Toronto, Ontario--(Newsfile Corp. - Le 27 novembre/November 2025) - Trimera Metals Corp. (TRM) has announced a name and symbol change to United Critical Minerals Corp. (UCM).

Shares will begin trading under the new name and symbol and with a new CUSIP number on December 1, 2025.

Disclosure documents are available at www.thecse.com.

Please note that all open orders will be canceled at the end of business on November 28, 2025. Dealers are reminded to re-enter their orders.

_________________________________

Trimera Metals Corp. (TRM) a annoncé un changement de nom et de symbole pour United Critical Minerals Corp. (UCM).

Les actions commenceront à être négociées sous le nouveau nom et symbole, et avec un nouveau numéro CUSIP le 1 décembre 2025.

Les documents de divulgation sont disponibles sur www.thecse.com.

Veuillez noter que toutes les commandes ouvertes seront annulées à la fin des activités le 28 novembre 2025. Les négociants sont priés de saisir à nouveau leurs commandes.

Effective Date/ Date Effective: Le 1 DEC 2025 Old Symbol/Vieux Symbole: TRM New Symbol/Nouveau Symbole: UCM New CUSIP/ Nouveau CUSIP: 91016A 10 8 New ISIN/ Nouveau ISIN: CA 91016A 10 8 4 Old/Vieux CUSIP & ISIN: 89626F103/CA89626F1036

SOURCE: Canadian Securities Exchange (CSE)