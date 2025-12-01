Anzeige
Bodycote Plc - Transaction in Own Shares

Bodycote Plc - Transaction in Own Shares

PR Newswire

LONDON, United Kingdom, December 01

Bodycotewww.bodycote.com

01 December 2025

Bodycote plc

Share Buyback Programme - Transactions in Own Securities

Bodycote plc (the Company) announces that, in accordance with the terms of its share buyback extension programme announced on 30 July 2025 (the Extended Programme), it has purchased the following number of its ordinary shares of 17 3 / 11 pence each (Ordinary Shares) through Jefferies International Limited:

Date of purchase:

28 November 2025

Aggregate number of ordinary shares purchased:

47,000

Highest price paid per share (pence per share):

637.00p

Lowest price paid per share (pence per share):

628.50p

Volume weighted average price paid per share

(pence per share)

633.40p

The Company intends to cancel these Ordinary Shares.

Following the purchase, settlement and cancellation of these Ordinary Shares, the Company will have 174,114,650 Ordinary Shares in issue, with no shares held in treasury. This figure represents the total number of voting rights.

In accordance with Article 5(1)(b) of Regulation (EU) No 596/2014 as it applies in the UK (the Market Abuse Regulation), the table below contains the detailed breakdown of the individual trades made by Jefferies International Limited on behalf of the Company as part of the Programm2e.

Since the commencement of this Extended Programme, the Company has purchased a total of 3,195,754 Ordinary Shares. In addition to the 14,145,768 Ordinary Shares purchased under the Share Buyback Programme between March 2024 and July 2025, the Company has purchased a total of 17,341,522 Ordinary Shares.

This announcement is made in accordance with the requirements of UK Listing Rule 9.6.6.

For further information, please contact:

Bodycote plc

Jim Fairbairn, Chief Executive Officer

Ben Fidler, Chief Financial Officer

Peter Lapthorn, Head of FP&A and Investor Relations

Tel: +44 1625 505300

FTI Consulting

Richard Mountain

Susanne Yule

Tel: +44 203 727 1340

Schedule of Purchases

Transaction Details:

Issuer name: Bodycote plc

ISIN: GB00B3FLWH99

LEI: 213800V93QFW53NB7Y29

Intermediary name: Jefferies International Limited

Intermediary code: JEFFGB2XXXX

Time zone: GMT

Currency: GBP

Individual Transactions:

Number of shares purchased

Transaction price (pence per share)

Time of transaction

Transaction reference number

Venue

16

630

28/11/2025 08:07:22

00501698406TRLO1.1.1

TRQX

28

630

28/11/2025 08:07:22

00501698405TRLO1.1.1

CHIX

218

628.5

28/11/2025 08:08:00

00501698751TRLO1.1.1

XLON

12

628.5

28/11/2025 08:09:34

00501699425TRLO1.1.1

TRQX

26

628.5

28/11/2025 08:09:34

00501699423TRLO1.1.1

AQXE

166

628.5

28/11/2025 08:09:34

00501699424TRLO1.1.1

BATE

22

629

28/11/2025 08:09:49

00501699539TRLO1.1.1

CHIX

190

628.5

28/11/2025 08:10:01

00501699609TRLO1.1.1

XLON

258

629

28/11/2025 08:14:06

00501701356TRLO1.1.1

XLON

89

629.5

28/11/2025 08:14:31

00501701696TRLO1.1.1

BATE

17

629

28/11/2025 08:14:36

00501701704TRLO1.1.1

TRQX

231

630

28/11/2025 08:20:07

00501703623TRLO1.1.1

XLON

11

630

28/11/2025 08:20:07

00501703624TRLO1.1.1

TRQX

12

630.5

28/11/2025 08:20:09

00501703641TRLO1.1.1

CHIX

18

630.5

28/11/2025 08:20:09

00501703642TRLO1.1.1

CHIX

88

629.5

28/11/2025 08:20:56

00501703832TRLO1.1.1

BATE

16

629.5

28/11/2025 08:20:56

00501703834TRLO1.1.1

AQXE

14

629

28/11/2025 08:21:01

00501703853TRLO1.1.1

AQXE

24

629

28/11/2025 08:23:44

00501704613TRLO1.1.1

CHIX

193

629

28/11/2025 08:23:44

00501704614TRLO1.1.1

XLON

164

630.5

28/11/2025 08:26:24

00501705358TRLO1.1.1

XLON

49

630

28/11/2025 08:27:06

00501705497TRLO1.1.1

BATE

16

630

28/11/2025 08:29:48

00501706412TRLO1.1.1

TRQX

47

632.5

28/11/2025 08:37:22

00501708708TRLO1.1.1

XLON

54

632.5

28/11/2025 08:37:22

00501708709TRLO1.1.1

XLON

245

632.5

28/11/2025 08:37:22

00501708710TRLO1.1.1

XLON

15

632.5

28/11/2025 08:38:38

00501709684TRLO1.1.1

AQXE

19

632.5

28/11/2025 08:38:38

00501709685TRLO1.1.1

AQXE

30

631.5

28/11/2025 08:38:38

00501709688TRLO1.1.1

CHIX

34

631.5

28/11/2025 08:38:38

00501709689TRLO1.1.1

CHIX

73

631.5

28/11/2025 08:38:38

00501709686TRLO1.1.1

BATE

93

631.5

28/11/2025 08:38:38

00501709687TRLO1.1.1

BATE

12

631.5

28/11/2025 08:38:38

00501709690TRLO1.1.1

CHIX

15

632.5

28/11/2025 08:40:23

00501710160TRLO1.1.1

AQXE

24

633

28/11/2025 08:43:36

00501710975TRLO1.1.1

TRQX

28

633

28/11/2025 08:43:36

00501710974TRLO1.1.1

CHIX

164

633

28/11/2025 08:43:36

00501710976TRLO1.1.1

XLON

16

633

28/11/2025 08:43:36

00501710977TRLO1.1.1

TRQX

12

632.5

28/11/2025 08:46:03

00501711814TRLO1.1.1

AQXE

198

633

28/11/2025 08:46:03

00501711816TRLO1.1.1

XLON

102

631.5

28/11/2025 08:46:37

00501712004TRLO1.1.1

BATE

16

632.5

28/11/2025 08:48:01

00501712335TRLO1.1.1

TRQX

24

633

28/11/2025 08:48:11

00501712357TRLO1.1.1

CHIX

97

631.5

28/11/2025 08:49:53

00501712830TRLO1.1.1

BATE

129

631.5

28/11/2025 08:51:48

00501713464TRLO1.1.1

XLON

13

632.5

28/11/2025 08:52:55

00501713772TRLO1.1.1

AQXE

16

632.5

28/11/2025 08:53:21

00501713950TRLO1.1.1

TRQX

73

632

28/11/2025 08:54:53

00501714236TRLO1.1.1

BATE

199

632

28/11/2025 08:55:53

00501714467TRLO1.1.1

XLON

13

631

28/11/2025 08:59:33

00501715613TRLO1.1.1

AQXE

12

632.5

28/11/2025 08:59:38

00501715627TRLO1.1.1

CHIX

16

632.5

28/11/2025 08:59:38

00501715626TRLO1.1.1

CHIX

1

632.5

28/11/2025 08:59:38

00501715628TRLO1.1.1

CHIX

3

634

28/11/2025 09:10:25

00501719379TRLO1.1.1

TRQX

12

634

28/11/2025 09:10:25

00501719378TRLO1.1.1

TRQX

207

633

28/11/2025 09:11:06

00501719602TRLO1.1.1

XLON

29

633.5

28/11/2025 09:11:06

00501719601TRLO1.1.1

CHIX

13

632.5

28/11/2025 09:11:14

00501719654TRLO1.1.1

AQXE

10

634

28/11/2025 09:11:14

00501719653TRLO1.1.1

BATE

85

634

28/11/2025 09:11:14

00501719652TRLO1.1.1

BATE

117

630.5

28/11/2025 09:17:04

00501721743TRLO1.1.1

XLON

13

632.5

28/11/2025 09:18:40

00501722282TRLO1.1.1

AQXE

3

631.5

28/11/2025 09:20:28

00501722800TRLO1.1.1

CHIX

10

631.5

28/11/2025 09:20:28

00501722798TRLO1.1.1

CHIX

12

631.5

28/11/2025 09:20:28

00501722799TRLO1.1.1

CHIX

15

633

28/11/2025 09:20:48

00501722877TRLO1.1.1

TRQX

81

633

28/11/2025 09:21:54

00501723124TRLO1.1.1

BATE

111

631

28/11/2025 09:23:03

00501723403TRLO1.1.1

XLON

132

631

28/11/2025 09:23:03

00501723402TRLO1.1.1

XLON

13

631.5

28/11/2025 09:26:14

00501724753TRLO1.1.1

AQXE

24

631.5

28/11/2025 09:28:49

00501725780TRLO1.1.1

CHIX

4

632.5

28/11/2025 09:28:53

00501725814TRLO1.1.1

TRQX

15

632.5

28/11/2025 09:30:25

00501726660TRLO1.1.1

TRQX

4

631.5

28/11/2025 09:30:36

00501726708TRLO1.1.1

AQXE

28

632.5

28/11/2025 09:30:36

00501726707TRLO1.1.1

BATE

8

631.5

28/11/2025 09:30:36

00501726709TRLO1.1.1

CHIX

197

631.5

28/11/2025 09:31:31

00501726985TRLO1.1.1

XLON

86

631.5

28/11/2025 09:31:59

00501727137TRLO1.1.1

XLON

85

632

28/11/2025 09:32:40

00501727445TRLO1.1.1

BATE

13

631.5

28/11/2025 09:35:11

00501728556TRLO1.1.1

AQXE

4

632

28/11/2025 09:36:37

00501729054TRLO1.1.1

TRQX

12

632

28/11/2025 09:39:33

00501730042TRLO1.1.1

BATE

4

631.5

28/11/2025 09:39:33

00501730045TRLO1.1.1

AQXE

2

632

28/11/2025 09:39:33

00501730044TRLO1.1.1

BATE

12

632

28/11/2025 09:39:33

00501730043TRLO1.1.1

BATE

79

632

28/11/2025 09:42:16

00501731085TRLO1.1.1

BATE

12

632

28/11/2025 09:42:20

00501731109TRLO1.1.1

TRQX

4

632

28/11/2025 09:42:20

00501731110TRLO1.1.1

TRQX

13

631.5

28/11/2025 09:43:07

00501731328TRLO1.1.1

AQXE

4

632

28/11/2025 09:44:30

00501731916TRLO1.1.1

TRQX

84

632

28/11/2025 09:45:35

00501732218TRLO1.1.1

BATE

92

630.5

28/11/2025 09:45:43

00501732239TRLO1.1.1

XLON

14

632

28/11/2025 09:45:51

00501732349TRLO1.1.1

TRQX

8

630.5

28/11/2025 09:45:51

00501732350TRLO1.1.1

CHIX

27

630.5

28/11/2025 09:45:51

00501732351TRLO1.1.1

CHIX

35

630.5

28/11/2025 09:45:51

00501732352TRLO1.1.1

XLON

28

630.5

28/11/2025 09:46:05

00501732441TRLO1.1.1

XLON

34

630.5

28/11/2025 09:46:05

00501732440TRLO1.1.1

XLON

4

631.5

28/11/2025 09:46:32

00501732665TRLO1.1.1

AQXE

48

630.5

28/11/2025 09:48:56

00501733545TRLO1.1.1

XLON

4

632

28/11/2025 09:52:21

00501735182TRLO1.1.1

TRQX

15

632

28/11/2025 09:54:57

00501736131TRLO1.1.1

TRQX

16

633

28/11/2025 10:00:12

00501737703TRLO1.1.1

CHIX

67

633.5

28/11/2025 10:01:05

00501737790TRLO1.1.1

XLON

142

633.5

28/11/2025 10:01:05

00501737791TRLO1.1.1

XLON

85

633.5

28/11/2025 10:01:11

00501737794TRLO1.1.1

XLON

121

633.5

28/11/2025 10:03:26

00501737990TRLO1.1.1

XLON

90

633.5

28/11/2025 10:03:26

00501737991TRLO1.1.1

XLON

19

633

28/11/2025 10:03:54

00501738031TRLO1.1.1

CHIX

8

633

28/11/2025 10:03:54

00501738034TRLO1.1.1

CHIX

9

633

28/11/2025 10:03:54

00501738033TRLO1.1.1

CHIX

28

633

28/11/2025 10:03:54

00501738032TRLO1.1.1

CHIX

24

633

28/11/2025 10:03:54

00501738036TRLO1.1.1

BATE

108

633

28/11/2025 10:03:54

00501738035TRLO1.1.1

BATE

26

633

28/11/2025 10:03:54

00501738037TRLO1.1.1

BATE

13

633

28/11/2025 10:03:54

00501738038TRLO1.1.1

AQXE

13

633

28/11/2025 10:03:54

00501738039TRLO1.1.1

AQXE

4

633

28/11/2025 10:03:54

00501738040TRLO1.1.1

AQXE

4

633

28/11/2025 10:03:54

00501738041TRLO1.1.1

AQXE

21

633.5

28/11/2025 10:05:38

00501738153TRLO1.1.1

XLON

56

633.5

28/11/2025 10:05:38

00501738152TRLO1.1.1

XLON

66

633.5

28/11/2025 10:05:38

00501738154TRLO1.1.1

XLON

7

633

28/11/2025 10:06:03

00501738181TRLO1.1.1

CHIX

26

633

28/11/2025 10:06:34

00501738216TRLO1.1.1

BATE

89

633.5

28/11/2025 10:06:52

00501738271TRLO1.1.1

XLON

31

633.5

28/11/2025 10:07:32

00501738312TRLO1.1.1

XLON

57

633.5

28/11/2025 10:07:32

00501738313TRLO1.1.1

XLON

46

633.5

28/11/2025 10:07:32

00501738314TRLO1.1.1

XLON

33

633.5

28/11/2025 10:07:32

00501738315TRLO1.1.1

XLON

37

633.5

28/11/2025 10:07:32

00501738316TRLO1.1.1

XLON

28

633

28/11/2025 10:11:51

00501738734TRLO1.1.1

CHIX

107

633

28/11/2025 10:11:51

00501738735TRLO1.1.1

BATE

4

633

28/11/2025 10:11:51

00501738736TRLO1.1.1

AQXE

8

634

28/11/2025 10:12:56

00501738840TRLO1.1.1

TRQX

16

634

28/11/2025 10:12:56

00501738841TRLO1.1.1

TRQX

4

634.5

28/11/2025 10:16:03

00501739080TRLO1.1.1

CHIX

4

634.5

28/11/2025 10:16:03

00501739081TRLO1.1.1

CHIX

4

635

28/11/2025 10:19:08

00501739454TRLO1.1.1

XLON

7

635

28/11/2025 10:19:08

00501739455TRLO1.1.1

XLON

1

635

28/11/2025 10:19:12

00501739460TRLO1.1.1

XLON

196

635

28/11/2025 10:19:12

00501739461TRLO1.1.1

XLON

87

635

28/11/2025 10:19:26

00501739492TRLO1.1.1

XLON

27

635

28/11/2025 10:19:34

00501739495TRLO1.1.1

BATE

29

635

28/11/2025 10:22:31

00501739717TRLO1.1.1

CHIX

103

635

28/11/2025 10:22:31

00501739716TRLO1.1.1

BATE

179

635

28/11/2025 10:23:37

00501739814TRLO1.1.1

XLON

69

634.5

28/11/2025 10:25:06

00501739953TRLO1.1.1

XLON

8

634.5

28/11/2025 10:26:57

00501740107TRLO1.1.1

CHIX

12

635

28/11/2025 10:27:16

00501740192TRLO1.1.1

BATE

15

635

28/11/2025 10:27:16

00501740193TRLO1.1.1

BATE

86

635

28/11/2025 10:31:17

00501740640TRLO1.1.1

BATE

42

634.5

28/11/2025 10:33:06

00501740755TRLO1.1.1

XLON

84

634.5

28/11/2025 10:33:06

00501740756TRLO1.1.1

XLON

39

634.5

28/11/2025 10:33:06

00501740757TRLO1.1.1

XLON

7

634.5

28/11/2025 10:33:11

00501740760TRLO1.1.1

CHIX

26

635

28/11/2025 10:35:07

00501740964TRLO1.1.1

BATE

4

634.5

28/11/2025 10:36:27

00501741153TRLO1.1.1

TRQX

22

634.5

28/11/2025 10:36:27

00501741154TRLO1.1.1

TRQX

8

634.5

28/11/2025 10:36:27

00501741156TRLO1.1.1

TRQX

16

634.5

28/11/2025 10:36:27

00501741155TRLO1.1.1

TRQX

29

634.5

28/11/2025 10:36:29

00501741158TRLO1.1.1

CHIX

20

634.5

28/11/2025 10:37:11

00501741218TRLO1.1.1

XLON

41

634.5

28/11/2025 10:37:11

00501741219TRLO1.1.1

XLON

12

634.5

28/11/2025 10:39:14

00501741445TRLO1.1.1

TRQX

4

634.5

28/11/2025 10:39:14

00501741446TRLO1.1.1

TRQX

72

635

28/11/2025 10:39:35

00501741479TRLO1.1.1

BATE

4

634.5

28/11/2025 10:41:48

00501741638TRLO1.1.1

TRQX

4

634

28/11/2025 10:41:48

00501741640TRLO1.1.1

AQXE

17

634

28/11/2025 10:41:48

00501741639TRLO1.1.1

AQXE

4

634

28/11/2025 10:41:48

00501741641TRLO1.1.1

AQXE

4

634

28/11/2025 10:41:48

00501741643TRLO1.1.1

AQXE

14

634

28/11/2025 10:41:48

00501741642TRLO1.1.1

AQXE

4

634

28/11/2025 10:41:48

00501741644TRLO1.1.1

AQXE

14

634

28/11/2025 10:41:48

00501741645TRLO1.1.1

AQXE

26

634.5

28/11/2025 10:42:28

00501741702TRLO1.1.1

CHIX

27

634.5

28/11/2025 10:43:24

00501741836TRLO1.1.1

XLON

44

634.5

28/11/2025 10:43:24

00501741837TRLO1.1.1

XLON

14

634.5

28/11/2025 10:43:38

00501741877TRLO1.1.1

XLON

131

634.5

28/11/2025 10:43:38

00501741878TRLO1.1.1

XLON

5

634.5

28/11/2025 10:43:38

00501741879TRLO1.1.1

XLON

7

634.5

28/11/2025 10:43:38

00501741880TRLO1.1.1

XLON

32

634.5

28/11/2025 10:43:38

00501741881TRLO1.1.1

XLON

1

634.5

28/11/2025 10:43:38

00501741882TRLO1.1.1

XLON

1

634.5

28/11/2025 10:43:38

00501741883TRLO1.1.1

XLON

2

634.5

28/11/2025 10:43:38

00501741885TRLO1.1.1

XLON

2

634.5

28/11/2025 10:43:38

00501741886TRLO1.1.1

XLON

8

634.5

28/11/2025 10:43:38

00501741884TRLO1.1.1

XLON

8

634.5

28/11/2025 10:44:45

00501742000TRLO1.1.1

CHIX

36

634.5

28/11/2025 10:44:45

00501742001TRLO1.1.1

XLON

5

635

28/11/2025 10:47:35

00501742370TRLO1.1.1

BATE

17

635

28/11/2025 10:47:35

00501742371TRLO1.1.1

BATE

79

634.5

28/11/2025 10:49:01

00501742629TRLO1.1.1

BATE

156

635

28/11/2025 10:49:34

00501742679TRLO1.1.1

XLON

28

635

28/11/2025 10:51:11

00501743106TRLO1.1.1

CHIX

8

635

28/11/2025 10:54:22

00501743498TRLO1.1.1

CHIX

88

635

28/11/2025 10:56:00

00501743824TRLO1.1.1

XLON

26

635

28/11/2025 10:59:43

00501744429TRLO1.1.1

BATE

86

635

28/11/2025 10:59:43

00501744430TRLO1.1.1

XLON

122

635

28/11/2025 10:59:43

00501744431TRLO1.1.1

XLON

15

636

28/11/2025 11:02:53

00501744747TRLO1.1.1

AQXE

4

636

28/11/2025 11:02:55

00501744748TRLO1.1.1

AQXE

12

636

28/11/2025 11:04:59

00501744904TRLO1.1.1

AQXE

2

636

28/11/2025 11:05:00

00501744905TRLO1.1.1

AQXE

4

636

28/11/2025 11:05:20

00501744928TRLO1.1.1

AQXE

85

635.5

28/11/2025 11:05:20

00501744929TRLO1.1.1

BATE

9

635.5

28/11/2025 11:05:20

00501744931TRLO1.1.1

CHIX

31

635.5

28/11/2025 11:05:20

00501744930TRLO1.1.1

CHIX

8

635.5

28/11/2025 11:05:20

00501744934TRLO1.1.1

TRQX

16

635.5

28/11/2025 11:05:20

00501744935TRLO1.1.1

TRQX

17

635.5

28/11/2025 11:05:20

00501744932TRLO1.1.1

TRQX

177

635.5

28/11/2025 11:05:20

00501744933TRLO1.1.1

XLON

4

635.5

28/11/2025 11:05:20

00501744936TRLO1.1.1

TRQX

69

635.5

28/11/2025 11:05:36

00501744955TRLO1.1.1

XLON

11

635.5

28/11/2025 11:05:36

00501744956TRLO1.1.1

XLON

26

635.5

28/11/2025 11:07:56

00501745169TRLO1.1.1

BATE

4

635.5

28/11/2025 11:07:56

00501745171TRLO1.1.1

AQXE

13

635.5

28/11/2025 11:07:56

00501745170TRLO1.1.1

AQXE

25

635.5

28/11/2025 11:09:00

00501745281TRLO1.1.1

CHIX

15

635.5

28/11/2025 11:09:10

00501745294TRLO1.1.1

TRQX

88

635.5

28/11/2025 11:13:02

00501745699TRLO1.1.1

BATE

8

635.5

28/11/2025 11:13:02

00501745701TRLO1.1.1

CHIX

24

635.5

28/11/2025 11:13:02

00501745700TRLO1.1.1

BATE

4

635.5

28/11/2025 11:13:02

00501745703TRLO1.1.1

AQXE

13

635.5

28/11/2025 11:13:02

00501745702TRLO1.1.1

AQXE

4

635.5

28/11/2025 11:13:02

00501745706TRLO1.1.1

TRQX

45

635.5

28/11/2025 11:13:02

00501745705TRLO1.1.1

XLON

141

635.5

28/11/2025 11:13:02

00501745704TRLO1.1.1

XLON

13

635.5

28/11/2025 11:15:27

00501745913TRLO1.1.1

TRQX

97

635.5

28/11/2025 11:15:53

00501745953TRLO1.1.1

BATE

78

635.5

28/11/2025 11:17:21

00501746085TRLO1.1.1

XLON

13

635.5

28/11/2025 11:17:33

00501746095TRLO1.1.1

AQXE

26

635.5

28/11/2025 11:18:03

00501746135TRLO1.1.1

CHIX

4

635.5

28/11/2025 11:23:33

00501746587TRLO1.1.1

AQXE

9

635.5

28/11/2025 11:23:33

00501746589TRLO1.1.1

CHIX

28

635.5

28/11/2025 11:23:33

00501746588TRLO1.1.1

BATE

4

635.5

28/11/2025 11:23:33

00501746590TRLO1.1.1

TRQX

282

635.5

28/11/2025 11:23:33

00501746591TRLO1.1.1

XLON

76

635.5

28/11/2025 11:23:33

00501746592TRLO1.1.1

XLON

8

635.5

28/11/2025 11:24:30

00501746677TRLO1.1.1

TRQX

28

635.5

28/11/2025 11:26:03

00501746813TRLO1.1.1

CHIX

81

635.5

28/11/2025 11:26:03

00501746814TRLO1.1.1

BATE

4

635.5

28/11/2025 11:26:13

00501746833TRLO1.1.1

TRQX

14

635.5

28/11/2025 11:26:21

00501746843TRLO1.1.1

AQXE

7

635.5

28/11/2025 11:27:18

00501746916TRLO1.1.1

CHIX

4

635.5

28/11/2025 11:27:39

00501746939TRLO1.1.1

AQXE

8

635.5

28/11/2025 11:34:28

00501747641TRLO1.1.1

CHIX

95

635.5

28/11/2025 11:34:28

00501747642TRLO1.1.1

BATE

24

635.5

28/11/2025 11:34:28

00501747644TRLO1.1.1

BATE

27

635.5

28/11/2025 11:34:28

00501747643TRLO1.1.1

BATE

4

635.5

28/11/2025 11:34:28

00501747646TRLO1.1.1

TRQX

12

635.5

28/11/2025 11:34:28

00501747645TRLO1.1.1

AQXE

18

635.5

28/11/2025 11:34:28

00501747647TRLO1.1.1

TRQX

308

635.5

28/11/2025 11:34:28

00501747648TRLO1.1.1

XLON

30

635.5

28/11/2025 11:34:47

00501747665TRLO1.1.1

CHIX

88

635.5

28/11/2025 11:34:57

00501747675TRLO1.1.1

XLON

4

635.5

28/11/2025 11:35:16

00501747738TRLO1.1.1

AQXE

226

635.5

28/11/2025 11:39:21

00501748166TRLO1.1.1

XLON

13

635.5

28/11/2025 11:39:45

00501748200TRLO1.1.1

AQXE

4

635.5

28/11/2025 11:40:14

00501748235TRLO1.1.1

TRQX

20

635.5

28/11/2025 11:41:41

00501748334TRLO1.1.1

CHIX

90

635.5

28/11/2025 11:42:18

00501748405TRLO1.1.1

BATE

18

635.5

28/11/2025 11:42:23

00501748412TRLO1.1.1

TRQX

8

635.5

28/11/2025 11:42:38

00501748435TRLO1.1.1

CHIX

4

635.5

28/11/2025 11:42:57

00501748473TRLO1.1.1

AQXE

80

635.5

28/11/2025 11:43:25

00501748518TRLO1.1.1

XLON

28

635.5

28/11/2025 11:43:44

00501748553TRLO1.1.1

BATE

212

635.5

28/11/2025 11:45:29

00501748716TRLO1.1.1

XLON

4

635.5

28/11/2025 11:47:28

00501749032TRLO1.1.1

TRQX

13

635

28/11/2025 11:48:13

00501749075TRLO1.1.1

AQXE

69

635.5

28/11/2025 11:49:30

00501749177TRLO1.1.1

BATE

69

635

28/11/2025 11:49:52

00501749210TRLO1.1.1

XLON

4

635

28/11/2025 11:50:41

00501749272TRLO1.1.1

AQXE

12

635

28/11/2025 11:51:32

00501749332TRLO1.1.1

TRQX

6

635.5

28/11/2025 11:53:47

00501749552TRLO1.1.1

BATE

20

635.5

28/11/2025 11:53:47

00501749551TRLO1.1.1

BATE

13

635

28/11/2025 11:55:25

00501749668TRLO1.1.1

AQXE

4

635

28/11/2025 11:55:25

00501749670TRLO1.1.1

TRQX

250

635

28/11/2025 11:55:25

00501749669TRLO1.1.1

XLON

72

635.5

28/11/2025 11:55:26

00501749671TRLO1.1.1

BATE

26

634.5

28/11/2025 11:57:26

00501749851TRLO1.1.1

CHIX

8

634.5

28/11/2025 11:57:26

00501749852TRLO1.1.1

CHIX

26

634.5

28/11/2025 11:57:26

00501749853TRLO1.1.1

CHIX

24

635.5

28/11/2025 11:58:05

00501749904TRLO1.1.1

BATE

4

635

28/11/2025 11:58:29

00501749952TRLO1.1.1

AQXE

8

634.5

28/11/2025 11:59:52

00501750087TRLO1.1.1

CHIX

16

634

28/11/2025 12:00:17

00501750207TRLO1.1.1

TRQX

4

634

28/11/2025 12:01:14

00501750323TRLO1.1.1

TRQX

79

634.5

28/11/2025 12:01:15

00501750324TRLO1.1.1

XLON

12

635

28/11/2025 12:01:39

00501750351TRLO1.1.1

AQXE

457

635

28/11/2025 12:12:19

00501751570TRLO1.1.1

XLON

9

635

28/11/2025 12:12:33

00501751598TRLO1.1.1

CHIX

9

635

28/11/2025 12:12:33

00501751599TRLO1.1.1

CHIX

27

635

28/11/2025 12:12:33

00501751600TRLO1.1.1

CHIX

86

635

28/11/2025 12:12:33

00501751601TRLO1.1.1

XLON

103

635

28/11/2025 12:12:33

00501751602TRLO1.1.1

XLON

4

635

28/11/2025 12:12:58

00501751639TRLO1.1.1

AQXE

4

635

28/11/2025 12:12:58

00501751641TRLO1.1.1

AQXE

15

635

28/11/2025 12:12:58

00501751640TRLO1.1.1

AQXE

21

634.5

28/11/2025 12:13:47

00501751710TRLO1.1.1

BATE

55

634.5

28/11/2025 12:13:47

00501751711TRLO1.1.1

BATE

29

635

28/11/2025 12:14:44

00501751807TRLO1.1.1

CHIX

160

635

28/11/2025 12:14:44

00501751808TRLO1.1.1

XLON

90

635

28/11/2025 12:14:55

00501751826TRLO1.1.1

XLON

4

634.5

28/11/2025 12:15:07

00501751874TRLO1.1.1

AQXE

27

634.5

28/11/2025 12:15:07

00501751875TRLO1.1.1

BATE

33

634.5

28/11/2025 12:15:07

00501751876TRLO1.1.1

BATE

25

634.5

28/11/2025 12:15:07

00501751878TRLO1.1.1

BATE

82

634.5

28/11/2025 12:15:07

00501751877TRLO1.1.1

BATE

4

634.5

28/11/2025 12:15:07

00501751882TRLO1.1.1

TRQX

13

634.5

28/11/2025 12:15:07

00501751879TRLO1.1.1

TRQX

14

634.5

28/11/2025 12:15:07

00501751881TRLO1.1.1

TRQX

17

634.5

28/11/2025 12:15:07

00501751880TRLO1.1.1

TRQX

2

634.5

28/11/2025 12:15:07

00501751884TRLO1.1.1

BATE

4

634.5

28/11/2025 12:15:07

00501751883TRLO1.1.1

TRQX

27

634.5

28/11/2025 12:15:07

00501751885TRLO1.1.1

BATE

15

634.5

28/11/2025 12:15:12

00501751899TRLO1.1.1

AQXE

32

635

28/11/2025 12:17:07

00501752065TRLO1.1.1

CHIX

4

634.5

28/11/2025 12:17:14

00501752067TRLO1.1.1

TRQX

9

635

28/11/2025 12:18:07

00501752140TRLO1.1.1

CHIX

109

634.5

28/11/2025 12:21:24

00501752440TRLO1.1.1

BATE

100

634.5

28/11/2025 12:21:24

00501752441TRLO1.1.1

XLON

26

634.5

28/11/2025 12:21:24

00501752442TRLO1.1.1

BATE

104

634.5

28/11/2025 12:21:24

00501752443TRLO1.1.1

BATE

4

634.5

28/11/2025 12:21:24

00501752444TRLO1.1.1

AQXE

10

634.5

28/11/2025 12:21:24

00501752445TRLO1.1.1

AQXE

92

634.5

28/11/2025 12:21:24

00501752446TRLO1.1.1

XLON

4

634.5

28/11/2025 12:21:24

00501752448TRLO1.1.1

TRQX

15

634.5

28/11/2025 12:21:24

00501752449TRLO1.1.1

TRQX

76

634.5

28/11/2025 12:21:24

00501752447TRLO1.1.1

XLON

1

634.5

28/11/2025 12:23:32

00501752664TRLO1.1.1

TRQX

15

634.5

28/11/2025 12:23:32

00501752663TRLO1.1.1

TRQX

4

634.5

28/11/2025 12:24:06

00501752737TRLO1.1.1

AQXE

13

634.5

28/11/2025 12:24:06

00501752738TRLO1.1.1

XLON

25

634.5

28/11/2025 12:24:06

00501752739TRLO1.1.1

XLON

172

634.5

28/11/2025 12:24:06

00501752740TRLO1.1.1

XLON

4

634.5

28/11/2025 12:24:27

00501752766TRLO1.1.1

TRQX

29

634.5

28/11/2025 12:24:36

00501752783TRLO1.1.1

CHIX

15

634.5

28/11/2025 12:24:51

00501752815TRLO1.1.1

AQXE

9

634.5

28/11/2025 12:25:28

00501752878TRLO1.1.1

CHIX

27

634.5

28/11/2025 12:25:59

00501752951TRLO1.1.1

BATE

150

634

28/11/2025 12:26:14

00501752983TRLO1.1.1

XLON

11

634.5

28/11/2025 12:27:29

00501753091TRLO1.1.1

AQXE

94

634.5

28/11/2025 12:27:35

00501753100TRLO1.1.1

BATE

4

634.5

28/11/2025 12:29:03

00501753262TRLO1.1.1

TRQX

4

634.5

28/11/2025 12:29:11

00501753282TRLO1.1.1

AQXE

16

634.5

28/11/2025 12:30:11

00501753391TRLO1.1.1

TRQX

10

633.5

28/11/2025 12:31:21

00501753508TRLO1.1.1

CHIX

70

633.5

28/11/2025 12:31:21

00501753509TRLO1.1.1

XLON

9

633.5

28/11/2025 12:31:31

00501753534TRLO1.1.1

CHIX

13

633.5

28/11/2025 12:31:31

00501753533TRLO1.1.1

CHIX

23

634

28/11/2025 12:31:53

00501753561TRLO1.1.1

BATE

30

633.5

28/11/2025 12:33:24

00501753695TRLO1.1.1

CHIX

13

634

28/11/2025 12:33:26

00501753696TRLO1.1.1

AQXE

4

634

28/11/2025 12:34:30

00501753835TRLO1.1.1

TRQX

4

634

28/11/2025 12:35:00

00501753871TRLO1.1.1

AQXE

7

634

28/11/2025 12:35:29

00501753909TRLO1.1.1

TRQX

9

634

28/11/2025 12:35:29

00501753908TRLO1.1.1

TRQX

94

634

28/11/2025 12:35:38

00501753916TRLO1.1.1

BATE

75

633.5

28/11/2025 12:36:13

00501753956TRLO1.1.1

XLON

211

633.5

28/11/2025 12:36:28

00501753984TRLO1.1.1

XLON

8

633.5

28/11/2025 12:38:09

00501754123TRLO1.1.1

CHIX

88

633.5

28/11/2025 12:38:42

00501754162TRLO1.1.1

XLON

149

633.5

28/11/2025 12:38:42

00501754163TRLO1.1.1

XLON

14

633.5

28/11/2025 12:39:03

00501754191TRLO1.1.1

AQXE

89

633.5

28/11/2025 12:39:13

00501754207TRLO1.1.1

XLON

31

633.5

28/11/2025 12:39:40

00501754240TRLO1.1.1

BATE

4

633.5

28/11/2025 12:40:00

00501754274TRLO1.1.1

TRQX

4

633.5

28/11/2025 12:41:01

00501754349TRLO1.1.1

AQXE

43

633.5

28/11/2025 12:42:10

00501754455TRLO1.1.1

XLON

61

633.5

28/11/2025 12:42:10

00501754456TRLO1.1.1

XLON

46

633.5

28/11/2025 12:42:11

00501754457TRLO1.1.1

XLON

14

633.5

28/11/2025 12:43:09

00501754556TRLO1.1.1

TRQX

27

633.5

28/11/2025 12:43:32

00501754599TRLO1.1.1

CHIX

8

633.5

28/11/2025 12:44:29

00501754656TRLO1.1.1

CHIX

25

633.5

28/11/2025 12:45:03

00501754714TRLO1.1.1

BATE

98

633.5

28/11/2025 12:45:03

00501754715TRLO1.1.1

BATE

12

633.5

28/11/2025 12:45:19

00501754740TRLO1.1.1

AQXE

4

633

28/11/2025 12:45:37

00501754781TRLO1.1.1

TRQX

4

633.5

28/11/2025 12:46:57

00501754976TRLO1.1.1

AQXE

52

633.5

28/11/2025 12:47:10

00501754996TRLO1.1.1

XLON

66

633.5

28/11/2025 12:47:10

00501754997TRLO1.1.1

XLON

58

633.5

28/11/2025 12:47:10

00501754998TRLO1.1.1

XLON

92

633.5

28/11/2025 12:48:19

00501755119TRLO1.1.1

BATE

5

633.5

28/11/2025 12:48:56

00501755162TRLO1.1.1

XLON

73

633.5

28/11/2025 12:48:56

00501755163TRLO1.1.1

XLON

24

633.5

28/11/2025 12:49:09

00501755189TRLO1.1.1

BATE

18

633

28/11/2025 12:49:15

00501755199TRLO1.1.1

TRQX

27

633

28/11/2025 12:49:39

00501755246TRLO1.1.1

CHIX

8

633

28/11/2025 12:50:56

00501755341TRLO1.1.1

CHIX

4

633

28/11/2025 12:51:15

00501755364TRLO1.1.1

TRQX

13

633.5

28/11/2025 12:51:23

00501755389TRLO1.1.1

AQXE

70

633.5

28/11/2025 12:52:15

00501755461TRLO1.1.1

XLON

4

633.5

28/11/2025 12:52:53

00501755527TRLO1.1.1

AQXE

12

633

28/11/2025 12:54:12

00501755631TRLO1.1.1

CHIX

19

633

28/11/2025 12:54:12

00501755632TRLO1.1.1

CHIX

10

633.5

28/11/2025 12:54:18

00501755647TRLO1.1.1

XLON

21

633.5

28/11/2025 12:54:18

00501755648TRLO1.1.1

XLON

66

633.5

28/11/2025 12:54:18

00501755649TRLO1.1.1

XLON

67

633.5

28/11/2025 12:54:18

00501755650TRLO1.1.1

XLON

15

633.5

28/11/2025 12:54:35

00501755687TRLO1.1.1

BATE

66

633.5

28/11/2025 12:54:35

00501755686TRLO1.1.1

BATE

4

633

28/11/2025 12:56:39

00501755834TRLO1.1.1

TRQX

15

633

28/11/2025 12:56:50

00501755842TRLO1.1.1

TRQX

27

633

28/11/2025 12:57:11

00501755888TRLO1.1.1

BATE

8

633

28/11/2025 12:57:18

00501755903TRLO1.1.1

CHIX

65

633

28/11/2025 12:58:09

00501755961TRLO1.1.1

XLON

7

633

28/11/2025 12:58:09

00501755962TRLO1.1.1

XLON

113

633

28/11/2025 12:58:17

00501755977TRLO1.1.1

XLON

7

633

28/11/2025 12:58:17

00501755978TRLO1.1.1

XLON

51

633

28/11/2025 12:58:17

00501755979TRLO1.1.1

XLON

57

633

28/11/2025 12:58:17

00501755980TRLO1.1.1

XLON

4

633

28/11/2025 12:58:17

00501755981TRLO1.1.1

XLON

4

633

28/11/2025 12:58:59

00501756112TRLO1.1.1

AQXE

13

633

28/11/2025 12:58:59

00501756113TRLO1.1.1

AQXE

25

633

28/11/2025 13:01:05

00501756418TRLO1.1.1

CHIX

101

633

28/11/2025 13:01:39

00501756494TRLO1.1.1

BATE

4

633

28/11/2025 13:01:51

00501756501TRLO1.1.1

TRQX

26

633

28/11/2025 13:02:53

00501756618TRLO1.1.1

BATE

8

633

28/11/2025 13:02:55

00501756622TRLO1.1.1

CHIX

187

632.5

28/11/2025 13:03:23

00501756718TRLO1.1.1

XLON

23

632.5

28/11/2025 13:03:25

00501756719TRLO1.1.1

XLON

18

633

28/11/2025 13:03:42

00501756751TRLO1.1.1

TRQX

4

632.5

28/11/2025 13:03:57

00501756773TRLO1.1.1

AQXE

73

632.5

28/11/2025 13:04:13

00501756790TRLO1.1.1

XLON

15

632.5

28/11/2025 13:04:18

00501756803TRLO1.1.1

AQXE

26

632.5

28/11/2025 13:12:02

00501757971TRLO1.1.1

BATE

32

632.5

28/11/2025 13:12:02

00501757972TRLO1.1.1

CHIX

8

632.5

28/11/2025 13:12:02

00501757974TRLO1.1.1

CHIX

89

632.5

28/11/2025 13:12:02

00501757973TRLO1.1.1

BATE

4

632.5

28/11/2025 13:12:02

00501757976TRLO1.1.1

AQXE

15

632.5

28/11/2025 13:12:02

00501757975TRLO1.1.1

AQXE

71

632.5

28/11/2025 13:12:02

00501757978TRLO1.1.1

XLON

175

632.5

28/11/2025 13:12:02

00501757977TRLO1.1.1

XLON

4

632

28/11/2025 13:12:03

00501757982TRLO1.1.1

TRQX

4

632

28/11/2025 13:12:03

00501757984TRLO1.1.1

TRQX

15

632

28/11/2025 13:12:03

00501757983TRLO1.1.1

TRQX

4

632.5

28/11/2025 13:13:44

00501758336TRLO1.1.1

AQXE

8

632.5

28/11/2025 13:13:53

00501758352TRLO1.1.1

CHIX

6

632.5

28/11/2025 13:13:53

00501758356TRLO1.1.1

CHIX

26

632.5

28/11/2025 13:13:53

00501758357TRLO1.1.1

CHIX

101

632

28/11/2025 13:14:04

00501758417TRLO1.1.1

BATE

29

632

28/11/2025 13:14:17

00501758464TRLO1.1.1

BATE

70

632.5

28/11/2025 13:14:19

00501758471TRLO1.1.1

XLON

51

632.5

28/11/2025 13:14:19

00501758473TRLO1.1.1

XLON

89

632.5

28/11/2025 13:14:19

00501758472TRLO1.1.1

XLON

7

632.5

28/11/2025 13:14:23

00501758504TRLO1.1.1

AQXE

7

632.5

28/11/2025 13:14:23

00501758505TRLO1.1.1

AQXE

72

632.5

28/11/2025 13:14:52

00501758651TRLO1.1.1

XLON

4

632

28/11/2025 13:15:22

00501758790TRLO1.1.1

TRQX

15

632

28/11/2025 13:15:30

00501758823TRLO1.1.1

TRQX

7

632.5

28/11/2025 13:16:35

00501759015TRLO1.1.1

CHIX

44

632.5

28/11/2025 13:16:54

00501759088TRLO1.1.1

XLON

117

632.5

28/11/2025 13:16:54

00501759087TRLO1.1.1

XLON

15

632

28/11/2025 13:18:15

00501759379TRLO1.1.1

TRQX

18

632.5

28/11/2025 13:18:20

00501759382TRLO1.1.1

CHIX

9

632.5

28/11/2025 13:18:20

00501759383TRLO1.1.1

CHIX

28

632

28/11/2025 13:18:25

00501759392TRLO1.1.1

BATE

4

632.5

28/11/2025 13:18:38

00501759438TRLO1.1.1

AQXE

100

632

28/11/2025 13:19:36

00501759614TRLO1.1.1

BATE

9

632.5

28/11/2025 13:19:48

00501759656TRLO1.1.1

XLON

69

632.5

28/11/2025 13:19:48

00501759657TRLO1.1.1

XLON

4

632

28/11/2025 13:19:55

00501759692TRLO1.1.1

TRQX

15

632.5

28/11/2025 13:20:29

00501759794TRLO1.1.1

XLON

51

632.5

28/11/2025 13:20:29

00501759795TRLO1.1.1

XLON

48

632.5

28/11/2025 13:20:29

00501759796TRLO1.1.1

XLON

88

632.5

28/11/2025 13:20:29

00501759797TRLO1.1.1

XLON

7

632.5

28/11/2025 13:21:06

00501759861TRLO1.1.1

AQXE

8

632.5

28/11/2025 13:21:06

00501759862TRLO1.1.1

AQXE

15

632

28/11/2025 13:23:27

00501760393TRLO1.1.1

TRQX

9

632

28/11/2025 13:23:36

00501760414TRLO1.1.1

CHIX

52

632.5

28/11/2025 13:24:14

00501760475TRLO1.1.1

XLON

65

632.5

28/11/2025 13:24:14

00501760474TRLO1.1.1

XLON

50

632.5

28/11/2025 13:24:14

00501760476TRLO1.1.1

XLON

9

632.5

28/11/2025 13:24:14

00501760477TRLO1.1.1

XLON

4

632

28/11/2025 13:24:28

00501760533TRLO1.1.1

TRQX

29

632

28/11/2025 13:25:50

00501760731TRLO1.1.1

CHIX

51

632.5

28/11/2025 13:26:10

00501760803TRLO1.1.1

XLON

5

632.5

28/11/2025 13:26:10

00501760804TRLO1.1.1

XLON

31

632.5

28/11/2025 13:26:10

00501760805TRLO1.1.1

XLON

9

632

28/11/2025 13:27:30

00501761004TRLO1.1.1

CHIX

12

632.5

28/11/2025 13:28:29

00501761166TRLO1.1.1

XLON

54

632.5

28/11/2025 13:28:29

00501761165TRLO1.1.1

XLON

1

632.5

28/11/2025 13:28:29

00501761168TRLO1.1.1

XLON

120

632.5

28/11/2025 13:28:29

00501761167TRLO1.1.1

XLON

4

632

28/11/2025 13:28:53

00501761207TRLO1.1.1

TRQX

25

632

28/11/2025 13:29:27

00501761251TRLO1.1.1

CHIX

17

632

28/11/2025 13:30:02

00501761365TRLO1.1.1

TRQX

9

632

28/11/2025 13:32:37

00501761828TRLO1.1.1

CHIX

4

632

28/11/2025 13:32:37

00501761829TRLO1.1.1

TRQX

13

632

28/11/2025 13:32:53

00501761909TRLO1.1.1

TRQX

34

632.5

28/11/2025 13:33:20

00501761985TRLO1.1.1

XLON

190

632.5

28/11/2025 13:33:20

00501761984TRLO1.1.1

XLON

17

632.5

28/11/2025 13:33:48

00501762153TRLO1.1.1

XLON

64

632.5

28/11/2025 13:33:48

00501762154TRLO1.1.1

XLON

27

632

28/11/2025 13:34:15

00501762198TRLO1.1.1

CHIX

4

632

28/11/2025 13:35:52

00501762458TRLO1.1.1

TRQX

70

632.5

28/11/2025 13:36:02

00501762470TRLO1.1.1

XLON

11

632.5

28/11/2025 13:36:02

00501762471TRLO1.1.1

XLON

9

632

28/11/2025 13:36:51

00501762610TRLO1.1.1

CHIX

27

632

28/11/2025 13:37:21

00501762782TRLO1.1.1

CHIX

40

632.5

28/11/2025 13:37:31

00501762812TRLO1.1.1

XLON

52

632.5

28/11/2025 13:37:31

00501762814TRLO1.1.1

XLON

120

632.5

28/11/2025 13:37:31

00501762813TRLO1.1.1

XLON

2

632.5

28/11/2025 13:37:31

00501762816TRLO1.1.1

XLON

5

632.5

28/11/2025 13:37:31

00501762815TRLO1.1.1

XLON

15

632

28/11/2025 13:37:56

00501762902TRLO1.1.1

TRQX

4

632

28/11/2025 13:39:28

00501763160TRLO1.1.1

TRQX

63

632

28/11/2025 13:39:28

00501763161TRLO1.1.1

XLON

23

632

28/11/2025 13:40:26

00501763326TRLO1.1.1

XLON

200

632

28/11/2025 13:40:26

00501763325TRLO1.1.1

XLON

8

632

28/11/2025 13:41:00

00501763403TRLO1.1.1

CHIX

27

632

28/11/2025 13:44:30

00501764137TRLO1.1.1

CHIX

8

632

28/11/2025 13:44:30

00501764138TRLO1.1.1

CHIX

120

632

28/11/2025 13:44:30

00501764139TRLO1.1.1

BATE

316

632

28/11/2025 13:44:30

00501764140TRLO1.1.1

BATE

28

632

28/11/2025 13:44:30

00501764142TRLO1.1.1

BATE

101

632

28/11/2025 13:44:30

00501764141TRLO1.1.1

BATE

224

632.5

28/11/2025 13:46:16

00501764389TRLO1.1.1

XLON

17

632.5

28/11/2025 13:46:16

00501764390TRLO1.1.1

TRQX

78

632.5

28/11/2025 13:46:16

00501764391TRLO1.1.1

XLON

4

632.5

28/11/2025 13:46:16

00501764392TRLO1.1.1

TRQX

71

632.5

28/11/2025 13:46:48

00501764444TRLO1.1.1

BATE

26

632.5

28/11/2025 13:47:21

00501764497TRLO1.1.1

CHIX

4

632.5

28/11/2025 13:48:29

00501764645TRLO1.1.1

TRQX

16

632.5

28/11/2025 13:48:41

00501764684TRLO1.1.1

TRQX

96

632.5

28/11/2025 13:49:06

00501764765TRLO1.1.1

BATE

32

632.5

28/11/2025 13:49:35

00501764824TRLO1.1.1

BATE

141

632.5

28/11/2025 13:50:16

00501764939TRLO1.1.1

XLON

75

632.5

28/11/2025 13:50:19

00501764945TRLO1.1.1

XLON

84

632.5

28/11/2025 13:51:07

00501765055TRLO1.1.1

XLON

9

632.5

28/11/2025 13:51:15

00501765078TRLO1.1.1

CHIX

4

632.5

28/11/2025 13:51:15

00501765080TRLO1.1.1

TRQX

27

632.5

28/11/2025 13:51:15

00501765079TRLO1.1.1

CHIX

12

632.5

28/11/2025 13:51:15

00501765081TRLO1.1.1

TRQX

70

632.5

28/11/2025 13:52:39

00501765328TRLO1.1.1

BATE

143

632.5

28/11/2025 13:52:46

00501765344TRLO1.1.1

XLON

26

632.5

28/11/2025 13:52:56

00501765356TRLO1.1.1

BATE

4

632.5

28/11/2025 13:53:10

00501765401TRLO1.1.1

TRQX

10

632.5

28/11/2025 13:53:22

00501765419TRLO1.1.1

TRQX

4

632.5

28/11/2025 13:53:24

00501765426TRLO1.1.1

TRQX

89

632.5

28/11/2025 13:54:31

00501765570TRLO1.1.1

XLON

9

632.5

28/11/2025 13:54:31

00501765572TRLO1.1.1

CHIX

30

632.5

28/11/2025 13:58:20

00501766096TRLO1.1.1

BATE

92

632.5

28/11/2025 13:58:20

00501766097TRLO1.1.1

BATE

26

632.5

28/11/2025 13:58:20

00501766098TRLO1.1.1

CHIX

80

632.5

28/11/2025 13:58:20

00501766100TRLO1.1.1

XLON

233

632.5

28/11/2025 13:58:20

00501766099TRLO1.1.1

XLON

190

632.5

28/11/2025 13:58:20

00501766101TRLO1.1.1

XLON

4

632.5

28/11/2025 13:58:22

00501766108TRLO1.1.1

TRQX

17

632.5

28/11/2025 13:58:22

00501766109TRLO1.1.1

TRQX

9

632.5

28/11/2025 14:04:08

00501767256TRLO1.1.1

CHIX

32

632.5

28/11/2025 14:04:08

00501767257TRLO1.1.1

CHIX

11

632.5

28/11/2025 14:04:08

00501767259TRLO1.1.1

CHIX

29

632.5

28/11/2025 14:04:08

00501767258TRLO1.1.1

CHIX

59

632.5

28/11/2025 14:09:46

00501767960TRLO1.1.1

XLON

175

632.5

28/11/2025 14:09:46

00501767959TRLO1.1.1

XLON

4

632.5

28/11/2025 14:09:46

00501767963TRLO1.1.1

TRQX

43

632.5

28/11/2025 14:09:46

00501767962TRLO1.1.1

XLON

128

632.5

28/11/2025 14:09:46

00501767961TRLO1.1.1

XLON

4

632.5

28/11/2025 14:09:46

00501767965TRLO1.1.1

TRQX

17

632.5

28/11/2025 14:09:46

00501767964TRLO1.1.1

TRQX

17

632.5

28/11/2025 14:09:46

00501767966TRLO1.1.1

TRQX

123

632.5

28/11/2025 14:09:47

00501767967TRLO1.1.1

AQXE

8

632.5

28/11/2025 14:09:47

00501767968TRLO1.1.1

AQXE

97

632.5

28/11/2025 14:09:47

00501767969TRLO1.1.1

BATE

24

632.5

28/11/2025 14:09:47

00501767970TRLO1.1.1

BATE

39

632.5

28/11/2025 14:09:47

00501767972TRLO1.1.1

BATE

79

632.5

28/11/2025 14:09:47

00501767971TRLO1.1.1

BATE

23

632.5

28/11/2025 14:13:32

00501768490TRLO1.1.1

CHIX

9

632.5

28/11/2025 14:13:32

00501768491TRLO1.1.1

CHIX

22

632.5

28/11/2025 14:13:32

00501768492TRLO1.1.1

CHIX

101

632.5

28/11/2025 14:13:34

00501768499TRLO1.1.1

BATE

13

632.5

28/11/2025 14:13:34

00501768501TRLO1.1.1

AQXE

28

632.5

28/11/2025 14:13:34

00501768500TRLO1.1.1

AQXE

4

632.5

28/11/2025 14:13:34

00501768502TRLO1.1.1

AQXE

4

632.5

28/11/2025 14:13:34

00501768503TRLO1.1.1

AQXE

4

632.5

28/11/2025 14:13:34

00501768504TRLO1.1.1

AQXE

4

632.5

28/11/2025 14:13:34

00501768506TRLO1.1.1

AQXE

13

632.5

28/11/2025 14:13:34

00501768505TRLO1.1.1

AQXE

4

632.5

28/11/2025 14:13:34

00501768508TRLO1.1.1

TRQX

13

632.5

28/11/2025 14:13:34

00501768507TRLO1.1.1

AQXE

75

632.5

28/11/2025 14:13:34

00501768509TRLO1.1.1

XLON

216

632.5

28/11/2025 14:13:34

00501768510TRLO1.1.1

XLON

27

632.5

28/11/2025 14:15:58

00501768934TRLO1.1.1

BATE

76

632.5

28/11/2025 14:16:03

00501768942TRLO1.1.1

XLON

67

632.5

28/11/2025 14:16:03

00501768943TRLO1.1.1

XLON

143

632.5

28/11/2025 14:16:03

00501768945TRLO1.1.1

XLON

8

632.5

28/11/2025 14:17:08

00501769162TRLO1.1.1

CHIX

13

632.5

28/11/2025 14:17:08

00501769161TRLO1.1.1

AQXE

4

632.5

28/11/2025 14:17:08

00501769164TRLO1.1.1

TRQX

18

632.5

28/11/2025 14:17:08

00501769163TRLO1.1.1

TRQX

4

632.5

28/11/2025 14:17:48

00501769255TRLO1.1.1

AQXE

3

632.5

28/11/2025 14:19:00

00501769442TRLO1.1.1

XLON

64

632.5

28/11/2025 14:19:00

00501769441TRLO1.1.1

XLON

173

632.5

28/11/2025 14:19:01

00501769444TRLO1.1.1

XLON

26

632.5

28/11/2025 14:19:18

00501769489TRLO1.1.1

BATE

4

632.5

28/11/2025 14:19:44

00501769556TRLO1.1.1

TRQX

16

632.5

28/11/2025 14:20:10

00501769601TRLO1.1.1

TRQX

39

632.5

28/11/2025 14:21:09

00501769801TRLO1.1.1

BATE

49

632.5

28/11/2025 14:21:09

00501769800TRLO1.1.1

BATE

29

632.5

28/11/2025 14:22:11

00501769947TRLO1.1.1

CHIX

8

632.5

28/11/2025 14:22:15

00501769952TRLO1.1.1

CHIX

93

632.5

28/11/2025 14:31:14

00501772612TRLO1.1.1

BATE

9

632.5

28/11/2025 14:31:14

00501772614TRLO1.1.1

CHIX

25

632.5

28/11/2025 14:31:14

00501772613TRLO1.1.1

BATE

30

632.5

28/11/2025 14:31:14

00501772615TRLO1.1.1

CHIX

4

632.5

28/11/2025 14:31:14

00501772617TRLO1.1.1

AQXE

13

632.5

28/11/2025 14:31:14

00501772616TRLO1.1.1

AQXE

4

632.5

28/11/2025 14:31:14

00501772619TRLO1.1.1

AQXE

13

632.5

28/11/2025 14:31:14

00501772618TRLO1.1.1

AQXE

74

632.5

28/11/2025 14:31:14

00501772620TRLO1.1.1

XLON

4

632.5

28/11/2025 14:31:14

00501772621TRLO1.1.1

TRQX

4

632.5

28/11/2025 14:31:14

00501772622TRLO1.1.1

TRQX

17

632.5

28/11/2025 14:31:14

00501772623TRLO1.1.1

TRQX

220

632.5

28/11/2025 14:31:14

00501772624TRLO1.1.1

XLON

82

632.5

28/11/2025 14:33:22

00501773481TRLO1.1.1

XLON

209

632.5

28/11/2025 14:33:34

00501773512TRLO1.1.1

XLON

72

633

28/11/2025 14:35:35

00501774299TRLO1.1.1

XLON

80

633

28/11/2025 14:36:19

00501774482TRLO1.1.1

XLON

135

633

28/11/2025 14:36:19

00501774483TRLO1.1.1

XLON

66

633

28/11/2025 14:36:19

00501774484TRLO1.1.1

XLON

89

632.5

28/11/2025 14:36:19

00501774486TRLO1.1.1

BATE

110

632.5

28/11/2025 14:36:19

00501774485TRLO1.1.1

BATE

8

632.5

28/11/2025 14:36:19

00501774488TRLO1.1.1

CHIX

8

632.5

28/11/2025 14:36:19

00501774489TRLO1.1.1

CHIX

28

632.5

28/11/2025 14:36:19

00501774487TRLO1.1.1

CHIX

1

632.5

28/11/2025 14:36:19

00501774490TRLO1.1.1

BATE

39

632.5

28/11/2025 14:36:19

00501774491TRLO1.1.1

BATE

32

632.5

28/11/2025 14:36:19

00501774492TRLO1.1.1

BATE

46

632.5

28/11/2025 14:36:19

00501774493TRLO1.1.1

CHIX

14

632.5

28/11/2025 14:36:19

00501774495TRLO1.1.1

AQXE

203

632.5

28/11/2025 14:36:19

00501774494TRLO1.1.1

XLON

4

632.5

28/11/2025 14:36:19

00501774496TRLO1.1.1

AQXE

19

632.5

28/11/2025 14:36:19

00501774497TRLO1.1.1

TRQX

4

632.5

28/11/2025 14:36:19

00501774498TRLO1.1.1

TRQX

4

632.5

28/11/2025 14:36:19

00501774499TRLO1.1.1

AQXE

13

632.5

28/11/2025 14:36:19

00501774500TRLO1.1.1

AQXE

4

632.5

28/11/2025 14:36:19

00501774503TRLO1.1.1

TRQX

13

632.5

28/11/2025 14:36:19

00501774501TRLO1.1.1

AQXE

16

632.5

28/11/2025 14:36:19

00501774502TRLO1.1.1

TRQX

86

632.5

28/11/2025 14:37:42

00501774800TRLO1.1.1

XLON

14

632.5

28/11/2025 14:38:00

00501774853TRLO1.1.1

TRQX

80

632.5

28/11/2025 14:38:39

00501775116TRLO1.1.1

BATE

4

632.5

28/11/2025 14:38:50

00501775172TRLO1.1.1

TRQX

4

632.5

28/11/2025 14:38:55

00501775194TRLO1.1.1

AQXE

32

632.5

28/11/2025 14:39:35

00501775403TRLO1.1.1

BATE

12

632.5

28/11/2025 14:39:39

00501775418TRLO1.1.1

AQXE

42

632.5

28/11/2025 14:39:48

00501775446TRLO1.1.1

XLON

194

632.5

28/11/2025 14:39:48

00501775445TRLO1.1.1

XLON

2

632.5

28/11/2025 14:42:37

00501776206TRLO1.1.1

TRQX

2

632.5

28/11/2025 14:42:37

00501776208TRLO1.1.1

TRQX

15

632.5

28/11/2025 14:42:37

00501776207TRLO1.1.1

TRQX

4

632.5

28/11/2025 14:42:37

00501776209TRLO1.1.1

TRQX

72

632.5

28/11/2025 14:42:37

00501776210TRLO1.1.1

XLON

4

632.5

28/11/2025 14:42:37

00501776212TRLO1.1.1

AQXE

14

632.5

28/11/2025 14:42:37

00501776213TRLO1.1.1

BATE

86

632.5

28/11/2025 14:42:37

00501776211TRLO1.1.1

BATE

9

632.5

28/11/2025 14:42:37

00501776215TRLO1.1.1

CHIX

32

632.5

28/11/2025 14:42:37

00501776214TRLO1.1.1

CHIX

224

632.5

28/11/2025 14:42:58

00501776293TRLO1.1.1

XLON

13

632.5

28/11/2025 14:43:13

00501776362TRLO1.1.1

AQXE

4

632

28/11/2025 14:44:00

00501776587TRLO1.1.1

AQXE

9

632

28/11/2025 14:44:00

00501776588TRLO1.1.1

CHIX

27

632

28/11/2025 14:44:00

00501776589TRLO1.1.1

CHIX

66

632

28/11/2025 14:44:00

00501776590TRLO1.1.1

XLON

15

631.5

28/11/2025 14:44:04

00501776597TRLO1.1.1

TRQX

32

632.5

28/11/2025 14:44:22

00501776641TRLO1.1.1

BATE

101

632.5

28/11/2025 14:44:39

00501776765TRLO1.1.1

BATE

224

633

28/11/2025 14:47:56

00501777656TRLO1.1.1

XLON

81

633

28/11/2025 14:48:00

00501777681TRLO1.1.1

XLON

4

632.5

28/11/2025 14:48:56

00501778185TRLO1.1.1

AQXE

13

632.5

28/11/2025 14:48:56

00501778187TRLO1.1.1

AQXE

14

632.5

28/11/2025 14:48:56

00501778186TRLO1.1.1

AQXE

88

632.5

28/11/2025 14:48:56

00501778188TRLO1.1.1

BATE

4

632.5

28/11/2025 14:48:56

00501778189TRLO1.1.1

AQXE

4

632.5

28/11/2025 14:48:56

00501778190TRLO1.1.1

TRQX

4

632.5

28/11/2025 14:48:56

00501778191TRLO1.1.1

TRQX

15

632.5

28/11/2025 14:48:56

00501778192TRLO1.1.1

TRQX

265

632.5

28/11/2025 14:48:56

00501778193TRLO1.1.1

XLON

10

632.5

28/11/2025 14:48:57

00501778200TRLO1.1.1

BATE

29

632.5

28/11/2025 14:48:57

00501778201TRLO1.1.1

BATE

30

632.5

28/11/2025 14:48:57

00501778202TRLO1.1.1

CHIX

8

632.5

28/11/2025 14:48:57

00501778203TRLO1.1.1

CHIX

27

632.5

28/11/2025 14:48:57

00501778204TRLO1.1.1

CHIX

1

632.5

28/11/2025 14:50:24

00501778651TRLO1.1.1

XLON

64

632.5

28/11/2025 14:50:24

00501778652TRLO1.1.1

XLON

12

632.5

28/11/2025 14:51:23

00501778857TRLO1.1.1

AQXE

91

632.5

28/11/2025 14:51:23

00501778856TRLO1.1.1

BATE

4

632.5

28/11/2025 14:51:23

00501778858TRLO1.1.1

AQXE

8

632.5

28/11/2025 14:51:30

00501778902TRLO1.1.1

CHIX

262

632.5

28/11/2025 14:51:30

00501778903TRLO1.1.1

XLON

27

632.5

28/11/2025 14:51:30

00501778904TRLO1.1.1

BATE

25

632.5

28/11/2025 14:52:48

00501779248TRLO1.1.1

CHIX

4

632.5

28/11/2025 14:52:48

00501779250TRLO1.1.1

TRQX

9

632.5

28/11/2025 14:52:48

00501779249TRLO1.1.1

CHIX

4

632.5

28/11/2025 14:52:48

00501779252TRLO1.1.1

TRQX

17

632.5

28/11/2025 14:52:48

00501779251TRLO1.1.1

TRQX

84

632.5

28/11/2025 14:52:48

00501779253TRLO1.1.1

XLON

23

635

28/11/2025 14:57:14

00501780480TRLO1.1.1

CHIX

9

635

28/11/2025 14:57:14

00501780481TRLO1.1.1

CHIX

17

635

28/11/2025 14:57:14

00501780482TRLO1.1.1

TRQX

4

635

28/11/2025 14:57:14

00501780483TRLO1.1.1

TRQX

4

635

28/11/2025 14:57:14

00501780484TRLO1.1.1

TRQX

8

635.5

28/11/2025 14:59:17

00501781100TRLO1.1.1

CHIX

78

635.5

28/11/2025 14:59:17

00501781101TRLO1.1.1

XLON

29

635

28/11/2025 14:59:18

00501781124TRLO1.1.1

CHIX

40

635.5

28/11/2025 14:59:18

00501781126TRLO1.1.1

BATE

69

635.5

28/11/2025 14:59:18

00501781127TRLO1.1.1

BATE

41

635.5

28/11/2025 14:59:18

00501781128TRLO1.1.1

BATE

22

635.5

28/11/2025 14:59:21

00501781139TRLO1.1.1

XLON

19

635.5

28/11/2025 14:59:21

00501781142TRLO1.1.1

XLON

77

635.5

28/11/2025 14:59:21

00501781140TRLO1.1.1

XLON

120

635.5

28/11/2025 14:59:21

00501781141TRLO1.1.1

XLON

15

635

28/11/2025 14:59:22

00501781144TRLO1.1.1

TRQX

28

635

28/11/2025 15:00:55

00501782059TRLO1.1.1

BATE

15

635

28/11/2025 15:00:55

00501782062TRLO1.1.1

AQXE

98

635

28/11/2025 15:00:55

00501782060TRLO1.1.1

BATE

8

635

28/11/2025 15:00:55

00501782063TRLO1.1.1

AQXE

15

635

28/11/2025 15:00:55

00501782064TRLO1.1.1

AQXE

4

635

28/11/2025 15:00:55

00501782065TRLO1.1.1

AQXE

15

635

28/11/2025 15:00:55

00501782066TRLO1.1.1

AQXE

4

635

28/11/2025 15:00:55

00501782067TRLO1.1.1

TRQX

84

635

28/11/2025 15:00:55

00501782069TRLO1.1.1

XLON

208

635

28/11/2025 15:00:55

00501782068TRLO1.1.1

XLON

4

635.5

28/11/2025 15:02:22

00501782516TRLO1.1.1

TRQX

8

635.5

28/11/2025 15:02:22

00501782514TRLO1.1.1

CHIX

16

635.5

28/11/2025 15:02:22

00501782515TRLO1.1.1

TRQX

23

635.5

28/11/2025 15:02:22

00501782513TRLO1.1.1

CHIX

69

635.5

28/11/2025 15:03:01

00501782805TRLO1.1.1

XLON

89

635.5

28/11/2025 15:03:08

00501782881TRLO1.1.1

XLON

141

635.5

28/11/2025 15:03:08

00501782880TRLO1.1.1

XLON

8

635.5

28/11/2025 15:04:17

00501783258TRLO1.1.1

CHIX

4

635.5

28/11/2025 15:04:31

00501783323TRLO1.1.1

TRQX

2

635.5

28/11/2025 15:04:40

00501783567TRLO1.1.1

CHIX

28

635.5

28/11/2025 15:04:40

00501783566TRLO1.1.1

CHIX

70

635.5

28/11/2025 15:04:45

00501783723TRLO1.1.1

XLON

15

635.5

28/11/2025 15:04:50

00501783748TRLO1.1.1

TRQX

12

635.5

28/11/2025 15:05:27

00501784085TRLO1.1.1

XLON

200

635.5

28/11/2025 15:05:27

00501784084TRLO1.1.1

XLON

14

635.5

28/11/2025 15:05:27

00501784086TRLO1.1.1

XLON

10

635.5

28/11/2025 15:06:05

00501784422TRLO1.1.1

BATE

14

635.5

28/11/2025 15:06:05

00501784424TRLO1.1.1

AQXE

85

635.5

28/11/2025 15:06:05

00501784423TRLO1.1.1

BATE

4

635.5

28/11/2025 15:06:05

00501784425TRLO1.1.1

AQXE

15

635.5

28/11/2025 15:06:05

00501784426TRLO1.1.1

AQXE

28

635.5

28/11/2025 15:06:10

00501784449TRLO1.1.1

BATE

9

635.5

28/11/2025 15:06:10

00501784451TRLO1.1.1

CHIX

44

635.5

28/11/2025 15:06:10

00501784450TRLO1.1.1

BATE

4

635.5

28/11/2025 15:06:50

00501784907TRLO1.1.1

TRQX

30

635.5

28/11/2025 15:06:54

00501784926TRLO1.1.1

CHIX

16

635.5

28/11/2025 15:07:15

00501785120TRLO1.1.1

TRQX

195

635.5

28/11/2025 15:07:53

00501785737TRLO1.1.1

XLON

101

635.5

28/11/2025 15:07:54

00501785749TRLO1.1.1

BATE

4

635.5

28/11/2025 15:08:10

00501785835TRLO1.1.1

AQXE

26

635.5

28/11/2025 15:08:19

00501785911TRLO1.1.1

BATE

9

635.5

28/11/2025 15:08:26

00501785999TRLO1.1.1

CHIX

13

635.5

28/11/2025 15:08:45

00501786109TRLO1.1.1

AQXE

79

635.5

28/11/2025 15:08:45

00501786118TRLO1.1.1

XLON

4

635.5

28/11/2025 15:09:15

00501786304TRLO1.1.1

TRQX

16

635.5

28/11/2025 15:09:21

00501786348TRLO1.1.1

TRQX

2

635.5

28/11/2025 15:09:55

00501786615TRLO1.1.1

CHIX

27

635.5

28/11/2025 15:09:55

00501786614TRLO1.1.1

CHIX

218

635.5

28/11/2025 15:10:04

00501786729TRLO1.1.1

XLON

76

636

28/11/2025 15:10:49

00501787276TRLO1.1.1

XLON

55

636

28/11/2025 15:12:33

00501787989TRLO1.1.1

XLON

35

636

28/11/2025 15:12:33

00501787991TRLO1.1.1

XLON

75

636

28/11/2025 15:12:33

00501787990TRLO1.1.1

XLON

9

635.5

28/11/2025 15:14:36

00501788679TRLO1.1.1

CHIX

25

635.5

28/11/2025 15:14:36

00501788681TRLO1.1.1

CHIX

76

635.5

28/11/2025 15:14:36

00501788680TRLO1.1.1

BATE

29

635.5

28/11/2025 15:14:36

00501788683TRLO1.1.1

BATE

85

635.5

28/11/2025 15:14:36

00501788682TRLO1.1.1

BATE

120

635.5

28/11/2025 15:14:36

00501788684TRLO1.1.1

BATE

15

635.5

28/11/2025 15:14:36

00501788687TRLO1.1.1

TRQX

20

635.5

28/11/2025 15:14:36

00501788685TRLO1.1.1

BATE

26

635.5

28/11/2025 15:14:36

00501788686TRLO1.1.1

BATE

4

635.5

28/11/2025 15:14:36

00501788688TRLO1.1.1

TRQX

4

635.5

28/11/2025 15:14:36

00501788689TRLO1.1.1

TRQX

17

635.5

28/11/2025 15:14:36

00501788690TRLO1.1.1

TRQX

4

635.5

28/11/2025 15:14:37

00501788693TRLO1.1.1

AQXE

4

635.5

28/11/2025 15:14:37

00501788694TRLO1.1.1

AQXE

15

635.5

28/11/2025 15:14:37

00501788696TRLO1.1.1

AQXE

17

635.5

28/11/2025 15:14:37

00501788695TRLO1.1.1

AQXE

4

635.5

28/11/2025 15:14:37

00501788697TRLO1.1.1

AQXE

92

635.5

28/11/2025 15:14:56

00501788852TRLO1.1.1

XLON

6

635.5

28/11/2025 15:15:08

00501788931TRLO1.1.1

XLON

30

635.5

28/11/2025 15:15:08

00501788933TRLO1.1.1

XLON

100

635.5

28/11/2025 15:15:08

00501788932TRLO1.1.1

XLON

30

636

28/11/2025 15:21:51

00501792982TRLO1.1.1

CHIX

9

636

28/11/2025 15:21:51

00501792984TRLO1.1.1

BATE

19

636

28/11/2025 15:21:51

00501792983TRLO1.1.1

BATE

12

636

28/11/2025 15:21:51

00501792985TRLO1.1.1

BATE

1

636

28/11/2025 15:24:08

00501793700TRLO1.1.1

XLON

32

636

28/11/2025 15:24:55

00501793932TRLO1.1.1

BATE

65

636

28/11/2025 15:24:55

00501793933TRLO1.1.1

BATE

17

636

28/11/2025 15:24:55

00501793934TRLO1.1.1

CHIX

36

636

28/11/2025 15:24:55

00501793935TRLO1.1.1

CHIX

8

636

28/11/2025 15:24:55

00501793936TRLO1.1.1

CHIX

155

636

28/11/2025 15:24:55

00501793937TRLO1.1.1

BATE

8

636

28/11/2025 15:24:55

00501793939TRLO1.1.1

CHIX

29

636

28/11/2025 15:24:55

00501793938TRLO1.1.1

CHIX

41

636

28/11/2025 15:24:55

00501793940TRLO1.1.1

BATE

8

636

28/11/2025 15:24:55

00501793942TRLO1.1.1

AQXE

13

636

28/11/2025 15:24:55

00501793943TRLO1.1.1

AQXE

24

636

28/11/2025 15:24:55

00501793941TRLO1.1.1

AQXE

4

636

28/11/2025 15:24:55

00501793944TRLO1.1.1

AQXE

4

636

28/11/2025 15:24:55

00501793945TRLO1.1.1

AQXE

12

636

28/11/2025 15:24:55

00501793947TRLO1.1.1

XLON

15

636

28/11/2025 15:24:55

00501793946TRLO1.1.1

AQXE

17

636

28/11/2025 15:24:55

00501793948TRLO1.1.1

TRQX

454

636

28/11/2025 15:24:55

00501793949TRLO1.1.1

XLON

72

636

28/11/2025 15:24:55

00501793951TRLO1.1.1

XLON

225

636

28/11/2025 15:24:55

00501793950TRLO1.1.1

XLON

8

636

28/11/2025 15:24:55

00501793952TRLO1.1.1

TRQX

17

636

28/11/2025 15:24:55

00501793953TRLO1.1.1

TRQX

4

636

28/11/2025 15:24:55

00501793954TRLO1.1.1

TRQX

19

636

28/11/2025 15:24:55

00501793955TRLO1.1.1

TRQX

4

636

28/11/2025 15:24:55

00501793956TRLO1.1.1

TRQX

112

636

28/11/2025 15:24:55

00501793957TRLO1.1.1

XLON

300

636

28/11/2025 15:24:55

00501793958TRLO1.1.1

XLON

4

636

28/11/2025 15:26:45

00501794479TRLO1.1.1

TRQX

13

636

28/11/2025 15:26:52

00501794498TRLO1.1.1

TRQX

64

636

28/11/2025 15:27:06

00501794556TRLO1.1.1

XLON

96

636

28/11/2025 15:27:06

00501794557TRLO1.1.1

XLON

8

635.5

28/11/2025 15:27:21

00501794622TRLO1.1.1

CHIX

29

635.5

28/11/2025 15:27:21

00501794623TRLO1.1.1

CHIX

4

635.5

28/11/2025 15:27:21

00501794624TRLO1.1.1

AQXE

84

635.5

28/11/2025 15:27:21

00501794625TRLO1.1.1

XLON

90

635.5

28/11/2025 15:27:23

00501794636TRLO1.1.1

BATE

4

635.5

28/11/2025 15:27:51

00501794760TRLO1.1.1

AQXE

27

635.5

28/11/2025 15:27:51

00501794759TRLO1.1.1

BATE

14

635.5

28/11/2025 15:27:51

00501794761TRLO1.1.1

AQXE

4

636

28/11/2025 15:29:18

00501795113TRLO1.1.1

TRQX

17

636

28/11/2025 15:29:32

00501795161TRLO1.1.1

TRQX

4

636

28/11/2025 15:31:55

00501795904TRLO1.1.1

TRQX

16

636

28/11/2025 15:33:36

00501796452TRLO1.1.1

TRQX

16

636.5

28/11/2025 15:38:21

00501797870TRLO1.1.1

CHIX

24

636.5

28/11/2025 15:38:21

00501797869TRLO1.1.1

CHIX

8

636.5

28/11/2025 15:38:21

00501797871TRLO1.1.1

CHIX

31

636.5

28/11/2025 15:38:21

00501797872TRLO1.1.1

CHIX

31

636.5

28/11/2025 15:38:21

00501797873TRLO1.1.1

CHIX

31

636.5

28/11/2025 15:38:21

00501797874TRLO1.1.1

BATE

26

636.5

28/11/2025 15:38:21

00501797876TRLO1.1.1

BATE

31

636.5

28/11/2025 15:38:21

00501797877TRLO1.1.1

BATE

175

636.5

28/11/2025 15:38:21

00501797875TRLO1.1.1

BATE

4

636.5

28/11/2025 15:38:21

00501797880TRLO1.1.1

TRQX

12

636.5

28/11/2025 15:38:21

00501797879TRLO1.1.1

TRQX

100

636.5

28/11/2025 15:38:21

00501797878TRLO1.1.1

BATE

4

636.5

28/11/2025 15:38:21

00501797881TRLO1.1.1

TRQX

452

636.5

28/11/2025 15:38:21

00501797882TRLO1.1.1

XLON

72

636.5

28/11/2025 15:38:21

00501797883TRLO1.1.1

XLON

88

636.5

28/11/2025 15:38:21

00501797884TRLO1.1.1

XLON

88

636.5

28/11/2025 15:38:21

00501797886TRLO1.1.1

XLON

201

636.5

28/11/2025 15:38:21

00501797885TRLO1.1.1

XLON

216

636.5

28/11/2025 15:38:21

00501797887TRLO1.1.1

XLON

27

636.5

28/11/2025 15:40:08

00501798451TRLO1.1.1

BATE

88

636.5

28/11/2025 15:40:49

00501798636TRLO1.1.1

BATE

16

637

28/11/2025 15:44:10

00501799759TRLO1.1.1

TRQX

30

637

28/11/2025 15:44:12

00501799767TRLO1.1.1

CHIX

2

637

28/11/2025 15:44:12

00501799768TRLO1.1.1

CHIX

8

637

28/11/2025 15:44:13

00501799774TRLO1.1.1

CHIX

8

637

28/11/2025 15:44:13

00501799775TRLO1.1.1

CHIX

3

637

28/11/2025 15:44:14

00501799780TRLO1.1.1

TRQX

4

637

28/11/2025 15:44:14

00501799781TRLO1.1.1

TRQX

1

637

28/11/2025 15:44:14

00501799782TRLO1.1.1

TRQX

185

637

28/11/2025 15:44:17

00501799789TRLO1.1.1

XLON

12

637

28/11/2025 15:44:19

00501799795TRLO1.1.1

XLON

63

637

28/11/2025 15:44:19

00501799796TRLO1.1.1

XLON

97

637

28/11/2025 15:44:19

00501799797TRLO1.1.1

XLON

14

637

28/11/2025 15:46:03

00501800401TRLO1.1.1

TRQX

15

637

28/11/2025 15:46:14

00501800480TRLO1.1.1

CHIX

16

637

28/11/2025 15:46:17

00501800489TRLO1.1.1

CHIX

213

637

28/11/2025 15:46:21

00501800503TRLO1.1.1

XLON

4

637

28/11/2025 15:46:47

00501800612TRLO1.1.1

TRQX

9

637

28/11/2025 15:46:51

00501800618TRLO1.1.1

CHIX

74

637

28/11/2025 15:48:17

00501800943TRLO1.1.1

XLON

18

637

28/11/2025 15:48:21

00501800994TRLO1.1.1

TRQX

26

637

28/11/2025 15:48:35

00501801031TRLO1.1.1

CHIX

7

637

28/11/2025 15:48:38

00501801062TRLO1.1.1

CHIX

43

637

28/11/2025 15:48:48

00501801151TRLO1.1.1

XLON

130

637

28/11/2025 15:48:48

00501801150TRLO1.1.1

XLON

4

637

28/11/2025 15:49:06

00501801256TRLO1.1.1

TRQX

29

636.5

28/11/2025 15:49:35

00501801379TRLO1.1.1

BATE

95

636.5

28/11/2025 15:49:35

00501801378TRLO1.1.1

BATE

136

636.5

28/11/2025 15:49:35

00501801380TRLO1.1.1

BATE

14

636.5

28/11/2025 15:49:35

00501801381TRLO1.1.1

BATE

18

636.5

28/11/2025 15:49:35

00501801382TRLO1.1.1

BATE

16

636.5

28/11/2025 15:49:36

00501801384TRLO1.1.1

AQXE

43

636.5

28/11/2025 15:49:36

00501801383TRLO1.1.1

AQXE

4

636.5

28/11/2025 15:49:36

00501801385TRLO1.1.1

AQXE

4

636.5

28/11/2025 15:49:36

00501801387TRLO1.1.1

AQXE

14

636.5

28/11/2025 15:49:36

00501801386TRLO1.1.1

AQXE

14

636.5

28/11/2025 15:49:36

00501801388TRLO1.1.1

AQXE

13

636.5

28/11/2025 15:49:36

00501801389TRLO1.1.1

AQXE

25

636.5

28/11/2025 15:50:33

00501801840TRLO1.1.1

CHIX

122

636.5

28/11/2025 15:51:02

00501801943TRLO1.1.1

XLON

77

636.5

28/11/2025 15:51:02

00501801944TRLO1.1.1

XLON

93

636.5

28/11/2025 15:51:02

00501801945TRLO1.1.1

XLON

41

637

28/11/2025 15:51:02

00501801946TRLO1.1.1

XLON

14

636.5

28/11/2025 15:51:28

00501802043TRLO1.1.1

AQXE

4

636.5

28/11/2025 15:51:56

00501802131TRLO1.1.1

AQXE

6

636.5

28/11/2025 15:51:56

00501802135TRLO1.1.1

BATE

20

636.5

28/11/2025 15:51:56

00501802134TRLO1.1.1

BATE

99

636.5

28/11/2025 15:51:57

00501802144TRLO1.1.1

BATE

4

636.5

28/11/2025 15:52:05

00501802207TRLO1.1.1

TRQX

18

636.5

28/11/2025 15:52:14

00501802347TRLO1.1.1

TRQX

8

636.5

28/11/2025 15:53:11

00501802633TRLO1.1.1

CHIX

73

636.5

28/11/2025 15:54:22

00501802949TRLO1.1.1

XLON

4

636.5

28/11/2025 15:54:31

00501802974TRLO1.1.1

AQXE

4

636.5

28/11/2025 15:54:36

00501802994TRLO1.1.1

XLON

119

636.5

28/11/2025 15:54:36

00501802995TRLO1.1.1

XLON

49

636.5

28/11/2025 15:54:36

00501802996TRLO1.1.1

XLON

37

636.5

28/11/2025 15:54:36

00501802997TRLO1.1.1

XLON

14

636.5

28/11/2025 15:55:00

00501803112TRLO1.1.1

AQXE

4

636.5

28/11/2025 15:55:10

00501803175TRLO1.1.1

TRQX

96

636.5

28/11/2025 15:55:27

00501803260TRLO1.1.1

BATE

16

636.5

28/11/2025 15:55:53

00501803361TRLO1.1.1

TRQX

29

636.5

28/11/2025 15:55:55

00501803378TRLO1.1.1

BATE

4

636.5

28/11/2025 15:56:30

00501803555TRLO1.1.1

AQXE

30

636.5

28/11/2025 15:56:55

00501803664TRLO1.1.1

CHIX

9

636.5

28/11/2025 15:57:23

00501803760TRLO1.1.1

CHIX

26

636

28/11/2025 15:59:23

00501804238TRLO1.1.1

CHIX

26

636

28/11/2025 15:59:29

00501804269TRLO1.1.1

BATE

7

636

28/11/2025 15:59:50

00501804369TRLO1.1.1

CHIX

18

636

28/11/2025 16:01:06

00501804869TRLO1.1.1

BATE

74

636

28/11/2025 16:01:09

00501804875TRLO1.1.1

XLON

4

636

28/11/2025 16:04:29

00501805879TRLO1.1.1

AQXE

18

636

28/11/2025 16:04:29

00501805880TRLO1.1.1

AQXE

4

636

28/11/2025 16:04:29

00501805882TRLO1.1.1

AQXE

26

636

28/11/2025 16:04:29

00501805881TRLO1.1.1

BATE

53

636

28/11/2025 16:04:29

00501805883TRLO1.1.1

BATE

10

636

28/11/2025 16:04:29

00501805885TRLO1.1.1

AQXE

15

636

28/11/2025 16:04:29

00501805884TRLO1.1.1

AQXE

83

636

28/11/2025 16:04:29

00501805886TRLO1.1.1

BATE

202

636

28/11/2025 16:04:29

00501805887TRLO1.1.1

XLON

74

636

28/11/2025 16:04:29

00501805888TRLO1.1.1

XLON

236

636

28/11/2025 16:04:29

00501805889TRLO1.1.1

XLON

32

636

28/11/2025 16:04:29

00501805892TRLO1.1.1

BATE

73

636

28/11/2025 16:04:29

00501805891TRLO1.1.1

XLON

152

636

28/11/2025 16:04:29

00501805890TRLO1.1.1

XLON

8

636

28/11/2025 16:04:29

00501805895TRLO1.1.1

CHIX

25

636

28/11/2025 16:04:29

00501805893TRLO1.1.1

CHIX

26

636

28/11/2025 16:04:29

00501805894TRLO1.1.1

CHIX

4

636

28/11/2025 16:06:32

00501806862TRLO1.1.1

AQXE

225

636

28/11/2025 16:06:32

00501806863TRLO1.1.1

XLON

8

636

28/11/2025 16:08:56

00501807696TRLO1.1.1

CHIX

8

636

28/11/2025 16:08:56

00501807698TRLO1.1.1

CHIX

27

636

28/11/2025 16:08:56

00501807697TRLO1.1.1

BATE

17

636

28/11/2025 16:08:56

00501807700TRLO1.1.1

BATE

27

636

28/11/2025 16:08:56

00501807699TRLO1.1.1

CHIX

18

636.5

28/11/2025 16:10:35

00501808221TRLO1.1.1

TRQX

148

636.5

28/11/2025 16:10:35

00501808220TRLO1.1.1

XLON

72

636.5

28/11/2025 16:10:35

00501808222TRLO1.1.1

XLON

209

636.5

28/11/2025 16:10:35

00501808223TRLO1.1.1

XLON

4

636.5

28/11/2025 16:10:35

00501808225TRLO1.1.1

TRQX

20

636.5

28/11/2025 16:10:35

00501808226TRLO1.1.1

TRQX

62

636.5

28/11/2025 16:10:35

00501808224TRLO1.1.1

TRQX

4

636.5

28/11/2025 16:10:35

00501808228TRLO1.1.1

AQXE

253

636.5

28/11/2025 16:10:35

00501808227TRLO1.1.1

XLON

14

636.5

28/11/2025 16:10:35

00501808229TRLO1.1.1

AQXE

14

636.5

28/11/2025 16:10:35

00501808230TRLO1.1.1

AQXE

4

636.5

28/11/2025 16:10:35

00501808231TRLO1.1.1

AQXE

16

636.5

28/11/2025 16:10:37

00501808251TRLO1.1.1

CHIX

11

636.5

28/11/2025 16:10:37

00501808252TRLO1.1.1

CHIX

8

636.5

28/11/2025 16:11:30

00501808754TRLO1.1.1

CHIX

4

636.5

28/11/2025 16:12:19

00501809051TRLO1.1.1

CHIX

21

636.5

28/11/2025 16:12:19

00501809050TRLO1.1.1

CHIX

4

636.5

28/11/2025 16:12:26

00501809079TRLO1.1.1

AQXE

69

637

28/11/2025 16:12:42

00501809191TRLO1.1.1

XLON

118

637

28/11/2025 16:12:42

00501809192TRLO1.1.1

XLON

4

636.5

28/11/2025 16:12:52

00501809237TRLO1.1.1

TRQX

7

637

28/11/2025 16:13:09

00501809357TRLO1.1.1

XLON

49

637

28/11/2025 16:13:09

00501809358TRLO1.1.1

XLON

5

637

28/11/2025 16:13:09

00501809359TRLO1.1.1

XLON

11

637

28/11/2025 16:13:09

00501809360TRLO1.1.1

XLON

18

636.5

28/11/2025 16:13:23

00501809436TRLO1.1.1

TRQX

8

636.5

28/11/2025 16:13:56

00501809599TRLO1.1.1

CHIX

15

636.5

28/11/2025 16:14:01

00501809628TRLO1.1.1

AQXE

28

636.5

28/11/2025 16:14:43

00501809831TRLO1.1.1

CHIX

4

636.5