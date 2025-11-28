EQS-News: SOPRA STERIA
PARIS, 28. November 2025 /PRNewswire/ -- Sopra Steria, ein bedeutender Akteur im europäischen Technologiesektor, wurde in der aktuellen NEAT-Bewertung 2025 von NelsonHall für "GenAI-Enabled Operational Transformation" (GenAI-gestützte operative Transformation) als eines der führenden Unternehmen eingestuft, insbesondere in der Kategorie "Overall".
Diese Anerkennung unterstreicht die Fähigkeit der Gruppe, GenAI zu industrialisieren, um die operative Transformation ihrer Kunden zu unterstützen, schnelle, messbare Vorteile zu erzielen und gleichzeitig die Anforderungen großer Organisationen des öffentlichen und privaten Sektors zu erfüllen.
In dieser NEAT-Ausgabe wird Sopra Steria in mehreren Schlüsselkategorien als Leader ausgezeichnet:
Eine robuste KI-Strategie, die sich auf die operativen Auswirkungen konzentriert
Diese Bemühungen tragen unmittelbar dazu bei, dass die Gruppe robuste, sichere GenAI-Lösungen in die Produktion bringen und so schnell einen ROI für ihre europäischen Kunden erzielen kann.
Yves Nicolas, Direktor des KI-Programms der Gruppe bei Sopra Steria, sagte: "Die Anerkennung durch NelsonHall bestätigt, dass unsere KI-Strategie ausgereift ist. Wir haben uns bewusst für einen wirkungsorientierten Ansatz entschieden: Wir möchten die tatsächlichen Bedürfnisse unserer Kunden verstehen, vertrauenswürdige GenAI-Lösungen entwickeln und diese vor allem schnell industrialisieren, um dort operativen Mehrwert zu generieren, wo er am dringendsten benötigt wird. Die Tatsache, dass wir in so vielen Kategorien als Leader eingestuft werden, spiegelt das Engagement unserer Teams und unsere Fähigkeit wider, KI zu nutzen, um konkrete, messbare und dauerhafte Veränderungen zu bewirken."
