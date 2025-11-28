Aktien im Fokus: Tesoro Gold legt Entwicklungszeitplan und Finanzierungsstrategie für Goldprojekt in Chile dar

Anzeige / Werbung

Zeff Reeves, CEO von Tesoro Gold (ISIN: AU0000077208), hat kürzlich detailliertere Informationen zum Entwicklungszeitplan des Tenera-Goldprojekts in Chile gegeben und einen gestuften Ablauf von Machbarkeitsstudien über Genehmigungsverfahren bis hin zum potenziellen Produktionsstart skizziert.

Demnach plant das Unternehmen, bis April 2026 eine Pre-Feasibility-Study (PFS) abzuschließen und anschließend im selben Jahr direkt in eine Definitive Feasibility Study (DFS) überzugehen, deren Abschluss für Ende 2026 vorgesehen ist. Die Umweltgenehmigungen werden zwischen Ende 2026 und Anfang 2027 erwartet, was einen Baubeginn kurz darauf ermöglichen könnte. Unter der Voraussetzung eines planmäßigen Ablaufs könnte die erste Goldproduktion laut Reeves Ende 2027 oder Anfang 2028 erfolgen. Er betonte jedoch, dass dieser Zeitrahmen von externen Faktoren und regulatorischen Prozessen abhängig bleibt.

Zur Finanzierung verwies Reeves auf die jüngste Kapitalmarktaktivität und eine abgeschlossene Kapitalerhöhung über 34 Mio. AUD, die das Projekt nach Angaben des Unternehmens bis zum Abschluss der Machbarkeitsstudien und einer finalen Investitionsentscheidung finanzieren soll.

Bezüglich Genehmigungen erklärte Reeves, dass die umweltbezogenen Basisstudien weit fortgeschritten seien und bislang keine wesentlichen Problempunkte identifiziert wurden. Das Projekt befindet sich in einem etablierten Bergbaurevier mit bestehenden Betrieben, und das Unternehmen rechnet mit effizienteren Genehmigungsabläufen im Rahmen des aktualisierten chilenischen Regulierungsumfelds.

Die Exploration wird fortgesetzt: Vier Bohrgeräte sind aktuell bei Tenera im Einsatz, ergänzt durch Bohrungen auf neuen regionalen Zielen, darunter La Brea. Reeves bekräftigte, dass das größere Distriktgebiet langfristig mehrere Lagerstätten beherbergen könnte.

Ein aktueller Research-Bericht von Morgans bezeichnet Tesoro Gold als führende Goldaktie in Amerika und verweist auf Produktionspotenzial und Chancen für ein erweitertes Ressourcenwachstum. Die Analyse stellt fest, dass das Unternehmen im Vergleich zu Wettbewerbern sowohl hinsichtlich des Unternehmenswerts je Unze als auch des Preis-zu-NAV-Verhältnisses günstiger bewertet wird und bestätigt eine Speculative Buy-Einstufung mit einem Kursziel von 0,32 AUD (€0,182) je Aktie.

?Tesoro Gold

Land: Australien?

ISIN:??AU0000077208

https://tesorogold.com.au/

Enthaltene Werte: AU0000077208