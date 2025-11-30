Die Aktie von Lynas Rare Earths schloss am Ende der Woche unterhalb der 100-Tage-Linie. Dies ist aus technischer Sicht ein Verkaufssignal und deutet auf fehlende Kaufkraft hin. Für vorsichtige Trader bedeutet dieses Signal, dass es ratsam sein kann, bestehende Positionen zu schließen, um mögliche Verluste zu vermeiden.Dennoch eröffnet sich für risikobereite Anleger weiterhin die Möglichkeit, investiert zu bleiben, denn es bietet sich im Erfolgsfall ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.