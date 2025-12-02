Der DAX ist am Montag mit Verlusten in den Dezember gestartet. Am Ende ging es gut ein Prozent nach unten auf 23.589,44 Zähler. Der Start in den Dienstag dürfte derweil kaum verändert verlaufen. Der Broker IG taxiert den deutschen Leitindex am Morgen wenige Punkte höher auf 23.594 Punkte.Auf der Terminseite bleibt es weiterhin sehr ruhig. Im Fokus stehen Bilfinger - hier findet der Kapitalmarkttag statt - und die Autowerte. Hier werden heute in den USA die Absatzzahlen für November veröffentlicht. ...

