Bodycote Plc - Transaction in Own Shares
LONDON, United Kingdom, December 03
03 December 2025
Bodycote plc
Share Buyback Programme - Transactions in Own Securities
Bodycote plc (the Company) announces that, in accordance with the terms of its share buyback extension programme announced on 30 July 2025 (the Extended Programme), it has purchased the following number of its ordinary shares of 17 3 / 11 pence each (Ordinary Shares) through Jefferies International Limited:
Date of purchase:
2 December 2025
Aggregate number of ordinary shares purchased:
47,000
Highest price paid per share (pence per share):
636.00p
Lowest price paid per share (pence per share):
626.50p
Volume weighted average price paid per share
(pence per share)
630.30p
The Company intends to cancel these Ordinary Shares.
Following the purchase, settlement and cancellation of these Ordinary Shares, the Company will have 174,020,676 Ordinary Shares in issue, with no shares held in treasury. This figure represents the total number of voting rights.
In accordance with Article 5(1)(b) of Regulation (EU) No 596/2014 as it applies in the UK (the Market Abuse Regulation), the table below contains the detailed breakdown of the individual trades made by Jefferies International Limited on behalf of the Company as part of the Programm2e.
Since the commencement of this Extended Programme, the Company has purchased a total of 3,289,728 Ordinary Shares. In addition to the 14,145,768 Ordinary Shares purchased under the Share Buyback Programme between March 2024 and July 2025, the Company has purchased a total of 17,435,496 Ordinary Shares.
This announcement is made in accordance with the requirements of UK Listing Rule 9.6.6.
For further information, please contact:
Bodycote plc
Jim Fairbairn, Chief Executive Officer
Ben Fidler, Chief Financial Officer
Peter Lapthorn, Head of FP&A and Investor Relations
Tel: +44 1625 505300
FTI Consulting
Richard Mountain
Susanne Yule
Tel: +44 203 727 1340
Schedule of Purchases
Transaction Details:
Issuer name: Bodycote plc
ISIN: GB00B3FLWH99
LEI: 213800V93QFW53NB7Y29
Intermediary name: Jefferies International Limited
Intermediary code: JEFFGB2XXXX
Time zone: GMT
Currency: GBP
Individual Transactions:
Number of shares purchased
Transaction price (pence per share)
Time of transaction
Transaction reference number
Venue
130
630
02/12/2025 08:08:40
00502123007TRLO1.1.1
XLON
39
631.5
02/12/2025 08:09:51
00502123873TRLO1.1.1
CHIX
302
633
02/12/2025 08:13:12
00502125488TRLO1.1.1
XLON
228
636
02/12/2025 08:17:54
00502127545TRLO1.1.1
XLON
74
636
02/12/2025 08:20:24
00502128643TRLO1.1.1
XLON
154
636
02/12/2025 08:21:59
00502129174TRLO1.1.1
XLON
29
635
02/12/2025 08:23:08
00502129647TRLO1.1.1
CHIX
13
635
02/12/2025 08:23:08
00502129649TRLO1.1.1
CHIX
20
635
02/12/2025 08:23:08
00502129648TRLO1.1.1
CHIX
21
635
02/12/2025 08:23:11
00502129672TRLO1.1.1
TRQX
42
635
02/12/2025 08:23:11
00502129673TRLO1.1.1
TRQX
162
635
02/12/2025 08:24:51
00502130292TRLO1.1.1
XLON
110
634
02/12/2025 08:25:07
00502130371TRLO1.1.1
BATE
124
634
02/12/2025 08:25:07
00502130370TRLO1.1.1
BATE
18
634
02/12/2025 08:25:07
00502130372TRLO1.1.1
BATE
118
634
02/12/2025 08:25:07
00502130373TRLO1.1.1
BATE
3
635
02/12/2025 08:27:48
00502131481TRLO1.1.1
CHIX
28
635
02/12/2025 08:28:07
00502131643TRLO1.1.1
CHIX
25
634.5
02/12/2025 08:29:16
00502132065TRLO1.1.1
XLON
77
635
02/12/2025 08:29:16
00502132066TRLO1.1.1
XLON
50
635
02/12/2025 08:32:58
00502133412TRLO1.1.1
XLON
50
635
02/12/2025 08:32:58
00502133413TRLO1.1.1
XLON
28
635
02/12/2025 08:32:58
00502133415TRLO1.1.1
XLON
79
635
02/12/2025 08:32:58
00502133414TRLO1.1.1
XLON
110
633.5
02/12/2025 08:34:46
00502133848TRLO1.1.1
BATE
38
633.5
02/12/2025 08:35:03
00502133924TRLO1.1.1
CHIX
133
633
02/12/2025 08:40:45
00502135721TRLO1.1.1
XLON
25
633.5
02/12/2025 08:44:10
00502136772TRLO1.1.1
XLON
50
633.5
02/12/2025 08:44:10
00502136771TRLO1.1.1
XLON
104
633.5
02/12/2025 08:44:10
00502136773TRLO1.1.1
XLON
40
633
02/12/2025 08:44:48
00502137078TRLO1.1.1
CHIX
88
633
02/12/2025 08:45:16
00502137212TRLO1.1.1
BATE
108
632.5
02/12/2025 08:46:21
00502137690TRLO1.1.1
XLON
9
633
02/12/2025 08:46:21
00502137691TRLO1.1.1
BATE
17
633
02/12/2025 08:46:27
00502137722TRLO1.1.1
BATE
212
632
02/12/2025 08:50:38
00502138911TRLO1.1.1
XLON
120
633
02/12/2025 08:50:45
00502138945TRLO1.1.1
BATE
32
632.5
02/12/2025 08:51:13
00502139197TRLO1.1.1
CHIX
44
634.5
02/12/2025 09:01:20
00502142351TRLO1.1.1
CHIX
294
634.5
02/12/2025 09:01:49
00502142517TRLO1.1.1
XLON
39
634.5
02/12/2025 09:03:42
00502143374TRLO1.1.1
XLON
6
634.5
02/12/2025 09:03:42
00502143377TRLO1.1.1
XLON
47
634.5
02/12/2025 09:03:42
00502143376TRLO1.1.1
XLON
91
634.5
02/12/2025 09:03:42
00502143375TRLO1.1.1
XLON
173
634.5
02/12/2025 09:08:45
00502144993TRLO1.1.1
XLON
12
634.5
02/12/2025 09:09:58
00502145336TRLO1.1.1
CHIX
12
634.5
02/12/2025 09:09:58
00502145337TRLO1.1.1
CHIX
4
634.5
02/12/2025 09:09:58
00502145338TRLO1.1.1
CHIX
106
633.5
02/12/2025 09:12:53
00502146149TRLO1.1.1
XLON
19
632.5
02/12/2025 09:14:44
00502146660TRLO1.1.1
TRQX
19
632.5
02/12/2025 09:14:44
00502146661TRLO1.1.1
TRQX
13
632.5
02/12/2025 09:18:15
00502147757TRLO1.1.1
XLON
107
632.5
02/12/2025 09:18:15
00502147758TRLO1.1.1
XLON
149
632
02/12/2025 09:23:14
00502149324TRLO1.1.1
XLON
119
632
02/12/2025 09:25:53
00502150083TRLO1.1.1
XLON
37
633.5
02/12/2025 09:26:55
00502150346TRLO1.1.1
CHIX
12
632.5
02/12/2025 09:26:55
00502150348TRLO1.1.1
TRQX
8
632.5
02/12/2025 09:26:55
00502150349TRLO1.1.1
TRQX
152
632.5
02/12/2025 09:36:31
00502154851TRLO1.1.1
XLON
240
632.5
02/12/2025 09:36:31
00502154850TRLO1.1.1
XLON
42
633
02/12/2025 09:36:33
00502154862TRLO1.1.1
CHIX
50
631.5
02/12/2025 09:45:06
00502158778TRLO1.1.1
XLON
80
631.5
02/12/2025 09:45:06
00502158779TRLO1.1.1
XLON
1
632
02/12/2025 09:45:06
00502158780TRLO1.1.1
XLON
173
632.5
02/12/2025 09:53:31
00502162615TRLO1.1.1
XLON
20
632.5
02/12/2025 09:53:37
00502162648TRLO1.1.1
TRQX
32
633
02/12/2025 09:55:10
00502163419TRLO1.1.1
CHIX
7
633
02/12/2025 09:55:10
00502163420TRLO1.1.1
CHIX
21
633
02/12/2025 09:55:37
00502163556TRLO1.1.1
AQXE
113
632.5
02/12/2025 09:57:32
00502164117TRLO1.1.1
XLON
111
632.5
02/12/2025 10:02:37
00502165788TRLO1.1.1
XLON
154
631.5
02/12/2025 10:03:17
00502165943TRLO1.1.1
BATE
8
632.5
02/12/2025 10:04:33
00502166213TRLO1.1.1
TRQX
12
632.5
02/12/2025 10:04:33
00502166212TRLO1.1.1
TRQX
17
632.5
02/12/2025 10:05:21
00502166356TRLO1.1.1
XLON
120
632.5
02/12/2025 10:05:21
00502166355TRLO1.1.1
XLON
17
633
02/12/2025 10:06:21
00502166560TRLO1.1.1
AQXE
42
632
02/12/2025 10:07:10
00502166684TRLO1.1.1
CHIX
30
632
02/12/2025 10:14:13
00502167757TRLO1.1.1
CHIX
23
632
02/12/2025 10:14:13
00502167759TRLO1.1.1
XLON
112
632
02/12/2025 10:14:13
00502167758TRLO1.1.1
XLON
19
632.5
02/12/2025 10:15:50
00502168079TRLO1.1.1
AQXE
285
632
02/12/2025 10:23:29
00502169550TRLO1.1.1
XLON
96
631.5
02/12/2025 10:23:29
00502169551TRLO1.1.1
BATE
125
631.5
02/12/2025 10:23:29
00502169552TRLO1.1.1
BATE
23
632
02/12/2025 10:23:32
00502169556TRLO1.1.1
TRQX
116
631.5
02/12/2025 10:46:56
00502173818TRLO1.1.1
XLON
31
631.5
02/12/2025 10:46:56
00502173819TRLO1.1.1
XLON
139
631.5
02/12/2025 10:49:29
00502174327TRLO1.1.1
XLON
24
631.5
02/12/2025 10:55:24
00502175580TRLO1.1.1
XLON
12
631.5
02/12/2025 10:55:24
00502175582TRLO1.1.1
XLON
17
631.5
02/12/2025 10:55:24
00502175583TRLO1.1.1
XLON
80
631.5
02/12/2025 10:55:24
00502175581TRLO1.1.1
XLON
119
630
02/12/2025 10:58:06
00502176163TRLO1.1.1
XLON
23
630.5
02/12/2025 11:01:02
00502176816TRLO1.1.1
TRQX
162
629.5
02/12/2025 11:03:45
00502177314TRLO1.1.1
XLON
44
630.5
02/12/2025 11:08:07
00502178154TRLO1.1.1
CHIX
118
630.5
02/12/2025 11:08:23
00502178194TRLO1.1.1
XLON
143
630.5
02/12/2025 11:11:54
00502178704TRLO1.1.1
XLON
5
630.5
02/12/2025 11:12:25
00502178794TRLO1.1.1
TRQX
18
630.5
02/12/2025 11:12:25
00502178793TRLO1.1.1
TRQX
117
630.5
02/12/2025 11:14:12
00502179022TRLO1.1.1
XLON
4
630.5
02/12/2025 11:15:18
00502179291TRLO1.1.1
CHIX
44
630.5
02/12/2025 11:15:18
00502179292TRLO1.1.1
CHIX
31
630
02/12/2025 11:18:57
00502180001TRLO1.1.1
XLON
48
630
02/12/2025 11:18:57
00502180002TRLO1.1.1
XLON
153
630
02/12/2025 11:18:57
00502180003TRLO1.1.1
XLON
25
630
02/12/2025 11:22:07
00502180551TRLO1.1.1
TRQX
80
630
02/12/2025 11:22:28
00502180619TRLO1.1.1
XLON
31
630
02/12/2025 11:22:28
00502180620TRLO1.1.1
XLON
49
630
02/12/2025 11:22:28
00502180621TRLO1.1.1
XLON
80
630
02/12/2025 11:24:52
00502181097TRLO1.1.1
XLON
26
630
02/12/2025 11:24:52
00502181098TRLO1.1.1
XLON
47
629
02/12/2025 11:26:38
00502181363TRLO1.1.1
CHIX
150
629
02/12/2025 11:29:50
00502181983TRLO1.1.1
XLON
45
629
02/12/2025 11:31:44
00502182389TRLO1.1.1
CHIX
120
629
02/12/2025 11:31:56
00502182413TRLO1.1.1
XLON
24
629.5
02/12/2025 11:32:27
00502182474TRLO1.1.1
TRQX
130
629
02/12/2025 11:34:18
00502182926TRLO1.1.1
XLON
20
629.5
02/12/2025 11:35:58
00502183289TRLO1.1.1
TRQX
117
629
02/12/2025 11:37:52
00502183871TRLO1.1.1
XLON
156
629
02/12/2025 11:40:07
00502184271TRLO1.1.1
XLON
48
628.5
02/12/2025 11:42:07
00502184658TRLO1.1.1
CHIX
39
629
02/12/2025 11:42:19
00502184688TRLO1.1.1
XLON
78
629
02/12/2025 11:42:19
00502184689TRLO1.1.1
XLON
23
628.5
02/12/2025 11:43:01
00502184824TRLO1.1.1
TRQX
75
629
02/12/2025 11:44:24
00502185064TRLO1.1.1
XLON
65
629
02/12/2025 11:44:24
00502185065TRLO1.1.1
XLON
116
629
02/12/2025 11:46:39
00502185435TRLO1.1.1
XLON
12
628.5
02/12/2025 11:48:36
00502185782TRLO1.1.1
CHIX
180
629
02/12/2025 11:49:40
00502185922TRLO1.1.1
XLON
24
628.5
02/12/2025 11:50:14
00502185996TRLO1.1.1
TRQX
49
628
02/12/2025 11:50:14
00502185997TRLO1.1.1
CHIX
124
628
02/12/2025 11:53:13
00502186736TRLO1.1.1
XLON
39
628
02/12/2025 11:58:39
00502187816TRLO1.1.1
XLON
80
628
02/12/2025 11:58:39
00502187817TRLO1.1.1
XLON
7
628
02/12/2025 11:58:39
00502187820TRLO1.1.1
XLON
9
628
02/12/2025 11:58:39
00502187819TRLO1.1.1
XLON
15
628
02/12/2025 11:58:39
00502187818TRLO1.1.1
XLON
8
626.5
02/12/2025 12:02:35
00502189057TRLO1.1.1
CHIX
34
627
02/12/2025 12:02:57
00502189114TRLO1.1.1
XLON
200
627
02/12/2025 12:02:57
00502189113TRLO1.1.1
XLON
219
627.5
02/12/2025 12:06:57
00502189894TRLO1.1.1
XLON
49
627.5
02/12/2025 12:12:00
00502190870TRLO1.1.1
XLON
75
627.5
02/12/2025 12:12:00
00502190872TRLO1.1.1
XLON
89
627.5
02/12/2025 12:12:00
00502190871TRLO1.1.1
XLON
43
627
02/12/2025 12:15:38
00502191462TRLO1.1.1
CHIX
43
627
02/12/2025 12:15:38
00502191463TRLO1.1.1
CHIX
2
627.5
02/12/2025 12:15:41
00502191468TRLO1.1.1
XLON
50
627.5
02/12/2025 12:15:41
00502191469TRLO1.1.1
XLON
110
627.5
02/12/2025 12:15:41
00502191470TRLO1.1.1
XLON
22
627
02/12/2025 12:17:51
00502191744TRLO1.1.1
TRQX
23
627
02/12/2025 12:17:51
00502191745TRLO1.1.1
TRQX
23
627
02/12/2025 12:17:51
00502191746TRLO1.1.1
TRQX
126
627
02/12/2025 12:18:11
00502191821TRLO1.1.1
XLON
44
627
02/12/2025 12:19:12
00502192034TRLO1.1.1
CHIX
198
627
02/12/2025 12:21:57
00502192444TRLO1.1.1
XLON
42
627
02/12/2025 12:23:57
00502192865TRLO1.1.1
CHIX
23
627
02/12/2025 12:23:57
00502192866TRLO1.1.1
TRQX
198
627
02/12/2025 12:26:02
00502193308TRLO1.1.1
XLON
212
627
02/12/2025 12:29:55
00502193983TRLO1.1.1
XLON
22
627
02/12/2025 12:30:34
00502194229TRLO1.1.1
TRQX
12
627
02/12/2025 12:35:01
00502195003TRLO1.1.1
TRQX
11
627
02/12/2025 12:35:01
00502195004TRLO1.1.1
TRQX
50
626.5
02/12/2025 12:35:56
00502195144TRLO1.1.1
CHIX
143
626.5
02/12/2025 12:35:56
00502195145TRLO1.1.1
XLON
245
626.5
02/12/2025 12:35:56
00502195146TRLO1.1.1
XLON
111
626.5
02/12/2025 12:39:37
00502195751TRLO1.1.1
XLON
44
626.5
02/12/2025 12:39:39
00502195753TRLO1.1.1
CHIX
26
627
02/12/2025 12:43:27
00502196385TRLO1.1.1
TRQX
13
627
02/12/2025 12:58:10
00502198758TRLO1.1.1
CHIX
36
627
02/12/2025 12:58:10
00502198757TRLO1.1.1
CHIX
30
627
02/12/2025 12:58:10
00502198759TRLO1.1.1
XLON
44
627
02/12/2025 12:58:10
00502198760TRLO1.1.1
CHIX
116
627
02/12/2025 12:58:10
00502198763TRLO1.1.1
XLON
181
627
02/12/2025 12:58:10
00502198761TRLO1.1.1
XLON
238
627
02/12/2025 12:58:10
00502198762TRLO1.1.1
XLON
27
627
02/12/2025 12:58:10
00502198765TRLO1.1.1
TRQX
117
627
02/12/2025 12:58:10
00502198764TRLO1.1.1
XLON
181
626.5
02/12/2025 13:00:38
00502199217TRLO1.1.1
XLON
62
626.5
02/12/2025 13:00:48
00502199253TRLO1.1.1
XLON
15
627.5
02/12/2025 13:04:26
00502200060TRLO1.1.1
BATE
140
627.5
02/12/2025 13:04:30
00502200085TRLO1.1.1
BATE
716
627.5
02/12/2025 13:04:34
00502200098TRLO1.1.1
BATE
40
627.5
02/12/2025 13:04:34
00502200100TRLO1.1.1
CHIX
1144
627.5
02/12/2025 13:04:34
00502200099TRLO1.1.1
BATE
151
627.5
02/12/2025 13:06:27
00502200446TRLO1.1.1
BATE
27
627.5
02/12/2025 13:06:59
00502200554TRLO1.1.1
TRQX
105
627.5
02/12/2025 13:07:04
00502200563TRLO1.1.1
XLON
121
627.5
02/12/2025 13:07:04
00502200564TRLO1.1.1
XLON
43
627.5
02/12/2025 13:07:48
00502200719TRLO1.1.1
XLON
58
627.5
02/12/2025 13:15:01
00502202242TRLO1.1.1
BATE
99
627.5
02/12/2025 13:15:01
00502202243TRLO1.1.1
XLON
80
627.5
02/12/2025 13:15:01
00502202244TRLO1.1.1
BATE
1
627.5
02/12/2025 13:21:36
00502203640TRLO1.1.1
XLON
51
627.5
02/12/2025 13:22:17
00502203756TRLO1.1.1
CHIX
128
627.5
02/12/2025 13:22:17
00502203755TRLO1.1.1
BATE
245
627.5
02/12/2025 13:22:17
00502203757TRLO1.1.1
XLON
154
627.5
02/12/2025 13:22:17
00502203758TRLO1.1.1
XLON
|
23
627.5
02/12/2025 13:22:21
00502203776TRLO1.1.1
TRQX
121
627.5
02/12/2025 13:24:18
00502204363TRLO1.1.1
XLON
23
627.5
02/12/2025 13:24:52
00502204603TRLO1.1.1
BATE
95
627.5
02/12/2025 13:24:52
00502204604TRLO1.1.1
BATE
24
627.5
02/12/2025 13:25:54
00502205063TRLO1.1.1
TRQX
47
627.5
02/12/2025 13:25:55
00502205073TRLO1.1.1
CHIX
60
627.5
02/12/2025 13:26:39
00502205377TRLO1.1.1
XLON
16
627.5
02/12/2025 13:26:39
00502205379TRLO1.1.1
XLON
63
627.5
02/12/2025 13:26:39
00502205378TRLO1.1.1
XLON
15
627.5
02/12/2025 13:29:10
00502206148TRLO1.1.1
XLON
59
627.5
02/12/2025 13:29:10
00502206147TRLO1.1.1
XLON
97
627.5
02/12/2025 13:29:10
00502206149TRLO1.1.1
XLON
129
627.5
02/12/2025 13:29:13
00502206153TRLO1.1.1
BATE
|
23
627.5
02/12/2025 13:30:44
00502206730TRLO1.1.1
TRQX
3
627.5
02/12/2025 13:31:17
00502207020TRLO1.1.1
CHIX
18
627.5
02/12/2025 13:31:17
00502207021TRLO1.1.1
CHIX
29
627.5
02/12/2025 13:31:18
00502207035TRLO1.1.1
CHIX
175
627.5
02/12/2025 13:31:35
00502207162TRLO1.1.1
XLON
17
627.5
02/12/2025 13:33:52
00502208047TRLO1.1.1
XLON
74
627.5
02/12/2025 13:33:52
00502208048TRLO1.1.1
XLON
9
627.5
02/12/2025 13:33:52
00502208050TRLO1.1.1
XLON
24
627.5
02/12/2025 13:33:52
00502208049TRLO1.1.1
XLON
27
627.5
02/12/2025 13:33:52
00502208051TRLO1.1.1
XLON
22
627
02/12/2025 13:34:13
00502208156TRLO1.1.1
AQXE
330
627
02/12/2025 13:34:13
00502208155TRLO1.1.1
AQXE
18
627
02/12/2025 13:34:13
00502208158TRLO1.1.1
AQXE
20
|
627
02/12/2025 13:34:13
00502208157TRLO1.1.1
AQXE
28
627
02/12/2025 13:34:13
00502208159TRLO1.1.1
AQXE
24
627
02/12/2025 13:36:02
00502208999TRLO1.1.1
AQXE
172
627.5
02/12/2025 13:40:21
00502210690TRLO1.1.1
XLON
106
627.5
02/12/2025 13:40:21
00502210691TRLO1.1.1
XLON
205
627.5
02/12/2025 13:40:21
00502210692TRLO1.1.1
XLON
272
627.5
02/12/2025 13:45:17
00502212760TRLO1.1.1
XLON
120
627.5
02/12/2025 13:45:17
00502212761TRLO1.1.1
XLON
179
627.5
02/12/2025 13:45:17
00502212762TRLO1.1.1
XLON
22
627
02/12/2025 13:46:31
00502213292TRLO1.1.1
AQXE
20
627
02/12/2025 13:46:31
00502213293TRLO1.1.1
AQXE
183
627
02/12/2025 13:46:31
00502213294TRLO1.1.1
BATE
33
627
02/12/2025 13:46:31
00502213295TRLO1.1.1
BATE
10
|
627.5
02/12/2025 13:47:59
00502213854TRLO1.1.1
XLON
53
627.5
02/12/2025 13:47:59
00502213855TRLO1.1.1
XLON
30
627.5
02/12/2025 13:47:59
00502213856TRLO1.1.1
XLON
72
627.5
02/12/2025 13:47:59
00502213857TRLO1.1.1
XLON
92
627
02/12/2025 13:48:23
00502214001TRLO1.1.1
BATE
34
627
02/12/2025 13:48:23
00502214002TRLO1.1.1
BATE
53
627
02/12/2025 13:48:23
00502214004TRLO1.1.1
CHIX
53
627
02/12/2025 13:48:23
00502214005TRLO1.1.1
CHIX
108
627
02/12/2025 13:48:23
00502214003TRLO1.1.1
BATE
49
627
02/12/2025 13:48:23
00502214006TRLO1.1.1
CHIX
22
627
02/12/2025 13:48:53
00502214374TRLO1.1.1
AQXE
142
627.5
02/12/2025 13:49:53
00502214763TRLO1.1.1
XLON
158
627
02/12/2025 13:51:01
00502215226TRLO1.1.1
BATE
23
627
02/12/2025 13:51:48
00502215617TRLO1.1.1
AQXE
62
627.5
02/12/2025 13:52:31
00502215920TRLO1.1.1
XLON
38
627.5
02/12/2025 13:52:31
00502215921TRLO1.1.1
XLON
82
627.5
02/12/2025 13:52:31
00502215922TRLO1.1.1
XLON
20
626.5
02/12/2025 13:54:16
00502216636TRLO1.1.1
TRQX
26
626.5
02/12/2025 13:54:16
00502216635TRLO1.1.1
TRQX
35
626.5
02/12/2025 13:54:16
00502216637TRLO1.1.1
TRQX
26
626.5
02/12/2025 13:54:16
00502216638TRLO1.1.1
TRQX
46
626.5
02/12/2025 13:54:47
00502216872TRLO1.1.1
CHIX
50
626.5
02/12/2025 13:55:09
00502217020TRLO1.1.1
XLON
50
627
02/12/2025 13:55:09
00502217022TRLO1.1.1
XLON
62
627
02/12/2025 13:55:09
00502217021TRLO1.1.1
XLON
20
626.5
02/12/2025 13:56:32
00502217647TRLO1.1.1
TRQX
157
626.5
02/12/2025 13:56:56
00502217775TRLO1.1.1
BATE
50
627
02/12/2025 13:57:58
00502218217TRLO1.1.1
XLON
108
627
02/12/2025 13:57:58
00502218218TRLO1.1.1
XLON
23
627
02/12/2025 13:58:18
00502218325TRLO1.1.1
AQXE
20
627
02/12/2025 14:03:04
00502220316TRLO1.1.1
AQXE
51
626.5
02/12/2025 14:04:09
00502220764TRLO1.1.1
CHIX
130
626.5
02/12/2025 14:04:09
00502220763TRLO1.1.1
BATE
24
626.5
02/12/2025 14:04:09
00502220765TRLO1.1.1
TRQX
4
626.5
02/12/2025 14:08:35
00502222588TRLO1.1.1
CHIX
22
626.5
02/12/2025 14:08:35
00502222589TRLO1.1.1
TRQX
40
626.5
02/12/2025 14:08:48
00502222694TRLO1.1.1
CHIX
125
626.5
02/12/2025 14:09:13
00502222888TRLO1.1.1
BATE
22
627
02/12/2025 14:09:22
00502222944TRLO1.1.1
AQXE
13
627
02/12/2025 14:12:13
|
00502224242TRLO1.1.1
XLON
135
627
02/12/2025 14:12:13
00502224243TRLO1.1.1
XLON
604
627
02/12/2025 14:12:20
00502224288TRLO1.1.1
XLON
4
627
02/12/2025 14:12:31
00502224404TRLO1.1.1
CHIX
30
628
02/12/2025 14:14:43
00502225413TRLO1.1.1
XLON
63
628
02/12/2025 14:14:43
00502225414TRLO1.1.1
XLON
50
628
02/12/2025 14:14:43
00502225416TRLO1.1.1
XLON
121
628
02/12/2025 14:14:43
00502225415TRLO1.1.1
XLON
132
627.5
02/12/2025 14:18:11
00502226900TRLO1.1.1
XLON
156
626.5
02/12/2025 14:21:16
00502228114TRLO1.1.1
XLON
216
626.5
02/12/2025 14:23:59
00502229063TRLO1.1.1
XLON
39
626.5
02/12/2025 14:26:48
00502230245TRLO1.1.1
TRQX
150
626.5
02/12/2025 14:28:35
00502230995TRLO1.1.1
XLON
148
627.5
02/12/2025 14:30:04
00502232016TRLO1.1.1
BATE
148
627.5
02/12/2025 14:30:04
00502232017TRLO1.1.1
BATE
82
627.5
02/12/2025 14:30:12
00502232406TRLO1.1.1
CHIX
31
627.5
02/12/2025 14:32:47
00502234832TRLO1.1.1
TRQX
56
627.5
02/12/2025 14:32:47
00502234831TRLO1.1.1
CHIX
152
627.5
02/12/2025 14:32:48
00502234835TRLO1.1.1
BATE
306
627.5
02/12/2025 14:32:50
00502234875TRLO1.1.1
XLON
112
628.5
02/12/2025 14:34:50
00502236540TRLO1.1.1
BATE
110
629.5
02/12/2025 14:38:22
00502240199TRLO1.1.1
BATE
126
629
02/12/2025 14:40:00
00502241315TRLO1.1.1
XLON
141
629
02/12/2025 14:41:58
00502242608TRLO1.1.1
XLON
135
629.5
02/12/2025 14:41:59
00502242617TRLO1.1.1
BATE
80
630
02/12/2025 14:45:31
00502244843TRLO1.1.1
CHIX
113
630
02/12/2025 14:46:04
00502245099TRLO1.1.1
XLON
19
630
02/12/2025 14:46:04
00502245100TRLO1.1.1
XLON
133
630
02/12/2025 14:46:04
00502245101TRLO1.1.1
XLON
266
630
02/12/2025 14:46:04
00502245102TRLO1.1.1
XLON
10
630
02/12/2025 14:46:09
00502245214TRLO1.1.1
BATE
132
630
02/12/2025 14:46:09
00502245215TRLO1.1.1
BATE
12
629.5
02/12/2025 14:46:18
00502245377TRLO1.1.1
AQXE
258
630.5
02/12/2025 14:48:32
00502246677TRLO1.1.1
XLON
29
631
02/12/2025 14:50:39
00502248467TRLO1.1.1
XLON
51
631
02/12/2025 14:50:39
00502248468TRLO1.1.1
XLON
25
631
02/12/2025 14:50:39
00502248471TRLO1.1.1
XLON
25
630.5
02/12/2025 14:51:02
00502248772TRLO1.1.1
BATE
66
630.5
02/12/2025 14:53:02
00502249978TRLO1.1.1
CHIX
148
630.5
02/12/2025 14:53:02
00502249977TRLO1.1.1
BATE
109
630.5
02/12/2025 14:53:02
00502249980TRLO1.1.1
XLON
160
630.5
02/12/2025 14:53:02
00502249981TRLO1.1.1
XLON
260
629.5
02/12/2025 14:53:07
00502250269TRLO1.1.1
XLON
41
629.5
02/12/2025 14:53:07
00502250271TRLO1.1.1
TRQX
44
629.5
02/12/2025 14:53:07
00502250270TRLO1.1.1
AQXE
41
629.5
02/12/2025 14:53:07
00502250272TRLO1.1.1
TRQX
24
630.5
02/12/2025 14:55:02
00502251581TRLO1.1.1
CHIX
118
631
02/12/2025 14:56:16
00502252473TRLO1.1.1
BATE
21
631
02/12/2025 14:56:16
00502252476TRLO1.1.1
XLON
28
631
02/12/2025 14:56:16
00502252477TRLO1.1.1
XLON
130
631
02/12/2025 14:56:16
00502252475TRLO1.1.1
XLON
142
631
02/12/2025 14:56:16
00502252474TRLO1.1.1
BATE
94
631
02/12/2025 14:56:16
00502252478TRLO1.1.1
XLON
151
631
02/12/2025 14:56:16
00502252479TRLO1.1.1
XLON
39
631
02/12/2025 14:56:17
00502252489TRLO1.1.1
AQXE
35
631
02/12/2025 14:58:18
00502253678TRLO1.1.1
XLON
112
631
02/12/2025 14:58:18
00502253679TRLO1.1.1
XLON
161
631
02/12/2025 14:58:39
00502253897TRLO1.1.1
BATE
42
631
02/12/2025 14:59:28
00502254543TRLO1.1.1
AQXE
1
631
02/12/2025 14:59:29
00502254544TRLO1.1.1
AQXE
58
630.5
02/12/2025 14:59:29
00502254548TRLO1.1.1
CHIX
76
630.5
02/12/2025 14:59:29
00502254547TRLO1.1.1
CHIX
133
630.5
02/12/2025 14:59:29
00502254546TRLO1.1.1
XLON
46
630.5
02/12/2025 14:59:41
00502254683TRLO1.1.1
TRQX
137
631
02/12/2025 15:01:01
00502255577TRLO1.1.1
BATE
241
630
02/12/2025 15:01:04
00502255607TRLO1.1.1
XLON
47
630.5
02/12/2025 15:01:46
00502256082TRLO1.1.1
TRQX
47
631
02/12/2025 15:02:47
00502256609TRLO1.1.1
AQXE
153
630
02/12/2025 15:03:03
00502256771TRLO1.1.1
XLON
138
630.5
02/12/2025 15:03:32
00502257104TRLO1.1.1
BATE
16
630.5
02/12/2025 15:03:32
00502257105TRLO1.1.1
BATE
56
630
02/12/2025 15:04:55
00502257985TRLO1.1.1
CHIX
44
630.5
02/12/2025 15:05:03
00502258076TRLO1.1.1
TRQX
42
630.5
02/12/2025 15:05:27
00502258288TRLO1.1.1
BATE
65
630.5
02/12/2025 15:05:27
00502258289TRLO1.1.1
BATE
158
630.5
02/12/2025 15:05:29
00502258298TRLO1.1.1
XLON
74
630.5
02/12/2025 15:06:17
00502258833TRLO1.1.1
XLON
74
630.5
02/12/2025 15:06:17
00502258834TRLO1.1.1
XLON
108
630.5
02/12/2025 15:06:17
00502258835TRLO1.1.1
XLON
22
630.5
02/12/2025 15:08:33
00502260538TRLO1.1.1
XLON
41
630.5
02/12/2025 15:08:33
00502260540TRLO1.1.1
XLON
74
630.5
02/12/2025 15:08:33
00502260539TRLO1.1.1
XLON
161
630.5
02/12/2025 15:08:44
00502260635TRLO1.1.1
BATE
80
630
02/12/2025 15:09:33
00502261497TRLO1.1.1
CHIX
159
630
02/12/2025 15:09:33
00502261499TRLO1.1.1
XLON
318
630
02/12/2025 15:09:33
00502261498TRLO1.1.1
XLON
47
630
02/12/2025 15:09:38
00502261618TRLO1.1.1
AQXE
131
630
02/12/2025 15:11:23
00502263049TRLO1.1.1
BATE
45
630
02/12/2025 15:12:13
00502263639TRLO1.1.1
TRQX
248
630.5
02/12/2025 15:12:56
00502264066TRLO1.1.1
XLON
64
629.5
02/12/2025 15:13:37
00502264436TRLO1.1.1
CHIX
32
629.5
02/12/2025 15:13:37
00502264437TRLO1.1.1
XLON
157
629.5
02/12/2025 15:13:37
00502264438TRLO1.1.1
XLON
65
629.5
02/12/2025 15:13:37
00502264439TRLO1.1.1
XLON
127
629.5
02/12/2025 15:13:37
00502264440TRLO1.1.1
XLON
195
631
02/12/2025 15:16:13
00502266098TRLO1.1.1
XLON
148
631
02/12/2025 15:16:16
00502266120TRLO1.1.1
BATE
37
631
02/12/2025 15:16:18
00502266157TRLO1.1.1
TRQX
73
631
02/12/2025 15:16:55
00502267015TRLO1.1.1
CHIX
43
631
02/12/2025 15:18:10
00502267943TRLO1.1.1
XLON
94
631
02/12/2025 15:18:10
00502267942TRLO1.1.1
XLON
146
631
02/12/2025 15:18:24
00502268142TRLO1.1.1
BATE
30
630.5
02/12/2025 15:20:04
00502268910TRLO1.1.1
XLON
160
630.5
02/12/2025 15:20:04
00502268909TRLO1.1.1
BATE
153
630.5
02/12/2025 15:20:04
00502268912TRLO1.1.1
XLON
395
630.5
02/12/2025 15:20:04
00502268911TRLO1.1.1
XLON
30
630.5
02/12/2025 15:20:33
00502269174TRLO1.1.1
CHIX
144
631
02/12/2025 15:22:21
00502270158TRLO1.1.1
BATE
148
631
02/12/2025 15:24:10
00502271015TRLO1.1.1
BATE
28
630.5
02/12/2025 15:26:05
00502272165TRLO1.1.1
XLON
128
630.5
02/12/2025 15:26:05
00502272166TRLO1.1.1
XLON
100
630.5
02/12/2025 15:26:05
00502272168TRLO1.1.1
XLON
162
630.5
02/12/2025 15:26:05
00502272169TRLO1.1.1
XLON
277
630.5
02/12/2025 15:26:05
00502272167TRLO1.1.1
XLON
6
630.5
02/12/2025 15:26:05
00502272171TRLO1.1.1
XLON
141
630.5
02/12/2025 15:26:05
00502272170TRLO1.1.1
XLON
171
630.5
02/12/2025 15:26:05
00502272172TRLO1.1.1
XLON
42
630.5
02/12/2025 15:26:05
00502272173TRLO1.1.1
TRQX
49
630.5
02/12/2025 15:26:05
00502272174TRLO1.1.1
TRQX
130
631
02/12/2025 15:26:23
00502272300TRLO1.1.1
BATE
68
631
02/12/2025 15:26:24
00502272306TRLO1.1.1
CHIX
42
630.5
02/12/2025 15:27:15
00502272809TRLO1.1.1
AQXE
42
630.5
02/12/2025 15:27:15
00502272811TRLO1.1.1
AQXE
62
630.5
02/12/2025 15:27:15
00502272810TRLO1.1.1
AQXE
75
630.5
02/12/2025 15:27:15
00502272812TRLO1.1.1
CHIX
252
630.5
02/12/2025 15:28:12
00502273328TRLO1.1.1
XLON
10
630
02/12/2025 15:29:46
00502274153TRLO1.1.1
AQXE
78
630.5
02/12/2025 15:29:53
00502274189TRLO1.1.1
XLON
48
630.5
02/12/2025 15:29:53
00502274190TRLO1.1.1
XLON
158
630.5
02/12/2025 15:30:58
00502275169TRLO1.1.1
XLON
45
630.5
02/12/2025 15:32:37
00502276065TRLO1.1.1
TRQX
32
630
02/12/2025 15:32:56
00502276355TRLO1.1.1
AQXE
70
630
02/12/2025 15:32:56
00502276354TRLO1.1.1
CHIX
146
630
02/12/2025 15:32:56
00502276353TRLO1.1.1
BATE
74
630.5
02/12/2025 15:33:07
00502276626TRLO1.1.1
XLON
78
630.5
02/12/2025 15:33:07
00502276628TRLO1.1.1
XLON
3
630.5
02/12/2025 15:33:07
00502276629TRLO1.1.1
XLON
117
630
02/12/2025 15:35:00
00502277840TRLO1.1.1
BATE
139
629
02/12/2025 15:35:22
00502278029TRLO1.1.1
XLON
3
630
02/12/2025 15:40:20
00502280715TRLO1.1.1
AQXE
12
630
02/12/2025 15:40:20
00502280714TRLO1.1.1
AQXE
27
630
02/12/2025 15:40:20
00502280716TRLO1.1.1
AQXE
149
629.5
02/12/2025 15:40:28
00502280791TRLO1.1.1
XLON
7
630
02/12/2025 15:40:52
00502280962TRLO1.1.1
BATE
126
630
02/12/2025 15:40:52
00502280963TRLO1.1.1
BATE
20
630
02/12/2025 15:40:52
00502280964TRLO1.1.1
BATE
18
630
02/12/2025 15:43:13
00502282488TRLO1.1.1
BATE
131
630
02/12/2025 15:43:13
00502282489TRLO1.1.1
BATE
46
630
02/12/2025 15:43:41
00502282908TRLO1.1.1
TRQX
2
630
02/12/2025 15:43:51
00502283405TRLO1.1.1
CHIX
76
630
02/12/2025 15:43:51
00502283406TRLO1.1.1
CHIX
24
629.5
02/12/2025 15:44:14
00502284600TRLO1.1.1
XLON
111
629.5
02/12/2025 15:44:14
00502284603TRLO1.1.1
XLON
135
629.5
02/12/2025 15:44:14
00502284602TRLO1.1.1
XLON
213
629.5
02/12/2025 15:44:14
00502284601TRLO1.1.1
XLON
1
630
02/12/2025 15:46:12
00502285618TRLO1.1.1
AQXE
31
630
02/12/2025 15:46:12
00502285617TRLO1.1.1
AQXE
42
629.5
02/12/2025 15:47:11
00502286047TRLO1.1.1
BATE
152
629.5
02/12/2025 15:47:11
00502286048TRLO1.1.1
XLON
178
629.5
02/12/2025 15:47:11
00502286049TRLO1.1.1
XLON
143
629.5
02/12/2025 15:47:11
00502286050TRLO1.1.1
XLON
23
630
02/12/2025 15:48:33
00502287124TRLO1.1.1
CHIX
38
630
02/12/2025 15:48:33
00502287125TRLO1.1.1
CHIX
2
630
02/12/2025 15:48:33
00502287126TRLO1.1.1
CHIX
19
630
02/12/2025 15:48:33
00502287127TRLO1.1.1
CHIX
223
630.5
02/12/2025 15:50:56
00502288454TRLO1.1.1
XLON
294
631
02/12/2025 15:52:43
00502289228TRLO1.1.1
XLON
33
632.5
02/12/2025 15:53:19
00502289454TRLO1.1.1
TRQX
56
632.5
02/12/2025 15:53:20
00502289479TRLO1.1.1
CHIX
140
631.5
02/12/2025 15:53:23
00502289517TRLO1.1.1
BATE
27
632
02/12/2025 15:53:23
00502289518TRLO1.1.1
BATE
29
632.5
02/12/2025 15:53:23
00502289519TRLO1.1.1
BATE
39
631
02/12/2025 15:53:29
00502289573TRLO1.1.1
AQXE
141
630.5
02/12/2025 15:54:39
00502290320TRLO1.1.1
BATE
140
630.5
02/12/2025 15:54:39
00502290322TRLO1.1.1
XLON
43
630.5
02/12/2025 15:54:39
00502290323TRLO1.1.1
TRQX
63
632.5
02/12/2025 15:57:38
00502291858TRLO1.1.1
XLON
69
632.5
02/12/2025 15:57:38
00502291859TRLO1.1.1
XLON
41
632
02/12/2025 15:58:13
00502292126TRLO1.1.1
AQXE
127
632
02/12/2025 15:58:13
00502292128TRLO1.1.1
BATE
43
632
02/12/2025 15:59:01
00502292493TRLO1.1.1
TRQX
45
632.5
02/12/2025 15:59:45
00502293012TRLO1.1.1
XLON
94
632.5
02/12/2025 15:59:45
00502293013TRLO1.1.1
XLON
52
631.5
02/12/2025 16:00:03
00502293283TRLO1.1.1
XLON
126
631.5
02/12/2025 16:00:03
00502293282TRLO1.1.1
BATE
95
631.5
02/12/2025 16:00:03
00502293285TRLO1.1.1
XLON
253
631.5
02/12/2025 16:00:03
00502293284TRLO1.1.1
XLON
89
631.5
02/12/2025 16:01:41
00502294288TRLO1.1.1
CHIX
12
631.5
02/12/2025 16:01:56
00502294425TRLO1.1.1
XLON
121
631.5
02/12/2025 16:01:56
00502294426TRLO1.1.1
XLON
107
631.5
02/12/2025 16:02:28
00502294752TRLO1.1.1
BATE
17
631.5
02/12/2025 16:02:40
00502294870TRLO1.1.1
TRQX
21
631.5
02/12/2025 16:02:40
00502294869TRLO1.1.1
TRQX
6
632
02/12/2025 16:03:40
00502295328TRLO1.1.1
AQXE
31
632
02/12/2025 16:03:40
00502295327TRLO1.1.1
AQXE
65
631.5
02/12/2025 16:03:41
00502295367TRLO1.1.1
CHIX
12
631.5
02/12/2025 16:04:06
00502295686TRLO1.1.1
XLON
120
631.5
02/12/2025 16:04:06
00502295687TRLO1.1.1
XLON
131
631.5
02/12/2025 16:05:22
00502296718TRLO1.1.1
BATE
12
631.5
02/12/2025 16:06:24
00502297455TRLO1.1.1
XLON
140
631.5
02/12/2025 16:06:24
00502297456TRLO1.1.1
XLON
134
631.5
02/12/2025 16:07:36
00502298083TRLO1.1.1
BATE
35
631.5
02/12/2025 16:08:19
00502298384TRLO1.1.1
TRQX
4
631.5
02/12/2025 16:08:56
00502298821TRLO1.1.1
XLON
143
631.5
02/12/2025 16:08:56
00502298822TRLO1.1.1
XLON
2
631.5
02/12/2025 16:08:56
00502298823TRLO1.1.1
XLON
149
631.5
02/12/2025 16:08:56
00502298824TRLO1.1.1
XLON
85
631.5
02/12/2025 16:09:40
00502299525TRLO1.1.1
CHIX
75
631.5
02/12/2025 16:11:04
00502301217TRLO1.1.1
XLON
60
631.5
02/12/2025 16:11:04
00502301218TRLO1.1.1
XLON
134
631.5
02/12/2025 16:11:30
00502301621TRLO1.1.1
BATE
153
631.5
02/12/2025 16:12:42
00502302501TRLO1.1.1
XLON
98
631
02/12/2025 16:12:48
00502302610TRLO1.1.1
XLON
319
631
02/12/2025 16:12:48
00502302609TRLO1.1.1
XLON
37
631
02/12/2025 16:12:48
00502302611TRLO1.1.1
XLON
34
632
02/12/2025 16:13:06
00502302813TRLO1.1.1
AQXE
40
631
02/12/2025 16:14:10
00502303691TRLO1.1.1
TRQX
156
631
02/12/2025 16:14:29
00502303879TRLO1.1.1
BATE
41
631
02/12/2025 16:14:39
00502303937TRLO1.1.1
CHIX
27
631
02/12/2025 16:14:39
00502303938TRLO1.1.1
CHIX
12
631
02/12/2025 16:14:52
00502304047TRLO1.1.1
XLON
60
631
02/12/2025 16:14:52
00502304046TRLO1.1.1
XLON
56
631
02/12/2025 16:14:52
00502304048TRLO1.1.1
XLON
38
632
02/12/2025 16:14:54
00502304076TRLO1.1.1
AQXE
412
631.5
02/12/2025 16:17:00
00502305323TRLO1.1.1
XLON
327
631.5
02/12/2025 16:17:00
00502305324TRLO1.1.1
XLON
490
631.5
02/12/2025 16:17:06
00502305392TRLO1.1.1
BATE
1
631
02/12/2025 16:17:59
00502305981TRLO1.1.1
CHIX
121
631.5
02/12/2025 16:18:14
00502306076TRLO1.1.1
TRQX
112
631.5
02/12/2025 16:18:18
00502306120TRLO1.1.1
AQXE
443
631
02/12/2025 16:18:26
00502306187TRLO1.1.1
XLON
98
631
02/12/2025 16:18:26
00502306188TRLO1.1.1
XLON
26
630.5
02/12/2025 16:18:32
00502306240TRLO1.1.1
CHIX
191
630.5
02/12/2025 16:18:32
00502306241TRLO1.1.1
CHIX
128
631.5
02/12/2025 16:19:13
00502306746TRLO1.1.1
BATE
14
631
02/12/2025 16:20:36
00502307595TRLO1.1.1
CHIX
456
631.5
02/12/2025 16:20:36
00502307596TRLO1.1.1
XLON
103
631.5
02/12/2025 16:21:12
00502307912TRLO1.1.1
BATE
277
631.5
02/12/2025 16:22:34
00502309117TRLO1.1.1
XLON
109
631.5
02/12/2025 16:23:03
00502309468TRLO1.1.1
BATE
4
631
02/12/2025 16:23:03
00502309469TRLO1.1.1
AQXE
48
631.5
02/12/2025 16:24:15
00502310653TRLO1.1.1
XLON
125
631.5
02/12/2025 16:24:15
00502310652TRLO1.1.1
XLON
24
631
02/12/2025 16:24:19
00502310692TRLO1.1.1
AQXE
23
631
02/12/2025 16:24:19
00502310693TRLO1.1.1
CHIX
27
631
02/12/2025 16:24:19
00502310694TRLO1.1.1
BATE
33
631
02/12/2025 16:25:09
00502311273TRLO1.1.1
TRQX
268
631
02/12/2025 16:26:33
00502312187TRLO1.1.1
XLON
3
631
02/12/2025 16:26:46
00502312267TRLO1.1.1
BATE
15
631
02/12/2025 16:26:52
00502312331TRLO1.1.1
CHIX
2
631
02/12/2025 16:27:14
00502312542TRLO1.1.1
BATE
1
631
02/12/2025 16:27:49
00502312856TRLO1.1.1
CHIX
27
631
02/12/2025 16:27:49
00502312855TRLO1.1.1
BATE
7
631
02/12/2025 16:28:03
00502312977TRLO1.1.1
BATE
20
631
02/12/2025 16:28:03
00502312978TRLO1.1.1
XLON