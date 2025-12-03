Bodycote Plc - Transaction in Own Shares

Number of shares purchased Transaction price (pence per share) Time of transaction Transaction reference number Venue

130 630 02/12/2025 08:08:40 00502123007TRLO1.1.1 XLON

39 631.5 02/12/2025 08:09:51 00502123873TRLO1.1.1 CHIX

302 633 02/12/2025 08:13:12 00502125488TRLO1.1.1 XLON

228 636 02/12/2025 08:17:54 00502127545TRLO1.1.1 XLON

74 636 02/12/2025 08:20:24 00502128643TRLO1.1.1 XLON

154 636 02/12/2025 08:21:59 00502129174TRLO1.1.1 XLON

29 635 02/12/2025 08:23:08 00502129647TRLO1.1.1 CHIX

13 635 02/12/2025 08:23:08 00502129649TRLO1.1.1 CHIX

20 635 02/12/2025 08:23:08 00502129648TRLO1.1.1 CHIX

21 635 02/12/2025 08:23:11 00502129672TRLO1.1.1 TRQX

42 635 02/12/2025 08:23:11 00502129673TRLO1.1.1 TRQX

162 635 02/12/2025 08:24:51 00502130292TRLO1.1.1 XLON

110 634 02/12/2025 08:25:07 00502130371TRLO1.1.1 BATE

124 634 02/12/2025 08:25:07 00502130370TRLO1.1.1 BATE

18 634 02/12/2025 08:25:07 00502130372TRLO1.1.1 BATE

118 634 02/12/2025 08:25:07 00502130373TRLO1.1.1 BATE

3 635 02/12/2025 08:27:48 00502131481TRLO1.1.1 CHIX

28 635 02/12/2025 08:28:07 00502131643TRLO1.1.1 CHIX

25 634.5 02/12/2025 08:29:16 00502132065TRLO1.1.1 XLON

77 635 02/12/2025 08:29:16 00502132066TRLO1.1.1 XLON

50 635 02/12/2025 08:32:58 00502133412TRLO1.1.1 XLON

50 635 02/12/2025 08:32:58 00502133413TRLO1.1.1 XLON

28 635 02/12/2025 08:32:58 00502133415TRLO1.1.1 XLON

79 635 02/12/2025 08:32:58 00502133414TRLO1.1.1 XLON

110 633.5 02/12/2025 08:34:46 00502133848TRLO1.1.1 BATE

38 633.5 02/12/2025 08:35:03 00502133924TRLO1.1.1 CHIX

133 633 02/12/2025 08:40:45 00502135721TRLO1.1.1 XLON

25 633.5 02/12/2025 08:44:10 00502136772TRLO1.1.1 XLON

50 633.5 02/12/2025 08:44:10 00502136771TRLO1.1.1 XLON

104 633.5 02/12/2025 08:44:10 00502136773TRLO1.1.1 XLON

40 633 02/12/2025 08:44:48 00502137078TRLO1.1.1 CHIX

88 633 02/12/2025 08:45:16 00502137212TRLO1.1.1 BATE

108 632.5 02/12/2025 08:46:21 00502137690TRLO1.1.1 XLON

9 633 02/12/2025 08:46:21 00502137691TRLO1.1.1 BATE

17 633 02/12/2025 08:46:27 00502137722TRLO1.1.1 BATE

212 632 02/12/2025 08:50:38 00502138911TRLO1.1.1 XLON

120 633 02/12/2025 08:50:45 00502138945TRLO1.1.1 BATE

32 632.5 02/12/2025 08:51:13 00502139197TRLO1.1.1 CHIX

44 634.5 02/12/2025 09:01:20 00502142351TRLO1.1.1 CHIX

294 634.5 02/12/2025 09:01:49 00502142517TRLO1.1.1 XLON

39 634.5 02/12/2025 09:03:42 00502143374TRLO1.1.1 XLON

6 634.5 02/12/2025 09:03:42 00502143377TRLO1.1.1 XLON

47 634.5 02/12/2025 09:03:42 00502143376TRLO1.1.1 XLON

91 634.5 02/12/2025 09:03:42 00502143375TRLO1.1.1 XLON

173 634.5 02/12/2025 09:08:45 00502144993TRLO1.1.1 XLON

12 634.5 02/12/2025 09:09:58 00502145336TRLO1.1.1 CHIX

12 634.5 02/12/2025 09:09:58 00502145337TRLO1.1.1 CHIX

4 634.5 02/12/2025 09:09:58 00502145338TRLO1.1.1 CHIX

106 633.5 02/12/2025 09:12:53 00502146149TRLO1.1.1 XLON

19 632.5 02/12/2025 09:14:44 00502146660TRLO1.1.1 TRQX

19 632.5 02/12/2025 09:14:44 00502146661TRLO1.1.1 TRQX

13 632.5 02/12/2025 09:18:15 00502147757TRLO1.1.1 XLON

107 632.5 02/12/2025 09:18:15 00502147758TRLO1.1.1 XLON

149 632 02/12/2025 09:23:14 00502149324TRLO1.1.1 XLON

119 632 02/12/2025 09:25:53 00502150083TRLO1.1.1 XLON

37 633.5 02/12/2025 09:26:55 00502150346TRLO1.1.1 CHIX

12 632.5 02/12/2025 09:26:55 00502150348TRLO1.1.1 TRQX

8 632.5 02/12/2025 09:26:55 00502150349TRLO1.1.1 TRQX

152 632.5 02/12/2025 09:36:31 00502154851TRLO1.1.1 XLON

240 632.5 02/12/2025 09:36:31 00502154850TRLO1.1.1 XLON

42 633 02/12/2025 09:36:33 00502154862TRLO1.1.1 CHIX

50 631.5 02/12/2025 09:45:06 00502158778TRLO1.1.1 XLON

80 631.5 02/12/2025 09:45:06 00502158779TRLO1.1.1 XLON

1 632 02/12/2025 09:45:06 00502158780TRLO1.1.1 XLON

173 632.5 02/12/2025 09:53:31 00502162615TRLO1.1.1 XLON

20 632.5 02/12/2025 09:53:37 00502162648TRLO1.1.1 TRQX

32 633 02/12/2025 09:55:10 00502163419TRLO1.1.1 CHIX

7 633 02/12/2025 09:55:10 00502163420TRLO1.1.1 CHIX

21 633 02/12/2025 09:55:37 00502163556TRLO1.1.1 AQXE

113 632.5 02/12/2025 09:57:32 00502164117TRLO1.1.1 XLON

111 632.5 02/12/2025 10:02:37 00502165788TRLO1.1.1 XLON

154 631.5 02/12/2025 10:03:17 00502165943TRLO1.1.1 BATE

8 632.5 02/12/2025 10:04:33 00502166213TRLO1.1.1 TRQX

12 632.5 02/12/2025 10:04:33 00502166212TRLO1.1.1 TRQX

17 632.5 02/12/2025 10:05:21 00502166356TRLO1.1.1 XLON

120 632.5 02/12/2025 10:05:21 00502166355TRLO1.1.1 XLON

17 633 02/12/2025 10:06:21 00502166560TRLO1.1.1 AQXE

42 632 02/12/2025 10:07:10 00502166684TRLO1.1.1 CHIX

30 632 02/12/2025 10:14:13 00502167757TRLO1.1.1 CHIX

23 632 02/12/2025 10:14:13 00502167759TRLO1.1.1 XLON

112 632 02/12/2025 10:14:13 00502167758TRLO1.1.1 XLON

19 632.5 02/12/2025 10:15:50 00502168079TRLO1.1.1 AQXE

285 632 02/12/2025 10:23:29 00502169550TRLO1.1.1 XLON

96 631.5 02/12/2025 10:23:29 00502169551TRLO1.1.1 BATE

125 631.5 02/12/2025 10:23:29 00502169552TRLO1.1.1 BATE

23 632 02/12/2025 10:23:32 00502169556TRLO1.1.1 TRQX

116 631.5 02/12/2025 10:46:56 00502173818TRLO1.1.1 XLON

31 631.5 02/12/2025 10:46:56 00502173819TRLO1.1.1 XLON

139 631.5 02/12/2025 10:49:29 00502174327TRLO1.1.1 XLON

24 631.5 02/12/2025 10:55:24 00502175580TRLO1.1.1 XLON

12 631.5 02/12/2025 10:55:24 00502175582TRLO1.1.1 XLON

17 631.5 02/12/2025 10:55:24 00502175583TRLO1.1.1 XLON

80 631.5 02/12/2025 10:55:24 00502175581TRLO1.1.1 XLON

119 630 02/12/2025 10:58:06 00502176163TRLO1.1.1 XLON

23 630.5 02/12/2025 11:01:02 00502176816TRLO1.1.1 TRQX

162 629.5 02/12/2025 11:03:45 00502177314TRLO1.1.1 XLON

44 630.5 02/12/2025 11:08:07 00502178154TRLO1.1.1 CHIX

118 630.5 02/12/2025 11:08:23 00502178194TRLO1.1.1 XLON

143 630.5 02/12/2025 11:11:54 00502178704TRLO1.1.1 XLON

5 630.5 02/12/2025 11:12:25 00502178794TRLO1.1.1 TRQX

18 630.5 02/12/2025 11:12:25 00502178793TRLO1.1.1 TRQX

117 630.5 02/12/2025 11:14:12 00502179022TRLO1.1.1 XLON

4 630.5 02/12/2025 11:15:18 00502179291TRLO1.1.1 CHIX

44 630.5 02/12/2025 11:15:18 00502179292TRLO1.1.1 CHIX

31 630 02/12/2025 11:18:57 00502180001TRLO1.1.1 XLON

48 630 02/12/2025 11:18:57 00502180002TRLO1.1.1 XLON

153 630 02/12/2025 11:18:57 00502180003TRLO1.1.1 XLON

25 630 02/12/2025 11:22:07 00502180551TRLO1.1.1 TRQX

80 630 02/12/2025 11:22:28 00502180619TRLO1.1.1 XLON

31 630 02/12/2025 11:22:28 00502180620TRLO1.1.1 XLON

49 630 02/12/2025 11:22:28 00502180621TRLO1.1.1 XLON

80 630 02/12/2025 11:24:52 00502181097TRLO1.1.1 XLON

26 630 02/12/2025 11:24:52 00502181098TRLO1.1.1 XLON

47 629 02/12/2025 11:26:38 00502181363TRLO1.1.1 CHIX

150 629 02/12/2025 11:29:50 00502181983TRLO1.1.1 XLON

45 629 02/12/2025 11:31:44 00502182389TRLO1.1.1 CHIX

120 629 02/12/2025 11:31:56 00502182413TRLO1.1.1 XLON

24 629.5 02/12/2025 11:32:27 00502182474TRLO1.1.1 TRQX

130 629 02/12/2025 11:34:18 00502182926TRLO1.1.1 XLON

20 629.5 02/12/2025 11:35:58 00502183289TRLO1.1.1 TRQX

117 629 02/12/2025 11:37:52 00502183871TRLO1.1.1 XLON

156 629 02/12/2025 11:40:07 00502184271TRLO1.1.1 XLON

48 628.5 02/12/2025 11:42:07 00502184658TRLO1.1.1 CHIX

39 629 02/12/2025 11:42:19 00502184688TRLO1.1.1 XLON

78 629 02/12/2025 11:42:19 00502184689TRLO1.1.1 XLON

23 628.5 02/12/2025 11:43:01 00502184824TRLO1.1.1 TRQX

75 629 02/12/2025 11:44:24 00502185064TRLO1.1.1 XLON

65 629 02/12/2025 11:44:24 00502185065TRLO1.1.1 XLON

116 629 02/12/2025 11:46:39 00502185435TRLO1.1.1 XLON

12 628.5 02/12/2025 11:48:36 00502185782TRLO1.1.1 CHIX

180 629 02/12/2025 11:49:40 00502185922TRLO1.1.1 XLON

24 628.5 02/12/2025 11:50:14 00502185996TRLO1.1.1 TRQX

49 628 02/12/2025 11:50:14 00502185997TRLO1.1.1 CHIX

124 628 02/12/2025 11:53:13 00502186736TRLO1.1.1 XLON

39 628 02/12/2025 11:58:39 00502187816TRLO1.1.1 XLON

80 628 02/12/2025 11:58:39 00502187817TRLO1.1.1 XLON

7 628 02/12/2025 11:58:39 00502187820TRLO1.1.1 XLON

9 628 02/12/2025 11:58:39 00502187819TRLO1.1.1 XLON

15 628 02/12/2025 11:58:39 00502187818TRLO1.1.1 XLON

8 626.5 02/12/2025 12:02:35 00502189057TRLO1.1.1 CHIX

34 627 02/12/2025 12:02:57 00502189114TRLO1.1.1 XLON

200 627 02/12/2025 12:02:57 00502189113TRLO1.1.1 XLON

219 627.5 02/12/2025 12:06:57 00502189894TRLO1.1.1 XLON

49 627.5 02/12/2025 12:12:00 00502190870TRLO1.1.1 XLON

75 627.5 02/12/2025 12:12:00 00502190872TRLO1.1.1 XLON

89 627.5 02/12/2025 12:12:00 00502190871TRLO1.1.1 XLON

43 627 02/12/2025 12:15:38 00502191462TRLO1.1.1 CHIX

43 627 02/12/2025 12:15:38 00502191463TRLO1.1.1 CHIX

2 627.5 02/12/2025 12:15:41 00502191468TRLO1.1.1 XLON

50 627.5 02/12/2025 12:15:41 00502191469TRLO1.1.1 XLON

110 627.5 02/12/2025 12:15:41 00502191470TRLO1.1.1 XLON

22 627 02/12/2025 12:17:51 00502191744TRLO1.1.1 TRQX

23 627 02/12/2025 12:17:51 00502191745TRLO1.1.1 TRQX

23 627 02/12/2025 12:17:51 00502191746TRLO1.1.1 TRQX

126 627 02/12/2025 12:18:11 00502191821TRLO1.1.1 XLON

44 627 02/12/2025 12:19:12 00502192034TRLO1.1.1 CHIX

198 627 02/12/2025 12:21:57 00502192444TRLO1.1.1 XLON

42 627 02/12/2025 12:23:57 00502192865TRLO1.1.1 CHIX

23 627 02/12/2025 12:23:57 00502192866TRLO1.1.1 TRQX

198 627 02/12/2025 12:26:02 00502193308TRLO1.1.1 XLON

212 627 02/12/2025 12:29:55 00502193983TRLO1.1.1 XLON

22 627 02/12/2025 12:30:34 00502194229TRLO1.1.1 TRQX

12 627 02/12/2025 12:35:01 00502195003TRLO1.1.1 TRQX

11 627 02/12/2025 12:35:01 00502195004TRLO1.1.1 TRQX

50 626.5 02/12/2025 12:35:56 00502195144TRLO1.1.1 CHIX

143 626.5 02/12/2025 12:35:56 00502195145TRLO1.1.1 XLON

245 626.5 02/12/2025 12:35:56 00502195146TRLO1.1.1 XLON

111 626.5 02/12/2025 12:39:37 00502195751TRLO1.1.1 XLON

44 626.5 02/12/2025 12:39:39 00502195753TRLO1.1.1 CHIX

26 627 02/12/2025 12:43:27 00502196385TRLO1.1.1 TRQX

13 627 02/12/2025 12:58:10 00502198758TRLO1.1.1 CHIX

36 627 02/12/2025 12:58:10 00502198757TRLO1.1.1 CHIX

30 627 02/12/2025 12:58:10 00502198759TRLO1.1.1 XLON

44 627 02/12/2025 12:58:10 00502198760TRLO1.1.1 CHIX

116 627 02/12/2025 12:58:10 00502198763TRLO1.1.1 XLON

181 627 02/12/2025 12:58:10 00502198761TRLO1.1.1 XLON

238 627 02/12/2025 12:58:10 00502198762TRLO1.1.1 XLON

27 627 02/12/2025 12:58:10 00502198765TRLO1.1.1 TRQX

117 627 02/12/2025 12:58:10 00502198764TRLO1.1.1 XLON

181 626.5 02/12/2025 13:00:38 00502199217TRLO1.1.1 XLON

62 626.5 02/12/2025 13:00:48 00502199253TRLO1.1.1 XLON

15 627.5 02/12/2025 13:04:26 00502200060TRLO1.1.1 BATE

140 627.5 02/12/2025 13:04:30 00502200085TRLO1.1.1 BATE

716 627.5 02/12/2025 13:04:34 00502200098TRLO1.1.1 BATE

40 627.5 02/12/2025 13:04:34 00502200100TRLO1.1.1 CHIX

1144 627.5 02/12/2025 13:04:34 00502200099TRLO1.1.1 BATE

151 627.5 02/12/2025 13:06:27 00502200446TRLO1.1.1 BATE

27 627.5 02/12/2025 13:06:59 00502200554TRLO1.1.1 TRQX

105 627.5 02/12/2025 13:07:04 00502200563TRLO1.1.1 XLON

121 627.5 02/12/2025 13:07:04 00502200564TRLO1.1.1 XLON

43 627.5 02/12/2025 13:07:48 00502200719TRLO1.1.1 XLON

58 627.5 02/12/2025 13:15:01 00502202242TRLO1.1.1 BATE

99 627.5 02/12/2025 13:15:01 00502202243TRLO1.1.1 XLON

80 627.5 02/12/2025 13:15:01 00502202244TRLO1.1.1 BATE

1 627.5 02/12/2025 13:21:36 00502203640TRLO1.1.1 XLON

51 627.5 02/12/2025 13:22:17 00502203756TRLO1.1.1 CHIX

128 627.5 02/12/2025 13:22:17 00502203755TRLO1.1.1 BATE

245 627.5 02/12/2025 13:22:17 00502203757TRLO1.1.1 XLON

154 627.5 02/12/2025 13:22:17 00502203758TRLO1.1.1 XLON

23 627.5 02/12/2025 13:22:21 00502203776TRLO1.1.1 TRQX

121 627.5 02/12/2025 13:24:18 00502204363TRLO1.1.1 XLON

23 627.5 02/12/2025 13:24:52 00502204603TRLO1.1.1 BATE

95 627.5 02/12/2025 13:24:52 00502204604TRLO1.1.1 BATE

24 627.5 02/12/2025 13:25:54 00502205063TRLO1.1.1 TRQX

47 627.5 02/12/2025 13:25:55 00502205073TRLO1.1.1 CHIX

60 627.5 02/12/2025 13:26:39 00502205377TRLO1.1.1 XLON

16 627.5 02/12/2025 13:26:39 00502205379TRLO1.1.1 XLON

63 627.5 02/12/2025 13:26:39 00502205378TRLO1.1.1 XLON

15 627.5 02/12/2025 13:29:10 00502206148TRLO1.1.1 XLON

59 627.5 02/12/2025 13:29:10 00502206147TRLO1.1.1 XLON

97 627.5 02/12/2025 13:29:10 00502206149TRLO1.1.1 XLON

129 627.5 02/12/2025 13:29:13 00502206153TRLO1.1.1 BATE

23 627.5 02/12/2025 13:30:44 00502206730TRLO1.1.1 TRQX

3 627.5 02/12/2025 13:31:17 00502207020TRLO1.1.1 CHIX

18 627.5 02/12/2025 13:31:17 00502207021TRLO1.1.1 CHIX

29 627.5 02/12/2025 13:31:18 00502207035TRLO1.1.1 CHIX

175 627.5 02/12/2025 13:31:35 00502207162TRLO1.1.1 XLON

17 627.5 02/12/2025 13:33:52 00502208047TRLO1.1.1 XLON

74 627.5 02/12/2025 13:33:52 00502208048TRLO1.1.1 XLON

9 627.5 02/12/2025 13:33:52 00502208050TRLO1.1.1 XLON

24 627.5 02/12/2025 13:33:52 00502208049TRLO1.1.1 XLON

27 627.5 02/12/2025 13:33:52 00502208051TRLO1.1.1 XLON

22 627 02/12/2025 13:34:13 00502208156TRLO1.1.1 AQXE

330 627 02/12/2025 13:34:13 00502208155TRLO1.1.1 AQXE

18 627 02/12/2025 13:34:13 00502208158TRLO1.1.1 AQXE

20 627 02/12/2025 13:34:13 00502208157TRLO1.1.1 AQXE

28 627 02/12/2025 13:34:13 00502208159TRLO1.1.1 AQXE

24 627 02/12/2025 13:36:02 00502208999TRLO1.1.1 AQXE

172 627.5 02/12/2025 13:40:21 00502210690TRLO1.1.1 XLON

106 627.5 02/12/2025 13:40:21 00502210691TRLO1.1.1 XLON

205 627.5 02/12/2025 13:40:21 00502210692TRLO1.1.1 XLON

272 627.5 02/12/2025 13:45:17 00502212760TRLO1.1.1 XLON

120 627.5 02/12/2025 13:45:17 00502212761TRLO1.1.1 XLON

179 627.5 02/12/2025 13:45:17 00502212762TRLO1.1.1 XLON

22 627 02/12/2025 13:46:31 00502213292TRLO1.1.1 AQXE

20 627 02/12/2025 13:46:31 00502213293TRLO1.1.1 AQXE

183 627 02/12/2025 13:46:31 00502213294TRLO1.1.1 BATE

33 627 02/12/2025 13:46:31 00502213295TRLO1.1.1 BATE

10 627.5 02/12/2025 13:47:59 00502213854TRLO1.1.1 XLON

53 627.5 02/12/2025 13:47:59 00502213855TRLO1.1.1 XLON

30 627.5 02/12/2025 13:47:59 00502213856TRLO1.1.1 XLON

72 627.5 02/12/2025 13:47:59 00502213857TRLO1.1.1 XLON

92 627 02/12/2025 13:48:23 00502214001TRLO1.1.1 BATE

34 627 02/12/2025 13:48:23 00502214002TRLO1.1.1 BATE

53 627 02/12/2025 13:48:23 00502214004TRLO1.1.1 CHIX

53 627 02/12/2025 13:48:23 00502214005TRLO1.1.1 CHIX

108 627 02/12/2025 13:48:23 00502214003TRLO1.1.1 BATE

49 627 02/12/2025 13:48:23 00502214006TRLO1.1.1 CHIX

22 627 02/12/2025 13:48:53 00502214374TRLO1.1.1 AQXE

142 627.5 02/12/2025 13:49:53 00502214763TRLO1.1.1 XLON

158 627 02/12/2025 13:51:01 00502215226TRLO1.1.1 BATE

23 627 02/12/2025 13:51:48 00502215617TRLO1.1.1 AQXE

62 627.5 02/12/2025 13:52:31 00502215920TRLO1.1.1 XLON

38 627.5 02/12/2025 13:52:31 00502215921TRLO1.1.1 XLON

82 627.5 02/12/2025 13:52:31 00502215922TRLO1.1.1 XLON

20 626.5 02/12/2025 13:54:16 00502216636TRLO1.1.1 TRQX

26 626.5 02/12/2025 13:54:16 00502216635TRLO1.1.1 TRQX

35 626.5 02/12/2025 13:54:16 00502216637TRLO1.1.1 TRQX

26 626.5 02/12/2025 13:54:16 00502216638TRLO1.1.1 TRQX

46 626.5 02/12/2025 13:54:47 00502216872TRLO1.1.1 CHIX

50 626.5 02/12/2025 13:55:09 00502217020TRLO1.1.1 XLON

50 627 02/12/2025 13:55:09 00502217022TRLO1.1.1 XLON

62 627 02/12/2025 13:55:09 00502217021TRLO1.1.1 XLON

20 626.5 02/12/2025 13:56:32 00502217647TRLO1.1.1 TRQX

157 626.5 02/12/2025 13:56:56 00502217775TRLO1.1.1 BATE

50 627 02/12/2025 13:57:58 00502218217TRLO1.1.1 XLON

108 627 02/12/2025 13:57:58 00502218218TRLO1.1.1 XLON

23 627 02/12/2025 13:58:18 00502218325TRLO1.1.1 AQXE

20 627 02/12/2025 14:03:04 00502220316TRLO1.1.1 AQXE

51 626.5 02/12/2025 14:04:09 00502220764TRLO1.1.1 CHIX

130 626.5 02/12/2025 14:04:09 00502220763TRLO1.1.1 BATE

24 626.5 02/12/2025 14:04:09 00502220765TRLO1.1.1 TRQX

4 626.5 02/12/2025 14:08:35 00502222588TRLO1.1.1 CHIX

22 626.5 02/12/2025 14:08:35 00502222589TRLO1.1.1 TRQX

40 626.5 02/12/2025 14:08:48 00502222694TRLO1.1.1 CHIX

125 626.5 02/12/2025 14:09:13 00502222888TRLO1.1.1 BATE

22 627 02/12/2025 14:09:22 00502222944TRLO1.1.1 AQXE

13 627 02/12/2025 14:12:13 00502224242TRLO1.1.1 XLON

135 627 02/12/2025 14:12:13 00502224243TRLO1.1.1 XLON

604 627 02/12/2025 14:12:20 00502224288TRLO1.1.1 XLON

4 627 02/12/2025 14:12:31 00502224404TRLO1.1.1 CHIX

30 628 02/12/2025 14:14:43 00502225413TRLO1.1.1 XLON

63 628 02/12/2025 14:14:43 00502225414TRLO1.1.1 XLON

50 628 02/12/2025 14:14:43 00502225416TRLO1.1.1 XLON

121 628 02/12/2025 14:14:43 00502225415TRLO1.1.1 XLON

132 627.5 02/12/2025 14:18:11 00502226900TRLO1.1.1 XLON

156 626.5 02/12/2025 14:21:16 00502228114TRLO1.1.1 XLON

216 626.5 02/12/2025 14:23:59 00502229063TRLO1.1.1 XLON

39 626.5 02/12/2025 14:26:48 00502230245TRLO1.1.1 TRQX

150 626.5 02/12/2025 14:28:35 00502230995TRLO1.1.1 XLON

148 627.5 02/12/2025 14:30:04 00502232016TRLO1.1.1 BATE

148 627.5 02/12/2025 14:30:04 00502232017TRLO1.1.1 BATE

82 627.5 02/12/2025 14:30:12 00502232406TRLO1.1.1 CHIX

31 627.5 02/12/2025 14:32:47 00502234832TRLO1.1.1 TRQX

56 627.5 02/12/2025 14:32:47 00502234831TRLO1.1.1 CHIX

152 627.5 02/12/2025 14:32:48 00502234835TRLO1.1.1 BATE

306 627.5 02/12/2025 14:32:50 00502234875TRLO1.1.1 XLON

112 628.5 02/12/2025 14:34:50 00502236540TRLO1.1.1 BATE

110 629.5 02/12/2025 14:38:22 00502240199TRLO1.1.1 BATE

126 629 02/12/2025 14:40:00 00502241315TRLO1.1.1 XLON

141 629 02/12/2025 14:41:58 00502242608TRLO1.1.1 XLON

135 629.5 02/12/2025 14:41:59 00502242617TRLO1.1.1 BATE

80 630 02/12/2025 14:45:31 00502244843TRLO1.1.1 CHIX

113 630 02/12/2025 14:46:04 00502245099TRLO1.1.1 XLON

19 630 02/12/2025 14:46:04 00502245100TRLO1.1.1 XLON

133 630 02/12/2025 14:46:04 00502245101TRLO1.1.1 XLON

266 630 02/12/2025 14:46:04 00502245102TRLO1.1.1 XLON

10 630 02/12/2025 14:46:09 00502245214TRLO1.1.1 BATE

132 630 02/12/2025 14:46:09 00502245215TRLO1.1.1 BATE

12 629.5 02/12/2025 14:46:18 00502245377TRLO1.1.1 AQXE

258 630.5 02/12/2025 14:48:32 00502246677TRLO1.1.1 XLON

29 631 02/12/2025 14:50:39 00502248467TRLO1.1.1 XLON

51 631 02/12/2025 14:50:39 00502248468TRLO1.1.1 XLON

25 631 02/12/2025 14:50:39 00502248471TRLO1.1.1 XLON

25 630.5 02/12/2025 14:51:02 00502248772TRLO1.1.1 BATE

66 630.5 02/12/2025 14:53:02 00502249978TRLO1.1.1 CHIX

148 630.5 02/12/2025 14:53:02 00502249977TRLO1.1.1 BATE

109 630.5 02/12/2025 14:53:02 00502249980TRLO1.1.1 XLON

160 630.5 02/12/2025 14:53:02 00502249981TRLO1.1.1 XLON

260 629.5 02/12/2025 14:53:07 00502250269TRLO1.1.1 XLON

41 629.5 02/12/2025 14:53:07 00502250271TRLO1.1.1 TRQX

44 629.5 02/12/2025 14:53:07 00502250270TRLO1.1.1 AQXE

41 629.5 02/12/2025 14:53:07 00502250272TRLO1.1.1 TRQX

24 630.5 02/12/2025 14:55:02 00502251581TRLO1.1.1 CHIX

118 631 02/12/2025 14:56:16 00502252473TRLO1.1.1 BATE

21 631 02/12/2025 14:56:16 00502252476TRLO1.1.1 XLON

28 631 02/12/2025 14:56:16 00502252477TRLO1.1.1 XLON

130 631 02/12/2025 14:56:16 00502252475TRLO1.1.1 XLON

142 631 02/12/2025 14:56:16 00502252474TRLO1.1.1 BATE

94 631 02/12/2025 14:56:16 00502252478TRLO1.1.1 XLON

151 631 02/12/2025 14:56:16 00502252479TRLO1.1.1 XLON

39 631 02/12/2025 14:56:17 00502252489TRLO1.1.1 AQXE

35 631 02/12/2025 14:58:18 00502253678TRLO1.1.1 XLON

112 631 02/12/2025 14:58:18 00502253679TRLO1.1.1 XLON

161 631 02/12/2025 14:58:39 00502253897TRLO1.1.1 BATE

42 631 02/12/2025 14:59:28 00502254543TRLO1.1.1 AQXE

1 631 02/12/2025 14:59:29 00502254544TRLO1.1.1 AQXE

58 630.5 02/12/2025 14:59:29 00502254548TRLO1.1.1 CHIX

76 630.5 02/12/2025 14:59:29 00502254547TRLO1.1.1 CHIX

133 630.5 02/12/2025 14:59:29 00502254546TRLO1.1.1 XLON

46 630.5 02/12/2025 14:59:41 00502254683TRLO1.1.1 TRQX

137 631 02/12/2025 15:01:01 00502255577TRLO1.1.1 BATE

241 630 02/12/2025 15:01:04 00502255607TRLO1.1.1 XLON

47 630.5 02/12/2025 15:01:46 00502256082TRLO1.1.1 TRQX

47 631 02/12/2025 15:02:47 00502256609TRLO1.1.1 AQXE

153 630 02/12/2025 15:03:03 00502256771TRLO1.1.1 XLON

138 630.5 02/12/2025 15:03:32 00502257104TRLO1.1.1 BATE

16 630.5 02/12/2025 15:03:32 00502257105TRLO1.1.1 BATE

56 630 02/12/2025 15:04:55 00502257985TRLO1.1.1 CHIX

44 630.5 02/12/2025 15:05:03 00502258076TRLO1.1.1 TRQX

42 630.5 02/12/2025 15:05:27 00502258288TRLO1.1.1 BATE

65 630.5 02/12/2025 15:05:27 00502258289TRLO1.1.1 BATE

158 630.5 02/12/2025 15:05:29 00502258298TRLO1.1.1 XLON

74 630.5 02/12/2025 15:06:17 00502258833TRLO1.1.1 XLON

74 630.5 02/12/2025 15:06:17 00502258834TRLO1.1.1 XLON

108 630.5 02/12/2025 15:06:17 00502258835TRLO1.1.1 XLON

22 630.5 02/12/2025 15:08:33 00502260538TRLO1.1.1 XLON

41 630.5 02/12/2025 15:08:33 00502260540TRLO1.1.1 XLON

74 630.5 02/12/2025 15:08:33 00502260539TRLO1.1.1 XLON

161 630.5 02/12/2025 15:08:44 00502260635TRLO1.1.1 BATE

80 630 02/12/2025 15:09:33 00502261497TRLO1.1.1 CHIX

159 630 02/12/2025 15:09:33 00502261499TRLO1.1.1 XLON

318 630 02/12/2025 15:09:33 00502261498TRLO1.1.1 XLON

47 630 02/12/2025 15:09:38 00502261618TRLO1.1.1 AQXE

131 630 02/12/2025 15:11:23 00502263049TRLO1.1.1 BATE

45 630 02/12/2025 15:12:13 00502263639TRLO1.1.1 TRQX

248 630.5 02/12/2025 15:12:56 00502264066TRLO1.1.1 XLON

64 629.5 02/12/2025 15:13:37 00502264436TRLO1.1.1 CHIX

32 629.5 02/12/2025 15:13:37 00502264437TRLO1.1.1 XLON

157 629.5 02/12/2025 15:13:37 00502264438TRLO1.1.1 XLON

65 629.5 02/12/2025 15:13:37 00502264439TRLO1.1.1 XLON

127 629.5 02/12/2025 15:13:37 00502264440TRLO1.1.1 XLON

195 631 02/12/2025 15:16:13 00502266098TRLO1.1.1 XLON

148 631 02/12/2025 15:16:16 00502266120TRLO1.1.1 BATE

37 631 02/12/2025 15:16:18 00502266157TRLO1.1.1 TRQX

73 631 02/12/2025 15:16:55 00502267015TRLO1.1.1 CHIX

43 631 02/12/2025 15:18:10 00502267943TRLO1.1.1 XLON

94 631 02/12/2025 15:18:10 00502267942TRLO1.1.1 XLON

146 631 02/12/2025 15:18:24 00502268142TRLO1.1.1 BATE

30 630.5 02/12/2025 15:20:04 00502268910TRLO1.1.1 XLON

160 630.5 02/12/2025 15:20:04 00502268909TRLO1.1.1 BATE

153 630.5 02/12/2025 15:20:04 00502268912TRLO1.1.1 XLON

395 630.5 02/12/2025 15:20:04 00502268911TRLO1.1.1 XLON

30 630.5 02/12/2025 15:20:33 00502269174TRLO1.1.1 CHIX

144 631 02/12/2025 15:22:21 00502270158TRLO1.1.1 BATE

148 631 02/12/2025 15:24:10 00502271015TRLO1.1.1 BATE

28 630.5 02/12/2025 15:26:05 00502272165TRLO1.1.1 XLON

128 630.5 02/12/2025 15:26:05 00502272166TRLO1.1.1 XLON

100 630.5 02/12/2025 15:26:05 00502272168TRLO1.1.1 XLON

162 630.5 02/12/2025 15:26:05 00502272169TRLO1.1.1 XLON

277 630.5 02/12/2025 15:26:05 00502272167TRLO1.1.1 XLON

6 630.5 02/12/2025 15:26:05 00502272171TRLO1.1.1 XLON

141 630.5 02/12/2025 15:26:05 00502272170TRLO1.1.1 XLON

171 630.5 02/12/2025 15:26:05 00502272172TRLO1.1.1 XLON

42 630.5 02/12/2025 15:26:05 00502272173TRLO1.1.1 TRQX

49 630.5 02/12/2025 15:26:05 00502272174TRLO1.1.1 TRQX

130 631 02/12/2025 15:26:23 00502272300TRLO1.1.1 BATE

68 631 02/12/2025 15:26:24 00502272306TRLO1.1.1 CHIX

42 630.5 02/12/2025 15:27:15 00502272809TRLO1.1.1 AQXE

42 630.5 02/12/2025 15:27:15 00502272811TRLO1.1.1 AQXE

62 630.5 02/12/2025 15:27:15 00502272810TRLO1.1.1 AQXE

75 630.5 02/12/2025 15:27:15 00502272812TRLO1.1.1 CHIX

252 630.5 02/12/2025 15:28:12 00502273328TRLO1.1.1 XLON

10 630 02/12/2025 15:29:46 00502274153TRLO1.1.1 AQXE

78 630.5 02/12/2025 15:29:53 00502274189TRLO1.1.1 XLON

48 630.5 02/12/2025 15:29:53 00502274190TRLO1.1.1 XLON

158 630.5 02/12/2025 15:30:58 00502275169TRLO1.1.1 XLON

45 630.5 02/12/2025 15:32:37 00502276065TRLO1.1.1 TRQX

32 630 02/12/2025 15:32:56 00502276355TRLO1.1.1 AQXE

70 630 02/12/2025 15:32:56 00502276354TRLO1.1.1 CHIX

146 630 02/12/2025 15:32:56 00502276353TRLO1.1.1 BATE

74 630.5 02/12/2025 15:33:07 00502276626TRLO1.1.1 XLON

78 630.5 02/12/2025 15:33:07 00502276628TRLO1.1.1 XLON

3 630.5 02/12/2025 15:33:07 00502276629TRLO1.1.1 XLON

117 630 02/12/2025 15:35:00 00502277840TRLO1.1.1 BATE

139 629 02/12/2025 15:35:22 00502278029TRLO1.1.1 XLON

3 630 02/12/2025 15:40:20 00502280715TRLO1.1.1 AQXE

12 630 02/12/2025 15:40:20 00502280714TRLO1.1.1 AQXE

27 630 02/12/2025 15:40:20 00502280716TRLO1.1.1 AQXE

149 629.5 02/12/2025 15:40:28 00502280791TRLO1.1.1 XLON

7 630 02/12/2025 15:40:52 00502280962TRLO1.1.1 BATE

126 630 02/12/2025 15:40:52 00502280963TRLO1.1.1 BATE

20 630 02/12/2025 15:40:52 00502280964TRLO1.1.1 BATE

18 630 02/12/2025 15:43:13 00502282488TRLO1.1.1 BATE

131 630 02/12/2025 15:43:13 00502282489TRLO1.1.1 BATE

46 630 02/12/2025 15:43:41 00502282908TRLO1.1.1 TRQX

2 630 02/12/2025 15:43:51 00502283405TRLO1.1.1 CHIX

76 630 02/12/2025 15:43:51 00502283406TRLO1.1.1 CHIX

24 629.5 02/12/2025 15:44:14 00502284600TRLO1.1.1 XLON

111 629.5 02/12/2025 15:44:14 00502284603TRLO1.1.1 XLON

135 629.5 02/12/2025 15:44:14 00502284602TRLO1.1.1 XLON

213 629.5 02/12/2025 15:44:14 00502284601TRLO1.1.1 XLON

1 630 02/12/2025 15:46:12 00502285618TRLO1.1.1 AQXE

31 630 02/12/2025 15:46:12 00502285617TRLO1.1.1 AQXE

42 629.5 02/12/2025 15:47:11 00502286047TRLO1.1.1 BATE

152 629.5 02/12/2025 15:47:11 00502286048TRLO1.1.1 XLON

178 629.5 02/12/2025 15:47:11 00502286049TRLO1.1.1 XLON

143 629.5 02/12/2025 15:47:11 00502286050TRLO1.1.1 XLON

23 630 02/12/2025 15:48:33 00502287124TRLO1.1.1 CHIX

38 630 02/12/2025 15:48:33 00502287125TRLO1.1.1 CHIX

2 630 02/12/2025 15:48:33 00502287126TRLO1.1.1 CHIX

19 630 02/12/2025 15:48:33 00502287127TRLO1.1.1 CHIX

223 630.5 02/12/2025 15:50:56 00502288454TRLO1.1.1 XLON

294 631 02/12/2025 15:52:43 00502289228TRLO1.1.1 XLON

33 632.5 02/12/2025 15:53:19 00502289454TRLO1.1.1 TRQX

56 632.5 02/12/2025 15:53:20 00502289479TRLO1.1.1 CHIX

140 631.5 02/12/2025 15:53:23 00502289517TRLO1.1.1 BATE

27 632 02/12/2025 15:53:23 00502289518TRLO1.1.1 BATE

29 632.5 02/12/2025 15:53:23 00502289519TRLO1.1.1 BATE

39 631 02/12/2025 15:53:29 00502289573TRLO1.1.1 AQXE

141 630.5 02/12/2025 15:54:39 00502290320TRLO1.1.1 BATE

140 630.5 02/12/2025 15:54:39 00502290322TRLO1.1.1 XLON

43 630.5 02/12/2025 15:54:39 00502290323TRLO1.1.1 TRQX

63 632.5 02/12/2025 15:57:38 00502291858TRLO1.1.1 XLON

69 632.5 02/12/2025 15:57:38 00502291859TRLO1.1.1 XLON

41 632 02/12/2025 15:58:13 00502292126TRLO1.1.1 AQXE

127 632 02/12/2025 15:58:13 00502292128TRLO1.1.1 BATE

43 632 02/12/2025 15:59:01 00502292493TRLO1.1.1 TRQX

45 632.5 02/12/2025 15:59:45 00502293012TRLO1.1.1 XLON

94 632.5 02/12/2025 15:59:45 00502293013TRLO1.1.1 XLON

52 631.5 02/12/2025 16:00:03 00502293283TRLO1.1.1 XLON

126 631.5 02/12/2025 16:00:03 00502293282TRLO1.1.1 BATE

95 631.5 02/12/2025 16:00:03 00502293285TRLO1.1.1 XLON

253 631.5 02/12/2025 16:00:03 00502293284TRLO1.1.1 XLON

89 631.5 02/12/2025 16:01:41 00502294288TRLO1.1.1 CHIX

12 631.5 02/12/2025 16:01:56 00502294425TRLO1.1.1 XLON

121 631.5 02/12/2025 16:01:56 00502294426TRLO1.1.1 XLON

107 631.5 02/12/2025 16:02:28 00502294752TRLO1.1.1 BATE

17 631.5 02/12/2025 16:02:40 00502294870TRLO1.1.1 TRQX

21 631.5 02/12/2025 16:02:40 00502294869TRLO1.1.1 TRQX

6 632 02/12/2025 16:03:40 00502295328TRLO1.1.1 AQXE

31 632 02/12/2025 16:03:40 00502295327TRLO1.1.1 AQXE

65 631.5 02/12/2025 16:03:41 00502295367TRLO1.1.1 CHIX

12 631.5 02/12/2025 16:04:06 00502295686TRLO1.1.1 XLON

120 631.5 02/12/2025 16:04:06 00502295687TRLO1.1.1 XLON

131 631.5 02/12/2025 16:05:22 00502296718TRLO1.1.1 BATE

12 631.5 02/12/2025 16:06:24 00502297455TRLO1.1.1 XLON

140 631.5 02/12/2025 16:06:24 00502297456TRLO1.1.1 XLON

134 631.5 02/12/2025 16:07:36 00502298083TRLO1.1.1 BATE

35 631.5 02/12/2025 16:08:19 00502298384TRLO1.1.1 TRQX

4 631.5 02/12/2025 16:08:56 00502298821TRLO1.1.1 XLON

143 631.5 02/12/2025 16:08:56 00502298822TRLO1.1.1 XLON

2 631.5 02/12/2025 16:08:56 00502298823TRLO1.1.1 XLON

149 631.5 02/12/2025 16:08:56 00502298824TRLO1.1.1 XLON

85 631.5 02/12/2025 16:09:40 00502299525TRLO1.1.1 CHIX

75 631.5 02/12/2025 16:11:04 00502301217TRLO1.1.1 XLON

60 631.5 02/12/2025 16:11:04 00502301218TRLO1.1.1 XLON

134 631.5 02/12/2025 16:11:30 00502301621TRLO1.1.1 BATE

153 631.5 02/12/2025 16:12:42 00502302501TRLO1.1.1 XLON

98 631 02/12/2025 16:12:48 00502302610TRLO1.1.1 XLON

319 631 02/12/2025 16:12:48 00502302609TRLO1.1.1 XLON

37 631 02/12/2025 16:12:48 00502302611TRLO1.1.1 XLON

34 632 02/12/2025 16:13:06 00502302813TRLO1.1.1 AQXE

40 631 02/12/2025 16:14:10 00502303691TRLO1.1.1 TRQX

156 631 02/12/2025 16:14:29 00502303879TRLO1.1.1 BATE

41 631 02/12/2025 16:14:39 00502303937TRLO1.1.1 CHIX

27 631 02/12/2025 16:14:39 00502303938TRLO1.1.1 CHIX

12 631 02/12/2025 16:14:52 00502304047TRLO1.1.1 XLON

60 631 02/12/2025 16:14:52 00502304046TRLO1.1.1 XLON

56 631 02/12/2025 16:14:52 00502304048TRLO1.1.1 XLON

38 632 02/12/2025 16:14:54 00502304076TRLO1.1.1 AQXE

412 631.5 02/12/2025 16:17:00 00502305323TRLO1.1.1 XLON

327 631.5 02/12/2025 16:17:00 00502305324TRLO1.1.1 XLON

490 631.5 02/12/2025 16:17:06 00502305392TRLO1.1.1 BATE

1 631 02/12/2025 16:17:59 00502305981TRLO1.1.1 CHIX

121 631.5 02/12/2025 16:18:14 00502306076TRLO1.1.1 TRQX

112 631.5 02/12/2025 16:18:18 00502306120TRLO1.1.1 AQXE

443 631 02/12/2025 16:18:26 00502306187TRLO1.1.1 XLON

98 631 02/12/2025 16:18:26 00502306188TRLO1.1.1 XLON

26 630.5 02/12/2025 16:18:32 00502306240TRLO1.1.1 CHIX

191 630.5 02/12/2025 16:18:32 00502306241TRLO1.1.1 CHIX

128 631.5 02/12/2025 16:19:13 00502306746TRLO1.1.1 BATE

14 631 02/12/2025 16:20:36 00502307595TRLO1.1.1 CHIX

456 631.5 02/12/2025 16:20:36 00502307596TRLO1.1.1 XLON

103 631.5 02/12/2025 16:21:12 00502307912TRLO1.1.1 BATE

277 631.5 02/12/2025 16:22:34 00502309117TRLO1.1.1 XLON

109 631.5 02/12/2025 16:23:03 00502309468TRLO1.1.1 BATE

4 631 02/12/2025 16:23:03 00502309469TRLO1.1.1 AQXE

48 631.5 02/12/2025 16:24:15 00502310653TRLO1.1.1 XLON

125 631.5 02/12/2025 16:24:15 00502310652TRLO1.1.1 XLON

24 631 02/12/2025 16:24:19 00502310692TRLO1.1.1 AQXE

23 631 02/12/2025 16:24:19 00502310693TRLO1.1.1 CHIX

27 631 02/12/2025 16:24:19 00502310694TRLO1.1.1 BATE

33 631 02/12/2025 16:25:09 00502311273TRLO1.1.1 TRQX

268 631 02/12/2025 16:26:33 00502312187TRLO1.1.1 XLON

3 631 02/12/2025 16:26:46 00502312267TRLO1.1.1 BATE

15 631 02/12/2025 16:26:52 00502312331TRLO1.1.1 CHIX

2 631 02/12/2025 16:27:14 00502312542TRLO1.1.1 BATE

1 631 02/12/2025 16:27:49 00502312856TRLO1.1.1 CHIX

27 631 02/12/2025 16:27:49 00502312855TRLO1.1.1 BATE

7 631 02/12/2025 16:28:03 00502312977TRLO1.1.1 BATE