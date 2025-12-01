Bodycote Plc - Transaction in Own Shares
PR Newswire
LONDON, United Kingdom, December 01
www.bodycote.com
01 December 2025
Bodycote plc
Share Buyback Programme - Transactions in Own Securities
Bodycote plc (the Company) announces that, in accordance with the terms of its share buyback extension programme announced on 30 July 2025 (the Extended Programme), it has purchased the following number of its ordinary shares of 17 3 / 11 pence each (Ordinary Shares) through Jefferies International Limited:
Date of purchase:
28 November 2025
Aggregate number of ordinary shares purchased:
47,000
Highest price paid per share (pence per share):
637.00p
Lowest price paid per share (pence per share):
628.50p
Volume weighted average price paid per share
(pence per share)
633.40p
The Company intends to cancel these Ordinary Shares.
Following the purchase, settlement and cancellation of these Ordinary Shares, the Company will have 174,114,650 Ordinary Shares in issue, with no shares held in treasury. This figure represents the total number of voting rights.
In accordance with Article 5(1)(b) of Regulation (EU) No 596/2014 as it applies in the UK (the Market Abuse Regulation), the table below contains the detailed breakdown of the individual trades made by Jefferies International Limited on behalf of the Company as part of the Programm2e.
Since the commencement of this Extended Programme, the Company has purchased a total of 3,195,754 Ordinary Shares. In addition to the 14,145,768 Ordinary Shares purchased under the Share Buyback Programme between March 2024 and July 2025, the Company has purchased a total of 17,341,522 Ordinary Shares.
This announcement is made in accordance with the requirements of UK Listing Rule 9.6.6.
For further information, please contact:
Bodycote plc
Jim Fairbairn, Chief Executive Officer
Ben Fidler, Chief Financial Officer
Peter Lapthorn, Head of FP&A and Investor Relations
Tel: +44 1625 505300
FTI Consulting
Richard Mountain
Susanne Yule
Tel: +44 203 727 1340
Schedule of Purchases
Transaction Details:
Issuer name: Bodycote plc
ISIN: GB00B3FLWH99
LEI: 213800V93QFW53NB7Y29
Intermediary name: Jefferies International Limited
Intermediary code: JEFFGB2XXXX
Time zone: GMT
Currency: GBP
Individual Transactions:
Number of shares purchased
Transaction price (pence per share)
Time of transaction
Transaction reference number
Venue
16
630
28/11/2025 08:07:22
00501698406TRLO1.1.1
TRQX
28
630
28/11/2025 08:07:22
00501698405TRLO1.1.1
CHIX
218
628.5
28/11/2025 08:08:00
00501698751TRLO1.1.1
XLON
12
628.5
28/11/2025 08:09:34
00501699425TRLO1.1.1
TRQX
26
628.5
28/11/2025 08:09:34
00501699423TRLO1.1.1
AQXE
166
628.5
28/11/2025 08:09:34
00501699424TRLO1.1.1
BATE
22
629
28/11/2025 08:09:49
00501699539TRLO1.1.1
CHIX
190
628.5
28/11/2025 08:10:01
00501699609TRLO1.1.1
XLON
258
629
28/11/2025 08:14:06
00501701356TRLO1.1.1
XLON
89
629.5
28/11/2025 08:14:31
00501701696TRLO1.1.1
BATE
17
629
28/11/2025 08:14:36
00501701704TRLO1.1.1
TRQX
231
630
28/11/2025 08:20:07
00501703623TRLO1.1.1
XLON
11
630
28/11/2025 08:20:07
00501703624TRLO1.1.1
TRQX
12
630.5
28/11/2025 08:20:09
00501703641TRLO1.1.1
CHIX
18
630.5
28/11/2025 08:20:09
00501703642TRLO1.1.1
CHIX
88
629.5
28/11/2025 08:20:56
00501703832TRLO1.1.1
BATE
16
629.5
28/11/2025 08:20:56
00501703834TRLO1.1.1
AQXE
14
629
28/11/2025 08:21:01
00501703853TRLO1.1.1
AQXE
24
629
28/11/2025 08:23:44
00501704613TRLO1.1.1
CHIX
193
629
28/11/2025 08:23:44
00501704614TRLO1.1.1
XLON
164
630.5
28/11/2025 08:26:24
00501705358TRLO1.1.1
XLON
49
630
28/11/2025 08:27:06
00501705497TRLO1.1.1
BATE
16
630
28/11/2025 08:29:48
00501706412TRLO1.1.1
TRQX
47
632.5
28/11/2025 08:37:22
00501708708TRLO1.1.1
XLON
54
632.5
28/11/2025 08:37:22
00501708709TRLO1.1.1
XLON
245
632.5
28/11/2025 08:37:22
00501708710TRLO1.1.1
XLON
15
632.5
28/11/2025 08:38:38
00501709684TRLO1.1.1
AQXE
19
632.5
28/11/2025 08:38:38
00501709685TRLO1.1.1
AQXE
30
631.5
28/11/2025 08:38:38
00501709688TRLO1.1.1
CHIX
34
631.5
28/11/2025 08:38:38
00501709689TRLO1.1.1
CHIX
73
631.5
28/11/2025 08:38:38
00501709686TRLO1.1.1
BATE
93
631.5
28/11/2025 08:38:38
00501709687TRLO1.1.1
BATE
12
631.5
28/11/2025 08:38:38
00501709690TRLO1.1.1
CHIX
15
632.5
28/11/2025 08:40:23
00501710160TRLO1.1.1
AQXE
24
633
28/11/2025 08:43:36
00501710975TRLO1.1.1
TRQX
28
633
28/11/2025 08:43:36
00501710974TRLO1.1.1
CHIX
164
633
28/11/2025 08:43:36
00501710976TRLO1.1.1
XLON
16
633
28/11/2025 08:43:36
00501710977TRLO1.1.1
TRQX
12
632.5
28/11/2025 08:46:03
00501711814TRLO1.1.1
AQXE
198
633
28/11/2025 08:46:03
00501711816TRLO1.1.1
XLON
102
631.5
28/11/2025 08:46:37
00501712004TRLO1.1.1
BATE
16
632.5
28/11/2025 08:48:01
00501712335TRLO1.1.1
TRQX
24
633
28/11/2025 08:48:11
00501712357TRLO1.1.1
CHIX
97
631.5
28/11/2025 08:49:53
00501712830TRLO1.1.1
BATE
129
631.5
28/11/2025 08:51:48
00501713464TRLO1.1.1
XLON
13
632.5
28/11/2025 08:52:55
00501713772TRLO1.1.1
AQXE
16
632.5
28/11/2025 08:53:21
00501713950TRLO1.1.1
TRQX
73
632
28/11/2025 08:54:53
00501714236TRLO1.1.1
BATE
199
632
28/11/2025 08:55:53
00501714467TRLO1.1.1
XLON
13
631
28/11/2025 08:59:33
00501715613TRLO1.1.1
AQXE
12
632.5
28/11/2025 08:59:38
00501715627TRLO1.1.1
CHIX
16
632.5
28/11/2025 08:59:38
00501715626TRLO1.1.1
CHIX
1
632.5
28/11/2025 08:59:38
00501715628TRLO1.1.1
CHIX
3
634
28/11/2025 09:10:25
00501719379TRLO1.1.1
TRQX
12
634
28/11/2025 09:10:25
00501719378TRLO1.1.1
TRQX
207
633
28/11/2025 09:11:06
00501719602TRLO1.1.1
XLON
29
633.5
28/11/2025 09:11:06
00501719601TRLO1.1.1
CHIX
13
632.5
28/11/2025 09:11:14
00501719654TRLO1.1.1
AQXE
10
634
28/11/2025 09:11:14
00501719653TRLO1.1.1
BATE
85
634
28/11/2025 09:11:14
00501719652TRLO1.1.1
BATE
117
630.5
28/11/2025 09:17:04
00501721743TRLO1.1.1
XLON
13
632.5
28/11/2025 09:18:40
00501722282TRLO1.1.1
AQXE
3
631.5
28/11/2025 09:20:28
00501722800TRLO1.1.1
CHIX
10
631.5
28/11/2025 09:20:28
00501722798TRLO1.1.1
CHIX
12
631.5
28/11/2025 09:20:28
00501722799TRLO1.1.1
CHIX
15
633
28/11/2025 09:20:48
00501722877TRLO1.1.1
TRQX
81
633
28/11/2025 09:21:54
00501723124TRLO1.1.1
BATE
111
631
28/11/2025 09:23:03
00501723403TRLO1.1.1
XLON
132
631
28/11/2025 09:23:03
00501723402TRLO1.1.1
XLON
13
631.5
28/11/2025 09:26:14
00501724753TRLO1.1.1
AQXE
24
631.5
28/11/2025 09:28:49
00501725780TRLO1.1.1
CHIX
4
632.5
28/11/2025 09:28:53
00501725814TRLO1.1.1
TRQX
15
632.5
28/11/2025 09:30:25
00501726660TRLO1.1.1
TRQX
4
631.5
28/11/2025 09:30:36
00501726708TRLO1.1.1
AQXE
28
632.5
28/11/2025 09:30:36
00501726707TRLO1.1.1
BATE
8
631.5
28/11/2025 09:30:36
00501726709TRLO1.1.1
CHIX
197
631.5
28/11/2025 09:31:31
00501726985TRLO1.1.1
XLON
86
631.5
28/11/2025 09:31:59
00501727137TRLO1.1.1
XLON
85
632
28/11/2025 09:32:40
00501727445TRLO1.1.1
BATE
13
631.5
28/11/2025 09:35:11
00501728556TRLO1.1.1
AQXE
4
632
28/11/2025 09:36:37
00501729054TRLO1.1.1
TRQX
12
632
28/11/2025 09:39:33
00501730042TRLO1.1.1
BATE
4
631.5
28/11/2025 09:39:33
00501730045TRLO1.1.1
AQXE
2
632
28/11/2025 09:39:33
00501730044TRLO1.1.1
BATE
12
632
28/11/2025 09:39:33
00501730043TRLO1.1.1
BATE
79
632
28/11/2025 09:42:16
00501731085TRLO1.1.1
BATE
12
632
28/11/2025 09:42:20
00501731109TRLO1.1.1
TRQX
4
632
28/11/2025 09:42:20
00501731110TRLO1.1.1
TRQX
13
631.5
28/11/2025 09:43:07
00501731328TRLO1.1.1
AQXE
4
632
28/11/2025 09:44:30
00501731916TRLO1.1.1
TRQX
84
632
28/11/2025 09:45:35
00501732218TRLO1.1.1
BATE
92
630.5
28/11/2025 09:45:43
00501732239TRLO1.1.1
XLON
14
632
28/11/2025 09:45:51
00501732349TRLO1.1.1
TRQX
8
630.5
28/11/2025 09:45:51
00501732350TRLO1.1.1
CHIX
27
630.5
28/11/2025 09:45:51
00501732351TRLO1.1.1
CHIX
35
630.5
28/11/2025 09:45:51
00501732352TRLO1.1.1
XLON
28
630.5
28/11/2025 09:46:05
00501732441TRLO1.1.1
XLON
34
630.5
28/11/2025 09:46:05
00501732440TRLO1.1.1
XLON
4
631.5
28/11/2025 09:46:32
00501732665TRLO1.1.1
AQXE
48
630.5
28/11/2025 09:48:56
00501733545TRLO1.1.1
XLON
4
632
28/11/2025 09:52:21
00501735182TRLO1.1.1
TRQX
15
632
28/11/2025 09:54:57
00501736131TRLO1.1.1
TRQX
16
633
28/11/2025 10:00:12
00501737703TRLO1.1.1
CHIX
67
633.5
28/11/2025 10:01:05
00501737790TRLO1.1.1
XLON
142
633.5
28/11/2025 10:01:05
00501737791TRLO1.1.1
XLON
85
633.5
28/11/2025 10:01:11
00501737794TRLO1.1.1
XLON
121
633.5
28/11/2025 10:03:26
00501737990TRLO1.1.1
XLON
90
633.5
28/11/2025 10:03:26
00501737991TRLO1.1.1
XLON
19
633
28/11/2025 10:03:54
00501738031TRLO1.1.1
CHIX
8
633
28/11/2025 10:03:54
00501738034TRLO1.1.1
CHIX
9
633
28/11/2025 10:03:54
00501738033TRLO1.1.1
CHIX
28
633
28/11/2025 10:03:54
00501738032TRLO1.1.1
CHIX
24
633
28/11/2025 10:03:54
00501738036TRLO1.1.1
BATE
108
633
28/11/2025 10:03:54
00501738035TRLO1.1.1
BATE
26
633
28/11/2025 10:03:54
00501738037TRLO1.1.1
BATE
13
633
28/11/2025 10:03:54
00501738038TRLO1.1.1
AQXE
13
633
28/11/2025 10:03:54
00501738039TRLO1.1.1
AQXE
4
633
28/11/2025 10:03:54
00501738040TRLO1.1.1
AQXE
4
633
28/11/2025 10:03:54
00501738041TRLO1.1.1
AQXE
21
633.5
28/11/2025 10:05:38
00501738153TRLO1.1.1
XLON
56
633.5
28/11/2025 10:05:38
00501738152TRLO1.1.1
XLON
66
633.5
28/11/2025 10:05:38
00501738154TRLO1.1.1
XLON
7
633
28/11/2025 10:06:03
00501738181TRLO1.1.1
CHIX
26
633
28/11/2025 10:06:34
00501738216TRLO1.1.1
BATE
89
633.5
28/11/2025 10:06:52
00501738271TRLO1.1.1
XLON
31
633.5
28/11/2025 10:07:32
00501738312TRLO1.1.1
XLON
57
633.5
28/11/2025 10:07:32
00501738313TRLO1.1.1
XLON
46
633.5
28/11/2025 10:07:32
00501738314TRLO1.1.1
XLON
33
633.5
28/11/2025 10:07:32
00501738315TRLO1.1.1
XLON
37
633.5
28/11/2025 10:07:32
00501738316TRLO1.1.1
XLON
28
633
28/11/2025 10:11:51
00501738734TRLO1.1.1
CHIX
107
633
28/11/2025 10:11:51
00501738735TRLO1.1.1
BATE
4
633
28/11/2025 10:11:51
00501738736TRLO1.1.1
AQXE
8
634
28/11/2025 10:12:56
00501738840TRLO1.1.1
TRQX
16
634
28/11/2025 10:12:56
00501738841TRLO1.1.1
TRQX
4
634.5
28/11/2025 10:16:03
00501739080TRLO1.1.1
CHIX
4
634.5
28/11/2025 10:16:03
00501739081TRLO1.1.1
CHIX
4
635
28/11/2025 10:19:08
00501739454TRLO1.1.1
XLON
7
635
28/11/2025 10:19:08
00501739455TRLO1.1.1
XLON
1
635
28/11/2025 10:19:12
00501739460TRLO1.1.1
XLON
196
635
28/11/2025 10:19:12
00501739461TRLO1.1.1
XLON
87
635
28/11/2025 10:19:26
00501739492TRLO1.1.1
XLON
27
635
28/11/2025 10:19:34
00501739495TRLO1.1.1
BATE
29
635
28/11/2025 10:22:31
00501739717TRLO1.1.1
CHIX
103
635
28/11/2025 10:22:31
00501739716TRLO1.1.1
BATE
179
635
28/11/2025 10:23:37
00501739814TRLO1.1.1
XLON
69
634.5
28/11/2025 10:25:06
00501739953TRLO1.1.1
XLON
8
634.5
28/11/2025 10:26:57
00501740107TRLO1.1.1
CHIX
12
635
28/11/2025 10:27:16
00501740192TRLO1.1.1
BATE
15
635
28/11/2025 10:27:16
00501740193TRLO1.1.1
BATE
86
635
28/11/2025 10:31:17
00501740640TRLO1.1.1
BATE
42
634.5
28/11/2025 10:33:06
00501740755TRLO1.1.1
XLON
84
634.5
28/11/2025 10:33:06
00501740756TRLO1.1.1
XLON
39
634.5
28/11/2025 10:33:06
00501740757TRLO1.1.1
XLON
7
634.5
28/11/2025 10:33:11
00501740760TRLO1.1.1
CHIX
26
635
28/11/2025 10:35:07
00501740964TRLO1.1.1
BATE
4
634.5
28/11/2025 10:36:27
00501741153TRLO1.1.1
TRQX
22
634.5
28/11/2025 10:36:27
00501741154TRLO1.1.1
TRQX
8
634.5
28/11/2025 10:36:27
00501741156TRLO1.1.1
TRQX
16
634.5
28/11/2025 10:36:27
00501741155TRLO1.1.1
TRQX
29
634.5
28/11/2025 10:36:29
00501741158TRLO1.1.1
CHIX
20
634.5
28/11/2025 10:37:11
00501741218TRLO1.1.1
XLON
41
634.5
28/11/2025 10:37:11
00501741219TRLO1.1.1
XLON
12
634.5
28/11/2025 10:39:14
00501741445TRLO1.1.1
TRQX
4
634.5
28/11/2025 10:39:14
00501741446TRLO1.1.1
TRQX
72
635
28/11/2025 10:39:35
00501741479TRLO1.1.1
BATE
4
634.5
28/11/2025 10:41:48
00501741638TRLO1.1.1
TRQX
4
634
28/11/2025 10:41:48
00501741640TRLO1.1.1
AQXE
17
634
28/11/2025 10:41:48
00501741639TRLO1.1.1
AQXE
4
634
28/11/2025 10:41:48
00501741641TRLO1.1.1
AQXE
4
634
28/11/2025 10:41:48
00501741643TRLO1.1.1
AQXE
14
634
28/11/2025 10:41:48
00501741642TRLO1.1.1
AQXE
4
634
28/11/2025 10:41:48
00501741644TRLO1.1.1
AQXE
14
634
28/11/2025 10:41:48
00501741645TRLO1.1.1
AQXE
26
634.5
28/11/2025 10:42:28
00501741702TRLO1.1.1
CHIX
27
634.5
28/11/2025 10:43:24
00501741836TRLO1.1.1
XLON
44
634.5
28/11/2025 10:43:24
00501741837TRLO1.1.1
XLON
14
634.5
28/11/2025 10:43:38
00501741877TRLO1.1.1
XLON
131
634.5
28/11/2025 10:43:38
00501741878TRLO1.1.1
XLON
5
634.5
28/11/2025 10:43:38
00501741879TRLO1.1.1
XLON
7
634.5
28/11/2025 10:43:38
00501741880TRLO1.1.1
XLON
32
634.5
28/11/2025 10:43:38
00501741881TRLO1.1.1
XLON
1
634.5
28/11/2025 10:43:38
00501741882TRLO1.1.1
XLON
1
634.5
28/11/2025 10:43:38
00501741883TRLO1.1.1
XLON
2
634.5
28/11/2025 10:43:38
00501741885TRLO1.1.1
XLON
2
634.5
28/11/2025 10:43:38
00501741886TRLO1.1.1
XLON
8
634.5
28/11/2025 10:43:38
00501741884TRLO1.1.1
XLON
8
634.5
28/11/2025 10:44:45
00501742000TRLO1.1.1
CHIX
36
634.5
28/11/2025 10:44:45
00501742001TRLO1.1.1
XLON
5
635
28/11/2025 10:47:35
00501742370TRLO1.1.1
BATE
17
635
28/11/2025 10:47:35
00501742371TRLO1.1.1
BATE
79
634.5
28/11/2025 10:49:01
00501742629TRLO1.1.1
BATE
156
635
28/11/2025 10:49:34
00501742679TRLO1.1.1
XLON
28
635
28/11/2025 10:51:11
00501743106TRLO1.1.1
CHIX
8
635
28/11/2025 10:54:22
00501743498TRLO1.1.1
CHIX
88
635
28/11/2025 10:56:00
00501743824TRLO1.1.1
XLON
26
635
28/11/2025 10:59:43
00501744429TRLO1.1.1
BATE
86
635
28/11/2025 10:59:43
00501744430TRLO1.1.1
XLON
122
635
28/11/2025 10:59:43
00501744431TRLO1.1.1
XLON
15
636
28/11/2025 11:02:53
00501744747TRLO1.1.1
AQXE
4
636
28/11/2025 11:02:55
00501744748TRLO1.1.1
AQXE
12
636
28/11/2025 11:04:59
00501744904TRLO1.1.1
AQXE
2
636
28/11/2025 11:05:00
00501744905TRLO1.1.1
AQXE
4
636
28/11/2025 11:05:20
00501744928TRLO1.1.1
AQXE
85
635.5
28/11/2025 11:05:20
00501744929TRLO1.1.1
BATE
9
635.5
28/11/2025 11:05:20
00501744931TRLO1.1.1
CHIX
31
635.5
28/11/2025 11:05:20
00501744930TRLO1.1.1
CHIX
8
635.5
28/11/2025 11:05:20
00501744934TRLO1.1.1
TRQX
16
635.5
28/11/2025 11:05:20
00501744935TRLO1.1.1
TRQX
17
635.5
28/11/2025 11:05:20
00501744932TRLO1.1.1
TRQX
177
635.5
28/11/2025 11:05:20
00501744933TRLO1.1.1
XLON
4
635.5
28/11/2025 11:05:20
00501744936TRLO1.1.1
TRQX
69
635.5
28/11/2025 11:05:36
00501744955TRLO1.1.1
XLON
11
635.5
28/11/2025 11:05:36
00501744956TRLO1.1.1
XLON
26
635.5
28/11/2025 11:07:56
00501745169TRLO1.1.1
BATE
4
635.5
28/11/2025 11:07:56
00501745171TRLO1.1.1
AQXE
13
635.5
28/11/2025 11:07:56
00501745170TRLO1.1.1
AQXE
25
635.5
28/11/2025 11:09:00
00501745281TRLO1.1.1
CHIX
15
635.5
28/11/2025 11:09:10
00501745294TRLO1.1.1
TRQX
88
635.5
28/11/2025 11:13:02
00501745699TRLO1.1.1
BATE
8
635.5
28/11/2025 11:13:02
00501745701TRLO1.1.1
CHIX
24
635.5
28/11/2025 11:13:02
00501745700TRLO1.1.1
BATE
4
635.5
28/11/2025 11:13:02
00501745703TRLO1.1.1
AQXE
13
635.5
28/11/2025 11:13:02
00501745702TRLO1.1.1
AQXE
4
635.5
28/11/2025 11:13:02
00501745706TRLO1.1.1
TRQX
45
635.5
28/11/2025 11:13:02
00501745705TRLO1.1.1
XLON
141
635.5
28/11/2025 11:13:02
00501745704TRLO1.1.1
XLON
13
635.5
28/11/2025 11:15:27
00501745913TRLO1.1.1
TRQX
97
635.5
28/11/2025 11:15:53
00501745953TRLO1.1.1
BATE
78
635.5
28/11/2025 11:17:21
00501746085TRLO1.1.1
XLON
13
635.5
28/11/2025 11:17:33
00501746095TRLO1.1.1
AQXE
26
635.5
28/11/2025 11:18:03
00501746135TRLO1.1.1
CHIX
4
635.5
28/11/2025 11:23:33
00501746587TRLO1.1.1
AQXE
9
635.5
28/11/2025 11:23:33
00501746589TRLO1.1.1
CHIX
28
635.5
28/11/2025 11:23:33
00501746588TRLO1.1.1
BATE
4
635.5
28/11/2025 11:23:33
00501746590TRLO1.1.1
TRQX
282
635.5
28/11/2025 11:23:33
00501746591TRLO1.1.1
XLON
76
635.5
28/11/2025 11:23:33
00501746592TRLO1.1.1
XLON
8
635.5
28/11/2025 11:24:30
00501746677TRLO1.1.1
TRQX
28
635.5
28/11/2025 11:26:03
00501746813TRLO1.1.1
CHIX
81
635.5
28/11/2025 11:26:03
00501746814TRLO1.1.1
BATE
4
635.5
28/11/2025 11:26:13
00501746833TRLO1.1.1
TRQX
14
635.5
28/11/2025 11:26:21
00501746843TRLO1.1.1
AQXE
7
635.5
28/11/2025 11:27:18
00501746916TRLO1.1.1
CHIX
4
635.5
28/11/2025 11:27:39
00501746939TRLO1.1.1
AQXE
8
635.5
28/11/2025 11:34:28
00501747641TRLO1.1.1
CHIX
95
635.5
28/11/2025 11:34:28
00501747642TRLO1.1.1
BATE
24
635.5
28/11/2025 11:34:28
00501747644TRLO1.1.1
BATE
27
635.5
28/11/2025 11:34:28
00501747643TRLO1.1.1
BATE
4
635.5
28/11/2025 11:34:28
00501747646TRLO1.1.1
TRQX
12
635.5
28/11/2025 11:34:28
00501747645TRLO1.1.1
AQXE
18
635.5
28/11/2025 11:34:28
00501747647TRLO1.1.1
TRQX
308
635.5
28/11/2025 11:34:28
00501747648TRLO1.1.1
XLON
30
635.5
28/11/2025 11:34:47
00501747665TRLO1.1.1
CHIX
88
635.5
28/11/2025 11:34:57
00501747675TRLO1.1.1
XLON
4
635.5
28/11/2025 11:35:16
00501747738TRLO1.1.1
AQXE
226
635.5
28/11/2025 11:39:21
00501748166TRLO1.1.1
XLON
13
635.5
28/11/2025 11:39:45
00501748200TRLO1.1.1
AQXE
4
635.5
28/11/2025 11:40:14
00501748235TRLO1.1.1
TRQX
20
635.5
28/11/2025 11:41:41
00501748334TRLO1.1.1
CHIX
90
635.5
28/11/2025 11:42:18
00501748405TRLO1.1.1
BATE
18
635.5
28/11/2025 11:42:23
00501748412TRLO1.1.1
TRQX
8
635.5
28/11/2025 11:42:38
00501748435TRLO1.1.1
CHIX
4
635.5
28/11/2025 11:42:57
00501748473TRLO1.1.1
AQXE
80
635.5
28/11/2025 11:43:25
00501748518TRLO1.1.1
XLON
28
635.5
28/11/2025 11:43:44
00501748553TRLO1.1.1
BATE
212
635.5
28/11/2025 11:45:29
00501748716TRLO1.1.1
XLON
4
635.5
28/11/2025 11:47:28
00501749032TRLO1.1.1
TRQX
13
635
28/11/2025 11:48:13
00501749075TRLO1.1.1
AQXE
69
635.5
28/11/2025 11:49:30
00501749177TRLO1.1.1
BATE
69
635
28/11/2025 11:49:52
00501749210TRLO1.1.1
XLON
4
635
28/11/2025 11:50:41
00501749272TRLO1.1.1
AQXE
12
635
28/11/2025 11:51:32
00501749332TRLO1.1.1
TRQX
6
635.5
28/11/2025 11:53:47
00501749552TRLO1.1.1
BATE
20
635.5
28/11/2025 11:53:47
00501749551TRLO1.1.1
BATE
13
635
28/11/2025 11:55:25
00501749668TRLO1.1.1
AQXE
4
635
28/11/2025 11:55:25
00501749670TRLO1.1.1
TRQX
250
635
28/11/2025 11:55:25
00501749669TRLO1.1.1
XLON
72
635.5
28/11/2025 11:55:26
00501749671TRLO1.1.1
BATE
26
634.5
28/11/2025 11:57:26
00501749851TRLO1.1.1
CHIX
8
634.5
28/11/2025 11:57:26
00501749852TRLO1.1.1
CHIX
26
634.5
28/11/2025 11:57:26
00501749853TRLO1.1.1
CHIX
24
635.5
28/11/2025 11:58:05
00501749904TRLO1.1.1
BATE
4
635
28/11/2025 11:58:29
00501749952TRLO1.1.1
AQXE
8
634.5
28/11/2025 11:59:52
00501750087TRLO1.1.1
CHIX
16
634
28/11/2025 12:00:17
00501750207TRLO1.1.1
TRQX
4
634
28/11/2025 12:01:14
00501750323TRLO1.1.1
TRQX
79
634.5
28/11/2025 12:01:15
00501750324TRLO1.1.1
XLON
12
635
28/11/2025 12:01:39
00501750351TRLO1.1.1
AQXE
457
635
28/11/2025 12:12:19
00501751570TRLO1.1.1
XLON
9
635
28/11/2025 12:12:33
00501751598TRLO1.1.1
CHIX
9
635
28/11/2025 12:12:33
00501751599TRLO1.1.1
CHIX
27
635
28/11/2025 12:12:33
00501751600TRLO1.1.1
CHIX
86
635
28/11/2025 12:12:33
00501751601TRLO1.1.1
XLON
103
635
28/11/2025 12:12:33
00501751602TRLO1.1.1
XLON
4
635
28/11/2025 12:12:58
00501751639TRLO1.1.1
AQXE
4
635
28/11/2025 12:12:58
00501751641TRLO1.1.1
AQXE
15
635
28/11/2025 12:12:58
00501751640TRLO1.1.1
AQXE
21
634.5
28/11/2025 12:13:47
00501751710TRLO1.1.1
BATE
55
634.5
28/11/2025 12:13:47
00501751711TRLO1.1.1
BATE
29
635
28/11/2025 12:14:44
00501751807TRLO1.1.1
CHIX
160
635
28/11/2025 12:14:44
00501751808TRLO1.1.1
XLON
90
635
28/11/2025 12:14:55
00501751826TRLO1.1.1
XLON
4
634.5
28/11/2025 12:15:07
00501751874TRLO1.1.1
AQXE
27
634.5
28/11/2025 12:15:07
00501751875TRLO1.1.1
BATE
33
634.5
28/11/2025 12:15:07
00501751876TRLO1.1.1
BATE
25
634.5
28/11/2025 12:15:07
00501751878TRLO1.1.1
BATE
82
634.5
28/11/2025 12:15:07
00501751877TRLO1.1.1
BATE
4
634.5
28/11/2025 12:15:07
00501751882TRLO1.1.1
TRQX
13
634.5
28/11/2025 12:15:07
00501751879TRLO1.1.1
TRQX
14
634.5
28/11/2025 12:15:07
00501751881TRLO1.1.1
TRQX
17
634.5
28/11/2025 12:15:07
00501751880TRLO1.1.1
TRQX
2
634.5
28/11/2025 12:15:07
00501751884TRLO1.1.1
BATE
4
634.5
28/11/2025 12:15:07
00501751883TRLO1.1.1
TRQX
27
634.5
28/11/2025 12:15:07
00501751885TRLO1.1.1
BATE
15
634.5
28/11/2025 12:15:12
00501751899TRLO1.1.1
AQXE
32
635
28/11/2025 12:17:07
00501752065TRLO1.1.1
CHIX
4
634.5
28/11/2025 12:17:14
00501752067TRLO1.1.1
TRQX
9
635
28/11/2025 12:18:07
00501752140TRLO1.1.1
CHIX
109
634.5
28/11/2025 12:21:24
00501752440TRLO1.1.1
BATE
100
634.5
28/11/2025 12:21:24
00501752441TRLO1.1.1
XLON
26
634.5
28/11/2025 12:21:24
00501752442TRLO1.1.1
BATE
104
634.5
28/11/2025 12:21:24
00501752443TRLO1.1.1
BATE
4
634.5
28/11/2025 12:21:24
00501752444TRLO1.1.1
AQXE
10
634.5
28/11/2025 12:21:24
00501752445TRLO1.1.1
AQXE
92
634.5
28/11/2025 12:21:24
00501752446TRLO1.1.1
XLON
4
634.5
28/11/2025 12:21:24
00501752448TRLO1.1.1
TRQX
15
634.5
28/11/2025 12:21:24
00501752449TRLO1.1.1
TRQX
76
634.5
28/11/2025 12:21:24
00501752447TRLO1.1.1
XLON
1
634.5
28/11/2025 12:23:32
00501752664TRLO1.1.1
TRQX
15
634.5
28/11/2025 12:23:32
00501752663TRLO1.1.1
TRQX
4
634.5
28/11/2025 12:24:06
00501752737TRLO1.1.1
AQXE
13
634.5
28/11/2025 12:24:06
00501752738TRLO1.1.1
XLON
25
634.5
28/11/2025 12:24:06
00501752739TRLO1.1.1
XLON
172
634.5
28/11/2025 12:24:06
00501752740TRLO1.1.1
XLON
4
634.5
28/11/2025 12:24:27
00501752766TRLO1.1.1
TRQX
29
634.5
28/11/2025 12:24:36
00501752783TRLO1.1.1
CHIX
15
634.5
28/11/2025 12:24:51
00501752815TRLO1.1.1
AQXE
9
634.5
28/11/2025 12:25:28
00501752878TRLO1.1.1
CHIX
27
634.5
28/11/2025 12:25:59
00501752951TRLO1.1.1
BATE
150
634
28/11/2025 12:26:14
00501752983TRLO1.1.1
XLON
11
634.5
28/11/2025 12:27:29
00501753091TRLO1.1.1
AQXE
94
634.5
28/11/2025 12:27:35
00501753100TRLO1.1.1
BATE
4
634.5
28/11/2025 12:29:03
00501753262TRLO1.1.1
TRQX
4
634.5
28/11/2025 12:29:11
00501753282TRLO1.1.1
AQXE
16
634.5
28/11/2025 12:30:11
00501753391TRLO1.1.1
TRQX
10
633.5
28/11/2025 12:31:21
00501753508TRLO1.1.1
CHIX
70
633.5
28/11/2025 12:31:21
00501753509TRLO1.1.1
XLON
9
633.5
28/11/2025 12:31:31
00501753534TRLO1.1.1
CHIX
13
633.5
28/11/2025 12:31:31
00501753533TRLO1.1.1
CHIX
23
634
28/11/2025 12:31:53
00501753561TRLO1.1.1
BATE
30
633.5
28/11/2025 12:33:24
00501753695TRLO1.1.1
CHIX
13
634
28/11/2025 12:33:26
00501753696TRLO1.1.1
AQXE
4
634
28/11/2025 12:34:30
00501753835TRLO1.1.1
TRQX
4
634
28/11/2025 12:35:00
00501753871TRLO1.1.1
AQXE
7
634
28/11/2025 12:35:29
00501753909TRLO1.1.1
TRQX
9
634
28/11/2025 12:35:29
00501753908TRLO1.1.1
TRQX
94
634
28/11/2025 12:35:38
00501753916TRLO1.1.1
BATE
75
633.5
28/11/2025 12:36:13
00501753956TRLO1.1.1
XLON
211
633.5
28/11/2025 12:36:28
00501753984TRLO1.1.1
XLON
8
633.5
28/11/2025 12:38:09
00501754123TRLO1.1.1
CHIX
88
633.5
28/11/2025 12:38:42
00501754162TRLO1.1.1
XLON
149
633.5
28/11/2025 12:38:42
00501754163TRLO1.1.1
XLON
14
633.5
28/11/2025 12:39:03
00501754191TRLO1.1.1
AQXE
89
633.5
28/11/2025 12:39:13
00501754207TRLO1.1.1
XLON
31
633.5
28/11/2025 12:39:40
00501754240TRLO1.1.1
BATE
4
633.5
28/11/2025 12:40:00
00501754274TRLO1.1.1
TRQX
4
633.5
28/11/2025 12:41:01
00501754349TRLO1.1.1
AQXE
43
633.5
28/11/2025 12:42:10
00501754455TRLO1.1.1
XLON
61
633.5
28/11/2025 12:42:10
00501754456TRLO1.1.1
XLON
46
633.5
28/11/2025 12:42:11
00501754457TRLO1.1.1
XLON
14
633.5
28/11/2025 12:43:09
00501754556TRLO1.1.1
TRQX
27
633.5
28/11/2025 12:43:32
00501754599TRLO1.1.1
CHIX
8
633.5
28/11/2025 12:44:29
00501754656TRLO1.1.1
CHIX
25
633.5
28/11/2025 12:45:03
00501754714TRLO1.1.1
BATE
98
633.5
28/11/2025 12:45:03
00501754715TRLO1.1.1
BATE
12
633.5
28/11/2025 12:45:19
00501754740TRLO1.1.1
AQXE
4
633
28/11/2025 12:45:37
00501754781TRLO1.1.1
TRQX
4
633.5
28/11/2025 12:46:57
00501754976TRLO1.1.1
AQXE
52
633.5
28/11/2025 12:47:10
00501754996TRLO1.1.1
XLON
66
633.5
28/11/2025 12:47:10
00501754997TRLO1.1.1
XLON
58
633.5
28/11/2025 12:47:10
00501754998TRLO1.1.1
XLON
92
633.5
28/11/2025 12:48:19
00501755119TRLO1.1.1
BATE
5
633.5
28/11/2025 12:48:56
00501755162TRLO1.1.1
XLON
73
633.5
28/11/2025 12:48:56
00501755163TRLO1.1.1
XLON
24
633.5
28/11/2025 12:49:09
00501755189TRLO1.1.1
BATE
18
633
28/11/2025 12:49:15
00501755199TRLO1.1.1
TRQX
27
633
28/11/2025 12:49:39
00501755246TRLO1.1.1
CHIX
8
633
28/11/2025 12:50:56
00501755341TRLO1.1.1
CHIX
4
633
28/11/2025 12:51:15
00501755364TRLO1.1.1
TRQX
13
633.5
28/11/2025 12:51:23
00501755389TRLO1.1.1
AQXE
70
633.5
28/11/2025 12:52:15
00501755461TRLO1.1.1
XLON
4
633.5
28/11/2025 12:52:53
00501755527TRLO1.1.1
AQXE
12
633
28/11/2025 12:54:12
00501755631TRLO1.1.1
CHIX
19
633
28/11/2025 12:54:12
00501755632TRLO1.1.1
CHIX
10
633.5
28/11/2025 12:54:18
00501755647TRLO1.1.1
XLON
21
633.5
28/11/2025 12:54:18
00501755648TRLO1.1.1
XLON
66
633.5
28/11/2025 12:54:18
00501755649TRLO1.1.1
XLON
67
633.5
28/11/2025 12:54:18
00501755650TRLO1.1.1
XLON
15
633.5
28/11/2025 12:54:35
00501755687TRLO1.1.1
BATE
66
633.5
28/11/2025 12:54:35
00501755686TRLO1.1.1
BATE
4
633
28/11/2025 12:56:39
00501755834TRLO1.1.1
TRQX
15
633
28/11/2025 12:56:50
00501755842TRLO1.1.1
TRQX
27
633
28/11/2025 12:57:11
00501755888TRLO1.1.1
BATE
8
633
28/11/2025 12:57:18
00501755903TRLO1.1.1
CHIX
65
633
28/11/2025 12:58:09
00501755961TRLO1.1.1
XLON
7
633
28/11/2025 12:58:09
00501755962TRLO1.1.1
XLON
113
633
28/11/2025 12:58:17
00501755977TRLO1.1.1
XLON
7
633
28/11/2025 12:58:17
00501755978TRLO1.1.1
XLON
51
633
28/11/2025 12:58:17
00501755979TRLO1.1.1
XLON
57
633
28/11/2025 12:58:17
00501755980TRLO1.1.1
XLON
4
633
28/11/2025 12:58:17
00501755981TRLO1.1.1
XLON
4
633
28/11/2025 12:58:59
00501756112TRLO1.1.1
AQXE
13
633
28/11/2025 12:58:59
00501756113TRLO1.1.1
AQXE
25
633
28/11/2025 13:01:05
00501756418TRLO1.1.1
CHIX
101
633
28/11/2025 13:01:39
00501756494TRLO1.1.1
BATE
4
633
28/11/2025 13:01:51
00501756501TRLO1.1.1
TRQX
26
633
28/11/2025 13:02:53
00501756618TRLO1.1.1
BATE
8
633
28/11/2025 13:02:55
00501756622TRLO1.1.1
CHIX
187
632.5
28/11/2025 13:03:23
00501756718TRLO1.1.1
XLON
23
632.5
28/11/2025 13:03:25
00501756719TRLO1.1.1
XLON
18
633
28/11/2025 13:03:42
00501756751TRLO1.1.1
TRQX
4
632.5
28/11/2025 13:03:57
00501756773TRLO1.1.1
AQXE
73
632.5
28/11/2025 13:04:13
00501756790TRLO1.1.1
XLON
15
632.5
28/11/2025 13:04:18
00501756803TRLO1.1.1
AQXE
26
632.5
28/11/2025 13:12:02
00501757971TRLO1.1.1
BATE
32
632.5
28/11/2025 13:12:02
00501757972TRLO1.1.1
CHIX
8
632.5
28/11/2025 13:12:02
00501757974TRLO1.1.1
CHIX
89
632.5
28/11/2025 13:12:02
00501757973TRLO1.1.1
BATE
4
632.5
28/11/2025 13:12:02
00501757976TRLO1.1.1
AQXE
15
632.5
28/11/2025 13:12:02
00501757975TRLO1.1.1
AQXE
71
632.5
28/11/2025 13:12:02
00501757978TRLO1.1.1
XLON
175
632.5
28/11/2025 13:12:02
00501757977TRLO1.1.1
XLON
4
632
28/11/2025 13:12:03
00501757982TRLO1.1.1
TRQX
4
632
28/11/2025 13:12:03
00501757984TRLO1.1.1
TRQX
15
632
28/11/2025 13:12:03
00501757983TRLO1.1.1
TRQX
4
632.5
28/11/2025 13:13:44
00501758336TRLO1.1.1
AQXE
8
632.5
28/11/2025 13:13:53
00501758352TRLO1.1.1
CHIX
6
632.5
28/11/2025 13:13:53
00501758356TRLO1.1.1
CHIX
26
632.5
28/11/2025 13:13:53
00501758357TRLO1.1.1
CHIX
101
632
28/11/2025 13:14:04
00501758417TRLO1.1.1
BATE
29
632
28/11/2025 13:14:17
00501758464TRLO1.1.1
BATE
70
632.5
28/11/2025 13:14:19
00501758471TRLO1.1.1
XLON
51
632.5
28/11/2025 13:14:19
00501758473TRLO1.1.1
XLON
89
632.5
28/11/2025 13:14:19
00501758472TRLO1.1.1
XLON
7
632.5
28/11/2025 13:14:23
00501758504TRLO1.1.1
AQXE
7
632.5
28/11/2025 13:14:23
00501758505TRLO1.1.1
AQXE
72
632.5
28/11/2025 13:14:52
00501758651TRLO1.1.1
XLON
4
632
28/11/2025 13:15:22
00501758790TRLO1.1.1
TRQX
15
632
28/11/2025 13:15:30
00501758823TRLO1.1.1
TRQX
7
632.5
28/11/2025 13:16:35
00501759015TRLO1.1.1
CHIX
44
632.5
28/11/2025 13:16:54
00501759088TRLO1.1.1
XLON
117
632.5
28/11/2025 13:16:54
00501759087TRLO1.1.1
XLON
15
632
28/11/2025 13:18:15
00501759379TRLO1.1.1
TRQX
18
632.5
28/11/2025 13:18:20
00501759382TRLO1.1.1
CHIX
9
632.5
28/11/2025 13:18:20
00501759383TRLO1.1.1
CHIX
28
632
28/11/2025 13:18:25
00501759392TRLO1.1.1
BATE
4
632.5
28/11/2025 13:18:38
00501759438TRLO1.1.1
AQXE
100
632
28/11/2025 13:19:36
00501759614TRLO1.1.1
BATE
9
632.5
28/11/2025 13:19:48
00501759656TRLO1.1.1
XLON
69
632.5
28/11/2025 13:19:48
00501759657TRLO1.1.1
XLON
4
632
28/11/2025 13:19:55
00501759692TRLO1.1.1
TRQX
15
632.5
28/11/2025 13:20:29
00501759794TRLO1.1.1
XLON
51
632.5
28/11/2025 13:20:29
00501759795TRLO1.1.1
XLON
48
632.5
28/11/2025 13:20:29
00501759796TRLO1.1.1
XLON
88
632.5
28/11/2025 13:20:29
00501759797TRLO1.1.1
XLON
7
632.5
28/11/2025 13:21:06
00501759861TRLO1.1.1
AQXE
8
632.5
28/11/2025 13:21:06
00501759862TRLO1.1.1
AQXE
15
632
28/11/2025 13:23:27
00501760393TRLO1.1.1
TRQX
9
632
28/11/2025 13:23:36
00501760414TRLO1.1.1
CHIX
52
632.5
28/11/2025 13:24:14
00501760475TRLO1.1.1
XLON
65
632.5
28/11/2025 13:24:14
00501760474TRLO1.1.1
XLON
50
632.5
28/11/2025 13:24:14
00501760476TRLO1.1.1
XLON
9
632.5
28/11/2025 13:24:14
00501760477TRLO1.1.1
XLON
4
632
28/11/2025 13:24:28
00501760533TRLO1.1.1
TRQX
29
632
28/11/2025 13:25:50
00501760731TRLO1.1.1
CHIX
51
632.5
28/11/2025 13:26:10
00501760803TRLO1.1.1
XLON
5
632.5
28/11/2025 13:26:10
00501760804TRLO1.1.1
XLON
31
632.5
28/11/2025 13:26:10
00501760805TRLO1.1.1
XLON
9
632
28/11/2025 13:27:30
00501761004TRLO1.1.1
CHIX
12
632.5
28/11/2025 13:28:29
00501761166TRLO1.1.1
XLON
54
632.5
28/11/2025 13:28:29
00501761165TRLO1.1.1
XLON
1
632.5
28/11/2025 13:28:29
00501761168TRLO1.1.1
XLON
120
632.5
28/11/2025 13:28:29
00501761167TRLO1.1.1
XLON
4
632
28/11/2025 13:28:53
00501761207TRLO1.1.1
TRQX
25
632
28/11/2025 13:29:27
00501761251TRLO1.1.1
CHIX
17
632
28/11/2025 13:30:02
00501761365TRLO1.1.1
TRQX
9
632
28/11/2025 13:32:37
00501761828TRLO1.1.1
CHIX
4
632
28/11/2025 13:32:37
00501761829TRLO1.1.1
TRQX
13
632
28/11/2025 13:32:53
00501761909TRLO1.1.1
TRQX
34
632.5
28/11/2025 13:33:20
00501761985TRLO1.1.1
XLON
190
632.5
28/11/2025 13:33:20
00501761984TRLO1.1.1
XLON
17
632.5
28/11/2025 13:33:48
00501762153TRLO1.1.1
XLON
64
632.5
28/11/2025 13:33:48
00501762154TRLO1.1.1
XLON
27
632
28/11/2025 13:34:15
00501762198TRLO1.1.1
CHIX
4
632
28/11/2025 13:35:52
00501762458TRLO1.1.1
TRQX
70
632.5
28/11/2025 13:36:02
00501762470TRLO1.1.1
XLON
11
632.5
28/11/2025 13:36:02
00501762471TRLO1.1.1
XLON
9
632
28/11/2025 13:36:51
00501762610TRLO1.1.1
CHIX
27
632
28/11/2025 13:37:21
00501762782TRLO1.1.1
CHIX
40
632.5
28/11/2025 13:37:31
00501762812TRLO1.1.1
XLON
52
632.5
28/11/2025 13:37:31
00501762814TRLO1.1.1
XLON
120
632.5
28/11/2025 13:37:31
00501762813TRLO1.1.1
XLON
2
632.5
28/11/2025 13:37:31
00501762816TRLO1.1.1
XLON
5
632.5
28/11/2025 13:37:31
00501762815TRLO1.1.1
XLON
15
632
28/11/2025 13:37:56
00501762902TRLO1.1.1
TRQX
4
632
28/11/2025 13:39:28
00501763160TRLO1.1.1
TRQX
63
632
28/11/2025 13:39:28
00501763161TRLO1.1.1
XLON
23
632
28/11/2025 13:40:26
00501763326TRLO1.1.1
XLON
200
632
28/11/2025 13:40:26
00501763325TRLO1.1.1
XLON
8
632
28/11/2025 13:41:00
00501763403TRLO1.1.1
CHIX
27
632
28/11/2025 13:44:30
00501764137TRLO1.1.1
CHIX
8
632
28/11/2025 13:44:30
00501764138TRLO1.1.1
CHIX
120
632
28/11/2025 13:44:30
00501764139TRLO1.1.1
BATE
316
632
28/11/2025 13:44:30
00501764140TRLO1.1.1
BATE
28
632
28/11/2025 13:44:30
00501764142TRLO1.1.1
BATE
101
632
28/11/2025 13:44:30
00501764141TRLO1.1.1
BATE
224
632.5
28/11/2025 13:46:16
00501764389TRLO1.1.1
XLON
17
632.5
28/11/2025 13:46:16
00501764390TRLO1.1.1
TRQX
78
632.5
28/11/2025 13:46:16
00501764391TRLO1.1.1
XLON
4
632.5
28/11/2025 13:46:16
00501764392TRLO1.1.1
TRQX
71
632.5
28/11/2025 13:46:48
00501764444TRLO1.1.1
BATE
26
632.5
28/11/2025 13:47:21
00501764497TRLO1.1.1
CHIX
4
632.5
28/11/2025 13:48:29
00501764645TRLO1.1.1
TRQX
16
632.5
28/11/2025 13:48:41
00501764684TRLO1.1.1
TRQX
96
632.5
28/11/2025 13:49:06
00501764765TRLO1.1.1
BATE
32
632.5
28/11/2025 13:49:35
00501764824TRLO1.1.1
BATE
141
632.5
28/11/2025 13:50:16
00501764939TRLO1.1.1
XLON
75
632.5
28/11/2025 13:50:19
00501764945TRLO1.1.1
XLON
84
632.5
28/11/2025 13:51:07
00501765055TRLO1.1.1
XLON
9
632.5
28/11/2025 13:51:15
00501765078TRLO1.1.1
CHIX
4
632.5
28/11/2025 13:51:15
00501765080TRLO1.1.1
TRQX
27
632.5
28/11/2025 13:51:15
00501765079TRLO1.1.1
CHIX
12
632.5
28/11/2025 13:51:15
00501765081TRLO1.1.1
TRQX
70
632.5
28/11/2025 13:52:39
00501765328TRLO1.1.1
BATE
143
632.5
28/11/2025 13:52:46
00501765344TRLO1.1.1
XLON
26
632.5
28/11/2025 13:52:56
00501765356TRLO1.1.1
BATE
4
632.5
28/11/2025 13:53:10
00501765401TRLO1.1.1
TRQX
10
632.5
28/11/2025 13:53:22
00501765419TRLO1.1.1
TRQX
4
632.5
28/11/2025 13:53:24
00501765426TRLO1.1.1
TRQX
89
632.5
28/11/2025 13:54:31
00501765570TRLO1.1.1
XLON
9
632.5
28/11/2025 13:54:31
00501765572TRLO1.1.1
CHIX
30
632.5
28/11/2025 13:58:20
00501766096TRLO1.1.1
BATE
92
632.5
28/11/2025 13:58:20
00501766097TRLO1.1.1
BATE
26
632.5
28/11/2025 13:58:20
00501766098TRLO1.1.1
CHIX
80
632.5
28/11/2025 13:58:20
00501766100TRLO1.1.1
XLON
233
632.5
28/11/2025 13:58:20
00501766099TRLO1.1.1
XLON
190
632.5
28/11/2025 13:58:20
00501766101TRLO1.1.1
XLON
4
632.5
28/11/2025 13:58:22
00501766108TRLO1.1.1
TRQX
17
632.5
28/11/2025 13:58:22
00501766109TRLO1.1.1
TRQX
9
632.5
28/11/2025 14:04:08
00501767256TRLO1.1.1
CHIX
32
632.5
28/11/2025 14:04:08
00501767257TRLO1.1.1
CHIX
11
632.5
28/11/2025 14:04:08
00501767259TRLO1.1.1
CHIX
29
632.5
28/11/2025 14:04:08
00501767258TRLO1.1.1
CHIX
59
632.5
28/11/2025 14:09:46
00501767960TRLO1.1.1
XLON
175
632.5
28/11/2025 14:09:46
00501767959TRLO1.1.1
XLON
4
632.5
28/11/2025 14:09:46
00501767963TRLO1.1.1
TRQX
43
632.5
28/11/2025 14:09:46
00501767962TRLO1.1.1
XLON
128
632.5
28/11/2025 14:09:46
00501767961TRLO1.1.1
XLON
4
632.5
28/11/2025 14:09:46
00501767965TRLO1.1.1
TRQX
17
632.5
28/11/2025 14:09:46
00501767964TRLO1.1.1
TRQX
17
632.5
28/11/2025 14:09:46
00501767966TRLO1.1.1
TRQX
123
632.5
28/11/2025 14:09:47
00501767967TRLO1.1.1
AQXE
8
632.5
28/11/2025 14:09:47
00501767968TRLO1.1.1
AQXE
97
632.5
28/11/2025 14:09:47
00501767969TRLO1.1.1
BATE
24
632.5
28/11/2025 14:09:47
00501767970TRLO1.1.1
BATE
39
632.5
28/11/2025 14:09:47
00501767972TRLO1.1.1
BATE
79
632.5
28/11/2025 14:09:47
00501767971TRLO1.1.1
BATE
23
632.5
28/11/2025 14:13:32
00501768490TRLO1.1.1
CHIX
9
632.5
28/11/2025 14:13:32
00501768491TRLO1.1.1
CHIX
22
632.5
28/11/2025 14:13:32
00501768492TRLO1.1.1
CHIX
101
632.5
28/11/2025 14:13:34
00501768499TRLO1.1.1
BATE
13
632.5
28/11/2025 14:13:34
00501768501TRLO1.1.1
AQXE
28
632.5
28/11/2025 14:13:34
00501768500TRLO1.1.1
AQXE
4
632.5
28/11/2025 14:13:34
00501768502TRLO1.1.1
AQXE
4
632.5
28/11/2025 14:13:34
00501768503TRLO1.1.1
AQXE
4
632.5
28/11/2025 14:13:34
00501768504TRLO1.1.1
AQXE
4
632.5
28/11/2025 14:13:34
00501768506TRLO1.1.1
AQXE
13
632.5
28/11/2025 14:13:34
00501768505TRLO1.1.1
AQXE
4
632.5
28/11/2025 14:13:34
00501768508TRLO1.1.1
TRQX
13
632.5
28/11/2025 14:13:34
00501768507TRLO1.1.1
AQXE
75
632.5
28/11/2025 14:13:34
00501768509TRLO1.1.1
XLON
216
632.5
28/11/2025 14:13:34
00501768510TRLO1.1.1
XLON
27
632.5
28/11/2025 14:15:58
00501768934TRLO1.1.1
BATE
76
632.5
28/11/2025 14:16:03
00501768942TRLO1.1.1
XLON
67
632.5
28/11/2025 14:16:03
00501768943TRLO1.1.1
XLON
143
632.5
28/11/2025 14:16:03
00501768945TRLO1.1.1
XLON
8
632.5
28/11/2025 14:17:08
00501769162TRLO1.1.1
CHIX
13
632.5
28/11/2025 14:17:08
00501769161TRLO1.1.1
AQXE
4
632.5
28/11/2025 14:17:08
00501769164TRLO1.1.1
TRQX
18
632.5
28/11/2025 14:17:08
00501769163TRLO1.1.1
TRQX
4
632.5
28/11/2025 14:17:48
00501769255TRLO1.1.1
AQXE
3
632.5
28/11/2025 14:19:00
00501769442TRLO1.1.1
XLON
64
632.5
28/11/2025 14:19:00
00501769441TRLO1.1.1
XLON
173
632.5
28/11/2025 14:19:01
00501769444TRLO1.1.1
XLON
26
632.5
28/11/2025 14:19:18
00501769489TRLO1.1.1
BATE
4
632.5
28/11/2025 14:19:44
00501769556TRLO1.1.1
TRQX
16
632.5
28/11/2025 14:20:10
00501769601TRLO1.1.1
TRQX
39
632.5
28/11/2025 14:21:09
00501769801TRLO1.1.1
BATE
49
632.5
28/11/2025 14:21:09
00501769800TRLO1.1.1
BATE
29
632.5
28/11/2025 14:22:11
00501769947TRLO1.1.1
CHIX
8
632.5
28/11/2025 14:22:15
00501769952TRLO1.1.1
CHIX
93
632.5
28/11/2025 14:31:14
00501772612TRLO1.1.1
BATE
9
632.5
28/11/2025 14:31:14
00501772614TRLO1.1.1
CHIX
25
632.5
28/11/2025 14:31:14
00501772613TRLO1.1.1
BATE
30
632.5
28/11/2025 14:31:14
00501772615TRLO1.1.1
CHIX
4
632.5
28/11/2025 14:31:14
00501772617TRLO1.1.1
AQXE
13
632.5
28/11/2025 14:31:14
00501772616TRLO1.1.1
AQXE
4
632.5
28/11/2025 14:31:14
00501772619TRLO1.1.1
AQXE
13
632.5
28/11/2025 14:31:14
00501772618TRLO1.1.1
AQXE
74
632.5
28/11/2025 14:31:14
00501772620TRLO1.1.1
XLON
4
632.5
28/11/2025 14:31:14
00501772621TRLO1.1.1
TRQX
4
632.5
28/11/2025 14:31:14
00501772622TRLO1.1.1
TRQX
17
632.5
28/11/2025 14:31:14
00501772623TRLO1.1.1
TRQX
220
632.5
28/11/2025 14:31:14
00501772624TRLO1.1.1
XLON
82
632.5
28/11/2025 14:33:22
00501773481TRLO1.1.1
XLON
209
632.5
28/11/2025 14:33:34
00501773512TRLO1.1.1
XLON
72
633
28/11/2025 14:35:35
00501774299TRLO1.1.1
XLON
80
633
28/11/2025 14:36:19
00501774482TRLO1.1.1
XLON
135
633
28/11/2025 14:36:19
00501774483TRLO1.1.1
XLON
66
633
28/11/2025 14:36:19
00501774484TRLO1.1.1
XLON
89
632.5
28/11/2025 14:36:19
00501774486TRLO1.1.1
BATE
110
632.5
28/11/2025 14:36:19
00501774485TRLO1.1.1
BATE
8
632.5
28/11/2025 14:36:19
00501774488TRLO1.1.1
CHIX
8
632.5
28/11/2025 14:36:19
00501774489TRLO1.1.1
CHIX
28
632.5
28/11/2025 14:36:19
00501774487TRLO1.1.1
CHIX
1
632.5
28/11/2025 14:36:19
00501774490TRLO1.1.1
BATE
39
632.5
28/11/2025 14:36:19
00501774491TRLO1.1.1
BATE
32
632.5
28/11/2025 14:36:19
00501774492TRLO1.1.1
BATE
46
632.5
28/11/2025 14:36:19
00501774493TRLO1.1.1
CHIX
14
632.5
28/11/2025 14:36:19
00501774495TRLO1.1.1
AQXE
203
632.5
28/11/2025 14:36:19
00501774494TRLO1.1.1
XLON
4
632.5
28/11/2025 14:36:19
00501774496TRLO1.1.1
AQXE
19
632.5
28/11/2025 14:36:19
00501774497TRLO1.1.1
TRQX
4
632.5
28/11/2025 14:36:19
00501774498TRLO1.1.1
TRQX
4
632.5
28/11/2025 14:36:19
00501774499TRLO1.1.1
AQXE
13
632.5
28/11/2025 14:36:19
00501774500TRLO1.1.1
AQXE
4
632.5
28/11/2025 14:36:19
00501774503TRLO1.1.1
TRQX
13
632.5
28/11/2025 14:36:19
00501774501TRLO1.1.1
AQXE
16
632.5
28/11/2025 14:36:19
00501774502TRLO1.1.1
TRQX
86
632.5
28/11/2025 14:37:42
00501774800TRLO1.1.1
XLON
14
632.5
28/11/2025 14:38:00
00501774853TRLO1.1.1
TRQX
80
632.5
28/11/2025 14:38:39
00501775116TRLO1.1.1
BATE
4
632.5
28/11/2025 14:38:50
00501775172TRLO1.1.1
TRQX
4
632.5
28/11/2025 14:38:55
00501775194TRLO1.1.1
AQXE
32
632.5
28/11/2025 14:39:35
00501775403TRLO1.1.1
BATE
12
632.5
28/11/2025 14:39:39
00501775418TRLO1.1.1
AQXE
42
632.5
28/11/2025 14:39:48
00501775446TRLO1.1.1
XLON
194
632.5
28/11/2025 14:39:48
00501775445TRLO1.1.1
XLON
2
632.5
28/11/2025 14:42:37
00501776206TRLO1.1.1
TRQX
2
632.5
28/11/2025 14:42:37
00501776208TRLO1.1.1
TRQX
15
632.5
28/11/2025 14:42:37
00501776207TRLO1.1.1
TRQX
4
632.5
28/11/2025 14:42:37
00501776209TRLO1.1.1
TRQX
72
632.5
28/11/2025 14:42:37
00501776210TRLO1.1.1
XLON
4
632.5
28/11/2025 14:42:37
00501776212TRLO1.1.1
AQXE
14
632.5
28/11/2025 14:42:37
00501776213TRLO1.1.1
BATE
86
632.5
28/11/2025 14:42:37
00501776211TRLO1.1.1
BATE
9
632.5
28/11/2025 14:42:37
00501776215TRLO1.1.1
CHIX
32
632.5
28/11/2025 14:42:37
00501776214TRLO1.1.1
CHIX
224
632.5
28/11/2025 14:42:58
00501776293TRLO1.1.1
XLON
13
632.5
28/11/2025 14:43:13
00501776362TRLO1.1.1
AQXE
4
632
28/11/2025 14:44:00
00501776587TRLO1.1.1
AQXE
9
632
28/11/2025 14:44:00
00501776588TRLO1.1.1
CHIX
27
632
28/11/2025 14:44:00
00501776589TRLO1.1.1
CHIX
66
632
28/11/2025 14:44:00
00501776590TRLO1.1.1
XLON
15
631.5
28/11/2025 14:44:04
00501776597TRLO1.1.1
TRQX
32
632.5
28/11/2025 14:44:22
00501776641TRLO1.1.1
BATE
101
632.5
28/11/2025 14:44:39
00501776765TRLO1.1.1
BATE
224
633
28/11/2025 14:47:56
00501777656TRLO1.1.1
XLON
81
633
28/11/2025 14:48:00
00501777681TRLO1.1.1
XLON
4
632.5
28/11/2025 14:48:56
00501778185TRLO1.1.1
AQXE
13
632.5
28/11/2025 14:48:56
00501778187TRLO1.1.1
AQXE
14
632.5
28/11/2025 14:48:56
00501778186TRLO1.1.1
AQXE
88
632.5
28/11/2025 14:48:56
00501778188TRLO1.1.1
BATE
4
632.5
28/11/2025 14:48:56
00501778189TRLO1.1.1
AQXE
4
632.5
28/11/2025 14:48:56
00501778190TRLO1.1.1
TRQX
4
632.5
28/11/2025 14:48:56
00501778191TRLO1.1.1
TRQX
15
632.5
28/11/2025 14:48:56
00501778192TRLO1.1.1
TRQX
265
632.5
28/11/2025 14:48:56
00501778193TRLO1.1.1
XLON
10
632.5
28/11/2025 14:48:57
00501778200TRLO1.1.1
BATE
29
632.5
28/11/2025 14:48:57
00501778201TRLO1.1.1
BATE
30
632.5
28/11/2025 14:48:57
00501778202TRLO1.1.1
CHIX
8
632.5
28/11/2025 14:48:57
00501778203TRLO1.1.1
CHIX
27
632.5
28/11/2025 14:48:57
00501778204TRLO1.1.1
CHIX
1
632.5
28/11/2025 14:50:24
00501778651TRLO1.1.1
XLON
64
632.5
28/11/2025 14:50:24
00501778652TRLO1.1.1
XLON
12
632.5
28/11/2025 14:51:23
00501778857TRLO1.1.1
AQXE
91
632.5
28/11/2025 14:51:23
00501778856TRLO1.1.1
BATE
4
632.5
28/11/2025 14:51:23
00501778858TRLO1.1.1
AQXE
8
632.5
28/11/2025 14:51:30
00501778902TRLO1.1.1
CHIX
262
632.5
28/11/2025 14:51:30
00501778903TRLO1.1.1
XLON
27
632.5
28/11/2025 14:51:30
00501778904TRLO1.1.1
BATE
25
632.5
28/11/2025 14:52:48
00501779248TRLO1.1.1
CHIX
4
632.5
28/11/2025 14:52:48
00501779250TRLO1.1.1
TRQX
9
632.5
28/11/2025 14:52:48
00501779249TRLO1.1.1
CHIX
4
632.5
28/11/2025 14:52:48
00501779252TRLO1.1.1
TRQX
17
632.5
28/11/2025 14:52:48
00501779251TRLO1.1.1
TRQX
84
632.5
28/11/2025 14:52:48
00501779253TRLO1.1.1
XLON
23
635
28/11/2025 14:57:14
00501780480TRLO1.1.1
CHIX
9
635
28/11/2025 14:57:14
00501780481TRLO1.1.1
CHIX
17
635
28/11/2025 14:57:14
00501780482TRLO1.1.1
TRQX
4
635
28/11/2025 14:57:14
00501780483TRLO1.1.1
TRQX
4
635
28/11/2025 14:57:14
00501780484TRLO1.1.1
TRQX
8
635.5
28/11/2025 14:59:17
00501781100TRLO1.1.1
CHIX
78
635.5
28/11/2025 14:59:17
00501781101TRLO1.1.1
XLON
29
635
28/11/2025 14:59:18
00501781124TRLO1.1.1
CHIX
40
635.5
28/11/2025 14:59:18
00501781126TRLO1.1.1
BATE
69
635.5
28/11/2025 14:59:18
00501781127TRLO1.1.1
BATE
41
635.5
28/11/2025 14:59:18
00501781128TRLO1.1.1
BATE
22
635.5
28/11/2025 14:59:21
00501781139TRLO1.1.1
XLON
19
635.5
28/11/2025 14:59:21
00501781142TRLO1.1.1
XLON
77
635.5
28/11/2025 14:59:21
00501781140TRLO1.1.1
XLON
120
635.5
28/11/2025 14:59:21
00501781141TRLO1.1.1
XLON
15
635
28/11/2025 14:59:22
00501781144TRLO1.1.1
TRQX
28
635
28/11/2025 15:00:55
00501782059TRLO1.1.1
BATE
15
635
28/11/2025 15:00:55
00501782062TRLO1.1.1
AQXE
98
635
28/11/2025 15:00:55
00501782060TRLO1.1.1
BATE
8
635
28/11/2025 15:00:55
00501782063TRLO1.1.1
AQXE
15
635
28/11/2025 15:00:55
00501782064TRLO1.1.1
AQXE
4
635
28/11/2025 15:00:55
00501782065TRLO1.1.1
AQXE
15
635
28/11/2025 15:00:55
00501782066TRLO1.1.1
AQXE
4
635
28/11/2025 15:00:55
00501782067TRLO1.1.1
TRQX
84
635
28/11/2025 15:00:55
00501782069TRLO1.1.1
XLON
208
635
28/11/2025 15:00:55
00501782068TRLO1.1.1
XLON
4
635.5
28/11/2025 15:02:22
00501782516TRLO1.1.1
TRQX
8
635.5
28/11/2025 15:02:22
00501782514TRLO1.1.1
CHIX
16
635.5
28/11/2025 15:02:22
00501782515TRLO1.1.1
TRQX
23
635.5
28/11/2025 15:02:22
00501782513TRLO1.1.1
CHIX
69
635.5
28/11/2025 15:03:01
00501782805TRLO1.1.1
XLON
89
635.5
28/11/2025 15:03:08
00501782881TRLO1.1.1
XLON
141
635.5
28/11/2025 15:03:08
00501782880TRLO1.1.1
XLON
8
635.5
28/11/2025 15:04:17
00501783258TRLO1.1.1
CHIX
4
635.5
28/11/2025 15:04:31
00501783323TRLO1.1.1
TRQX
2
635.5
28/11/2025 15:04:40
00501783567TRLO1.1.1
CHIX
28
635.5
28/11/2025 15:04:40
00501783566TRLO1.1.1
CHIX
70
635.5
28/11/2025 15:04:45
00501783723TRLO1.1.1
XLON
15
635.5
28/11/2025 15:04:50
00501783748TRLO1.1.1
TRQX
12
635.5
28/11/2025 15:05:27
00501784085TRLO1.1.1
XLON
200
635.5
28/11/2025 15:05:27
00501784084TRLO1.1.1
XLON
14
635.5
28/11/2025 15:05:27
00501784086TRLO1.1.1
XLON
10
635.5
28/11/2025 15:06:05
00501784422TRLO1.1.1
BATE
14
635.5
28/11/2025 15:06:05
00501784424TRLO1.1.1
AQXE
85
635.5
28/11/2025 15:06:05
00501784423TRLO1.1.1
BATE
4
635.5
28/11/2025 15:06:05
00501784425TRLO1.1.1
AQXE
15
635.5
28/11/2025 15:06:05
00501784426TRLO1.1.1
AQXE
28
635.5
28/11/2025 15:06:10
00501784449TRLO1.1.1
BATE
9
635.5
28/11/2025 15:06:10
00501784451TRLO1.1.1
CHIX
44
635.5
28/11/2025 15:06:10
00501784450TRLO1.1.1
BATE
4
635.5
28/11/2025 15:06:50
00501784907TRLO1.1.1
TRQX
30
635.5
28/11/2025 15:06:54
00501784926TRLO1.1.1
CHIX
16
635.5
28/11/2025 15:07:15
00501785120TRLO1.1.1
TRQX
195
635.5
28/11/2025 15:07:53
00501785737TRLO1.1.1
XLON
101
635.5
28/11/2025 15:07:54
00501785749TRLO1.1.1
BATE
4
635.5
28/11/2025 15:08:10
00501785835TRLO1.1.1
AQXE
26
635.5
28/11/2025 15:08:19
00501785911TRLO1.1.1
BATE
9
635.5
28/11/2025 15:08:26
00501785999TRLO1.1.1
CHIX
13
635.5
28/11/2025 15:08:45
00501786109TRLO1.1.1
AQXE
79
635.5
28/11/2025 15:08:45
00501786118TRLO1.1.1
XLON
4
635.5
28/11/2025 15:09:15
00501786304TRLO1.1.1
TRQX
16
635.5
28/11/2025 15:09:21
00501786348TRLO1.1.1
TRQX
2
635.5
28/11/2025 15:09:55
00501786615TRLO1.1.1
CHIX
27
635.5
28/11/2025 15:09:55
00501786614TRLO1.1.1
CHIX
218
635.5
28/11/2025 15:10:04
00501786729TRLO1.1.1
XLON
76
636
28/11/2025 15:10:49
00501787276TRLO1.1.1
XLON
55
636
28/11/2025 15:12:33
00501787989TRLO1.1.1
XLON
35
636
28/11/2025 15:12:33
00501787991TRLO1.1.1
XLON
75
636
28/11/2025 15:12:33
00501787990TRLO1.1.1
XLON
9
635.5
28/11/2025 15:14:36
00501788679TRLO1.1.1
CHIX
25
635.5
28/11/2025 15:14:36
00501788681TRLO1.1.1
CHIX
76
635.5
28/11/2025 15:14:36
00501788680TRLO1.1.1
BATE
29
635.5
28/11/2025 15:14:36
00501788683TRLO1.1.1
BATE
85
635.5
28/11/2025 15:14:36
00501788682TRLO1.1.1
BATE
120
635.5
28/11/2025 15:14:36
00501788684TRLO1.1.1
BATE
15
635.5
28/11/2025 15:14:36
00501788687TRLO1.1.1
TRQX
20
635.5
28/11/2025 15:14:36
00501788685TRLO1.1.1
BATE
26
635.5
28/11/2025 15:14:36
00501788686TRLO1.1.1
BATE
4
635.5
28/11/2025 15:14:36
00501788688TRLO1.1.1
TRQX
4
635.5
28/11/2025 15:14:36
00501788689TRLO1.1.1
TRQX
17
635.5
28/11/2025 15:14:36
00501788690TRLO1.1.1
TRQX
4
635.5
28/11/2025 15:14:37
00501788693TRLO1.1.1
AQXE
4
635.5
28/11/2025 15:14:37
00501788694TRLO1.1.1
AQXE
15
635.5
28/11/2025 15:14:37
00501788696TRLO1.1.1
AQXE
17
635.5
28/11/2025 15:14:37
00501788695TRLO1.1.1
AQXE
4
635.5
28/11/2025 15:14:37
00501788697TRLO1.1.1
AQXE
92
635.5
28/11/2025 15:14:56
00501788852TRLO1.1.1
XLON
6
635.5
28/11/2025 15:15:08
00501788931TRLO1.1.1
XLON
30
635.5
28/11/2025 15:15:08
00501788933TRLO1.1.1
XLON
100
635.5
28/11/2025 15:15:08
00501788932TRLO1.1.1
XLON
30
636
28/11/2025 15:21:51
00501792982TRLO1.1.1
CHIX
9
636
28/11/2025 15:21:51
00501792984TRLO1.1.1
BATE
19
636
28/11/2025 15:21:51
00501792983TRLO1.1.1
BATE
12
636
28/11/2025 15:21:51
00501792985TRLO1.1.1
BATE
1
636
28/11/2025 15:24:08
00501793700TRLO1.1.1
XLON
32
636
28/11/2025 15:24:55
00501793932TRLO1.1.1
BATE
65
636
28/11/2025 15:24:55
00501793933TRLO1.1.1
BATE
17
636
28/11/2025 15:24:55
00501793934TRLO1.1.1
CHIX
36
636
28/11/2025 15:24:55
00501793935TRLO1.1.1
CHIX
8
636
28/11/2025 15:24:55
00501793936TRLO1.1.1
CHIX
155
636
28/11/2025 15:24:55
00501793937TRLO1.1.1
BATE
8
636
28/11/2025 15:24:55
00501793939TRLO1.1.1
CHIX
29
636
28/11/2025 15:24:55
00501793938TRLO1.1.1
CHIX
41
636
28/11/2025 15:24:55
00501793940TRLO1.1.1
BATE
8
636
28/11/2025 15:24:55
00501793942TRLO1.1.1
AQXE
13
636
28/11/2025 15:24:55
00501793943TRLO1.1.1
AQXE
24
636
28/11/2025 15:24:55
00501793941TRLO1.1.1
AQXE
4
636
28/11/2025 15:24:55
00501793944TRLO1.1.1
AQXE
4
636
28/11/2025 15:24:55
00501793945TRLO1.1.1
AQXE
12
636
28/11/2025 15:24:55
00501793947TRLO1.1.1
XLON
15
636
28/11/2025 15:24:55
00501793946TRLO1.1.1
AQXE
17
636
28/11/2025 15:24:55
00501793948TRLO1.1.1
TRQX
454
636
28/11/2025 15:24:55
00501793949TRLO1.1.1
XLON
72
636
28/11/2025 15:24:55
00501793951TRLO1.1.1
XLON
225
636
28/11/2025 15:24:55
00501793950TRLO1.1.1
XLON
8
636
28/11/2025 15:24:55
00501793952TRLO1.1.1
TRQX
17
636
28/11/2025 15:24:55
00501793953TRLO1.1.1
TRQX
4
636
28/11/2025 15:24:55
00501793954TRLO1.1.1
TRQX
19
636
28/11/2025 15:24:55
00501793955TRLO1.1.1
TRQX
4
636
28/11/2025 15:24:55
00501793956TRLO1.1.1
TRQX
112
636
28/11/2025 15:24:55
00501793957TRLO1.1.1
XLON
300
636
28/11/2025 15:24:55
00501793958TRLO1.1.1
XLON
4
636
28/11/2025 15:26:45
00501794479TRLO1.1.1
TRQX
13
636
28/11/2025 15:26:52
00501794498TRLO1.1.1
TRQX
64
636
28/11/2025 15:27:06
00501794556TRLO1.1.1
XLON
96
636
28/11/2025 15:27:06
00501794557TRLO1.1.1
XLON
8
635.5
28/11/2025 15:27:21
00501794622TRLO1.1.1
CHIX
29
635.5
28/11/2025 15:27:21
00501794623TRLO1.1.1
CHIX
4
635.5
28/11/2025 15:27:21
00501794624TRLO1.1.1
AQXE
84
635.5
28/11/2025 15:27:21
00501794625TRLO1.1.1
XLON
90
635.5
28/11/2025 15:27:23
00501794636TRLO1.1.1
BATE
4
635.5
28/11/2025 15:27:51
00501794760TRLO1.1.1
AQXE
27
635.5
28/11/2025 15:27:51
00501794759TRLO1.1.1
BATE
14
635.5
28/11/2025 15:27:51
00501794761TRLO1.1.1
AQXE
4
636
28/11/2025 15:29:18
00501795113TRLO1.1.1
TRQX
17
636
28/11/2025 15:29:32
00501795161TRLO1.1.1
TRQX
4
636
28/11/2025 15:31:55
00501795904TRLO1.1.1
TRQX
16
636
28/11/2025 15:33:36
00501796452TRLO1.1.1
TRQX
16
636.5
28/11/2025 15:38:21
00501797870TRLO1.1.1
CHIX
24
636.5
28/11/2025 15:38:21
00501797869TRLO1.1.1
CHIX
8
636.5
28/11/2025 15:38:21
00501797871TRLO1.1.1
CHIX
31
636.5
28/11/2025 15:38:21
00501797872TRLO1.1.1
CHIX
31
636.5
28/11/2025 15:38:21
00501797873TRLO1.1.1
CHIX
31
636.5
28/11/2025 15:38:21
00501797874TRLO1.1.1
BATE
26
636.5
28/11/2025 15:38:21
00501797876TRLO1.1.1
BATE
31
636.5
28/11/2025 15:38:21
00501797877TRLO1.1.1
BATE
175
636.5
28/11/2025 15:38:21
00501797875TRLO1.1.1
BATE
4
636.5
28/11/2025 15:38:21
00501797880TRLO1.1.1
TRQX
12
636.5
28/11/2025 15:38:21
00501797879TRLO1.1.1
TRQX
100
636.5
28/11/2025 15:38:21
00501797878TRLO1.1.1
BATE
4
636.5
28/11/2025 15:38:21
00501797881TRLO1.1.1
TRQX
452
636.5
28/11/2025 15:38:21
00501797882TRLO1.1.1
XLON
72
636.5
28/11/2025 15:38:21
00501797883TRLO1.1.1
XLON
88
636.5
28/11/2025 15:38:21
00501797884TRLO1.1.1
XLON
88
636.5
28/11/2025 15:38:21
00501797886TRLO1.1.1
XLON
201
636.5
28/11/2025 15:38:21
00501797885TRLO1.1.1
XLON
216
636.5
28/11/2025 15:38:21
00501797887TRLO1.1.1
XLON
27
636.5
28/11/2025 15:40:08
00501798451TRLO1.1.1
BATE
88
636.5
28/11/2025 15:40:49
00501798636TRLO1.1.1
BATE
16
637
28/11/2025 15:44:10
00501799759TRLO1.1.1
TRQX
30
637
28/11/2025 15:44:12
00501799767TRLO1.1.1
CHIX
2
637
28/11/2025 15:44:12
00501799768TRLO1.1.1
CHIX
8
637
28/11/2025 15:44:13
00501799774TRLO1.1.1
CHIX
8
637
28/11/2025 15:44:13
00501799775TRLO1.1.1
CHIX
3
637
28/11/2025 15:44:14
00501799780TRLO1.1.1
TRQX
4
637
28/11/2025 15:44:14
00501799781TRLO1.1.1
TRQX
1
637
28/11/2025 15:44:14
00501799782TRLO1.1.1
TRQX
185
637
28/11/2025 15:44:17
00501799789TRLO1.1.1
XLON
12
637
28/11/2025 15:44:19
00501799795TRLO1.1.1
XLON
63
637
28/11/2025 15:44:19
00501799796TRLO1.1.1
XLON
97
637
28/11/2025 15:44:19
00501799797TRLO1.1.1
XLON
14
637
28/11/2025 15:46:03
00501800401TRLO1.1.1
TRQX
15
637
28/11/2025 15:46:14
00501800480TRLO1.1.1
CHIX
16
637
28/11/2025 15:46:17
00501800489TRLO1.1.1
CHIX
213
637
28/11/2025 15:46:21
00501800503TRLO1.1.1
XLON
4
637
28/11/2025 15:46:47
00501800612TRLO1.1.1
TRQX
9
637
28/11/2025 15:46:51
00501800618TRLO1.1.1
CHIX
74
637
28/11/2025 15:48:17
00501800943TRLO1.1.1
XLON
18
637
28/11/2025 15:48:21
00501800994TRLO1.1.1
TRQX
26
637
28/11/2025 15:48:35
00501801031TRLO1.1.1
CHIX
7
637
28/11/2025 15:48:38
00501801062TRLO1.1.1
CHIX
43
637
28/11/2025 15:48:48
00501801151TRLO1.1.1
XLON
130
637
28/11/2025 15:48:48
00501801150TRLO1.1.1
XLON
4
637
28/11/2025 15:49:06
00501801256TRLO1.1.1
TRQX
29
636.5
28/11/2025 15:49:35
00501801379TRLO1.1.1
BATE
95
636.5
28/11/2025 15:49:35
00501801378TRLO1.1.1
BATE
136
636.5
28/11/2025 15:49:35
00501801380TRLO1.1.1
BATE
14
636.5
28/11/2025 15:49:35
00501801381TRLO1.1.1
BATE
18
636.5
28/11/2025 15:49:35
00501801382TRLO1.1.1
BATE
16
636.5
28/11/2025 15:49:36
00501801384TRLO1.1.1
AQXE
43
636.5
28/11/2025 15:49:36
00501801383TRLO1.1.1
AQXE
4
636.5
28/11/2025 15:49:36
00501801385TRLO1.1.1
AQXE
4
636.5
28/11/2025 15:49:36
00501801387TRLO1.1.1
AQXE
14
636.5
28/11/2025 15:49:36
00501801386TRLO1.1.1
AQXE
14
636.5
28/11/2025 15:49:36
00501801388TRLO1.1.1
AQXE
13
636.5
28/11/2025 15:49:36
00501801389TRLO1.1.1
AQXE
25
636.5
28/11/2025 15:50:33
00501801840TRLO1.1.1
CHIX
122
636.5
28/11/2025 15:51:02
00501801943TRLO1.1.1
XLON
77
636.5
28/11/2025 15:51:02
00501801944TRLO1.1.1
XLON
93
636.5
28/11/2025 15:51:02
00501801945TRLO1.1.1
XLON
41
637
28/11/2025 15:51:02
00501801946TRLO1.1.1
XLON
14
636.5
28/11/2025 15:51:28
00501802043TRLO1.1.1
AQXE
4
636.5
28/11/2025 15:51:56
00501802131TRLO1.1.1
AQXE
6
636.5
28/11/2025 15:51:56
00501802135TRLO1.1.1
BATE
20
636.5
28/11/2025 15:51:56
00501802134TRLO1.1.1
BATE
99
636.5
28/11/2025 15:51:57
00501802144TRLO1.1.1
BATE
4
636.5
28/11/2025 15:52:05
00501802207TRLO1.1.1
TRQX
18
636.5
28/11/2025 15:52:14
00501802347TRLO1.1.1
TRQX
8
636.5
28/11/2025 15:53:11
00501802633TRLO1.1.1
CHIX
73
636.5
28/11/2025 15:54:22
00501802949TRLO1.1.1
XLON
4
636.5
28/11/2025 15:54:31
00501802974TRLO1.1.1
AQXE
4
636.5
28/11/2025 15:54:36
00501802994TRLO1.1.1
XLON
119
636.5
28/11/2025 15:54:36
00501802995TRLO1.1.1
XLON
49
636.5
28/11/2025 15:54:36
00501802996TRLO1.1.1
XLON
37
636.5
28/11/2025 15:54:36
00501802997TRLO1.1.1
XLON
14
636.5
28/11/2025 15:55:00
00501803112TRLO1.1.1
AQXE
4
636.5
28/11/2025 15:55:10
00501803175TRLO1.1.1
TRQX
96
636.5
28/11/2025 15:55:27
00501803260TRLO1.1.1
BATE
16
636.5
28/11/2025 15:55:53
00501803361TRLO1.1.1
TRQX
29
636.5
28/11/2025 15:55:55
00501803378TRLO1.1.1
BATE
4
636.5
28/11/2025 15:56:30
00501803555TRLO1.1.1
AQXE
30
636.5
28/11/2025 15:56:55
00501803664TRLO1.1.1
CHIX
9
636.5
28/11/2025 15:57:23
00501803760TRLO1.1.1
CHIX
26
636
28/11/2025 15:59:23
00501804238TRLO1.1.1
CHIX
26
636
28/11/2025 15:59:29
00501804269TRLO1.1.1
BATE
7
636
28/11/2025 15:59:50
00501804369TRLO1.1.1
CHIX
18
636
28/11/2025 16:01:06
00501804869TRLO1.1.1
BATE
74
636
28/11/2025 16:01:09
00501804875TRLO1.1.1
XLON
4
636
28/11/2025 16:04:29
00501805879TRLO1.1.1
AQXE
18
636
28/11/2025 16:04:29
00501805880TRLO1.1.1
AQXE
4
636
28/11/2025 16:04:29
00501805882TRLO1.1.1
AQXE
26
636
28/11/2025 16:04:29
00501805881TRLO1.1.1
BATE
53
636
28/11/2025 16:04:29
00501805883TRLO1.1.1
BATE
10
636
28/11/2025 16:04:29
00501805885TRLO1.1.1
AQXE
15
636
28/11/2025 16:04:29
00501805884TRLO1.1.1
AQXE
83
636
28/11/2025 16:04:29
00501805886TRLO1.1.1
BATE
202
636
28/11/2025 16:04:29
00501805887TRLO1.1.1
XLON
74
636
28/11/2025 16:04:29
00501805888TRLO1.1.1
XLON
236
636
28/11/2025 16:04:29
00501805889TRLO1.1.1
XLON
32
636
28/11/2025 16:04:29
00501805892TRLO1.1.1
BATE
73
636
28/11/2025 16:04:29
00501805891TRLO1.1.1
XLON
152
636
28/11/2025 16:04:29
00501805890TRLO1.1.1
XLON
8
636
28/11/2025 16:04:29
00501805895TRLO1.1.1
CHIX
25
636
28/11/2025 16:04:29
00501805893TRLO1.1.1
CHIX
26
636
28/11/2025 16:04:29
00501805894TRLO1.1.1
CHIX
4
636
28/11/2025 16:06:32
00501806862TRLO1.1.1
AQXE
225
636
28/11/2025 16:06:32
00501806863TRLO1.1.1
XLON
8
636
28/11/2025 16:08:56
00501807696TRLO1.1.1
CHIX
8
636
28/11/2025 16:08:56
00501807698TRLO1.1.1
CHIX
27
636
28/11/2025 16:08:56
00501807697TRLO1.1.1
BATE
17
636
28/11/2025 16:08:56
00501807700TRLO1.1.1
BATE
27
636
28/11/2025 16:08:56
00501807699TRLO1.1.1
CHIX
18
636.5
28/11/2025 16:10:35
00501808221TRLO1.1.1
TRQX
148
636.5
28/11/2025 16:10:35
00501808220TRLO1.1.1
XLON
72
636.5
28/11/2025 16:10:35
00501808222TRLO1.1.1
XLON
209
636.5
28/11/2025 16:10:35
00501808223TRLO1.1.1
XLON
4
636.5
28/11/2025 16:10:35
00501808225TRLO1.1.1
TRQX
20
636.5
28/11/2025 16:10:35
00501808226TRLO1.1.1
TRQX
62
636.5
28/11/2025 16:10:35
00501808224TRLO1.1.1
TRQX
4
636.5
28/11/2025 16:10:35
00501808228TRLO1.1.1
AQXE
253
636.5
28/11/2025 16:10:35
00501808227TRLO1.1.1
XLON
14
636.5
28/11/2025 16:10:35
00501808229TRLO1.1.1
AQXE
14
636.5
28/11/2025 16:10:35
00501808230TRLO1.1.1
AQXE
4
636.5
28/11/2025 16:10:35
00501808231TRLO1.1.1
AQXE
16
636.5
28/11/2025 16:10:37
00501808251TRLO1.1.1
CHIX
11
636.5
28/11/2025 16:10:37
00501808252TRLO1.1.1
CHIX
8
636.5
28/11/2025 16:11:30
00501808754TRLO1.1.1
CHIX
4
636.5
28/11/2025 16:12:19
00501809051TRLO1.1.1
CHIX
21
636.5
28/11/2025 16:12:19
00501809050TRLO1.1.1
CHIX
4
636.5
28/11/2025 16:12:26
00501809079TRLO1.1.1
AQXE
69
637
28/11/2025 16:12:42
00501809191TRLO1.1.1
XLON
118
637
28/11/2025 16:12:42
00501809192TRLO1.1.1
XLON
4
636.5
28/11/2025 16:12:52
00501809237TRLO1.1.1
TRQX
7
637
28/11/2025 16:13:09
00501809357TRLO1.1.1
XLON
49
637
28/11/2025 16:13:09
00501809358TRLO1.1.1
XLON
5
637
28/11/2025 16:13:09
00501809359TRLO1.1.1
XLON
11
637
28/11/2025 16:13:09
00501809360TRLO1.1.1
XLON
18
636.5
28/11/2025 16:13:23
00501809436TRLO1.1.1
TRQX
8
636.5
28/11/2025 16:13:56
00501809599TRLO1.1.1
CHIX
15
636.5
28/11/2025 16:14:01
00501809628TRLO1.1.1
AQXE
28
636.5
28/11/2025 16:14:43
00501809831TRLO1.1.1
CHIX
4
636.5