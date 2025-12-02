Bodycote Plc - Transaction in Own Shares
PR Newswire
LONDON, United Kingdom, December 02
www.bodycote.com
02 December 2025
Bodycote plc
Share Buyback Programme - Transactions in Own Securities
Bodycote plc (the Company) announces that, in accordance with the terms of its share buyback extension programme announced on 30 July 2025 (the Extended Programme), it has purchased the following number of its ordinary shares of 17 3 / 11 pence each (Ordinary Shares) through Jefferies International Limited:
Date of purchase:
1 December 2025
Aggregate number of ordinary shares purchased:
46,974
Highest price paid per share (pence per share):
634.50p
Lowest price paid per share (pence per share):
623.00p
Volume weighted average price paid per share
(pence per share)
630.46p
The Company intends to cancel these Ordinary Shares.
Following the purchase, settlement and cancellation of these Ordinary Shares, the Company will have 174,067,676 Ordinary Shares in issue, with no shares held in treasury. This figure represents the total number of voting rights.
In accordance with Article 5(1)(b) of Regulation (EU) No 596/2014 as it applies in the UK (the Market Abuse Regulation), the table below contains the detailed breakdown of the individual trades made by Jefferies International Limited on behalf of the Company as part of the Programm2e.
Since the commencement of this Extended Programme, the Company has purchased a total of 3,242,728 Ordinary Shares. In addition to the 14,145,768 Ordinary Shares purchased under the Share Buyback Programme between March 2024 and July 2025, the Company has purchased a total of 17,388,496 Ordinary Shares.
This announcement is made in accordance with the requirements of UK Listing Rule 9.6.6.
For further information, please contact:
Bodycote plc
Jim Fairbairn, Chief Executive Officer
Ben Fidler, Chief Financial Officer
Peter Lapthorn, Head of FP&A and Investor Relations
Tel: +44 1625 505300
FTI Consulting
Richard Mountain
Susanne Yule
Tel: +44 203 727 1340
Schedule of Purchases
Transaction Details:
Issuer name: Bodycote plc
ISIN: GB00B3FLWH99
LEI: 213800V93QFW53NB7Y29
Intermediary name: Jefferies International Limited
Intermediary code: JEFFGB2XXXX
Time zone: GMT
Currency: GBP
Individual Transactions:
Number of shares purchased
Transaction price (pence per share)
Time of transaction
Transaction reference number
Venue
16
629.5
01/12/2025 08:03:39
00501851045TRLO1.1.1
XLON
120
629.5
01/12/2025 08:03:39
00501851044TRLO1.1.1
XLON
22
630
01/12/2025 08:03:39
00501851046TRLO1.1.1
XLON
104
630
01/12/2025 08:07:20
00501852040TRLO1.1.1
XLON
34
629
01/12/2025 08:08:00
00501852176TRLO1.1.1
CHIX
107
629.5
01/12/2025 08:08:21
00501852574TRLO1.1.1
BATE
22
629.5
01/12/2025 08:08:56
00501852760TRLO1.1.1
TRQX
122
628.5
01/12/2025 08:10:13
00501852937TRLO1.1.1
XLON
21
628
01/12/2025 08:10:40
00501853002TRLO1.1.1
AQXE
77
628
01/12/2025 08:13:35
00501853506TRLO1.1.1
XLON
83
628
01/12/2025 08:13:35
00501853507TRLO1.1.1
XLON
79
629.5
01/12/2025 08:14:20
00501853647TRLO1.1.1
BATE
36
630.5
01/12/2025 08:21:12
00501854745TRLO1.1.1
CHIX
109
629.5
01/12/2025 08:21:31
00501854779TRLO1.1.1
BATE
150
628
01/12/2025 08:27:04
00501856348TRLO1.1.1
XLON
17
626.5
01/12/2025 08:30:51
00501856982TRLO1.1.1
AQXE
22
627
01/12/2025 08:32:14
00501857248TRLO1.1.1
BATE
40
629.5
01/12/2025 08:32:14
00501857250TRLO1.1.1
BATE
67
629.5
01/12/2025 08:32:14
00501857249TRLO1.1.1
BATE
170
627
01/12/2025 08:32:20
00501857272TRLO1.1.1
XLON
52
627.5
01/12/2025 08:37:06
00501857719TRLO1.1.1
XLON
89
627.5
01/12/2025 08:37:06
00501857720TRLO1.1.1
XLON
189
627.5
01/12/2025 08:42:04
00501858393TRLO1.1.1
XLON
146
627.5
01/12/2025 08:50:08
00501859642TRLO1.1.1
XLON
116
628.5
01/12/2025 08:53:10
00501860256TRLO1.1.1
XLON
20
627
01/12/2025 08:55:17
00501860479TRLO1.1.1
TRQX
45
628
01/12/2025 08:58:01
00501861152TRLO1.1.1
XLON
32
628.5
01/12/2025 08:58:01
00501861154TRLO1.1.1
XLON
57
628.5
01/12/2025 08:58:01
00501861153TRLO1.1.1
XLON
124
628.5
01/12/2025 09:00:15
00501861545TRLO1.1.1
XLON
123
627
01/12/2025 09:01:08
00501861680TRLO1.1.1
BATE
130
626.5
01/12/2025 09:08:26
00501862986TRLO1.1.1
XLON
126
628
01/12/2025 09:10:59
00501863274TRLO1.1.1
XLON
12
627.5
01/12/2025 09:14:00
00501863595TRLO1.1.1
CHIX
26
627.5
01/12/2025 09:14:00
00501863596TRLO1.1.1
CHIX
123
628
01/12/2025 09:14:14
00501863626TRLO1.1.1
BATE
155
627.5
01/12/2025 09:20:29
00501864426TRLO1.1.1
XLON
53
627.5
01/12/2025 09:23:04
00501864724TRLO1.1.1
XLON
64
627.5
01/12/2025 09:23:04
00501864725TRLO1.1.1
XLON
33
627.5
01/12/2025 09:24:21
00501864879TRLO1.1.1
BATE
1
627.5
01/12/2025 09:24:21
00501864881TRLO1.1.1
BATE
40
627.5
01/12/2025 09:24:21
|
00501864880TRLO1.1.1
BATE
52
627.5
01/12/2025 09:24:21
00501864882TRLO1.1.1
BATE
107
629
01/12/2025 09:27:49
00501865417TRLO1.1.1
XLON
20
629
01/12/2025 09:30:02
00501865768TRLO1.1.1
XLON
41
629
01/12/2025 09:30:02
00501865767TRLO1.1.1
CHIX
69
629.5
01/12/2025 09:31:31
00501865966TRLO1.1.1
BATE
1
629.5
01/12/2025 09:31:31
00501865967TRLO1.1.1
BATE
54
629.5
01/12/2025 09:31:31
00501865968TRLO1.1.1
BATE
245
629
01/12/2025 09:31:53
00501866000TRLO1.1.1
XLON
19
629
01/12/2025 09:32:06
00501866014TRLO1.1.1
CHIX
20
629
01/12/2025 09:33:03
00501866170TRLO1.1.1
CHIX
19
628.5
01/12/2025 09:34:56
00501866385TRLO1.1.1
AQXE
19
628.5
01/12/2025 09:34:56
00501866386TRLO1.1.1
AQXE
21
629
01/12/2025 09:35:28
00501866448TRLO1.1.1
XLON
51
629
01/12/2025 09:35:28
00501866449TRLO1.1.1
XLON
112
629
01/12/2025 09:35:28
00501866450TRLO1.1.1
XLON
23
628
01/12/2025 09:38:40
00501866963TRLO1.1.1
TRQX
23
628
01/12/2025 09:38:40
00501866964TRLO1.1.1
TRQX
7
628.5
01/12/2025 09:40:30
00501867356TRLO1.1.1
XLON
48
628.5
01/12/2025 09:40:30
00501867357TRLO1.1.1
XLON
48
628.5
01/12/2025 09:40:30
00501867358TRLO1.1.1
XLON
7
628.5
01/12/2025 09:40:37
00501867371TRLO1.1.1
CHIX
21
628.5
01/12/2025 09:40:37
00501867372TRLO1.1.1
CHIX
20
628.5
01/12/2025 09:41:42
00501867531TRLO1.1.1
AQXE
8
628
01/12/2025 09:46:29
00501868106TRLO1.1.1
TRQX
12
628
01/12/2025 09:46:29
00501868105TRLO1.1.1
TRQX
83
627.5
01/12/2025 09:46:32
00501868120TRLO1.1.1
BATE
46
627.5
01/12/2025 09:46:32
00501868121TRLO1.1.1
BATE
141
627.5
01/12/2025 09:46:32
00501868122TRLO1.1.1
XLON
25
627.5
01/12/2025 09:51:49
00501868827TRLO1.1.1
XLON
40
627.5
01/12/2025 09:51:49
00501868829TRLO1.1.1
XLON
53
627.5
01/12/2025 09:51:49
00501868828TRLO1.1.1
XLON
7
627.5
01/12/2025 09:51:49
00501868830TRLO1.1.1
XLON
18
627.5
01/12/2025 09:54:50
00501869173TRLO1.1.1
AQXE
18
627.5
01/12/2025 09:56:58
00501869473TRLO1.1.1
TRQX
20
627
01/12/2025 09:57:53
00501869567TRLO1.1.1
XLON
49
627
01/12/2025 09:57:53
00501869566TRLO1.1.1
XLON
6
627
01/12/2025 09:57:53
00501869569TRLO1.1.1
XLON
51
627
01/12/2025 09:57:53
00501869568TRLO1.1.1
XLON
125
627
01/12/2025 09:58:04
00501869593TRLO1.1.1
BATE
|
19
626.5
01/12/2025 09:58:15
00501869611TRLO1.1.1
CHIX
48
627
01/12/2025 10:01:45
00501870045TRLO1.1.1
XLON
31
627
01/12/2025 10:01:45
00501870046TRLO1.1.1
XLON
47
627
01/12/2025 10:01:45
00501870047TRLO1.1.1
XLON
14
627
01/12/2025 10:02:52
00501870145TRLO1.1.1
CHIX
29
627
01/12/2025 10:02:52
00501870144TRLO1.1.1
CHIX
137
626
01/12/2025 10:09:06
00501870786TRLO1.1.1
XLON
151
626
01/12/2025 10:16:50
00501871971TRLO1.1.1
XLON
160
626
01/12/2025 10:24:16
00501872943TRLO1.1.1
XLON
80
625.5
01/12/2025 10:28:12
00501873325TRLO1.1.1
XLON
20
625.5
01/12/2025 10:28:12
00501873326TRLO1.1.1
XLON
128
625.5
01/12/2025 10:30:43
00501873584TRLO1.1.1
BATE
22
625.5
01/12/2025 10:31:23
00501873642TRLO1.1.1
AQXE
40
625
01/12/2025 10:33:46
00501873967TRLO1.1.1
CHIX
47
625.5
01/12/2025 10:34:50
00501874115TRLO1.1.1
XLON
80
625.5
01/12/2025 10:34:50
00501874116TRLO1.1.1
XLON
78
625.5
01/12/2025 10:34:50
00501874117TRLO1.1.1
XLON
147
625
01/12/2025 10:40:49
00501874857TRLO1.1.1
XLON
4
625.5
01/12/2025 10:42:36
00501875161TRLO1.1.1
AQXE
18
625.5
01/12/2025 10:42:36
00501875160TRLO1.1.1
AQXE
2
625
01/12/2025 10:42:53
00501875429TRLO1.1.1
XLON
49
625
01/12/2025 10:42:53
00501875428TRLO1.1.1
XLON
137
625.5
01/12/2025 10:43:29
00501875475TRLO1.1.1
BATE
19
625
01/12/2025 10:43:45
00501875498TRLO1.1.1
CHIX
21
625
01/12/2025 10:43:45
00501875499TRLO1.1.1
CHIX
30
625
01/12/2025 10:43:45
00501875500TRLO1.1.1
XLON
67
625
01/12/2025 10:43:45
00501875501TRLO1.1.1
XLON
143
625.5
01/12/2025 10:49:14
00501876263TRLO1.1.1
XLON
50
623.5
01/12/2025 10:52:38
00501876683TRLO1.1.1
XLON
83
623.5
01/12/2025 10:52:38
00501876684TRLO1.1.1
XLON
128
624.5
01/12/2025 10:54:40
00501876902TRLO1.1.1
BATE
12
625.5
01/12/2025 10:55:23
00501876948TRLO1.1.1
AQXE
10
625.5
01/12/2025 10:55:23
00501876949TRLO1.1.1
AQXE
48
624
01/12/2025 10:56:23
00501877107TRLO1.1.1
CHIX
132
623.5
01/12/2025 11:00:49
00501877574TRLO1.1.1
XLON
150
623.5
01/12/2025 11:06:45
00501878187TRLO1.1.1
XLON
23
623
01/12/2025 11:09:00
00501878504TRLO1.1.1
AQXE
67
624
01/12/2025 11:13:14
00501878898TRLO1.1.1
XLON
83
624
01/12/2025 11:13:14
00501878899TRLO1.1.1
XLON
108
624
01/12/2025 11:17:19
00501879268TRLO1.1.1
XLON
163
624
01/12/2025 11:21:59
00501879881TRLO1.1.1
XLON
21
624.5
01/12/2025 11:27:12
00501880490TRLO1.1.1
BATE
111
624.5
01/12/2025 11:27:12
00501880491TRLO1.1.1
BATE
67
624
01/12/2025 11:35:57
00501881563TRLO1.1.1
XLON
77
624
01/12/2025 11:35:57
00501881562TRLO1.1.1
XLON
144
624.5
01/12/2025 11:35:57
00501881566TRLO1.1.1
BATE
1
624
01/12/2025 11:43:19
00501882583TRLO1.1.1
XLON
14
624
01/12/2025 11:43:19
00501882582TRLO1.1.1
XLON
127
624
01/12/2025 11:44:18
00501882725TRLO1.1.1
XLON
160
624.5
01/12/2025 11:44:18
00501882724TRLO1.1.1
BATE
50
624.5
01/12/2025 11:44:22
00501882728TRLO1.1.1
CHIX
6
625
01/12/2025 11:46:05
00501882922TRLO1.1.1
XLON
368
625
01/12/2025 11:46:05
00501882923TRLO1.1.1
XLON
219
625
01/12/2025 11:51:30
00501883723TRLO1.1.1
XLON
114
625
01/12/2025 11:51:49
00501883761TRLO1.1.1
BATE
31
624.5
01/12/2025 11:55:35
00501884334TRLO1.1.1
AQXE
1
625
01/12/2025 11:56:59
00501884546TRLO1.1.1
XLON
57
625
01/12/2025 11:56:59
00501884545TRLO1.1.1
XLON
9
625
01/12/2025 11:56:59
00501884547TRLO1.1.1
XLON
21
625
01/12/2025 11:56:59
00501884549TRLO1.1.1
XLON
42
625
01/12/2025 11:56:59
00501884548TRLO1.1.1
XLON
6
625
01/12/2025 11:56:59
00501884550TRLO1.1.1
XLON
11
625
01/12/2025 11:56:59
00501884551TRLO1.1.1
XLON
3
625
01/12/2025 11:57:39
00501884643TRLO1.1.1
CHIX
47
625
01/12/2025 11:57:39
00501884644TRLO1.1.1
CHIX
140
625
01/12/2025 12:00:47
00501885106TRLO1.1.1
XLON
27
624.5
01/12/2025 12:01:32
00501885175TRLO1.1.1
AQXE
28
624
01/12/2025 12:01:32
00501885176TRLO1.1.1
TRQX
28
624
01/12/2025 12:01:32
00501885177TRLO1.1.1
TRQX
146
625
01/12/2025 12:02:37
00501885368TRLO1.1.1
BATE
51
625
01/12/2025 12:06:00
00501885922TRLO1.1.1
CHIX
266
625
01/12/2025 12:06:27
00501886009TRLO1.1.1
XLON
116
625
01/12/2025 12:07:12
00501886120TRLO1.1.1
BATE
33
625
01/12/2025 12:08:58
00501886519TRLO1.1.1
XLON
21
625
01/12/2025 12:08:58
00501886521TRLO1.1.1
XLON
80
625
01/12/2025 12:08:58
00501886520TRLO1.1.1
XLON
158
625
01/12/2025 12:10:59
00501886849TRLO1.1.1
XLON
12
625
01/12/2025 12:13:04
00501887142TRLO1.1.1
CHIX
29
625
01/12/2025 12:13:04
00501887143TRLO1.1.1
CHIX
154
625
01/12/2025 12:17:31
00501887653TRLO1.1.1
XLON
33
625
01/12/2025 12:20:13
00501888180TRLO1.1.1
XLON
117
625
01/12/2025 12:20:13
00501888181TRLO1.1.1
XLON
28
624.5
01/12/2025 12:21:45
00501888406TRLO1.1.1
BATE
115
625
01/12/2025 12:21:45
00501888407TRLO1.1.1
BATE
3
624
01/12/2025 12:22:50
00501888604TRLO1.1.1
TRQX
26
624
01/12/2025 12:22:50
00501888603TRLO1.1.1
TRQX
28
624.5
01/12/2025 12:23:33
00501888715TRLO1.1.1
AQXE
53
624
01/12/2025 12:25:10
00501889041TRLO1.1.1
CHIX
140
624
01/12/2025 12:25:10
00501889042TRLO1.1.1
XLON
156
624
01/12/2025 12:31:01
00501890382TRLO1.1.1
XLON
300
624
01/12/2025 12:31:01
00501890381TRLO1.1.1
XLON
148
624
01/12/2025 12:31:01
00501890385TRLO1.1.1
BATE
24
624
01/12/2025 12:32:05
00501890856TRLO1.1.1
AQXE
6
624
01/12/2025 12:32:05
00501890857TRLO1.1.1
AQXE
63
625.5
01/12/2025 12:33:23
00501891195TRLO1.1.1
CHIX
188
625.5
01/12/2025 12:33:37
00501891232TRLO1.1.1
XLON
21
626
01/12/2025 12:37:53
00501892348TRLO1.1.1
XLON
133
626
01/12/2025 12:37:53
00501892349TRLO1.1.1
XLON
1
626
01/12/2025 12:40:38
00501893001TRLO1.1.1
XLON
127
626
01/12/2025 12:40:38
00501893002TRLO1.1.1
XLON
151
625.5
01/12/2025 12:43:06
00501893445TRLO1.1.1
BATE
22
626.5
01/12/2025 12:43:10
00501893467TRLO1.1.1
XLON
25
626.5
01/12/2025 12:43:10
00501893469TRLO1.1.1
XLON
121
626.5
01/12/2025 12:43:10
00501893468TRLO1.1.1
XLON
2
625.5
01/12/2025 12:48:47
00501894702TRLO1.1.1
XLON
32
625.5
01/12/2025 12:48:47
00501894700TRLO1.1.1
XLON
121
625.5
01/12/2025 12:48:47
00501894701TRLO1.1.1
XLON
135
625.5
01/12/2025 12:52:43
00501895744TRLO1.1.1
XLON
129
625.5
01/12/2025 12:54:28
00501896219TRLO1.1.1
BATE
139
625.5
01/12/2025 12:56:46
00501896621TRLO1.1.1
XLON
71
625.5
01/12/2025 13:02:52
00501897954TRLO1.1.1
XLON
84
625.5
01/12/2025 13:02:52
00501897955TRLO1.1.1
XLON
25
625.5
01/12/2025 13:05:19
00501898312TRLO1.1.1
XLON
24
626
01/12/2025 13:05:19
00501898313TRLO1.1.1
XLON
62
626
01/12/2025 13:05:19
00501898314TRLO1.1.1
XLON
135
625.5
01/12/2025 13:07:13
00501898638TRLO1.1.1
BATE
49
626
01/12/2025 13:07:50
00501898754TRLO1.1.1
XLON
75
626
01/12/2025 13:07:50
00501898755TRLO1.1.1
XLON
14
626
01/12/2025 13:13:42
00501899734TRLO1.1.1
XLON
49
626
01/12/2025 13:13:42
00501899733TRLO1.1.1
XLON
26
626
01/12/2025 13:13:42
00501899735TRLO1.1.1
XLON
59
626
01/12/2025 13:13:42
00501899736TRLO1.1.1
XLON
73
626.5
01/12/2025 13:26:33
00501902499TRLO1.1.1
CHIX
34
626.5
01/12/2025 13:26:35
00501902505TRLO1.1.1
TRQX
338
626.5
01/12/2025 13:27:42
00501902731TRLO1.1.1
XLON
31
627
01/12/2025 13:29:16
00501903009TRLO1.1.1
AQXE
254
627
01/12/2025 13:31:11
00501903676TRLO1.1.1
XLON
33
627
01/12/2025 13:31:16
00501903701TRLO1.1.1
AQXE
22
627
01/12/2025 13:31:57
00501903827TRLO1.1.1
CHIX
131
628
01/12/2025 13:50:06
00501906798TRLO1.1.1
XLON
153
628
01/12/2025 13:51:45
00501907257TRLO1.1.1
BATE
26
628
01/12/2025 13:52:30
00501907405TRLO1.1.1
XLON
62
628
01/12/2025 13:52:30
00501907406TRLO1.1.1
XLON
44
628
01/12/2025 13:52:30
00501907408TRLO1.1.1
XLON
121
628
01/12/2025 13:52:30
00501907407TRLO1.1.1
XLON
276
628.5
01/12/2025 13:54:57
00501907965TRLO1.1.1
XLON
82
628.5
01/12/2025 13:55:34
00501908079TRLO1.1.1
CHIX
36
628.5
01/12/2025 13:55:34
00501908080TRLO1.1.1
AQXE
132
628.5
01/12/2025 13:56:55
00501908462TRLO1.1.1
XLON
19
628
01/12/2025 13:56:55
00501908463TRLO1.1.1
TRQX
145
628.5
01/12/2025 13:56:58
00501908467TRLO1.1.1
BATE
80
629
01/12/2025 13:59:31
00501909146TRLO1.1.1
XLON
31
629
01/12/2025 13:59:31
00501909147TRLO1.1.1
XLON
225
629
01/12/2025 14:01:51
00501909613TRLO1.1.1
XLON
142
630.5
01/12/2025 14:31:58
00501916250TRLO1.1.1
BATE
142
630.5
01/12/2025 14:31:58
00501916251TRLO1.1.1
BATE
89
630.5
01/12/2025 14:31:59
00501916257TRLO1.1.1
CHIX
155
630
01/12/2025 14:32:29
00501916581TRLO1.1.1
XLON
310
630
01/12/2025 14:32:29
00501916580TRLO1.1.1
XLON
155
630
01/12/2025 14:32:29
00501916582TRLO1.1.1
XLON
131
630.5
01/12/2025 14:36:10
00501918111TRLO1.1.1
BATE
200
631
01/12/2025 14:39:04
00501919330TRLO1.1.1
XLON
283
631
01/12/2025 14:39:04
00501919331TRLO1.1.1
XLON
154
632
01/12/2025 14:42:13
00501921123TRLO1.1.1
XLON
157
632
01/12/2025 14:44:43
00501922218TRLO1.1.1
XLON
160
632
01/12/2025 14:45:07
00501922338TRLO1.1.1
XLON
40
632
01/12/2025 14:45:07
00501922339TRLO1.1.1
XLON
117
632
01/12/2025 14:45:07
00501922340TRLO1.1.1
XLON
61
632
01/12/2025 14:47:02
00501922966TRLO1.1.1
TRQX
266
632.5
01/12/2025 14:50:59
00501924657TRLO1.1.1
XLON
199
633
01/12/2025 14:52:19
00501925257TRLO1.1.1
XLON
310
633
01/12/2025 14:52:19
00501925258TRLO1.1.1
XLON
159
633
01/12/2025 14:52:21
00501925275TRLO1.1.1
BATE
32
633
01/12/2025 14:53:29
00501926048TRLO1.1.1
CHIX
87
633
01/12/2025 14:53:29
00501926049TRLO1.1.1
CHIX
58
633.5
01/12/2025 14:56:21
00501928097TRLO1.1.1
AQXE
257
633.5
01/12/2025 14:56:21
00501928098TRLO1.1.1
XLON
129
633.5
01/12/2025 14:56:21
00501928100TRLO1.1.1
XLON
258
633.5
01/12/2025 14:56:21
00501928099TRLO1.1.1
XLON
130
633
01/12/2025 14:56:21
00501928101TRLO1.1.1
BATE
147
633
01/12/2025 14:56:21
00501928102TRLO1.1.1
BATE
26
633.5
01/12/2025 14:57:37
00501929017TRLO1.1.1
CHIX
71
633.5
01/12/2025 14:57:37
00501929018TRLO1.1.1
CHIX
306
633
01/12/2025 14:58:15
00501929427TRLO1.1.1
XLON
144
632.5
01/12/2025 14:58:15
00501929434TRLO1.1.1
BATE
9
632.5
01/12/2025 14:58:38
00501929700TRLO1.1.1
AQXE
21
633
01/12/2025 15:01:11
00501931616TRLO1.1.1
XLON
49
633
01/12/2025 15:01:11
00501931618TRLO1.1.1
XLON
120
633
01/12/2025 15:01:11
00501931617TRLO1.1.1
XLON
82
633
01/12/2025 15:01:11
00501931619TRLO1.1.1
XLON
115
632.5
01/12/2025 15:01:29
00501931971TRLO1.1.1
BATE
139
632.5
01/12/2025 15:01:29
00501931970TRLO1.1.1
BATE
139
632.5
01/12/2025 15:01:29
00501931972TRLO1.1.1
BATE
315
632
01/12/2025 15:01:29
00501931975TRLO1.1.1
XLON
66
632.5
01/12/2025 15:01:29
00501931974TRLO1.1.1
TRQX
67
632.5
01/12/2025 15:01:29
00501931973TRLO1.1.1
TRQX
26
632.5
01/12/2025 15:01:30
00501932004TRLO1.1.1
CHIX
67
632.5
01/12/2025 15:01:30
00501932005TRLO1.1.1
CHIX
65
632.5
01/12/2025 15:01:31
00501932009TRLO1.1.1
AQXE
35
632.5
01/12/2025 15:03:16
00501933210TRLO1.1.1
TRQX
15
632.5
01/12/2025 15:03:21
00501933257TRLO1.1.1
TRQX
140
632.5
01/12/2025 15:03:21
00501933256TRLO1.1.1
BATE
324
633
01/12/2025 15:04:03
00501933702TRLO1.1.1
XLON
91
633.5
01/12/2025 15:07:04
00501935632TRLO1.1.1
CHIX
509
633.5
01/12/2025 15:07:04
00501935633TRLO1.1.1
XLON
95
633.5
01/12/2025 15:07:04
00501935634TRLO1.1.1
XLON
324
633.5
01/12/2025 15:07:04
00501935635TRLO1.1.1
XLON
54
633
01/12/2025 15:09:18
00501937215TRLO1.1.1
AQXE
56
633
01/12/2025 15:09:18
00501937217TRLO1.1.1
BATE
144
633
01/12/2025 15:09:18
00501937216TRLO1.1.1
BATE
127
633
01/12/2025 15:09:18
00501937218TRLO1.1.1
BATE
136
633
01/12/2025 15:09:18
00501937219TRLO1.1.1
XLON
29
633
01/12/2025 15:09:18
00501937220TRLO1.1.1
TRQX
24
633
01/12/2025 15:09:18
00501937222TRLO1.1.1
TRQX
47
634.5
01/12/2025 15:13:34
00501940216TRLO1.1.1
CHIX
60
634.5
01/12/2025 15:13:34
00501940217TRLO1.1.1
CHIX
134
634.5
01/12/2025 15:13:34
00501940218TRLO1.1.1
XLON
140
634.5
01/12/2025 15:13:34
00501940219TRLO1.1.1
XLON
151
634.5
01/12/2025 15:13:34
00501940222TRLO1.1.1
XLON
254
634.5
01/12/2025 15:13:34
00501940221TRLO1.1.1
XLON
292
634.5
01/12/2025 15:13:34
00501940220TRLO1.1.1
XLON
102
634
01/12/2025 15:15:34
00501941485TRLO1.1.1
XLON
10
634
01/12/2025 15:15:34
00501941488TRLO1.1.1
XLON
27
634
01/12/2025 15:15:34
00501941487TRLO1.1.1
XLON
65
634
01/12/2025 15:15:34
00501941486TRLO1.1.1
XLON
69
633.5
01/12/2025 15:15:37
00501941517TRLO1.1.1
TRQX
9
634
01/12/2025 15:17:15
00501942743TRLO1.1.1
XLON
10
634
01/12/2025 15:17:15
00501942744TRLO1.1.1
XLON
119
634
01/12/2025 15:17:15
00501942742TRLO1.1.1
XLON
37
634
01/12/2025 15:17:40
00501943021TRLO1.1.1
CHIX
76
634.5
01/12/2025 15:17:40
00501943022TRLO1.1.1
CHIX
64
634
01/12/2025 15:17:46
00501943088TRLO1.1.1
BATE
400
634
01/12/2025 15:17:46
00501943087TRLO1.1.1
BATE
101
634
01/12/2025 15:20:07
00501944755TRLO1.1.1
XLON
120
634
01/12/2025 15:20:07
00501944756TRLO1.1.1
XLON
35
634
01/12/2025 15:20:07
00501944757TRLO1.1.1
XLON
61
634
01/12/2025 15:20:23
00501945208TRLO1.1.1
BATE
67
634
01/12/2025 15:20:23
00501945207TRLO1.1.1
BATE
179
633
01/12/2025 15:21:13
00501946336TRLO1.1.1
XLON
115
634
01/12/2025 15:26:31
00501950557TRLO1.1.1
CHIX
5
634
01/12/2025 15:26:31
00501950559TRLO1.1.1
XLON
261
634
01/12/2025 15:26:31
00501950558TRLO1.1.1
XLON
266
634
01/12/2025 15:26:59
00501950852TRLO1.1.1
XLON
895
634
01/12/2025 15:26:59
00501950851TRLO1.1.1
XLON
156
633.5
01/12/2025 15:27:48
00501951531TRLO1.1.1
BATE
15
633.5
01/12/2025 15:27:48
00501951532TRLO1.1.1
BATE
115
633.5
01/12/2025 15:27:48
00501951534TRLO1.1.1
CHIX
143
633.5
01/12/2025 15:27:48
00501951533TRLO1.1.1
BATE
69
633.5
01/12/2025 15:27:48
00501951537TRLO1.1.1
TRQX
133
633.5
01/12/2025 15:27:48
00501951536TRLO1.1.1
XLON
161
633.5
01/12/2025 15:27:48
00501951535TRLO1.1.1
BATE
63
633.5
01/12/2025 15:27:48
00501951538TRLO1.1.1
TRQX
288
633.5
01/12/2025 15:30:02
00501953536TRLO1.1.1
XLON
155
633.5
01/12/2025 15:30:03
00501953552TRLO1.1.1
BATE
47
633.5
01/12/2025 15:33:56
00501956735TRLO1.1.1
CHIX
62
633.5
01/12/2025 15:33:56
00501956736TRLO1.1.1
BATE
138
633.5
01/12/2025 15:33:56
00501956734TRLO1.1.1
BATE
38
633.5
01/12/2025 15:33:56
00501956738TRLO1.1.1
CHIX
54
633.5
01/12/2025 15:33:56
00501956739TRLO1.1.1
TRQX
66
633.5
01/12/2025 15:33:56
00501956737TRLO1.1.1
BATE
128
633.5
01/12/2025 15:33:56
00501956741TRLO1.1.1
XLON
149
633.5
01/12/2025 15:33:56
00501956740TRLO1.1.1
XLON
55
633
01/12/2025 15:34:20
00501957193TRLO1.1.1
AQXE
62
633
01/12/2025 15:34:20
00501957194TRLO1.1.1
AQXE
79
633
01/12/2025 15:35:41
00501958438TRLO1.1.1
XLON
80
633
01/12/2025 15:35:41
00501958439TRLO1.1.1
XLON
35
633
01/12/2025 15:35:41
00501958440TRLO1.1.1
XLON
112
633.5
01/12/2025 15:37:01
00501959401TRLO1.1.1
BATE
137
633
01/12/2025 15:37:46
00501959860TRLO1.1.1
XLON
107
633
01/12/2025 15:37:46
00501959861TRLO1.1.1
XLON
153
633
01/12/2025 15:37:46
00501959862TRLO1.1.1
XLON
124
633.5
01/12/2025 15:39:04
00501960630TRLO1.1.1
BATE
147
633
01/12/2025 15:39:29
00501960994TRLO1.1.1
XLON
272
633
01/12/2025 15:42:07
00501963018TRLO1.1.1
XLON
107
633
01/12/2025 15:42:15
00501963118TRLO1.1.1
CHIX
130
633.5
01/12/2025 15:43:00
00501963884TRLO1.1.1
BATE
91
633
01/12/2025 15:43:55
00501964591TRLO1.1.1
XLON
13
633
01/12/2025 15:43:55
00501964593TRLO1.1.1
XLON
120
633
01/12/2025 15:43:55
00501964592TRLO1.1.1
XLON
27
632.5
01/12/2025 15:43:55
00501964595TRLO1.1.1
AQXE
48
632.5
01/12/2025 15:43:55
00501964594TRLO1.1.1
AQXE
28
632.5
01/12/2025 15:43:55
00501964596TRLO1.1.1
AQXE
58
632.5
01/12/2025 15:45:37
00501966183TRLO1.1.1
TRQX
120
632.5
01/12/2025 15:45:37
00501966182TRLO1.1.1
BATE
98
632.5
01/12/2025 15:46:45
00501967074TRLO1.1.1
CHIX
21
632.5
01/12/2025 15:47:27
00501968024TRLO1.1.1
BATE
18
632.5
01/12/2025 15:47:27
00501968026TRLO1.1.1
BATE
60
632.5
01/12/2025 15:47:27
00501968025TRLO1.1.1
BATE
262
632.5
01/12/2025 15:47:35
00501968111TRLO1.1.1
XLON
136
632.5
01/12/2025 15:48:19
00501968712TRLO1.1.1
BATE
38
632.5
01/12/2025 15:48:20
00501968716TRLO1.1.1
TRQX
25
632.5
01/12/2025 15:48:20
00501968717TRLO1.1.1
TRQX
200
632.5
01/12/2025 15:48:26
00501968791TRLO1.1.1
XLON
59
632.5
01/12/2025 15:48:26
00501968792TRLO1.1.1
XLON
139
632.5
01/12/2025 15:48:36
00501968938TRLO1.1.1
XLON
186
632
01/12/2025 15:49:24
00501969457TRLO1.1.1
XLON
290
632
01/12/2025 15:49:24
00501969456TRLO1.1.1
XLON
18
632.5
01/12/2025 15:49:59
00501969869TRLO1.1.1
AQXE
9
632.5
01/12/2025 15:49:59
00501969871TRLO1.1.1
AQXE
31
632.5
01/12/2025 15:49:59
00501969870TRLO1.1.1
AQXE
21
632.5
01/12/2025 15:50:56
00501970695TRLO1.1.1
BATE
118
632.5
01/12/2025 15:50:56
00501970696TRLO1.1.1
BATE
130
632.5
01/12/2025 15:52:10
00501973629TRLO1.1.1
XLON
145
633
01/12/2025 15:56:21
00501983682TRLO1.1.1
XLON
105
633
01/12/2025 15:56:51
00501984641TRLO1.1.1
CHIX
129
633
01/12/2025 15:56:51
00501984642TRLO1.1.1
BATE
200
633
01/12/2025 15:56:51
00501984640TRLO1.1.1
BATE
26
633
01/12/2025 15:56:51
00501984645TRLO1.1.1
XLON
68
633
01/12/2025 15:56:51
00501984644TRLO1.1.1
TRQX
109
633
01/12/2025 15:56:51
00501984643TRLO1.1.1
BATE
124
633
01/12/2025 15:56:51
00501984646TRLO1.1.1
XLON
240
634
01/12/2025 16:01:46
00501992167TRLO1.1.1
XLON
528
634
01/12/2025 16:01:50
00501992253TRLO1.1.1
XLON
75
634
01/12/2025 16:01:50
00501992256TRLO1.1.1
XLON
80
634
01/12/2025 16:01:50
00501992255TRLO1.1.1
XLON
537
634
01/12/2025 16:01:50
00501992254TRLO1.1.1
XLON
113
634
01/12/2025 16:01:52
00501992287TRLO1.1.1
CHIX
136
634
01/12/2025 16:01:54
00501992314TRLO1.1.1
BATE
76
634
01/12/2025 16:01:54
00501992355TRLO1.1.1
TRQX
145
633.5
01/12/2025 16:03:34
00501994384TRLO1.1.1
XLON
188
633.5
01/12/2025 16:03:34
00501994385TRLO1.1.1
XLON
58
633.5
01/12/2025 16:03:34
00501994388TRLO1.1.1
AQXE
70
633.5
01/12/2025 16:03:34
00501994387TRLO1.1.1
AQXE
126
633.5
01/12/2025 16:03:34
00501994386TRLO1.1.1
BATE
148
633.5
01/12/2025 16:05:55
00501997159TRLO1.1.1
XLON
23
634
01/12/2025 16:10:02
00502003562TRLO1.1.1
XLON
1
634
01/12/2025 16:10:02
00502003565TRLO1.1.1
XLON
120
634
01/12/2025 16:10:02
00502003563TRLO1.1.1
XLON
23
634
01/12/2025 16:10:02
00502003598TRLO1.1.1
XLON
46
634
01/12/2025 16:10:02
00502003599TRLO1.1.1
XLON
120
634
01/12/2025 16:10:02
00502003601TRLO1.1.1
XLON
330
634
01/12/2025 16:10:02
00502003600TRLO1.1.1
XLON
105
634
01/12/2025 16:10:02
00502003603TRLO1.1.1
XLON
87
634
01/12/2025 16:10:09
00502003910TRLO1.1.1
CHIX
137
634
01/12/2025 16:11:46
00502006447TRLO1.1.1
XLON
112
634
01/12/2025 16:12:01
00502006780TRLO1.1.1
CHIX
138
634
01/12/2025 16:13:09
00502008264TRLO1.1.1
XLON
138
634
01/12/2025 16:13:27
00502008646TRLO1.1.1
XLON
136
634
01/12/2025 16:14:15
00502009513TRLO1.1.1
XLON
25
634
01/12/2025 16:14:50
00502010175TRLO1.1.1
XLON
111
634
01/12/2025 16:14:50
00502010176TRLO1.1.1
XLON
162
634
01/12/2025 16:15:04
00502010547TRLO1.1.1
CHIX
173
634
01/12/2025 16:15:04
00502010548TRLO1.1.1
CHIX
558
634
01/12/2025 16:15:39
00502011478TRLO1.1.1
XLON
343
634
01/12/2025 16:15:39
00502011479TRLO1.1.1
XLON
43
633.5
01/12/2025 16:17:45
00502013743TRLO1.1.1
AQXE
68
633.5
01/12/2025 16:17:45
00502013742TRLO1.1.1
AQXE
153
633.5
01/12/2025 16:17:45
00502013744TRLO1.1.1
BATE
170
633.5
01/12/2025 16:17:45
00502013745TRLO1.1.1
BATE
27
633.5
01/12/2025 16:17:45
00502013747TRLO1.1.1
AQXE
115
633.5
01/12/2025 16:17:45
00502013746TRLO1.1.1
AQXE
180
633.5
01/12/2025 16:17:45
00502013748TRLO1.1.1
BATE
60
633.5
01/12/2025 16:17:45
00502013751TRLO1.1.1
AQXE
116
633.5
01/12/2025 16:17:45
00502013750TRLO1.1.1
BATE
163
633.5
01/12/2025 16:17:45
00502013749TRLO1.1.1
BATE
134
633.5
01/12/2025 16:17:45
00502013754TRLO1.1.1
BATE
153
633.5
01/12/2025 16:17:45
00502013752TRLO1.1.1
BATE
395
633.5
01/12/2025 16:17:45
00502013753TRLO1.1.1
BATE
63
633.5
01/12/2025 16:17:45
00502013757TRLO1.1.1
TRQX
66
633.5
01/12/2025 16:17:45
00502013756TRLO1.1.1
TRQX
89
633.5
01/12/2025 16:17:45
00502013758TRLO1.1.1
TRQX
132
633.5
01/12/2025 16:17:45
00502013755TRLO1.1.1
TRQX
290
633.5
01/12/2025 16:17:50
00502013899TRLO1.1.1
XLON
83
633.5
01/12/2025 16:17:55
00502014006TRLO1.1.1
CHIX
395
633.5
01/12/2025 16:19:43
00502016170TRLO1.1.1
XLON
423
633.5
01/12/2025 16:19:43
00502016171TRLO1.1.1
XLON
8
633.5
01/12/2025 16:19:44
00502016190TRLO1.1.1
TRQX
471
633.5
01/12/2025 16:21:01
00502018343TRLO1.1.1
XLON
94
634
01/12/2025 16:21:01
00502018349TRLO1.1.1
CHIX
12
634
01/12/2025 16:21:37
00502019221TRLO1.1.1
TRQX
29
634
01/12/2025 16:21:37
00502019222TRLO1.1.1
TRQX
20
634
01/12/2025 16:24:33
00502023036TRLO1.1.1
XLON
98
634
01/12/2025 16:24:33
00502023035TRLO1.1.1
XLON
120
634
01/12/2025 16:24:33
00502023037TRLO1.1.1
XLON
101
634
01/12/2025 16:24:33
00502023040TRLO1.1.1
XLON
150
634
01/12/2025 16:24:33
00502023038TRLO1.1.1
XLON
177
634
01/12/2025 16:24:33
00502023039TRLO1.1.1
XLON
35
634
01/12/2025 16:24:33
00502023041TRLO1.1.1
XLON
147
634
01/12/2025 16:24:33
00502023042TRLO1.1.1
XLON
13
634
01/12/2025 16:24:54
00502023388TRLO1.1.1
CHIX
150
634
01/12/2025 16:26:45
00502025921TRLO1.1.1
XLON
214
634
01/12/2025 16:26:45
00502025922TRLO1.1.1
XLON
20
633.5
01/12/2025 16:28:47
00502028231TRLO1.1.1
AQXE
157
633.5
01/12/2025 16:28:47
00502028234TRLO1.1.1
BATE
233
633.5
01/12/2025 16:28:47
00502028233TRLO1.1.1
BATE
311
633.5
01/12/2025 16:28:47
00502028232TRLO1.1.1
BATE
51
633.5
01/12/2025 16:28:47
00502028235TRLO1.1.1
XLON
6
633.5
01/12/2025 16:29:53
00502029646TRLO1.1.1
AQXE