307753TRLO1.1.1

BATE

68

617

26/11/2025 12:38:55

00501307752TRLO1.1.1

BATE

87

617

26/11/2025 12:39:01

00501307756TRLO1.1.1

XLON

124

617

26/11/2025 12:39:01

00501307755TRLO1.1.1

XLON

21

617.5

26/11/2025 12:41:34

00501308042TRLO1.1.1

AQXE

37

617.5

26/11/2025 12:41:34

00501308043TRLO1.1.1

CHIX

31

617.5

26/11/2025 12:41:35

00501308044TRLO1.1.1

TRQX

72

617.5

26/11/2025 12:42:47

00501308265TRLO1.1.1

XLON

127

617.5

26/11/2025 12:42:47

00501308264TRLO1.1.1

XLON

42

617.5

26/11/2025 12:43:49

00501308365TRLO1.1.1

CHIX

15

617.5

26/11/2025 12:43:54

00501308375TRLO1.1.1

AQXE

108

617.5

26/11/2025 12:44:44

00501308523TRLO1.1.1

BATE

146

617.5

26/11/2025 12:45:59

00501308716TRLO1.1.1

XLON

19

617.5

26/11/2025 12:47:02

00501308910TRLO1.1.1

TRQX

59

618.5

26/11/2025 12:54:02

00501309994TRLO1.1.1

BATE

66

618.5

26/11/2025 12:54:02

00501309993TRLO1.1.1

BATE

18

618.5

26/11/2025 12:54:02

00501309996TRLO1.1.1

AQXE

34

618.5

26/11/2025 12:54:02

00501309995TRLO1.1.1

CHIX

158

618.5

26/11/2025 12:54:02

00501309997TRLO1.1.1

XLON

165

618.5

26/11/2025 12:55:48

00501310230TRLO1.1.1

XLON

19

618.5

26/11/2025 12:56:25

00501310311TRLO1.1.1

AQXE

5

618

26/11/2025 12:57:39

00501310428TRLO1.1.1

TRQX

14

618

26/11/2025 12:57:39

00501310429TRLO1.1.1

TRQX

105

618

26/11/2025 12:57:46

00501310437TRLO1.1.1

BATE

66

618

26/11/2025 12:57:57

00501310474TRLO1.1.1

XLON

9

618

26/11/2025 12:57:57

00501310476TRLO1.1.1

XLON

51

618

26/11/2025 12:57:57

00501310475TRLO1.1.1

XLON

33

617.5

26/11/2025 12:59:50

00501310895TRLO1.1.1

CHIX

19

618

26/11/2025 12:59:53

00501310899TRLO1.1.1

TRQX

19

618.5

26/11/2025 13:01:37

00501311313TRLO1.1.1

AQXE

39

618

26/11/2025 13:02:02

00501311383TRLO1.1.1

XLON

147

618

26/11/2025 13:02:02

00501311384TRLO1.1.1

XLON

164

618.5

26/11/2025 13:04:02

00501311792TRLO1.1.1

XLON

13

618.5

26/11/2025 13:04:02

00501311793TRLO1.1.1

XLON

12

618.5

26/11/2025 13:04:14

00501311817TRLO1.1.1

BATE

1

618.5

26/11/2025 13:04:16

00501311940TRLO1.1.1

BATE

16

618.5

26/11/2025 13:06:04

00501312435TRLO1.1.1

AQXE

38

618.5

26/11/2025 13:10:33

00501312996TRLO1.1.1

CHIX

105

618.5

26/11/2025 13:10:33

00501312997TRLO1.1.1

BATE

109

618.5

26/11/2025 13:10:33

00501312995TRLO1.1.1

BATE

37

618.5

26/11/2025 13:10:33

00501312998TRLO1.1.1

CHIX

262

618.5

26/11/2025 13:10:33

00501312999TRLO1.1.1

XLON

5

618.5

26/11/2025 13:10:33

00501313001TRLO1.1.1

TRQX

33

618.5

26/11/2025 13:10:33

00501313000TRLO1.1.1

TRQX

18

619

26/11/2025 13:12:31

00501313350TRLO1.1.1

AQXE

73

618.5

26/11/2025 13:13:02

00501313443TRLO1.1.1

XLON

136

618.5

26/11/2025 13:13:02

00501313442TRLO1.1.1

XLON

19

619

26/11/2025 13:18:02

00501314771TRLO1.1.1

AQXE

155

619

26/11/2025 13:18:06

00501314817TRLO1.1.1

XLON

200

619.5

26/11/2025 13:20:15

00501315253TRLO1.1.1

XLON

108

619.5

26/11/2025 13:20:15

00501315254TRLO1.1.1

XLON

74

620

26/11/2025 13:23:44

00501315939TRLO1.1.1

XLON

109

620

26/11/2025 13:23:44

00501315938TRLO1.1.1

XLON

50

620.5

26/11/2025 13:26:23

00501316282TRLO1.1.1

CHIX

64

620

26/11/2025 13:27:36

00501316522TRLO1.1.1

CHIX

138

620

26/11/2025 13:27:36

00501316523TRLO1.1.1

XLON

20

621

26/11/2025 13:30:08

00501316936TRLO1.1.1

XLON

108

621

26/11/2025 13:30:08

00501316937TRLO1.1.1

XLON

5

621

26/11/2025 13:32:30

00501317316TRLO1.1.1

XLON

247

621

26/11/2025 13:32:30

00501317317TRLO1.1.1

XLON

49

622.5

26/11/2025 13:38:04

00501318387TRLO1.1.1

CHIX

47

622.5

26/11/2025 13:39:02

00501318551TRLO1.1.1

CHIX

21

622.5

26/11/2025 13:39:02

00501318553TRLO1.1.1

AQXE

68

622.5

26/11/2025 13:39:02

00501318552TRLO1.1.1

AQXE

133

622.5

26/11/2025 13:39:02

00501318554TRLO1.1.1

XLON

134

622.5

26/11/2025 13:39:02

00501318555TRLO1.1.1

XLON

151

622.5

26/11/2025 13:39:02

00501318556TRLO1.1.1

XLON

132

623

26/11/2025 13:41:02

00501319088TRLO1.1.1

BATE

108

623

26/11/2025 13:41:02

00501319089TRLO1.1.1

BATE

423

623

26/11/2025 13:41:02

00501319090TRLO1.1.1

BATE

101

623

26/11/2025 13:41:02

00501319091TRLO1.1.1

XLON

127

623

26/11/2025 13:41:02

00501319092TRLO1.1.1

XLON

132

623.5

26/11/2025 13:42:53

00501319604TRLO1.1.1

XLON

18

623

26/11/2025 13:42:59

00501319631TRLO1.1.1

AQXE

116

623

26/11/2025 13:42:59

00501319632TRLO1.1.1

BATE

21

623

26/11/2025 13:42:59

00501319634TRLO1.1.1

TRQX

107

623

26/11/2025 13:42:59

00501319633TRLO1.1.1

TRQX

16

623

26/11/2025 13:42:59

00501319635TRLO1.1.1

TRQX

32

623.5

26/11/2025 13:43:28

00501319727TRLO1.1.1

CHIX

155

623

26/11/2025 13:44:25

00501319894TRLO1.1.1

XLON

18

623

26/11/2025 13:45:32

00501320083TRLO1.1.1

AQXE

41

622.5

26/11/2025 13:46:58

00501320283TRLO1.1.1

XLON

68

622.5

26/11/2025 13:46:58

00501320284TRLO1.1.1

XLON

94

622.5

26/11/2025 13:46:58

00501320285TRLO1.1.1

XLON

111

623

26/11/2025 13:47:20

00501320329TRLO1.1.1

BATE

32

622.5

26/11/2025 13:47:30

00501320359TRLO1.1.1

CHIX

23

623.5

26/11/2025 13:47:55

00501320404TRLO1.1.1

TRQX

41

622.5

26/11/2025 13:49:09

00501320570TRLO1.1.1

XLON

22

622.5

26/11/2025 13:49:09

00501320572TRLO1.1.1

XLON

72

622.5

26/11/2025 13:49:09

00501320571TRLO1.1.1

XLON

97

622

26/11/2025 13:50:14

00501320811TRLO1.1.1

BATE

21

622

26/11/2025 13:51:31

00501321060TRLO1.1.1

TRQX

22

622

26/11/2025 13:51:32

00501321064TRLO1.1.1

AQXE

35

621

26/11/2025 13:52:09

00501321128TRLO1.1.1

CHIX

185

621

26/11/2025 13:52:09

00501321129TRLO1.1.1

XLON

14

622

26/11/2025 13:53:47

00501321672TRLO1.1.1

AQXE

1

621.5

26/11/2025 13:54:15

00501321816TRLO1.1.1

BATE

105

622

26/11/2025 13:54:15

00501321817TRLO1.1.1

BATE

29

621

26/11/2025 13:54:25

00501321856TRLO1.1.1

CHIX

213

621

26/11/2025 13:54:41

00501321896TRLO1.1.1

XLON

2

622

26/11/2025 13:55:35

00501322158TRLO1.1.1

TRQX

19

622

26/11/2025 13:55:35

00501322157TRLO1.1.1

TRQX

69

621

26/11/2025 13:56:54

00501322412TRLO1.1.1

XLON

142

621

26/11/2025 13:56:54

00501322413TRLO1.1.1

XLON

15

621

26/11/2025 13:58:35

00501322788TRLO1.1.1

AQXE

113

621.5

26/11/2025 13:59:04

00501322908TRLO1.1.1

BATE

38

621

26/11/2025 13:59:24

00501322960TRLO1.1.1

CHIX

6

622

26/11/2025 13:59:43

00501323001TRLO1.1.1

TRQX

15

622

26/11/2025 13:59:43

00501323000TRLO1.1.1

TRQX

238

621

26/11/2025 14:00:01

00501323062TRLO1.1.1

XLON

21

621

26/11/2025 14:00:28

00501323128TRLO1.1.1

AQXE

34

621

26/11/2025 14:02:30

00501323446TRLO1.1.1

CHIX

160

620

26/11/2025 14:03:07

00501323587TRLO1.1.1

XLON

105

620.5

26/11/2025 14:03:15

00501323610TRLO1.1.1

BATE

40

620

26/11/2025 14:08:53

00501324513TRLO1.1.1

XLON

41

620

26/11/2025 14:08:53

00501324515TRLO1.1.1

XLON

71

620

26/11/2025 14:08:53

00501324514TRLO1.1.1

XLON

41

620.5

26/11/2025 14:12:41

00501325284TRLO1.1.1

XLON

63

620.5

26/11/2025 14:12:41

00501325286TRLO1.1.1

XLON

71

620.5

26/11/2025 14:12:41

00501325285TRLO1.1.1

XLON

157

619.5

26/11/2025 14:14:24

00501325531TRLO1.1.1

BATE

33

622

26/11/2025 14:15:38

00501325715TRLO1.1.1

TRQX

19

621

26/11/2025 14:17:04

00501326172TRLO1.1.1

XLON

150

621

26/11/2025 14:17:04

00501326173TRLO1.1.1

XLON

52

621

26/11/2025 14:19:07

00501326442TRLO1.1.1

XLON

114

621

26/11/2025 14:19:07

00501326443TRLO1.1.1

XLON

138

621

26/11/2025 14:21:29

00501326696TRLO1.1.1

XLON

60

621

26/11/2025 14:21:36

00501326718TRLO1.1.1

CHIX

23

620.5

26/11/2025 14:23:00

00501326884TRLO1.1.1

BATE

48

621

26/11/2025 14:24:12

00501327043TRLO1.1.1

CHIX

23

621

26/11/2025 14:24:55

00501327147TRLO1.1.1

BATE

97

621

26/11/2025 14:24:55

00501327148TRLO1.1.1

BATE

145

620.5

26/11/2025 14:25:02

00501327169TRLO1.1.1

XLON

15

620.5

26/11/2025 14:25:04

00501327173TRLO1.1.1

XLON

33

621

26/11/2025 14:28:14

00501327808TRLO1.1.1

TRQX

117

621

26/11/2025 14:28:14

00501327807TRLO1.1.1

BATE

168

621.5

26/11/2025 14:28:32

00501327841TRLO1.1.1

XLON

35

621.5

26/11/2025 14:28:33

00501327844TRLO1.1.1

AQXE

29

621.5

26/11/2025 14:30:41

00501334080TRLO1.1.1

AQXE

164

622

26/11/2025 14:30:48

00501334138TRLO1.1.1

XLON

57

621.5

26/11/2025 14:35:09

00501337504TRLO1.1.1

XLON

115

622.5

26/11/2025 14:35:37

00501337788TRLO1.1.1

BATE

33

622.5

26/11/2025 14:35:37

00501337789TRLO1.1.1

BATE

29

622.5

26/11/2025 14:35:46

00501337890TRLO1.1.1

AQXE

32

622.5

26/11/2025 14:37:50

00501338926TRLO1.1.1

AQXE

5

623

26/11/2025 14:41:37

00501341578TRLO1.1.1

CHIX

52

623

26/11/2025 14:41:37

00501341577TRLO1.1.1

CHIX

14

623

26/11/2025 14:42:20

00501341965TRLO1.1.1

XLON

139

623

26/11/2025 14:42:20

00501341966TRLO1.1.1

XLON

14

623

26/11/2025 14:42:20

00501341967TRLO1.1.1

XLON

14

623

26/11/2025 14:42:20

00501341968TRLO1.1.1

XLON

765

623

26/11/2025 14:42:20

00501341969TRLO1.1.1

XLON

34

623

26/11/2025 14:42:20

00501341976TRLO1.1.1

TRQX

157

622.5

26/11/2025 14:42:21

00501341985TRLO1.1.1

BATE

57

622.5

26/11/2025 14:42:21

00501341986TRLO1.1.1

CHIX

151

623

26/11/2025 14:44:03

00501342920TRLO1.1.1

XLON

9

623

26/11/2025 14:44:16

00501343023TRLO1.1.1

CHIX

47

623

26/11/2025 14:44:16

00501343024TRLO1.1.1

CHIX

3

623.5

26/11/2025 14:45:21

00501343561TRLO1.1.1

BATE

81

623.5

26/11/2025 14:45:21

00501343562TRLO1.1.1

BATE

84

623.5

26/11/2025 14:45:21

00501343563TRLO1.1.1

BATE

24

622.5

26/11/2025 14:45:45

00501343798TRLO1.1.1

TRQX

121

622.5

26/11/2025 14:45:45

00501343797TRLO1.1.1

XLON

172

622.5

26/11/2025 14:45:45

00501343796TRLO1.1.1

XLON

31

622.5

26/11/2025 14:45:45

00501343799TRLO1.1.1

TRQX

31

622.5

26/11/2025 14:45:45

00501343800TRLO1.1.1

TRQX

25

622.5

26/11/2025 14:45:46

00501343826TRLO1.1.1

AQXE

30

622.5

26/11/2025 14:45:46

00501343825TRLO1.1.1

AQXE

52

622.5

26/11/2025 14:47:05

00501344570TRLO1.1.1

CHIX

145

622.5

26/11/2025 14:47:41

00501345095TRLO1.1.1

BATE

9

622.5

26/11/2025 14:47:41

00501345096TRLO1.1.1

BATE

149

622

26/11/2025 14:47:59

00501345289TRLO1.1.1

XLON

152

622

26/11/2025 14:49:57

00501346933TRLO1.1.1

XLON

30

622.5

26/11/2025 14:50:56

00501347595TRLO1.1.1

AQXE

41

622

26/11/2025 14:51:01

00501347658TRLO1.1.1

CHIX

132

621.5

26/11/2025 14:51:21

00501347943TRLO1.1.1

BATE

171

621.5

26/11/2025 14:51:21

00501347944TRLO1.1.1

XLON

39

622.5

26/11/2025 14:51:37

00501348228TRLO1.1.1

TRQX

59

622.5

26/11/2025 14:53:56

00501350512TRLO1.1.1

XLON

99

622.5

26/11/2025 14:53:56

00501350511TRLO1.1.1

XLON

45

622

26/11/2025 14:55:11

00501351280TRLO1.1.1

CHIX

149

622

26/11/2025 14:55:11

00501351281TRLO1.1.1

BATE

265

622

26/11/2025 14:55:11

00501351282TRLO1.1.1

XLON

3

622

26/11/2025 14:55:11

00501351283TRLO1.1.1

BATE

138

622.5

26/11/2025 14:56:31

00501352011TRLO1.1.1

XLON

35

622.5

26/11/2025 14:56:31

00501352012TRLO1.1.1

AQXE

61

622.5

26/11/2025 15:01:14

00501354854TRLO1.1.1

CHIX

168

622.5

26/11/2025 15:01:39

00501355089TRLO1.1.1

BATE

168

622.5

26/11/2025 15:01:39

00501355090TRLO1.1.1

XLON

72

622.5

26/11/2025 15:01:39

00501355092TRLO1.1.1

XLON

93

622.5

26/11/2025 15:01:39

00501355093TRLO1.1.1

XLON

185

622.5

26/11/2025 15:01:39

00501355091TRLO1.1.1

XLON

34

622

26/11/2025 15:01:50

00501355386TRLO1.1.1

TRQX

34

622

26/11/2025 15:01:50

00501355387TRLO1.1.1

TRQX

31

622.5

26/11/2025 15:02:38

00501355940TRLO1.1.1

AQXE

50

623.5

26/11/2025 15:04:12

00501356931TRLO1.1.1

XLON

94

623.5

26/11/2025 15:04:12

00501356932TRLO1.1.1

XLON

54

623.5

26/11/2025 15:04:36

00501357181TRLO1.1.1

CHIX

119

623

26/11/2025 15:04:38

00501357232TRLO1.1.1

BATE

35

623

26/11/2025 15:04:38

00501357233TRLO1.1.1

BATE

144

623

26/11/2025 15:04:38

00501357234TRLO1.1.1

XLON

31

623

26/11/2025 15:04:38

00501357235TRLO1.1.1

TRQX

29

623

26/11/2025 15:06:02

00501357945TRLO1.1.1

XLON

13

623

26/11/2025 15:06:16

00501358056TRLO1.1.1

XLON

112

623

26/11/2025 15:06:16

00501358057TRLO1.1.1

XLON

130

623

26/11/2025 15:06:25

00501358123TRLO1.1.1

XLON

31

623

26/11/2025 15:07:21

00501358613TRLO1.1.1

AQXE

144

623.5

26/11/2025 15:08:30

00501359392TRLO1.1.1

BATE

35

623

26/11/2025 15:08:53

00501359808TRLO1.1.1

XLON

99

623

26/11/2025 15:08:53

00501359807TRLO1.1.1

XLON

40

623

26/11/2025 15:08:53

00501359809TRLO1.1.1

XLON

59

622.5

26/11/2025 15:09:15

00501359968TRLO1.1.1

CHIX

12

622.5

26/11/2025 15:09:48

00501360228TRLO1.1.1

AQXE

23

622.5

26/11/2025 15:09:48

00501360229TRLO1.1.1

AQXE

150

622

26/11/2025 15:10:27

00501360515TRLO1.1.1

BATE

8

622

26/11/2025 15:10:38

00501360604TRLO1.1.1

TRQX

4

622

26/11/2025 15:10:39

00501360605TRLO1.1.1

TRQX

25

622

26/11/2025 15:10:40

00501360610TRLO1.1.1

TRQX

164

621.5

26/11/2025 15:11:17

00501360899TRLO1.1.1

XLON

14

621.5

26/11/2025 15:11:17

00501360900TRLO1.1.1

XLON

13

622.5

26/11/2025 15:14:39

00501362497TRLO1.1.1

BATE

40

622.5

26/11/2025 15:14:39

00501362496TRLO1.1.1

BATE

98

622.5

26/11/2025 15:14:39

00501362495TRLO1.1.1

BATE

50

622

26/11/2025 15:15:41

00501363012TRLO1.1.1

CHIX

163

622

26/11/2025 15:15:41

00501363014TRLO1.1.1

XLON

165

622

26/11/2025 15:15:41

00501363013TRLO1.1.1

XLON

33

622

26/11/2025 15:15:41

00501363017TRLO1.1.1

TRQX

163

622

26/11/2025 15:15:41

00501363015TRLO1.1.1

XLON

193

622

26/11/2025 15:15:41

00501363016TRLO1.1.1

XLON

62

622

26/11/2025 15:18:26

00501364270TRLO1.1.1

XLON

110

622

26/11/2025 15:18:26

00501364271TRLO1.1.1

XLON

77

622

26/11/2025 15:18:32

00501364325TRLO1.1.1

BATE

74

622

26/11/2025 15:18:32

00501364326TRLO1.1.1

BATE

35

622

26/11/2025 15:18:38

00501364348TRLO1.1.1

TRQX

64

622

26/11/2025 15:18:44

00501364400TRLO1.1.1

CHIX

158

622

26/11/2025 15:20:18

00501365157TRLO1.1.1

XLON

38

621.5

26/11/2025 15:22:36

00501366327TRLO1.1.1

AQXE

38

621.5

26/11/2025 15:22:36

00501366328TRLO1.1.1

AQXE

156

621.5

26/11/2025 15:22:36

00501366329TRLO1.1.1

XLON

152

621.5

26/11/2025 15:22:36

00501366330TRLO1.1.1

XLON

59

622

26/11/2025 15:26:31

00501368221TRLO1.1.1

CHIX

148

622

26/11/2025 15:26:31

00501368222TRLO1.1.1

BATE

33

622

26/11/2025 15:26:35

00501368259TRLO1.1.1

TRQX

13

622

26/11/2025 15:28:29

00501369245TRLO1.1.1

TRQX

19

622

26/11/2025 15:28:29

00501369246TRLO1.1.1

TRQX

52

622

26/11/2025 15:28:44

00501369338TRLO1.1.1

CHIX

146

622

26/11/2025 15:28:48

00501369377TRLO1.1.1

BATE

154

622

26/11/2025 15:30:20

00501370131TRLO1.1.1

XLON

46

622

26/11/2025 15:31:04

00501370451TRLO1.1.1

XLON

30

622

26/11/2025 15:31:04

00501370453TRLO1.1.1

AQXE

32

622

26/11/2025 15:31:04

00501370452TRLO1.1.1

AQXE

74

622

26/11/2025 15:31:04

00501370455TRLO1.1.1

XLON

154

622

26/11/2025 15:31:04

00501370456TRLO1.1.1

XLON

428

622

26/11/2025 15:31:04

00501370454TRLO1.1.1

XLON

55

622

26/11/2025 15:31:54

00501370809TRLO1.1.1

CHIX

124

622

26/11/2025 15:31:54

00501370810TRLO1.1.1

BATE

57

623

26/11/2025 15:34:03

00501371839TRLO1.1.1

XLON

116

623

26/11/2025 15:34:03

00501371840TRLO1.1.1

XLON

136

623

26/11/2025 15:36:04

00501372695TRLO1.1.1

BATE

8

623

26/11/2025 15:36:04

00501372698TRLO1.1.1

TRQX

32

623

26/11/2025 15:36:04

00501372696TRLO1.1.1

AQXE

157

623

26/11/2025 15:36:04

00501372697TRLO1.1.1

XLON

9

623

26/11/2025 15:36:04

00501372700TRLO1.1.1

XLON

30

623

26/11/2025 15:36:04

00501372701TRLO1.1.1

TRQX

134

623

26/11/2025 15:36:04

00501372699TRLO1.1.1

XLON

26

623.5

26/11/2025 15:38:11

00501373682TRLO1.1.1

XLON

113

623.5

26/11/2025 15:38:11

00501373681TRLO1.1.1

XLON

54

623.5

26/11/2025 15:38:22

00501373763TRLO1.1.1

CHIX

7

623.5

26/11/2025 15:39:59

00501374517TRLO1.1.1

BATE

159

623.5

26/11/2025 15:39:59

00501374518TRLO1.1.1

BATE

60

623.5

26/11/2025 15:40:01

00501374535TRLO1.1.1

XLON

70

623.5

26/11/2025 15:40:01

00501374536TRLO1.1.1

XLON

130

623

26/11/2025 15:40:38

00501374921TRLO1.1.1

XLON

29

623

26/11/2025 15:40:38

00501374922TRLO1.1.1

TRQX

28

623

26/11/2025 15:40:45

00501374965TRLO1.1.1

AQXE

12

622.5

26/11/2025 15:43:09

00501376253TRLO1.1.1

XLON

78

622.5

26/11/2025 15:43:09

00501376252TRLO1.1.1

XLON

13

623

26/11/2025 15:43:34

00501376487TRLO1.1.1

BATE

141

623

26/11/2025 15:43:34

00501376488TRLO1.1.1

BATE

34

623

26/11/2025 15:44:13

00501376756TRLO1.1.1

TRQX

60

623

26/11/2025 15:45:24

00501377296TRLO1.1.1

XLON

78

623

26/11/2025 15:45:24

00501377297TRLO1.1.1

XLON

45

623

26/11/2025 15:45:52

00501377476TRLO1.1.1

CHIX

202

622.5

26/11/2025 15:46:10

00501377711TRLO1.1.1

XLON

5

622.5

26/11/2025 15:48:12

00501378624TRLO1.1.1

AQXE

25

622.5

26/11/2025 15:48:25

00501378814TRLO1.1.1

AQXE

145

622.5

26/11/2025 15:48:41

00501378967TRLO1.1.1

XLON

65

622.5

26/11/2025 15:49:09

00501379328TRLO1.1.1

CHIX

136

622.5

26/11/2025 15:49:31

00501379464TRLO1.1.1

BATE

152

622.5

26/11/2025 15:50:38

00501380010TRLO1.1.1

XLON

25

622.5

26/11/2025 15:50:38

00501380011TRLO1.1.1

TRQX

129

622.5

26/11/2025 15:50:38

00501380012TRLO1.1.1

XLON

77

622.5

26/11/2025 15:52:34

00501380979TRLO1.1.1

XLON

78

622.5

26/11/2025 15:52:34

00501380978TRLO1.1.1

XLON

11

622.5

26/11/2025 15:52:55

00501381135TRLO1.1.1

AQXE

19

622.5

26/11/2025 15:52:55

00501381134TRLO1.1.1

AQXE

100

622

26/11/2025 15:54:23

00501381969TRLO1.1.1

BATE

65

622.5

26/11/2025 15:54:53

00501382278TRLO1.1.1

XLON

99

622.5

26/11/2025 15:54:53

00501382279TRLO1.1.1

XLON

29

622.5

26/11/2025 15:57:01

00501383361TRLO1.1.1

AQXE

90

622

26/11/2025 15:57:50

00501383905TRLO1.1.1

BATE

40

622

26/11/2025 15:57:51

00501383908TRLO1.1.1

BATE

178

622.5

26/11/2025 15:58:16

00501384032TRLO1.1.1

XLON

31

622.5

26/11/2025 15:58:28

00501384121TRLO1.1.1

TRQX

65

622

26/11/2025 15:59:34

00501384670TRLO1.1.1

XLON

98

622

26/11/2025 15:59:34

00501384671TRLO1.1.1

XLON

175

622

26/11/2025 15:59:34

00501384672TRLO1.1.1

XLON

24

622

26/11/2025 16:00:11

00501385054TRLO1.1.1

BATE

9

622.5

26/11/2025 16:01:47

00501386671TRLO1.1.1

TRQX

26

622.5

26/11/2025 16:01:47

00501386672TRLO1.1.1

TRQX

30

622.5

26/11/2025 16:03:28

00501387910TRLO1.1.1

AQXE

102

622

26/11/2025 16:03:36

00501387977TRLO1.1.1

XLON

6

622

26/11/2025 16:03:36

00501387979TRLO1.1.1

XLON

123

622

26/11/2025 16:03:36

00501387978TRLO1.1.1

BATE

39

623

26/11/2025 16:06:09

00501391440TRLO1.1.1

CHIX

48

623

26/11/2025 16:06:13

00501391476TRLO1.1.1

BATE

149

623

26/11/2025 16:06:57

00501391925TRLO1.1.1

BATE

61

623

26/11/2025 16:06:57

00501391926TRLO1.1.1

CHIX

63

623

26/11/2025 16:06:57

00501391927TRLO1.1.1

CHIX

145

623

26/11/2025 16:09:43

00501393706TRLO1.1.1

BATE

15

623

26/11/2025 16:10:30

00501394244TRLO1.1.1

CHIX

42

623

26/11/2025 16:10:30

00501394245TRLO1.1.1

CHIX

121

622.5

26/11/2025 16:11:32

00501394920TRLO1.1.1

XLON

151

622.5

26/11/2025 16:11:32

00501394918TRLO1.1.1

XLON

356

622.5

26/11/2025 16:11:32

00501394919TRLO1.1.1

XLON

30

622.5

26/11/2025 16:11:32

00501394922TRLO1.1.1

XLON

34

622.5

26/11/2025 16:11:32

00501394921TRLO1.1.1

AQXE

18

622.5

26/11/2025 16:11:32

00501394925TRLO1.1.1

TRQX

160

622.5

26/11/2025 16:11:32

00501394924TRLO1.1.1

XLON

230

622.5

26/11/2025 16:11:32

00501394923TRLO1.1.1

XLON

14

622.5

26/11/2025 16:11:32

00501394926TRLO1.1.1

TRQX

50

622.5

26/11/2025 16:11:32

00501394927TRLO1.1.1

TRQX

27

622.5

26/11/2025 16:13:16

00501396343TRLO1.1.1

BATE

39

622.5

26/11/2025 16:13:16

00501396344TRLO1.1.1

BATE

447

623

26/11/2025 16:16:53

00501398969TRLO1.1.1

BATE

184

623

26/11/2025 16:16:53

00501398973TRLO1.1.1

XLON

185

623

26/11/2025 16:16:53

00501398970TRLO1.1.1

CHIX

249

623

26/11/2025 16:16:53

00501398971TRLO1.1.1

XLON

650

623

26/11/2025 16:16:53

00501398972TRLO1.1.1

XLON

95

623

26/11/2025 16:16:58

00501399022TRLO1.1.1

TRQX

33

623

26/11/2025 16:16:58

00501399023TRLO1.1.1

AQXE

81

623

26/11/2025 16:16:58

00501399024TRLO1.1.1

AQXE

132

623

26/11/2025 16:18:55

00501400396TRLO1.1.1

BATE

4

622.5

26/11/2025 16:19:08

00501400515TRLO1.1.1

XLON

255

622.5

26/11/2025 16:19:08

00501400514TRLO1.1.1

XLON

26

623

26/11/2025 16:20:20

00501401189TRLO1.1.1

TRQX

33

622.5

26/11/2025 16:21:24

00501401829TRLO1.1.1

CHIX

23

622.5

26/11/2025 16:21:55

00501402312TRLO1.1.1

CHIX

63

622.5

26/11/2025 16:21:55

00501402313TRLO1.1.1

XLON

247

622.5

26/11/2025 16:21:55

00501402314TRLO1.1.1

XLON

71

622.5

26/11/2025 16:22:01

00501402387TRLO1.1.1

BATE

16

622.5

26/11/2025 16:22:56

00501403158TRLO1.1.1

TRQX

26

622.5

26/11/2025 16:23:46

00501404098TRLO1.1.1

CHIX

104

622.5

26/11/2025 16:24:18

00501404418TRLO1.1.1

XLON

133

622.5

26/11/2025 16:24:18

00501404420TRLO1.1.1

XLON

133

622.5

26/11/2025 16:24:29

00501404526TRLO1.1.1

BATE

7

622.5

26/11/2025 16:25:26

00501405091TRLO1.1.1

TRQX

1

622.5

26/11/2025 16:25:26

00501405092TRLO1.1.1

TRQX

270

622.5

26/11/2025 16:26:31

00501405934TRLO1.1.1

XLON

4

622.5

26/11/2025 16:27:16

00501406398TRLO1.1.1

BATE

4

622

26/11/2025 16:29:09

00501407750TRLO1.1.1

AQXE

2

622

26/11/2025 16:29:27

00501407884TRLO1.1.1

AQXE

3

622

26/11/2025 16:29:27

00501407885TRLO1.1.1

AQXE

42

622

26/11/2025 16:29:50

00501408398TRLO1.1.1

AQXE


© 2025 PR Newswire
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.