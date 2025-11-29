Trigg Minerals, Sandvik und BASF: Drei relevante Aktien im Markt für kritische Metalle

Anzeige / Werbung

Wolfram zählt zu den strategisch wichtigsten Industriemetallen der Welt. Die Kombination aus extremer Härte, hoher Temperaturbeständigkeit und großer Dichte macht es unverzichtbar für Schneidwerkzeuge, Energieanlagen, Elektronik, Maschinenbau, Luftfahrt und Rüstungsanwendungen. Da China weite Teile der globalen Förderung und Verarbeitung dominiert, wächst der Druck auf westliche Staaten, neue Lieferwege aufzubauen. Die EU plant deshalb direkte Investitionen in australische Bergbauprojekte - ein Signal, das Explorationsunternehmen und industrielle Abnehmer gleichermaßen betrifft.

Trigg Minerals: Explorationschancen im Wolfram-Segment

Trigg Minerals (WKN A2PB7D, ISIN AU0000050575) entwickelt Wolframprojekte in Westaustralien, einer Region, die geologisch attraktiv und politisch stabil ist. Das Unternehmen steht noch am Anfang der Wertschöpfungskette, könnte aber vom wachsenden politischen Fokus auf kritische Rohstoffe profitieren. Die Chancen liegen insbesondere in möglichen neuen Förderprogrammen, Abnahmebeziehungen und Partnerschaften zwischen Europa und Australien.

Sandvik AB: Industrielle Hartmetall-Power aus Europa

Sandvik (WKN 865956, ISIN SE0000667891) zählt zu den weltweit führenden Herstellern von Hartmetallen, Schneidwerkzeugen und Industriewerkstoffen. Wolfram ist einer der zentralen Rohstoffe im Hartmetallgeschäft, insbesondere in Wolframkarbid-Komponenten für:

Metallbearbeitung

Bergbau- und Bohrtechnik

Energieanlagen

Automatisierte Fertigungssysteme

Sandvik steht damit am industriellen Kern der Wolfram-Wertschöpfung. Der Konzern verfügt über globale Produktionskapazitäten und verarbeitet Wolfram zu hochpräzisen Werkzeugen und Bauteilen, die in fast allen Schlüsselindustrien benötigt werden. Für Unternehmen wie Sandvik ist der Zugang zu verlässlichen Wolframquellen strategisch wichtig - insbesondere in Zeiten geopolitischer Unsicherheit.

BASF SE: Materialtechnologie und Metallrückgewinnung für Zukunftsindustrien

BASF (WKN BASF11, ISIN DE000BASF111) zählt zu den größten Chemie- und Materialkonzernen der Welt und ist in mehreren Bereichen aktiv, in denen Wolfram direkt oder indirekt eine Rolle spielt - etwa in:

Katalysatoren und katalytischen Beschichtungen

Metallrückgewinnung und Recyclingprozessen

Spezialchemie für Industrie- und Energieanwendungen

Materialien für Elektronik und Automotive

Während BASF Wolfram nicht im selben Umfang wie Sandvik zentral einsetzt, ist die Abhängigkeit von Metallen und Speziallegierungen dennoch relevant. Der Konzern betreibt weltweit Recycling- und Metallrückgewinnungseinheiten und ist Teil strategischer Lieferketten für kritische Materialien. Für BASF ist die Sicherung globaler Rohstoffströme ebenso essenziell wie für Maschinenbau- und Werkzeugkonzerne - insbesondere vor dem Hintergrund steigender Nachfrage aus Energie-, Mobilitäts- und Elektroniksektoren.

Fazit

Die EU-Initiative zur Förderung des australischen Bergbaus unterstreicht die wachsende Bedeutung kritischer Rohstoffe wie Wolfram. Trigg Minerals könnte langfristig von politischen Fördermaßnahmen profitieren. Sandvik zeigt die industrielle Relevanz von Wolfram in Hochleistungswerkzeugen. BASF wiederum verkörpert die Bedeutung stabiler Rohstoffströme für Materialwissenschaft, Spezialchemie und Recycling.

Die drei Unternehmen verdeutlichen, dass Rohstoffsicherheit, Verarbeitungskompetenz und High-Tech-Anwendungen künftig eng miteinander verflochten sein werden.

Quellen:

web: https://www.n-tv.de/politik/EU-will-direkt-in-den-Bergbau-in-Australien-einsteigen-id30049725.html

Trigg Minerals Ltd

Land: Perth, Australia

ISIN: AU0000046021

WKN: A2P4LQ

Enthaltene Werte: DE000BASF111,SE0000667891,AU0000046021,DE000A2PB7D2