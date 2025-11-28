FORTEC Elektronik startet robust in das Geschäftsjahr 2025/26. Der Konzernumsatz steigt im ersten Quartal um rund 11 % auf 19,4 Mio. € (Vj. 17,5 Mio. €). Operativ dreht das EBIT von -0,2 Mio. € im Vorjahr auf +0,2 Mio. € - kein Feuerwerk, aber ein sauberer Richtungswechsel nach oben. Der Auftragsbestand liegt zum 30. September bei 44,3 Mio. € (30. Juni: 50,0 Mio. €) und spiegelt die saisonal schwächeren Sommermonate wider. Stabilisierung greift: Visualisierung beruhigt sich, Power-Sparte legt zu Vorstand Ulrich Ermel sieht die ersten Maßnahmen bestätigt: In der Datenvisualisierung stabilisieren ...

