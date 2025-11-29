Diese Woche bot erneut eine Reihe spannender Updates aus dem Nebenwerte-Universum. Hier die wichtigsten Meldungen, kompakt und eingeordnet. 2G Energy: Verzögerungen drücken Quartalsergebnis, Auftragsbestand wächst weiter: 2G Energy meldet für das dritte Quartal einen deutlichen Umsatzrückgang auf 58,4 Mio. Euro, belastet durch Projektverzögerungen und die Einführung des neuen ERP-Systems. Besonders das deutsche Servicegeschäft litt unter der noch nicht vollständig funktionierenden Materialdisposition. Dennoch bleibt die Perspektive konstruktiv: Der Auftragsbestand erreicht mit rund 250 Mio. Euro ...

