Bodycote Plc - Transaction in Own Shares

Bodycote Plc - Transaction in Own Shares

PR Newswire

LONDON, United Kingdom, December 03

Bodycotewww.bodycote.com

03 December 2025

Bodycote plc

Share Buyback Programme - Transactions in Own Securities

Bodycote plc (the Company) announces that, in accordance with the terms of its share buyback extension programme announced on 30 July 2025 (the Extended Programme), it has purchased the following number of its ordinary shares of 17 3 / 11 pence each (Ordinary Shares) through Jefferies International Limited:

Date of purchase:

2 December 2025

Aggregate number of ordinary shares purchased:

47,000

Highest price paid per share (pence per share):

636.00p

Lowest price paid per share (pence per share):

626.50p

Volume weighted average price paid per share

(pence per share)

630.30p

The Company intends to cancel these Ordinary Shares.

Following the purchase, settlement and cancellation of these Ordinary Shares, the Company will have 174,020,676 Ordinary Shares in issue, with no shares held in treasury. This figure represents the total number of voting rights.

In accordance with Article 5(1)(b) of Regulation (EU) No 596/2014 as it applies in the UK (the Market Abuse Regulation), the table below contains the detailed breakdown of the individual trades made by Jefferies International Limited on behalf of the Company as part of the Programm2e.

Since the commencement of this Extended Programme, the Company has purchased a total of 3,289,728 Ordinary Shares. In addition to the 14,145,768 Ordinary Shares purchased under the Share Buyback Programme between March 2024 and July 2025, the Company has purchased a total of 17,435,496 Ordinary Shares.

This announcement is made in accordance with the requirements of UK Listing Rule 9.6.6.

For further information, please contact:

Bodycote plc

Jim Fairbairn, Chief Executive Officer

Ben Fidler, Chief Financial Officer

Peter Lapthorn, Head of FP&A and Investor Relations

Tel: +44 1625 505300

FTI Consulting

Richard Mountain

Susanne Yule

Tel: +44 203 727 1340

Schedule of Purchases

Transaction Details:

Issuer name: Bodycote plc

ISIN: GB00B3FLWH99

LEI: 213800V93QFW53NB7Y29

Intermediary name: Jefferies International Limited

Intermediary code: JEFFGB2XXXX

Time zone: GMT

Currency: GBP

Individual Transactions:

Number of shares purchased

Transaction price (pence per share)

Time of transaction

Transaction reference number

Venue

130

630

02/12/2025 08:08:40

00502123007TRLO1.1.1

XLON

39

631.5

02/12/2025 08:09:51

00502123873TRLO1.1.1

CHIX

302

633

02/12/2025 08:13:12

00502125488TRLO1.1.1

XLON

228

636

02/12/2025 08:17:54

00502127545TRLO1.1.1

XLON

74

636

02/12/2025 08:20:24

00502128643TRLO1.1.1

XLON

154

636

02/12/2025 08:21:59

00502129174TRLO1.1.1

XLON

29

635

02/12/2025 08:23:08

00502129647TRLO1.1.1

CHIX

13

635

02/12/2025 08:23:08

00502129649TRLO1.1.1

CHIX

20

635

02/12/2025 08:23:08

00502129648TRLO1.1.1

CHIX

21

635

02/12/2025 08:23:11

00502129672TRLO1.1.1

TRQX

42

635

02/12/2025 08:23:11

00502129673TRLO1.1.1

TRQX

162

635

02/12/2025 08:24:51

00502130292TRLO1.1.1

XLON

110

634

02/12/2025 08:25:07

00502130371TRLO1.1.1

BATE

124

634

02/12/2025 08:25:07

00502130370TRLO1.1.1

BATE

18

634

02/12/2025 08:25:07

00502130372TRLO1.1.1

BATE

118

634

02/12/2025 08:25:07

00502130373TRLO1.1.1

BATE

3

635

02/12/2025 08:27:48

00502131481TRLO1.1.1

CHIX

28

635

02/12/2025 08:28:07

00502131643TRLO1.1.1

CHIX

25

634.5

02/12/2025 08:29:16

00502132065TRLO1.1.1

XLON

77

635

02/12/2025 08:29:16

00502132066TRLO1.1.1

XLON

50

635

02/12/2025 08:32:58

00502133412TRLO1.1.1

XLON

50

635

02/12/2025 08:32:58

00502133413TRLO1.1.1

XLON

28

635

02/12/2025 08:32:58

00502133415TRLO1.1.1

XLON

79

635

02/12/2025 08:32:58

00502133414TRLO1.1.1

XLON

110

633.5

02/12/2025 08:34:46

00502133848TRLO1.1.1

BATE

38

633.5

02/12/2025 08:35:03

00502133924TRLO1.1.1

CHIX

133

633

02/12/2025 08:40:45

00502135721TRLO1.1.1

XLON

25

633.5

02/12/2025 08:44:10

00502136772TRLO1.1.1

XLON

50

633.5

02/12/2025 08:44:10

00502136771TRLO1.1.1

XLON

104

633.5

02/12/2025 08:44:10

00502136773TRLO1.1.1

XLON

40

633

02/12/2025 08:44:48

00502137078TRLO1.1.1

CHIX

88

633

02/12/2025 08:45:16

00502137212TRLO1.1.1

BATE

108

632.5

02/12/2025 08:46:21

00502137690TRLO1.1.1

XLON

9

633

02/12/2025 08:46:21

00502137691TRLO1.1.1

BATE

17

633

02/12/2025 08:46:27

00502137722TRLO1.1.1

BATE

212

632

02/12/2025 08:50:38

00502138911TRLO1.1.1

XLON

120

633

02/12/2025 08:50:45

00502138945TRLO1.1.1

BATE

32

632.5

02/12/2025 08:51:13

00502139197TRLO1.1.1

CHIX

44

634.5

02/12/2025 09:01:20

00502142351TRLO1.1.1

CHIX

294

634.5

02/12/2025 09:01:49

00502142517TRLO1.1.1

XLON

39

634.5

02/12/2025 09:03:42

00502143374TRLO1.1.1

XLON

6

634.5

02/12/2025 09:03:42

00502143377TRLO1.1.1

XLON

47

634.5

02/12/2025 09:03:42

00502143376TRLO1.1.1

XLON

91

634.5

02/12/2025 09:03:42

00502143375TRLO1.1.1

XLON

173

634.5

02/12/2025 09:08:45

00502144993TRLO1.1.1

XLON

12

634.5

02/12/2025 09:09:58

00502145336TRLO1.1.1

CHIX

12

634.5

02/12/2025 09:09:58

00502145337TRLO1.1.1

CHIX

4

634.5

02/12/2025 09:09:58

00502145338TRLO1.1.1

CHIX

106

633.5

02/12/2025 09:12:53

00502146149TRLO1.1.1

XLON

19

632.5

02/12/2025 09:14:44

00502146660TRLO1.1.1

TRQX

19

632.5

02/12/2025 09:14:44

00502146661TRLO1.1.1

TRQX

13

632.5

02/12/2025 09:18:15

00502147757TRLO1.1.1

XLON

107

632.5

02/12/2025 09:18:15

00502147758TRLO1.1.1

XLON

149

632

02/12/2025 09:23:14

00502149324TRLO1.1.1

XLON

119

632

02/12/2025 09:25:53

00502150083TRLO1.1.1

XLON

37

633.5

02/12/2025 09:26:55

00502150346TRLO1.1.1

CHIX

12

632.5

02/12/2025 09:26:55

00502150348TRLO1.1.1

TRQX

8

632.5

02/12/2025 09:26:55

00502150349TRLO1.1.1

TRQX

152

632.5

02/12/2025 09:36:31

00502154851TRLO1.1.1

XLON

240

632.5

02/12/2025 09:36:31

00502154850TRLO1.1.1

XLON

42

633

02/12/2025 09:36:33

00502154862TRLO1.1.1

CHIX

50

631.5

02/12/2025 09:45:06

00502158778TRLO1.1.1

XLON

80

631.5

02/12/2025 09:45:06

00502158779TRLO1.1.1

XLON

1

632

02/12/2025 09:45:06

00502158780TRLO1.1.1

XLON

173

632.5

02/12/2025 09:53:31

00502162615TRLO1.1.1

XLON

20

632.5

02/12/2025 09:53:37

00502162648TRLO1.1.1

TRQX

32

633

02/12/2025 09:55:10

00502163419TRLO1.1.1

CHIX

7

633

02/12/2025 09:55:10

00502163420TRLO1.1.1

CHIX

21

633

02/12/2025 09:55:37

00502163556TRLO1.1.1

AQXE

113

632.5

02/12/2025 09:57:32

00502164117TRLO1.1.1

XLON

111

632.5

02/12/2025 10:02:37

00502165788TRLO1.1.1

XLON

154

631.5

02/12/2025 10:03:17

00502165943TRLO1.1.1

BATE

8

632.5

02/12/2025 10:04:33

00502166213TRLO1.1.1

TRQX

12

632.5

02/12/2025 10:04:33

00502166212TRLO1.1.1

TRQX

17

632.5

02/12/2025 10:05:21

00502166356TRLO1.1.1

XLON

120

632.5

02/12/2025 10:05:21

00502166355TRLO1.1.1

XLON

17

633

02/12/2025 10:06:21

00502166560TRLO1.1.1

AQXE

42

632

02/12/2025 10:07:10

00502166684TRLO1.1.1

CHIX

30

632

02/12/2025 10:14:13

00502167757TRLO1.1.1

CHIX

23

632

02/12/2025 10:14:13

00502167759TRLO1.1.1

XLON

112

632

02/12/2025 10:14:13

00502167758TRLO1.1.1

XLON

19

632.5

02/12/2025 10:15:50

00502168079TRLO1.1.1

AQXE

285

632

02/12/2025 10:23:29

00502169550TRLO1.1.1

XLON

96

631.5

02/12/2025 10:23:29

00502169551TRLO1.1.1

BATE

125

631.5

02/12/2025 10:23:29

00502169552TRLO1.1.1

BATE

23

632

02/12/2025 10:23:32

00502169556TRLO1.1.1

TRQX

116

631.5

02/12/2025 10:46:56

00502173818TRLO1.1.1

XLON

31

631.5

02/12/2025 10:46:56

00502173819TRLO1.1.1

XLON

139

631.5

02/12/2025 10:49:29

00502174327TRLO1.1.1

XLON

24

631.5

02/12/2025 10:55:24

00502175580TRLO1.1.1

XLON

12

631.5

02/12/2025 10:55:24

00502175582TRLO1.1.1

XLON

17

631.5

02/12/2025 10:55:24

00502175583TRLO1.1.1

XLON

80

631.5

02/12/2025 10:55:24

00502175581TRLO1.1.1

XLON

119

630

02/12/2025 10:58:06

00502176163TRLO1.1.1

XLON

23

630.5

02/12/2025 11:01:02

00502176816TRLO1.1.1

TRQX

162

629.5

02/12/2025 11:03:45

00502177314TRLO1.1.1

XLON

44

630.5

02/12/2025 11:08:07

00502178154TRLO1.1.1

CHIX

118

630.5

02/12/2025 11:08:23

00502178194TRLO1.1.1

XLON

143

630.5

02/12/2025 11:11:54

00502178704TRLO1.1.1

XLON

5

630.5

02/12/2025 11:12:25

00502178794TRLO1.1.1

TRQX

18

630.5

02/12/2025 11:12:25

00502178793TRLO1.1.1

TRQX

117

630.5

02/12/2025 11:14:12

00502179022TRLO1.1.1

XLON

4

630.5

02/12/2025 11:15:18

00502179291TRLO1.1.1

CHIX

44

630.5

02/12/2025 11:15:18

00502179292TRLO1.1.1

CHIX

31

630

02/12/2025 11:18:57

00502180001TRLO1.1.1

XLON

48

630

02/12/2025 11:18:57

00502180002TRLO1.1.1

XLON

153

630

02/12/2025 11:18:57

00502180003TRLO1.1.1

XLON

25

630

02/12/2025 11:22:07

00502180551TRLO1.1.1

TRQX

80

630

02/12/2025 11:22:28

00502180619TRLO1.1.1

XLON

31

630

02/12/2025 11:22:28

00502180620TRLO1.1.1

XLON

49

630

02/12/2025 11:22:28

00502180621TRLO1.1.1

XLON

80

630

02/12/2025 11:24:52

00502181097TRLO1.1.1

XLON

26

630

02/12/2025 11:24:52

00502181098TRLO1.1.1

XLON

47

629

02/12/2025 11:26:38

00502181363TRLO1.1.1

CHIX

150

629

02/12/2025 11:29:50

00502181983TRLO1.1.1

XLON

45

629

02/12/2025 11:31:44

00502182389TRLO1.1.1

CHIX

120

629

02/12/2025 11:31:56

00502182413TRLO1.1.1

XLON

24

629.5

02/12/2025 11:32:27

00502182474TRLO1.1.1

TRQX

130

629

02/12/2025 11:34:18

00502182926TRLO1.1.1

XLON

20

629.5

02/12/2025 11:35:58

00502183289TRLO1.1.1

TRQX

117

629

02/12/2025 11:37:52

00502183871TRLO1.1.1

XLON

156

629

02/12/2025 11:40:07

00502184271TRLO1.1.1

XLON

48

628.5

02/12/2025 11:42:07

00502184658TRLO1.1.1

CHIX

39

629

02/12/2025 11:42:19

00502184688TRLO1.1.1

XLON

78

629

02/12/2025 11:42:19

00502184689TRLO1.1.1

XLON

23

628.5

02/12/2025 11:43:01

00502184824TRLO1.1.1

TRQX

75

629

02/12/2025 11:44:24

00502185064TRLO1.1.1

XLON

65

629

02/12/2025 11:44:24

00502185065TRLO1.1.1

XLON

116

629

02/12/2025 11:46:39

00502185435TRLO1.1.1

XLON

12

628.5

02/12/2025 11:48:36

00502185782TRLO1.1.1

CHIX

180

629

02/12/2025 11:49:40

00502185922TRLO1.1.1

XLON

24

628.5

02/12/2025 11:50:14

00502185996TRLO1.1.1

TRQX

49

628

02/12/2025 11:50:14

00502185997TRLO1.1.1

CHIX

124

628

02/12/2025 11:53:13

00502186736TRLO1.1.1

XLON

39

628

02/12/2025 11:58:39

00502187816TRLO1.1.1

XLON

80

628

02/12/2025 11:58:39

00502187817TRLO1.1.1

XLON

7

628

02/12/2025 11:58:39

00502187820TRLO1.1.1

XLON

9

628

02/12/2025 11:58:39

00502187819TRLO1.1.1

XLON

15

628

02/12/2025 11:58:39

00502187818TRLO1.1.1

XLON

8

626.5

02/12/2025 12:02:35

00502189057TRLO1.1.1

CHIX

34

627

02/12/2025 12:02:57

00502189114TRLO1.1.1

XLON

200

627

02/12/2025 12:02:57

00502189113TRLO1.1.1

XLON

219

627.5

02/12/2025 12:06:57

00502189894TRLO1.1.1

XLON

49

627.5

02/12/2025 12:12:00

00502190870TRLO1.1.1

XLON

75

627.5

02/12/2025 12:12:00

00502190872TRLO1.1.1

XLON

89

627.5

02/12/2025 12:12:00

00502190871TRLO1.1.1

XLON

43

627

02/12/2025 12:15:38

00502191462TRLO1.1.1

CHIX

43

627

02/12/2025 12:15:38

00502191463TRLO1.1.1

CHIX

2

627.5

02/12/2025 12:15:41

00502191468TRLO1.1.1

XLON

50

627.5

02/12/2025 12:15:41

00502191469TRLO1.1.1

XLON

110

627.5

02/12/2025 12:15:41

00502191470TRLO1.1.1

XLON

22

627

02/12/2025 12:17:51

00502191744TRLO1.1.1

TRQX

23

627

02/12/2025 12:17:51

00502191745TRLO1.1.1

TRQX

23

627

02/12/2025 12:17:51

00502191746TRLO1.1.1

TRQX

126

627

02/12/2025 12:18:11

00502191821TRLO1.1.1

XLON

44

627

02/12/2025 12:19:12

00502192034TRLO1.1.1

CHIX

198

627

02/12/2025 12:21:57

00502192444TRLO1.1.1

XLON

42

627

02/12/2025 12:23:57

00502192865TRLO1.1.1

CHIX

23

627

02/12/2025 12:23:57

00502192866TRLO1.1.1

TRQX

198

627

02/12/2025 12:26:02

00502193308TRLO1.1.1

XLON

212

627

02/12/2025 12:29:55

00502193983TRLO1.1.1

XLON

22

627

02/12/2025 12:30:34

00502194229TRLO1.1.1

TRQX

12

627

02/12/2025 12:35:01

00502195003TRLO1.1.1

TRQX

11

627

02/12/2025 12:35:01

00502195004TRLO1.1.1

TRQX

50

626.5

02/12/2025 12:35:56

00502195144TRLO1.1.1

CHIX

143

626.5

02/12/2025 12:35:56

00502195145TRLO1.1.1

XLON

245

626.5

02/12/2025 12:35:56

00502195146TRLO1.1.1

XLON

111

626.5

02/12/2025 12:39:37

00502195751TRLO1.1.1

XLON

44

626.5

02/12/2025 12:39:39

00502195753TRLO1.1.1

CHIX

26

627

02/12/2025 12:43:27

00502196385TRLO1.1.1

TRQX

13

627

02/12/2025 12:58:10

00502198758TRLO1.1.1

CHIX

36

627

02/12/2025 12:58:10

00502198757TRLO1.1.1

CHIX

30

627

02/12/2025 12:58:10

00502198759TRLO1.1.1

XLON

44

627

02/12/2025 12:58:10

00502198760TRLO1.1.1

CHIX

116

627

02/12/2025 12:58:10

00502198763TRLO1.1.1

XLON

181

627

02/12/2025 12:58:10

00502198761TRLO1.1.1

XLON

238

627

02/12/2025 12:58:10

00502198762TRLO1.1.1

XLON

27

627

02/12/2025 12:58:10

00502198765TRLO1.1.1

TRQX

117

627

02/12/2025 12:58:10

00502198764TRLO1.1.1

XLON

181

626.5

02/12/2025 13:00:38

00502199217TRLO1.1.1

XLON

62

626.5

02/12/2025 13:00:48

00502199253TRLO1.1.1

XLON

15

627.5

02/12/2025 13:04:26

00502200060TRLO1.1.1

BATE

140

627.5

02/12/2025 13:04:30

00502200085TRLO1.1.1

BATE

716

627.5

02/12/2025 13:04:34

00502200098TRLO1.1.1

BATE

40

627.5

02/12/2025 13:04:34

00502200100TRLO1.1.1

CHIX

1144

627.5

02/12/2025 13:04:34

00502200099TRLO1.1.1

BATE

151

627.5

02/12/2025 13:06:27

00502200446TRLO1.1.1

BATE

27

627.5

02/12/2025 13:06:59

00502200554TRLO1.1.1

TRQX

105

627.5

02/12/2025 13:07:04

00502200563TRLO1.1.1

XLON

121

627.5

02/12/2025 13:07:04

00502200564TRLO1.1.1

XLON

43

627.5

02/12/2025 13:07:48

00502200719TRLO1.1.1

XLON

58

627.5

02/12/2025 13:15:01

00502202242TRLO1.1.1

BATE

99

627.5

02/12/2025 13:15:01

00502202243TRLO1.1.1

XLON

80

627.5

02/12/2025 13:15:01

00502202244TRLO1.1.1

BATE

1

627.5

02/12/2025 13:21:36

00502203640TRLO1.1.1

XLON

51

627.5

02/12/2025 13:22:17

00502203756TRLO1.1.1

CHIX

128

627.5

02/12/2025 13:22:17

00502203755TRLO1.1.1

BATE

245

627.5

02/12/2025 13:22:17

00502203757TRLO1.1.1

XLON

154

627.5

02/12/2025 13:22:17

00502203758TRLO1.1.1

XLON

23

627.5

02/12/2025 13:22:21

00502203776TRLO1.1.1

TRQX

121

627.5

02/12/2025 13:24:18

00502204363TRLO1.1.1

XLON

23

627.5

02/12/2025 13:24:52

00502204603TRLO1.1.1

BATE

95

627.5

02/12/2025 13:24:52

00502204604TRLO1.1.1

BATE

24

627.5

02/12/2025 13:25:54

00502205063TRLO1.1.1

TRQX

47

627.5

02/12/2025 13:25:55

00502205073TRLO1.1.1

CHIX

60

627.5

02/12/2025 13:26:39

00502205377TRLO1.1.1

XLON

16

627.5

02/12/2025 13:26:39

00502205379TRLO1.1.1

XLON

63

627.5

02/12/2025 13:26:39

00502205378TRLO1.1.1

XLON

15

627.5

02/12/2025 13:29:10

00502206148TRLO1.1.1

XLON

59

627.5

02/12/2025 13:29:10

00502206147TRLO1.1.1

XLON

97

627.5

02/12/2025 13:29:10

00502206149TRLO1.1.1

XLON

129

627.5

02/12/2025 13:29:13

00502206153TRLO1.1.1

BATE

23

627.5

02/12/2025 13:30:44

00502206730TRLO1.1.1

TRQX

3

627.5

02/12/2025 13:31:17

00502207020TRLO1.1.1

CHIX

18

627.5

02/12/2025 13:31:17

00502207021TRLO1.1.1

CHIX

29

627.5

02/12/2025 13:31:18

00502207035TRLO1.1.1

CHIX

175

627.5

02/12/2025 13:31:35

00502207162TRLO1.1.1

XLON

17

627.5

02/12/2025 13:33:52

00502208047TRLO1.1.1

XLON

74

627.5

02/12/2025 13:33:52

00502208048TRLO1.1.1

XLON

9

627.5

02/12/2025 13:33:52

00502208050TRLO1.1.1

XLON

24

627.5

02/12/2025 13:33:52

00502208049TRLO1.1.1

XLON

27

627.5

02/12/2025 13:33:52

00502208051TRLO1.1.1

XLON

22

627

02/12/2025 13:34:13

00502208156TRLO1.1.1

AQXE

330

627

02/12/2025 13:34:13

00502208155TRLO1.1.1

AQXE

18

627

02/12/2025 13:34:13

00502208158TRLO1.1.1

AQXE

20

627

02/12/2025 13:34:13

00502208157TRLO1.1.1

AQXE

28

627

02/12/2025 13:34:13

00502208159TRLO1.1.1

AQXE

24

627

02/12/2025 13:36:02

00502208999TRLO1.1.1

AQXE

172

627.5

02/12/2025 13:40:21

00502210690TRLO1.1.1

XLON

106

627.5

02/12/2025 13:40:21

00502210691TRLO1.1.1

XLON

205

627.5

02/12/2025 13:40:21

00502210692TRLO1.1.1

XLON

272

627.5

02/12/2025 13:45:17

00502212760TRLO1.1.1

XLON

120

627.5

02/12/2025 13:45:17

00502212761TRLO1.1.1

XLON

179

627.5

02/12/2025 13:45:17

00502212762TRLO1.1.1

XLON

22

627

02/12/2025 13:46:31

00502213292TRLO1.1.1

AQXE

20

627

02/12/2025 13:46:31

00502213293TRLO1.1.1

AQXE

183

627

02/12/2025 13:46:31

00502213294TRLO1.1.1

BATE

33

627

02/12/2025 13:46:31

00502213295TRLO1.1.1

BATE

10

627.5

02/12/2025 13:47:59

00502213854TRLO1.1.1

XLON

53

627.5

02/12/2025 13:47:59

00502213855TRLO1.1.1

XLON

30

627.5

02/12/2025 13:47:59

00502213856TRLO1.1.1

XLON

72

627.5

02/12/2025 13:47:59

00502213857TRLO1.1.1

XLON

92

627

02/12/2025 13:48:23

00502214001TRLO1.1.1

BATE

34

627

02/12/2025 13:48:23

00502214002TRLO1.1.1

BATE

53

627

02/12/2025 13:48:23

00502214004TRLO1.1.1

CHIX

53

627

02/12/2025 13:48:23

00502214005TRLO1.1.1

CHIX

108

627

02/12/2025 13:48:23

00502214003TRLO1.1.1

BATE

49

627

02/12/2025 13:48:23

00502214006TRLO1.1.1

CHIX

22

627

02/12/2025 13:48:53

00502214374TRLO1.1.1

AQXE

142

627.5

02/12/2025 13:49:53

00502214763TRLO1.1.1

XLON

158

627

02/12/2025 13:51:01

00502215226TRLO1.1.1

BATE

23

627

02/12/2025 13:51:48

00502215617TRLO1.1.1

AQXE

62

627.5

02/12/2025 13:52:31

00502215920TRLO1.1.1

XLON

38

627.5

02/12/2025 13:52:31

00502215921TRLO1.1.1

XLON

82

627.5

02/12/2025 13:52:31

00502215922TRLO1.1.1

XLON

20

626.5

02/12/2025 13:54:16

00502216636TRLO1.1.1

TRQX

26

626.5

02/12/2025 13:54:16

00502216635TRLO1.1.1

TRQX

35

626.5

02/12/2025 13:54:16

00502216637TRLO1.1.1

TRQX

26

626.5

02/12/2025 13:54:16

00502216638TRLO1.1.1

TRQX

46

626.5

02/12/2025 13:54:47

00502216872TRLO1.1.1

CHIX

50

626.5

02/12/2025 13:55:09

00502217020TRLO1.1.1

XLON

50

627

02/12/2025 13:55:09

00502217022TRLO1.1.1

XLON

62

627

02/12/2025 13:55:09

00502217021TRLO1.1.1

XLON

20

626.5

02/12/2025 13:56:32

00502217647TRLO1.1.1

TRQX

157

626.5

02/12/2025 13:56:56

00502217775TRLO1.1.1

BATE

50

627

02/12/2025 13:57:58

00502218217TRLO1.1.1

XLON

108

627

02/12/2025 13:57:58

00502218218TRLO1.1.1

XLON

23

627

02/12/2025 13:58:18

00502218325TRLO1.1.1

AQXE

20

627

02/12/2025 14:03:04

00502220316TRLO1.1.1

AQXE

51

626.5

02/12/2025 14:04:09

00502220764TRLO1.1.1

CHIX

130

626.5

02/12/2025 14:04:09

00502220763TRLO1.1.1

BATE

24

626.5

02/12/2025 14:04:09

00502220765TRLO1.1.1

TRQX

4

626.5

02/12/2025 14:08:35

00502222588TRLO1.1.1

CHIX

22

626.5

02/12/2025 14:08:35

00502222589TRLO1.1.1

TRQX

40

626.5

02/12/2025 14:08:48

00502222694TRLO1.1.1

CHIX

125

626.5

02/12/2025 14:09:13

00502222888TRLO1.1.1

BATE

22

627

02/12/2025 14:09:22

00502222944TRLO1.1.1

AQXE

13

627

02/12/2025 14:12:13

00502224242TRLO1.1.1

XLON

135

627

02/12/2025 14:12:13

00502224243TRLO1.1.1

XLON

604

627

02/12/2025 14:12:20

00502224288TRLO1.1.1

XLON

4

627

02/12/2025 14:12:31

00502224404TRLO1.1.1

CHIX

30

628

02/12/2025 14:14:43

00502225413TRLO1.1.1

XLON

63

628

02/12/2025 14:14:43

00502225414TRLO1.1.1

XLON

50

628

02/12/2025 14:14:43

00502225416TRLO1.1.1

XLON

121

628

02/12/2025 14:14:43

00502225415TRLO1.1.1

XLON

132

627.5

02/12/2025 14:18:11

00502226900TRLO1.1.1

XLON

156

626.5

02/12/2025 14:21:16

00502228114TRLO1.1.1

XLON

216

626.5

02/12/2025 14:23:59

00502229063TRLO1.1.1

XLON

39

626.5

02/12/2025 14:26:48

00502230245TRLO1.1.1

TRQX

150

626.5

02/12/2025 14:28:35

00502230995TRLO1.1.1

XLON

148

627.5

02/12/2025 14:30:04

00502232016TRLO1.1.1

BATE

148

627.5

02/12/2025 14:30:04

00502232017TRLO1.1.1

BATE

82

627.5

02/12/2025 14:30:12

00502232406TRLO1.1.1

CHIX

31

627.5

02/12/2025 14:32:47

00502234832TRLO1.1.1

TRQX

56

627.5

02/12/2025 14:32:47

00502234831TRLO1.1.1

CHIX

152

627.5

02/12/2025 14:32:48

00502234835TRLO1.1.1

BATE

306

627.5

02/12/2025 14:32:50

00502234875TRLO1.1.1

XLON

112

628.5

02/12/2025 14:34:50

00502236540TRLO1.1.1

BATE

110

629.5

02/12/2025 14:38:22

00502240199TRLO1.1.1

BATE

126

629

02/12/2025 14:40:00

00502241315TRLO1.1.1

XLON

141

629

02/12/2025 14:41:58

00502242608TRLO1.1.1

XLON

135

629.5

02/12/2025 14:41:59

00502242617TRLO1.1.1

BATE

80

630

02/12/2025 14:45:31

00502244843TRLO1.1.1

CHIX

113

630

02/12/2025 14:46:04

00502245099TRLO1.1.1

XLON

19

630

02/12/2025 14:46:04

00502245100TRLO1.1.1

XLON

133

630

02/12/2025 14:46:04

00502245101TRLO1.1.1

XLON

266

630

02/12/2025 14:46:04

00502245102TRLO1.1.1

XLON

10

630

02/12/2025 14:46:09

00502245214TRLO1.1.1

BATE

132

630

02/12/2025 14:46:09

00502245215TRLO1.1.1

BATE

12

629.5

02/12/2025 14:46:18

00502245377TRLO1.1.1

AQXE

258

630.5

02/12/2025 14:48:32

00502246677TRLO1.1.1

XLON

29

631

02/12/2025 14:50:39

00502248467TRLO1.1.1

XLON

51

631

02/12/2025 14:50:39

00502248468TRLO1.1.1

XLON

25

631

02/12/2025 14:50:39

00502248471TRLO1.1.1

XLON

25

630.5

02/12/2025 14:51:02

00502248772TRLO1.1.1

BATE

66

630.5

02/12/2025 14:53:02

00502249978TRLO1.1.1

CHIX

148

630.5

02/12/2025 14:53:02

00502249977TRLO1.1.1

BATE

109

630.5

02/12/2025 14:53:02

00502249980TRLO1.1.1

XLON

160

630.5

02/12/2025 14:53:02

00502249981TRLO1.1.1

XLON

260

629.5

02/12/2025 14:53:07

00502250269TRLO1.1.1

XLON

41

629.5

02/12/2025 14:53:07

00502250271TRLO1.1.1

TRQX

44

629.5

02/12/2025 14:53:07

00502250270TRLO1.1.1

AQXE

41

629.5

02/12/2025 14:53:07

00502250272TRLO1.1.1

TRQX

24

630.5

02/12/2025 14:55:02

00502251581TRLO1.1.1

CHIX

118

631

02/12/2025 14:56:16

00502252473TRLO1.1.1

BATE

21

631

02/12/2025 14:56:16

00502252476TRLO1.1.1

XLON

28

631

02/12/2025 14:56:16

00502252477TRLO1.1.1

XLON

130

631

02/12/2025 14:56:16

00502252475TRLO1.1.1

XLON

142

631

02/12/2025 14:56:16

00502252474TRLO1.1.1

BATE

94

631

02/12/2025 14:56:16

00502252478TRLO1.1.1

XLON

151

631

02/12/2025 14:56:16

00502252479TRLO1.1.1

XLON

39

631

02/12/2025 14:56:17

00502252489TRLO1.1.1

AQXE

35

631

02/12/2025 14:58:18

00502253678TRLO1.1.1

XLON

112

631

02/12/2025 14:58:18

00502253679TRLO1.1.1

XLON

161

631

02/12/2025 14:58:39

00502253897TRLO1.1.1

BATE

42

631

02/12/2025 14:59:28

00502254543TRLO1.1.1

AQXE

1

631

02/12/2025 14:59:29

00502254544TRLO1.1.1

AQXE

58

630.5

02/12/2025 14:59:29

00502254548TRLO1.1.1

CHIX

76

630.5

02/12/2025 14:59:29

00502254547TRLO1.1.1

CHIX

133

630.5

02/12/2025 14:59:29

00502254546TRLO1.1.1

XLON

46

630.5

02/12/2025 14:59:41

00502254683TRLO1.1.1

TRQX

137

631

02/12/2025 15:01:01

00502255577TRLO1.1.1

BATE

241

630

02/12/2025 15:01:04

00502255607TRLO1.1.1

XLON

47

630.5

02/12/2025 15:01:46

00502256082TRLO1.1.1

TRQX

47

631

02/12/2025 15:02:47

00502256609TRLO1.1.1

AQXE

153

630

02/12/2025 15:03:03

00502256771TRLO1.1.1

XLON

138

630.5

02/12/2025 15:03:32

00502257104TRLO1.1.1

BATE

16

630.5

02/12/2025 15:03:32

00502257105TRLO1.1.1

BATE

56

630

02/12/2025 15:04:55

00502257985TRLO1.1.1

CHIX

44

630.5

02/12/2025 15:05:03

00502258076TRLO1.1.1

TRQX

42

630.5

02/12/2025 15:05:27

00502258288TRLO1.1.1

BATE

65

630.5

02/12/2025 15:05:27

00502258289TRLO1.1.1

BATE

158

630.5

02/12/2025 15:05:29

00502258298TRLO1.1.1

XLON

74

630.5

02/12/2025 15:06:17

00502258833TRLO1.1.1

XLON

74

630.5

02/12/2025 15:06:17

00502258834TRLO1.1.1

XLON

108

630.5

02/12/2025 15:06:17

00502258835TRLO1.1.1

XLON

22

630.5

02/12/2025 15:08:33

00502260538TRLO1.1.1

XLON

41

630.5

02/12/2025 15:08:33

00502260540TRLO1.1.1

XLON

74

630.5

02/12/2025 15:08:33

00502260539TRLO1.1.1

XLON

161

630.5

02/12/2025 15:08:44

00502260635TRLO1.1.1

BATE

80

630

02/12/2025 15:09:33

00502261497TRLO1.1.1

CHIX

159

630

02/12/2025 15:09:33

00502261499TRLO1.1.1

XLON

318

630

02/12/2025 15:09:33

00502261498TRLO1.1.1

XLON

47

630

02/12/2025 15:09:38

00502261618TRLO1.1.1

AQXE

131

630

02/12/2025 15:11:23

00502263049TRLO1.1.1

BATE

45

630

02/12/2025 15:12:13

00502263639TRLO1.1.1

TRQX

248

630.5

02/12/2025 15:12:56

00502264066TRLO1.1.1

XLON

64

629.5

02/12/2025 15:13:37

00502264436TRLO1.1.1

CHIX

32

629.5

02/12/2025 15:13:37

00502264437TRLO1.1.1

XLON

157

629.5

02/12/2025 15:13:37

00502264438TRLO1.1.1

XLON

65

629.5

02/12/2025 15:13:37

00502264439TRLO1.1.1

XLON

127

629.5

02/12/2025 15:13:37

00502264440TRLO1.1.1

XLON

195

631

02/12/2025 15:16:13

00502266098TRLO1.1.1

XLON

148

631

02/12/2025 15:16:16

00502266120TRLO1.1.1

BATE

37

631

02/12/2025 15:16:18

00502266157TRLO1.1.1

TRQX

73

631

02/12/2025 15:16:55

00502267015TRLO1.1.1

CHIX

43

631

02/12/2025 15:18:10

00502267943TRLO1.1.1

XLON

94

631

02/12/2025 15:18:10

00502267942TRLO1.1.1

XLON

146

631

02/12/2025 15:18:24

00502268142TRLO1.1.1

BATE

30

630.5

02/12/2025 15:20:04

00502268910TRLO1.1.1

XLON

160

630.5

02/12/2025 15:20:04

00502268909TRLO1.1.1

BATE

153

630.5

02/12/2025 15:20:04

00502268912TRLO1.1.1

XLON

395

630.5

02/12/2025 15:20:04

00502268911TRLO1.1.1

XLON

30

630.5

02/12/2025 15:20:33

00502269174TRLO1.1.1

CHIX

144

631

02/12/2025 15:22:21

00502270158TRLO1.1.1

BATE

148

631

02/12/2025 15:24:10

00502271015TRLO1.1.1

BATE

28

630.5

02/12/2025 15:26:05

00502272165TRLO1.1.1

XLON

128

630.5

02/12/2025 15:26:05

00502272166TRLO1.1.1

XLON

100

630.5

02/12/2025 15:26:05

00502272168TRLO1.1.1

XLON

162

630.5

02/12/2025 15:26:05

00502272169TRLO1.1.1

XLON

277

630.5

02/12/2025 15:26:05

00502272167TRLO1.1.1

XLON

6

630.5

02/12/2025 15:26:05

00502272171TRLO1.1.1

XLON

141

630.5

02/12/2025 15:26:05

00502272170TRLO1.1.1

XLON

171

630.5

02/12/2025 15:26:05

00502272172TRLO1.1.1

XLON

42

630.5

02/12/2025 15:26:05

00502272173TRLO1.1.1

TRQX

49

630.5

02/12/2025 15:26:05

00502272174TRLO1.1.1

TRQX

130

631

02/12/2025 15:26:23

00502272300TRLO1.1.1

BATE

68

631

02/12/2025 15:26:24

00502272306TRLO1.1.1

CHIX

42

630.5

02/12/2025 15:27:15

00502272809TRLO1.1.1

AQXE

42

630.5

02/12/2025 15:27:15

00502272811TRLO1.1.1

AQXE

62

630.5

02/12/2025 15:27:15

00502272810TRLO1.1.1

AQXE

75

630.5

02/12/2025 15:27:15

00502272812TRLO1.1.1

CHIX

252

630.5

02/12/2025 15:28:12

00502273328TRLO1.1.1

XLON

10

630

02/12/2025 15:29:46

00502274153TRLO1.1.1

AQXE

78

630.5

02/12/2025 15:29:53

00502274189TRLO1.1.1

XLON

48

630.5

02/12/2025 15:29:53

00502274190TRLO1.1.1

XLON

158

630.5

02/12/2025 15:30:58

00502275169TRLO1.1.1

XLON

45

630.5

02/12/2025 15:32:37

00502276065TRLO1.1.1

TRQX

32

630

02/12/2025 15:32:56

00502276355TRLO1.1.1

AQXE

70

630

02/12/2025 15:32:56

00502276354TRLO1.1.1

CHIX

146

630

02/12/2025 15:32:56

00502276353TRLO1.1.1

BATE

74

630.5

02/12/2025 15:33:07

00502276626TRLO1.1.1

XLON

78

630.5

02/12/2025 15:33:07

00502276628TRLO1.1.1

XLON

3

630.5

02/12/2025 15:33:07

00502276629TRLO1.1.1

XLON

117

630

02/12/2025 15:35:00

00502277840TRLO1.1.1

BATE

139

629

02/12/2025 15:35:22

00502278029TRLO1.1.1

XLON

3

630

02/12/2025 15:40:20

00502280715TRLO1.1.1

AQXE

12

630

02/12/2025 15:40:20

00502280714TRLO1.1.1

AQXE

27

630

02/12/2025 15:40:20

00502280716TRLO1.1.1

AQXE

149

629.5

02/12/2025 15:40:28

00502280791TRLO1.1.1

XLON

7

630

02/12/2025 15:40:52

00502280962TRLO1.1.1

BATE

126

630

02/12/2025 15:40:52

00502280963TRLO1.1.1

BATE

20

630

02/12/2025 15:40:52

00502280964TRLO1.1.1

BATE

18

630

02/12/2025 15:43:13

00502282488TRLO1.1.1

BATE

131

630

02/12/2025 15:43:13

00502282489TRLO1.1.1

BATE

46

630

02/12/2025 15:43:41

00502282908TRLO1.1.1

TRQX

2

630

02/12/2025 15:43:51

00502283405TRLO1.1.1

CHIX

76

630

02/12/2025 15:43:51

00502283406TRLO1.1.1

CHIX

24

629.5

02/12/2025 15:44:14

00502284600TRLO1.1.1

XLON

111

629.5

02/12/2025 15:44:14

00502284603TRLO1.1.1

XLON

135

629.5

02/12/2025 15:44:14

00502284602TRLO1.1.1

XLON

213

629.5

02/12/2025 15:44:14

00502284601TRLO1.1.1

XLON

1

630

02/12/2025 15:46:12

00502285618TRLO1.1.1

AQXE

31

630

02/12/2025 15:46:12

00502285617TRLO1.1.1

AQXE

42

629.5

02/12/2025 15:47:11

00502286047TRLO1.1.1

BATE

152

629.5

02/12/2025 15:47:11

00502286048TRLO1.1.1

XLON

178

629.5

02/12/2025 15:47:11

00502286049TRLO1.1.1

XLON

143

629.5

02/12/2025 15:47:11

00502286050TRLO1.1.1

XLON

23

630

02/12/2025 15:48:33

00502287124TRLO1.1.1

CHIX

38

630

02/12/2025 15:48:33

00502287125TRLO1.1.1

CHIX

2

630

02/12/2025 15:48:33

00502287126TRLO1.1.1

CHIX

19

630

02/12/2025 15:48:33

00502287127TRLO1.1.1

CHIX

223

630.5

02/12/2025 15:50:56

00502288454TRLO1.1.1

XLON

294

631

02/12/2025 15:52:43

00502289228TRLO1.1.1

XLON

33

632.5

02/12/2025 15:53:19

00502289454TRLO1.1.1

TRQX

56

632.5

02/12/2025 15:53:20

00502289479TRLO1.1.1

CHIX

140

631.5

02/12/2025 15:53:23

00502289517TRLO1.1.1

BATE

27

632

02/12/2025 15:53:23

00502289518TRLO1.1.1

BATE

29

632.5

02/12/2025 15:53:23

00502289519TRLO1.1.1

BATE

39

631

02/12/2025 15:53:29

00502289573TRLO1.1.1

AQXE

141

630.5

02/12/2025 15:54:39

00502290320TRLO1.1.1

BATE

140

630.5

02/12/2025 15:54:39

00502290322TRLO1.1.1

XLON

43

630.5

02/12/2025 15:54:39

00502290323TRLO1.1.1

TRQX

63

632.5

02/12/2025 15:57:38

00502291858TRLO1.1.1

XLON

69

632.5

02/12/2025 15:57:38

00502291859TRLO1.1.1

XLON

41

632

02/12/2025 15:58:13

00502292126TRLO1.1.1

AQXE

127

632

02/12/2025 15:58:13

00502292128TRLO1.1.1

BATE

43

632

02/12/2025 15:59:01

00502292493TRLO1.1.1

TRQX

45

632.5

02/12/2025 15:59:45

00502293012TRLO1.1.1

XLON

94

632.5

02/12/2025 15:59:45

00502293013TRLO1.1.1

XLON

52

631.5

02/12/2025 16:00:03

00502293283TRLO1.1.1

XLON

126

631.5

02/12/2025 16:00:03

00502293282TRLO1.1.1

BATE

95

631.5

02/12/2025 16:00:03

00502293285TRLO1.1.1

XLON

253

631.5

02/12/2025 16:00:03

00502293284TRLO1.1.1

XLON

89

631.5

02/12/2025 16:01:41

00502294288TRLO1.1.1

CHIX

12

631.5

02/12/2025 16:01:56

00502294425TRLO1.1.1

XLON

121

631.5

02/12/2025 16:01:56

00502294426TRLO1.1.1

XLON

107

631.5

02/12/2025 16:02:28

00502294752TRLO1.1.1

BATE

17

631.5

02/12/2025 16:02:40

00502294870TRLO1.1.1

TRQX

21

631.5

02/12/2025 16:02:40

00502294869TRLO1.1.1

TRQX

6

632

02/12/2025 16:03:40

00502295328TRLO1.1.1

AQXE

31

632

02/12/2025 16:03:40

00502295327TRLO1.1.1

AQXE

65

631.5

02/12/2025 16:03:41

00502295367TRLO1.1.1

CHIX

12

631.5

02/12/2025 16:04:06

00502295686TRLO1.1.1

XLON

120

631.5

02/12/2025 16:04:06

00502295687TRLO1.1.1

XLON

131

631.5

02/12/2025 16:05:22

00502296718TRLO1.1.1

BATE

12

631.5

02/12/2025 16:06:24

00502297455TRLO1.1.1

XLON

140

631.5

02/12/2025 16:06:24

00502297456TRLO1.1.1

XLON

134

631.5

02/12/2025 16:07:36

00502298083TRLO1.1.1

BATE

35

631.5

02/12/2025 16:08:19

00502298384TRLO1.1.1

TRQX

4

631.5

02/12/2025 16:08:56

00502298821TRLO1.1.1

XLON

143

631.5

02/12/2025 16:08:56

00502298822TRLO1.1.1

XLON

2

631.5

02/12/2025 16:08:56

00502298823TRLO1.1.1

XLON

149

631.5

02/12/2025 16:08:56

00502298824TRLO1.1.1

XLON

85

631.5

02/12/2025 16:09:40

00502299525TRLO1.1.1

CHIX

75

631.5

02/12/2025 16:11:04

00502301217TRLO1.1.1

XLON

60

631.5

02/12/2025 16:11:04

00502301218TRLO1.1.1

XLON

134

631.5

02/12/2025 16:11:30

00502301621TRLO1.1.1

BATE

153

631.5

02/12/2025 16:12:42

00502302501TRLO1.1.1

XLON

98

631

02/12/2025 16:12:48

00502302610TRLO1.1.1

XLON

319

631

02/12/2025 16:12:48

00502302609TRLO1.1.1

XLON

37

631

02/12/2025 16:12:48

00502302611TRLO1.1.1

XLON

34

632

02/12/2025 16:13:06

00502302813TRLO1.1.1

AQXE

40

631

02/12/2025 16:14:10

00502303691TRLO1.1.1

TRQX

156

631

02/12/2025 16:14:29

00502303879TRLO1.1.1

BATE

41

631

02/12/2025 16:14:39

00502303937TRLO1.1.1

CHIX

27

631

02/12/2025 16:14:39

00502303938TRLO1.1.1

CHIX

12

631

02/12/2025 16:14:52

00502304047TRLO1.1.1

XLON

60

631

02/12/2025 16:14:52

00502304046TRLO1.1.1

XLON

56

631

02/12/2025 16:14:52

00502304048TRLO1.1.1

XLON

38

632

02/12/2025 16:14:54

00502304076TRLO1.1.1

AQXE

412

631.5

02/12/2025 16:17:00

00502305323TRLO1.1.1

XLON

327

631.5

02/12/2025 16:17:00

00502305324TRLO1.1.1

XLON

490

631.5

02/12/2025 16:17:06

00502305392TRLO1.1.1

BATE

1

631

02/12/2025 16:17:59

00502305981TRLO1.1.1

CHIX

121

631.5

02/12/2025 16:18:14

00502306076TRLO1.1.1

TRQX

112

631.5

02/12/2025 16:18:18

00502306120TRLO1.1.1

AQXE

443

631

02/12/2025 16:18:26

00502306187TRLO1.1.1

XLON

98

631

02/12/2025 16:18:26

00502306188TRLO1.1.1

XLON

26

630.5

02/12/2025 16:18:32

00502306240TRLO1.1.1

CHIX

191

630.5

02/12/2025 16:18:32

00502306241TRLO1.1.1

CHIX

128

631.5

02/12/2025 16:19:13

00502306746TRLO1.1.1

BATE

14

631

02/12/2025 16:20:36

00502307595TRLO1.1.1

CHIX

456

631.5

02/12/2025 16:20:36

00502307596TRLO1.1.1

XLON

103

631.5

02/12/2025 16:21:12

00502307912TRLO1.1.1

BATE

277

631.5

02/12/2025 16:22:34

00502309117TRLO1.1.1

XLON

109

631.5

02/12/2025 16:23:03

00502309468TRLO1.1.1

BATE

4

631

02/12/2025 16:23:03

00502309469TRLO1.1.1

AQXE

48

631.5

02/12/2025 16:24:15

00502310653TRLO1.1.1

XLON

125

631.5

02/12/2025 16:24:15

00502310652TRLO1.1.1

XLON

24

631

02/12/2025 16:24:19

00502310692TRLO1.1.1

AQXE

23

631

02/12/2025 16:24:19

00502310693TRLO1.1.1

CHIX

27

631

02/12/2025 16:24:19

00502310694TRLO1.1.1

BATE

33

631

02/12/2025 16:25:09

00502311273TRLO1.1.1

TRQX

268

631

02/12/2025 16:26:33

00502312187TRLO1.1.1

XLON

3

631

02/12/2025 16:26:46

00502312267TRLO1.1.1

BATE

15

631

02/12/2025 16:26:52

00502312331TRLO1.1.1

CHIX

2

631

02/12/2025 16:27:14

00502312542TRLO1.1.1

BATE

1

631

02/12/2025 16:27:49

00502312856TRLO1.1.1

CHIX

27

631

02/12/2025 16:27:49

00502312855TRLO1.1.1

BATE

7

631

02/12/2025 16:28:03

00502312977TRLO1.1.1

BATE

20

631

02/12/2025 16:28:03

00502312978TRLO1.1.1

XLON


