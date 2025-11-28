Anzeige
Mehr »
Freitag, 28.11.2025 - Börsentäglich über 12.000 News
Dieser Deal könnte bedeutend sein - SMR könnte einen neuen Hype auslösen
Anzeige

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Fonds
Kurs
%

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Themen
Kurs
%

Erweiterte Suche

WKN: A0RDRL | ISIN: GB00B3FLWH99 | Ticker-Symbol: 21T
Frankfurt
28.11.25 | 08:16
7,100 Euro
0,00 % 0,000
Branche
Maschinenbau
Aktienmarkt
FTSE-250
1-Jahres-Chart
BODYCOTE PLC Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
BODYCOTE PLC 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
7,1007,40008:50
PR Newswire
28.11.2025 08:06 Uhr
69 Leser
Artikel bewerten:
(0)

Bodycote Plc - Transaction in Own Shares

Bodycote Plc - Transaction in Own Shares

PR Newswire

LONDON, United Kingdom, November 28

Bodycotewww.bodycote.com

28 November 2025

Bodycote plc

Share Buyback Programme - Transactions in Own Securities

Bodycote plc (the Company) announces that, in accordance with the terms of its share buyback extension programme announced on 30 July 2025 (the Extended Programme), it has purchased the following number of its ordinary shares of 17 3 / 11 pence each (Ordinary Shares) through Jefferies International Limited:

Date of purchase:

27 November 2025

Aggregate number of ordinary shares purchased:

46,989

Highest price paid per share (pence per share):

631.00p

Lowest price paid per share (pence per share):

621.50p

Volume weighted average price paid per share

(pence per share)

627.76p

The Company intends to cancel these Ordinary Shares.

Following the purchase, settlement and cancellation of these Ordinary Shares, the Company will have 174,161,650 Ordinary Shares in issue, with no shares held in treasury. This figure represents the total number of voting rights.

In accordance with Article 5(1)(b) of Regulation (EU) No 596/2014 as it applies in the UK (the Market Abuse Regulation), the table below contains the detailed breakdown of the individual trades made by Jefferies International Limited on behalf of the Company as part of the Programm2e.

Since the commencement of this Extended Programme, the Company has purchased a total of 3,148,754 Ordinary Shares. In addition to the 14,145,768 Ordinary Shares purchased under the Share Buyback Programme between March 2024 and July 2025, the Company has purchased a total of 17,294,522 Ordinary Shares.

This announcement is made in accordance with the requirements of UK Listing Rule 9.6.6.

For further information, please contact:

Bodycote plc

Jim Fairbairn, Chief Executive Officer

Ben Fidler, Chief Financial Officer

Peter Lapthorn, Head of FP&A and Investor Relations

Tel: +44 1625 505300

FTI Consulting

Richard Mountain

Susanne Yule

Tel: +44 203 727 1340

Schedule of Purchases

Transaction Details:

Issuer name: Bodycote plc

ISIN: GB00B3FLWH99

LEI: 213800V93QFW53NB7Y29

Intermediary name: Jefferies International Limited

Intermediary code: JEFFGB2XXXX

Time zone: GMT

Currency: GBP

Individual Transactions:

Number of shares purchased

Transaction price (pence per share)

Time of transaction

Transaction reference number

Venue

122

624

27/11/2025 08:02:43

00501503451TRLO1.1.1

XLON

19

624.5

27/11/2025 08:02:43

00501503452TRLO1.1.1

XLON

147

624

27/11/2025 08:04:52

00501503794TRLO1.1.1

XLON

111

623.5

27/11/2025 08:04:58

00501503829TRLO1.1.1

BATE

34

623.5

27/11/2025 08:05:03

00501503863TRLO1.1.1

CHIX

36

625

27/11/2025 08:09:39

00501504696TRLO1.1.1

AQXE

216

625

27/11/2025 08:09:39

00501504697TRLO1.1.1

XLON

37

625

27/11/2025 08:10:58

00501504817TRLO1.1.1

CHIX

84

626

27/11/2025 08:13:43

00501505265TRLO1.1.1

XLON

22

626

27/11/2025 08:13:43

00501505267TRLO1.1.1

TRQX

22

626

27/11/2025 08:13:43

00501505268TRLO1.1.1

TRQX

88

626

27/11/2025 08:13:43

00501505266TRLO1.1.1

XLON

116

626

27/11/2025 08:14:23

00501505320TRLO1.1.1

BATE

28

626

27/11/2025 08:14:35

00501505331TRLO1.1.1

CHIX

152

626

27/11/2025 08:15:37

00501505449TRLO1.1.1

XLON

138

625

27/11/2025 08:16:11

00501505469TRLO1.1.1

XLON

19

625.5

27/11/2025 08:16:13

00501505471TRLO1.1.1

AQXE

22

625.5

27/11/2025 08:16:14

00501505475TRLO1.1.1

TRQX

110

625.5

27/11/2025 08:17:33

00501505627TRLO1.1.1

BATE

22

626

27/11/2025 08:17:33

00501505628TRLO1.1.1

BATE

29

625.5

27/11/2025 08:18:54

00501505775TRLO1.1.1

CHIX

19

625.5

27/11/2025 08:20:00

00501505965TRLO1.1.1

AQXE

150

625.5

27/11/2025 08:20:11

00501505982TRLO1.1.1

XLON

11

625.5

27/11/2025 08:20:11

00501505983TRLO1.1.1

XLON

29

625.5

27/11/2025 08:23:27

00501506427TRLO1.1.1

TRQX

132

625.5

27/11/2025 08:23:27

00501506426TRLO1.1.1

BATE

114

626

27/11/2025 08:27:25

00501506912TRLO1.1.1

BATE

34

626

27/11/2025 08:27:35

00501507036TRLO1.1.1

CHIX

34

626

27/11/2025 08:31:39

00501507835TRLO1.1.1

CHIX

40

628

27/11/2025 08:44:30

00501510448TRLO1.1.1

CHIX

91

628

27/11/2025 08:44:30

00501510450TRLO1.1.1

BATE

137

628

27/11/2025 08:44:30

00501510449TRLO1.1.1

BATE

6

628

27/11/2025 08:44:30

00501510451TRLO1.1.1

AQXE

21

628

27/11/2025 08:44:30

00501510453TRLO1.1.1

AQXE

25

628

27/11/2025 08:44:30

00501510452TRLO1.1.1

AQXE

123

628

27/11/2025 08:44:30

00501510456TRLO1.1.1

XLON

298

628

27/11/2025 08:44:30

00501510455TRLO1.1.1

XLON

661

628

27/11/2025 08:44:30

00501510454TRLO1.1.1

XLON

22

628

27/11/2025 08:44:30

00501510458TRLO1.1.1

TRQX

31

628

27/11/2025 08:44:30

00501510457TRLO1.1.1

TRQX

71

628

27/11/2025 08:44:30

00501510460TRLO1.1.1

XLON

131

628

27/11/2025 08:44:30

00501510459TRLO1.1.1

XLON

20

626.5

27/11/2025 08:46:00

00501510711TRLO1.1.1

TRQX

37

626.5

27/11/2025 08:46:00

00501510710TRLO1.1.1

CHIX

21

626.5

27/11/2025 08:46:56

00501510842TRLO1.1.1

AQXE

111

625.5

27/11/2025 08:48:00

00501511073TRLO1.1.1

BATE

54

626

27/11/2025 08:49:11

00501511345TRLO1.1.1

XLON

68

626

27/11/2025 08:49:11

00501511347TRLO1.1.1

XLON

70

626

27/11/2025 08:49:11

00501511346TRLO1.1.1

XLON

18

626.5

27/11/2025 08:50:56

00501511650TRLO1.1.1

AQXE

3

626.5

27/11/2025 08:50:56

00501511651TRLO1.1.1

AQXE

1

626

27/11/2025 08:51:06

00501511675TRLO1.1.1

CHIX

11

626

27/11/2025 08:51:06

00501511676TRLO1.1.1

CHIX

12

626

27/11/2025 08:51:06

00501511674TRLO1.1.1

CHIX

7

626

27/11/2025 08:51:06

00501511677TRLO1.1.1

CHIX

21

625.5

27/11/2025 08:51:49

00501511799TRLO1.1.1

TRQX

38

625.5

27/11/2025 08:52:46

00501511907TRLO1.1.1

XLON

54

626

27/11/2025 08:52:46

00501511908TRLO1.1.1

XLON

59

626

27/11/2025 08:52:46

00501511909TRLO1.1.1

XLON

14

625.5

27/11/2025 08:55:23

00501512239TRLO1.1.1

BATE

77

625.5

27/11/2025 08:55:23

00501512238TRLO1.1.1

BATE

44

625.5

27/11/2025 08:55:23

00501512240TRLO1.1.1

BATE

29

626

27/11/2025 08:58:06

00501512685TRLO1.1.1

CHIX

229

625.5

27/11/2025 08:58:16

00501512747TRLO1.1.1

XLON

17

625.5

27/11/2025 09:04:57

00501513997TRLO1.1.1

XLON

122

625.5

27/11/2025 09:04:57

00501513996TRLO1.1.1

XLON

19

625

27/11/2025 09:10:06

00501515215TRLO1.1.1

AQXE

12

625

27/11/2025 09:10:07

00501515218TRLO1.1.1

TRQX

9

625

27/11/2025 09:10:07

00501515219TRLO1.1.1

TRQX

25

625.5

27/11/2025 09:10:24

00501515271TRLO1.1.1

XLON

122

625.5

27/11/2025 09:10:24

00501515270TRLO1.1.1

XLON

126

624.5

27/11/2025 09:10:56

00501515366TRLO1.1.1

BATE

39

625

27/11/2025 09:11:22

00501515437TRLO1.1.1

CHIX

12

624

27/11/2025 09:18:30

00501516541TRLO1.1.1

XLON

12

624

27/11/2025 09:18:30

00501516542TRLO1.1.1

XLON

242

624

27/11/2025 09:18:30

00501516543TRLO1.1.1

XLON

19

625

27/11/2025 09:19:13

00501516618TRLO1.1.1

AQXE

104

624.5

27/11/2025 09:19:34

00501516667TRLO1.1.1

BATE

25

624

27/11/2025 09:19:41

00501516689TRLO1.1.1

CHIX

22

623.5

27/11/2025 09:20:05

00501516762TRLO1.1.1

TRQX

128

623.5

27/11/2025 09:22:03

00501517135TRLO1.1.1

XLON

130

623.5

27/11/2025 09:25:36

00501517743TRLO1.1.1

XLON

32

624

27/11/2025 09:27:45

00501518084TRLO1.1.1

BATE

10

624

27/11/2025 09:27:45

00501518087TRLO1.1.1

BATE

12

624

27/11/2025 09:27:45

00501518085TRLO1.1.1

BATE

46

624

27/11/2025 09:27:45

00501518086TRLO1.1.1

BATE

32

624

27/11/2025 09:27:54

00501518099TRLO1.1.1

CHIX

20

623.5

27/11/2025 09:28:25

00501518226TRLO1.1.1

TRQX

132

623.5

27/11/2025 09:29:20

00501518400TRLO1.1.1

XLON

4

624

27/11/2025 09:31:39

00501521714TRLO1.1.1

AQXE

12

624

27/11/2025 09:31:39

00501521713TRLO1.1.1

AQXE

12

623.5

27/11/2025 09:34:55

00501528538TRLO1.1.1

XLON

6

623.5

27/11/2025 09:34:55

00501528540TRLO1.1.1

XLON

14

623.5

27/11/2025 09:34:55

00501528539TRLO1.1.1

XLON

12

623.5

27/11/2025 09:35:35

00501529986TRLO1.1.1

XLON

106

623.5

27/11/2025 09:35:35

00501529985TRLO1.1.1

XLON

34

624

27/11/2025 09:37:23

00501533968TRLO1.1.1

CHIX

43

623.5

27/11/2025 09:38:36

00501536770TRLO1.1.1

XLON

97

623.5

27/11/2025 09:38:36

00501536771TRLO1.1.1

XLON

19

624

27/11/2025 09:38:41

00501536963TRLO1.1.1

AQXE

21

623.5

27/11/2025 09:40:40

00501541006TRLO1.1.1

BATE

65

623.5

27/11/2025 09:40:40

00501541005TRLO1.1.1

BATE

4

623.5

27/11/2025 09:43:04

00501546071TRLO1.1.1

XLON

21

623.5

27/11/2025 09:43:04

00501546072TRLO1.1.1

TRQX

104

623.5

27/11/2025 09:43:04

00501546070TRLO1.1.1

XLON

12

623.5

27/11/2025 09:44:09

00501548441TRLO1.1.1

BATE

24

623.5

27/11/2025 09:44:09

00501548440TRLO1.1.1

BATE

80

623.5

27/11/2025 09:45:22

00501551216TRLO1.1.1

BATE

12

623.5

27/11/2025 09:47:40

00501555856TRLO1.1.1

CHIX

13

623.5

27/11/2025 09:47:40

00501555853TRLO1.1.1

CHIX

9

623.5

27/11/2025 09:47:40

00501555864TRLO1.1.1

CHIX

58

623.5

27/11/2025 09:48:03

00501556537TRLO1.1.1

XLON

92

623.5

27/11/2025 09:48:03

00501556538TRLO1.1.1

XLON

16

623.5

27/11/2025 09:48:55

00501558621TRLO1.1.1

TRQX

1

623

27/11/2025 09:50:54

00501563322TRLO1.1.1

AQXE

18

623

27/11/2025 09:50:55

00501563344TRLO1.1.1

AQXE

52

623.5

27/11/2025 09:51:24

00501564545TRLO1.1.1

XLON

33

623.5

27/11/2025 09:51:24

00501564547TRLO1.1.1

XLON

69

623.5

27/11/2025 09:51:24

00501564546TRLO1.1.1

XLON

18

623

27/11/2025 09:54:25

00501570903TRLO1.1.1

AQXE

33

622.5

27/11/2025 09:55:00

00501571968TRLO1.1.1

CHIX

29

623

27/11/2025 09:55:50

00501573465TRLO1.1.1

BATE

69

623

27/11/2025 09:55:50

00501573466TRLO1.1.1

BATE

85

622

27/11/2025 09:56:10

00501574028TRLO1.1.1

XLON

64

622

27/11/2025 09:56:10

00501574029TRLO1.1.1

XLON

25

623

27/11/2025 09:56:16

00501574190TRLO1.1.1

TRQX

153

622.5

27/11/2025 10:00:59

00501579174TRLO1.1.1

XLON

16

622.5

27/11/2025 10:02:27

00501579365TRLO1.1.1

AQXE

54

621.5

27/11/2025 10:03:50

00501579503TRLO1.1.1

BATE

19

623

27/11/2025 10:05:11

00501579683TRLO1.1.1

TRQX

102

622

27/11/2025 10:06:21

00501579806TRLO1.1.1

BATE

140

622.5

27/11/2025 10:06:48

00501579833TRLO1.1.1

XLON

37

622.5

27/11/2025 10:07:24

00501579886TRLO1.1.1

CHIX

106

622.5

27/11/2025 10:09:03

00501580110TRLO1.1.1

XLON

133

622.5

27/11/2025 10:13:47

00501580385TRLO1.1.1

XLON

30

622.5

27/11/2025 10:14:24

00501580423TRLO1.1.1

CHIX

16

623

27/11/2025 10:14:32

00501580425TRLO1.1.1

TRQX

20

623

27/11/2025 10:22:00

00501580872TRLO1.1.1

TRQX

50

622.5

27/11/2025 10:23:03

00501580955TRLO1.1.1

XLON

19

622.5

27/11/2025 10:23:27

00501580979TRLO1.1.1

AQXE

32

622.5

27/11/2025 10:23:27

00501580978TRLO1.1.1

CHIX

139

622.5

27/11/2025 10:26:24

00501581177TRLO1.1.1

BATE

233

622.5

27/11/2025 10:26:24

00501581178TRLO1.1.1

XLON

22

622.5

27/11/2025 10:28:09

00501581339TRLO1.1.1

AQXE

128

623

27/11/2025 10:29:03

00501581380TRLO1.1.1

XLON

28

623.5

27/11/2025 10:31:02

00501581526TRLO1.1.1

CHIX

26

623.5

27/11/2025 10:33:27

00501581678TRLO1.1.1

BATE

94

623.5

27/11/2025 10:33:27

00501581677TRLO1.1.1

BATE

18

623.5

27/11/2025 10:33:31

00501581679TRLO1.1.1

TRQX

188

623

27/11/2025 10:33:43

00501581703TRLO1.1.1

XLON

90

624

27/11/2025 10:58:36

00501583575TRLO1.1.1

BATE

4

624

27/11/2025 10:58:36

00501583578TRLO1.1.1

BATE

31

624

27/11/2025 10:58:36

00501583576TRLO1.1.1

BATE

81

624

27/11/2025 10:58:36

00501583577TRLO1.1.1

BATE

113

624

27/11/2025 10:58:36

00501583579TRLO1.1.1

BATE

134

624

27/11/2025 10:58:36

00501583580TRLO1.1.1

XLON

211

624

27/11/2025 10:58:36

00501583581TRLO1.1.1

XLON

10

624

27/11/2025 10:58:36

00501583584TRLO1.1.1

TRQX

12

624

27/11/2025 10:58:36

00501583583TRLO1.1.1

TRQX

22

624

27/11/2025 10:58:36

00501583585TRLO1.1.1

TRQX

231

624

27/11/2025 10:58:36

00501583582TRLO1.1.1

XLON

1

624

27/11/2025 10:58:36

00501583586TRLO1.1.1

CHIX

38

624

27/11/2025 10:58:36

00501583587TRLO1.1.1

CHIX

4

624

27/11/2025 10:58:37

00501583589TRLO1.1.1

CHIX

5

624

27/11/2025 10:58:37

00501583590TRLO1.1.1

CHIX

24

624

27/11/2025 10:58:37

00501583588TRLO1.1.1

CHIX

6

624

27/11/2025 10:58:37

00501583593TRLO1.1.1

AQXE

7

624

27/11/2025 10:58:37

00501583592TRLO1.1.1

AQXE

26

624

27/11/2025 10:58:37

00501583591TRLO1.1.1

AQXE

180

625

27/11/2025 11:00:45

00501583823TRLO1.1.1

XLON

138

625

27/11/2025 11:03:19

00501583932TRLO1.1.1

XLON

18

625

27/11/2025 11:04:42

00501584030TRLO1.1.1

TRQX

37

625

27/11/2025 11:05:57

00501584125TRLO1.1.1

CHIX

100

625

27/11/2025 11:07:00

00501584162TRLO1.1.1

XLON

38

625

27/11/2025 11:07:00

00501584163TRLO1.1.1

XLON

20

625

27/11/2025 11:09:10

00501584293TRLO1.1.1

TRQX

178

625

27/11/2025 11:11:49

00501584448TRLO1.1.1

XLON

43

625

27/11/2025 11:22:47

00501585513TRLO1.1.1

CHIX

47

625

27/11/2025 11:22:47

00501585511TRLO1.1.1

BATE

85

625

27/11/2025 11:22:47

00501585512TRLO1.1.1

BATE

22

625

27/11/2025 11:22:47

00501585517TRLO1.1.1

TRQX

34

625

27/11/2025 11:22:47

00501585514TRLO1.1.1

CHIX

136

625

27/11/2025 11:22:47

00501585515TRLO1.1.1

BATE

175

625

27/11/2025 11:22:47

00501585516TRLO1.1.1

XLON

38

625

27/11/2025 11:30:09

00501586020TRLO1.1.1

BATE

124

625

27/11/2025 11:30:09

00501586019TRLO1.1.1

XLON

20

625

27/11/2025 11:40:46

00501587025TRLO1.1.1

AQXE

20

625

27/11/2025 11:40:46

00501587026TRLO1.1.1

AQXE

54

625

27/11/2025 11:40:46

00501587024TRLO1.1.1

AQXE

15

625

27/11/2025 11:40:46

00501587028TRLO1.1.1

XLON

20

625

27/11/2025 11:40:46

00501587027TRLO1.1.1

AQXE

34

625

27/11/2025 11:40:46

00501587029TRLO1.1.1

CHIX

34

625

27/11/2025 11:40:46

00501587030TRLO1.1.1

CHIX

66

625

27/11/2025 11:40:46

00501587033TRLO1.1.1

XLON

80

625

27/11/2025 11:40:46

00501587031TRLO1.1.1

BATE

226

625

27/11/2025 11:40:46

00501587032TRLO1.1.1

XLON

70

625

27/11/2025 11:40:46

00501587035TRLO1.1.1

XLON

120

625

27/11/2025 11:40:46

00501587034TRLO1.1.1

XLON

151

625

27/11/2025 11:40:46

00501587036TRLO1.1.1

XLON

2

625.5

27/11/2025 11:46:38

00501587343TRLO1.1.1

TRQX

139

625.5

27/11/2025 11:46:38

00501587342TRLO1.1.1

XLON

12

626

27/11/2025 11:46:38

00501587340TRLO1.1.1

CHIX

22

626

27/11/2025 11:46:38

00501587341TRLO1.1.1

CHIX

20

625.5

27/11/2025 11:46:38

00501587344TRLO1.1.1

TRQX

53

626

27/11/2025 11:48:01

00501587489TRLO1.1.1

BATE

12

626

27/11/2025 11:48:01

00501587490TRLO1.1.1

BATE

2

626

27/11/2025 11:48:01

00501587493TRLO1.1.1

BATE

10

626

27/11/2025 11:48:01

00501587492TRLO1.1.1

BATE

31

626

27/11/2025 11:48:01

00501587491TRLO1.1.1

BATE

7

626

27/11/2025 11:48:01

00501587494TRLO1.1.1

BATE

11

625.5

27/11/2025 11:48:40

00501587525TRLO1.1.1

XLON

20

625.5

27/11/2025 11:48:40

00501587527TRLO1.1.1

TRQX

165

625.5

27/11/2025 11:48:40

00501587526TRLO1.1.1

XLON

16

625.5

27/11/2025 11:48:40

00501587528TRLO1.1.1

TRQX

17

625.5

27/11/2025 11:48:40

00501587529TRLO1.1.1

TRQX

24

626

27/11/2025 11:50:17

00501587619TRLO1.1.1

BATE

1

626

27/11/2025 11:50:17

00501587621TRLO1.1.1

BATE

12

626

27/11/2025 11:50:17

00501587620TRLO1.1.1

BATE

12

626

27/11/2025 11:50:17

00501587622TRLO1.1.1

BATE

59

626

27/11/2025 11:51:10

00501587713TRLO1.1.1

XLON

20

626

27/11/2025 11:51:10

00501587714TRLO1.1.1

XLON

35

626

27/11/2025 11:51:10

00501587715TRLO1.1.1

XLON

92

625.5

27/11/2025 11:53:53

00501587890TRLO1.1.1

BATE

41

625.5

27/11/2025 11:53:53

00501587891TRLO1.1.1

BATE

5

625.5

27/11/2025 11:53:53

00501587892TRLO1.1.1

BATE

142

625.5

27/11/2025 11:55:14

00501588012TRLO1.1.1

XLON

1

625.5

27/11/2025 11:56:01

00501588049TRLO1.1.1

AQXE

2

625.5

27/11/2025 11:56:01

00501588050TRLO1.1.1

AQXE

2

625.5

27/11/2025 11:56:01

00501588051TRLO1.1.1

AQXE

132

626

27/11/2025 11:59:13

00501588348TRLO1.1.1

XLON

19

626

27/11/2025 11:59:25

00501588421TRLO1.1.1

TRQX

34

626

27/11/2025 11:59:52

00501588446TRLO1.1.1

CHIX

19

627

27/11/2025 11:59:56

00501588499TRLO1.1.1

AQXE

19

627

27/11/2025 12:02:30

00501588625TRLO1.1.1

AQXE

17

627

27/11/2025 12:04:20

00501588729TRLO1.1.1

AQXE

300

626.5

27/11/2025 12:06:22

00501588859TRLO1.1.1

XLON

34

626

27/11/2025 12:06:54

00501588893TRLO1.1.1

CHIX

110

626

27/11/2025 12:06:54

00501588892TRLO1.1.1

BATE

22

626

27/11/2025 12:06:54

00501588895TRLO1.1.1

TRQX

141

626

27/11/2025 12:06:54

00501588894TRLO1.1.1

BATE

19

626

27/11/2025 12:08:11

00501588944TRLO1.1.1

AQXE

24

626

27/11/2025 12:08:14

00501588945TRLO1.1.1

XLON

127

626

27/11/2025 12:08:14

00501588946TRLO1.1.1

XLON

20

626

27/11/2025 12:08:52

00501588972TRLO1.1.1

TRQX

19

626

27/11/2025 12:09:16

00501588986TRLO1.1.1

CHIX

6

626

27/11/2025 12:09:16

00501588987TRLO1.1.1

CHIX

6

626

27/11/2025 12:09:16

00501588988TRLO1.1.1

CHIX

13

626

27/11/2025 12:27:26

00501589878TRLO1.1.1

TRQX

22

626

27/11/2025 12:27:26

00501589879TRLO1.1.1

TRQX

42

626.5

27/11/2025 12:30:33

00501590011TRLO1.1.1

AQXE

87

626.5

27/11/2025 12:30:33

00501590010TRLO1.1.1

CHIX

298

626.5

27/11/2025 12:30:33

00501590012TRLO1.1.1

XLON

917

626.5

27/11/2025 12:30:33

00501590013TRLO1.1.1

XLON

25

626.5

27/11/2025 12:30:35

00501590016TRLO1.1.1

TRQX

87

627

27/11/2025 12:32:15

00501590140TRLO1.1.1

BATE

347

627

27/11/2025 12:32:15

00501590139TRLO1.1.1

BATE

15

627

27/11/2025 12:33:18

00501590200TRLO1.1.1

AQXE

19

627

27/11/2025 12:33:18

00501590201TRLO1.1.1

AQXE

27

627

27/11/2025 12:33:18

00501590202TRLO1.1.1

CHIX

33

627

27/11/2025 12:33:18

00501590203TRLO1.1.1

CHIX

99

627

27/11/2025 12:33:18

00501590204TRLO1.1.1

XLON

11

627

27/11/2025 12:33:18

00501590205TRLO1.1.1

XLON

20

627

27/11/2025 12:33:21

00501590206TRLO1.1.1

TRQX

19

627.5

27/11/2025 12:36:56

00501590361TRLO1.1.1

AQXE

30

627.5

27/11/2025 12:37:54

00501590442TRLO1.1.1

CHIX

18

627

27/11/2025 12:42:55

00501590708TRLO1.1.1

BATE

79

627

27/11/2025 12:44:28

00501590762TRLO1.1.1

BATE

97

627

27/11/2025 12:44:28

00501590761TRLO1.1.1

BATE

30

628

27/11/2025 12:44:33

00501590767TRLO1.1.1

CHIX

123

628.5

27/11/2025 12:47:46

00501591014TRLO1.1.1

BATE

107

628.5

27/11/2025 12:50:13

00501591235TRLO1.1.1

BATE

27

628.5

27/11/2025 12:52:47

00501591434TRLO1.1.1

CHIX

12

628.5

27/11/2025 12:54:55

00501591544TRLO1.1.1

CHIX

13

628.5

27/11/2025 12:54:55

00501591545TRLO1.1.1

CHIX

5

628.5

27/11/2025 12:55:00

00501591548TRLO1.1.1

CHIX

16

628.5

27/11/2025 12:55:34

00501591629TRLO1.1.1

BATE

138

629

27/11/2025 13:07:15

00501592218TRLO1.1.1

XLON

69

629

27/11/2025 13:07:15

00501592219TRLO1.1.1

XLON

121

629

27/11/2025 13:07:15

00501592221TRLO1.1.1

XLON

138

629

27/11/2025 13:07:15

00501592220TRLO1.1.1

XLON

33

629.5

27/11/2025 13:07:19

00501592224TRLO1.1.1

CHIX

878

629.5

27/11/2025 13:08:26

00501592288TRLO1.1.1

XLON

76

629.5

27/11/2025 13:08:26

00501592289TRLO1.1.1

AQXE

39

629.5

27/11/2025 13:08:28

00501592292TRLO1.1.1

TRQX

63

629.5

27/11/2025 13:08:28

00501592293TRLO1.1.1

TRQX

52

629.5

27/11/2025 13:08:35

00501592298TRLO1.1.1

BATE

79

629.5

27/11/2025 13:08:35

00501592297TRLO1.1.1

BATE

32

629.5

27/11/2025 13:09:40

00501592347TRLO1.1.1

CHIX

18

629.5

27/11/2025 13:10:18

00501592377TRLO1.1.1

AQXE

98

629.5

27/11/2025 13:10:20

00501592378TRLO1.1.1

XLON

186

629.5

27/11/2025 13:10:20

00501592379TRLO1.1.1

XLON

24

629.5

27/11/2025 13:10:25

00501592385TRLO1.1.1

TRQX

112

629.5

27/11/2025 13:10:53

00501592420TRLO1.1.1

BATE

70

629.5

27/11/2025 13:12:23

00501592496TRLO1.1.1

XLON

5

629.5

27/11/2025 13:12:23

00501592499TRLO1.1.1

XLON

68

629.5

27/11/2025 13:12:23

00501592498TRLO1.1.1

XLON

121

629.5

27/11/2025 13:12:23

00501592497TRLO1.1.1

XLON

16

629.5

27/11/2025 13:12:31

00501592505TRLO1.1.1

TRQX

120

629

27/11/2025 13:13:12

00501592544TRLO1.1.1

BATE

19

629.5

27/11/2025 13:13:35

00501592581TRLO1.1.1

AQXE

40

629

27/11/2025 13:14:06

00501592597TRLO1.1.1

CHIX

148

629

27/11/2025 13:14:22

00501592605TRLO1.1.1

XLON

115

628.5

27/11/2025 13:16:30

00501592762TRLO1.1.1

XLON

33

629

27/11/2025 13:19:19

00501592932TRLO1.1.1

CHIX

4

629.5

27/11/2025 13:19:48

00501592952TRLO1.1.1

TRQX

19

629.5

27/11/2025 13:19:48

00501592951TRLO1.1.1

TRQX

21

629.5

27/11/2025 13:19:50

00501592955TRLO1.1.1

AQXE

138

629

27/11/2025 13:20:05

00501592970TRLO1.1.1

XLON

21

629.5

27/11/2025 13:24:14

00501593188TRLO1.1.1

TRQX

34

629

27/11/2025 13:24:18

00501593192TRLO1.1.1

CHIX

108

629

27/11/2025 13:24:36

00501593203TRLO1.1.1

BATE

114

629

27/11/2025 13:24:36

00501593204TRLO1.1.1

BATE

227

629

27/11/2025 13:24:36

00501593205TRLO1.1.1

XLON

18

629

27/11/2025 13:25:36

00501593243TRLO1.1.1

AQXE

201

628.5

27/11/2025 13:26:32

00501593316TRLO1.1.1

XLON

92

628.5

27/11/2025 13:28:18

00501593444TRLO1.1.1

BATE

20

628.5

27/11/2025 13:28:18

00501593445TRLO1.1.1

BATE

10

629

27/11/2025 13:29:05

00501593465TRLO1.1.1

TRQX

12

629

27/11/2025 13:29:05

00501593464TRLO1.1.1

TRQX

32

629

27/11/2025 13:29:10

00501593468TRLO1.1.1

CHIX

18

629

27/11/2025 13:31:30

00501593853TRLO1.1.1

AQXE

59

628.5

27/11/2025 13:31:49

00501593890TRLO1.1.1

XLON

200

628.5

27/11/2025 13:31:49

00501593889TRLO1.1.1

XLON

104

628.5

27/11/2025 13:33:19

00501594031TRLO1.1.1

BATE

16

629

27/11/2025 13:33:31

00501594043TRLO1.1.1

AQXE

37

628.5

27/11/2025 13:33:46

00501594066TRLO1.1.1

CHIX

56

628.5

27/11/2025 13:34:55

00501594265TRLO1.1.1

BATE

58

628.5

27/11/2025 13:34:55

00501594264TRLO1.1.1

BATE

276

628.5

27/11/2025 13:34:55

00501594266TRLO1.1.1

XLON

23

628.5

27/11/2025 13:35:45

00501594372TRLO1.1.1

TRQX

125

628.5

27/11/2025 13:37:23

00501594483TRLO1.1.1

XLON

40

628.5

27/11/2025 13:37:23

00501594484TRLO1.1.1

XLON

22

628.5

27/11/2025 13:38:05

00501594545TRLO1.1.1

AQXE

24

629

27/11/2025 13:38:20

00501594553TRLO1.1.1

CHIX

12

629

27/11/2025 13:38:20

00501594554TRLO1.1.1

CHIX

95

628.5

27/11/2025 13:39:17

00501594666TRLO1.1.1

BATE

29

628.5

27/11/2025 13:39:17

00501594667TRLO1.1.1

BATE

21

628.5

27/11/2025 13:39:32

00501594701TRLO1.1.1

TRQX

52

629

27/11/2025 13:41:36

00501594816TRLO1.1.1

XLON

54

629

27/11/2025 13:41:36

00501594817TRLO1.1.1

XLON

53

629

27/11/2025 13:41:36

00501594819TRLO1.1.1

XLON

121

629

27/11/2025 13:41:36

00501594818TRLO1.1.1

XLON

2

628.5

27/11/2025 13:42:01

00501594846TRLO1.1.1

AQXE

16

628.5

27/11/2025 13:42:12

00501594851TRLO1.1.1

AQXE

22

628.5

27/11/2025 13:42:12

00501594852TRLO1.1.1

TRQX

18

629

27/11/2025 13:42:38

00501594877TRLO1.1.1

CHIX

18

629

27/11/2025 13:42:38

00501594878TRLO1.1.1

CHIX

53

628.5

27/11/2025 13:43:59

00501594974TRLO1.1.1

XLON

54

628.5

27/11/2025 13:43:59

00501594973TRLO1.1.1

XLON

86

628.5

27/11/2025 13:43:59

00501594975TRLO1.1.1

XLON

26

628.5

27/11/2025 13:44:44

00501595043TRLO1.1.1

BATE

89

628.5

27/11/2025 13:44:44

00501595044TRLO1.1.1

BATE

1

628.5

27/11/2025 13:45:30

00501595085TRLO1.1.1

AQXE

17

628.5

27/11/2025 13:45:30

00501595084TRLO1.1.1

AQXE

32

628

27/11/2025 13:45:48

00501595113TRLO1.1.1

CHIX

35

628.5

27/11/2025 13:46:26

00501595136TRLO1.1.1

XLON

108

628.5

27/11/2025 13:46:26

00501595137TRLO1.1.1

XLON

46

628.5

27/11/2025 13:46:26

00501595139TRLO1.1.1

XLON

53

628.5

27/11/2025 13:46:26

00501595138TRLO1.1.1

XLON

21

628.5

27/11/2025 13:47:13

00501595205TRLO1.1.1

TRQX

136

628

27/11/2025 13:49:23

00501595387TRLO1.1.1

XLON

22

628

27/11/2025 13:50:36

00501595492TRLO1.1.1

TRQX

156

628

27/11/2025 13:51:20

00501595542TRLO1.1.1

XLON

14

628

27/11/2025 13:53:11

00501595760TRLO1.1.1

XLON

192

628

27/11/2025 13:53:11

00501595759TRLO1.1.1

XLON

8

628.5

27/11/2025 13:54:16

00501595849TRLO1.1.1

AQXE

14

628.5

27/11/2025 13:54:16

00501595848TRLO1.1.1

AQXE

24

628.5

27/11/2025 13:55:25

00501595914TRLO1.1.1

CHIX

36

628.5

27/11/2025 13:55:25

00501595913TRLO1.1.1

CHIX

24

628.5

27/11/2025 13:55:25

00501595915TRLO1.1.1

CHIX

22

629.5

27/11/2025 13:59:12

00501596193TRLO1.1.1

AQXE

255

629.5

27/11/2025 14:01:26

00501596338TRLO1.1.1

XLON

67

629.5

27/11/2025 14:01:26

00501596339TRLO1.1.1

XLON

302

629.5

27/11/2025 14:01:29

00501596347TRLO1.1.1

BATE

38

629.5

27/11/2025 14:01:31

00501596348TRLO1.1.1

CHIX

21

630

27/11/2025 14:04:24

00501596747TRLO1.1.1

AQXE

25

629.5

27/11/2025 14:04:30

00501596885TRLO1.1.1

TRQX

115

629.5

27/11/2025 14:04:30

00501596882TRLO1.1.1

BATE

159

629.5

27/11/2025 14:04:30

00501596884TRLO1.1.1

XLON

328

629.5

27/11/2025 14:04:30

00501596883TRLO1.1.1

XLON

20

629.5

27/11/2025 14:04:30

00501596886TRLO1.1.1

TRQX

30

629.5

27/11/2025 14:05:00

00501596980TRLO1.1.1

CHIX

22

629

27/11/2025 14:06:18

00501597291TRLO1.1.1

TRQX

53

629.5

27/11/2025 14:07:57

00501597550TRLO1.1.1

XLON

57

629.5

27/11/2025 14:07:57

00501597551TRLO1.1.1

XLON

117

629.5

27/11/2025 14:10:26

00501597740TRLO1.1.1

XLON

54

629.5

27/11/2025 14:13:06

00501597967TRLO1.1.1

XLON

88

629.5

27/11/2025 14:13:06

00501597968TRLO1.1.1

XLON

13

629.5

27/11/2025 14:14:31

00501598105TRLO1.1.1

TRQX

32

629.5

27/11/2025 14:14:31

00501598104TRLO1.1.1

CHIX

8

629.5

27/11/2025 14:14:31

00501598106TRLO1.1.1

TRQX

87

629.5

27/11/2025 14:16:19

00501598298TRLO1.1.1

XLON

32

629.5

27/11/2025 14:17:22

00501598397TRLO1.1.1

CHIX

149

629.5

27/11/2025 14:20:41

00501598638TRLO1.1.1

XLON

15

629.5

27/11/2025 14:20:41

00501598639TRLO1.1.1

BATE

100

629.5

27/11/2025 14:23:07

00501598883TRLO1.1.1

BATE

9

630

27/11/2025 14:24:09

00501598947TRLO1.1.1

CHIX

23

630

27/11/2025 14:24:09

00501598946TRLO1.1.1

CHIX

6

630

27/11/2025 14:24:45

00501599026TRLO1.1.1

AQXE

13

630

27/11/2025 14:24:45

00501599025TRLO1.1.1

AQXE

21

630

27/11/2025 14:27:08

00501599211TRLO1.1.1

AQXE

64

629.5

27/11/2025 14:28:17

00501599321TRLO1.1.1

XLON

130

629.5

27/11/2025 14:28:17

00501599323TRLO1.1.1

XLON

160

629.5

27/11/2025 14:28:17

00501599322TRLO1.1.1

XLON

20

629.5

27/11/2025 14:28:17

00501599325TRLO1.1.1

TRQX

23

629.5

27/11/2025 14:28:17

00501599326TRLO1.1.1

TRQX

26

629.5

27/11/2025 14:28:17

00501599324TRLO1.1.1

XLON

21

630

27/11/2025 14:29:16

00501599390TRLO1.1.1

AQXE

32

630

27/11/2025 14:29:58

00501599459TRLO1.1.1

CHIX

180

629.5

27/11/2025 14:30:18

00501599515TRLO1.1.1

XLON

197

629.5

27/11/2025 14:30:18

00501599516TRLO1.1.1

BATE

5

629.5

27/11/2025 14:30:18

00501599517TRLO1.1.1

BATE

120

629.5

27/11/2025 14:30:18

00501599519TRLO1.1.1

BATE

125

629.5

27/11/2025 14:30:18

00501599518TRLO1.1.1

BATE

18

629.5

27/11/2025 14:30:18

00501599520TRLO1.1.1

AQXE

19

629.5

27/11/2025 14:30:18

00501599521TRLO1.1.1

AQXE

21

629.5

27/11/2025 14:30:18

00501599522TRLO1.1.1

TRQX

38

629.5

27/11/2025 14:31:51

00501600116TRLO1.1.1

CHIX

109

629.5

27/11/2025 14:32:06

00501600142TRLO1.1.1

BATE

274

629.5

27/11/2025 14:32:12

00501600147TRLO1.1.1

XLON

5

629.5

27/11/2025 14:32:22

00501600186TRLO1.1.1

AQXE

14

629.5

27/11/2025 14:32:22

00501600185TRLO1.1.1

AQXE

20

629

27/11/2025 14:34:06

00501600388TRLO1.1.1

TRQX

19

629.5

27/11/2025 14:34:15

00501600413TRLO1.1.1

XLON

42

629.5

27/11/2025 14:34:15

00501600412TRLO1.1.1

XLON

74

629.5

27/11/2025 14:34:15

00501600411TRLO1.1.1

XLON

16

629.5

27/11/2025 14:34:55

00501600510TRLO1.1.1

AQXE

34

629

27/11/2025 14:35:55

00501600626TRLO1.1.1

CHIX

18

629.5

27/11/2025 14:36:09

00501600662TRLO1.1.1

XLON

246

629.5

27/11/2025 14:36:09

00501600661TRLO1.1.1

XLON

15

629.5

27/11/2025 14:37:57

00501600902TRLO1.1.1

XLON

159

629.5

27/11/2025 14:37:57

00501600901TRLO1.1.1

XLON

8

629.5

27/11/2025 14:38:18

00501600930TRLO1.1.1

CHIX

20

629.5

27/11/2025 14:38:18

00501600931TRLO1.1.1

CHIX

21

629.5

27/11/2025 14:39:44

00501601073TRLO1.1.1

AQXE

75

629.5

27/11/2025 14:40:16

00501601142TRLO1.1.1

XLON

77

629.5

27/11/2025 14:40:16

00501601143TRLO1.1.1

XLON

13

629.5

27/11/2025 14:40:38

00501601194TRLO1.1.1

CHIX

21

629.5

27/11/2025 14:40:38

00501601193TRLO1.1.1

CHIX

44

629.5

27/11/2025 14:42:17

00501601365TRLO1.1.1

XLON

11

629.5

27/11/2025 14:42:17

00501601368TRLO1.1.1

XLON

15

629.5

27/11/2025 14:42:17

00501601366TRLO1.1.1

XLON

75

629.5

27/11/2025 14:42:17

00501601367TRLO1.1.1

XLON

15

629.5

27/11/2025 14:42:44

00501601417TRLO1.1.1

AQXE

26

629.5

27/11/2025 14:42:48

00501601429TRLO1.1.1

CHIX

18

629.5

27/11/2025 14:46:13

00501602064TRLO1.1.1

AQXE

54

629.5

27/11/2025 14:47:09

00501602159TRLO1.1.1

XLON

43

629.5

27/11/2025 14:47:09

00501602161TRLO1.1.1

XLON

73

629.5

27/11/2025 14:47:09

00501602160TRLO1.1.1

XLON

40

629.5

27/11/2025 14:47:39

00501602212TRLO1.1.1

CHIX

17

629.5

27/11/2025 14:48:40

00501602296TRLO1.1.1

AQXE

88

629.5

27/11/2025 14:49:24

00501602360TRLO1.1.1

XLON

62

629.5

27/11/2025 14:49:24

00501602361TRLO1.1.1

XLON

36

629.5

27/11/2025 14:50:03

00501602460TRLO1.1.1

CHIX

127

629

27/11/2025 14:50:10

00501602494TRLO1.1.1

XLON

60

629

27/11/2025 14:50:10

00501602496TRLO1.1.1

BATE

141

629

27/11/2025 14:50:10

00501602495TRLO1.1.1

XLON

150

629

27/11/2025 14:50:10

00501602497TRLO1.1.1

XLON

1

629

27/11/2025 14:50:10

00501602499TRLO1.1.1

BATE

35

629

27/11/2025 14:50:10

00501602498TRLO1.1.1

BATE

18

629

27/11/2025 14:50:10

00501602502TRLO1.1.1

TRQX

23

629

27/11/2025 14:50:10

00501602500TRLO1.1.1

TRQX

25

629

27/11/2025 14:50:10

00501602501TRLO1.1.1

TRQX

21

629

27/11/2025 14:50:10

00501602503TRLO1.1.1

TRQX

21

629

27/11/2025 14:50:10

00501602504TRLO1.1.1

TRQX

20

629

27/11/2025 14:50:11

00501602510TRLO1.1.1

BATE

173

629

27/11/2025 14:50:11

00501602511TRLO1.1.1

BATE

104

629

27/11/2025 14:50:11

00501602513TRLO1.1.1

BATE

128

629

27/11/2025 14:50:11

00501602512TRLO1.1.1

BATE

36

629

27/11/2025 14:50:11

00501602515TRLO1.1.1

BATE

69

629

27/11/2025 14:50:11

00501602514TRLO1.1.1

BATE

19

629

27/11/2025 14:50:14

00501602560TRLO1.1.1

AQXE

292

629

27/11/2025 14:51:53

00501602792TRLO1.1.1

XLON

3

629.5

27/11/2025 14:52:41

00501602874TRLO1.1.1

CHIX

31

629.5

27/11/2025 14:52:41

00501602875TRLO1.1.1

CHIX

9

629.5

27/11/2025 14:57:16

00501603702TRLO1.1.1

BATE

40

629.5

27/11/2025 14:57:16

00501603701TRLO1.1.1

BATE

79

629.5

27/11/2025 14:57:16

00501603700TRLO1.1.1

BATE

2

629.5

27/11/2025 14:57:16

00501603704TRLO1.1.1

BATE

112

629.5

27/11/2025 14:57:16

00501603705TRLO1.1.1

BATE

121

629.5

27/11/2025 14:57:16

00501603703TRLO1.1.1

XLON

33

629.5

27/11/2025 14:57:16

00501603706TRLO1.1.1

CHIX

36

629.5

27/11/2025 14:57:16

00501603707TRLO1.1.1

XLON

143

629.5

27/11/2025 14:57:16

00501603708TRLO1.1.1

XLON

21

629.5

27/11/2025 14:57:16

00501603711TRLO1.1.1

AQXE

35

629.5

27/11/2025 14:57:16

00501603710TRLO1.1.1

TRQX

126

629.5

27/11/2025 14:57:16

00501603709TRLO1.1.1

XLON

8

629.5

27/11/2025 14:57:16

00501603713TRLO1.1.1

AQXE

11

629.5

27/11/2025 14:57:16

00501603714TRLO1.1.1

AQXE

22

629.5

27/11/2025 14:57:16

00501603712TRLO1.1.1

TRQX

141

628.5

27/11/2025 14:58:01

00501603816TRLO1.1.1

XLON

33

629

27/11/2025 14:59:38

00501604066TRLO1.1.1

CHIX

17

628.5

27/11/2025 14:59:42

00501604077TRLO1.1.1

AQXE

64

628.5

27/11/2025 14:59:53

00501604104TRLO1.1.1

XLON

68

628.5

27/11/2025 14:59:53

00501604103TRLO1.1.1

XLON

16

628.5

27/11/2025 14:59:53

00501604107TRLO1.1.1

XLON

17

628.5

27/11/2025 14:59:53

00501604106TRLO1.1.1

XLON

28

628.5

27/11/2025 14:59:53

00501604105TRLO1.1.1

XLON

34

628.5

27/11/2025 14:59:53

00501604108TRLO1.1.1

XLON

124

628

27/11/2025 14:59:57

00501604111TRLO1.1.1

BATE

236

628.5

27/11/2025 15:02:04

00501604423TRLO1.1.1

XLON

23

628.5

27/11/2025 15:02:04

00501604424TRLO1.1.1

TRQX

15

629

27/11/2025 15:02:23

00501604449TRLO1.1.1

AQXE

121

629

27/11/2025 15:02:30

00501604452TRLO1.1.1

BATE

32

628.5

27/11/2025 15:03:53

00501604598TRLO1.1.1

CHIX

18

628.5

27/11/2025 15:03:53

00501604599TRLO1.1.1

XLON

18

628.5

27/11/2025 15:03:53

00501604601TRLO1.1.1

AQXE

110

628.5

27/11/2025 15:03:53

00501604600TRLO1.1.1

XLON

24

629

27/11/2025 15:04:15

00501604628TRLO1.1.1

TRQX

118

629

27/11/2025 15:04:31

00501604651TRLO1.1.1

BATE

35

629

27/11/2025 15:06:58

00501604939TRLO1.1.1

CHIX

131

629

27/11/2025 15:08:13

00501605090TRLO1.1.1

BATE

29

630

27/11/2025 15:11:04

00501605649TRLO1.1.1

CHIX

8

630

27/11/2025 15:11:04

00501605651TRLO1.1.1

CHIX

32

630

27/11/2025 15:11:04

00501605650TRLO1.1.1

CHIX

13

629.5

27/11/2025 15:11:59

00501605770TRLO1.1.1

XLON

28

629.5

27/11/2025 15:11:59

00501605771TRLO1.1.1

XLON

119

629.5

27/11/2025 15:11:59

00501605769TRLO1.1.1

BATE

22

629.5

27/11/2025 15:11:59

00501605772TRLO1.1.1

TRQX

28

629.5

27/11/2025 15:11:59

00501605773TRLO1.1.1

TRQX

495

629.5

27/11/2025 15:11:59

00501605774TRLO1.1.1

XLON

54

629.5

27/11/2025 15:11:59

00501605775TRLO1.1.1

XLON

113

629.5

27/11/2025 15:11:59

00501605776TRLO1.1.1

XLON

7

629.5

27/11/2025 15:11:59

00501605779TRLO1.1.1

TRQX

18

629.5

27/11/2025 15:11:59

00501605777TRLO1.1.1

AQXE

21

629.5

27/11/2025 15:11:59

00501605778TRLO1.1.1

AQXE

25

630

27/11/2025 15:14:13

00501606048TRLO1.1.1

CHIX

15

630

27/11/2025 15:14:13

00501606049TRLO1.1.1

CHIX

134

630

27/11/2025 15:14:15

00501606051TRLO1.1.1

XLON

115

629.5

27/11/2025 15:14:15

00501606053TRLO1.1.1

BATE

155

630

27/11/2025 15:14:15

00501606052TRLO1.1.1

XLON

21

630

27/11/2025 15:14:17

00501606055TRLO1.1.1

AQXE

22

630

27/11/2025 15:14:25

00501606068TRLO1.1.1

TRQX

42

630

27/11/2025 15:16:21

00501606368TRLO1.1.1

XLON

7

630

27/11/2025 15:16:21

00501606370TRLO1.1.1

XLON

120

630

27/11/2025 15:16:21

00501606369TRLO1.1.1

XLON

23

630

27/11/2025 15:16:33

00501606394TRLO1.1.1

CHIX

7

630

27/11/2025 15:16:33

00501606395TRLO1.1.1

CHIX

21

630

27/11/2025 15:16:34

00501606408TRLO1.1.1

AQXE

54

630

27/11/2025 15:18:25

00501606704TRLO1.1.1

XLON

97

630

27/11/2025 15:18:25

00501606705TRLO1.1.1

XLON

28

630

27/11/2025 15:18:29

00501606708TRLO1.1.1

CHIX

32

630

27/11/2025 15:18:50

00501606732TRLO1.1.1

BATE

77

630

27/11/2025 15:18:50

00501606733TRLO1.1.1

BATE

18

630

27/11/2025 15:19:47

00501606815TRLO1.1.1

AQXE

29

630

27/11/2025 15:20:48

00501606907TRLO1.1.1

XLON

124

630

27/11/2025 15:20:48

00501606908TRLO1.1.1

XLON

2

630

27/11/2025 15:20:49

00501606911TRLO1.1.1

BATE

15

630

27/11/2025 15:20:49

00501606910TRLO1.1.1

BATE

93

630

27/11/2025 15:20:49

00501606912TRLO1.1.1

BATE

33

631

27/11/2025 15:23:13

00501607210TRLO1.1.1

CHIX

14

630.5

27/11/2025 15:24:10

00501607398TRLO1.1.1

BATE

96

630.5

27/11/2025 15:24:10

00501607397TRLO1.1.1

BATE

20

630.5

27/11/2025 15:24:10

00501607399TRLO1.1.1

AQXE

69

630.5

27/11/2025 15:24:10

00501607400TRLO1.1.1

XLON

206

630.5

27/11/2025 15:24:10

00501607401TRLO1.1.1

XLON

296

630.5

27/11/2025 15:24:10

00501607402TRLO1.1.1

XLON

22

630.5

27/11/2025 15:24:10

00501607404TRLO1.1.1

TRQX

24

630.5

27/11/2025 15:24:10

00501607405TRLO1.1.1

TRQX

148

630.5

27/11/2025 15:24:10

00501607403TRLO1.1.1

XLON

22

630.5

27/11/2025 15:24:10

00501607406TRLO1.1.1

TRQX

34

630.5

27/11/2025 15:25:32

00501607558TRLO1.1.1

CHIX

196

630.5

27/11/2025 15:25:57

00501607595TRLO1.1.1

XLON

20

630

27/11/2025 15:26:06

00501607673TRLO1.1.1

TRQX

12

630.5

27/11/2025 15:27:33

00501607844TRLO1.1.1

CHIX

22

630.5

27/11/2025 15:27:33

00501607845TRLO1.1.1

CHIX

71

630.5

27/11/2025 15:28:40

00501607964TRLO1.1.1

XLON

77

630.5

27/11/2025 15:28:40

00501607965TRLO1.1.1

XLON

114

630

27/11/2025 15:28:49

00501608003TRLO1.1.1

BATE

123

630

27/11/2025 15:28:49

00501608004TRLO1.1.1

BATE

19

630

27/11/2025 15:28:49

00501608005TRLO1.1.1

AQXE

25

630

27/11/2025 15:28:49

00501608006TRLO1.1.1

AQXE

21

630

27/11/2025 15:28:55

00501608011TRLO1.1.1

TRQX

137

630

27/11/2025 15:30:55

00501608377TRLO1.1.1

XLON

115

630

27/11/2025 15:31:03

00501608432TRLO1.1.1

BATE

19

630

27/11/2025 15:31:16

00501608508TRLO1.1.1

AQXE

19

630

27/11/2025 15:31:54

00501608642TRLO1.1.1

TRQX

35

630

27/11/2025 15:33:09

00501608827TRLO1.1.1

XLON

115

630

27/11/2025 15:33:09

00501608828TRLO1.1.1

XLON

235

630

27/11/2025 15:33:09

00501608829TRLO1.1.1

XLON

12

630

27/11/2025 15:34:23

00501608925TRLO1.1.1

BATE

47

630

27/11/2025 15:34:23

00501608927TRLO1.1.1

BATE

53

630

27/11/2025 15:34:23

00501608926TRLO1.1.1

BATE

35

629.5

27/11/2025 15:35:07

00501608982TRLO1.1.1

CHIX

39

629.5

27/11/2025 15:35:07

00501608983TRLO1.1.1

CHIX

43

629.5

27/11/2025 15:35:17

00501608990TRLO1.1.1

XLON

155

629.5

27/11/2025 15:35:17

00501608991TRLO1.1.1

XLON

10

630

27/11/2025 15:35:24

00501608996TRLO1.1.1

AQXE

12

630

27/11/2025 15:35:24

00501608995TRLO1.1.1

AQXE

21

630

27/11/2025 15:35:53

00501609038TRLO1.1.1

TRQX

98

630

27/11/2025 15:37:33

00501609239TRLO1.1.1

BATE

34

629.5

27/11/2025 15:37:44

00501609247TRLO1.1.1

CHIX

233

629

27/11/2025 15:38:42

00501609454TRLO1.1.1

XLON

21

630

27/11/2025 15:39:35

00501609540TRLO1.1.1

TRQX

22

630

27/11/2025 15:40:00

00501609625TRLO1.1.1

AQXE

140

629

27/11/2025 15:41:01

00501609777TRLO1.1.1

XLON

34

629

27/11/2025 15:41:22

00501609818TRLO1.1.1

CHIX

90

630

27/11/2025 15:44:49

00501610344TRLO1.1.1

BATE

61

630

27/11/2025 15:44:49

00501610347TRLO1.1.1

XLON

131

630

27/11/2025 15:44:49

00501610345TRLO1.1.1

XLON

137

630

27/11/2025 15:44:49

00501610346TRLO1.1.1

XLON

23

630

27/11/2025 15:44:49

00501610348TRLO1.1.1

TRQX

34

630.5

27/11/2025 15:45:01

00501610395TRLO1.1.1

CHIX

18

631

27/11/2025 15:45:30

00501610575TRLO1.1.1

AQXE

29

631

27/11/2025 15:46:34

00501610770TRLO1.1.1

XLON

200

631

27/11/2025 15:46:34

00501610769TRLO1.1.1

XLON

51

631

27/11/2025 15:46:38

00501610805TRLO1.1.1

BATE

59

631

27/11/2025 15:46:38

00501610806TRLO1.1.1

BATE

23

631

27/11/2025 15:48:01

00501611098TRLO1.1.1

TRQX

7

631

27/11/2025 15:48:08

00501611133TRLO1.1.1

AQXE

12

631

27/11/2025 15:48:08

00501611132TRLO1.1.1

AQXE

133

631

27/11/2025 15:48:24

00501611175TRLO1.1.1

BATE

28

631

27/11/2025 15:48:29

00501611195TRLO1.1.1

CHIX

119

630.5

27/11/2025 15:49:21

00501611277TRLO1.1.1

XLON

38

630.5

27/11/2025 15:49:21

00501611279TRLO1.1.1

XLON

76

630.5

27/11/2025 15:49:21

00501611278TRLO1.1.1

XLON

22

630.5

27/11/2025 15:50:58

00501611564TRLO1.1.1

TRQX

138

630

27/11/2025 15:51:50

00501611672TRLO1.1.1

XLON

21

630

27/11/2025 15:51:57

00501611684TRLO1.1.1

AQXE

37

630

27/11/2025 15:52:16

00501611718TRLO1.1.1

CHIX

125

630

27/11/2025 15:52:50

00501611803TRLO1.1.1

BATE

135

630

27/11/2025 15:54:07

00501612381TRLO1.1.1

XLON

18

630

27/11/2025 15:54:48

00501612519TRLO1.1.1

AQXE

18

630

27/11/2025 15:55:02

00501612604TRLO1.1.1

TRQX

106

630

27/11/2025 15:55:35

00501612780TRLO1.1.1

BATE

37

630

27/11/2025 15:56:07

00501612878TRLO1.1.1

XLON

52

630

27/11/2025 15:56:07

00501612877TRLO1.1.1

XLON

83

630

27/11/2025 15:56:07

00501612876TRLO1.1.1

XLON

35

629.5

27/11/2025 15:57:27

00501613006TRLO1.1.1

CHIX

70

630

27/11/2025 15:58:16

00501613211TRLO1.1.1

XLON

11

630

27/11/2025 15:58:16

00501613212TRLO1.1.1

XLON

53

630

27/11/2025 15:58:16

00501613213TRLO1.1.1

XLON

27

630

27/11/2025 15:58:16

00501613214TRLO1.1.1

XLON

20

630

27/11/2025 15:58:40

00501613246TRLO1.1.1

TRQX

143

630.5

27/11/2025 15:59:56

00501613460TRLO1.1.1

XLON

27

630.5

27/11/2025 16:00:02

00501613487TRLO1.1.1

CHIX

20

630

27/11/2025 16:00:19

00501613512TRLO1.1.1

AQXE

135

630

27/11/2025 16:00:50

00501613578TRLO1.1.1

BATE

54

630.5

27/11/2025 16:01:36

00501613706TRLO1.1.1

XLON

54

630.5

27/11/2025 16:01:36

00501613707TRLO1.1.1

XLON

28

630.5

27/11/2025 16:01:36

00501613708TRLO1.1.1

XLON

24

630

27/11/2025 16:03:19

00501613981TRLO1.1.1

TRQX

33

630

27/11/2025 16:03:19

00501613980TRLO1.1.1

CHIX

20

630

27/11/2025 16:03:21

00501613983TRLO1.1.1

AQXE

15

630.5

27/11/2025 16:03:44

00501614032TRLO1.1.1

XLON

148

630.5

27/11/2025 16:03:44

00501614031TRLO1.1.1

XLON

109

630

27/11/2025 16:04:47

00501614150TRLO1.1.1

BATE

33

630

27/11/2025 16:05:32

00501614241TRLO1.1.1

CHIX

19

630

27/11/2025 16:05:37

00501614246TRLO1.1.1

AQXE

48

630.5

27/11/2025 16:05:53

00501614269TRLO1.1.1

XLON

105

630.5

27/11/2025 16:05:53

00501614268TRLO1.1.1

XLON

14

630.5

27/11/2025 16:05:53

00501614270TRLO1.1.1

XLON

129

630.5

27/11/2025 16:05:53

00501614271TRLO1.1.1

XLON

109

629.5

27/11/2025 16:05:53

00501614272TRLO1.1.1

BATE

62

629.5

27/11/2025 16:07:03

00501614435TRLO1.1.1

XLON

72

629.5

27/11/2025 16:07:03

00501614434TRLO1.1.1

XLON

20

629.5

27/11/2025 16:07:03

00501614437TRLO1.1.1

TRQX

22

629.5

27/11/2025 16:07:03

00501614436TRLO1.1.1

TRQX

32

629.5

27/11/2025 16:08:12

00501614576TRLO1.1.1

CHIX

20

630

27/11/2025 16:08:17

00501614580TRLO1.1.1

AQXE

154

629.5

27/11/2025 16:09:34

00501614755TRLO1.1.1

XLON

172

629.5

27/11/2025 16:09:34

00501614756TRLO1.1.1

XLON

28

629.5

27/11/2025 16:10:33

00501614843TRLO1.1.1

CHIX

84

629.5

27/11/2025 16:10:33

00501614842TRLO1.1.1

BATE

15

629.5

27/11/2025 16:11:22

00501615052TRLO1.1.1

AQXE

20

629.5

27/11/2025 16:11:22

00501615054TRLO1.1.1

TRQX

154

629.5

27/11/2025 16:11:22

00501615053TRLO1.1.1

XLON

14

630

27/11/2025 16:12:42

00501615374TRLO1.1.1

CHIX

22

630

27/11/2025 16:12:42

00501615373TRLO1.1.1

CHIX

113

629.5

27/11/2025 16:12:42

00501615375TRLO1.1.1

BATE

22

629.5

27/11/2025 16:13:36

00501615617TRLO1.1.1

AQXE

147

629.5

27/11/2025 16:13:42

00501615621TRLO1.1.1

XLON

22

629.5

27/11/2025 16:14:16

00501615740TRLO1.1.1

TRQX

22

630

27/11/2025 16:15:25

00501615897TRLO1.1.1

CHIX

73

630

27/11/2025 16:15:25

00501615898TRLO1.1.1

CHIX

140

630

27/11/2025 16:16:01

00501616016TRLO1.1.1

XLON

55

630

27/11/2025 16:16:24

00501616074TRLO1.1.1

AQXE

68

630

27/11/2025 16:16:43

00501616121TRLO1.1.1

TRQX

33

630

27/11/2025 16:17:33

00501616449TRLO1.1.1

CHIX

100

630

27/11/2025 16:17:54

00501616525TRLO1.1.1

BATE

349

630

27/11/2025 16:18:24

00501616611TRLO1.1.1

XLON

136

630

27/11/2025 16:18:24

00501616613TRLO1.1.1

XLON

151

630

27/11/2025 16:18:24

00501616612TRLO1.1.1

XLON

355

630

27/11/2025 16:18:42

00501616680TRLO1.1.1

XLON

19

630

27/11/2025 16:19:29

00501616877TRLO1.1.1

TRQX

27

630

27/11/2025 16:19:34

00501616916TRLO1.1.1

AQXE

28

630

27/11/2025 16:19:55

00501617111TRLO1.1.1

CHIX

136

630

27/11/2025 16:20:02

00501617141TRLO1.1.1

BATE

40

630

27/11/2025 16:20:02

00501617142TRLO1.1.1

BATE

13

630

27/11/2025 16:20:59

00501617323TRLO1.1.1

XLON

69

630

27/11/2025 16:20:59

00501617324TRLO1.1.1

XLON

120

630

27/11/2025 16:20:59

00501617325TRLO1.1.1

XLON

46

630

27/11/2025 16:20:59

00501617326TRLO1.1.1

XLON

18

630

27/11/2025 16:21:38

00501617452TRLO1.1.1

TRQX

16

630

27/11/2025 16:21:54

00501617488TRLO1.1.1

AQXE

107

630

27/11/2025 16:22:55

00501617792TRLO1.1.1

XLON

47

630

27/11/2025 16:22:55

00501617793TRLO1.1.1

XLON

65

630

27/11/2025 16:22:55

00501617794TRLO1.1.1

XLON

41

630

27/11/2025 16:23:01

00501617838TRLO1.1.1

CHIX

10

629.5

27/11/2025 16:24:05

00501618104TRLO1.1.1

CHIX

18

629.5

27/11/2025 16:24:05

00501618107TRLO1.1.1

TRQX

51

629.5

27/11/2025 16:24:05

00501618106TRLO1.1.1

BATE

303

629.5

27/11/2025 16:24:05

00501618105TRLO1.1.1

BATE

113

629.5

27/11/2025 16:24:05

00501618108TRLO1.1.1

BATE

18

629.5

27/11/2025 16:24:42

00501618278TRLO1.1.1

AQXE

52

630

27/11/2025 16:25:09

00501618414TRLO1.1.1

XLON

92

630

27/11/2025 16:25:09

00501618413TRLO1.1.1

XLON

86

630

27/11/2025 16:25:09

00501618415TRLO1.1.1

XLON

59

630

27/11/2025 16:26:32

00501618723TRLO1.1.1

BATE

11

630

27/11/2025 16:26:39

00501618756TRLO1.1.1

CHIX

61

630

27/11/2025 16:27:04

00501618804TRLO1.1.1

XLON

100

630

27/11/2025 16:27:04

00501618803TRLO1.1.1

XLON


© 2025 PR Newswire
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.